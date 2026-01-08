Les 11 meilleures alternatives à Upbase pour la productivité personnelle et des équipes (2025)

Un utilisateur de G2 a résumé ainsi son expérience avec Upbase :

Ce que j'apprécie le plus chez Upbase, c'est sa simplicité, qui le rend idéal pour le travailleur indépendant. De plus, Upbase n'impose pas d'approche spécifique. Il est flexible, vous pouvez donc l'utiliser de la manière qui vous convient le mieux.

Cette facilité d'utilisation est l'une des principales raisons pour lesquelles Upbase fonctionne si bien pour les entrepreneurs indépendants. Lorsque vous gérez votre propre travail, vous ne voulez pas d'un outil qui complique les choses. Upbase reste adaptable et facile à former en fonction de votre flux de travail personnel.

Cependant, à mesure que votre travail évolue, la flexibilité seule peut ne plus suffire. Si vous gérez plusieurs projets et clients ou coordonnez une équipe en pleine croissance, vous aurez peut-être besoin d'un suivi des progrès et d'une automatisation des flux de travail plus performants.

C'est là qu'interviennent les alternatives à Upbase. Dans cet article, nous explorons des outils qui s'appuient sur les points forts d'Upbase tout en offrant une plus grande évolutivité pour votre façon de travailler aujourd'hui.

11 alternatives à Upbase en un coup d'œil

Pour vous aider à comparer rapidement les différentes options, voici une vue d'ensemble des meilleures alternatives à Upbase.

Nom de l'outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* ClickUp Planification de projet unifiée, plus de 15 vues de tâches, assistance alimentée par l'IA avec ClickUp Brain, suivi du temps natif, gestion de la charge de travail, planification de calendrier, documents, tableaux de bord, automatisations et modèles. Particuliers et équipes cherchant à gérer des projets complexes et à adapter leur travail sans multiplier les outils Free Forever ; tarifs personnalisés disponibles pour les entreprises. Trello Tableaux Kanban avec cartes et listes, automatisation Butler pour les règles et les flux de travail, IA Trello pour le brainstorming et la création d'actions, capture d'e-mail et de Slack vers des cartes, mise en miroir de cartes et modèles prêts à l'emploi. Les particuliers et les petites équipes qui recherchent un moyen simple et visuel de gérer leurs projets et de suivre leur progression. Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 6 $/mois par utilisateur Monday. com Tableaux et flux de travail hautement personnalisables, plusieurs vues, notamment Kanban, diagramme de Gantt, échéancier, Calendrier et Charge de travail, tableaux de bord en temps réel, suivi du temps intégré, WorkDocs, WorkForms et plus de 200 intégrations d'application. Équipes de petite à moyenne taille qui ont besoin de workflows flexibles, d'une visibilité sur la charge de travail et d'un suivi des projets en temps réel dans tous les services. Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/mois par place. Wrike Flux de travail et statuts personnalisés, automatisation au niveau de l'espace, tableau blanc Wrike pour le brainstorming, formulaires de demande dynamiques, intelligence de travail basée sur l'IA, plans de projet et contrôles d'accès basés sur les rôles. Petites équipes gérant des projets complexes qui nécessitent un contrôle, une standardisation et une évolutivité importants. Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 10 $/mois par utilisateur Asana Gestion des tâches et sous-tâches, affichage sous forme de liste, tableau, calendrier et chronologie, portfolio pour une visibilité inter-projets, suivi des objectifs, résumés et détection des risques basés sur l'IA, modèles de flux de travail et gestion des processus évolutive. Équipes interfonctionnelles de taille moyenne à grande qui souhaitent une exécution structurée avec une visibilité sur les objectifs et les résultats Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 13,49 $/mois par utilisateur. Akiflow Planification des tâches dans le calendrier, planification en langage naturel, mode concentration et bloc de temps, assistant IA pour la détection des conflits, saisie rapide des tâches via la barre de commande et partage des disponibilités. Fondateurs et opérateurs individuels qui souhaitent que leurs tâches soient étroitement alignées sur leur calendrier et leur disponibilité quotidienne. Les forfaits payants commencent à 34 $/mois par utilisateur. Basecamp Espaces de projet centralisés pour les tâches à accomplir, les messages, les fichiers et les calendriers, graphiques Hill pour une visualisation claire de la progression, chat de groupe Campfire et Pings pour la communication, vérifications automatisées, références d'éléments et suivi du temps intégré pour la facturation. Petites équipes qui souhaitent une collaboration simple et centralisée avec un contexte de projet clair et une installation minimale. Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 15 $/mois par utilisateur Jira Tableaux Scrum et Kanban, suivi des problèmes et des bogues avec traçabilité complète, feuilles de route avancées pour la planification du portfolio et de la capacité, rapports et tableaux de bord de performance, contrôles de sécurité granulaires et intégrations approfondies avec les outils de développement. Grandes équipes agiles et de développement logiciel gérant des projets complexes, des bugs et des flux de travail à grande échelle Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 7,91 $/mois par utilisateur. Zoho Projets Planification de projet basée sur des jalons, dépendances entre les tâches, suivi du temps intégré avec intégrations de facturation, diagrammes de charge de travail, automatisation du flux de travail avec des plans, suivi des problèmes avec des SLA et collaboration en contexte. Petites équipes utilisant déjà les applications Zoho et souhaitant bénéficier d'une exécution de projet et d'une facturation étroitement intégrées Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 3,90 $/mois par utilisateur. Notion Bases de données personnalisées pour les tâches et les projets, échéancier et vues multiples des projets, tableaux de bord pour le suivi de la progression, remplissage automatique par IA pour l'automatisation, permission granulaires, flux de travail sprint et PRDs connectés à l'intérieur des tâches. Les équipes de petite et moyenne taille qui souhaitent bénéficier d'une gestion de projet flexible combinée à la gestion de la documentation et des connaissances. Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/mois par utilisateur Todoist Saisie des tâches en langage naturel, tâches récurrentes flexibles, rappels via Quick Add, vue Today pour se concentrer sur le quotidien, suivi de la productivité Karma et partage de projets publics ou privés. Particuliers et petites équipes qui souhaitent gérer leurs tâches et prendre de nouvelles habitudes de manière simple. Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 2,93 $/mois par utilisateur.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Pourquoi choisir une alternative à Upbase ?

Upbase est un logiciel de gestion des tâches conçu pour aider les petites entreprises et les équipes à rester organisées. Vous pouvez gérer des tâches, des projets et des documents de base dans une interface claire, sans la complexité des logiciels d'entreprise.

Cependant, à mesure que votre équipe s'agrandit et que le travail devient plus collaboratif et plus rapide, vous pourriez trouver Upbase limite.

Voici ce qu'il faut rechercher dans une alternative à Upbase :

Suivi du temps et gestion de la charge de travail : comprend un suivi natif du temps et un enregistrement des efforts afin que vous puissiez équilibrer les charges de travail et améliorer la prévisibilité des livraisons sans outils supplémentaires.

Collaboration en temps réel au sein de l'équipe : prend en charge discuter, la modification en cours de fichiers, les tableaux de bord et les analyses, pour que vous restiez aligné et informé

Rapports et analyses avancés : fournit des informations intégrées, des rapports personnalisables et des indicateurs visuels qui vous aident à comprendre les performances de votre équipe et la santé de vos projets sans avoir à exporter les données vers des outils externes.

Calendrier et planification intégrés : fournit un calendrier unifié qui regroupe les tâches, les échéances, les réunions et les jalons.

Automatisation intelligente et informations basées sur l'IA : intègre des assistants intelligents qui automatisent les tâches routinières et agissent en tant que fournisseur de réponses adaptées au contexte.

Recherche unifiée et accès aux connaissances : offre un contenu consultable dans toutes les applications et sources de données pour vous aider à trouver ce dont vous avez besoin sans avoir à fouiller dans plusieurs outils.

Autorisations et gouvernance basées sur le rôle : vous permet de définir des contrôles d'accès granulaires pour les espaces, les projets et les données afin de maintenir la sécurité et la conformité à mesure que votre organisation se développe.

📮 ClickUp Insight : les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? Application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe vos tâches, projets, documents, wikis, chats et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail achevés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp convient à toutes les équipes, rend le travail en visibilité et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.

Les meilleures alternatives à Upbase

Explorons en détail chaque alternative à Upbase, y compris ses meilleures fonctionnalités, ses limites, ses tarifs et les avis réels des utilisateurs.

ClickUp (idéal pour unifier la productivité personnelle et les flux de travail en équipe)

Aujourd'hui, le travail est fragmenté et réparti entre trop d'outils. Ces changements constants font perdre du temps et empêchent de se concentrer sur l'essentiel.

ClickUp résout ce problème grâce à un espace de travail IA convergent, qui rassemble vos projets, vos tâches, votre calendrier et les connaissances de votre équipe. Grâce à des suggestions basées sur l'IA et à l'automatisation des flux de travail, vous pouvez hiérarchiser vos tâches et collaborer sans friction.

Découvrons comment le logiciel de gestion de projet ClickUp vous aide à réduire la dispersion du travail et à passer moins de temps à passer d'un outil à l'autre pour vous consacrer davantage à la réalisation de vos tâches.

Planification et installation unifiées des projets

Utilisez les tâches ClickUp pour organiser le travail, attribuer la propriété et suivre la progression dans un espace structuré.

tâche ClickUp vous offre un espace connecté pour planifier et lancer plusieurs projets, qu'il s'agisse d'initiatives individuelles ou d'activités d'équipe.

Vous pouvez créer des tâches et des sous-tâches, désigner des propriétaires et attribuer des dates d'échéance, le tout à partir d'un seul endroit. Les projets peuvent inclure des étapes et des jalons qui vous aident à démarrer votre travail avec clarté et détermination.

Découvrez comment ClickUp rationalise la gestion de projet, de la planification à l'exécution.

Une fois la structure de votre projet mise en place, vous pouvez choisir parmi plus de 15 vues personnalisées celle qui correspond le mieux à la manière dont vous souhaitez suivre la progression.

Ces affichages permettent de passer facilement de l'exécution détaillée des tâches à la planification globale du projet sans quitter ClickUp.

Visualisez clairement vos projets grâce à plusieurs vues qui s'adaptent au flux de travail de votre équipe.

Calendrier alimenté par l'IA pour une planification et des informations plus intelligentes

Le calendrier alimenté par l'IA de ClickUp planifie automatiquement les tâches de priorité et met en bloc les plages horaires consacrées à la concentration en fonction de vos échéances et de votre charge de travail. Lorsque vos plans changent, il peut ajuster votre emploi du temps afin que vos réunions et votre travail restent équilibrés sans que vous ayez à les reprogrammer manuellement.

Intégrez Outlook ou Google Agenda à votre calendrier ClickUp afin que toutes vos réunions et tâches s'affichent dans une vue unique et combinée.

Affichez une vue d'ensemble des tâches, des échéances et des réunions grâce au calendrier ClickUp AI.

Vous obtenez des transcriptions générées par l'IA pour toutes vos réunions et pouvez créer des éléments à entreprendre et les transformer en tâches sur-le-champ. Votre calendrier se transforme ainsi en un outil de planification qui vous aide à saisir le travail au fur et à mesure et à améliorer votre productivité.

Suivi du temps qui établit la connexion entre l'effort et les résultats

ClickUp Suivi du temps vous permet de surveiller et d'enregistrer le temps passé à un moment précis où le travail est effectué. Vous pouvez suivre le temps passé sur des tâches ou enregistrer les heures après la tâche, en liant directement l'effort fourni au travail livré.

Suivez votre effort directement dans les tâches à l'aide du suivi du temps de ClickUp pour comprendre où passent vos heures de travail.

Les données temporelles sont ensuite regroupées dans des feuilles de temps et des rapports, ce qui permet de mieux comprendre comment les projets consomment du temps et où les charges de travail s'étendent. En comparant les forfaits prévus avec l'effort réel, vous obtenez une visibilité plus claire sur les risques liés à la livraison et la capacité de l'équipe.

🎯 Astuce rapide : si votre travail se fait sur plusieurs appareils ou outils, ClickUp vous permet de suivre facilement votre temps de travail. Suivez votre temps depuis votre bureau, votre mobile ou votre navigateur à l'aide de l'extension Chrome gratuite, ou connectez des outils tels que Toggl ou Clockify pour synchroniser automatiquement votre temps. Vous pouvez également marquer les entrées comme facturables, afin que les heures facturables soient toujours visibles sans rapprochement supplémentaire.

ClickUp Brain : votre assistant de travail alimenté par l'IA

ClickUp Brain agit comme un assistant dans votre espace de travail qui vous aide à comprendre le travail en cours sans avoir à fouiller dans les tâches, les commentaires ou les documents. Il affiche les informations dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin.

Utilisez ClickUp Brain pour générer des résumés et des informations directement à partir de vos tâches et de vos documents.

Au lieu de rédiger manuellement des mises à jour de statut ou des suivis, vous pouvez compter sur ClickUp Brain pour transformer des données brutes telles que des notes, des fichiers et des discussions en contenu utilisable. Cela permet de maintenir le rythme des tâches quotidiennes tout en réduisant les efforts consacrés au travail administratif.

💟 Bonus : à mesure que les projets prennent de l'ampleur, vous avez besoin de moyens plus rapides pour comprendre leur progression et transformer les discussions en actions. ClickUp BrainGPT, une application de bureau, étend les capacités de Brain pour prendre en charge la gestion de projet à grande échelle. Étendez ClickUp BrainGPT à l'ensemble de votre environnement de travail pour rechercher des outils connectés, utiliser la saisie vocale et travailler avec des modèles d'IA avancés en un seul endroit. Il peut : Transformez les discussions en actions : convertissez les transcriptions de réunions, les commentaires et les mises à jour en tâches structurées avec des propriétaires et des dates d'échéance.

Planifiez en tenant compte du contexte : générez des plans de projet, des jalons et des répartitions des tâches en fonction du travail existant et des données historiques.

Réduisez les mises à jour manuelles : rédigez automatiquement des rapports d'état et des résumés d'avancement sans avoir à solliciter les contributions de l'équipe.

Travaillez à partir d'une seule couche d'IA : utilisez des modèles avancés tels que ChatGPT, Claude et Gemini sans changer d'outil ni perdre le contexte du projet.

Automatisez vos flux de travail et réduisez l'effort manuel.

ClickUp Automatisation vous libère des tâches répétitives. Au lieu de mettre à jour manuellement les tâches ou de rechercher les mises à jour, vous pouvez définir des règles qui attribuent le travail, modifient les statuts, envoient des alertes ou font avancer les tâches dès que les conditions sont remplies. Cela permet de faire avancer les projets même lorsque personne ne les surveille de près.

Avec ClickUp AI Agents, l'automatisation va encore plus loin. Ces agents peuvent agir en fonction du contexte de votre espace de travail pour suggérer les prochaines étapes, résumer les mises à jour et aider à gérer le flux des tâches entre les projets.

Automatisez les tâches répétitives et gagnez du temps grâce aux agents ClickUp AI.

Planifiez votre journée à l'aide de modèles prêts à l'emploi.

Lorsque votre travail suit des schémas familiers, commencer avec une structure éprouvée peut vous faire gagner du temps et réduire la fatigue décisionnelle. Les modèles gratuits de ClickUp vous offrent un cadre simple que vous pouvez adapter à votre routine quotidienne.

Par exemple, le modèle de planificateur quotidien ClickUp vous aide à organiser vos tâches quotidiennes et vos blocs de temps en un seul endroit. Vous pouvez mapper votre journée et utiliser la vue Calendrier pour voir clairement les échéances et les horaires. De cette façon, votre plan quotidien reste réaliste et réalisable.

Obtenez un modèle gratuit Planifiez et organisez votre journée à l'aide du modèle de planificateur quotidien ClickUp pour transformer vos priorités en tâches claires et réalisables.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Visibilité du projet : obtenez une vue en temps réel de l'avancement, des priorités et de la charge de travail grâce aux tableaux de bord ClickUp personnalisables.

Documentation collaborative : créez et partagez des procédures opératoires normalisées (SOP), des cahiers des charges (SOW) et d'autres documents avec ClickUp Docs , en liant directement les documents pertinents aux tâches pour plus de contexte.

Collaboration visuelle : réfléchissez à des idées, mappez les flux de travail et transformez les concepts en actions à l'aide réfléchissez à des idées, mappez les flux de travail et transformez les concepts en actions à l'aide des tableaux blancs ClickUp

Communication contextuelle : gardez vos discussions en connexion avec vos tâches et vos projets grâce à gardez vos discussions en connexion avec vos tâches et vos projets grâce à ClickUp Chat pour discuter.

Saisie structurée : capturez les demandes, les commentaires ou les exigences et transformez-les en travail exploitables grâce capturez les demandes, les commentaires ou les exigences et transformez-les en travail exploitables grâce aux formulaires ClickUp.

Limites de ClickUp

La large gamme de fonctionnalités de la plateforme peut être un peu difficile à appréhender pour les nouveaux utilisateurs.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 600 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'apprécie vraiment la richesse des fonctionnalités offertes par ClickUp, qui m'aide à gérer les tâches à court terme tout au long de la semaine et les projets plus complexes s'étalant sur plusieurs mois. J'apprécie de pouvoir suivre facilement les tâches dont je suis responsable et leur degré d'urgence, ce qui simplifie mon flux de travail quotidien.

2. Trello (idéal pour le suivi visuel des projets de type Kanban avec une automatisation simple)

via Trello

Lorsque vous souhaitez gérer des projets simples en toute clarté, Trello vous fournit un système facile à utiliser. Il s'articule autour d'une structure Kanban utilisant des tableaux, des listes et des cartes, ce qui facilite l'organisation des tâches et permet de visualiser la progression d'un seul coup d'œil.

Butler, l'outil d'automatisation intégré à Trello, vous libère du travail répétitif lié à la gestion de vos tableaux. Il peut automatiquement déplacer des cartes entre les listes, attribuer des tâches à vos collègues, mettre à jour les dates d'échéance et même déclencher des flux de travail complexes en plusieurs étapes selon les règles que vous avez définies.

Trello IA vous aide à communiquer clairement et à travailler plus efficacement avec vos cartes. Vous pouvez l'utiliser pour réfléchir à des idées en fonction de vos sujets et identifier les éléments à ajouter directement à vos cartes.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Transformez vos e-mails et messages Slack en travail exploitables en capturant les discussions sous forme de cartes Trello.

Suivez votre travail en toute transparence grâce à la mise en miroir des cartes, qui vous permet de voir les tâches de différents tableaux en un seul endroit.

Lancez plusieurs projets plus rapidement grâce à des modèles prêts à l'emploi conçus pour standardiser les tableaux et les flux de travail courants des équipes.

Limites de Trello

À mesure que les projets prennent de l'ampleur, il peut devenir difficile de naviguer entre les tableaux et de trouver les informations détaillées.

Tarifs Trello

Free

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 12,50 $/mois par utilisateur

Entreprise : 17,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 800 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 400 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de Trello ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'apprécie le fait que Trello me permette de séparer le travail en différentes sections et sous-sections, ce qui me facilite l'organisation des projets par sujet ou par tâche. Cette séparation m'aide vraiment à mettre de l'ordre dans mes affaires et à éviter que mon travail ne devienne chaotique. Je trouve également utile l'option d'étiquetage par couleur, car elle me permet de classer les tâches en fonction de leur importance ou de leurs besoins spécifiques.

📖 En savoir plus : Meilleures alternatives et concurrents de Trello

3. Monday. com (Idéal pour les flux de travail personnalisables avec visibilité sur la charge de travail et le temps passé par les différentes équipes)

Monday. com est un système de gestion du travail flexible qui aide les équipes à planifier et à suivre efficacement leurs projets. Ses tableaux et ses flux de travail hautement personnalisables vous permettent de structurer le travail en fonction des besoins de votre équipe.

Vous disposez de plusieurs façons d'afficher votre travail, notamment les vues Kanban, Échéancier, diagramme de Gantt, Calendrier et vue Charge de travail. Grâce à des tableaux de bord personnalisables, vous pouvez suivre chaque projet en temps réel. Des diagrammes, des nombres et des indicateurs de charge de travail mettent en évidence la progression et les indicateurs clés.

Les fonctionnalités de suivi du temps et de gestion de la charge de travail offrent une visibilité sur la durée des tâches et aident à équilibrer le travail au sein de votre équipe. Parallèlement, les vues de planification des ressources et de suivi des projets vous permettent de définir plus facilement les jalons et de gérer efficacement les dépendances.

Monday. com meilleures fonctionnalités

Collaborez avec WorkDocs en créant et en gérant des documents de référence directement dans Monday.com.

Recueillez les commentaires de vos clients, partenaires ou collègues à l'aide de WorkForms. Les réponses sont automatiquement ajoutées aux tableaux.

Connectez vos outils grâce à des intégrations avec plus de 200 applications telles que Slack, Google Drive, Teams, Zoom et Salesforce.

Limites de Monday.com

La plateforme ne fournit pas d'assistance pour plusieurs niveaux de sous-éléments pour les ventilations détaillées des projets.

Tarifs de Monday.com

Free

Standard : 14 $/mois par place

Pro : 24 $/mois par place

Entreprise : Tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Monday.com

G2 : 4,7/5 (plus de 14 700 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Monday.com ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Ce que j'ai le plus apprécié chez monday.com, c'est son interface visuellement attrayante et ses flux de travail personnalisables. La fonctionnalité glisser-déposer rend la gestion de projet intuitive, et les options d'intégration avec des applications telles que Slack, Google Drive et Zoom sont excellentes.

📖 En savoir plus : Meilleures alternatives et concurrents de monday.com

👀 Anecdote amusante : ClickUp a dépassé les 3,6 milliards de tâches créées, dont 1 milliard ajoutées en seulement un an 🚀

4. Wrike (idéal pour gérer des projets complexes grâce à des contrôles et une automatisation de niveau entreprise)

via Wrike

Avec Wrike, vous pouvez personnaliser les flux de travail, les statuts et les types d'éléments afin qu'ils correspondent à la terminologie et au style de travail de votre équipe.

L'automatisation au niveau de l'espace renforce encore cette approche en permettant d'appliquer des règles et des actions au niveau d'une équipe ou d'un service. Cela contribue à standardiser les processus tout en continuant à prendre en charge différentes méthodes de travail au sein de l'organisation.

Lorsque vous avez besoin de planifier et de réfléchir, utilisez Wrike Tableau blanc pour partager vos idées avec votre équipe. Les idées créées sur le tableau blanc peuvent être directement liées aux plans de projet, ce qui facilite le passage de la discussion à l'exécution sans perdre le contexte.

La plateforme rationalise également la manière dont le travail est saisi dans le système. Des formulaires de demande dynamiques standardisent les saisies des utilisateurs internes et externes et établissent une connexion directe entre les demandes et les flux de travail appropriés. En veillant à ce que les détails soient saisis dès le début, vous évitez les suivis inutiles et commencez à travailler dans un contexte plus clair.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Utilisez l'intelligence artificielle pour générer du contenu de tâches et résumer les discussions relatives aux projets directement dans Wrike.

Réutilisez les plans de projet pour créer rapidement des tâches récurrentes ou des projets complets avec des flux de travail standardisés.

Assurez la sécurité de vos environnements de travail et contrôlez les accès grâce à des permission basées sur les rôles et à une authentification à deux facteurs afin de protéger les données sensibles.

Limites de Wrike

La plateforme ne fournit pas de rappels ni de notifications pour les tâches à venir, ce qui rend facile de manquer les délais sans suivi supplémentaire.

Tarifs Wrike

Free

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 25 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarifs personnalisés

Pinnacle : Tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 4 470 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 2 800 avis)

Que pensent les utilisateurs de Wrike dans la vie réelle ?

Un avis publié sur Reddit indique :

J'ai utilisé une multitude de systèmes de gestion de projet et j'apprécie particulièrement Wrike. Non seulement parce que je suis chef de projet, mais aussi parce que les 30 membres de mon équipe l'ont tous adopté facilement et l'utilisent quotidiennement. Le fait que nous ayons adopté un logiciel à 100 % facilite grandement mon travail de chef de projet.

📚 À lire également : Comment organiser votre agenda pour améliorer votre productivité (conseils et modèles)

5. Asana (idéal pour l'exécution de projets interfonctionnels liés à des objectifs et des résultats)

via Asana

Asana est un logiciel de gestion du travail et de gestion de projet qui vous aide à planifier et à gérer le travail de plusieurs équipes dans un espace de travail partagé.

Pour l'exécution quotidienne, vous pouvez créer des tâches avec des propriétaires et des dates d'échéance clairement définis. Divisez le travail en sous-tâches et suivez la progression à l'aide des vues liste, tableau, calendrier ou chronologie.

À mesure que le travail prend de l'ampleur, les portfolios vous permettent de suivre plusieurs projets à partir d'un seul et même endroit. Vous bénéficiez d'une visibilité claire sur l'avancement des travaux sans avoir à passer d'un espace de projet à l'autre. Les objectifs relient ce travail aux priorités de l'entreprise et montrent comment la mise en œuvre génère des résultats concrets.

Asana AI ajoute une couche d'intelligence à vos flux de travail. En travaillant directement avec les données de votre projet, il résume l'état d'avancement du projet et identifie les obstacles et les risques afin de vous aider à prendre des décisions en toute confiance.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Standardisez les flux de travail de votre équipe à l'aide de plus de 80 modèles prêts à l'emploi pour les projets et tâches courants.

Gérez les processus à grande échelle en créant et en mettant à jour des ensembles de tâches pour plusieurs projets à partir d'un seul endroit.

Concentrez-vous sur le travail important grâce à une boîte de réception qui vous fournit les mises à jour pertinentes et réduit les distractions.

Limites d'Asana

Les liens automatiques entre les tâches et les projets connexes sont limités, ce qui rend plus difficile la visualisation des connexions.

Tarifs Asana

Personnel : Gratuit

Starter : 13,49 $/mois par utilisateur

Avancé : 30,49 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 12 800 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 400 avis)

Que pensent les utilisateurs d'Asana dans la vie réelle ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'apprécie beaucoup Asana, car cet outil me permet de rassembler toutes mes pensées et idées au même endroit, puis de les organiser en un plan clair. Il facilite le travail avec les membres de l'équipe, du partage des tâches à la collaboration via les commentaires sur le calendrier de chacun. J'apprécie également la flexibilité des notifications, qu'elles soient envoyées par e-mail ou directement dans l'application.

📖 En savoir plus : Meilleures alternatives et concurrents d'Asana

6. Akiflow (idéal pour la planification de calendrier axée sur les tâches avec une concentration quotidienne approfondie et le bloc de temps)

via Akiflow.

Dans Akiflow, il est facile de transformer vos tâches en événements calendaires exploitables, afin que votre planification corresponde à vos heures disponibles réelles.

Grâce à la planification en langage naturel, vous pouvez créer et planifier des tâches à l'aide d'un texte simple tel que « demain à 10 h pendant 1 h ». Le mode concentration et les créneaux horaires vous permettent d'organiser des tâches similaires en blocs dédiés tout en continuant à travailler sans interruption.

Aki, l'assistant IA, vous aide à travailler plus efficacement en détectant les conflits d'horaires et en suggérant des ajustements. Il vous permet de garder une journée équilibrée afin que vous puissiez vous concentrer sur le travail qui produit vraiment des résultats.

Les meilleures fonctionnalités d'Akiflow

Organisez vos tâches à l'aide de projets et d'étiquettes pour structurer, filtrer les affichages et vous concentrer sur le travail le plus important.

Capturez et gérez rapidement vos tâches où que vous soyez à l'aide de la barre de commande et des raccourcis clavier, et réduisez les changements de contexte.

Partagez vos disponibilités via un lien de réservation pour permettre à d'autres personnes de planifier facilement des réunions.

Limites d'Akiflow

La fonctionnalité de discuter Aki peut parfois mal interpréter les instructions et empêcher l'exécution des tâches comme prévu.

Tarifs Akiflow

Essai gratuit de 7 jours

Pro Monthly : 34 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Akiflow

G2 : 4,8/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Akiflow ?

Un avis publié sur Capterra indique :

J'ai commencé à utiliser Akiflow afin de disposer d'une source unique d'informations pour mes différentes applications. J'avais besoin d'un endroit où toutes les tâches seraient regroupées, me donnant ainsi une vue d'ensemble de ce qui restait à faire. Akiflow dispose d'une interface utilisateur élégante, et j'apprécie le fait qu'il mette en avant les tâches (plutôt que l'affichage kanban du calendrier). J'apprécie également l'intégration avec WhatsApp, qui facilite l'ajout de nouvelles tâches. L'outil d'IA fonctionne relativement bien.

🌟 Bonus : les Super Agents de ClickUp aident les petites équipes à se sentir beaucoup plus importantes qu'elles ne le sont en gérant discrètement les tâches quotidiennes liées aux projets, à discuter et aux documents. Ces agents contextuels, autonomes et auto-apprenants peuvent prendre en charge une grande partie du travail répétitif que vous devez accomplir chaque jour. Par exemple, un Super Agent peut trier les demandes entrantes des clients, transformer les messages en tâches, mettre à jour les statuts et faire un rappel gentil aux propriétaires avant que quelque chose ne passe à la trappe. Il peut rédiger des réponses rapides aux clients, transformer les réunions en éléments clairs et partager des mises à jour simples sur l'avancement des travaux avec votre équipe. En coulisses, les Super Agents tiennent les checklists à jour, remplissent les détails et signalent les obstacles afin que vos collaborateurs puissent se concentrer sur le travail important et à fort impact. Accélérez vos flux de travail avec les Super Agents dans ClickUp.

7. Basecamp (idéal pour une communication centralisée au sein de l'équipe avec un minimum de frais généraux liés à la gestion de projet)

via Basecamp

Basecamp est une plateforme de gestion de projet et de collaboration qui regroupe les tâches et la communication en un seul endroit.

Tout ce qui concerne un projet, y compris les tâches à accomplir, les messages, les fichiers et les calendriers, est regroupé dans un espace centralisé. Les membres de votre équipe peuvent ainsi voir l'ensemble du contexte en un coup d'œil, ce qui réduit la confusion.

Le graphique en colline offre une perspective unique sur la progression. Au lieu d'un pourcentage d'achèvement générique, une courbe en forme de colline représente le cycle de vie d'une tâche.

Rester connecté avec votre équipe est également très simple. Vous disposez de Campfire Group Chat pour discuter en groupe et de Pings pour envoyer des messages privés.

Meilleures fonctionnalités de Basecamp

Automatisez les mises à jour de statut grâce à des check-ins qui invitent votre équipe à partager régulièrement la progression des tâches.

Liez des messages, des tâches, des cartes, des évènements, des documents ou des fichiers pour créer automatiquement des références et connecter des éléments connexes.

Suivez le temps passé sur les tâches et les documents afin de mesurer l'effort consacré au projet et d'assurer une facturation précise.

Limites de Basecamp

L'absence de fonctionnalités récentes, notamment l'IA et les diagrammes interactifs, rend cet outil moins moderne.

Tarifs Basecamp

Free

Basecamp Plus : 15 $/mois par utilisateur

Basecamp Pro Illimité : 349 $/mois

Évaluations et avis sur Basecamp

G2 : 4,1/5 (plus de 5 400 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 14 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Basecamp ?

Un avis publié sur G2 indique :

Basecamp simplifie la gestion de projet tout en m'offrant la profondeur dont j'ai besoin pour rester au fait des flux de travail complexes. La plateforme est intuitive, mais suffisamment puissante pour gérer la rigueur technique de mes projets.

📖 En savoir plus : Les meilleures alternatives à Basecamp

8. Jira (idéal pour le développement logiciel agile avec suivi avancé des problèmes et rapports)

via Jira.

Jira, d'Atlassian, est une application de gestion de projet agile qui se concentre sur les flux de travail centrés sur les développeurs pour les équipes de développement logiciel et d'ingénierie. Initialement conçue pour le suivi des bugs, elle prend désormais en charge les équipes agiles grâce à Jira Software, Service Management, Work Management et Align.

Grâce à ses tableaux Scrum et Kanban, vous pouvez suivre la progression et identifier rapidement les obstacles. La gestion des problèmes vous aide au suivi des tâches, des récits, des bugs et des épiques avec leurs priorités, leurs statuts, leurs dates d'échéance et leurs pièces jointes. Elle conserve également un historique achevé de toutes les mises à jour pour une traçabilité totale.

Pour les équipes plus importantes, Jira propose la gestion de portefeuille et de ressources via Advanced Roadmaps. Vous pouvez planifier les échéanciers et la capacité de l'équipe et vous assurer que les charges de travail sont réparties de manière uniforme.

Meilleures fonctionnalités de Jira

Suivez les performances de votre équipe et la santé de vos projets grâce à des diagrammes burndown, des diagrammes de vélocité, des diagrammes de contrôle et des tableaux de bord personnalisables.

Contrôlez l'accès grâce à des paramètres de sécurité détaillés pour gérer qui peut afficher, effectuer de la modification en cours, ou gérer les éléments du projet.

Intégrez des outils en établissant la connexion entre Jira et des milliers d'applications, notamment Confluence, GitHub, Bitbucket et Microsoft Teams.

Limites de Jira

Les notifications Jira peuvent être envahissantes et nécessitent une gestion fréquente pour éviter l'encombrement de la boîte de réception.

Tarifs Jira

Free

Standard : 7,91 $/mois par utilisateur

Premium : 14,54 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Jira

G2 : 4,3/5 (plus de 7 200 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 15 200 avis)

Que pensent les utilisateurs de Jira dans la vie réelle ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Je l'utilise depuis 4 ans maintenant et l'expérience est immersive. C'est la première chose que j'utilise lorsque je commence ma journée de travail. Je suis les tâches à accomplir et je commence par ceux qui ont la plus haute priorité. Il est plus simple à utiliser sur une longue période et permet de vérifier facilement les branches dans GitHub à l'aide des commandes spécifiées dans l'interface utilisateur Jira.

📖 En savoir plus : Meilleures alternatives et concurrents de Jira pour les équipes agiles

9. Zoho Projects (idéal pour l'exécution de projets et la facturation au sein de l'écosystème Zoho)

via Zoho Projets.

Si votre équipe utilise déjà les outils Zoho, Zoho Projects est une solution de gestion de projet qui complète votre installation existante.

La plateforme vous aide à planifier et à mener à bien vos projets grâce à une structure claire des tâches, articulée autour de jalons, de tâches et de sous-tâches. De plus, les dépendances entre les tâches garantissent que le travail suit la bonne séquence et vous offrent une visibilité claire sur l'avancement.

Au fur et à mesure que les tâches sont exécutées, le suivi du temps intégré vous permet d'enregistrer et d'approuver les heures à l'aide de chronomètres et de relevés de temps. Ces entrées peuvent être converties en factures à l'aide des intégrations Zoho Books ou Zoho Invoice, ce qui vous aide à établir la connexion entre l'exécution du projet et la facturation.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Projets

Surveillez la capacité de votre équipe et redistribuez le travail à l'aide de diagrammes de charge de travail qui permettent d'éviter la surcharge et les goulots d'étranglement.

Automatisez l'exécution des tâches et les transferts grâce à des modèles et des règles de flux de travail qui attribuent des propriétaires, mettent à jour des champs et déclenchent des notifications.

Communiquez et collaborez en contexte grâce au discuter intégré et aux mises à jour des tâches par e-mail.

Limites de Zoho Projet

Les rapports générés par la plateforme ne sont pas toujours précis et peuvent poser des problèmes lors de la présentation des données aux parties prenantes.

Tarifs de Zoho Projets

Free

Premium : 3,90 $/mois par utilisateur

Entreprise : 7,80 $/mois par utilisateur

Ultimate : 10 $/mois par utilisateur

Zoho Projets Plus : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zoho Projects

G2 : 4,3/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 840 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho Projets ?

Un avis publié sur Reddit indique :

J'utilise Zoho Projects depuis environ un an maintenant, et dans l'ensemble, c'est un outil très pratique pour la gestion de tâches et de projet. L'intégration avec les autres applications Zoho est transparente, ce qui est un gros avantage si vous faites déjà partie de l'écosystème Zoho.

⚡ Archive de modèles : modèles gratuits d'agenda quotidien qui favorisent une hiérarchisation intelligente des priorités et un travail concentré

10. Notion (idéal pour une gestion de projet flexible combinée à des centres de documentation et de connaissances)

via Notion

Notion est un outil de gestion de projet qui offre l'assistance à la fois de la planification structurée et de l'exécution flexible.

Au lieu de mises en forme de tâches fixes, Notion vous permet de créer des bases de données personnalisées avec vos propres champs (priorité, statut, assigné, délais, étiquettes). La même base de données peut ensuite être affichée de plusieurs façons pour une planification détaillée des tâches et une supervision de haut niveau du projet.

Les tableaux de bord regroupent les données provenant de plusieurs sources dans des diagrammes visuels, offrant ainsi aux équipes la possibilité d'afficher une vue claire de la progression des tâches.

Pour réduire l'effort manuel, Notion prend également en charge l'automatisation grâce à la fonction IA Autofill. Celle-ci utilise les informations contenues dans votre espace de travail pour attribuer des étiquettes ou des catégories et extraire des points importants tels que des indicateurs, des résultats clés ou des éléments à entreprendre à partir des descriptions.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Définissez des permissions granulaires avec des règles d'accès au niveau des pages qui accordent automatiquement l'accès en fonction de l'assigné ou du propriétaire.

Exécutez des sprints automatisés à l'aide de flux de travail intégrés pour gérer les backlogs et suivre les bugs en un seul endroit.

Gardez les PRD connectés en stockant les exigences et les informations relatives au projet directement dans chaque page de tâche.

Limites de Notion

Les fonctionnalités de gestion de projet pourraient être améliorées et permettre aux utilisateurs de créer et de dater des listes à faire sans avoir recours à une base de données.

Tarifs Notion

Free

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : 24 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,6/5 (plus de 8 900 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 600 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de Notion ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'utilise Notion pour mes études afin de prendre des notes et de gérer mon flux de travail à l'aide d'une liste de tâches à faire. J'apprécie le fait de pouvoir tout organiser parfaitement, comme dans un cahier, ce qui me permet d'accéder facilement à tout ce dont j'ai besoin de manière claire et ordonnée. Cela m'aide à réduire mon stress en mettant de l'ordre dans mes affaires, afin que je puisse facilement voir ce qu'il me reste à faire et ce que je dois faire ensuite.

📚 En savoir plus : Les meilleures alternatives à Notion pour une gestion de projet efficace

11. Todoist (idéal pour la gestion légère des tâches et la création d'habitudes avec un minimum de friction)

via Todoist.

Todoist propose une saisie des tâches en langage naturel, vous permettant d'ajouter des tâches simplement en tapant du texte simple. Il suffit de saisir « Soumettre le rapport demain à 17 h #Travail p1 » et Todoist définit automatiquement la date d'échéance et la priorité pour vous.

Le travail récurrent est géré avec une grande flexibilité. Vous pouvez créer des calendriers flexibles, par exemple des tâches qui se répètent tous les jours de la semaine, tous les trois vendredis ou à des intervalles personnalisés. Cela rend cet outil particulièrement efficace pour gérer les routines et le travail opérationnel courant.

De plus, la plateforme encourage la cohérence grâce à sa fonctionnalité Karma intégrée. En suivant les tâches achevées et les tendances de productivité au fil du temps, Karma vous offre un aperçu de votre progression et vous aide à maintenir des habitudes cohérentes.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Définissez rapidement des rappels en les saisissant dans Quick Add afin de ne jamais manquer une tâche urgente.

Concentrez-vous sur le présent grâce à la vue Aujourd'hui pour achever vos tâches et atteindre l'objectif #TodoistZero à la fin de la journée.

Gérez l'accès aux projets en créant des projets d'équipe publics pour faciliter le partage ou des projets privés pour le travail sensible.

Limites de Todoist

L'assistance des tâches récurrentes pourrait être améliorée, et le complément Outlook devrait inclure des sections et des fonctionnalités d'attribution.

Tarifs Todoist

Débutant : Gratuit

Pro : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 10 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Todoist

G2 : 4,5/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Todoist ?

Un avis publié sur Capterra indique :

La prise en main a été très simple. Il m'a suffi de télécharger l'application pour commencer immédiatement à ajouter des tâches. Aucune installation compliquée n'était nécessaire. J'apprécie son design épuré. Il n'est pas encombré, ce qui me permet de voir ce à quoi je devais faire face sans être distrait. Je peux consulter mes tâches sur mon téléphone et mon ordinateur portable, ce qui est très pratique.

