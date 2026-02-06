La plupart des campagnes publicitaires payantes échouent avant même la diffusion de la première annonce, non pas à cause d'une créativité ou d'une cible médiocres, mais parce que le processus de planification est un fouillis de feuilles de calcul éparpillées, d'approbations oubliées et du nombre de chiffres budgétaires introuvables.

Les équipes marketing sont poussées à faire plus avec moins. Gartner rapporte que les budgets ont baissé à 7,7 % du chiffre d'affaires des entreprises, et 73 % des spécialistes du marketing affirment que la pression augmente.

Ce guide vous présente 10 modèles gratuits de stratégie média payante qui transforment la planification chaotique des campagnes en un système reproductible, ainsi qu'un cadre étape par étape pour élaborer un plan qui sera réellement mis en œuvre.

Aperçu des modèles de stratégie média payante

Modèle Lien pour télécharger Idéal pour Meilleures fonctionnalités Format visuel Modèle ClickUp pour la gestion des campagnes et des promotions Obtenir un modèle gratuit Équipes marketing chargées de la planification et de la gestion de campagnes multicanales Calendrier de campagne, champs personnalisés pour le budget et le canal, dépendances, flux de travail d'approbation Environnement de travail complet pour vos campagnes Modèle de brief de campagne ClickUp Obtenir un modèle gratuit Les équipes s'alignent sur les objectifs, les messages et la cible avant l'exécution. Sections structurées, documents collaboratifs, approbations, tâches et ressources liées. Brief de campagne Modèle de gestion de campagne marketing ClickUp Obtenir un modèle gratuit Équipes gérant des campagnes en plusieurs phases, de la planification aux rapports Plusieurs vues (liste, Tableau, Calendrier, diagramme de Gantt), automatisations, rapports de tableau de bord, stockage des pièces jointes Flux de travail de campagne en plusieurs phases Modèle de publicité ClickUp Obtenir un modèle gratuit Équipes créatives produisant, suivant et approuvant un grand nombre de variantes publicitaires Champs personnalisés pour les formats et versions publicitaires, outils de vérification, suivi des versions, stockage des pièces jointes Production publicitaire + système d'approbation Modèle de plan de campagne ClickUp Obtenir un modèle gratuit Les stratèges mappent la structure générale de la campagne avant son exécution. Cartographie hiérarchique (campagne → phases → tactiques), échéancier, sections de notes Plan directeur de campagne Modèle de campagne sur les réseaux sociaux ClickUp Obtenir un modèle gratuit Équipes sociales coordonnant les campagnes sociales payantes et organiques Planification sous forme de calendrier, champs personnalisés pour les objectifs publicitaires, intégrations avec des outils de planification, vue unifiée des médias payants et organiques. Planificateur de campagne sociale Modèle de calendrier publicitaire ClickUp Obtenir un modèle gratuit Les planificateurs médias programment les campagnes publicitaires et mappent le timing cross-canal. Vues Gantt + Calendrier, champs personnalisés pour les canaux et le budget, dépendances pour l'approbation des créations, source unique de vérité Système de planification publicitaire Modèle de rapport de campagne PPC ClickUp Obtenir un modèle gratuit Responsables PPC et agences produisant des rapports de campagne clairs et exploitables Sections de rapports prédéfinies, widgets de tableau de bord, documentation sur les informations, suivi des éléments à mener Modèle de rapport PPC Modèle de liste média ClickUp Obtenir un modèle gratuit Le suivi des contacts, des placements et des opportunités de partenariat est effectué par les acheteurs médias. Champs personnalisés pour les coordonnées et les tarifs, affichage sous forme de liste/tableau, suivi des actions, gestion des achats directs. Base de données des contacts médias Modèle de médias payants par HubSpot Télécharger ce modèle Équipes ayant besoin d'un tableur simple pour planifier les canaux, les budgets et les indicateurs clés de performance Colonnes préformatées, champs personnalisables, accès hors ligne, installation facile Modèle de planification sous forme de feuille de calcul

Qu'est-ce qu'un modèle de stratégie média payante ?

Un modèle de stratégie média payante est un plan préétabli que vous pouvez réutiliser d'une campagne à l'autre. Il vous aide à documenter les objectifs, le ciblage, la combinaison de canaux, les budgets, les exigences créatives, les échéanciers et les indicateurs clés de performance dans un format cohérent.

Les feuilles de calcul peuvent convenir pour des campagnes simples menées par une seule personne. Mais dès que vous ajoutez plusieurs propriétaires, des validations, des versions d'actifs et des échéances, vous avez besoin d'un flux de travail qui relie la planification à l'exécution.

📘 En savoir plus : Les meilleurs outils de planification média

Pourquoi utiliser un modèle de forfait média payant ?

Les informations relatives à votre campagne sont probablement dispersées un peu partout : les budgets dans un tableur, les ressources créatives dans Dropbox, les validations dans Slack et la stratégie proprement dite dans un Google Doc, réparties entre trop d'outils différents.

Ce type d'outils oblige les utilisateurs à rechercher des budgets, des liens, des autorisations et des créations « finales » dans Slack, leurs e-mails, leurs documents et leurs disques durs. Le résultat est un lancement plus lent, davantage de retouches et des vérifications constantes du statut.

L'utilisation d'un modèle de forfait média résout ce problème en créant une source unique de vérité. Il met de l'ordre dans le chaos et vous offre un cadre évolutif pour chaque campagne. Voici ce que cela signifie concrètement pour votre équipe :

Lancement plus rapide des campagnes : ne restez plus paralysé devant une page blanche. Un modèle vous offre une structure éprouvée qui vous permet de vous lancer directement dans la planification.

Visibilité totale sur le budget : voyez exactement où vos dépenses publicitaires sont réparties entre les différents canaux et campagnes avant la validation du moindre dollar.

Alignement inter-équipes sans effort : assurez la cohésion entre votre équipe créative, vos acheteurs médias et vos parties prenantes sans avoir à organiser d'innombrables réunions de statut.

Rapports cohérents et pertinents : intégrez dès le départ les indicateurs qui comptent, afin de ne pas avoir à vous démener pour extraire les données à la fin du mois.

Un processus évolutif : menez une ou vingt campagnes avec le même cadre organisé, en vous assurant que rien ne soit oublié au fur et à mesure de votre croissance.

La plupart des équipes n'ont pas besoin de meilleures publicités. Elles ont besoin d'un meilleur système pour gérer les publicités dont elles disposent déjà. Un modèle fournit ce système.

📮 ClickUp Insight : en moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, ses fils de discussion Slack et ses fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre environnement de travail ClickUp peut changer cela. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en faisant apparaître les bons documents, discussions et détails de tâches en quelques secondes, afin que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. 💫 Résultats concrets : des équipes telles que QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

10 modèles gratuits de stratégie média payante

Toutes les équipes n'ont pas besoin du même niveau de détail. Certains modèles sont conçus pour les approbations et l'alignement, d'autres pour le suivi de la production ou la création de rapports. Commencez par celui qui correspond à la manière dont votre équipe mène réellement ses campagnes.

1. Modèle de gestion des campagnes et promotions ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rationalisez la planification et l'exécution du marketing de bout en bout grâce au modèle de gestion des campagnes et des promotions de ClickUp.

Vous en avez assez de jongler entre plusieurs outils et documents pour vos campagnes promotionnelles ? Le modèle de gestion des campagnes et promotions ClickUp offre un environnement de travail complet pour planifier et suivre toutes les activités promotionnelles des campagnes payantes, organiques et hybrides. Il aide les équipes à harmoniser les budgets, les ressources, les validations et les échéanciers en un seul endroit afin que les campagnes se déroulent sans accroc et sans oublier aucun élément.

Ce modèle comprend :

2. Modèle de brief de campagne ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Construisez chaque étape du flux de travail de votre campagne dans ce modèle dans ClickUp Docs.

Une stratégie claire évite les retouches coûteuses. Le modèle de brief de campagne ClickUp aide les équipes à s'aligner sur les objectifs, le public et le message de la campagne avant le début de la création ou de la diffusion médiatique. Il garantit que toutes les parties prenantes partagent la même vision dès le départ.

Ce modèle comprend :

Couvrez systématiquement les objectifs de la campagne , les personas cibles, les messages clés et le contexte concurrentiel afin qu'aucun élément stratégique ne soit oublié.

Modifiez les briefs de manière collaborative grâce aux curseurs en temps réel et consultez grâce aux curseurs en temps réel et consultez l'historique des versions dans ClickUp Docs pour voir ce qui a été modifié.

Intégrez les approbations directement dans le document grâce aux flux de travail d'approbation afin d'éviter que le brief ne se perde dans un fil d'e-mails interminable.

Liez les tâches, les ressources et autres éléments connexes directement dans le brief pour un contexte complet.

💡 Conseil de pro : grâce à ClickUp Enterprise Search, vous pouvez extraire les dernières notes budgétaires, approbations, liens créatifs et tâches de campagne à partir d'une seule recherche, au lieu de fouiller dans les onglets. Effectuez des recherches dans l'ensemble de votre environnement de travail et accédez à tous vos fichiers.

3. Modèle de gestion de campagne marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez les phases de campagne, les canaux, les livrables et les budgets dans un seul flux de travail grâce au modèle de gestion de campagne marketing ClickUp.

Votre plan média n'est-il qu'un document statique qui devient obsolète dès que vous l'enregistrez ? Ce modèle complet de gestion de campagne marketing ClickUp relie votre stratégie à son exécution, transformant votre plan en un flux de travail vivant. Il est idéal pour les équipes marketing qui gèrent plusieurs campagnes simultanées et qui ont besoin d'une visibilité complète sur l'ensemble du cycle de vie, de la conception à l'analyse post-campagne.

Ce modèle comprend :

💡 Conseil de pro : les super agents ClickUp peuvent aller plus loin en surveillant le rythme, les approbations en retard ou les créations manquantes, et en alertant automatiquement les propriétaires ou en escaladant les obstacles avant que les dates de lancement ne soient dépassées. Accélérez vos flux de travail avec les Super Agents dans ClickUp.

4. Modèle de publicité ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Évitez de partir de zéro lors de la création de vos textes publicitaires grâce au modèle de publicité ClickUp.

Le nombre d'annonces que vous pouvez tester est limité par la rapidité avec laquelle vous pouvez les produire et les approuver. Lorsque vous gérez des dizaines de variantes d'annonces, il est facile de perdre le fil et de ne plus savoir quelle version est laquelle. Ce modèle d'annonce ClickUp élimine ce goulot d'étranglement en se concentrant sur la création d'annonces individuelles, en effectuant le suivi de chaque élément créatif, chaque variante de texte et le statut d'approbation de chaque bloc d'annonces.

Il est conçu pour les équipes créatives et les acheteurs médias qui doivent gérer un volume élevé de variantes publicitaires sur plusieurs plateformes.

Ce modèle comprend :

Organisez toutes vos publicités grâce aux champs personnalisés. Créez des champs pour le format publicitaire, la plateforme, la version du texte et le statut créatif.

Rationalisez les commentaires grâce aux fonctionnalités de révision et d'annotation de ClickUp. Ajoutez des commentaires directement sur les images, les vidéos et les PDF pour fournir des commentaires clairs et contextuels.

Stockez tous vos fichiers de conception directement sur les tâches en cours à l'aide du stockage des pièces jointes, y compris les images et les vidéos.

Éliminez la confusion liée à la question « quelle version avons-nous diffusée ? » grâce au suivi des versions. Sachez exactement quelle variante publicitaire a été approuvée et quand elle a été diffusée.

📘 En savoir plus : Modèles gratuits de rapports de marketing numérique pour des informations basées sur les données

5. Modèle de plan de campagne ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Un « plan directeur » de campagne de haut niveau pour cartographier les canaux, les phases et les jalons avant d'élaborer des plans détaillés.

Avant de vous perdre dans les détails des ensembles de publicités et des listes de mots-clés, vous devez avoir une vue d'ensemble. Ce modèle léger de plan de campagne ClickUp vous aide à définir la structure de votre campagne avant de vous lancer dans son exécution détaillée. Il s'agit d'une « esquisse sur une serviette » qui devient un véritable plan, parfait pour les stratèges et les planificateurs qui présentent une campagne en interne ou à un client.

Utilisez-les pour esquisser rapidement l'architecture de votre campagne, y compris les canaux, les phases et les jalons clés.

Ce modèle comprend :

Organisez votre plan de manière logique grâce à une hiérarchie simple : Campagne → Phases → Tactiques.

Visualisez l'ensemble du flux de la campagne et observez la transition entre les différentes phases au fil du temps grâce à la vue de l'échéancier de ClickUp.

Documentez les paramètres généraux de votre audience, les contraintes budgétaires et les critères de réussite en un seul endroit grâce aux sections les contraintes budgétaires et les critères de réussite en un seul endroit grâce aux sections Notes de ClickUp

Passez d'une idée approximative à un plan structuré en quelques minutes grâce à Quick Start, qui vous permettra de jeter les bases d'une élaboration plus détaillée.

6. Modèle de campagne sur les réseaux sociaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de campagne sur les réseaux sociaux ClickUp lorsque « simplement publier » ne suffit pas.

Les réseaux sociaux organiques et payants ne devraient pas être deux univers distincts. Ce modèle de campagne sur les réseaux sociaux ClickUp est conçu pour mener des campagnes coordonnées sur les réseaux sociaux et regrouper vos publications boostées, vos contenus sponsorisés et vos publicités payantes dans une vue unique et unifiée. Il est destiné aux responsables des réseaux sociaux et aux spécialistes des réseaux sociaux payants qui mènent des campagnes sur Meta, LinkedIn, TikTok et X.

Les réseaux sociaux payants évoluent rapidement, et ce modèle vous aide à suivre le rythme en centralisant l'ensemble de votre flux de travail.

Ce modèle comprend :

Planifiez votre calendrier de contenu avec ClickUp Calendar View, un calendrier visuel optimisé pour la programmation des réseaux sociaux.

Suivez les détails spécifiques à chaque plateforme , tels que l'objectif publicitaire (notoriété, trafic, conversions) et le segment d'audience, grâce aux champs personnalisés.

Effectuez une connexion à vos outils de planification sociale préférés grâce à des intégrations pour créer un flux de travail de publication fluide.

Considérez l'ensemble de votre présence sur les réseaux sociaux comme un effort coordonné avec une vue unifiée, en alignant les stratégies payantes et organiques.

📘 En savoir plus : Comment élaborer des stratégies marketing gagnantes pour les start-ups

7. Modèle de calendrier publicitaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Une source unique d'informations fiables sur les dates de diffusion des publicités, le calendrier des canaux et le budget par diffusion, affichés sous forme de calendrier et de vue Gantt.

Votre calendrier publicitaire doit être la seule source fiable, et non une capture d'écran de Google Ads que vous avez envoyée à quelqu'un sur Slack la semaine dernière. Ce modèle ClickUp Ads Schedule Template axé sur la planification vous permet de contrôler de manière précise les dates de diffusion des publicités et le timing des canaux. Il est conçu pour les planificateurs et les acheteurs médias qui ont besoin de savoir exactement ce qui est diffusé, où et quand, sans avoir à fouiller dans les interfaces utilisateur de plusieurs plateformes publicitaires.

Ne vous demandez plus « qu'est-ce qui fonctionne et quand ? » et obtenez une réponse claire en un seul endroit.

Ce modèle comprend :

Visualisez vos campagnes publicitaires sur l'ensemble de votre mix média grâce aux vues Gantt et Calendrier afin d'identifier les lacunes ou les chevauchements.

Suivez les détails essentiels tels que le canal, l'emplacement, le budget par campagne et le statut grâce aux champs personnalisés.

Assurez-vous que la création est approuvée avant d'achever la tâche de planification avec des dépendances, afin d'éviter des erreurs coûteuses.

Fournissez à toute votre équipe un emplacement unique où consulter le calendrier publicitaire définitif, qui constituera une source d'information unique et fiable.

8. Modèle de rapport de campagne PPC ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez la réussite de vos campagnes marketing grâce au modèle de plan de rapport de campagne PPC de ClickUp.

Un bon rapport ne se contente pas d'afficher des nombres, il vous indique également ce que vous devez faire. Ce modèle de rapport de campagne PPC ClickUp vous aide à documenter clairement les performances de votre campagne PPC, en transformant les données brutes de la plateforme en un récit compréhensible pour les parties prenantes. Il est idéal pour les responsables PPC et les agences qui doivent fournir des rapports clairs et cohérents à leurs clients ou à leurs équipes internes.

Cessez de fournir des données brutes et commencez à fournir des informations exploitables.

Ce modèle comprend :

Couvrez systématiquement le résumé de la campagne, les indicateurs clés (clics, conversions, CPA, ROAS) et vos recommandations grâce à des sections prédéfinies.

Créez des rapports dynamiques en temps réel en extrayant les visualisations de données en direct de vos projets vers les tableaux de bord ClickUp.

Allez au-delà des nombres avec Insight Space. Documentez ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et ce que vous prévoyez de tester ensuite.

Transformez les données de performance en étapes claires et documentées qui favoriseront la réussite des futures campagnes grâce à des résultats exploitables.

9. Modèle de liste média ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Conservez tous vos contacts médias, références et propositions au même endroit grâce au modèle de liste médias ClickUp.

L'achat programmatique est puissant, mais les relations directes permettent toujours d'obtenir des emplacements de choix. Ce modèle de liste média ClickUp vous aide à les gérer. Il s'agit d'un système de gestion des contacts et des emplacements permettant le suivi des médias, des réseaux publicitaires, des éditeurs et des partenaires influenceurs. Les acheteurs médias et les responsables des partenariats peuvent l'utiliser pour organiser systématiquement les opportunités de communication et de placement.

Organisez vos contacts d'achat média et vos options de placement direct au lieu de les noyer dans un tableur.

Ce modèle comprend :

Stockez les informations essentielles telles que les coordonnées, les détails des tarifs, la taille de l'audience et le statut des relations grâce aux champs personnalisés.

Filtrez et triez facilement vos contacts grâce vos contacts grâce aux vues Liste et Tableur de ClickUp afin de trouver l'emplacement idéal pour chaque campagne.

Gérez vos séquences de communication grâce au suivi des tâches, afin de ne jamais perdre le fil d'une discussion ou d'un suivi.

Conservez toutes vos relations de placement premium et les détails de vos parrainages dans un seul endroit organisé grâce à la gestion des achats directs.

10. Modèle de médias payants par HubSpot

Téléchargez ce modèle Une feuille de calcul téléchargeable pour la planification des médias payants permettant le suivi des canaux, des budgets, du ciblage et des indicateurs de performance.

Pour les équipes qui préfèrent les fichiers statiques ou qui ont besoin d'une option de démarrage rapide sans adopter de nouveau logiciel, ce modèle de médias payants sous forme de feuille de calcul proposé par HubSpot est un choix judicieux. Il est disponible sous forme de fichier Excel ou Google Sheets à télécharger et fournit un cadre de base pour la planification.

Ce modèle comprend :

Suivez les indicateurs relatifs aux canaux, au budget, au ciblage et aux performances grâce à des colonnes préformatées.

Adaptez-vous aux besoins spécifiques de votre campagne grâce à une personnalisation facile et une structure simple.

Travaillez sans connexion Internet grâce à l'accès hors ligne, qui s'intègre dans les flux de travail existants.

Comment créer un forfait média payant

Disposer d'un modèle est un excellent début, mais cela ne sert à rien si vous ne disposez pas d'un processus stratégique solide pour le remplir. Trop de spécialistes du marketing se lancent directement dans des tactiques sans base solide. Suivez ces étapes pour élaborer un forfait média payant qui donne réellement des résultats. 🛠️

Définissez les objectifs de votre campagne: commencez par déterminer ce que vous considérez comme une réussite. Visez-vous la notoriété, le trafic sur votre site web, la génération de prospects ou les ventes directes ? Vos objectifs détermineront tout ce qui suivra, de votre mix de canaux à vos indicateurs clés de performance (KPI). commencez par déterminer ce que vous considérez comme une réussite. Visez-vous la notoriété, le trafic sur votre site web, la génération de prospects ou les ventes directes ? Vos objectifs détermineront tout ce qui suivra, de votre mix de canaux à vos indicateurs clés de performance (KPI). Identifiez votre public cible: déterminez précisément qui vous souhaitez atteindre. Les données démographiques constituent un point de départ, mais la véritable force réside dans l'utilisation des signaux d'intention et des données comportementales pour définir vos segments d'audience. déterminez précisément qui vous souhaitez atteindre. Les données démographiques constituent un point de départ, mais la véritable force réside dans l'utilisation des signaux d'intention et des données comportementales pour définir vos segments d'audience. Sélectionnez vos canaux et vos emplacements : adaptez vos canaux à vos objectifs. Les annonces de recherche sont idéales pour capter les conversions motivées par l'intention, tandis que les réseaux sociaux sont plus efficaces pour renforcer la notoriété et le reciblage. Le programmatique peut offrir une grande échelle, mais nécessite une gestion minutieuse. Répartissez votre budget: répartissez vos dépenses publicitaires en fonction des performances historiques des canaux et des objectifs actuels de votre campagne. Réservez toujours une partie de votre budget pour tester de nouveaux canaux ou de nouvelles créations. Ne misez pas tout votre argent sur « ce qui a fonctionné la dernière fois ». répartissez vos dépenses publicitaires en fonction des performances historiques des canaux et des objectifs actuels de votre campagne. Réservez toujours une partie de votre budget pour tester de nouveaux canaux ou de nouvelles créations. Ne misez pas tout votre argent sur « ce qui a fonctionné la dernière fois ». Définissez vos besoins créatifs: dressez la liste de tous les éléments dont vous aurez besoin, classés par canal et par format. Les campagnes publicitaires payantes sont souvent retardées parce que les éléments créatifs ne sont pas prêts à temps. dressez la liste de tous les éléments dont vous aurez besoin, classés par canal et par format. Les campagnes publicitaires payantes sont souvent retardées parce que les éléments créatifs ne sont pas prêts à temps. Établissez votre échéancier : travaillez à rebours à partir de la date de lancement souhaitée. Veillez à inclure les délais pour la production créative, les périodes d'approbation par les parties prenantes et les délais de production spécifiques à chaque plateforme pour l'examen des publicités. Définissez vos indicateurs clés de performance (KPI) et la fréquence de vos rapports : déterminez précisément ce que vous allez mesurer et à quelle fréquence vous allez en rendre compte. Des vérifications hebdomadaires sont idéales pour détecter les problèmes avant qu'ils ne grèvent votre budget. déterminez précisément ce que vous allez mesurer et à quelle fréquence vous allez en rendre compte. Des vérifications hebdomadaires sont idéales pour détecter les problèmes avant qu'ils ne grèvent votre budget. Configurez des conventions de suivi et de nommage : définissez les règles UTM, le nommage des campagnes et la manière dont vous allez étiqueter les créations et les audiences. Une structure claire dès le départ évite les rapports confus par la suite. Définissez votre plan de test : décidez ce que vous allez tester (offre, accroche, création, page de destination, audience) et fixez des garde-fous pour savoir quand faire une pause, itérer ou évoluer. Un plan sans logique de test devient un « lancement à l'aveuglette ». Consignez tout au même endroit : utilisez un modèle, comme ceux ci-dessus, pour garder une trace de votre stratégie, des détails de mise en œuvre et des rapports. Un forfait média payant n'a de valeur que si vous êtes capable de le mettre en œuvre, c'est pourquoi il est important de choisir le bon modèle.

📮 ClickUp Insight : les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? Application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe vos tâches, projets, documents, wikis, chats et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp convient à toutes les équipes, apporte de la visibilité au travail et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.

🎥 Alors que le marketing devient de plus en plus axé sur les données et complexe, les outils d'IA transforment la manière dont les équipes planifient, exécutent et optimisent leurs campagnes. Regardez cette vidéo pour découvrir des moyens pratiques d'améliorer vos flux de travail marketing grâce à l'IA, de la planification des campagnes à l'analyse des performances.

Cessez de planifier en vase clos, commencez à gagner grâce à une stratégie unifiée.

Un modèle de stratégie média payant ne se contente pas d'organiser vos données, il remplace une planification dispersée par un système reproductible et évolutif. Les meilleurs modèles relient directement votre stratégie à son exécution, en regroupant le budget, la création, la planification et les rapports dans une vue unique et unifiée, plutôt que de les disperser dans des outils disparates.

Que vous meniez une seule campagne ou gériez un mix média complet, les modèles vous évitent de « partir de zéro » et vous permettent de vous concentrer sur l'essentiel : la stratégie. Les médias payants sont déjà suffisamment complexes sans y ajouter la prolifération des tâches (la fragmentation du travail entre plusieurs outils déconnectés qui ne communiquent pas entre eux) et le chaos des flux de travail. Le bon modèle vous offre la visibilité, la cohérence et la rapidité dont vous avez besoin pour réussir. À mesure que la concurrence s'intensifie, les équipes qui s'imposent ne sont pas seulement plus douées pour acheter des publicités, elles sont aussi plus efficaces dans la gestion de l'ensemble du processus.

Élaborez votre prochaine campagne de médias payants à l'aide d'un système qui relie la stratégie à l'exécution. Commencez gratuitement avec ClickUp et découvrez comment un environnement de travail unifié peut transformer la façon dont votre équipe travaille.

Foire aux questions

Pour les campagnes B2B, vous devrez personnaliser les champs d'audience de votre modèle pour le ciblage basé sur les comptes, ajouter des jalons pour tenir compte d'un cycle de vente plus long et inclure des indicateurs de qualité des prospects tels que les MQL et les SQL. Il est également utile de prévoir des sections pour les offres de contenu et les séquences de nurturing que vos campagnes payantes prendront en charge.

Un modèle de plan média se concentre sur le « où et quand » de vos publicités : canaux, emplacements et calendriers. Un modèle de stratégie média payant est plus large et couvre le « pourquoi et qui » en incluant les objectifs, le ciblage d'audience, l'allocation budgétaire et les exigences créatives en plus du plan média.

Les feuilles de calcul conviennent pour les campagnes simples et ponctuelles, mais elles deviennent rapidement inefficaces lorsque plusieurs collaborateurs ou programmes continus sont impliqués. Les modèles de gestion de projet relient votre planification à l'exécution, effectuent l'automatisation des mises à jour de statut et regroupent votre créativité, votre planification et vos rapports dans un environnement de travail centralisé.

Vous devez au minimum suivre les impressions, les clics, le taux de clics (CTR), les conversions, le coût par acquisition (CPA) et le retour sur investissement publicitaire (ROAS). Des modèles plus avancés vous aideront également au suivi de l'évolution du budget, des performances créatives par variante et de la contribution de chaque canal à votre pipeline de ventes ou à votre chiffre d'affaires. /