10 meilleurs logiciels de marketing vidéo en 2024 (avis et prix)

Le marketing vidéo stimule l'engagement comme peu d'autres médias le font. Des vidéos bien conçues, alignées sur votre stratégie d'inbound et d'outbound objectifs de marketing entrant et sortant captivera votre public, améliorera l'évaluation de votre site web par les moteurs de recherche, renforcera la confiance et l'autorité, et conduira à des taux de discussion plus élevés.

Avec l'augmentation de la popularité du marketing vidéo, il y a de plus en plus de outils logiciels de gestion de campagne sur le marché, conçus pour apporter une assistance dans le domaine de la vidéo. La plupart des options peuvent aider à la narration, à l'enregistrement audio et à la modification en cours de la vidéo, mais les meilleurs outils suivent également des indicateurs tels que les affichages, le temps de visionnage, l'engagement et les discussions, ce qui vous permet de mesurer l'efficacité de vos campagnes de marketing.

Que vous souhaitiez créer des vitrines de produits, des témoignages de clients ou des vidéos virales pour dominer les médias sociaux, ces 10 plateformes logicielles de marketing vidéo les mieux évaluées vous permettront d'obtenir des résultats dignes d'Hollywood.

Types de logiciels de marketing vidéo

Les meilleurs logiciels de vidéo marketing couvrent un large intervalle de fonctions, souvent en implémentant ou en remplaçant d'autres logiciels de vidéo marketing logiciel de marketing de contenu . Parmi les catégories les plus courantes d'applications de marketing vidéo, on peut citer :

Plateformes d'hébergement vidéo: L'hébergement fait partie intégrante de toute stratégie de marketing vidéo. Ces plateformes répondent à ce besoin en offrant des capacités d'hébergement. La plupart d'entre elles proposent également des analyses vidéo et quelques-unes disposent de lecteurs vidéo personnalisables

Outils de création et de modification en cours pour les vidéos: Créez des vidéos de haute qualité en découpant, recadrant et reformatant. Outre les possibilités de modification en cours, les éditeurs vidéo proposent souvent des bibliothèques de séquences vidéo préenregistrées que vous pouvez utiliser dans le cadre de votre marketing

Plateformes de messagerie et de personnalisation vidéo: Ces outils spécialisés améliorent les efforts de marketing vidéo en s'intégrant aux systèmes de gestion de la relation client (CRM) et aux plateformes de médias sociaux pour une stratégie de marketing plus ciblée

Logiciel de vidéo animée: Ce logiciel automatise le processus de création de vidéos animées attrayantes, souvent utilisées pour des vidéos explicatives ou des vidéos de tableau blanc

Que faut-il rechercher dans un logiciel de vidéo marketing ?

Compte tenu des nombreux types d'outils disponibles, le meilleur outil de marketing vidéo dépend de vos besoins. Cependant, il y a quelques incontournables communs que vous devriez rechercher lors du choix d'une plateforme de marketing vidéo :

Facilité d'utilisation: Un outil facile à utiliser permettra de réaliser des vidéos professionnelles en quelques clics seulement

Gestion vidéo: Lorsque vous recherchez une plateforme d'hébergement vidéo, essayez d'en trouver une avec des fonctionnalités de gestion vidéo robustes

Lorsque vous recherchez une plateforme d'hébergement vidéo, essayez d'en trouver une avec des fonctionnalités de gestion vidéo robustes **L'analyse des vidéos, comme le suivi de l'engagement des spectateurs et des conversions, vous indiquera le type de vidéo auquel votre public réagit le mieux

**Intégration : le logiciel de vidéo marketing doit fonctionner avec vos autres outils de marketing et canaux de médias sociaux

Coût: Recherchez un outil dont les forfaits payants commencent à un taux mensuel raisonnable, et donnez la priorité aux outils dont les forfaits sont gratuits

Personnalisation : vérifiez les options de personnalisation disponibles, telles que les lecteurs vidéo et les modèles de marque, afin de les aligner sur l'identité de marque de votre entreprise

Assistance et formation: Recherchez une assistance client, une documentation et des ressources de formation étendues afin de pouvoir démarrer facilement

Les 10 meilleurs logiciels de marketing vidéo à utiliser en 2024

Les meilleurs outils de marketing vidéo pour 2024 offrent un intervalle de fonctions. Certains sont des plateformes d'hébergement, d'autres sont plus axés sur l'enregistrement et la modification en cours des vidéos, tandis que d'autres sont des solutions complètes tout-en-un pour tous vos besoins en matière de marketing vidéo.

Partagez des enregistrements d'écran pour faire passer votre message avec précision sans avoir besoin d'une chaîne d'e-mails ou d'une réunion en personne avec Clip by ClickUp

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un dotée d'une fonction d'enregistrement d'écran permettant de créer et de partager facilement des vidéos. Avec ClickUp Clip avec ClickUp Clip, vous pouvez créer sans effort des enregistrements d'écran qui peuvent être partagés à grande échelle dans et en dehors de la plateforme. Grâce à ClickUp, vous pouvez transmettre chaque message avec précision et contexte.

ClickUp offre équipes de marketing est bien plus qu'un simple moyen de réaliser des vidéos de marketing. La plateforme dispose de fonctionnalités pour le brainstorming, la planification et l'exécution de programmes de marketing de toutes tailles. Avec la solution ClickUp de gestion de projet visuelle de ClickUp grâce aux fonctionnalités de gestion de projet visuelle, les équipes marketing peuvent facilement stocker et trouver les ressources vidéo marketing, en les gardant organisées et accessibles.

En outre, les équipes de marketing peuvent facilement stocker et trouver des ressources de marketing vidéo et les garder organisées et accessibles, ClickUp AI change la donne pour les professionnels du marketing. Il aide à la création d'idées de campagnes, les grandes lignes du contenu des e-mails de vente, et bien plus encore, le tout au sein de la plateforme ClickUp.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Enregistrez votre écran instantanément et sans limite de temps. Les enregistrements incluent la voix de votre microphone

Partage instantané de vidéos à l'aide d'un lien qui se lit directement dans le navigateur

S'intègre à des éléments de gestion de projet tels queles calendriers de contenu etforfaits de communication* Créez une tâche à partir de votre enregistrement pour apporter la clarté de la vidéo à votre processus de gestion des projets et des tâches

Utilisez la puissance de l'IA pour créer un contenu plus convaincant pour les scripts vidéo et le contenu adjacent afin d'alimenter votre processus de gestion des projets et des tâchesmédias sociaux projets

Mon travail s'appuie sur de puissantes fonctionnalités de collaboration dans de nombreuses fonctions de ClickUp

Remue-méninges avec la fonctionnalité Tableau blanc

Les limites de ClickUp

L'application mobile n'est pas aussi riche en fonctionnalités que la version bureau

Le nombre de fonctionnalités peut rendre l'interface confuse pour certains utilisateurs novices

Prix ClickUp

Free Forever : gratuit

Unlimited : $7/mois par utilisateur

Business : 12$/mois par utilisateur

Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/membre de l'environnement de travail/mois

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (2,000+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (2,000+ commentaires)

2. Vidyard

Via Vidyard Vidyard est un logiciel de marketing vidéo de premier plan qui aide les équipes marketing à exploiter la puissance de la vidéo. La plateforme offre Des outils marketing alimentés par l'IA pour obtenir les meilleurs résultats possibles. La fonctionnalité d'hébergement de vidéos vous permet de centraliser tout votre contenu vidéo en un seul endroit, créant ainsi un hub facile à utiliser pour tous vos outils de marketing vidéo.

Les analyses avancées permettent aux spécialistes du marketing de suivre les spectateurs des vidéos et de comprendre comment un public s'engage avec le contenu. Pour encore plus de fonctions, Vidyard s'intègre à plusieurs outils populaires.

Les meilleures fonctionnalités de Vidyard

Utilisez les Messages vidéo de Vidyard pour vous démarquer et créer de meilleures connexions avec les prospects

Centralisez vos vidéos, documents et autres ressources commerciales en un seul endroit pour collaborer avec les parties prenantes

Automatisez la vente sortante avec des outils de prospection alimentés par l'IA

Gérez et optimisez vos vidéos grâce à l'hébergement vidéo Vidyard et à son analyse vidéo avancée

Simplifier la planification des vidéos en laissant le générateur de scripts IA créer des scripts personnalisés pour chaque prospect afin que vous puissiez..augmenter la production de contenu Limites de Vidyard

Les utilisateurs ont exprimé le souhait que le logiciel intègre davantage de fonctionnalités de modification en vidéo

La courbe d'apprentissage peut rendre difficile l'utilisation optimale du logiciel

Certains utilisateurs ont éprouvé des difficultés à intégrer Vidyard à leurs autres outils commerciaux

Prix de Vidyard

Free

Pro : 19$/mois

Plus : 59 $/mois

Business : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (600+ avis)

Capterra : 4.5/5 (100+ commentaires)

3. Loom

Via Loom Loom est un autre logiciel de marketing vidéo de premier plan qui met l'accent sur l'enregistrement d'écran en un clic. L'un des outils de marketing vidéo les plus populaires pour présenter des outils numériques ou partager des tutoriels, Loom offre une interface conviviale et un design simple pour une création facile et professionnelle de vidéos en ligne.

Les meilleures fonctionnalités de Loom

Enregistrez et partagez des messages vidéo alimentés par l'IA pour stimuler la productivité

Travaillez plus rapidement grâce à des fonctionnalités telles que les titres et résumés automatiques et la suppression des mots de remplissage

S'intégrer de manière transparente à des environnements de travail tels que Google Workspace et Slack

Créez des vidéos interactives avec des tâches et des CTA pour une expérience plus engageante

Donner la priorité à la sécurité avec des fonctionnalités telles que SSO, SCIM et des politiques de conservation des données personnalisées

Limites de Loom

Certains utilisateurs ont eu des problèmes occasionnels avec l'hébergement des vidéos

L'expérience utilisateur concernant la navigation dans les clips vidéo pourrait être améliorée

L'outil de modification en cours des vidéos n'est pas toujours intuitif

Prix de Loom

Débutant : Free

Business : 12,50 $/mois

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (1500+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (350+ commentaires)

4. Wistia

Via Wistia Wistia propose un lecteur vidéo personnalisable de haute qualité qui peut être facilement intégré à un site web. Wistia est donc un outil de marketing idéal pour ceux qui souhaitent utiliser du contenu vidéo tout en conservant autant que possible leur propre image de marque.

Des analyses approfondies fournissent des informations précieuses sur le comportement des spectateurs de vidéos, et les équipes peuvent utiliser ces informations pour améliorer les efforts de marketing. Des paramètres de modification en cours des vidéos et des outils de génération de leads complètent l'ensemble des fonctionnalités.

Les meilleures fonctionnalités de Wistia

Wistia est un fournisseur prestataire qui permet aux spécialistes du marketing vidéo de créer des vidéos, de les gérer et d'évaluer leurs performances

L'éditeur vidéo intuitif permet aux utilisateurs de créer des vidéos de produits, des vidéos explicatives, des vidéos pratiques et bien plus encore, directement sur la plateforme

L'hébergement rapide et sécurisé des vidéos permet de s'assurer que les vidéos restent exemptes de publicité et de toute distraction

Les formulaires de prise de contact et les CTA intégrés aux vidéos permettent de transformer plus facilement les spectateurs en clients potentiels

Les données vidéo granulaires montrent les interactions des spectateurs seconde par seconde et s'intègrent aux systèmes de gestion de la relation client (CRM)

Le lecteur vidéo permet de construirel'identité de la marque et comprend de nombreuses fonctionnalités d'accessibilité

Limites de Wistia

Certains utilisateurs aimeraient que les capacités d'exportation fonctionnent mieux

Les analyses de données ne sont pas aussi achevées que celles de certains concurrents

Prix de Wistia

Free

Plus : 24 $/mois

Pro : 99$/mois

Avancé : 399 $/mois

Premium : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Evaluations et critiques de Wistia

G2 : 4.6/5 (500+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (150+ commentaires)

5. Vyond

Via Vyond Le logiciel de marketing vidéo de Vyond vous permet de créer des vidéos animées, même si vous n'avez aucune expérience en matière d'animation. La plateforme comprend une vaste bibliothèque de modèles prêts à l'emploi et d'autres contenus, notamment des personnages de dessins animés, des accessoires et des arrière-plans.

La plateforme offre des fonctionnalités pour ceux qui débutent avec la gestion de projet de production vidéo et les professionnels chevronnés. Quelles que soient vos compétences, vous serez en mesure de créer un contenu vidéo de haute qualité pour le marketing vidéo, la formation ou la narration.

Les meilleures fonctionnalités de Beyond

Produire des vidéos animées de qualité professionnelle qui captivent, informent et génèrent des résultats tangibles

Créez des vidéos à des fins diverses, telles que des présentations de produits, des vidéos d'explication, des présentations commerciales, etc

Tirer parti de Vyond pour accroître l'engagement, le retour sur investissement, la notoriété de la marque et les discussions grâce à des vidéos de marketing faciles à réaliser

Concevoir des vidéos de présentation et d'abonné sur mesure qui trouvent un écho auprès des clients potentiels

Les limites de Vyond

Le logiciel traîne parfois en longueur, en particulier sur les connexions Internet les plus lentes

Certains utilisateurs souhaitent une personnalisation plus poussée des mouvements des caractères et des expressions faciales

Le travail avec des clips vidéo de grande taille peut s'avérer fastidieux, d'où la nécessité d'utiliser des contenus vidéo plus courts

Prix deyond

Essentiel : 49 $/mois

Premium : 89 $/mois

Professionnel : 179$/mois

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (200+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (200+ commentaires)

6. Sendspark

Via Sendspark Sendspark est une plateforme de messagerie vidéo destinée à la sensibilisation et au marketing vidéo personnalisé. Ce logiciel permet aux utilisateurs de créer des messages vidéo one-to-one ou one-to-many et de les partager facilement par le biais de plusieurs canaux, tels que l'e-mail, les médias sociaux ou les sites web.

La plateforme offre de nombreuses fonctionnalités de personnalisation, telles que des miniatures personnalisées et des appels à l'action interactifs. Les entreprises peuvent utiliser ces vidéos personnalisées pour créer des connexions engageantes et authentiques avec des segments de clientèle individuels.

Les meilleures fonctionnalités de Sendspark

S'affranchir du bruit et établir une connexion à grande échelle grâce à des messages vidéo personnalisés

Le taux de fidélisation est plus élevé que celui des messages image ou texte

Utilisez la vidéo asynchrone pour éviter la monotonie des réunions vidéo en temps réel et permettre un travail sur plusieurs horaires

Enregistrez facilement des vidéos personnalisées pour créer des sections personnalisées pour des clients individuels et combinez-les avec des vidéos plus importantes

Limites de Sendspark

Les fonctionnalités de modification en cours des vidéos sont plus basiques que certaines autres plateformes

Certains utilisateurs trouvent que les prix sont un peu élevés

L'intégration avec d'autres outils de marketing peut parfois s'avérer difficile

Prix de Sendspark

Free

Starter : 15$/mois

Rapid : 49$/mois

Équipe : 149 $/mois (pour cinq places minimum)

G2 : 4.7/5 (350+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (81 commentaires)

7. Powtoon

Via Powtoon Cette plateforme d'animation vidéo conviviale est spécialisée dans la création de présentations animées et de vidéos de marketing. La bibliothèque de modèles, de caractères et de transitions vous permet de démarrer rapidement, quel que soit votre niveau d'expérience. Par exemple, l'interface "glisser-déposer" permet d'ajouter et de déplacer des animations en toute simplicité.

Meilleures fonctionnalités de Powtoon

Communiquez visuellement avec de courtes vidéos et animations pour améliorer la clarté de la communication dans tous les types de travail

Solutions spécialisées pour les RH, la formation et le développement, les communications internes, le marketing et l'éducation

Créez vos propres vidéos, quelles que soient vos compétences en matière de conception ou de technologie, grâce à des outils d'animation faciles à utiliser

Comprend des centaines de caractères animés, de modèles, d'arrière-plans et de bandes sonores

Limites de Powtoon

Certains utilisateurs trouvent que la courbe d'apprentissage initiale est difficile

Les paramètres des fonctionnalités ne sont pas aussi avancés que ceux d'autres options

Prix de Powtoon

Lite : 50 $/mois

Professionnel : 190 $/mois

Agence : 117 $/mois (annuel seulement)

G2 : 4.4/5 (plus de 200 commentaires)

Capterra : 4.5/5 (350+ commentaires)

8. Renderforest

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Renderforest-marketing\_thumb.jpeg Logiciel de marketing vidéo de Renderforest /$$img/

Via Renderforest Renderforest offre un large intervalle de modèles vidéo et d'outils de modification en cours créant des vidéos promotionnelles, des animations explicatives et du contenu marketing. L'éditeur vidéo en ligne facile à utiliser de la plateforme vous permet même de publier des vidéos directement sur des plateformes d'hébergement vidéo telles que Facebook et YouTube en un seul clic.

Le logiciel est livré avec une vaste galerie de modèles, de séquences d'archives et de musique sous licence commerciale pour accélérer la production de vidéos et stimuler la productivité.

Renderforest meilleures fonctionnalités

Créez des vidéos, des animations et bien d'autres choses encore sans expérience en matière de conception ou de productivité

Utilisez des intros, outros et visualisations musicales de qualité radiodiffusion pour produire des résultats de haute qualité

Créez des sites Web réactifs, rapides et professionnellement optimisés pour attirer et augmenter le trafic

Créez des designs pour des présentations haut de gamme, des logos, des maquettes, des graphiques de marketing sur les réseaux sociaux et des graphiques promotionnels

Limites de Renderforest

Les utilisateurs du forfait Free estiment que les fonctionnalités sont plus limitées qu'elles ne devraient l'être

Les utilisateurs trouvent que la structure des prix, en particulier dans le haut de gamme, est coûteuse

Certains utilisateurs souhaitent davantage d'options de personnalisation pour les modèles

Prix de Renderforest

Free

Lite : 14,99 $/mois

Pro : $29.99/mois

Business : $49.99/mois

G2 : 4.7/5 (400+ commentaires)

Capterra : 4.8/5 (400+ avis)

9. Animoto

Via Animoto Animoto transforme des photos et des clips vidéo en vidéos de marketing convaincantes. Avec un tableau de modèles, des options musicales et des fonctionnalités de personnalisation, Animoto facilite la création d'un contenu vidéo de haute qualité.

L'interface conviviale de cette plateforme de création vidéo unique garantit que même ceux qui n'ont aucune expérience en matière de modification en cours peuvent créer des contenus de médias sociaux et des vidéos promotionnelles attrayants. L'architecture basée sur le cloud vous permet de travailler sur des projets depuis n'importe où, offrant ainsi flexibilité et commodité.

Meilleures fonctionnalités d'Animoto

Créez facilement des vidéos professionnelles avec des outils de modification en cours et des effets visuels par glisser-déposer

Modèles prédéfinis couvrant les thèmes de la célébration, du lieu de travail, du marketing, du personnel et de l'éducation

Téléchargez facilement des médias depuis votre ordinateur ou importez-les depuis un stockage cloud

Appliquez votre marque et personnalisez vos vidéos avec des couleurs, des polices de caractères, des logos, des effets, des animations et des transitions

Recueillez des commentaires directement sur la vidéo grâce à l'horodatage

Partagez les vidéos avec des outils intégrés de partage social, d'intégration et d'e-mail

Limites d'Animoto

Les options de personnalisation sont plus limitées que certains autres choix

L'intégration avec d'autres outils ou plateformes de marketing peut être difficile

Certains utilisateurs rencontrent parfois des lenteurs dans le rendu des vidéos

Prix d'Animoto

Free

Basique : 16 $/mois

Professionnel : 29$/mois

Teams : 79$/mois

G2 : 4.4/5 (91 commentaires)

Capterra : 4.3/5 (150+ avis)

10. Vimeo

Via Vimeo Vimeo est une plateforme d'hébergement vidéo bien établie, connue pour sa lecture de vidéos de haute qualité et ses fonctionnalités professionnelles. Il s'agit avant tout d'une plateforme d'hébergement et de partage. Mais Vimeo se distingue des autres concurrents par ses paramètres de confidentialité robustes, sa personnalisation et ses outils d'analyse.

C'est un choix populaire pour les professionnels de la création qui ont besoin d'une présentation vidéo soignée pour leur public. Les spécialistes du marketing l'utilisent fréquemment pour héberger du contenu promotionnel ou du matériel éducatif.

Meilleures fonctionnalités de Vimeo

Création rapide, modification en cours et partage de contenu, quel que soit votre budget ou vos compétences

Diffusez et hébergez des vidéos en 4k, 8k HDR et avec Dolby Vision

Personnalisez votre lecteur vidéo pour qu'il corresponde mieux à votre image de marque et à vos préférences

Créez automatiquement des chapitres, appliquez votre kit de marque et optimisez vos vidéos pour le référencement

Enregistrez, téléchargez, coupez, découpez, créez des GIF, et plus encore avec un générateur de script IA et une modification en cours alimentée par l'IA

Limites de Vimeo

Certains utilisateurs trouvent que les forfaits ne correspondent pas toujours à leurs besoins, les obligeant à payer pour des fonctionnalités qu'ils n'utilisent pas

Certains utilisateurs trouvent que l'interface de gestion des vidéos est moins intuitive que celle d'autres plateformes d'hébergement

Les utilisateurs ont parfois l'impression que leurs vidéos sont injustement retirées en raison de politiques de contenu vagues mais strictement appliquées

Tarifs de Vimeo

Free

Débutant : 20 $/mois

Standard : 33$/mois

Avancé : 108 $/mois

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.2/5 (plus de 350 commentaires)

Capterra : 4.6/5 (950+ commentaires)

Créez des vidéos éblouissantes grâce aux outils d'enregistrement et aux fonctionnalités de gestion de projet appropriés

L'évolution des logiciels de vidéo marketing a révolutionné la façon dont les entreprises comme la vôtre s'engagent auprès de vos clients. Le tableau des outils disponibles répond à divers besoins, de la création et de la modification en cours à la distribution et à l'analyse, ce qui vous permet de créer un contenu vidéo convaincant qui trouve un écho auprès de votre cible.

Malheureusement, de nombreux outils de vidéo marketing ne s'intègrent pas directement à vos plateformes de gestion de projet et de marketing général. Essayez ClickUp et évitez les silos marketing inutiles, la communication décousue et le suivi médiocre de la progression de votre projet vidéo à travers différents outils.

De la fonction d'enregistrement d'écran aux des jalons du projet et des outils de collaboration en équipe, ClickUp regorge de fonctionnalités que vous adorerez pour la création de vidéos et bien plus encore. La plateforme tout-en-un peut remplacer de nombreux outils de votre pile technologique et devenir une solution unifiée pour tous vos besoins de productivité. Et avec notre forfait Free Forever, vous pouvez voir comment ClickUp fonctionne aujourd'hui gratuitement.