Comment identifier les lacunes dans la documentation produit

Lorsque vous connaissez votre produit sur le bout des doigts, il est difficile de repérer ce qui manque.

Ce flux de travail qui vous semble évident et que vous ignorez ? Vos utilisateurs ont besoin de ces étapes précises. Cette fonctionnalité que vous pensez connue de tous ? La moitié de vos clients n'en ont jamais entendu parler.

Apprendre à identifier les lacunes dans la documentation produit signifie comprendre où les utilisateurs se bloquent et pourquoi vos documents actuels ne résolvent pas leurs problèmes.

Heureusement, les lacunes dans la documentation laissent des traces évidentes ; il suffit de savoir où les chercher.

Dans cet article, nous explorerons ces signaux et vous montrerons comment ClickUp rationalise votre processus d'analyse des lacunes dans votre documentation. 📃

Pourquoi il est essentiel d'identifier les lacunes dans la documentation

Vous pouvez disposer des meilleurs outils et de l'équipe la plus compétente, mais si la documentation de votre produit est incomplète, tout peut partir en vrille.

Repérer ces lacunes de performance à un stade précoce vous aide à :

Identifiez les obstacles silencieux qui ralentissent la progression mais n'apparaissent pas dans les feuilles de route.

Donnez aux nouvelles recrues un contexte réel au lieu de réponses incomplètes et de messages épars.

Réduisez les tâches répétitives qui font perdre du temps à votre équipe.

Assurez la cohérence du travail interfonctionnel sans avoir à effectuer des vérifications constantes.

Prenez l'habitude de mettre à jour les documents au fur et à mesure que les choses changent, et non après coup.

💡 Conseil de pro : avant de vous lancer dans un travail de documentation important, effectuez une analyse SWOT rapide avec votre équipe interne. Identifiez les domaines à améliorer et ceux où le partage des connaissances est insuffisant et ralentit les équipes. Cela permet de clarifier les objectifs, de s'aligner sur les ressources humaines et de mettre en évidence les éléments fondamentaux qui ont un impact sur la génération de revenus.

Signes courants de lacunes dans la documentation

Les lacunes de votre documentation se répercutent sur des facteurs internes et externes tels que le comportement des utilisateurs, les données d'assistance et les frictions au sein de l'équipe. L'astuce consiste à établir des connexions avant qu'ils ne deviennent des problèmes coûteux.

Voici quelques signaux à surveiller :

40 % de vos tickets concernent la même intégration.

Les utilisateurs créent des astuces élaborées au lieu d'utiliser le flux de travail que vous avez prévu.

Votre équipe passe la moitié de son temps à expliquer des choses qui vont de soi.

Les taux d'achèvement de l'intégration chutent lorsque les utilisateurs abandonnent systématiquement à la même étape.

Les équipes internes demandent chaque semaine les mêmes clarifications sur les produits.

Les analyses de recherche révèlent les requêtes infructueuses, même lorsque les utilisateurs saisissent des questions évidentes.

De nouvelles fonctionnalités sont lancées, mais l'adoption du produit reste faible.

🧠 Anecdote : le mot « documentation » a été utilisé pour la première fois en 1753 dans les écrits de l'auteur et imprimeur Samuel Richardson. Il vient du latin documentātiō, qui signifie « instruction » ou « enseignement ».

Signal que vous remarquez Ce que cela signifie concrètement Lacunes dans la documentation Tickets d'assistance répétés concernant la même fonctionnalité Les utilisateurs ne peuvent pas achever une tâche de manière autonome. Instructions pour chaque étape manquantes ou peu claires Les utilisateurs créent des solutions de contournement ou des astuces Le flux de travail prévu n'est pas compris Les documents supposent une connaissance préalable du produit. Les équipes expliquent la même chose en interne chaque semaine. Le savoir réside dans l'esprit des gens Aucune référence interne fiable Abandons lors de l'intégration à la même étape Les utilisateurs se heurtent à un point de décision peu clair Manque de contexte sur la suite des événements Les recherches dans le centre d'aide ne donnent aucun résultat Incohérence linguistique Les documents utilisent une terminologie interne, et non le langage des utilisateurs. Les fonctionnalités sont disponibles, mais leur adoption reste faible. Les utilisateurs ne voient pas la valeur ajoutée Pas d'explication sur « pourquoi c'est important » ni d'exemples d'utilisation.

Comment une meilleure documentation favorise l'adoption d'un produit

Une documentation de qualité élimine la friction entre « Je veux essayer cela » et « Je tire de la valeur de cela ».

Voici quelques-uns des avantages les plus significatifs d' une meilleure rédaction de la documentation technique. 🗂️

Réduit le temps nécessaire pour obtenir les premiers résultats : des procédures claires et des guides de démarrage rapide permettent aux utilisateurs d'obtenir rapidement des résultats intéressants.

Réduit les abandons précoces : les explications des fonctionnalités en langage clair empêchent les utilisateurs de se retrouver bloqués et d'abandonner l'outil.

Renforce la confiance des utilisateurs : des exemples étape par étape et des illustrations rendent les nouveaux flux de travail moins intimidants.

Assistance pour différents styles d'apprentissage : des documents complets proposent des checklists rapides pour certains et des guides détaillés pour d'autres.

Réduit les demandes d'assistance : des FAQ détaillées et des guides de dépannage permettent aux utilisateurs de résoudre les problèmes de manière autonome.

🔍 Le saviez-vous ? La lecture n'est pas une compétence intuitive; elle repose sur un enseignement explicite et structuré. Si votre documentation part du principe que les utilisateurs « comprendront tout seuls », il se peut qu'il manque des étapes clés à la compréhension.

Comment repérer les informations manquantes ou peu claires

Pour trouver les lacunes dans la documentation, il faut utiliser des méthodes systématiques qui révèlent exactement ce qui pose le plus de difficultés aux utilisateurs.

Voici quelques techniques :

1. Observez votre équipe d'assistance pendant une semaine

Les meilleures informations proviennent des appels d'assistance et de la lecture des transcriptions des chats en direct.

Vous découvrirez les questions qui agacent votre équipe, car elle y répond sans cesse. Ces discussions révèlent les moments précis où les utilisateurs se heurtent à des obstacles.

Plus important encore, prenez des notes sur le langage exact utilisé par les clients. Leurs mots révèlent souvent les hypothèses erronées de votre documentation.

📌 Exemple : si votre équipe d'assistance explique constamment comment effectuer la connexion avec un outil tiers, mais que votre documentation se contente d'indiquer « ajoutez votre clé API », vous avez trouvé une lacune. Les utilisateurs ont souvent du mal à trouver leur clé API ou à déterminer les permissions appropriées.

2. Mappez le parcours de l’utilisateur par rapport à votre contenu

C'est là que les choses deviennent intéressantes : affichez les principaux flux de travail de votre produit et parcourez-les étape par étape en utilisant uniquement votre documentation.

Au fur et à mesure, notez chaque fois que vous devez combler des lacunes à partir de vos connaissances internes. Ces lacunes prouvent que vos documents supposent une trop grande familiarité.

Pour chaque point de décision, posez-vous la question suivante : Votre documentation explique-t-elle clairement la suite du processus à quelqu'un qui n'a jamais vu le produit ?

📌 Exemple : Prenons le cas des processus d'intégration. Vos documents indiquent peut-être « configurez vos paramètres », mais n'expliquent jamais ce qui se passe si les utilisateurs sautent cette étape. Les fonctionnalités cessent-elles de fonctionner ? Obtiennent-ils des valeurs par défaut ? Cette ambiguïté crée une confusion qui décourage les utilisateurs.

3. Analysez les comportements de recherche

Les analyses de recherche de votre site de documentation révèlent des informations que votre équipe de contenu n'entend jamais. Recherchez les requêtes qui ne renvoient aucun résultat ou qui obligent les utilisateurs à cliquer sur cinq pages différentes.

Un autre élément auquel vous devez prêter attention est le rapport entre les termes saisis par les utilisateurs et les titres de vos articles.

📌 Exemple : vous remarquez que les utilisateurs recherchent fréquemment « supprimer mon compte » dans votre centre d'aide, mais que la recherche ne donne aucun résultat. Après avoir examiné vos analyses de recherche, vous vous rendez compte que l'article pertinent a pour titre « Gérer les préférences du cycle de vie des utilisateurs ». En raison de cette inadéquation, les utilisateurs quittent le site ou soumettent des tickets d'assistance inutiles.

4. Créez un système d'inventaire des lacunes

Une fois que vous avez rassemblé toutes ces informations, consignez chaque découverte dans un emplacement centralisé. Indiquez la source, le besoin spécifique de l'utilisateur et l'état actuel de la documentation.

Enfin, classez chaque lacune en fonction de sa fréquence et de son impact sur l'activité de l'entreprise. Cette approche systématique transforme des observations éparses en priorités concrètes qui améliorent l'expérience de l'utilisateur.

📌 Exemple : vous constatez que plusieurs tickets d'assistance portent sur « comment exporter les données d'un projet », mais qu'aucun article n'existe à ce sujet. Vous consignez cette lacune avec ses sources (tickets, chat d'équipe), définissez le besoin des utilisateurs et notez le document manquant. Comme cela a généré plus de 50 tickets et a un impact sur la fidélisation, cette tâche est classée comme hautement prioritaire pour le prochain sprint.

🚀 Avantage ClickUp : L'un des moyens les plus rapides d'identifier les lacunes dans la documentation consiste également à interroger directement votre environnement de travail. ClickUp Brain peut analyser les tâches, les notes de mise à jour, les tickets d'assistance et les commentaires des clients déjà présents dans votre environnement de travail. Trouvez les lacunes dans votre documentation et assurez-vous qu'elle est mise à jour avec ClickUp Brain Voici comment cela peut vous aider : Signalez les versions commercialisées sans assistance.

Relie les commentaires des clients et les tendances des tickets aux documents manquants ou insuffisants.

Mettez en évidence les schémas que les humains ont souvent tendance à manquer lors des révisions manuelles.

Transformez l'identification des lacunes en un processus reproductible et peu contraignant.

📌 Exemple de question : Quelles versions de produits commercialisées au cours des 14 derniers jours ne sont pas liées à une documentation ?

🚀 Avantage ClickUp : Vous souhaitez vous organiser sans avoir à effectuer un travail fastidieux ? Utilisez le modèle d'analyse des lacunes de ClickUp pour suivre vos conclusions de manière systématique. Le modèle d'analyse des lacunes comprend des sections prédéfinies pour les sources, les besoins des utilisateurs, l'état actuel et le classement par priorité afin de transformer vos observations en améliorations concrètes.

Étapes pour réaliser une analyse des lacunes dans la documentation

Réaliser une analyse des lacunes dans la documentation peut sembler insurmontable jusqu'à ce que vous la décomposiez en plusieurs étapes gérables.

Passons en revue ce processus à l'aide d'un scénario réel : vous travaillez dans une entreprise SaaS de gestion de projet où le service clientèle est constamment bombardé des mêmes questions sur les fonctionnalités de collaboration en équipe. 👥

Étape n° 1 : définissez votre champ d'application et vos objectifs

Vous ne pouvez pas tout analyser en même temps sans perdre la tête. Commencez modestement : choisissez le domaine qui pose le plus de problèmes et concentrez-vous d'abord sur celui-ci.

Votre mission est claire : réduire le nombre de tickets d'assistance liés à la collaboration de 200 par mois à moins de 50 en huit semaines. Avoir cette cible précise vous aide à déterminer quelles lacunes sont importantes et lesquelles semblent simplement importantes.

🚀 Avantage ClickUp : fixez une cible dès le départ avec ClickUp Objectifs. Vous pouvez créer un objectif mesurable tel que « Réduire le nombre de tickets d'assistance liés à la collaboration de 200 à 50 en 8 semaines » et le diviser en plusieurs parties plus petites.

Étape n° 2 : rassemblez vos sources de données

Vous devrez recueillir des indices partout où les utilisateurs interagissent avec votre produit et votre documentation.

Commencez par extraire les tickets d'assistance des 90 derniers jours marqués « collaboration » avec l'étiquette « collaboration ». Ensuite, consultez vos analyses de documentation pour voir quels articles sur la collaboration génèrent beaucoup de trafic, mais que les utilisateurs quittent immédiatement après les avoir consultés.

Voici ce que vous pourriez découvrir : 40 % des tickets de collaboration concernent des personnes complètement perdues au sujet des paramètres de permission, 30 % ne parviennent pas à comprendre le partage de fichiers et 20 % sont submergés par le chaos des notifications. Parallèlement, votre analyse des écarts révèle que les utilisateurs passent 30 secondes sur votre page « Autorisations de l'équipe » avant d'abandonner et de quitter le site.

🚀 Avantage ClickUp : créez un tableau de bord ClickUp pour suivre les tickets d'assistance liés à la collaboration. Classez-les par type de problème et par volume afin d'identifier rapidement les domaines problématiques qui s'aggravent et nécessitent une documentation plus complète.

Écoutez le témoignage d'un utilisateur réel :

Nous avons réalisé que nous manquions d'un moyen efficace pour suivre les tâches et que nous n'avions pas une vision claire de ce que faisait l'équipe produit, alors nous avons commencé à chercher une nouvelle plateforme. C'est ainsi que nous avons découvert ClickUp. Cette plateforme était la combinaison parfaite : ni trop technique et confuse, ni trop basique. Elle nous a donné la flexibilité nécessaire pour créer, déplacer et organiser les équipes et les projets à notre manière.

Étape n° 3 : Classez et hiérarchisez vos conclusions

Bon, maintenant que vous disposez d'une montagne de données, il est temps de leur donner un sens. Regroupez les problèmes similaires et classez-les en fonction de leur fréquence et de leur impact sur votre entreprise.

Les paramètres de permission sont clairement les coupables ici.

Ce sont eux qui génèrent le plus de tickets et empêchent les équipes de collaborer efficacement, ce qui est l'argument clé de vente de votre produit. Le partage de fichiers arrive en deuxième position, tandis que les préférences de notifications sont gênantes, mais n'empêchent pas complètement les utilisateurs d'accomplir leurs tâches.

💡 Conseil de pro : mélangez les formats pour vous adapter aux différents styles d'apprentissage. Intégrez des GIF pour les étapes visuelles rapides, des vidéos courtes pour les flux complexes, des FAQ repliables pour les lecteurs rapides et des extraits de code ou des tableaux pour les utilisateurs avancés. Vous pouvez même créer un PRD en combinant ces différents formats.

Étape n° 4 : créez des éléments à mener avec des propriétaires et des délais

C'est là que la plupart des équipes échouent généralement. Ne vous contentez pas de dire : « Bon, améliorons les documents de collaboration. ». Soyez très précis sur qui fait quoi et quand.

Dans notre exemple, vous pourriez demander à votre rédacteur technique de créer un guide étape par étape sur les permissions, accompagné de captures d'écran, avant la troisième semaine.

Votre chef de produit s'attaque à la section manquante sur le dépannage du partage de fichiers d'ici la cinquième semaine. Et votre rédacteur UX réécrit les explications confuses sur les paramètres de notifications d'ici la septième semaine. Vous voyez à quel point c'est plus clair ?

🔍 Le saviez-vous ? Lorsque vous créez une documentation vidéo, l'ajout de sous-titres aide les utilisateurs malentendants. Il a été démontré qu'ils améliorent également le vocabulaire, les compétences en lecture et la concentration des auditeurs. De plus, des études sur le suivi du regard indiquent que les sous-titres sont lus et traités sans effort, ce qui suggère que leur ajout aux présentations ou aux tutoriels sur les produits améliore la clarté sans augmenter la charge cognitive.

Étape n° 5 : mettre en œuvre les changements et mesurer la satisfaction des clients

Une fois que vous avez publié votre nouveau contenu, vous devez effectuer le suivi pour vérifier s'il fonctionne.

Surveillez les indicateurs de réussite en continu pendant au moins 30 jours et segmentez les données par article, étape du parcours de l'utilisateur ou même domaine produit afin d'identifier des tendances.

Si un article reste peu performant ou si les utilisateurs continuent à poser la même question de différentes manières, envisagez de modifier les titres, d'ajouter des exemples ou de restructurer le contenu. La documentation n'est jamais « terminée », elle évolue avec votre produit et les modèles mentaux de vos utilisateurs.

🚀 Avantage ClickUp : configurez une automatisation ClickUp qui déclenche une tâche de suivi deux semaines après avoir marqué un document comme « Publié ». Ainsi, vous n'oublierez pas de vérifier si des tickets d'assistance ont été créés ou si les utilisateurs sont toujours perplexes.

Comment mesurer l'efficacité de la documentation

Pour mesurer l'efficacité de la documentation, il faut effectuer un suivi à la fois des indicateurs quantitatifs et des commentaires qualitatifs afin de comprendre le comportement et la satisfaction des utilisateurs.

Les indicateurs clés pour suivre les tendances du marché dans votre logiciel de documentation technique sont les suivants :

Analyses d'utilisation : pages vues, temps passé, taux de rebond et sections les plus/les moins visitées.

Réduction du nombre de tickets d'assistance : moins de demandes d'assistance pour les sujets bien documentés.

Modèles de recherche : ce que les utilisateurs recherchent et s'ils trouvent des réponses.

Amélioration de l'expérience client : amélioration du CSAT (score de satisfaction client) ou du CES (score d'effort client) grâce à un sondage contextuel.

Recueillez les commentaires des utilisateurs à l'aide des outils suivants :

Sondages de sortie demandant « Cela vous a-t-il aidé à accomplir votre tâche ? »

Des boutons de commentaires sont disponibles sur chaque page de documentation.

Entretiens avec les utilisateurs pour comprendre les points faibles et les lacunes du flux de travail

🧩 Un filet de sécurité discret pour garantir l'exactitude des documents à mesure que votre produit évolue.

À mesure que votre produit évolue, le plus difficile dans la documentation n'est pas la rédaction, mais la synchronisation de tous les éléments. C'est là que les Super Agents de ClickUp deviennent vraiment utiles. Ils surveillent votre environnement de travail pour détecter les changements dans les tâches, les versions ou les exigences, puis mettent en évidence les documents ou les domaines de connaissances qui pourraient nécessiter des mises à jour.

Au lieu de vous fier à votre mémoire ou à des rappels épars, vous recevez un signal régulier qui alerte votre équipe avant que les informations obsolètes ne deviennent un problème. Considérez-les comme un système d'avertissement précoce en cas de dérive de la documentation, un moyen de maintenir un haut niveau de précision sans ajouter de processus ou de frais supplémentaires.

Créez des agents IA personnalisés sans code avec ClickUp.

🚀 Avantage ClickUp : utilisez les formulaires ClickUp pour recueillir des commentaires en temps réel. Créez un formulaire simple demandant aux utilisateurs si le contenu leur a été utile, ce qui manque ou où ils ont rencontré des difficultés. Intégrez le formulaire à la fin de votre documentation et transmettez instantanément les envois à votre équipe de documentation afin que les améliorations puissent être apportées dès réception des commentaires. Indicateurs de réussite : Réduction du délai de rentabilisation pour les nouveaux utilisateurs

Taux d'adoption plus élevés pour les fonctionnalités documentées

Amélioration des taux de réussite de l'intégration des utilisateurs

Sentiment positif dans les commentaires et avis des utilisateurs

💡 Conseil de pro : ajoutez des indicateurs de progression sous forme de checklists aux tutoriels ou guides d'intégration plus longs. Permettez aux utilisateurs de cocher les étapes au fur et à mesure qu'ils les accomplissent afin de créer un sentiment d'accomplissement et de réduire la surcharge cognitive. De plus, cela servira d'outil d'analyse des lacunes lors du suivi de l'impact de la documentation.

Pourquoi ClickUp est la solution idéale pour une gestion de la documentation gratuite et sans stress

Le logiciel de gestion de produits ClickUp intègre la documentation dans le même flux de travail que tout le reste. Ainsi, les mises à jour sont effectuées au fur et à mesure de l'évolution du produit, plutôt que sous forme de correctifs de dernière minute.

Voici comment l'utiliser pour la planification stratégique. 🛠️

Créez des guides qui ne se perdent pas dans la masse

Créez des guides produits structurés et collaboratifs à l'aide de ClickUp Docs

ClickUp Docs vous permet de créer des guides d'aide, des présentations de produits et des FAQ internes avec une structure intégrée : pages imbriquées, en-têtes repliables, tableaux et mise en forme de texte enrichi.

Imaginons que votre équipe lance un nouveau système de notifications.

Le responsable de la documentation crée un document divisé en sections dans le dossier des fonctionnalités de ClickUp: Aperçu, Installation, Règles de notification et Événements personnalisés. Il attribue un commentaire au chef de produit dans la section Événements personnalisés pour validation et fait appel à l'assistance pour ajouter les problèmes connus signalés dans la version bêta. Tous les commentaires sont intégrés au document, sans ping ni gestion des versions.

Standardisez sans ralentir

Vous n'avez pas besoin de repartir de zéro à chaque fois.

Obtenez un modèle gratuit Clarifiez les rôles et les responsabilités dès le début à l'aide du modèle de documentation du projet de ClickUp.

Le modèle de documentation de projet ClickUp vous offre un système préconfiguré pour gérer toute la documentation de vos produits en un seul endroit.

En haut, vous pouvez saisir le nom du projet, le nom du responsable et la date d'envoi. Ensuite, une section dédiée à l'équipe vous permet de créer une liste de tous les collaborateurs, avec leur photo, leur titre et leurs responsabilités.

Vous remarquez quelque chose d'anormal ? Signalez-le immédiatement

Vous ne devriez pas avoir à quitter un document, ouvrir un nouvel outil et créer un ticket juste pour résoudre un petit problème.

Dans ClickUp Docs, vous pouvez mettre en évidence le texte obsolète et le transformer en une tâche ClickUp avec une description, des personnes assignées, un indicateur de priorité et des sous-tâches.

Attribuez les corrections à apporter à la documentation à l'aide des tâches ClickUp dans Docs

Supposons que le nouveau flux de facturation introduise un calculateur de prix qui n'est pas couvert dans votre documentation actuelle. Un membre de l'équipe CS qui examine le flux met en évidence la section manquante dans ClickUp Docs, crée une tâche à partir de celle-ci et l'attribue au propriétaire du document avec une note : « Ajouter la logique du calculateur + les limites d'utilisation. »

La tâche apparaît désormais dans le tableau de sprint de documentation, prête à être classée par ordre de priorité avec les tâches de développement et d'assurance qualité.

💡 Conseil de pro : utilisez un modèle de documentation technique lorsque vous configurez des formats répétitifs tels que des références API ou des guides de configuration. Cela accélérera la rédaction et les révisions, en particulier au sein des grandes équipes.

Suivez le travail de documentation comme s'il s'agissait d'une partie du sprint (car c'est le cas)

Les documents sont généralement repoussés à la fin du sprint ou, pire encore, complètement oubliés.

Planifiez et gérez les livrables documentaires à l'aide de la vue Liste de ClickUp

La vue Liste de ClickUp vous permet de définir la portée du travail sur les documents avec des propriétaires, des délais et des priorités clairs. Passez ensuite à la vue Tableau dans ClickUp pour effectuer des révisions et faire avancer le travail.

Par exemple, vous mettez à jour tous les documents relatifs aux fonctionnalités concernés par un nouveau cadre d'interface utilisateur. Vous créez une nouvelle liste à l'aide d'un modèle de gestion de produit, en taguant chaque tâche par domaine fonctionnel (tel que les tableaux de bord, les filtres et les exportations).

Vous désignez des réviseurs issus des équipes produit et assistance, puis utilisez la vue Tableau pour synchroniser vos documents hebdomadairement, en faisant passer les tâches par les statuts « Rédigé », « Révisé » et « Prêt à publier ».

De plus, avec ClickUp Agents, vous pouvez également automatiser les rappels de révision des documents, détecter les documents ayant une connexion avec les dernières versions de fonctionnalités et acheminer les lacunes vers le rédacteur approprié, sans avoir à effectuer de suivi manuel.

⚡ Archive de modèles : utilisez le modèle de notes de mise à jour ClickUp comme modèle d'analyse des lacunes pour saisir rapidement les modifications apportées aux fonctionnalités du produit, les corrections de bogues et les améliorations. Le modèle de notes de mise à jour vous permet de lier les mises à jour aux tâches, d'assigner des réviseurs et de collaborer avec les équipes produit, assurance qualité et marketing dans un seul environnement de travail.

Nettoyez, clarifiez et créez plus rapidement

Les documents commencent souvent par des données brutes telles que des notes techniques, des listes à puces ou des brouillons à moitié terminés. Au lieu de passer des heures à les réécrire, vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour les nettoyer, réécrire les sections confuses ou transformer les fragments en étapes complètes.

Utilisez ClickUp Brain pour créer des étapes pratiques, des guides et des tutoriels en quelques secondes

Imaginons qu'un développeur ajoute des notes sur la manière dont un commutateur de permissions affecte les rôles hérités. Elles sont détaillées, mais difficiles à suivre. Vous mettez le bloc en surbrillance, demandez à ClickUp Brain de le simplifier, et il se transforme en une explication claire que les utilisateurs peuvent suivre.

Voici un exemple de suggestion : Simplifiez cette explication technique pour les utilisateurs finaux. Expliquez clairement l'impact du fait d'activer ou de désactiver les permissions sur les rôles hérités, sans utiliser de jargon technique.

Mettez à jour votre documentation à l'aide de messages en langage naturel grâce à ClickUp Brain

Vous avez peut-être ajouté quelques points dans un brouillon, mais vous n'arrivez pas encore à les transformer en phrases complètes. Demandez à ClickUp Brain de générer un guide pratique à partir de ces points.

Vous obtiendrez ainsi une première ébauche sur laquelle vous appuyer, ce qui vous fera gagner du temps lors des modifications en cours.

📮ClickUp Insight : Seuls 12 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent les fonctionnalités d'IA intégrées aux suites de productivité. Ce faible taux d'adoption suggère que les implémentations actuelles manquent peut-être d'une intégration contextuelle transparente qui inciterait les utilisateurs à abandonner leurs plateformes conversationnelles autonomes préférées. Par exemple, l'IA peut-elle exécuter un flux de travail automatisé à partir d'une simple invite de texte de l'utilisateur ? ClickUp Brain le peut ! L'IA est profondément intégrée à tous les aspects de ClickUp, notamment la synthèse des fils de discussion, la rédaction ou la révision de textes, l'extraction d'informations de l'environnement de travail, la génération d'images, et bien plus encore ! Rejoignez les 40 % de clients ClickUp qui ont remplacé plus de trois applications par notre application tout-en-un pour le travail !

Conservez les documents liés au produit qu'ils accompagnent

Synchronisez les documents ClickUp relatifs aux produits en les liant au travail qui génère des mises à jour.

Lorsque la documentation est isolée, elle devient obsolète. Les fonctionnalités changent, mais la documentation reste la même.

Dans ClickUp, vous pouvez lier des documents directement à des tâches ou à d'autres documents afin de rester informé des publications et des révisions, et de ne jamais perdre votre documentation. Ainsi, lorsqu'une tâche est clôturée ou retardée, votre équipe de documentation en est automatiquement informée.

Supposons que l'équipe d'ingénieurs supprime la possibilité de dupliquer les projets archivés. La tâche de publication associée renvoie à la fois au document de politique interne et au guide externe destiné aux utilisateurs. Dès que la tâche atteint l'étape d'assurance qualité, les deux rédacteurs sont informés et traitent les mises à jour qui leur sont assignées avant que la modification ne soit mise en ligne.

De plus, ClickUp Brain vous aide à connecter votre environnement de travail. Il suffit de demander « Quels autres documents ou tâches mentionnent les permissions du projet archivé ? » pour faire apparaître les éléments connexes, tels que les notes de mise à jour précédentes, les FAQ internes et même les commentaires des clients, afin que vos mises à jour tiennent compte du contexte.

Laissez ClickUp prendre le relais

Les documents ne sont jamais vraiment terminés. Les fonctionnalités évoluent, les processus changent et des lacunes apparaissent.

ClickUp transforme la documentation en un outil stratégique.

Cartographiez les processus actuels, définissez la description des lacunes et planifiez l'état futur souhaité. Avec ClickUp Brain, vous obtenez toutes les solutions possibles pour faire émerger des informations précieuses, réaliser l'automatisation des mises à jour et créer un rapport d'analyse des lacunes reproductible.

Que vous cherchiez à améliorer la satisfaction client ou à fournir l'assistance à l'ensemble de l'entreprise, une analyse efficace des lacunes vous aide à allouer les ressources là où elles sont nécessaires. Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp! ✅

