Les 13 meilleurs générateurs de vidéos IA pour un contenu époustouflant

👀 Le saviez-vous ? L'algorithme d'Instagram pour les bobines change toutes les quatre semaines.

Juste au moment où vous pensez avoir déchiffré le code, il change à nouveau les choses. 🔄

Compte tenu des coûts élevés liés à l'embauche d'éditeurs vidéo professionnels et à la réservation de studios, vous pourriez avoir du mal à produire suffisamment de vidéos de haute qualité pour répondre à vos besoins.

Vous voulez connaître ma stratégie pour créer des vidéos époustouflantes en peu de temps ? L'utilisation d'un générateur de vidéos IA. 🚀

Un générateur de vidéo IA et un éditeur vidéo peuvent créer n'importe quoi, des clips de la taille d'un octet aux vidéos de longue durée en quelques secondes. Ces vidéos générées par l'IA ne sont pas seulement belles - elles prennent considérablement moins de temps à produire.

Dans cet article, je partagerai les meilleurs outils vidéo IA que j'ai personnellement utilisés et aimés. Nous discuterons de leurs meilleures fonctionnalités, limites, prix et critiques en ligne.

Que faut-il rechercher dans un générateur de vidéos IA ?

Lorsque je choisis le meilleur générateur de vidéos IA, je tiens toujours compte de quelques fonctionnalités clés.

Tout d'abord, les capacités de modification en cours sont importantes. Vous voulez un éditeur de vidéo IA qui offre un processus de modification en cours, comme le découpage, l'ajout de musique de fond ou l'incorporation de clips vidéo et de séquences d'archives.

Ensuite, vérifiez les options de personnalisation. 🎨

Que vous réalisiez des vidéos d'explication, des vidéos pour les médias sociaux ou des vidéos cinématiques plus longues pour YouTube, les meilleurs éditeurs de vidéos IA devraient vous permettre de travailler avec des modèles de vidéos et vous offrir une certaine flexibilité pour mettre en forme du contenu dans n'importe quel format vidéo.

Les fonctionnalités avancées telles que les avatars IA et la conversion de texte en vidéo peuvent changer la donne pour produire du contenu rapidement.

📌 Par exemple, lorsque la création de vidéos avec des outils d'IA populaires pour la vidéo comme Pictory ou Synthesia, je peux simplement télécharger un script, sélectionner mon avatar IA préféré et générer une vidéo professionnelle en quelques clics.

Enfin, l'expérience utilisateur est importante.

📌 Par exemple, avec certains outils, vous pouvez créer des vidéos étonnantes qui sont prêtes à être publiées - sans passer des heures à modifier le cours ou à vous soucier de la qualité de la production.

Les 13 meilleurs générateurs de vidéos sur l'IA à essayer en 2024

1. Synthesia (Le meilleur pour les vidéos de formation et de marketing générées par l'IA)

la vidéo est un outil d'aide à la décision pour les entreprises la synthèse de l'eau Synthesia est un générateur de vidéos IA de premier plan qui rend la création de vidéos sans compétences approfondies en matière de production vidéo simple et intuitive.

J'ai utilisé Synthesia pour transformer des articles d'aide longs et complexes en vidéos conviviales (particulièrement bénéfiques pour les équipes de service client).

Les multiples avatars IA et les fonctionnalités avancées de voix off de Sythesia rendent son contenu vidéo attrayant, notamment pour la création de vidéos de formation et de marketing.

Les meilleures fonctionnalités de Synthesia

Avatars IA: Choisissez parmi une sélection variée d'avatars pour rendre les vidéos plus attrayantes et inclusives

Choisissez parmi une sélection variée d'avatars pour rendre les vidéos plus attrayantes et inclusives Voix off instantanées: Convertissez vos scripts en voix off de haute qualité grâce à des centaines de voix IA naturelles

Convertissez vos scripts en voix off de haute qualité grâce à des centaines de voix IA naturelles Traductions en 1 clic: Traduisez les vidéos en plus de 140 langues pour atteindre un public mondial

Traduisez les vidéos en plus de 140 langues pour atteindre un public mondial Assistant vidéo IA: Transformez vos idées, vos modèles, vos PDF et vos sites Web en vidéos grâce à l'IA et à des modèles préconçus

Transformez vos idées, vos modèles, vos PDF et vos sites Web en vidéos grâce à l'IA et à des modèles préconçus Outils de collaboration: Travaillez ensemble en temps réel et gérez des projets dans des espaces de travail partagés

Limites de Synthesia

Limitation de la durée des vidéos: Restreint la création de vidéos plus longues sur les forfaits gratuits et payants

Restreint la création de vidéos plus longues sur les forfaits gratuits et payants Variété limitée d'avatars et de modèles: Offre des options de personnalisation étendues mais fournit une sélection limitée d'avatars et de modèles IA par rapport à la concurrence

Offre des options de personnalisation étendues mais fournit une sélection limitée d'avatars et de modèles IA par rapport à la concurrence Problèmes de modération du contenu: Crée des défis avec la modération du contenu, en particulier pour les sujets politiques, conduisant à des rejets de vidéos injustifiés

Crée des défis avec la modération du contenu, en particulier pour les sujets politiques, conduisant à des rejets de vidéos injustifiés Pas de version gratuite: Absence d'une version gratuite, obligeant les utilisateurs à s'abonner pour y accéder

Prix de Synthesia

Débutant: 18 $/mois (facturé annuellement)

18 $/mois (facturé annuellement) Créateur: 64$/mois (facturé annuellement)

64$/mois (facturé annuellement) Entreprise : Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (1,600+ reviews)

4.7/5 (1,600+ reviews) Capterra: 4.7/5 (150+ avis)

2. Pictory (Meilleur pour la création de vidéos par l'IA sans effort)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Screenshot-2024-10-29-at-10.52.30-1400x730.png Tableau de bord Pictory : Meilleurs générateurs de vidéos IA /$$$img/

via Photo En tant que personne qui crée fréquemment du contenu pour les médias sociaux et les cours en ligne, Pictory a été un générateur de vidéos IA qui a changé la donne pour moi.

Ce créateur de vidéos s'adresse à un large intervalle d'utilisateurs, y compris les créateurs de contenu, les spécialistes du marketing et les éducateurs, et travaille bien pour les utilisateurs qui manquent d'expérience en matière de modification en cours de vidéo et ceux qui sont nouveaux dans la création de vidéos. Les fonctionnalités de conversion de texte en vidéo de Pictory sont comparables à celles des meilleurs générateurs de vidéos IA.

En outre, le générateur de vidéo dispose d'une fonctionnalité de sous-titrage automatique, et vous pouvez générer un contenu adapté aux médias sociaux en quelques minutes.

Les meilleures fonctionnalités de Pictory

Génération de texte en vidéo: Convertissez des textes ou des articles en vidéos avec des visuels et des bandes sonores pertinents

Convertissez des textes ou des articles en vidéos avec des visuels et des bandes sonores pertinents Voix off IA: Choisissez parmi une variété de voix IA réalistes pour narrer votre contenu

Choisissez parmi une variété de voix IA réalistes pour narrer votre contenu Sous-titrage automatique: Générez automatiquement des sous-titres pour améliorer l'accessibilité

Générez automatiquement des sous-titres pour améliorer l'accessibilité Les vidéos les plus marquantes: Créez rapidement des vidéos les plus marquantes à partir de vidéos plus longues afin d'attirer l'attention des spectateurs avec des résumés concis

Créez rapidement des vidéos les plus marquantes à partir de vidéos plus longues afin d'attirer l'attention des spectateurs avec des résumés concis **Options de personnalisation : personnalisez vos vidéos avec des éléments de marque tels que des logos, des couleurs et des caractères

Limites des images

Variations vocales limitées dans la version gratuite: Offre des options vocales minimales, ce qui nécessite une mise à niveau pour plus de variété

Offre des options vocales minimales, ce qui nécessite une mise à niveau pour plus de variété Fonctions avancées limitées: Fournit des fonctions avancées clés uniquement sur les forfaits supérieurs, limitant les fonctionnalités pour les utilisateurs de base

Fournit des fonctions avancées clés uniquement sur les forfaits supérieurs, limitant les fonctionnalités pour les utilisateurs de base Intégrations limitées: S'intègre principalement avec Zapier, ce qui peut ne pas s'adapter à tous les flux de travail

Prix de Pictory

Essai gratuit

Standard: 23$/mois (ou 19$/mois par an)

23$/mois (ou 19$/mois par an) Premium: 47$/mois (ou 39$/mois par an)

47$/mois (ou 39$/mois par an) Teams: 119$/mois (ou 99$/mois par an)

G2: 4.7/5 (75 commentaires)

4.7/5 (75 commentaires) Capterra: 4.8/5 (140 commentaires)

3. HeyGen (Le meilleur pour créer de courtes vidéos d'avatars pilotées par l'IA)

la vidéo est un outil d'aide à la décision je n'ai pas besoin d'être un homme pour être un homme Si vous êtes un créateur de contenu cherchant à parler plusieurs langues ou à vous développer sur de nouveaux marchés, HeyGen peut vous aider à créer des vidéos de haute qualité avec des voix off et des avatars personnalisables.

Au lieu de se positionner comme un générateur de vidéos IA à tout faire, HeyGen revendique ses capacités de génération de vidéos, qui produisent des vidéos de qualité studio dans plus de 175 langues. Vous pouvez même personnaliser votre avatar vidéo avec diverses tenues et thèmes.

L'outil dispose également d'une interface utilisateur assez intuitive.

Cependant, HeyGen dispose d'intégrations natives utiles mais limitées, la plupart des intégrations étant acheminées via Zapier. Cela peut compliquer les choses pour votre flux de travail de création vidéo.

Meilleures fonctionnalités de HeyGen

Avatars diversifiés: Accédez à plus de 120 avatars personnalisables qui peuvent être adaptés à différents publics

Accédez à plus de 120 avatars personnalisables qui peuvent être adaptés à différents publics Voix off multilingues: Créez des vidéos avec des capacités de synchronisation labiale avec plus de 300 voix dans plus de 40 langues, améliorant ainsi la portée mondiale

Créez des vidéos avec des capacités de synchronisation labiale avec plus de 300 voix dans plus de 40 langues, améliorant ainsi la portée mondiale Conversion texte-vidéo: Transformez vos textes en vidéos attrayantes en quelques clics

Transformez vos textes en vidéos attrayantes en quelques clics Vêtements personnalisés: Personnalisez les vêtements de vos avatars à l'aide d'invitations de l'IA pour les adapter à divers thèmes et occasions

Personnalisez les vêtements de vos avatars à l'aide d'invitations de l'IA pour les adapter à divers thèmes et occasions Intégration API:Intégrer les capacités d'HeyGen dans d'autres plateformes pour la création automatisée de vidéos

Limites d'HeyGen

Variations vocales limitées dans la version gratuite: Offre des options vocales minimales, nécessitant une mise à niveau pour plus de variété

Offre des options vocales minimales, nécessitant une mise à niveau pour plus de variété Fonctionnalités avancées limitées: Inclut des fonctionnalités avancées clés uniquement dans les forfaits supérieurs, ce qui limite les limites pour les utilisateurs de base

Inclut des fonctionnalités avancées clés uniquement dans les forfaits supérieurs, ce qui limite les limites pour les utilisateurs de base Intégrations limitées: S'intègre principalement avec Zapier, ce qui peut ne pas convenir à tous les flux de travail

Prix HeyGen

Free

Plan créateur: 24 $/mois (facturé annuellement)

24 $/mois (facturé annuellement) Forfait équipe : 69 $/mois (facturation annuelle)

69 $/mois (facturation annuelle) Forfait Enterprise: Prix personnalisé

G2: 4.8/5 (520+ commentaires)

4.8/5 (520+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (290+ avis)

4. InVideo (le meilleur pour la création rapide et facile de vidéos)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Screenshot-2024-10-29-at-10.57.45-1400x730.png Meilleurs générateurs de vidéos IA : InVideo pour des vidéos de haute qualité /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'entreprise InVideo Idéal pour les spécialistes du marketing, les éducateurs et les créateurs de contenu qui ont besoin de produire efficacement des vidéos de haute qualité-InVideo est un autre excellent outil de génération de vidéos IA qui rend la production vidéo accessible à tous, quelles que soient leurs compétences techniques.

InVideo dispose de plus de 4 000 modèles de vidéos, offrant aux nouveaux utilisateurs une grande chance de commencer sans apprendre les bases.

De plus, l'ajout de narration et de musique pour l'arrière-plan est un avantage pratique offert dans la plupart des forfaits d'InVideo.

Les meilleures fonctionnalités d'InVideo

Conversion texte-vidéo: Transformez facilement des textes ou des articles en vidéos avec des visuels et des bandes-son pertinents

Transformez facilement des textes ou des articles en vidéos avec des visuels et des bandes-son pertinents Bibliothèque de modèles étendue: Accédez à plus de 4 000 modèles personnalisables adaptés à diverses plates-formes et à divers objectifs

Accédez à plus de 4 000 modèles personnalisables adaptés à diverses plates-formes et à divers objectifs Modification en cours grâce à l'IA: Utilisez l'IA pour automatiser la génération de scripts, la sélection de scènes et les voix off

Utilisez l'IA pour automatiser la génération de scripts, la sélection de scènes et les voix off Assistance multilingue: Créez des vidéos dans plus de 50 langues, élargissant ainsi votre portée

Créez des vidéos dans plus de 50 langues, élargissant ainsi votre portée Outils de collaboration: Travaillez avec les membres de l'équipe en temps réel pour rationaliser le processus de création de vidéos

Limites d'InVideo

Nombre limité d'exportations de vidéos: Restreint le nombre d'exportations de vidéos, ce qui peut être limitatif pour les créateurs de gros volumes

Restreint le nombre d'exportations de vidéos, ce qui peut être limitatif pour les créateurs de gros volumes **lenteur des rapports : les rapports sur la lenteur des rapports peuvent retarder l'achèvement du projet

Prix d'InVideo

**Free : gratuit

Plus: 20 $/mois (facturé annuellement)

20 $/mois (facturé annuellement) Max: 48$/mois (facturé annuellement)

G2: 4.5/5 (150+ commentaires)

4.5/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (380+ commentaires)

5. Fliki (le meilleur pour la création de contenus vidéo et audio IA polyvalents)

le site web de l'association est en cours de développement et sera mis à jour régulièrement le monde est en train de changer.. Fliki rend la création de contenu incroyablement facile, qu'il s'agisse de convertir des blogs en vidéos ou d'ajouter des voix off à des projets.

Avec plus de 1 300 voix IA et l'assistance de plus de 75 langues, il est parfait pour produire du contenu à résonance mondiale.

Je l'ai utilisé pour transformer rapidement un billet de blog en une vidéo YouTube élégante, sans aucune modification en cours.

La fonctionnalité de clonage de voix de Fliki ajoute également une touche personnelle, ce qui permet de garder une certaine cohérence entre les projets. La création de vidéos IA à l'aide de cet outil est rapide, simple et évolutive, ce qui est parfait pour les créateurs, les spécialistes du marketing et les éducateurs.

Si les voix off de Fliki peuvent parfois sembler robotiques, il s'agit là d'un compromis minime par rapport à la rapidité et à la polyvalence de l'outil.

Les meilleures fonctionnalités de Fliki

Conversion texte-vidéo: Transformez sans effort vos textes en vidéos captivantes grâce à des outils d'IA

Transformez sans effort vos textes en vidéos captivantes grâce à des outils d'IA Bibliothèque vocale étendue: Accédez à plus de 1 300 voix ultra-réalistes dans plus de 80 langues et 100 dialectes

Accédez à plus de 1 300 voix ultra-réalistes dans plus de 80 langues et 100 dialectes Clonage de voix IA: Créez des voix uniques ou reproduisez les vôtres pour un contenu personnalisé

Créez des voix uniques ou reproduisez les vôtres pour un contenu personnalisé Bibliothèque multimédia riche: Utilisez des millions de ressources multimédia sous licence pour améliorer la qualité de la vidéo

Utilisez des millions de ressources multimédia sous licence pour améliorer la qualité de la vidéo Assistance multilingue: Produisez du contenu dans différentes langues pour atteindre un public mondial

Limites de Fliki

Système de crédit déroutant: Le système de crédit est difficile à comprendre, ce qui entraîne un épuisement rapide des crédits

Le système de crédit est difficile à comprendre, ce qui entraîne un épuisement rapide des crédits Interface écrasante pour les nouveaux utilisateurs: Bien que conviviale, l'interface semble écrasante pour les nouveaux utilisateurs

Bien que conviviale, l'interface semble écrasante pour les nouveaux utilisateurs Coûts élevés des crédits: Impose des coûts élevés pour les crédits, en particulier pour une utilisation intensive par les petits créateurs

Prix de Fliki

Free

Standard: 28 $/mois (facturé annuellement)

28 $/mois (facturé annuellement) Premium: 53$/mois (facturé annuellement)

53$/mois (facturé annuellement) Entreprise : Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (140+ commentaires)

4.8/5 (140+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (300+ avis)

6. Veed.io (Le meilleur pour une modification vidéo en cours polyvalente)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-838.png Les meilleurs générateurs de vidéos IA : Veed.io pour des vidéos de niveau professionnel /$$img/

le site web de l'association a été mis à jour en 2009 Veed.ioVeed.io est probablement l'un des générateurs de vidéos IA les plus populaires aujourd'hui.

L'outil rend la modification en cours de la vidéo simple pour tout le monde - des débutants aux pros - qu'il s'agisse de peaufiner les démos des clients ou de créer du contenu pour les médias sociaux.

Avec des fonctionnalités telles que le glisser-déposer de clips et les sous-titres générés automatiquement, il est conçu pour l'efficacité.

\Vous pouvez même supprimer les bruits de fond en quelques clics. Alors que la version gratuite offre des fonctionnalités de base, la mise à niveau débloque des outils plus avancés tels que les exportations 4K et un stockage supplémentaire. C'est un bon choix si vous souhaitez créer des vidéos de qualité sans une courbe d'apprentissage importante.

Il dispose également d'une fonctionnalité de modification multipiste qui mélange de manière transparente des séquences provenant de diverses sources, notamment le rouleau B fourni par le client, les vidéos de stock et les animations personnalisées.

Meilleures fonctionnalités de Veed.io

Modification en cours: Combinez plusieurs pistes vidéo et audio en toute simplicité

Combinez plusieurs pistes vidéo et audio en toute simplicité Outils d'IA: Utilisez des fonctionnalités intelligentes telles que le sous-titrage automatique et la suppression de l'arrière-plan

Utilisez des fonctionnalités intelligentes telles que le sous-titrage automatique et la suppression de l'arrière-plan Bibliothèque multimédia étendue: Accédez à une vaste collection d'images de stock, de musique et d'effets sonores

Accédez à une vaste collection d'images de stock, de musique et d'effets sonores Kit de marque : Maintien de la cohérence avec des couleurs, des polices de caractères et des logos personnalisés

Maintien de la cohérence avec des couleurs, des polices de caractères et des logos personnalisés **Outils de collaboration : travaillez en temps réel avec les membres de votre équipe et vos clients

Limites de Veed.io

Effets vidéo avancés limités: Offre un intervalle limité d'effets vidéo avancés par rapport aux logiciels de bureau

Offre un intervalle limité d'effets vidéo avancés par rapport aux logiciels de bureau Courbe d'apprentissage pour les débutants: Nécessite du temps pour maîtriser toutes les fonctionnalités, même s'il est convivial

Nécessite du temps pour maîtriser toutes les fonctionnalités, même s'il est convivial Pas d'essai gratuit: Exige des utilisateurs qu'ils s'inscrivent à des forfaits payants pour essayer l'outil

Prix de Veed.io

Lite : 24$/mois par utilisateur

: 24$/mois par utilisateur Pro : 55$/mois par utilisateur

: 55$/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (850+ commentaires)

4.6/5 (850+ commentaires) Capterra: 3.4/5 (50 commentaires)

7. DeepBrain IA (Meilleur pour les vidéos d'avatars IA hyperréalistes)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Screenshot-2024-10-29-at-11.05.02-1400x742.png Meilleurs générateurs de vidéos d'IA : DeepBrain IA pour des vidéos d'avatars IA réalistes) /$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site de l'association DeepBrain AI D'après mon expérience, l'intégration de ChatGPT de DeepBrain IA est une fonctionnalité remarquable - elle écrit des scripts pour vos avatars, ce qui rend la création de vidéos presque sans effort (presque aucune compétence en modification vidéo nécessaire).

Cela le rend extrêmement facile à utiliser pour les utilisateurs qui n'ont aucune expérience préalable de la création ou de la modification en cours de vidéo.

De plus, la bibliothèque de modèles offre de nombreuses options prêtes à l'emploi, ce qui vous permet de gagner du temps en cas de besoin.

Les meilleures fonctionnalités de DeepBrain IA

Avatars IA hyperréalistes: Choisissez parmi un intervalle varié d'humains numériques réalistes ou créez-en de personnalisés

Choisissez parmi un intervalle varié d'humains numériques réalistes ou créez-en de personnalisés Assistance multilingue: Générez des vidéos dans plus de 80 langues avec des voix IA naturelles

Générez des vidéos dans plus de 80 langues avec des voix IA naturelles Synchronisation parfaite des lèvres: Les mouvements de la bouche des avatars IA correspondent parfaitement aux mots prononcés

Les mouvements de la bouche des avatars IA correspondent parfaitement aux mots prononcés Création d'avatars personnalisés: Créez des présentateurs IA uniques basés sur des personnes réelles ou des mascottes de marque

Créez des présentateurs IA uniques basés sur des personnes réelles ou des mascottes de marque **Suite de modification en cours pour les vidéos : outils intégrés pour ajouter des graphiques, des sous-titres et des animations

Limites de l'IA DeepBrain

Investissement en temps: Nécessite un investissement en temps important pour apprendre toutes les fonctionnalités, bien qu'il soit facile à utiliser

Nécessite un investissement en temps important pour apprendre toutes les fonctionnalités, bien qu'il soit facile à utiliser Contrôle limité des expressions de l'avatar: Offre des fonctionnalités étendues mais présente des limites dans le réglage fin des expressions de l'avatar

Prix de DeepBrain IA

Personnel: 24 $/48 $/96 $ par mois (facturé annuellement), en fonction du nombre de crédits

24 $/48 $/96 $ par mois (facturé annuellement), en fonction du nombre de crédits Teams: 72$/142$/216$ par mois (facturation annuelle), en fonction du nombre de crédits

72$/142$/216$ par mois (facturation annuelle), en fonction du nombre de crédits Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (360 avis)

4.4/5 (360 avis) Capterra: Pas assez de commentaires

💡Pro Tip: Look for Outils d'outils d'en cours de modification vidéo IA y compris des fonctionnalités de conversion de texte en vidéo et des avatars IA.

8. Elai (Meilleur pour la création de vidéos IA évolutives avec des avatars personnalisés)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Screenshot-2024-10-29-at-11.07.38-1400x742.png Les meilleurs générateurs de vidéos IA : Elai pour les vidéos avec avatars personnalisés /$$img/

le site web de l'association est en cours de développement Elai.io À faire pour créer du contenu vidéo personnalisé à grande échelle, mais sans le casse-tête d'une modification en cours sans fin ? J'ai testé Elai pour voir s'il pouvait relever ce défi.

La fonctionnalité d'avatar personnalisé a immédiatement attiré mon attention. Je pouvais créer des présentateurs numériques qui avaient l'air professionnels et qui parlaient plusieurs langues, ce qui est parfait pour atteindre des publics divers.

La fonction de conversion de texte en vidéo est un autre point fort. Je pouvais générer instantanément des scripts vidéo en téléchargeant simplement des descriptions de produits, ce qui représentait un gain de temps considérable. Cependant, bien que la précision de la synchronisation labiale soit impressionnante, je trouve parfois que les mouvements des avatars IA générés sont rigides.

Avec son intégration d'API, vous pouvez automatiser des centaines de vidéos personnalisées du jour au lendemain, ce qu'aucune autre plateforme n'a encore réussi à faire de manière aussi fluide.

Elai meilleures fonctionnalités

Avatars IA personnalisés: Créez des présentateurs numériques réalistes et adaptés à votre marque

Créez des présentateurs numériques réalistes et adaptés à votre marque Conversion texte-vidéo: Transformez le contenu écrit en scripts vidéo attrayants

Transformez le contenu écrit en scripts vidéo attrayants Assistance multilingue: Générez des vidéos dans plus de 75 langues avec des voix d'IA à la sonorité naturelle

Générez des vidéos dans plus de 75 langues avec des voix d'IA à la sonorité naturelle Production vidéo évolutive: Créez rapidement des centaines ou des milliers de vidéos grâce à l'intégration de l'API

Créez rapidement des centaines ou des milliers de vidéos grâce à l'intégration de l'API Éléments interactifs: Ajoutez des boutons cliquables et des quiz pour stimuler l'engagement

Limites d'Elai

Investissement en temps: Nécessite du temps pour maîtriser toutes les fonctionnalités, malgré sa convivialité

Nécessite du temps pour maîtriser toutes les fonctionnalités, malgré sa convivialité Personnalisation limitée des avatars: Offre un intervalle limité d'options de personnalisation des avatars

Offre un intervalle limité d'options de personnalisation des avatars **Lenteur de traitement pour les projets de grande envergure : des retards importants sont constatés pour les projets vidéo de grande envergure

Prix Elai

Free

Basic: 23$/mois (facturé annuellement)

23$/mois (facturé annuellement) Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (90+ commentaires)

4.6/5 (90+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

9. Runway (Meilleur pour la génération et la modification en cours de vidéos IA cinématiques)

le site web de l'association a été mis à jour en 2009 le monde est en train de s'effondrer Et si vous pouviez générer instantanément des vidéos futuristes de haute qualité ou ajouter des effets complexes sans logiciel VFX traditionnel ? J'ai testé Runway pour voir s'il répondait à ces attentes.

La fonctionnalité de conversion de texte en vidéo m'a particulièrement séduit. J'ai tapé des invitations simples et, en quelques minutes, la vidéo générée par l'IA était livrée et ne nécessitait que quelques ajustements mineurs.

L'outil Pinceau de mouvement est un autre point fort. Il m'a permis d'ajouter rapidement des animations fluides qui prennent généralement des heures.

L'outil de conversion d'images en vidéos a également donné de bons résultats. J'ai téléchargé un rendu fixe et généré une rotation à 360 degrés d'un réalisme incroyable. La capacité de l'outil à générer automatiquement une musique de fond a été très appréciée.

Runway meilleures fonctionnalités

**Génération de vidéos à partir de textes : créez des vidéos à partir de descriptions textuelles détaillées

**Pinceau d'animation : ajoutez des animations ciblées à des zones spécifiques de votre vidéo

Transformation d'images en vidéos: Transformez des images fixes en séquences vidéo dynamiques

Transformez des images fixes en séquences vidéo dynamiques Modification améliorée par l'IA: Rationalisez le processus de modification grâce à des outils intelligents

Rationalisez le processus de modification grâce à des outils intelligents **Avatars IA réalistes : générez des personnages numériques réalistes pour vos vidéos

Limites de la piste

Investissement en temps: Nécessite du temps pour maîtriser toutes les fonctionnalités, malgré sa convivialité

Nécessite du temps pour maîtriser toutes les fonctionnalités, malgré sa convivialité Traitement plus long pour les générations complexes: Prend plus de temps pour les générations complexes, en particulier pour les qualités supérieures

Prend plus de temps pour les générations complexes, en particulier pour les qualités supérieures Différences d'interprétation de l'IA: Peut faire résulter des interprétations qui ne correspondent pas parfaitement à votre vision

Prix de la piste

Free (gratuit)

(gratuit) Standard : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Pro : 28$/mois par utilisateur

: 28$/mois par utilisateur Unlimited : 76 $/mois par utilisateur

: 76 $/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

10. Synthesys (Meilleur pour la création de vidéos IA évolutives avec des avatars réalistes)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Screenshot-2024-10-29-at-11.12.55-1400x742.png Meilleurs générateurs de vidéos IA : Synthesys pour des vidéos avec des avatars réalistes) /$$img/

la vidéo est un outil de travail Synthesys.io J'ai testé Synthesys pour explorer ses capacités en tant qu'éditeur vidéo IA, et il s'est assez bien comporté dans l'ensemble.

Les avatars IA multilingues générés étaient réalistes, avec des expressions et des mouvements fluides, ce qui a fonctionné efficacement pour un contenu vidéo professionnel. Cependant, la personnalisation des avatars était quelque peu limitée.

La fonctionnalité de synthèse vocale et les différents modèles de vidéo sur la plateforme étaient précis, mais les temps de rendu pour les vidéos plus longues peuvent souvent être frustrants par leur lenteur.

Les modèles vidéo de la plateforme étaient utiles et permettaient de gagner du temps, même si certaines options étaient assez basiques.

Synthesys meilleures fonctionnalités

Avatars IA réalistes: Choisissez parmi un intervalle varié de présentateurs numériques ultra-réalistes

Choisissez parmi un intervalle varié de présentateurs numériques ultra-réalistes Assistance multilingue: Génère des vidéos en plus de 140 langues avec des voix IA naturelles

Génère des vidéos en plus de 140 langues avec des voix IA naturelles Création d'avatars personnalisés: Concevez des présentateurs IA uniques et adaptés à votre marque

Concevez des présentateurs IA uniques et adaptés à votre marque Modèles de vidéos: Accédez à une bibliothèque de modèles personnalisables pour une création rapide de vidéos

Accédez à une bibliothèque de modèles personnalisables pour une création rapide de vidéos Traitement par lots: Générez plusieurs vidéos simultanément pour une production à haut volume

Les limites de Synthesys

Courbe d'apprentissage abrupte: Il faut du temps pour apprendre toutes les fonctionnalités, bien qu'il soit facile à utiliser

Il faut du temps pour apprendre toutes les fonctionnalités, bien qu'il soit facile à utiliser Flexibilité limitée des expressions de l'avatar: Limite la flexibilité des expressions de l'avatar en fonction des préférences de l'utilisateur

Prix de Synthesys

Free

Personnel: 20 $/mois (facturé annuellement)

20 $/mois (facturé annuellement) Créateur: 41$/mois (facturé annuellement)

41$/mois (facturé annuellement) Business Unlimited: 69$/mois (facturation annuelle)

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.4/5 (20+ avis)

11. Visla (Meilleur pour la création complète de vidéos assistée par l'IA)

la vidéo est un outil d'aide à la décision Visla Vous avez besoin d'une plateforme IA qui vous permette de gérer le storyboard, le script, le B-roll, la voix off, les sous-titres et plus encore pour différents styles de vidéo ? À Visla fait tout cela et bien plus encore.

La fonctionnalité de génération de scripts par l'IA permet de gagner du temps, en créant des scripts bien structurés à partir de briefs de produits de base.

Les avatars de l'IA sont très réalistes, même si j'ai trouvé la sélection un peu limitée pour les industries de niche (imaginez que vous ne puissiez pas faire porter à votre avatar de chef cuisinier l'emblématique toque blanche).

En revanche, l'outil de conversion du texte en vidéo était efficace, tirant automatiquement des images d'archives pertinentes et ajoutant des animations, mais les options de personnalisation pour les utilisateurs avancés semblaient restreintes.

Visla fournit également de solides outils de gestion de la marque, ce qui facilite le maintien de la cohérence des visuels avec les logos et les couleurs. L'adaptation multilingue et les fonctionnalités de collaboration se sont avérées utiles, en particulier pour les équipes réparties dans plusieurs régions.

Les meilleures fonctionnalités de Visla

Génération de scripts IA: Création de scripts professionnels à partir d'informations de base sur les produits

Création de scripts professionnels à partir d'informations de base sur les produits Avatars IA réalistes: Offre un intervalle varié de présentateurs numériques réalistes

Offre un intervalle varié de présentateurs numériques réalistes Conversion texte-vidéo: Transforme automatiquement les scripts en vidéos à part entière

Transforme automatiquement les scripts en vidéos à part entière Bibliothèque d'images étendue: Donne accès à des millions d'images et de séquences de haute qualité

Donne accès à des millions d'images et de séquences de haute qualité Intégration d'un kit de marque: Garantit une image de marque cohérente dans toutes les vidéos

Garantit une image de marque cohérente dans toutes les vidéos Assistance multilingue: Offre une traduction et un doublage assistés par l'IA dans plusieurs langues

Offre une traduction et un doublage assistés par l'IA dans plusieurs langues Outils de collaboration : Permet une coopération à l'échelle de l'équipe sur les projets vidéo

Limites de Visla

Courbe d'apprentissage: Nécessite un investissement modéré en temps d'apprentissage

Nécessite un investissement modéré en temps d'apprentissage Nécessité d'affiner le contenu IA: Nécessité d'affiner le contenu généré par l'IA pour correspondre à des visions créatives spécifiques

Prix de Visla

Free

Pro: 9 $/mois

9 $/mois Business: 39$/mois

39$/mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

12. Hour One (le meilleur pour les vidéos d'avatars de l'IA à échelle rapide)

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir sur le site de l'association Hour One (première heure) J'ai testé la création de vidéos par avatar IA de Hour One et je l'ai trouvée utile pour produire des vidéos rapidement, notamment pour la communication interne.

Les avatars IA étaient assez réalistes, mais pas aussi raffinés que je l'espérais. La correspondance entre la voix et l'expression des avatars n'était pas toujours parfaite, ce qui nuisait au réalisme de l'ensemble.

La capacité multilingue a été soulignée, me permettant de créer des versions localisées avec une synchronisation labiale précise entre les langues.

Dans l'ensemble, Hour One est efficace pour la création rapide et évolutive de vidéos, mais la qualité des avatars et la synchronisation des expressions pourraient être améliorées.

Les meilleures fonctionnalités de Hour One

Avatars IA semi-réalistes: Créez des humains numériques personnalisés ou choisissez parmi une bibliothèque variée d'avatars pré-fabriqués

Créez des humains numériques personnalisés ou choisissez parmi une bibliothèque variée d'avatars pré-fabriqués Conversion texte-vidéo: Transformez vos textes en vidéos professionnelles grâce à la sélection et à la modification des scènes par l'IA

Transformez vos textes en vidéos professionnelles grâce à la sélection et à la modification des scènes par l'IA Assistance multilingue: Générez des vidéos en plus de 140 langues avec une synchronisation parfaite des lèvres

Générez des vidéos en plus de 140 langues avec une synchronisation parfaite des lèvres Marque personnalisée: Incorporez facilement des logos, des couleurs et d'autres éléments de marque dans vos vidéos

Incorporez facilement des logos, des couleurs et d'autres éléments de marque dans vos vidéos Intégration d'API: Automatisez la création de vidéos en connectant Hour One à vos systèmes de gestion de contenu existants

Limites de Hour One

Investissement en temps: Nécessite du temps pour maîtriser toutes les fonctionnalités, en particulier pour les projets vidéo complexes, malgré sa convivialité

Nécessite du temps pour maîtriser toutes les fonctionnalités, en particulier pour les projets vidéo complexes, malgré sa convivialité Manque de créativité nuancée: Manque de créativité nuancée que l'on trouve dans les vidéos produites par des humains

Manque de créativité nuancée que l'on trouve dans les vidéos produites par des humains Options limitées pour les secteurs spécialisés: Fournit des options étendues mais peut sembler limité pour les secteurs hautement spécialisés

Prix de l'heure 1

**Free : gratuit

Lite: 25$/mois (facturé annuellement)

25$/mois (facturé annuellement) Business: 95$/120$/160$ par mois (facturation annuelle), en fonction de l'utilisation

95$/120$/160$ par mois (facturation annuelle), en fonction de l'utilisation Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (120+ commentaires)

4.5/5 (120+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

13. Colossyan (Meilleur pour la création de vidéos par l'IA)

la société de gestion de l'information a été créée par le ministère de l'Intérieur

le site web de l'entreprise est en cours de développement https://www.colossyan.com/ Colossyenne /%href/_

L'examen de Colossyan a été intéressant.

La plateforme offre de nombreuses fonctionnalités permettant à quiconque de créer des vidéos IA, mais il y a des points à améliorer. L'assistance multilingue est un point fort, avec des traductions et des synchronisations labiales précises qui facilitent la localisation du contenu.

Cependant, si les avatars IA avaient l'air réalistes, une oscillation notable de la tête leur donnait une impression de manque de naturel, et leurs expressions ne correspondaient pas toujours au ton de leurs voix.

L'intégration de PowerPoint s'est faite en douceur, convertissant rapidement les diapositives en vidéos dynamiques avec des animations et des voix off, ce qui a permis de gagner du temps. Les éléments interactifs tels que les quiz ajoutent de l'intérêt, mais certaines options de personnalisation avancées font défaut.

Les meilleures fonctionnalités de Colossyan

Transformation de textes en vidéos par l'IA: Transformez vos textes en vidéos professionnelles en quelques clics

Transformez vos textes en vidéos professionnelles en quelques clics Assistance linguistique étendue: Créez et traduisez des vidéos dans plus de 70 langues

Créez et traduisez des vidéos dans plus de 70 langues Création d'avatars personnalisés: Concevez des présentateurs IA uniques et adaptés à votre marque

Concevez des présentateurs IA uniques et adaptés à votre marque Importation de PowerPoint et de PDF: Convertissez facilement vos présentations existantes en vidéos attrayantes

Convertissez facilement vos présentations existantes en vidéos attrayantes Éléments vidéo interactifs : ajoutez des quiz, des points chauds et des scénarios à branches pour stimuler l'engagement

**Mon environnement de travail : travaillez avec votre équipe sur des projets vidéo en toute transparence

Intégration API: Connectez Colossyan à vos outils et flux de travail existants

Limites de Colossyan

Investissement en temps: Nécessite du temps pour maîtriser toutes les fonctionnalités, en particulier pour les projets complexes, malgré sa convivialité

Nécessite du temps pour maîtriser toutes les fonctionnalités, en particulier pour les projets complexes, malgré sa convivialité Interactions semi-réalistes des avatars: Offre des interactions qui peuvent sembler semi-réalistes par rapport à des outils de modélisation 3D spécialisés

Offre des interactions qui peuvent sembler semi-réalistes par rapport à des outils de modélisation 3D spécialisés Temps de rendu: Prend plus de temps pour générer des vidéos complexes avec plusieurs scènes et effets

Tarifs de Colossyan

Débutant: 19$/mois (facturé annuellement)

19$/mois (facturé annuellement) Pro: 61$/mois (facturé annuellement)

61$/mois (facturé annuellement) Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (410+ commentaires)

4.6/5 (410+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

Autres outils de création vidéo

Tandis que ClickUp n'est pas un outil de création vidéo traditionnel, il excelle dans la gestion de projets vidéo et l'amélioration de votre flux de travail grâce à ses fonctionnalités polyvalentes. Vous pouvez également créer de fantastiques vidéos d'explication avec ClickUp Clips ! Plus d'informations ci-dessous.

En tant que l'application tout pour le travail, ClickUp est conçue pour rationaliser la gestion de projet, le suivi des tâches et la collaboration au sein de l'équipe. Avec son interface intuitive et ses fonctions robustes, ClickUp permet aux équipes de rester organisées et efficaces, ce qui en fait un choix idéal pour les créateurs de contenu et les spécialistes du marketing. 🎯

Créer des vidéos d'instruction ou d'explication avec ClickUp Clips

ClickUp Clips pour l'enregistrement d'écran ClickUp Clips est un outil puissant qui permet d'enregistrer des vidéos d'écran et de webcam directement dans ClickUp. Qu'il s'agisse de capturer une mise à jour rapide, d'expliquer un processus complexe ou de réfléchir à de nouvelles idées, Clips facilite la communication visuelle avec votre équipe.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables de Clips est sa capacité de transcription alimentée par l'IA. Lorsque vous enregistrez un Clip, ClickUp génère automatiquement une transcription de la vidéo, ce qui vous permet de lire le contenu et d'accéder à des parties spécifiques en cliquant sur la transcription. Il s'agit d'un gain de temps considérable pour revoir le matériel et repérer les moments clés sans avoir à regarder à nouveau des vidéos entières.

Les clips sont idéaux pour:

Capturer des mises à jour vidéo rapides

Enregistrer des réunions ou des discussions d'équipe

Documenter des sessions de brainstorming

Créer des tutoriels ou des présentations

En facilitant le partage et le retour sur les discussions importantes, Clip améliore la collaboration et permet à tous de rester sur la même page.

Maximiser l'engagement du contenu sur toutes les plateformes

Avec ClickUp Clips, vous pouvez réutiliser votre contenu enregistré pour un engagement maximal. Extrayez les idées clés et les points forts des enregistrements de réunion pour les transformer en vidéos YouTube ou en clips de médias sociaux attrayants. Cela permet non seulement d'amplifier la valeur de votre contenu, mais aussi de maintenir l'engagement de votre public sur plusieurs plateformes.

Pour les créateurs de YouTube, les Clips peuvent changer la donne

Rationaliser la stratégie de contenu : L'enregistrement et la transcription des sessions de brainstorming ou des idées de vidéos simplifient l'organisation et l'affinement de votre forfait de contenu.

: L'enregistrement et la transcription des sessions de brainstorming ou des idées de vidéos simplifient l'organisation et l'affinement de votre forfait de contenu. Améliorez le référencement : Utilisez la fonctionnalité de transcription pour créer des descriptions vidéo détaillées, des titres, des étiquettes et des horodatages, afin d'améliorer les possibilités de recherche de vos vidéos.

: Utilisez la fonctionnalité de transcription pour créer des descriptions vidéo détaillées, des titres, des étiquettes et des horodatages, afin d'améliorer les possibilités de recherche de vos vidéos. Améliorez l'engagement des spectateurs : Un contenu bien organisé avec des descriptions et des horodatages clairs encourage les spectateurs à regarder plus longtemps et à s'engager davantage avec votre chaîne.

Améliorez votre flux de travail avec ClickUp AI

Faites passer votre création de contenu au niveau supérieur en combinant Clips avec ClickUp IA . 🤖 Cet assistant intelligent assiste vos besoins de curation vidéo en :

Le brainstorming de sujets vidéo : Générer des idées fraîches et pertinentes pour votre prochain projet.

: Générer des idées fraîches et pertinentes pour votre prochain projet. Rédiger des scripts : Créez rapidement des scripts vidéo convaincants à partir de vos plans ou de vos notes.

: Créez rapidement des scripts vidéo convaincants à partir de vos plans ou de vos notes. Résumer des idées : Condensez de longues discussions en éléments clés à retenir et à mettre en œuvre.

ClickUp AI agit comme un partenaire créatif, en proposant des suggestions et en organisant vos idées pour que vous puissiez vous concentrer sur la diffusion d'un contenu de haute qualité à votre public.

Pour rationaliser encore davantage votre processus de création de vidéos, envisagez de créer des modèles au sein de ClickUp pour différents types de vidéos, tels que des tutoriels, des mises à jour ou des sessions de brainstorming. Cela vous permet de standardiser votre flux de travail, facilitant ainsi le forfait, l'enregistrement et le cours de vos Clips.

Incluez des sections pour les titres des vidéos, les points clés à couvrir et les horodatages basés sur votre transcription. En ayant un modèle structuré prêt, vous pouvez gagner du temps, maintenir la cohérence et vous concentrer davantage sur la fourniture d'un contenu attrayant qui résonne avec votre public. 📈✨

Que vous gériez une chaîne YouTube ou que vous curiez du contenu sur les médias sociaux, les outils de ClickUp vous aident à créer un calendrier de contenu cohérent, garantissant que votre présence en ligne est cohérente et engageante.

Le modèle de productivité vidéo ClickUp Le modèle de production vidéo ClickUp permet de rationaliser considérablement votre processus de création de vidéos.

Ce modèle comprend des flux de travail prédéfinis pour les étapes de préproduction, de production et de postproduction, facilitant ainsi la gestion de projets vidéo complexes, de l'idéation à la livraison finale.

Commencez par établir des attentes claires concernant l'objectif, le public et l'échéancier. Créez ensuite un échéancier pour organiser les tâches et vous assurer que les délais sont respectés.

À Terminé, répartissez les tâches à votre équipe, en détaillant qui s'occupe de chaque étape. ✅

Fermé, suivez de près la progression pour garder une trace des projets, des échéanciers, de l'attribution des tâches - et de la progression globale de votre projet vidéo.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Intégration transparente: Vous pouvez vous connecter sans effort à Slack, Google Drive et bien d'autres programmes

Vous pouvez vous connecter sans effort à Slack, Google Drive et bien d'autres programmes Ajouter des commentaires aux vidéos: Vous pouvez ajouter des commentaires directs sur les clips vidéo pour une critique claire et concise

Vous pouvez ajouter des commentaires directs sur les clips vidéo pour une critique claire et concise **Vous pouvez gérer tous vos clips vidéo dans un hub Clips organisé, de sorte qu'il est facile de naviguer et de trouver un contenu particulier

Limites de ClickUp

Capacités d'édition vidéo limitées: Manque de fonctionnalités d'édition vidéo avancées, nécessitant l'utilisation d'un logiciel séparé pour les éditions vidéo

Manque de fonctionnalités d'édition vidéo avancées, nécessitant l'utilisation d'un logiciel séparé pour les éditions vidéo Courbe d'apprentissage abrupte: Certains utilisateurs éprouvent des difficultés à naviguer sur la plateforme

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

Evaluations ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

Générer des vidéos géniales avec l'IA

Les gens oublient presque toujours une partie cruciale du travail d'un éditeur vidéo - la narration. ✨

Si les dernières tendances techniques, en constante évolution, vous ennuient constamment, votre créativité peut rapidement se perdre dans la traduction. Ce n'est pas l'idéal, n'est-ce pas ?

ClickUp fait en sorte que ce ne soit pas le cas.

Lorsque vous intégrez l'IA dans votre flux de travail, vous restez à la place du conducteur. Vous gardez le contrôle de la narration tout en réduisant drastiquement les tâches lourdes. 💪

Tout le monde y gagne .

Et voici le meilleur : ClickUp est le moyen le plus abordable de faire de cette stratégie une réalité. Oh, et ai-je fait mention de la partie bonus ? Vous bénéficiez également d'un outil de gestion de projet intégré qui facilite la délégation, l'organisation et l'exécution de votre projet !

Ne me croyez pas sur parole. Inscrivez-vous sur ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et constatez par vous-même ! 🚀