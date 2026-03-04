L'IA prend désormais en charge du travail qui nécessitait auparavant des services entiers, et les outils conçus à cet effet deviennent véritablement performants.

D'ici la fin de l'année, 40 % des applications d'entreprise intégreront des agents IA spécifiques à certaines tâches, contre moins de 5 % actuellement.

Pour les petites équipes, ce changement a plus d'importance. La bonne pile peut prendre en charge des flux de travail complets plutôt que des tâches isolées, ce qui modifie ce qu'une équipe réduite peut réellement accomplir.

Ce blog traite des outils d'IA qui remplacent des équipes entières. Nous explorons les raisons pour lesquelles ils méritent d'être pris en considération et ce qu'il faut rechercher avant la validation.

Avant de vous lancer, il est utile de comprendre comment utiliser efficacement les Outils d'IA afin de pouvoir évaluer chaque option par rapport à vos besoins réels en matière de flux de travail.

Voici ce qui importe le plus. 🤖

Autonomie : l'outil peut-il accomplir des tâches de manière autonome ou quelqu'un doit-il encore intervenir ?

Adéquation avec le flux de travail : s'intègre-t-il à vos processus actuels ou devez-vous tout reconstruire autour de lui ?

Profondeur des capacités : peut-il gérer de manière fiable un travail ou un service complet, ou ne couvre-t-il que de petites parties du processus ?

Fiabilité à grande échelle : est-ce que cela fonctionne lorsque toute l'équipe en dépend, et pas seulement une seule personne ?

Assistance pour l'intégration : se connecte-t-il à vos outils existants sans installation supplémentaire pour chaque connexion ?

Tarification prévisible : les coûts sont-ils clairs et stables, ou les frais basés sur l'utilisation génèrent-ils des factures surprises à mesure que vous vous développez ?

Sécurité et conformité : répond-il aux exigences de votre équipe en matière de confidentialité des données et de gouvernance d'entreprise ?

Voici un aperçu de tous les outils présentés dans ce guide. 📊

Outil Meilleures fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp Particuliers, petites entreprises, moyennes entreprises et grandes entreprises Particuliers, petites entreprises, moyennes entreprises, grandes entreprises Free Forever ; tarification personnalisée pour les entreprises GitHub Copilot Suggestions de code en temps réel, modifications multi-fichiers, commandes slash, contexte adapté à l'environnement de travail Développeurs individuels, petites entreprises, grandes entreprises Gratuit ; forfaits payants à partir de 10 $/utilisateur/mois Qodo Génération automatisée de tests, révisions PR, analyse multi-référentiels, sécurité de l'entreprise Développeurs, entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Gratuit ; forfaits payants à partir de 38 $/utilisateur/mois Claude Grandes fenêtres contextuelles, codage agentique, intégrations MCP, projets et artefacts Particuliers, petites entreprises, entreprises de taille moyenne Gratuit ; forfaits payants à partir de 20 $/mois Replit Génération d'applications full-stack, vibe coding, modification en cours, déploiement intégré Développeurs individuels, petites entreprises Gratuit ; forfaits payants à partir de 25 $/mois Builder. io Figma-to-code, modification en cours CMS visuelle, tests A/B, contrôle des composants personnalisés Équipes produit et ingénierie, entreprises Gratuit ; forfaits payants à partir de 30 $/utilisateur/mois Jasper Commandes vocales de marque, pipelines de contenu, environnement de travail Canvas, flux de travail marketing prédéfinis Équipes marketing, entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Forfaits payants à partir de 69 $/place/mois Notion IA Recherche à l'échelle de l'environnement de travail, automatisation des bases de données, notes de réunion IA, génération de documents Particuliers, petites entreprises, entreprises de taille moyenne Gratuit ; forfaits payants à partir de 12 $/membre/mois Midjourney Génération de texte en image, cohérence stylistique, fusion d'images, extension de la toile Concepteurs, spécialistes du marketing, équipes créatives Forfaits payants à partir de 10 $/mois Canva IA Magic Design, Magic Write, Magic Media, suppression d'arrière-plan, assistance multilingue Marketeurs, créateurs, non-designers Gratuit ; forfaits payants à partir de 12,99 $/utilisateur/mois. Otter IA Transcription automatique, libellés des locuteurs, résumés IA, OtterPilot, chat IA Particuliers, petites entreprises, entreprises de taille moyenne Gratuit ; forfaits payants à partir de 16,99 $/utilisateur/mois. Fireflies IA Transcription de réunions, intelligence de discussion, plus de 200 intégrations, résumés IA Équipes commerciales, entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Gratuit ; forfaits payants à partir de 18 $/place/mois Zapier Zaps multi-étapes, IA Copilot, logique conditionnelle, tableaux et interfaces Petites entreprises, moyennes entreprises, grandes entreprises Gratuit ; forfaits payants à partir de 29,99 $/mois. HubSpot Automatisation des e-mails, génération de contenu par IA, personnalisation CRM, rapports d'attribution Équipes marketing, entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Gratuit ; forfaits payants à partir de 15 $/place/mois Descript Modification vidéo basée sur le texte, Studio Sound, suppression des mots de remplissage, génération automatique de Clips Créateurs de contenu, équipes marketing Gratuit ; forfaits payants à partir de 24 $ par personne et par mois. Voiceflow Créateur d'agents visuels, base de connaissances, assistance multi-LLM, analyse des discussions Équipes produit et d'assistance, développeurs Gratuit ; forfaits payants à partir de 60 $/mois Uizard Prototypage texte-UI, numérisation de maquettes fonctionnelles, thèmes IA, cartes thermiques prédictives Concepteurs, équipes produit, start-ups Gratuit ; forfaits payants à partir de 19 $/utilisateur/mois Paradox Olivia IA : recruteur, planification d'entretiens, candidature mobile, recrutement multilingue Équipes RH, grandes entreprises Tarification personnalisée Lindy Agents IA autonomes, essaims d'agents, automatisations en langage naturel, gestion de la boîte de réception Particuliers, petites entreprises, entreprises de taille moyenne Forfaits payants à partir de 49,99 $/mois. Gong Intelligence de discussion, suivi de la santé des transactions, prévision des revenus, coaching de l'équipe commerciale Équipes commerciales, entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Tarification personnalisée

Évaluons comment ces outils éliminent la coordination manuelle et l'exécution répétitive.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

1. ClickUp (idéal pour remplacer les opérations fragmentées, la gestion de projet et la collaboration)

Essayez gratuitement ClickUp Super Agents Créez des coéquipiers IA personnalisés, appelés « ClickUp Super Agents », à l'aide d'instructions en langage naturel dans ClickUp.

La plupart des outils d'IA promettent de remplacer des équipes, mais ils fonctionnent de manière isolée. Ils ne peuvent pas voir les échéanciers de vos projets ni établir de connexions avec la manière dont votre organisation accomplit réellement son travail. Ce décalage crée des frictions au lieu de les résoudre.

L'environnement de travail IA convergent de ClickUp comble directement cette lacune. En tant que plateforme alimentée par l'IA, elle intègre l'intelligence dans chaque partie de votre flux de travail, de la création de tâches à l'automatisation de la gestion de projet.

Voyons comment ils éliminent la couche de coordination manuelle qui nécessite souvent des équipes opérationnelles entières.

Transformez les données de projet provenant de l'ensemble de vos environnements de travail en informations exploitables.

ClickUp Brain est un réseau neuronal qui connecte l'ensemble de votre environnement de travail dans ClickUp. En tant qu'assistant IA, il récupère les informations stockées dans vos documents ClickUp, vos notes de réunion, vos tâches, vos discussions, etc. afin de fournir aux équipes le contexte dont elles ont besoin pour exécuter leur travail plus rapidement.

De l'extraction des éléments à mener à partir des résumés de réunion à l'interprétation des tendances en matière de charge de travail, ils permettent d'automatiser la création de rapports, de mettre en évidence les obstacles, de générer des mises à jour sur les projets et de répondre en temps réel aux questions sur le travail en cours.

Résolvez les problèmes plus rapidement grâce aux informations sur les tâches fournies par l'IA à l'aide de ClickUp Brain.

De plus, vous avez accès à plusieurs modèles d'IA haut de gamme, notamment ChatGPT, Claude et Gemini, sans avoir à changer d'outil, ce qui vous permet de sélectionner le modèle le mieux adapté à chaque cas d'utilisation.

Accédez à plusieurs modèles d'IA à partir d'une interface unifiée avec ClickUp.

De plus, avec ClickUp Brain MAX, vous pouvez bénéficier d'une IA contextuelle directement sur votre bureau. En tant que super application IA, elle unifie le contexte non seulement à partir de ClickUp, mais aussi à partir de vos applications connectées à ClickUp, telles que Figma, Google Drive et GitHub, pour vous apporter des réponses à portée de main. Vous pouvez également utiliser sa fonctionnalité Talk to Text pour transcrire votre voix : rédigez des messages, planifiez des réunions, créez des tâches et dictez des documents entiers, quatre fois plus vite qu'en les tapant à la main !

Voici comment cela fonctionne :

Déployez des collègues IA autonomes avec une connaissance complète de l'environnement de travail

Avec ClickUp Super Agents, vous disposez d'assistants autonomes qui exécutent des logiques en plusieurs étapes en fonction de vos priorités et du contexte. Contrairement aux bots de tâches basiques, ces agents fonctionnent dans un contexte d'environnement de travail complet et peuvent gérer de manière indépendante des flux de travail sophistiqués basés sur l'IA.

Déployez des coéquipiers IA autonomes avec ClickUp Super Agents

Ils apportent plus de 500 fonctionnalités distinctes à votre équipe, du triage des demandes à la rédaction de documents et à la coordination de projets, fonctionnant en continu et traitant le travail même en dehors des heures de bureau.

Vous pouvez @mentionner les Super Agents dans les commentaires des tâches, leur attribuer directement des livrables ou les configurer pour qu'ils fonctionnent de manière autonome. Ils surveillent le travail entrant, signalent les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques et convertissent les discussions des réunions en tâches assignées avec des délais.

La structure et le déploiement des super agents déterminent le niveau d'autonomie que votre équipe peut débloquer dans l'exécution des tâches, et chacune de leurs actions est enregistrée dans une piste d'audit.

🚨 Remarque importante : la politique IA de ClickUp empêche les fournisseurs d'accéder à vos données à des fins de formation ou de conservation des modèles. La plateforme est certifiée conforme aux normes GDPR, ISO 42001, HIPAA et SOC 2.

Offrez à chaque équipe son propre développeur disponible 24 h/24 et 7 j/7 avec Codegen.

L'acquisition de Codegen par ClickUp apporte des capacités de codage autonomes directement dans votre environnement de travail. Codegen est un agent de codage IA qui permet à n'importe quel membre de votre entreprise de fonctionner comme un développeur, éliminant ainsi les retards sans augmenter les effectifs.

Automatisez l'automatisation du transfert des suggestions de l'IA vers les demandes de tirage réelles dans le flux de travail de votre équipe avec ClickUp Codegen.

Éliminez le travail répétitif grâce à des automatisations intelligentes

Le moteur d'automatisation de ClickUp gère les tâches récurrentes qui ralentissent les équipes. Au lieu d'exécuter manuellement les mêmes étapes à chaque fois, vous configurez des règles qui se déclenchent automatiquement en fonction d'évènements spécifiques.

Avec plus de 100 modèles prédéfinis couvrant des scénarios courants tels que l'attribution de tâches, les notifications de délais et la progression des statuts, la plupart des flux de travail peuvent être automatisés sans partir de zéro.

Déclenchez automatiquement les bonnes actions et assurez le bon déroulement des opérations grâce à ClickUp Automatisations.

Pour les flux de travail nécessitant une logique personnalisée, l'Automation Builder sans code vous permet de concevoir des séquences de déclenchement-action sans expertise technique. Les modèles d'affectation dynamiques sont également pris en charge, acheminant le travail vers la personne qui a déclenché l'évènement ou vers toute personne surveillant la tâche, ce qui s'adapte naturellement aux équipes dont les responsabilités changent.

Voici comment vous pouvez réaliser l’automatisation de vos flux de travail en seulement 5 minutes et gagner plus de 5 heures par semaine ✨

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limitations de ClickUp

Les nombreuses options de personnalisation peuvent dérouter les nouveaux utilisateurs lors de l'installation initiale.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 11 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis d'utilisateur sur G2 indique :

Honnêtement, ClickUp est devenu le centre de commande de toute ma vie : travail, projets, rappels, tâches de conformité, recrutement, tout. Je ne le considère même plus comme un « logiciel de gestion des tâches ». C'est plutôt comme mon cerveau externe.

Honnêtement, ClickUp est devenu le centre de commande de toute ma vie : travail, projets, rappels, tâches de conformité, recrutement, tout. Je ne le considère même plus comme un « logiciel de gestion des tâches ». C'est plutôt comme mon cerveau externe.

💡Conseil de pro : les équipes qui cherchent à réduire les tâches manuelles peuvent envisager d'utiliser l'IA dans la gestion de projet afin de tirer le meilleur parti de ces capacités.

📮 ClickUp Insight : Un travailleur du savoir type doit entrer en contact avec 6 personnes en moyenne pour accomplir son travail. Cela signifie qu'il doit contacter quotidiennement 6 personnes clés pour recueillir des informations essentielles, s'aligner sur les priorités et faire avancer les projets. La lutte est réelle : les suivis constants, la confusion entre les versions et les trous noirs en matière de visibilité nuisent à la productivité des équipes. Une plateforme centralisée comme ClickUp, avec Connected Search et la gestion des connaissances par l'IA, résout ce problème en mettant instantanément le contexte à votre disposition.

2. GitHub Copilot (le meilleur pour la complétion de code alimentée par l'IA)

via GitHub

Vous voulez un assistant de codage IA qui fonctionne au sein de votre environnement de développement plutôt qu'en parallèle ? GitHub Copilot est là pour vous. Sa principale force réside dans sa capacité à analyser le code en temps réel. Il lit le fichier actuel et le contexte du projet environnant pour faire des suggestions pertinentes sans détourner les développeurs de l'éditeur.

Copilot Chat et les fonctionnalités de type agent vont au-delà de la simple saisie automatique. Les modifications peuvent être appliquées à plusieurs fichiers, des tests peuvent être générés et des tâches de codage plus autonomes peuvent être gérées de bout en bout. C'est comme avoir un programmeur IA à vos côtés en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de GitHub Copilot

Remplissez plus rapidement les lignes et les fonctions grâce aux suggestions de texte fantôme en temps réel qui apparaissent au fur et à mesure que vous tapez.

Expliquez le code, déboguez les problèmes ou déclenchez des refactorisations en posant des questions dans votre IDE à l'aide du langage naturel.

Appliquez des modifications cohérentes à l'ensemble d'une base de code en effectuant des modifications en cours sur plusieurs fichiers à la fois avec Copilot Edits.

Résolvez les bugs et générez instantanément de la documentation grâce à des commandes slash telles que /fix, /explain et /doc.

Exploitez le contexte à l'échelle du projet grâce à la reconnaissance des environnements de travail afin que les suggestions restent pertinentes pour l'ensemble du code.

Limites de GitHub Copilot

Les suggestions peuvent être incohérentes ou inexactes et peuvent nécessiter une vérification manuelle.

Le coût de l'abonnement peut constituer un obstacle pour les étudiants et les développeurs indépendants.

Tarifs de GitHub Copilot

Free

Pro : 10 $/utilisateur/mois

Pro+ : 39 $/utilisateur/mois

Entreprise : 19 $/utilisateur/mois

Enterprise : 39 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis sur GitHub Copilot

G2 : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de GitHub Copilot ?

Un utilisateur sur G2 déclare :

Je trouve GitHub Copilot incroyablement facile à utiliser, et j'apprécie particulièrement son intégration transparente avec bon nombre de mes éditeurs, tels que Visual Studio Code et IntelliJ... Cet outil m'aide à comprendre les problèmes sans même avoir à écrire du code, à générer du code, à analyser différentes solutions afin de choisir la meilleure, et même à examiner les demandes de tirage en effectuant simplement une sélection de Copilot comme réviseur. Il fournit également une boîte de dialogue dans mon éditeur, qui me permet de pousser les modifications de code, de réaliser la validation de mon code et de créer facilement des demandes de tirage ou des branches de fonctionnalités.

Je trouve GitHub Copilot incroyablement facile à utiliser, et j'apprécie particulièrement son intégration transparente avec bon nombre de mes éditeurs, tels que Visual Studio Code et IntelliJ... Cet outil m'aide à comprendre les problèmes sans même avoir à écrire du code, à générer du code, à analyser différentes solutions afin de choisir la meilleure, et même à examiner les demandes de tirage en sélectionnant simplement Copilot comme réviseur. Il fournit également une boîte de dialogue dans mon éditeur, qui me permet de pousser les modifications de code, de réaliser la validation de mon code et de créer facilement des demandes de tirage ou des branches de fonctionnalités.

3. Qodo (le meilleur pour les tests et la refactorisation automatisés du code)

via Qodo IA

Qodo (anciennement CodiumAI) est une plateforme d'intégrité du code IA qui vise à améliorer la qualité des logiciels grâce à la révision automatisée et à la génération de tests. Plutôt que de rester en dehors du processus de développement, elle intègre des agents IA directement dans les IDE, les flux de travail Git et les outils CLI afin que tout se passe dans les environnements déjà utilisés par les développeurs.

La plateforme est conçue pour les bases de code complexes et multi-référentiels. Elle utilise une analyse contextuelle pour détecter les bugs, mettre en évidence les risques et appliquer les normes de codage, renforçant ainsi les boucles de rétroaction tout au long du cycle de développement.

Les meilleures fonctionnalités de Qodo IA

Examinez intelligemment les demandes de tirage pour mettre en évidence les problèmes de logique, les bugs et les risques liés à la sécurité ou à l'architecture avant de fusionner.

Générez des suggestions de code contextuelles issues d'une compréhension au niveau du code source de plusieurs fichiers et dépendances.

Produisez automatiquement des tests unitaires et d'intégration, couvrant les cas limites et les chemins de code non testés que la révision manuelle omet souvent.

Analysez de grandes bases de code multi-référentiels pour détecter les risques, les doublons et l'impact en aval des modifications proposées.

Configurez les politiques de sécurité, les contrôles de conformité et les options de déploiement en fonction des besoins de votre environnement.

Limites de l'IA Qodo

Les suggestions peuvent être incohérentes, et des hallucinations occasionnelles affectent la précision des tests et des révisions.

Tarifs de Qodo IA

Développeur : Gratuit

Équipes : 38 $/utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Qodo IA

G2 : 4,8/5 (plus de 60 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Qodo IA ?

Voici un avis publié sur G2:

J'apprécie le fait qu'il puisse prendre en compte des fichiers, des lignes de code ou un projet entier comme contexte lorsque vous lui donnez une invitation ou des instructions. Cela peut parfois être utile si vous avez besoin d'une réponse spécifique ou générale. Je l'utilise pratiquement tous les jours dans mon travail et il est facile à utiliser. Il s'intègre facilement dans Visual Studio Code.

J'apprécie le fait qu'il puisse prendre en compte des fichiers, des lignes de code ou un projet entier comme contexte lorsque vous lui donnez une invite ou des instructions. Cela peut parfois être utile si vous avez besoin d'une réponse spécifique ou générale. Je l'utilise pratiquement tous les jours dans mon travail et il est facile à utiliser. Il s'intègre facilement dans Visual Studio Code.

👀 Le saviez-vous ? Qodo a changé de nom en 2024 pour mettre l'accent sur la « qualité » et le « code » au cœur de chaque outil. Ce nom reflète leur conviction que la qualité doit être au cœur de chaque ligne de code, de chaque test et de chaque révision dans le processus de développement.

4. Claude (idéal pour le raisonnement long et les réponses contextuelles)

via Anthropic

Claude est un assistant IA génératif et une famille de grands modèles linguistiques développés par Anthropic, construits autour d'une approche IA constitutionnelle axée sur la sécurité. La résumation de documents, la rédaction de contenu, l'analyse de fichiers et la résolution de problèmes de discussion font partie de ses cas d'utilisation les plus courants.

Trois niveaux de modèles couvrent différents besoins : Opus gère le raisonnement avancé, Sonnet équilibre les performances quotidiennes et Haiku gère les tâches plus rapides et légères. Le codage en plusieurs langues, l'interprétation d'images et le travail avec des contextes comportant de longs documents sont assurés par les trois niveaux.

Les meilleures fonctionnalités de Claude

Achevez les tâches de développement de manière autonome à l'aide d'un assistant de codage agentique qui recueille le contexte et exécute des tests.

Traitez et refactorisez des bases de code complexes et multi-fichiers en un seul passage à l'aide de grandes fenêtres contextuelles.

Effectuez la connexion aux outils et aux sources de données grâce aux intégrations MCP (Model Context Protocol) avec des plateformes telles que GitHub et des bases de données externes.

Organisez vos discussions, examinez les résultats et travaillez avec des documents structurés, du code et des visualisations à l'aide de Projects et Artifacts.

Analysez des images, des diagrammes et des fichiers tout en utilisant la mémoire, des styles d'écriture personnalisables et l'assistance pour les tâches parallèles.

Limites de Claude

Les limites d'utilisation, les restrictions de caractères et l'expiration des chats peuvent interrompre les flux de travail plus longs.

Tarifs Claude

Free

Pro : 20 $/mois

Max : 100 $/utilisateur/mois

Standard : 25 $/place/mois

Premium : 125 $/place/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Claude

G2 : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Claude ?

Un utilisateur partage:

Claude est très doué pour comprendre le contexte et répondre de manière claire, structurée et réfléchie. Les réponses semblent naturelles et bien expliquées, en particulier pour les sujets complexes, la documentation et les longues discussions. Il est particulièrement utile pour rédiger, résumer du contenu, réviser des documents et trouver des idées. Le ton est professionnel mais facile à comprendre, ce qui le rend agréable à utiliser au quotidien.

Claude est très doué pour comprendre le contexte et répondre de manière claire, structurée et réfléchie. Les réponses semblent naturelles et bien expliquées, en particulier pour les sujets complexes, la documentation et les longues discussions. Il est particulièrement utile pour rédiger, résumer du contenu, réviser des documents et trouver des idées. Le ton est professionnel mais facile à comprendre, ce qui le rend agréable à utiliser au quotidien.

🔍 Le saviez-vous ? Anthropic a baptisé Claude en hommage à Claude Shannon, le génie extravagant qui a inventé la théorie de l'information, jonglé avec les bits/octets lors de ses séances de brainstorming et construit des machines farfelues comme une trompette lance-flammes. Ils voulaient une IA aussi brillante et curieusement humaine que Shannon lui-même !

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Claude IA

5. Replit (idéal pour le codage collaboratif basé sur un navigateur)

via Replit

S'il existe une application qui est devenue synonyme de vibe coding, c'est bien Replit. La philosophie de conception de la plateforme ? Décrivez ce que vous voulez, et l'IA le construit ou le peaufine en réponse.

Il offre un environnement de développement basé sur un navigateur où les applications sont créées, testées et déployées à partir d'un seul environnement de travail, sans aucune installation locale requise. L'agent autonome Replit Agent est au cœur de l'expérience : il prend en charge les invites en langage naturel et gère tout, de la génération du code au déploiement d'une application fonctionnelle.

Le cycle de développement complet reste dans le même IDE basé sur le cloud, il n'est donc pas nécessaire de passer d'un outil à l'autre à aucune étape.

Les meilleures fonctionnalités de Replit

Générez des applications full-stack à partir d'instructions en langage naturel à l'aide de l'agent autonome Replit Agent.

Transformez des captures d'écran ou des maquettes en applications fonctionnelles, avec interface utilisateur, backend et installation de base de données.

Appliquez des modifications de code coordonnées à plusieurs fichiers en tirant parti de la connaissance du contexte du projet.

Déployez instantanément des applications grâce à l'hébergement et à l'infrastructure intégrés, sans aucune configuration externe nécessaire.

Travaillez en temps réel avec vos collègues grâce à la modification en cours multijoueur dans le même environnement de développement.

Limitations de Replit

Des problèmes de performance et un comportement peu fiable peuvent apparaître avec des projets ou des ensembles de données plus importants.

Tarifs Replit

Starter : Gratuit

Replit Core : 20 $/mois

Replit Pro : 100 $/utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Replit

G2 : 4,5/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Replit ?

Sur Capterra, un utilisateur a laissé l'avis suivant :

Excellent produit dans l'ensemble. Une véritable révolution pour les professionnels non initiés au code, qui peuvent désormais créer ce qu'ils recherchent. Un raccourci considérable pour passer le relais à des développeurs professionnels, créer des outils internes (où tout ne doit pas nécessairement fonctionner parfaitement) et si vous souhaitez vous lancer dans le monde du développement logiciel pour des clients, etc. C'est un excellent point de départ, beaucoup plus convivial et complet que les autres solutions disponibles sur le marché.

Excellent produit dans l'ensemble. Une véritable révolution pour les professionnels non initiés au code, qui peuvent désormais créer ce qu'ils recherchent. Un raccourci considérable pour passer le relais à des développeurs professionnels, créer des outils internes (où tout ne doit pas nécessairement fonctionner parfaitement) et si vous souhaitez vous lancer dans le monde du développement logiciel pour des clients, etc. C'est un excellent point de départ, beaucoup plus convivial et complet que les autres solutions disponibles sur le marché.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Replit pour le développement cloud

6. Builder. io (Idéal pour le développement visuel avec un CMS headless)

Builder. io est une plateforme frontale alimentée par l'IA qui permet aux équipes de concevoir, de prototyper et de livrer des interfaces utilisateur de production directement sur leurs applications existantes. Elle fonctionne avec les bases de code et les systèmes de conception actuels, ce qui permet d'apporter des modifications visuelles sans toucher au code sous-jacent.

Les équipes qui développent des applications sans code et des outils low-code trouveront cette approche pratique, car elle permet de créer des prototypes à partir de données réelles et de publier des mises à jour sans intervention importante des ingénieurs.

Les meilleures fonctionnalités de Builder.io

Transformez les conceptions Figma en code réactif à l'aide de Visual Copilot, un outil alimenté par l'IA.

Modifiez les pages visuellement grâce à un CMS glisser-déposer qui fonctionne directement avec votre base de code existante.

Enregistrez des composants personnalisés afin que les développeurs gardent le contrôle tandis que les utilisateurs non techniques créent des pages de manière indépendante.

Générez des sections, des pages et du contenu à l'intérieur de la plateforme à l'aide de simples instructions IA.

Optimisez les performances et l'expérience utilisateur grâce à des outils intégrés de test A/B et de personnalisation.

Limitations de Builder.io

Une documentation obsolète et peu claire rend l'installation et le dépannage plus difficiles qu'ils ne devraient l'être.

Tarifs de Builder.io

Free

Pro : 30 $/utilisateur/mois

Équipe : 50 $/utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Builder.io

G2 : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Builder.io ?

Voici les commentaires d'un utilisateur:

Builder permet à nos ingénieurs et à nos organisations commerciales d'avancer plus rapidement. Nous avons pu migrer vers Builder et commencer à construire en seulement 20 jours. La possibilité pour notre entreprise de fonctionner sans ingénieurs s'est avérée inestimable. Les tests A/B ont changé la donne. Ils nous permettent de proposer à nos clients les contenus et les produits qui les intéressent le plus, et ont réduit les conjectures au sein de nos équipes.

Builder permet à nos ingénieurs et à nos organisations commerciales d'avancer plus rapidement. Nous avons pu migrer vers Builder et commencer à construire en seulement 20 jours. La possibilité pour notre entreprise de fonctionner sans ingénieurs s'est avérée inestimable. Les tests A/B ont changé la donne. Ils nous permettent de proposer à nos clients les contenus et les produits qui les intéressent le plus, et ont réduit les conjectures au sein de nos équipes.

7. Jasper (le meilleur pour le contenu marketing basé sur l'IA)

via Jasper

Le maintien d'une voix de marque cohérente dans toutes les productions est essentiel au marketing de contenu alimenté par l'IA. Et c'est ce que Jasper vous aide à réaliser. Les équipes forment cette plateforme d'IA à leur ton et à leurs connaissances de l'entreprise, et ces directives s'appliquent à tous les types de contenu.

Utilisez-le pour produire des articles de blog, des textes publicitaires et des ressources marketing à l'aide de modèles, d'assistants IA et de flux de travail structurés. En tant qu'outil de création de contenu IA pour les équipes marketing, il couvre également la conceptualisation par chat, la génération visuelle, l'assistance multilingue et les modèles prédéfinis pour les tâches marketing courantes.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Automatisez les flux de travail marketing de bout en bout en effectuant la connexion directe des agents IA aux pipelines de contenu.

Préservez la voix de votre marque et l'alignement de votre audience dans toutes vos productions grâce aux contrôles de connaissances de Jasper IQ.

Rédigez, révisez et collaborez sur du contenu dans l'environnement de travail Canvas à l'aide d'un éditeur alimenté par l'IA.

Générez plus rapidement des campagnes, des blogs et d'autres ressources grâce à des applications marketing et des modèles de flux de travail prédéfinis.

Limites de Jasper

Options d'entrée de gamme abordables et limitées

Tarifs Jasper

Essai gratuit

Pro : 69 $/place/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jasper

G2 : 4,7/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jasper ?

Extrait d'un avis d'utilisateur sur G2 :

Jasper est un outil simple et révolutionnaire qui nous a aidés à rationaliser notre processus de création de contenu. Il fournit systématiquement des premières ébauches qui correspondent parfaitement à notre style, ce qui nous fait gagner du temps et nous épargne des efforts. C'est comme avoir un coéquipier supplémentaire qui comprend vraiment votre marque. Il a été très facile à mettre en œuvre et à intégrer à notre ensemble d'outils. Les membres de mon équipe et moi-même avons commencé à l'utiliser presque quotidiennement dès que nous l'avons adopté.

Jasper est un outil simple et révolutionnaire qui nous a aidés à rationaliser notre processus de création de contenu. Il fournit systématiquement des premières ébauches qui correspondent parfaitement à notre style, ce qui nous fait gagner du temps et nous épargne des efforts. C'est comme avoir un coéquipier supplémentaire qui comprend vraiment votre marque. Il a été très facile à mettre en œuvre et à intégrer à notre ensemble d'outils. Les membres de mon équipe et moi-même avons commencé à l'utiliser presque quotidiennement dès que nous l'avons adopté.

🧠 Anecdote amusante : Jasper a été lancé sous le nom de Jarvis.ai, un hommage direct à J. A. R. V. I. S. dans Iron Man. Après avoir connu un succès fulgurant, Disney a émis une ordonnance de cessation et de désistement, et le changement de nom en Jasper a suivi peu après.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Jasper IA

8. Notion AI (Idéal pour la documentation et les bases de connaissances assistées par l'IA)

via Notion

Notion AI est un assistant IA intégré directement dans l'espace de travail Notion. Il aide les utilisateurs à rédiger, effectuer des modifications en cours et organiser des informations sans passer par des outils externes, en s'appuyant sur le contexte réel de l'environnement de travail pour fournir des réponses pertinentes et gérer automatiquement les tâches routinières.

La gestion des connaissances, la rédaction de documents et la recherche inter-applications s'effectuent toutes dans un environnement connecté. L'automatisation des bases de données remplit les propriétés et extrait les éléments d'action sans saisie manuelle, tandis que des fonctionnalités telles que les notes de réunion IA et la recherche d'entreprise étendent son utilité au-delà de la simple aide à la rédaction.

Les meilleures fonctionnalités de Notion IA

Effectuez des recherches dans Notion, Slack, Google Drive et d'autres applications connectées pour trouver des réponses en un seul endroit.

Discutez avec un assistant IA qui comprend le contexte de votre environnement de travail et les documents de votre entreprise.

Générez automatiquement des notes de réunion, des résumés, des éléments à mener et des suivis.

Rédigez, effectuez des modifications en cours, traduisez et mettez en forme des documents directement dans l'éditeur Notion.

Créez des bases de données, des modèles et des flux de travail structurés à partir de simples instructions.

Limites de Notion IA

Une interface complexe et des instructions d'intégration limitées créent une courbe d'apprentissage notable pour les nouveaux utilisateurs.

Tarifs de Notion IA

Free

Plus : 12 $/membre/mois

Entreprise : 24 $/membre/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion IA

G2 : 4,6/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion IA ?

Un avis d'utilisateur révèle :

J'apprécie beaucoup Notion IA, car il peut prendre en compte tout ce qui se trouve dans Notion, pas seulement ce que j'ai ajouté, mais tout ce qui concerne l'entreprise, et me donner une réponse. C'est vraiment pratique, car cela m'aide à trouver des réponses beaucoup plus rapidement que si je devais tout passer en revue moi-même. Il est également utile de pouvoir libeller les éléments et d'avoir ces étiquettes dans tout Notion.

J'apprécie beaucoup Notion IA, car il peut prendre en compte tout ce qui se trouve dans Notion, pas seulement ce que j'ai ajouté, mais tout ce qui concerne l'entreprise, et me donner une réponse. C'est vraiment pratique, car cela m'aide à trouver des réponses beaucoup plus rapidement que si je devais tout passer en revue moi-même. Il est également utile de pouvoir libeller les éléments et d'avoir ces étiquettes dans tout Notion.

9. Midjourney (idéal pour la génération d'images IA de haute qualité)

via Midjourney

Midjourney est un outil d'IA génératif qui produit des visuels artistiques et photoréalistes à partir de commandes en langage naturel. Développé par un laboratoire de recherche indépendant, il est axé sur la génération d'images stylisées de haute qualité pour le design, le marketing et le travail créatif.

L'outil d'IA fonctionne principalement via un bot Discord associé à une interface web pour la gestion des visuels. Il est disponible sur abonnement et largement utilisé pour le concept art, les visuels de produits et l'expérimentation créative.

Les meilleures fonctionnalités de Midjourney

Produisez des images très détaillées, artistiques ou photoréalistes à partir de simples descriptions de textes.

Préservez la cohérence des caractères ou des styles visuels dans plusieurs scènes d'un même projet.

Combinez plusieurs images de référence pour générer des résultats uniques et stylisés.

Étendez les compositions vers l'extérieur à l'aide d'outils de Zoom et de panoramique qui élargissent la toile au-delà du cadre d'origine.

Ajustez les proportions et l'intensité stylistique pour un contrôle plus précis de l'image finale.

Limites de Midjourney

Pour obtenir des détails artistiques spécifiques ou des résultats cohérents, il faut inviter à des instructions précises et à de multiples itérations.

Les détails fins et les scènes complexes peuvent produire des résultats déformés ou irréalistes.

Tarifs Midjourney

Basique : 10 $/mois

Standard : 30 $/mois

Pro : 60 $/mois

Mega : 120 $/mois

Évaluations et avis sur Midjourney

G2 : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Midjourney ?

Voici un avis positif d'un utilisateur:

Midjourney produit systématiquement des images haute résolution visuellement époustouflantes qui dépassent souvent les attentes en termes de détails et de qualité. Sa capacité à interpréter les invites de manière créative en fait un outil fantastique pour le concept art, les moodboards et les designs expérimentaux.

Midjourney produit systématiquement des images haute résolution visuellement époustouflantes qui dépassent souvent les attentes en termes de détails et de qualité. Sa capacité à interpréter les invites de manière créative en fait un outil fantastique pour le concept art, les moodboards et les designs expérimentaux.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Midjourney

10. Canva AI (Idéal pour la conception visuelle rapide assistée par l'IA)

via Canva

Canva AI est une suite d'outils d'IA générative intégrés directement à la plateforme Canva. Les spécialistes du marketing et les créateurs l'utilisent pour produire rapidement du contenu professionnel, même sans expérience préalable en conception, en passant de l'idée au design fini au sein d'une seule et même interface.

Un assistant de discussion pilote l'expérience, génère des dispositions, rédige des textes et applique automatiquement les styles de la marque. Plutôt que de recourir à des outils distincts pour chaque fonction créative, tout se passe au même endroit.

Les meilleures fonctionnalités de Canva IA

Générez des présentations, des publications et des vidéos complètes à partir de suggestions de texte à l'aide de Magic Design.

Développez ou réécrivez du contenu directement dans vos projets grâce à l'assistant IA Magic Write.

Produisez des images et de courtes vidéos à partir de descriptions de textes grâce à Magic Media.

Supprimez, remplacez ou ajoutez des éléments à vos photos à l'aide de Magic Edit et Magic Eraser sans logiciel externe.

Traduisez le texte de conception dans plus de 100 langues directement dans n'importe quel projet.

Limites de l'IA Canva

Leurs fonctionnalités sont moins avancées que celles des outils de conception plus sophistiqués, qui limitent le travail de conception complexe.

La version gratuite limite l'accès aux fonctionnalités clés.

Tarifs de Canva IA

Free

Pro : 12,99 $/mois/utilisateur

Équipes : 14,99 $/mois/utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Canva IA

G2 : 4,7/5 (plus de 6 800 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 13 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Canva IA ?

Les utilisateurs apprécient la convivialité de Canva :

Canva est la meilleure application. Elle permet de réaliser des modifications en cours sur des photos instantanément et propose de nombreux modèles prêts à l'emploi. Pour l'instant, ce sont les Outils d'IA qui m'intéressent le plus : grâce à eux, je peux réaliser des modifications sur des photos, les peaufiner et modifier certaines parties d'une image. Elle dispose également d'une gomme magique. Pour les vidéos, elle génère automatiquement des sous-titres et améliore également la voix.

Canva est la meilleure application. Elle permet de réaliser des modifications en temps réel sur des photos et propose de nombreux modèles prêts à l'emploi. Pour l'instant, ce sont les Outils d'IA qui m'intéressent le plus : grâce à eux, je peux réaliser des modifications sur des photos, les peaufiner et modifier certaines parties d'une image. Elle dispose également d'une gomme magique. Pour les vidéos, elle génère automatiquement des sous-titres et améliore également la voix.

📑 À lire également : Les meilleures alternatives à Canva

11. Otter AI (le meilleur pour la transcription de réunions par IA)

via Otter

Vous avez besoin d'un assistant de réunion IA qui capture les discussions et les transforme en notes structurées et exploitables ? Otter.ai est une bonne option. Plutôt que de rédiger manuellement des comptes rendus ou de réécouter des enregistrements, les équipes obtiennent des transcriptions, des résumés et des listes d'éléments générés automatiquement en temps réel.

Un outil de prise de notes basé sur l'IA participe aux appels, identifie les intervenants et met en évidence les points clés sans aucune intervention manuelle. L'outil s'intègre aux calendriers, aux plateformes de collaboration et aux CRM, afin que le flux d'informations issu des réunions soit transmis de manière transparente aux outils connectés.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter IA

Enregistrez et transcrivez automatiquement vos réunions Zoom, Google Meet et Microsoft Teams à l'aide d'OtterPilot.

Produisez des transcriptions en direct, libellées par les intervenants et horodatées, pour faciliter la consultation après chaque session.

Extrayez des informations ou rédigez des suivis à partir du contenu des réunions en effectuant une requête directe auprès d’Otter AI Chat.

Améliorez la précision au fil du temps en créant un vocabulaire personnalisé et en organisant les transcriptions à l'aide de dossiers partagés et de commentaires.

Limites d'Otter IA

Difficultés à différencier les locuteurs lorsque plusieurs personnes parlent en même temps.

La précision de la transcription diminue dans les environnements bruyants ou en présence d'accents prononcés.

Tarifs d'Otter IA

Free

Pro : 16,99 $/utilisateur/mois

Entreprise : 24 $/utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter IA

G2 : 4,4/5 (plus de 450 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Otter IA ?

Un avis d'utilisateur dit :

Otter.ai est très facile à utiliser et permet de capturer avec précision les discussions des réunions en temps réel. Il me fait gagner du temps en générant automatiquement des notes claires, des résumés et des points d'action, ce qui est particulièrement utile pour les réunions quotidiennes et les réunions d'évaluation.

Otter.ai est très facile à utiliser et permet de capturer avec précision les discussions des réunions en temps réel. Il me fait gagner du temps en générant automatiquement des notes claires, des résumés et des points d'action, ce qui est particulièrement utile pour les réunions quotidiennes et les réunions d'évaluation.

📮ClickUp Insight : Nous avons constaté que 27 % des personnes interrogées utilisent des blocs-notes numériques pour les réunions, tandis que seulement 12 % utilisent des outils de prise de notes basés sur l'IA. Cet écart est frappant, car 64 % des personnes interrogées ont du mal à définir les prochaines étapes à suivre dans près de la moitié de leurs réunions. ClickUp AI Notetaker transforme le suivi des réunions ! Capturez automatiquement chaque détail important, identifiez clairement les actions à mener et attribuez instantanément des tâches aux membres de l'équipe, éliminant ainsi les suivis frustrants du type « Qu'avons-nous décidé ? ». 💫 Résultats concrets : les équipes qui utilisent les fonctionnalités de gestion des réunions de ClickUp rapportent une réduction impressionnante de 50 % des discussions et réunions inutiles !

12. Fireflies IA (idéal pour les notes de réunion automatisées et les informations)

Fireflies. ai est un assistant de réunion IA qui capture, organise et analyse automatiquement les discussions. Il participe aux réunions sur Zoom, Google Meet et Microsoft Teams, puis transforme les enregistrements en résumés structurés comprenant les points clés et les éléments à mener.

L'outil crée une base de connaissances consultable à partir de vos discussions au fil du temps. Des moments spécifiques, des décisions passées et des sujets récurrents peuvent être retrouvés sans avoir à réécouter l'intégralité des enregistrements.

Les meilleures fonctionnalités de Fireflies IA

Retrouvez exactement ce qui a été dit grâce à une recherche par mot-clé alimentée par l'IA, avec des résultats horodatés pour toutes les réunions passées.

Mettez en évidence des modèles exploitables en effectuant le suivi des indicateurs d'intelligence de discussion tels que le temps de parole et les tendances sentimentales.

Synchronisez automatiquement vos notes et vos journaux d'appels sur plus de 200 intégrations d'applications, y compris les CRM et les outils de gestion de projet.

Fournissez des résumés détaillés avec des éléments à prendre en compte et des points clés à retenir immédiatement après chaque discussion.

Limites de Fireflies IA

Les résumés générés par l'IA peuvent être incohérents, parfois dupliquer du contenu et consommer des crédits supplémentaires.

Tarifs de Fireflies IA

Free

Pro : 18 $/place/mois

Entreprise : 29 $/place/mois

Enterprise : 39 $/place/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Fireflies IA

G2 : 4,7/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fireflies IA ?

Un avis d'utilisateur sur G2 fait l'éloge de cet outil :

J'utilise Fireflies.ai pour saisir automatiquement les notes de réunion et les éléments à mener, ce qui est vraiment utile. J'apprécie également les fonctions et les boutons facilement accessibles, qui rendent le logiciel convivial. Il fonctionne bien avec Google Meets, Zoom, Slack et Google Docs, qui sont tous des outils que j'utilise quotidiennement. L'installation initiale était très conviviale et facile à intégrer.

J'utilise Fireflies.ai pour saisir automatiquement les notes de réunion et les éléments à mener, ce qui est vraiment utile. J'apprécie également les fonctions et les boutons facilement accessibles, qui rendent le logiciel convivial. Il fonctionne bien avec Google Meets, Zoom, Slack et Google Docs, qui sont tous des outils que j'utilise quotidiennement. L'installation initiale était très conviviale et facile à intégrer.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Fireflies IA

via Zapier

Si vous avez besoin d'une plateforme d'automatisation sans code qui connecte des milliers d'applications et élimine les tâches manuelles répétitives des opérations quotidiennes, essayez Zapier. Utilisez-la pour créer des flux de travail automatisés appelés « Zaps » qui déclenchent des actions dans différentes applications sans avoir à écrire de code.

Le principe est simple : un déclencheur dans une application déclenche une action dans une autre. L'envoi d'un nouveau formulaire peut créer un contact CRM, déclencher une notification Slack et mettre à jour une feuille de calcul simultanément. Les équipes qui souhaitent approfondir l'automatisation des flux de travail grâce à l'IA trouveront dans la gamme d'intégrations de Zapier un bon point de départ.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Éliminez la saisie manuelle des données en effectuant des connexions entre des milliers d'applications et en synchronisant automatiquement vos outils.

Créez et dépannez plus rapidement vos automatisations à l'aide d'AI Copilot, qui accepte les invitations en langage naturel pour générer et affiner les flux de travail.

Déclenchez plusieurs actions à partir d'un seul évènement en créant des Zaps en plusieurs étapes au lieu de vous fier à une simple automatisation un-à-un.

Exécutez différentes actions en fonction de filtres ou de conditions spécifiques en superposant une logique conditionnelle avec Paths.

Stockez et gérez vos données à l'aide de tables et d'interfaces pour créer des outils internes légers sans quitter la plateforme.

Limites de Zapier

Le débogage et le dépannage de flux de travail plus importants peuvent être complexes et prendre beaucoup de temps.

Les utilisateurs sans expérience préalable en automatisation sont confrontés à une courbe d'apprentissage notable.

Tarifs Zapier

Free

Professionnel : 29,99 $/mois

Équipe : 103,50 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zapier

G2 : 4,5/5 (plus de 1 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zapier ?

Un avis partagé sur G2 indique :

Zapier m'a fait gagner des centaines d'heures en automatisant des tâches fastidieuses, me permettant ainsi de me concentrer sur mon travail créatif. J'adore son approche modulaire, qui me permet de créer des automatisations assez complexes. Mon exemple préféré est l'utilisation d'une feuille de calcul pour déclencher l'envoi d'e-mails de rappel d'évènements via Gmail. Il suffit d'ajouter quelques éléments à une feuille de calcul pour générer et envoyer automatiquement des e-mails personnalisés, ce qui m'a permis de gagner un temps considérable.

Zapier m'a fait gagner des centaines d'heures en automatisant des tâches fastidieuses, me permettant ainsi de me concentrer sur mon travail créatif. J'adore son approche modulaire, qui me permet de créer des automatisations assez complexes. Mon exemple préféré est l'utilisation d'une feuille de calcul pour déclencher l'envoi d'e-mails de rappel d'évènements via Gmail. Il suffit d'ajouter quelques éléments à une feuille de calcul pour générer et envoyer automatiquement des e-mails personnalisés, ce qui m'a permis de gagner un temps considérable.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Zapier

14. HubSpot (le meilleur pour l'automatisation du marketing basée sur l'IA)

via HubSpot

La plateforme marketing alimentée par l'IA de HubSpot Marketing Hub est conçue pour aider les équipes à attirer des visiteurs, à convertir des prospects et à générer des revenus grâce à des stratégies inbound. Le marketing par e-mail, les réseaux sociaux, le référencement, les publicités et les données CRM sont tous regroupés dans un seul système, de sorte que tout, du suivi des campagnes aux rapports de performance, se déroule dans le même environnement de travail.

La création de contenu, le suivi des publicités et la capture de prospects via des formulaires, des chats et des pages de destination sont gérés de manière native. Les fonctionnalités d'IA personnalisent les expériences sur les sites web à grande échelle, tandis que les rapports d'attribution intégrés relient directement les activités marketing aux résultats en termes de pipeline et de revenus.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Automatisez les campagnes par e-mail, la notation des prospects et les séquences de nurturing sur plusieurs canaux à partir d'un seul générateur de flux de travail.

Générez des blogs, des e-mails et du contenu social à l'aide d'outils de rédaction IA intégrés sans changer de plateforme.

Intégrez les données CRM natives dans vos campagnes afin de personnaliser vos messages en fonction des interactions réelles avec les clients.

Capturez et qualifiez des prospects grâce à des pages d'accueil, des formulaires et des chatbots qui alimentent directement le pipeline.

Mesurez ce qui fonctionne grâce à des tableaux de bord analytiques et des rapports d'attribution multi-touch liés au chiffre d'affaires.

Limites de HubSpot

Le prix peut s'avérer élevé pour les start-ups ou les utilisateurs individuels qui ont besoin de plusieurs modules complémentaires.

La plateforme présente une courbe d'apprentissage abrupte.

Tarifs HubSpot

Free

Starter : 15 $/place/mois

Professionnel : 890 $/mois

Enterprise : 3 600 $/mois

Évaluations et avis HubSpot

G2 : 4,4/5 (plus de 14 400 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 6 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de HubSpot ?

Un avis d'utilisateur indique :

Ce que j'apprécie le plus dans HubSpot Marketing Hub, c'est que tout est centralisé sur une seule plateforme. Il est ainsi très facile de gérer les campagnes, d'effectuer l'automatisation des flux de travail, de suivre les performances et d'aligner les efforts marketing sur l'équipe commerciale, le tout sans avoir à passer d'un outil à l'autre. Les rapports et les analyses sont particulièrement utiles, car ils fournissent des informations claires sur ce qui fonctionne et ce qui doit être optimisé.

Ce que j'apprécie le plus dans HubSpot Marketing Hub, c'est que tout est centralisé sur une seule plateforme. Il est ainsi très facile de gérer les campagnes, d'automatiser les flux de travail, de suivre les performances et d'aligner les efforts marketing sur l'équipe commerciale, le tout sans avoir à passer d'un outil à l'autre. Les rapports et les analyses sont particulièrement utiles, car ils fournissent des informations claires sur ce qui fonctionne et ce qui doit être optimisé.

15. Descript (le meilleur pour la modification audio et vidéo alimentée par l'IA)

via Descript

Considérez Descript comme une plateforme alimentée par l'IA qui vous permet d'éditer des vidéos et des fichiers audio comme un document texte. Les enregistrements sont automatiquement transcrits dans une interface de type document, de sorte que les modifications apportées à la transcription s'appliquent directement à l'échéancier audio ou vidéo sans que vous ayez à toucher à un éditeur traditionnel.

L'enregistrement, la transcription, la modification en cours et la publication s'effectuent tous dans un seul et même environnement de travail. L'assistant IA de la plateforme, Underlord, se charge des tâches de production fastidieuses telles que la suppression du bruit, le nettoyage des mots de remplissage et les corrections vocales grâce au clonage IA.

Les meilleures fonctionnalités de Descript

Modifiez les échéanciers des vidéos et des podcasts en réécrivant ou en supprimant des mots directement dans la transcription.

Nettoyez instantanément vos fichiers audio à l'aide de Studio Sound pour supprimer les bruits de fond et l'écho de n'importe quel enregistrement.

Supprimez automatiquement les mots de remplissage et les longues pauses pour produire un contenu professionnel.

Extrayez automatiquement des clips courts à partir d'enregistrements longs, mis en forme pour TikTok, Instagram et YouTube Shorts.

Limitations de Descript

La courbe d'apprentissage est raide pour les nouveaux utilisateurs.

Les performances lentes et les blocages occasionnels peuvent perturber les flux de travail, en particulier dans le cas de projets plus lourds.

Tarifs Descript

Free

Amateur : 24 $ par personne et par mois

Créateur : 35 $/personne/mois

Entreprise : 65 $/personne/mois

Évaluations et avis sur Descript

G2 : 4,6/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 170 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Descript ?

Un avis d'utilisateur dit :

Les agents de modification en cours de vidéo IA dans des outils tels que Descript m'ont vraiment sauvé la vie. Ils suppriment automatiquement les mots de remplissage et les pauses maladroites, ce qui rend le montage final plus fluide sans que j'aie à passer des heures à travailler sur l'échéancier.

Les agents de modification vidéo IA dans des outils tels que Descript m'ont vraiment sauvé la vie. Ils suppriment automatiquement les mots de remplissage et les pauses maladroites, ce qui rend le montage final plus fluide sans que j'aie à passer des heures à travailler sur l'échéancier.

16. Voiceflow (Idéal pour la conception d'IA conversationnelle)

via Voiceflow

Voiceflow est une plateforme collaborative sans code et à faible code permettant de concevoir, prototyper et déployer des agents conversationnels alimentés par l'IA. Les équipes produit et d'assistance l'utilisent pour créer des chatbots et des assistants vocaux sans effort technique important.

Le canevas visuel permet aux équipes de concevoir des flux de conversation, de connecter des API et de gérer la logique sans écrire de code complexe. Vous pouvez créer des outils d'agent IA pour les expériences en contact avec la clientèle, avec prise en charge des bases de connaissances, déploiement multicanal et accès basé sur les rôles, afin que les équipes puissent créer et gérer des agents à partir d'un seul environnement de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Voiceflow

Créez des agents IA de manière visuelle grâce à une interface low-code de type glisser-déposer pour un prototypage et une collaboration rapides.

Créez des réponses contextuelles à l'aide d'une base de connaissances qui ingère des documents et des FAQ.

Passez d'un fournisseur LLM à un autre pour optimiser les performances et les coûts.

Testez et surveillez les discussions grâce à des outils de prototypage et d'analyse intégrés pour le contrôle qualité.

Limites de Voiceflow

Lacunes dans la documentation et absence d'outils de transcription vocale intégrés

L'installation de l'intégration peut sembler complexe pour les nouveaux utilisateurs.

Tarifs Voiceflow

Free

Pro : 60 $/mois

Entreprise : 150 $/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Voiceflow

G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Voiceflow ?

Un avis d'utilisateur dit :

Ce que j'apprécie le plus chez Voiceflow, c'est son incroyable intuitivité et sa flexibilité ! Le générateur de flux visuel permet de concevoir très facilement des expériences de discussion complexes sans se sentir dépassé. J'adore pouvoir rapidement prototyper, tester et déployer des assistants vocaux et de chat en un seul et même endroit.

Ce que j'apprécie le plus chez Voiceflow, c'est son incroyable intuitivité et sa flexibilité ! Le générateur de flux visuel permet de concevoir très facilement des expériences de discussion complexes sans se sentir dépassé. J'adore pouvoir rapidement prototyper, tester et déployer des assistants vocaux et de chat en un seul et même endroit.

17. Uizard (le meilleur pour la conception d'interface utilisateur/expérience utilisateur basée sur l'IA)

via Uizard

Uizard est un outil de prototypage basé sur le Web et alimenté par l'IA qui aide les utilisateurs à créer des wireframes, des maquettes et des prototypes pour des applications et des sites Web sans avoir besoin d'une expérience formelle en conception. L'idée de base est simple : transformer des invites de texte ou des croquis dessinés à la main en conceptions d'interface modifiables afin que les équipes puissent visualiser leurs idées sans avoir à attendre un concepteur.

Autodesigner gère la génération de texte vers l'interface utilisateur, tandis que Wireframe Scanner convertit les croquis dessinés à la main en dispositions numériques. Un éditeur glisser-déposer, des composants pré-construits et une collaboration en temps réel permettent aux équipes d'affiner et de partager des prototypes interactifs sans quitter l'environnement de travail.

Les meilleures fonctionnalités d'Uizard

Générez des prototypes d'interface utilisateur multi-écrans et modifiables à partir de simples invitations de texte.

Convertissez des captures d'écran ou des wireframes dessinés à la main en designs numériques modifiables.

Créez et appliquez des thèmes à l'aide d'un assistant de conception IA qui ajuste les couleurs, les polices de caractère et les styles.

Utilisez des cartes thermiques prédictives pour estimer l'attention des utilisateurs et optimiser les dispositions.

Limites d'Uizard

Les conceptions générées par l'IA nécessitent souvent des ajustements manuels avant d'être prêtes pour la production.

Certains utilisateurs trouvent qu'il manque la profondeur des outils de conception plus avancés.

Tarifs Uizard

Free

Pro : 19 $/utilisateur/mois

Business : 39 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Uizard

G2 : 4,5/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 190 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Uizard ?

Un avis d'utilisateur dit :

Uizard est une application remarquablement conviviale qui permet aux utilisateurs de créer des designs numériques de manière intuitive. Les fonctionnalités étendues d'Uizard couvrent un large intervalle de besoins en matière de design tout en offrant une expérience utilisateur fluide. L'interface utilisateur intuitive permet aux utilisateurs de créer rapidement et efficacement des designs de haute qualité sans nécessiter de connaissances techniques approfondies.

Uizard est une application remarquablement conviviale qui permet aux utilisateurs de créer des designs numériques de manière intuitive. Les fonctionnalités étendues d'Uizard couvrent un large intervalle de besoins en matière de design tout en offrant une expérience utilisateur fluide. L'interface utilisateur intuitive permet aux utilisateurs de créer rapidement et efficacement des designs de haute qualité sans nécessiter de connaissances techniques approfondies.

18. Paradox (le meilleur pour l'automatisation du recrutement basée sur l'IA)

via Paradox

Automatisez les campagnes de recrutement à grand volume telles que la présélection, la planification et la communication avec les candidats grâce à la plateforme d'IA conversationnelle de Paradox. Olivia, l'assistante IA de la plateforme, gère les discussions liées au recrutement afin que les recruteurs puissent se concentrer sur le travail qui nécessite un jugement humain.

Les grandes entreprises l'utilisent à la fois pour le recrutement horaire et professionnel. Il s'intègre aux principaux systèmes ATS, prend en charge la communication multilingue et permet aux candidats de poursuivre leur expérience sans avoir à télécharger quoi que ce soit ni à créer de compte.

Les équipes qui cherchent à créer un agent IA pour les flux de travail liés au recrutement trouveront dans Olivia de Paradox une bonne référence pour ce que les agents conversationnels autonomes peuvent gérer à l'échelle de l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Paradox

Automatisez le recrutement à grande échelle avec Olivia, une assistante IA conversationnelle qui sélectionne les candidats et les guide 24 heures sur 24.

Planifiez instantanément des entretiens en laissant les candidats choisir les créneaux disponibles, ce qui évite les allers-retours entre les recruteurs.

Recueillez les commentaires des candidats grâce à des sondages intégrés afin d'identifier les points faibles et d'améliorer l'expérience de recrutement.

Limites paradoxales

Les tâches complexes liées au recrutement peuvent prendre plus de temps que prévu pour être achevées.

Les réponses de l'IA ne traitent pas toujours avec précision toutes les questions des candidats.

Tarification paradoxale

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Paradox

G2 : 4,7/5 (plus de 30 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Paradox ?

Un avis d' utilisateur dit :

La gestion des candidats tout au long du processus de recrutement est simple et claire. Il est également facile de communiquer par texte avec les candidats, et toutes les interactions sont enregistrées pour pouvoir être consultées ultérieurement et affiner les discussions. Les rapports et les analyses sont également excellents. Lorsque nous avons commencé, nous avions un besoin urgent de mettre en place la plateforme. L'équipe de mise en œuvre et d'assistance de Paradox a été remarquable, très réactive et serviable.

La gestion des candidats tout au long du processus de recrutement est simple et claire. Il est également facile de communiquer par texte avec les candidats, et toutes les interactions sont enregistrées pour pouvoir être consultées ultérieurement et affiner les discussions. Les rapports et les analyses sont également excellents. Lorsque nous avons commencé, nous avions un besoin urgent de mettre en place la plateforme. L'équipe de mise en œuvre et d'assistance de Paradox a été remarquable, très réactive et serviable.

📚 À lire également : Logiciel d'automatisation du recrutement pour rationaliser l'embauche

19. Lindy (Idéal pour les assistants exécutifs et les flux de travail IA)

via Lindy

Qui ne voudrait pas d'un assistant de travail IA capable de gérer les boîtes de réception, les réunions, les calendriers et les tâches routinières ? Lindy fait tout cela et bien plus encore grâce à des agents autonomes. L'accent est mis sur les tâches administratives quotidiennes, telles que la planification, la rédaction d'e-mails et la résumation des réunions, afin que les professionnels puissent consacrer moins de temps à la coordination.

Grâce à des instructions en langage naturel, vous pouvez connecter des outils courants sur le lieu de travail afin d'automatiser les flux de travail. Il gère de manière proactive les communications, prépare les notes de réunion et assure le suivi des tâches tout en apprenant les préférences et le style d'écriture de l'utilisateur au fil du temps. Les équipes qui évaluent des outils pour les flux de travail agentifs trouveront que le modèle d'essaim d'agents est bien adapté aux tâches administratives à volume élevé qui couvrent plusieurs systèmes.

Pour les équipes ayant des exigences strictes en matière de données, Lindy est conforme aux normes SOC 2 Type II, HIPAA et RGPD, avec un cryptage AES-256 et un engagement clair à ne jamais vendre ou utiliser vos données pour entraîner des modèles.

Les meilleures fonctionnalités de Lindy

Automatisez les tâches complexes grâce à des agents IA qui comprennent le contexte et agissent sans instructions étape par étape.

Exécutez des flux de travail parallèles à l'aide d'essaims d'agents pour traiter simultanément de grands volumes de tâches.

Créez des automatisations avec le langage naturel et effectuez des connexions avec des milliers d'intégrations d'applications professionnelles.

Gérez vos e-mails, vos réunions et votre agenda grâce à des assistants IA intégrés.

Créez des flux de travail en plusieurs étapes à l'aide d'un éditeur visuel conçu pour les utilisateurs non techniciens.

Limites de Lindy

Créer une automatisation simple est rapide, mais lorsque vous commencez à ajouter plusieurs conditions, branches et intégrations avec différentes API, il faut de la planification et quelques essais et erreurs pour obtenir la bonne logique.

Tarifs Lindy

Pro : 49,99 $/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis Lindy

G2 : 4,9/5 (plus de 150 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Lindy ?

Voici un avis publié sur G2:

J'utilise Lindy IA depuis quelque temps déjà, et ce que j'apprécie le plus, c'est le gain de temps considérable qu'il me procure. Il gère les tâches répétitives et la planification avec une précision surprenante, ce qui m'a vraiment aidé à réduire ma charge mentale. Ce qui ressort, c'est la facilité et le naturel de l'interaction avec cet outil, qui ne donne pas l'impression d'être robotisé ou maladroit. C'est comme avoir un assistant fiable qui accomplit discrètement ses tâches en arrière-plan.

J'utilise Lindy IA depuis quelque temps déjà, et ce que j'apprécie le plus, c'est le gain de temps considérable qu'il me procure. Il gère les tâches répétitives et la planification avec une précision surprenante, ce qui m'a vraiment aidé à réduire ma charge mentale. Ce qui ressort, c'est la facilité et le naturel de l'interaction avec cet outil, qui ne donne pas l'impression d'être robotisé ou maladroit. C'est comme avoir un assistant fiable qui accomplit discrètement ses tâches en arrière-plan.

20. Gong (Idéal pour l'intelligence commerciale et les informations sur l'équipe commerciale)

via Gong

Gong est une plateforme de veille commerciale qui montre comment l'IA sur le lieu de travail peut transformer les discussions quotidiennes avec les clients en informations structurées sur le pipeline. Les équipes commerciales l'utilisent pour améliorer leurs performances, suivre la santé des transactions et obtenir une visibilité plus claire sur l'activité du pipeline.

Tout au long du cycle de vente, la plateforme capture les données d'interaction et les traite à l'aide de modèles d'IA formés sur les signaux de revenus. Le résultat est une image plus claire de l'état d'avancement des transactions, des risques à surveiller et du contenu de suivi à générer. Les équipes peuvent encadrer les commerciaux et réaliser des prévisions à partir de données de discussion réelles plutôt que d'estimations.

Les meilleures fonctionnalités de Gong

Enregistrez, transcrivez et analysez les appels et les réunions avec les clients grâce à l'intelligence de discussion.

Détectez les signaux d'achat, les objections et les sentiments grâce à une analyse sémantique approfondie.

Suivez la santé des transactions et effectuez la prévision des revenus à l'aide des données issues de centaines de signaux d'interaction.

Formez vos équipes commerciales grâce à des informations fournies par l'IA, des tableaux de bord automatisés et des bibliothèques d'appels les plus performants.

Effectuez la connexion aux principaux CRM et utilisez l'IA pour répondre aux questions liées aux transactions dans toutes les discussions.

Limites de Gong

Les fonctionnalités /IA peuvent parfois fournir des informations inexactes.

Les suggestions de suivi par e-mail et les traductions manquent parfois du contexte nécessaire pour être immédiatement utiles.

Tarifs Gong

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Gong

G2 : 4,7/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Gong ?

Un avis d'utilisateur résume :

Je trouve Gong extrêmement convivial, ce qui est très important pour moi. J'apprécie particulièrement la façon dont il s'intègre parfaitement à tous nos systèmes grâce à l'extension Gong Everywhere. L'enregistrement des appels avec prise de notes par IA et l'automatisation des suivis sont devenus très faciles. Ces fonctionnalités me permettent de gagner du temps sur les tâches administratives quotidiennes, ce qui me permet de me concentrer davantage sur la vente et les échanges avec les clients.

Je trouve Gong extrêmement convivial, ce qui est très important pour moi. J'apprécie particulièrement la façon dont il s'intègre parfaitement à tous nos systèmes grâce à l'extension Gong Everywhere. L'enregistrement des appels avec prise de notes par IA et l'automatisation des suivis sont devenus très faciles. Ces fonctionnalités me permettent de gagner du temps sur les tâches administratives quotidiennes, ce qui me permet de me concentrer davantage sur la vente et les échanges avec les clients.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives à Gong

Constituez une équipe intelligente et évolutive, soutenue par l'IA, avec ClickUp.

Remplacer une équipe ne signifie pas supprimer l'élément humain, mais éliminer les flux répétitifs qui empêchent vos meilleurs collaborateurs de faire leur meilleur travail.

En unifiant votre pile technologique dans ClickUp, vous réduisez la prolifération de l'IA, l'un des plus grands freins cachés à la productivité dans les entreprises en pleine croissance. Les projets, les documents, le chat, l'automatisation et les agents IA sont regroupés dans un seul environnement de travail afin de maintenir l'exécution en phase avec le contexte.

Prêt à donner plus de moyens à votre équipe grâce à l'IA ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp ! ✅