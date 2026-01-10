Comment créer une vidéo de démonstration de produit efficace qui convertit

Plus de 84 % des personnes interrogées dans le cadre d'un sondage Wyzowl ont déclaré avoir été convaincues d'acheter un produit ou un service après avoir regardé la vidéo d'une marque.

Qu'il s'agisse d'une vidéo de démonstration, d'une vidéo explicative ou d'une vidéo de présentation du produit, l'essentiel est que la vidéo aide à faire passer l'acheteur du « peut-être » au « oui ». C'est là tout le pouvoir incroyable du marketing vidéo.

Pourtant, les vidéos de démonstration de produits manquent souvent leur cible. Elles sont trop longues, plongent directement dans les détails techniques ou ne parviennent pas à retenir l'attention des spectateurs.

Ce guide vous présente les étapes, les bonnes pratiques, les outils et les exemples pour créer des vidéos de démonstration de produits qui séduiront vos clients.

Qu'est-ce qu'une vidéo de démonstration de produit ?

Une vidéo de démonstration de produit est une courte vidéo qui explique le fonctionnement de votre produit ou service. Elle présente les fonctionnalités du produit dans des situations réelles et explique pourquoi vous en avez besoin.

Ces vidéos attirent l'attention des spectateurs lorsqu'ils consultent votre argumentaire de vente, essaient votre application ou naviguent sur votre site web. Elles sont utilisées par les équipes commerciales et marketing tout au long du cycle de vie du produit.

Les vidéos de démonstration les plus réussies présentent les avantages du produit de manière attrayante. Elles sont accompagnées d'explications et d'images faciles à comprendre. Lorsqu'elles sont bien réalisées, les vidéos de démonstration renforcent la notoriété de la marque et stimulent les ventes.

Vous vous demandez certainement quelle est la différence entre une vidéo de démonstration, une vidéo explicative et une vidéo tutorielle. N'ont-elles pas toutes le même objectif dans le marketing vidéo?

Le tableau ci-dessous montre les différences entre eux 👇

Type de vidéo Objectif principal Où est-elle utilisée ? Domaine d'intérêt Vidéo de démonstration Montrez comment le produit résout un problème spécifique Pages de vente, pages produits, évaluation précoce Flux de travail réels, fonctionnalités clés liées aux résultats Vidéo explicative Expliquez ce qu'est le produit et pourquoi il existe. Page d'accueil, publicités, haut de l'entonnoir Le problème, l'idée et la proposition de valeur Tutoriel vidéo Apprenez aux utilisateurs comment achever une tâche Intégration, documents d'aide, assistance Instructions étape par étape pour une action spécifique

Visualisez votre processus de production de vidéo grâce à plus de 14 vues personnalisées.

Créez 9 statuts personnalisés différents pour suivre la progression de chaque étape du processus de production de vidéo.

Pourquoi les vidéos de démonstration de produits sont-elles essentielles pour les conversions ?

Voici les principales raisons pour lesquelles les vidéos de démonstration de produits sont efficaces pour augmenter l'engagement des clients et stimuler les taux de conversion.

Une expérience axée sur l'acheteur

Plus de 75 % des acheteurs B2B préfèrent une expérience de vente sans représentant. Cela signifie que votre équipe dispose d'un temps limité pour interagir individuellement avec les prospects.

Les vidéos de démonstration de produits deviennent ici un canal essentiel pour informer les clients. Vos prospects n'ont pas besoin d'attendre l'appel d'un commercial. Ils peuvent voir comment le produit fonctionne et explorer ses fonctionnalités à leur rythme.

Lorsque vous donnez aux clients plus de pouvoir sur le processus de vente, ils ont davantage l'impression d'avoir choisi d'acheter votre produit plutôt que de se l'être vu vendre.

Propriété psychologique

Une vidéo produit bien réalisée aide le client à s'imaginer en train d'utiliser le produit. Elle dépeint une image du produit idéal, celui qui résout ses problèmes ou lui permet d'atteindre un objectif.

Elle montre comment le produit influence leur vie et leur permet d'être plus performants dans leur travail. Lorsque le prospect est déjà convaincu de l'efficacité du produit, il sera plus facile pour votre équipe commerciale de conclure la vente.

👀 Le saviez-vous ? Des études montrent que les gens développent un attachement plus fort lorsqu'ils peuvent s'imaginer interagir avec un produit. C'est ce qu'on appelle la propriété psychologique. Les vidéos de démonstration déclenchent cet effet en offrant aux prospects une place au premier rang pour observer le flux de travail, leur donnant ainsi l'impression d'être des utilisateurs avant même de s'inscrire.

Impliquez plusieurs parties prenantes

La vente B2B est un processus complexe. Le nombre moyen de parties prenantes contribuant à une décision d'achat est de 11,4 %. Cela représente une augmentation de 68 % par rapport à 2016.

Les vidéos de démonstration de produits peuvent être facilement partagées entre les équipes. Les décideurs, les influenceurs et les utilisateurs finaux peuvent tous constater la valeur du produit sans avoir à répéter la même démonstration en direct.

📚 En savoir plus : Meilleurs exemples de vidéos de formation et bonnes pratiques

Améliorez vos taux de conversion et raccourcissez les cycles d'achat.

Avant même l'appel commercial, votre acheteur comprend comment votre produit s'intègre dans ses flux de travail.

Vous n'avez plus besoin d'expliquer les fonctionnalités de base. Vous pouvez plutôt concentrer la discussion sur les défis spécifiques de l'acheteur.

Lorsque les prospects entrent dans le pipeline, ils considèrent déjà le produit comme une solution efficace pour répondre à leurs besoins. Cela permet d'accélérer les décisions et d'augmenter les taux de conclusion.

Étapes pour créer une vidéo de démonstration de produit

Comment créer une vidéo de démonstration de produit qui convertit ? 👇

Étape 1. Définissez votre objectif et votre public

Le processus de création de votre vidéo de démonstration de produit commencerait par répondre aux questions suivantes :

À qui s'adresse cette vidéo et comment peut-elle aider son public à faire ce qu'il doit faire ?

Il existe trois catégories de vidéos de démonstration : celles destinées aux prospects, aux utilisateurs d'essai et aux nouveaux clients. Chaque groupe se trouve à une étape différente de son intention d'achat et a besoin d'un niveau de clarté différent. Une bonne vidéo de démonstration répond à une question que le spectateur se pose déjà. Il peut s'agir :

Le spectateur Leur question principale La démonstration doit répondre Prospect Cela vaut-il la peine d'y consacrer mon temps et mon argent ? Ce produit résout-il mon problème mieux que les alternatives ? Utilisateur d'essai Puis-je en tirer rapidement la valeur ? Puis-je achever une tâche importante sans difficulté ? Intégration des clients personnalisée Comment l'utiliser correctement ? Quelle est la bonne façon de travailler quotidiennement avec ce produit ?

📌 Bonne pratique : créez plusieurs démos courtes, chacune correspondant à une étape spécifique du parcours de l’utilisateur.

Étape 2 : rédigez le script de votre vidéo

Un script de démonstration percutant met en avant les aspects les plus uniques et les plus utiles de votre produit et raconte une histoire captivante.

Si vous créez une vidéo de démonstration pour la première fois, gardez trois choses à l'esprit : restez simple, adoptez un ton de discussion et mettez l'accent sur les avantages.

Voici un cadre reproductible que vous pouvez utiliser dans votre processus de création de vidéos :

Accroche → Problème → Solution → Présentation du produit → Appel à l'action

💥 Exemple : rédigeons un script pour une vidéo d'aide à la vente. Elle concerne un outil de marketing d'automatisation.

Accroche : Lancer des campagnes ne devrait pas impliquer de jongler entre cinq outils, des feuilles de calcul interminables et des suivis manuels.

Problème : Les équipes ont du mal au suivi des prospects sur tous les canaux, à personnaliser les campagnes à grande échelle et à prouver le retour sur investissement. Les transferts vers l’équipe commerciale échouent et les opportunités passent à la trappe.

Solution : Notre plateforme d'automatisation du marketing rassemble tout : campagnes, données sur les prospects et informations sur les performances.

Présentation du produit : la vidéo présente un flux de travail à fort impact. Il peut s'agir :

Créer une campagne multicanal

Segmentation automatique des prospects en fonction de leur comportement

Déclencher des suivis personnalisés

Suivi de l'engagement et des conversions dans un tableau de bord unique

Appel à l'action : Découvrez comment réaliser l'automatisation de votre prochaine campagne en quelques minutes. Commencez un essai gratuit ou réservez une démonstration.

Vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour rédiger le script de vos vidéos de démonstration de produits. Invite : « Rédigez un script accrocheur et identifiez les points faibles d'une démonstration de produit d'automatisation du marketing. » Brain comprend le contexte et peut produire rapidement des textes clairs et axés sur les avantages. Une fois que vous avez rédigé une première ébauche, demandez à Brain d'adapter le script au ton de votre marque. Utilisez ClickUp Brain pour rédiger des scripts de démonstration de produit adaptés au contexte. Si vous avez des spécifications de produit ou des commentaires stockés dans les documents ClickUp ou les tâches ClickUp, BrainGPT peut s'appuyer sur ces sources. Invite : « Utilisez notre dernière feuille de route produit et le document contenant les commentaires des clients pour rédiger la section « Présentation » de ce script de démonstration. » 📌 Bonne pratique : enregistrez le script final dans ClickUp Docs. Les réviseurs peuvent ajouter des commentaires, suggérer des modifications ou associer des tâches à des sections spécifiques du script.

👀 Le saviez-vous ? Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs décident en seulement 1 à 2 secondes s'ils vont continuer à regarder un contenu. Les recherches sur l'attention numérique et le traitement de la première impression montrent que les gens se forgent un jugement inconscient presque instantanément, c'est pourquoi les premières secondes d'une vidéo sont plus importantes que jamais.

Étape 3 : Choisissez le bon format

Le bon format de vidéo de démonstration permet de comprendre votre produit plus facilement et plus rapidement. Mais comment faire ? 👇

Type de produit Meilleur format de démonstration Pourquoi cela fonctionne-t-il ? SaaS ou produit logiciel Enregistrement d'écran Montrez des flux de travail réels et instaurez la confiance en prouvant que le produit fonctionne réellement. Produit physique Vidéo en direct Montrez aux spectateurs l'installation, l'utilisation et le contexte réel. Système abstrait ou complexe Animation Expliquez la logique, les flux ou les concepts difficiles à montrer à l'écran. Produit nécessitant un contexte + une preuve Hybride (animation + écran ou prise de vues réelles) Commencez par définir le contexte, puis présentez le produit en action.

Voici comment cette décision se traduit généralement dans les vidéos de démonstration réelles.

💥 Exemple : démonstration sur écran SaaS vs présentation physique du produit.

Démonstration d'écran SaaS : si vous faites la démonstration d'une plateforme d'automatisation du marketing, une démonstration enregistrée à l'écran est la solution la plus efficace.

Les spectateurs veulent voir comment les campagnes sont créées, comment les déclencheurs s'activent et comment les résultats sont suivis, à l'intérieur de l'interface réelle.

Présentation d'un produit physique : si vous présentez un produit physique, tel qu'un appareil ou un équipement, une vidéo en direct est plus efficace.

Les spectateurs ont besoin de voir comment le produit est manipulé, configuré et utilisé dans un environnement réel. Cela renforce la confiance et répond à des questions pratiques auxquelles un enregistrement d'écran ne peut pas répondre.

Étape 4 : Enregistrez votre démonstration

Une fois tout le travail préparatoire terminé, il est temps d'enregistrer votre démonstration.

Vous pouvez soit choisir un outil de création de vidéos de démonstration de produits autonome, soit utiliser ClickUp Clips pour cela.

Cette fonctionnalité vous permet d'enregistrer simultanément l'écran et votre voix pour créer des présentations et des narrations. Vous pouvez choisir d'enregistrer l'écran entier, une fenêtre spécifique ou simplement l'onglet actuel du navigateur. (Nous y reviendrons plus tard !)

Regardez cette vidéo pour savoir comment utiliser Clips. 👇

⭐ Conseils bonus à retenir lors de l'enregistrement de votre vidéo de démonstration de produit : Parlez clairement et à un rythme régulier.

Choisissez un environnement calme et évitez les bruits de fond.

Déplacez votre curseur lentement et délibérément.

Faites une courte pause entre chaque étape afin que les spectateurs puissent assimiler ce qui se passe.

Étape 5 : Effectuez la modification en cours pour susciter l'intérêt

L'enregistrement permet de capturer le contenu. La modification en cours détermine si les gens vont réellement le regarder.

Votre objectif est de réduire la charge cognitive du spectateur. Concentrez-vous sur les éléments essentiels. Pour commencer, ajoutez des sous-titres pour les spectateurs qui regardent sans le son. Mettez en évidence les actions clés pour guider le regard du spectateur. Utilisez des zooms subtils pour attirer l'attention sur les moments clés.

La modification en cours vous permet également de contrôler le rythme. Réduisez les pauses, supprimez les étapes inutiles et éliminez tout ce qui ne fait pas avancer l'histoire.

Les outils de modification en cours de vidéo accélèrent ce processus et le rendent plus reproductible. Ils vous aident à ajouter des légendes, des annotations et des effets de mise au point.

📚 En savoir plus : Meilleur logiciel de gestion de projet pour la production de vidéos

👀 Le saviez-vous ? Regarder des vidéos sans son peut augmenter la charge cognitive. En effet, les spectateurs doivent alors compter davantage sur les sous-titres et leur attention visuelle pour suivre le contenu. Cela souligne pourquoi des légendes bien placées et des effets visuels (tels que des surlignages et des Zooms) peuvent réellement rendre votre démonstration plus facile à suivre.

Étape 6 : Ajoutez votre marque et un CTA

La plupart des outils de modification en cours de vidéo modernes facilitent le branding.

Téléchargez les ressources de votre marque, notamment les logos, les polices de caractère et les palettes de couleurs. Ces ressources peuvent être appliquées aux légendes, aux tiers inférieurs, aux surlignages et aux écrans de fin sans nécessiter une refonte complète à partir de zéro.

Pour les appels à l'action, vous disposez d'écrans ou de diapositives de fin personnalisés. Vous pouvez ajouter un arrière-plan à l'effigie de votre marque, une courte phrase et un bouton ou un texte CTA clair, puis réutiliser cette fin dans plusieurs vidéos de démonstration.

📚 En savoir plus : Exemples de kits de marque et comment créer le vôtre

👀 Le saviez-vous ? Des études montrent que 55 % des premières impressions sont dictées par les éléments visuels, tandis que 38 % proviennent de ce que les gens entendent et seulement 7 % des mots utilisés. C'est pourquoi des éléments visuels forts et bien identifiés dans les vidéos peuvent considérablement amplifier leur impact.

Étape 7 : Effectuez la distribution de votre vidéo de démonstration

Votre démonstration doit être visible là où les décisions sont prises.

Vous pouvez publier votre vidéo de démonstration de produit sur les réseaux sociaux, tels qu'Instagram, YouTube, Facebook ou TikTok.

Intégrez-les également à la page d'accueil de votre site web, à vos campagnes par e-mail et à l'intégration dans votre application. La distribution permet d'optimiser son impact.

Par exemple, vous pourriez :

Ajoutez une courte démonstration au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page d'accueil.

Partagez des versions raccourcies sur les réseaux sociaux pour inciter les spectateurs à regarder la démonstration complète.

Incluez la démonstration dans les e-mails de suivi d'essai afin de répondre à l'avance aux questions courantes.

Intégrez-la dans les flux d'intégration pour aider les utilisateurs à en tirer rapidement la valeur.

Exemples de vidéos de démonstration de produits qui fonctionnent

Mettons ces enseignements en pratique et découvrons des exemples de vidéos de démonstration de produits particulièrement réussies. Nous partagerons également pourquoi elles se démarquent.

1. ClickUp 4. 0

🥇 Pourquoi cela fonctionne : la démonstration suit le déroulement naturel du travail : planification, collaboration, exécution et révision. Cela permet aux spectateurs de visualiser facilement comment utiliser le produit.

La démonstration du produit ClickUp 4.0 positionne la version 4.0 comme un espace de travail IA convergent conçu pour rassembler tous les aspects du travail. Elle commence par un problème que tout le monde reconnaît : le travail est dispersé entre trop d'outils.

À partir de là, la vidéo suit un flux simple. Elle montre le chaos des applications déconnectées. Ensuite, elle présente 4. 0 comme un environnement de travail convergent.

Vous découvrirez comment des fonctionnalités avancées telles que les agents ambiants, le planificateur et le hub Teams réduisent les frictions entre les flux de travail.

2. Duolingo

Les actions parlent plus que les mots. Cela vaut également pour les vidéos de démonstration.

Cette vidéo d’exemple de Duolingo ne comporte aucune voix off. Pourtant, les images vous captivent et sont faciles à comprendre. Elle ne dure que 30 secondes.

🥇 Pourquoi cela fonctionne : la vidéo de démonstration présente les fonctionnalités de l'application. De plus, elle séduit un large public en proposant plusieurs langues.

3. L'IA de Grammarly

La vidéo de démonstration du produit Grammarly présente ses nouvelles fonctionnalités d'écriture académique basées sur l'IA. Comme elle s'adresse aux étudiants, le scénario montre un étudiant qui tente de terminer un essai d'histoire de l'art avant un voyage en voiture.

Les principales fonctionnalités, notamment un correcteur IA, un outil de recherche de citations, un vérificateur de plagiat et une assistance à la relecture, sont présentées dans le cadre du flux de travail de l'étudiant.

🥇 Pourquoi ça marche : Le script de la vidéo de démonstration est un excellent exemple de narration contextuelle. La vidéo ancre tout dans un scénario réel. Grâce à cela, l'outil ressemble moins à un logiciel et davantage à un compagnon qui aide les étudiants à assurer leur réussite.

Erreurs courantes à éviter dans les vidéos de démonstration de produits

Avant d'appuyer sur le bouton « envoyer », vous devez connaître les erreurs courantes à éviter lors de la création de vidéos de démonstration de produits.

1. Décrire en détail toutes les fonctionnalités du logiciel

Ne considérez pas la démonstration du produit comme une session de formation. Celle-ci peut intervenir plus tard, si et quand le prospect devient un client payant.

D'ici là, assurez-vous que la démonstration du produit couvre les points faibles les plus critiques auxquels le public est confronté. Abordez-les et insistez dessus.

Mais aussi tentant que cela puisse être, vous n'avez pas besoin d'entrer dans les détails de chaque étape de la configuration ou de l'intégration, etc.

✅ Solution : concentrez-vous sur ce que votre produit peut faire, les défis qu'il permet de relever, les résultats, les conséquences et ce que les utilisateurs vont obtenir grâce à ce produit.

2. En faire un monologue

Avez-vous déjà vu une vidéo de démonstration qui donne l'impression que quelqu'un lit une documentation à haute voix ? De quoi vous endormir.

Lorsque les démonstrations se transforment en monologues, les spectateurs ont du mal à rester attentifs. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de contexte, pas de rythme et pas de progression.

✅ Solution : Structurez votre démonstration comme une discussion. Utilisez des segments courts, des repères visuels et une narration basée sur des scénarios. Expliquez aux spectateurs pourquoi quelque chose est important plutôt que simplement ce qui se passe.

3. Commencer par l'interface plutôt que par le problème

Commencer une démonstration en cliquant sur les menus suppose que le spectateur est déjà intéressé. Ce n'est généralement pas le cas, du moins pas encore.

Sans ancrer la démonstration dans un problème réel, l'interface utilisateur semble abstraite et oubliable.

✅ Solution : Commencez par le point faible. Définissez le contexte avant de commencer l'enregistrement d'écran, puis présentez le produit comme la solution. Donnez aux spectateurs une raison de prêter attention à chaque interaction qui suit.

4. Conclure sans indiquer clairement la prochaine étape

De nombreuses démonstrations s'achèvent simplement après la présentation de la dernière fonctionnalité. C'est une occasion manquée. Si vous n'indiquez pas aux spectateurs ce qu'ils doivent faire ensuite, ils ne font souvent rien.

✅ Solution : Terminez par un appel à l'action clair et unique. Qu'il s'agisse de commencer un essai, d'explorer une fonctionnalité ou de prendre rendez-vous avec l'équipe commerciale, rendez la prochaine étape évidente et sans friction.

Que vous souhaitiez créer des vidéos de démonstration traditionnelles ou des vidéos interactives, voici les outils qui vous aideront à vous lancer.

1. ClickUp

ClickUp est le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde qui rassemble des outils et des flux de travail sur une plateforme unifiée.

Sachez qu'il ne s'agit pas d'un outil de création de vidéos traditionnel pour les démonstrations de produits. La plateforme de gestion de projet marketing ClickUp est conçue pour organiser, coordonner et adapter le travail de marketing vidéo. Voici comment :

ClickUp Clips pour enregistrer vos vidéos de démonstration de produits

Laissez des commentaires horodatés sur un Clip afin que les commentaires restent liés au moment exact de la vidéo.

Vous pouvez enregistrer vos vidéos d'écran et de webcam directement dans l'environnement de travail ClickUp à l'aide de Clips.

Que vous réalisiez des vidéos de présentation de produits, expliquiez un processus complexe ou réfléchissiez à de nouvelles idées, utilisez Clips pour les communiquer à votre équipe.

Tous vos clips (enregistrements d'écran ou extraits vocaux) sont stockés dans un Hub Clips centralisé.

Vous pouvez intégrer des Clips directement dans des tâches, des documents ou des commentaires. Cela permet de garder les vidéos de démonstration à proximité des autres éléments de votre contenu vidéo, tels que les scripts, les commentaires et les validations.

Lorsque vous activez l'IA, chaque Clip est automatiquement transcrit. Vous obtenez ainsi une transcription de vidéo. Cela vous fait gagner un temps considérable lorsque vous passez en revue le contenu et que vous devez passer à des parties spécifiques en cliquant sur la transcription. Inutile de revoir la vidéo.

Travaillez avec une IA qui comprend votre travail

ClickUp BrainGPT agit comme une IA contextuelle qui comprend votre environnement de travail, et pas seulement vos invitations. Il extrait des informations des tâches, des documents, des commentaires, des statuts et des dépendances pour fournir des réponses qui reflètent ce qui se passe réellement.

Au lieu de vérifier manuellement les mises à jour, posez des questions directes à ClickUp BrainGPT et obtenez des résumés clairs avec les obstacles automatiquement mis en évidence.

Par exemple, un responsable de la croissance pourrait demander : « Qu'est-ce qui ralentit la progression dans l'environnement de travail de la campagne du troisième trimestre ? »

ClickUp Brain analyse l'environnement de travail et fournit une analyse claire :

Tâches non attribuées

Approbations manquantes

Retards dans la révision du contenu

Travail bloqué par des demandes d'actifs en attente

Et voici le meilleur : Enterprise Search vous permet de trouver des informations dans les environnements de travail et les outils connectés à l'aide d'un langage simple et naturel. Au lieu de passer sans cesse des documents aux tâches, commentaires, fichiers et intégrations, vous pouvez effectuer une seule recherche et obtenir des réponses provenant de tous les emplacements où se trouvent vos travaux.

📌 Exemple : Vous avez besoin du dernier script approuvé, de la version finale du texte $$cta ou des commentaires d'une précédente révision ? Enterprise Search affiche instantanément le contexte approprié. Vous passez moins de temps à chercher et plus de temps à livrer.

BrainGPT vous permet également d'activer/désactiver différents modèles d'IA.

Essayez BrainGPT pour approfondir vos recherches.

Par exemple :

ChatGPT pour peaufiner les scripts de démonstration, simplifier les explications ou affiner les textes d'appel à l'action

Gemini pour les tâches nécessitant beaucoup de recherche, comme résumer le contexte du marché ou extraire des informations pertinentes de documents volumineux.

Claude pour les récits structurés et les raisonnements plus longs, tels que la description des flux d'intégration ou des arcs narratifs de démonstration.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Transformez les discussions éparses en actions avec ClickUp Chat : Discutez des scripts, des commentaires et des validations directement à côté des tâches afin que les décisions ne se perdent pas dans des outils externes. Discutez des scripts, des commentaires et des validations directement à côté des tâches afin que les décisions ne se perdent pas dans des outils externes.

Transformez instantanément vos idées en texte grâce à Talk to Text : dictez des scripts de démonstration, des notes ou des commentaires et convertissez votre discours en contenu écrit sans interrompre votre flux créatif. dictez des scripts de démonstration, des notes ou des commentaires et convertissez votre discours en contenu écrit sans interrompre votre flux créatif.

Bénéficiez d'une visibilité en temps réel grâce aux tableaux de bord ClickUp : suivez la progression des démonstrations, les échéances, le statut des révisions et les goulots d'étranglement en un seul endroit afin que rien ne passe entre les mailles du filet. suivez la progression des démonstrations, les échéances, le statut des révisions et les goulots d'étranglement en un seul endroit afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Automatisez les tâches fastidieuses avec AI Tasks : laissez ClickUp AI générer des descriptions de tâches, hiérarchiser le travail et proposer les prochaines étapes en fonction du contexte de votre environnement de travail. laissez ClickUp AI générer des descriptions de tâches, hiérarchiser le travail et proposer les prochaines étapes en fonction du contexte de votre environnement de travail.

Planifiez visuellement avec ClickUp Tableaux blancs : cartographiez les storyboards, les flux de démonstration et les idées de campagne de manière collaborative avant le début de la production. cartographiez les storyboards, les flux de démonstration et les idées de campagne de manière collaborative avant le début de la production.

Poursuivez votre travail avec ClickUp Automatisations : attribuez automatiquement des réviseurs, mettez à jour les statuts et déclenchez des suivis afin que votre pipeline vidéo fonctionne sans transferts manuels. attribuez automatiquement des réviseurs, mettez à jour les statuts et déclenchez des suivis afin que votre pipeline vidéo fonctionne sans transferts manuels.

Limitations de ClickUp

L'ensemble complet de fonctionnalités peut sembler intimidant pour un nouvel utilisateur.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 600 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp AI ?

Un utilisateur de ClickUp partage également son expérience sur G2:

ClickUp Brain MAX a été un ajout incroyable à mon flux de travail. La façon dont il combine plusieurs LLM dans une seule plateforme rend les réponses plus rapides et plus fiables, et la fonction de reconnaissance vocale de la plateforme permet de gagner un temps considérable. J'apprécie également beaucoup la sécurité de niveau entreprise, qui me permet de traiter des informations sensibles en toute tranquillité. […] Ce qui ressort le plus, c'est la façon dont il m'aide à faire le tri et à penser plus clairement, que ce soit pour résumer des réunions, rédiger du contenu ou réfléchir à de nouvelles idées. C'est comme avoir un assistant IA tout-en-un qui s'adapte à tous mes besoins.

ClickUp Brain MAX a été un ajout incroyable à mon flux de travail. La façon dont il combine plusieurs LLM dans une seule plateforme rend les réponses plus rapides et plus fiables, et la fonction de reconnaissance vocale sur l'ensemble de la plateforme permet de gagner un temps considérable. J'apprécie également beaucoup la sécurité de niveau entreprise, qui me permet de traiter des informations sensibles en toute tranquillité. […] Ce qui ressort le plus, c'est la façon dont il m'aide à faire le tri et à clarifier mes pensées, que ce soit pour résumer des réunions, rédiger du contenu ou réfléchir à de nouvelles idées. C'est comme avoir un assistant IA tout-en-un qui s'adapte à tous mes besoins.

Générez des résumés rapides de toutes les vidéos de démonstration ou de formation en cours, y compris leur statut et les prochaines étapes.

Affectez les tâches de manière dynamique en fonction de la charge de travail, de la disponibilité ou des compétences, afin que le travail soit confié à la bonne personne au bon moment.

2. Synthesia

via Synthesia

Synthesia est une plateforme vidéo basée sur l'IA qui vous permet de créer des vidéos professionnelles sans caméra, studio ou modification en cours complexe.

L'assistant vidéo IA qui transforme le texte en vidéos à l'aide d'avatars IA, de voix off et de modèles. Il est utile lorsque vous créez des démonstrations de produits, des supports de formation et des communications internes.

Utilisez le générateur de vidéos IA pour le contenu scénarisé et l'enregistreur d'écran IA pour les présentations détaillées. Vous pouvez également les combiner avec des explications données par un avatar.

Principales fonctionnalités de Synthesia

Gérez la cohérence de votre marque grâce à des kits de marque partagés, au contrôle des versions et à la collaboration en direct.

Localisez vos vidéos à grande échelle grâce au doublage, à la traduction, à la lecture multilingue et au sous-titrage par IA.

Publiez et suivez les performances grâce à des pages de vidéo publiques ou protégées par SSO avec des outils d'analyse intégrés.

Limites de Synthesia

Synchronisation labiale et prononciation défaillantes lors du traitement d'acronymes, de noms ou de jargon spécialisé et nécessitent une intervention manuelle.

Tarifs Synthesia

Free

Starter : 29 $/mois

Créateur : 89 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Synthesia

G2 : 4,7/5 (plus de 2 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de Synthesia ?

Selon un utilisateur de G2:

J'apprécie la convivialité de la plateforme. Elle offre de nombreuses fonctionnalités qui permettent d'obtenir des résultats de grande qualité sans trop d'efforts. Elle est facile à comprendre sans avoir besoin de regarder un tutoriel. J'adore pouvoir importer des vidéos personnalisées à partir d'autres sites comme Canva en quelques clics seulement.

J'apprécie la convivialité de la plateforme. Elle offre de nombreuses fonctionnalités qui permettent d'obtenir des résultats de grande qualité sans trop d'efforts. Elle est facile à comprendre sans avoir besoin de regarder un tutoriel. J'adore pouvoir importer des vidéos personnalisées à partir d'autres sites comme Canva en quelques clics seulement.

👀 Le saviez-vous ? La plupart des gens regardent les vidéos sans le son. Les sous-titres facilitent également l'accessibilité. Le spectateur peut lire votre voix off plutôt que de l'écouter.

3. Loom

via Loom

Loom permet de créer facilement des vidéos de démonstration de produits rapides et claires sans installation lourde. Enregistrez votre écran et votre webcam en même temps, ce qui vous permet de présenter facilement votre produit aux utilisateurs tout en ajoutant une touche humaine.

Avec son enregistrement en un clic et son partage instantané, Loom est idéal pour les démonstrations commerciales, les présentations de fonctionnalités et les vidéos personnalisées.

Les fonctionnalités IA de Loom vous aident à aller plus vite après l'enregistrement en générant automatiquement des titres, des résumés et des chapitres pour vos vidéos. Analysez, partagez et réutilisez vos vidéos de démonstration de produits sans passer du temps à effectuer des modifications en cours ou à documenter manuellement.

Principales fonctionnalités de Loom

Enregistrez des démonstrations dans une résolution pouvant atteindre 4K pour des démonstrations de haute qualité.

Enregistrement en un clic via Chrome, un ordinateur de bureau ou des applications mobiles

Ajoutez des commentaires horodatés pour obtenir des commentaires et collaborer sur la page de la vidéo.

Limites de Loom

Le forfait Starter gratuit limite les utilisateurs à de courts clips (généralement jusqu'à environ 5 minutes par vidéo et un nombre limité de vidéos enregistrées).

Tarifs Loom

Pour commencer : Gratuit

Entreprise : 15 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Entreprise + IA : 20 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Loom

G2 : 4,7/5 (plus de 2 200 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Loom ?

Selon un critique de G2:

Loom est un logiciel qui nous aide à enregistrer l'écran de notre mobile. Après l'enregistrement, il génère un lien d'automatisation qui peut être partagé par e-mail ou WhatsApp avec tous nos employés afin qu'ils puissent accéder à la vidéo sans même la télécharger. Ce logiciel nous facilite grandement le processus de création de vidéos détaillées.

Loom est un logiciel qui nous aide à enregistrer l'écran de notre mobile. Une fois l'enregistrement terminé, il génère un lien d'automatisation qui peut être partagé par e-mail ou WhatsApp avec tous nos employés afin qu'ils puissent accéder à la vidéo sans même la télécharger. Ce logiciel nous facilite grandement le processus de création de vidéos détaillées.

4. Trupeer

via Trupeer

Trupeer est une plateforme basée sur l'IA qui transforme des enregistrements d'écran bruts en vidéos de produits soignées et en documentation étape par étape.

Commencez par une simple capture d'écran. Utilisez ensuite l'IA pour générer des scripts professionnels, des voix off, des légendes et des effets visuels. Vous pouvez produire des tutoriels, des démonstrations, des guides d'intégration et du contenu pour votre base de connaissances sans avoir besoin d'outils complexes ou de compétences en modification en cours.

L'IA de Trupeer crée également une documentation structurée à partir des mêmes enregistrements. Elle convertit les vidéos et les textes en guides de procédures opératoires normalisées sur les produits, ce qui accélère le partage des connaissances.

Principales fonctionnalités de Trupeer

Kits de marque personnalisés pour des logos, des couleurs et un style visuel cohérents dans toutes les vidéos

Ajoutez des avatars IA pour personnaliser la narration et la présentation dans vos vidéos.

Localisez votre contenu grâce à des traductions multilingues et des sous-titres dans plus de 30 langues.

Limites de Trupeer

L'éditeur de vidéo intégré ne permet pas aux utilisateurs d'ajouter une musique de fond à la vidéo.

Tarifs Trupeer

Free

Pro : 49 $/mois

Échelle : 249 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Trupeer

G2 : 4,8/5 (43 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Trupeer ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Trupeer m'a sauvé la vie en me permettant de créer des vidéos de démonstration de haute qualité en peu de temps. J'adore la façon dont il transforme un enregistrement naturel en quelque chose de vraiment professionnel en le nettoyant, effectuant des modifications en cours et même en générant de la documentation à côté de la vidéo.

Trupeer m'a sauvé la vie en me permettant de créer des vidéos de démonstration de haute qualité en peu de temps. J'adore la façon dont il transforme un enregistrement naturel en quelque chose de vraiment professionnel en le nettoyant, en effectuant des modifications en cours fluides et même en générant de la documentation à côté de la vidéo.

Transformez vos vidéos de démonstration de produits en moteur de conversion

Les vidéos de démonstration de produit les plus efficaces aident les spectateurs à voir les arguments de vente uniques au bon moment.

Lorsque les vidéos de démonstration sont conçues avec un objectif clair, un script précis, le bon format et un plan de distribution, elles font tout le travail à votre place.

Elles informent les clients potentiels, incitent les utilisateurs à effectuer un essai du produit et raccourcissent le cycle de vente.

Mais l'exécution est tout aussi importante que la stratégie.

Avec ClickUp, vous pouvez planifier des scripts de démonstration dans Docs, gérer les étapes de production dans Tasks, enregistrer des présentations avec Clips, collaborer dans le contexte et utiliser l'IA pour résumer la progression, mettre en évidence les obstacles et faire avancer le travail.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp pour commencer à enregistrer vos vidéos de démonstration de produits.

