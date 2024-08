15 exemples de vidéos de formation : Bonnes pratiques pour un développement efficace des salariés

La formation en entreprise vous fait-elle encore penser à des salles de conférence étouffantes et à d'interminables diapositives PowerPoint ?

Vous seriez surpris de savoir à quel point les choses ont changé.

Des vidéos de formation intelligentes, interactives et, osons le dire, amusantes redéfinissent l'apprentissage et le développement partout, des chaînes de hamburgers aux sociétés de courtage. Ces vidéos sont plus que de simples supports visuels pour des documents ennuyeux ; elles deviennent de puissants catalyseurs de la croissance et de la fidélisation des employés.

Une vidéo de formation est une ressource éducative conçue pour améliorer les compétences et les performances des employés. Elles se mettent en forme de différentes manières, depuis les tutoriels simples jusqu'aux modules interactifs attrayants, et visent toutes à atteindre des résultats d'apprentissage spécifiques.

En fait, la vidéo de formation est une ressource éducative conçue pour améliorer les compétences et les performances des employés, selon Forbes les spectateurs retiennent 95 % d'un message mis en forme vidéo, contre 10 % lorsqu'ils le lisent. Oui, vous avez bien lu : 95 % !

Après tout, ces vidéos décomposent des informations complexes en segments gérables et faciles à digérer, souvent agrémentés de visuels attrayants ou d'une touche d'humour. Et il ne s'agit pas seulement de rendre l'apprentissage amusant. Ces vidéos sont également intéressantes sur le plan financier.

Les organisations peuvent réduire considérablement leurs coûts de formation en passant à l'apprentissage par vidéo, en éliminant le besoin de matériel de formation physique, les honoraires des formateurs, les frais de déplacement et les coûts des locaux.

Alors, la prochaine fois que vous forfaiterez une "session de formation obligatoire", pourquoi ne pas vous tourner vers les vidéos de formation ?

Pourquoi les vidéos de formation sont-elles efficaces ?

Les vidéos de formation sont des outils discrets dans le domaine de la technologie éducative.

Alors que les plateformes modernes telles que les systèmes de gestion de l'apprentissage et les applications ludiques font les gros titres, les vidéos de formation font leur travail en arrière-plan, augmentant constamment la rétention des connaissances.

La vérité est simple : les humains sont des apprenants visuels. La narration visuelle est un moyen fondamental de communiquer et d'apprendre depuis l'Antiquité.

Les vidéos de formation exploitent notre préférence pour les histoires, convertissant des informations arides et complexes en un contenu visuel attrayant, souvent achevé par des voix off et de la musique. Elles facilitent la compréhension de processus complexes grâce à des animations claires et transforment des idées abstraites - qui nécessiteraient des centaines de pages de texte pour être expliquées - en éléments visuels concrets.

Des études ont montré que notre cerveau traite les informations visuelles 60 000 fois plus vite que le texte . Ainsi, alors que votre PowerPoint détaillé peut avoir du mal à retenir l'attention, une vidéo de formation bien conçue la capte et la maintient.

De plus, les vidéos de formation permettent à la fois le renforcement des capacités et améliorer l'efficacité de la communication, deux éléments essentiels à la réussite de tout programme de formation, notamment formation agile .

Types de vidéos de formation

Les vidéos de formation se mettent en forme de différentes manières, chacune étant adaptée aux objectifs d'apprentissage et aux besoins du public.

Comprendre ces types de vidéos peut vous aider à choisir le style qui convient à vos objectifs de formation.

Vidéos didactiques

Ces vidéos de formation présentent des démonstrations étape par étape, conçues pour enseigner des compétences ou des tâches spécifiques.

Qu'il s'agisse de l'intégration d'un nouvel employé , l'apprentissage d'un nouvel outil logiciel ou la maîtrise d'une compétence pratique, les vidéos tutorielles guident les spectateurs à travers chaque étape du processus, en veillant à ce qu'ils puissent suivre à leur propre rythme.

Vidéos de formation animées

Lorsque vous devez expliquer des concepts complexes qui pourraient être trop arides ou trop compliqués pour les formes de vidéo traditionnelles, les vidéos animées peuvent s'avérer de véritables bouées de sauvetage.

Elles utilisent des visuels attrayants et des animations dynamiques pour donner vie aux concepts, rendant ainsi accessible et intéressant un matériel abstrait ou difficile.

Ce type de vidéo est particulièrement efficace pour les sujets qui bénéficient d'aides visuelles, comme les processus scientifiques ou la visualisation de données.

Vidéos enregistrées sur écran ou screencasts

Plusieurs outils d'enregistrement d'écran gratuits sont idéaux pour la formation aux logiciels ou toute application nécessitant une démonstration visuelle d'un produit numérique.

Les vidéos d'enregistrement d'écran capturent directement l'écran, souvent accompagnées d'explications en voix off, afin de fournir un guide clair et concis à travers les applications logicielles

Cet affichage direct permet aux apprenants de voir exactement ce qu'ils doivent faire, ce qui améliore la convivialité de la formation.

Vidéos de jeux de rôle

En simulant des scénarios réels, les vidéos de jeux de rôle aident les employés à comprendre et à pratiquer les réponses et les comportements appropriés dans diverses situations.

Ces vidéos sont particulièrement utiles pour la formation aux compétences non techniques, telles que le service à la clientèle, les tactiques commerciales ou les compétences de leadership, où la dynamique interpersonnelle est clé.

Micro vidéos

Ces vidéos courtes et ciblées ne durent généralement que quelques minutes et couvrent un seul sujet ou une seule tâche.

Les micro-vidéos sont parfaites pour les apprenants qui ont besoin de réponses rapides ou de rafraîchissements sur des points spécifiques. Elles permettent aux apprenants de consommer la formation en petits morceaux faciles à gérer.

Éléments de vidéos de formation efficaces

La réussite des vidéos de formation dépend de leur conception et de leur réalisation. Voici quelques éléments clés à prendre en compte dans une vidéo de formation efficace :

1. Restez concis et clair

La durée d'attention étant limitée, il est essentiel que les messages soient clairs et brefs pour maintenir l'engagement des spectateurs.

Les vidéos concises permettent de communiquer efficacement les informations essentielles sans submerger le public.

2. Faire de l'apprentissage une expérience active

Les fonctionnalités interactives telles que les quiz et les scénarios de prise de décision peuvent transformer un affichage passif en une expérience d'apprentissage attrayante.

Ces éléments permettent d'approfondir la compréhension et d'améliorer la rétention en permettant aux apprenants d'appliquer les connaissances en temps réel.

3. Améliorer la clarté grâce au multimédia

Des éléments visuels et sonores de haute qualité sont essentiels, non seulement pour l'esthétique, mais aussi pour la clarté.

Ils permettent de simplifier les informations complexes et de maintenir l'intérêt du spectateur, créant ainsi une expérience d'apprentissage vidéo plus immersive.

4. Assurer l'accessibilité

Les fonctionnalités d'accessibilité telles que les sous-titres et une narration claire garantissent que tous les employés, quelles que soient leurs capacités, peuvent bénéficier de la formation.

Veiller à ce que les vidéos soient adaptées aux téléphones portables permet également d'élargir l'accessibilité et de faciliter l'apprentissage en déplacement.

5. Aller au-delà de la vidéo avec du matériel d'assistance

Fournir des ressources supplémentaires telles que des PDF ou des liens vers des contenus liés sur votre site Web logiciel de formation peuvent renforcer l'apprentissage.

Ces supports permettent aux apprenants d'approfondir les sujets à leur propre rythme et d'appliquer les connaissances de manière pratique.

15 exemples de vidéos de formation

Passons aux choses sérieuses et voyons quelques vidéos de formation en action ! Voici 15 exemples de vidéos de formation en entreprise :

1. Vidéo de ClickUp : Introduction à ClickUp Clips

Cette vidéo de ClickUp présente la puissance de sa fonctionnalité Clips, qui change la donne pour les professionnels de la formation et du développement désireux de créer un contenu de formation d'entreprise et d'enseignement facilement assimilable et attrayant.

Voici quelques raisons pour lesquelles Clips pourrait être une bonne forme de vidéo de formation :

La vidéo ne dure que 35 secondes, ce qui permet de maintenir l'attention de l'apprenant et de transmettre d'emblée les détails les plus importants

L'utilisation d'analogies dans la vidéo la rend plus facile à comprendre

La présentation du produit améliore la convivialité de la formation

Qu'est-ce qui distingue ClickUp Clips ?

Enregistrez et partagez de courtes vidéos avec ClickUp Clips

L'avantage de ClickUp Clips réside dans sa simplicité et son accessibilité.

Contrairement aux logiciels de modification en cours, Clips permet à tout un chacun d'enregistrer de courtes vidéos explicatives (comme une vidéo screencast) directement au sein de la plateforme ClickUp.

Aucune suite de modification en cours n'est nécessaire ! Cela permet aux créateurs de L&D et aux motiver l'équipe à créer des modules de formation rapide sur des fonctionnalités, des processus ou des étapes de dépannage spécifiques.

ClickUp Clips permet aux équipes de formation et de développement de créer des modules de formation vidéo courts et attrayants qui répondent à la préférence de l'apprenant moderne pour des informations faciles à assimiler.

Voici un aperçu des fonctionnalités clés qui font de ClickUp Clips un outil précieux pour les professionnels de la formation et du développement :

Créer dans les conversations: Enregistrez facilement un Clip directement dans n'importe quelle discussion ClickUp, encourageant ainsi une communication et une collaboration claires. Ce n'est pas tout : vous pouvez cliquer sur n'importe quelle partie d'un Clip ClickUp pour laisser un commentaire et lancer une discussion. ClickUp affiche un échéancier de tous les commentaires faits sur la vidéo, ce qui vous permet de rejouer n'importe quel segment d'un simple clic

Commentez et entamez une discussion d'un simple clic sur ClickUp Clips

Transcrire avec l'IA:ClickUp Brain-l'assistant IA intégré de ClickUp, transcrit automatiquement chaque Clip, y compris les horodatages et les extraits, ce qui facilite la recherche d'informations spécifiques. Les transcriptions des clips sont également indexées par ClickUp Brain, ce qui vous permet de rechercher un contenu spécifique dans votre bibliothèque de clips

Transcrivez chaque Clip ClickUp avec ClickUp Brain

Partagez en un seul clic: Intégrez votre Clip directement dansTâches ClickUp ouClickUp Documents, partagez-la avec un lien public ou téléchargez le fichier vidéo pour une distribution plus large

Intégrez votre Clip directement dansTâches ClickUp ouClickUp Documents, partagez-la avec un lien public ou téléchargez le fichier vidéo pour une distribution plus large Transformez n'importe quel Clip en tâche: Convertissez n'importe quel Clip en tâche ClickUp, en assignant des propriétaires et en prenant des mesures sur les idées partagées dans la vidéo. Incorporez n'importe quel Clip dans la description d'une tâche, désignez les membres de l'équipe et transférez en toute transparence la tâche vers n'importe quelle liste, dossier ou espace où votre travail est déjà en cours

Incorporer n'importe quel ClickUp Clip dans la description d'une tâche et ajouter des assignés

Tout gérer dans Hub Clips: Hub Clips permet de garder tout en ordre. Chaque Clip que vous enregistrez, que ce soit dans un commentaire, une tâche ou un document dans ClickUp, est automatiquement sauvegardé dans votre Hub Clips pour référence ultérieure. Vous pouvez y rechercher, trier et gérer vos Clips comme bon vous semble, afin de ne jamais égarer un Clip que vous avez créé

Gérez tout en un seul endroit avec ClickUp Hub Clips

2. Vidéo de HubSpot : Ciblage des publicités Facebook

HubSpot Academy propose des vidéos de formation complètes sur le marketing digital.

Cette vidéo sur le ciblage des publicités Facebook aborde une cible complexe : atteindre la bonne audience avec vos publicités. Mais au lieu de submerger les spectateurs avec du jargon, elle décompose les choses en étapes claires.

Voici quelques raisons pour lesquelles il pourrait s'agir d'une bonne forme de vidéo de formation :

Il décompose des sujets complexes en étapes faciles à comprendre

Elle utilise des éléments visuels tels que des captures d'écran pour illustrer les concepts

La vidéo est suffisamment longue pour couvrir le sujet, mais pas trop pour ne pas perdre l'intérêt des spectateurs

Ici, un employé du groupe Expedia explique comment Canva a profité à son entreprise. Ce type de vidéo de formation est un témoignage de client.

Il fournit un exemple concret de l'utilisation réussie d'un produit. Si cette vidéo est utilisée lors de l'onboarding des équipes de réussite client, elle peut aider les employés à voir l'impact positif du produit et à comprendre comment il pourrait bénéficier à d'autres entreprises similaires.

Voici quelques raisons pour lesquelles cette vidéo pourrait être une bonne forme de vidéo de formation :

Lorsque les apprenants voient l'expérience d'une personne réelle, ils sont plus susceptibles de croire à son efficacité

Les témoignages soulignent les avantages spécifiques du produit/service, mettant en valeur sa proposition de valeur d'une manière réaliste

Les histoires sont naturellement engageantes, ce qui rend les témoignages plus mémorables que les vidéos de formation traditionnelles sur les produits

4. Vidéo sur Google Analytics : Événements clés et discussions dans Google Analytics

Cette vidéo explicative d'une mise à jour de logiciel explique une mise à jour de Google Analytics en expliquant les changements et le raisonnement qui les sous-tend.

Ce format pourrait être un bon format de vidéo de formation car il consacre du temps à expliquer le contexte fondateur de la mise à jour.

Les raisons pour lesquelles ce format de vidéo de formation fonctionne :

Il décompose la mise à jour en étapes claires et explique la raison du changement

L'utilisation de superpositions de textes et d'animations simples permet d'illustrer les changements entre l'ancienne et la nouvelle terminologie

L'instructeur évite les éléments de discussion inutiles et se concentre sur la transmission des informations clés

5. Vidéo d'Adobe Creative Cloud : Principes de la théorie des couleurs

Dans cette vidéo, le prestataire fournit des informations historiques sur la théorie des couleurs, explique les concepts de couleurs primaires, secondaires et tertiaires, et aborde les attributs des couleurs tels que la teinte, la saturation et la valeur.

Le format de cette vidéo de formation met en forme plusieurs avantages :

Il fournit un aperçu complet d'un sujet de manière structurée

Les concepts sont expliqués par une personne crédible et faisant autorité, le fondateur de Blok Design, un studio de conception graphique primé

Il utilise des éléments visuels pour aider les spectateurs à comprendre les concepts abordés

Il s'agit d'une vidéo de formation à la conception de diapositives PowerPoint spécifiquement destinée aux consultants.

L'orateur affirme que les consultants utilisent de manière récurrente cinq dispositions principales de diapositives.

En apprenant aux spectateurs comment construire ces cinq diapositives, il vise à leur faire gagner du temps et à améliorer leurs présentations.

Voici les principaux avantages de l'utilisation de cette forme de vidéo de formation :

Il permet d'adapter les informations et les exemples directement aux besoins de la cible (les consultants)

Elle décompose le processus de création en étapes faciles à suivre

Elle montre comment les modèles sont utilisés dans la pratique à l'aide d'exemples réels

7. Vidéo de Gong : Traitement des objections - 7 étapes pour surmonter les objections dans le domaine de la vente

Si vous souhaitez former les équipes commerciales à la gestion experte des objections, cette vidéo de formation complète pourrait s'avérer très utile.

Elle guide les spectateurs à travers les sept étapes du processus de vente B2B de Gong grâce à une présentation claire et structurée.

Voici quelques-unes des bonnes raisons de choisir ce format de vidéo de formation :

Il fournit un jeu de diapositives que les employés peuvent télécharger et utiliser comme outil de référence lors d'appels de vente réels

La vidéo utilise efficacement des scénarios réels pour démontrer ses solutions, ce qui rend le contenu plus pratique et actionnable

Elle décompose le concept en étapes ou sections distinctes, ce qui permet à l'apprenant de comprendre des nuances plus profondes

Cette vidéo est un jeu de rôle sur la façon de donner un feedback constructif constructif aux employés . Dans la vidéo, Brandon vient se plaindre qu'il ne se sent pas assisté par son collègue.

La collègue explique alors son point de vue et suggère des moyens d'améliorer la communication à l'avenir.

Voici pourquoi cette forme de formation pourrait être idéale :

Il simule une situation réelle à laquelle les employés pourraient être confrontés, ce qui leur permet de voir comment la gérer efficacement

La vidéo met en évidence les approches de communication positives et négatives, offrant ainsi des pistes de réflexion claires aux spectateurs

Les spectateurs peuvent voir la situation des deux côtés, ce qui les aide à comprendre les différents points de vue et les réponses possibles

9. Vidéo de Nvidia : Élaguer les modèles d'IA pour des performances optimales

Cette vidéo d'animation aborde une nouvelle méthode d'entraînement des modèles pour les véhicules autonomes, appelée Hardware-Aware Latency Pruning (HELP). Elle soutient que cette méthode est bien adaptée aux vidéos d'entraînement car elle est efficace et précise.

Cette forme est efficace car elle permet aux spectateurs de bien comprendre le problème, la solution et les avantages de la solution.

Voici d'autres raisons de choisir cette forme pour les vidéos de formation en entreprise :

La vidéo commence par expliquer le problème, puis explique comment la nouvelle méthode peut le résoudre, ce qui donne aux apprenants plus de contexte sur la nécessité de la solution

Les animations et autres illustrations visuelles des concepts aident les spectateurs à mieux comprendre le matériel

La vidéo met l'accent sur les applications pratiques et réelles

Paramètre de la simplicité et de la praticité de l'apprentissage, cette vidéo utilise des exemples réels pour montrer aux nouveaux employés toutes les étapes de la préparation d'un hamburger McDonald's.

Voici pourquoi cette forme est idéale pour la formation :

La vidéo décompose le processus en un flux étape par étape, ce qui est bénéfique pour les apprenants qui découvrent la tâche

La vidéo répète des informations clés, telles que les noms des parties du pain (couronne et talon). Cette répétition peut aider les stagiaires à mémoriser des détails importants

La vidéo met l'accent sur la technique appropriée. Cela peut aider les stagiaires à éviter les erreurs et à garantir des résultats cohérents et de qualité

11. Vidéo de ReachOut Australia : Le harcèlement sur le lieu de travail

La lutte contre les brimades sur le lieu de travail est un argument difficile. Malgré la complexité du sujet, la vidéo de formation animée le simplifie efficacement. Elle utilise des éléments graphiques et des voix off pour fournir des instructions claires et faciles à comprendre. Cette approche garantit que les spectateurs peuvent facilement suivre le contenu.

Considérez ce format de vidéo de formation pour ces raisons :

L'utilisation de l'humour et de la dramatisation peut contribuer à maintenir l'intérêt des spectateurs pour le contenu

La vidéo utilise des exemples clairs et réalistes de comportements d'intimidation, qu'ils soient évidents ou subtils

La vidéo propose des étapes et des ressources claires, encourageant les spectateurs à demander de l'aide si nécessaire

12. Vidéo de SafetyCulture : Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour la sécurité alimentaire

Cette vidéo est un excellent exemple de la puissance d'un bon scénario ! Plutôt que de dépendre de couleurs vives et de visuels élaborés, cette vidéo de formation opte pour un style épuré et direct, qui aide les spectateurs à se concentrer sur la voix off.

L'accent mis sur le scénario permet de s'assurer que le message reste central, les éléments visuels jouant un rôle d'assistance pour améliorer la communication.

Voici pourquoi cette forme est parfaite pour les vidéos de formation :

Dans la vidéo, les informations sont courtes et précises, ce qui maximise l'attention du spectateur et la rétention des connaissances

La présentation de scénarios réels aide les spectateurs à comprendre comment le processus s'applique dans des situations quotidiennes

En décomposant les lignes directrices en éléments plus petits et digestes, la vidéo facilite le traitement et la mémorisation des informations

13. Vidéo de Burger King : Grilled Dogs ft Snoop Dogg

Il s'agit d'une vidéo interactive destinée aux employés de Burger King sur la préparation de leur nouvel élément de menu, les Grilled Dogs.

Burger King pimente sa formation en faisant appel à Snoop Dogg en tant qu'animateur, qui présente le produit de manière vivante et attrayante.

En tirant parti de son attrait pour la culture pop, ils s'assurent que la formation est mémorable et qu'elle trouve un écho auprès d'un large public

Voici pourquoi cette forme fonctionne :

L'utilisation d'une célébrité comme Snoop Dogg permet d'attirer l'attention et de rendre la session de formation plus attrayante pour les employés

La vidéo utilise des slogans et des rimes accrocheurs pour aider les employés à se souvenir des informations clés

La vidéo explique clairement le nouvel élément du menu et explique de manière concise comment cuire les hot-dogs et quelles sont les garnitures disponibles

14. Vidéo d'Ahref : Cours de référencement achevé pour les débutants

Les vidéos de formation d'Ahrefs sont un exemple remarquable de contenu éducatif efficace.

Elles combinent une production de haute qualité avec des idées éducatives et des démonstrations pratiques de leurs outils, ce qui en fait une ressource inestimable pour ceux qui cherchent à améliorer leurs compétences en matière de référencement. Les raisons pour lesquelles ces vidéos sont si appréciées au sein de la communauté des référenceurs sont évidentes.

Voici quelques raisons convaincantes de mettre en forme cette vidéo de formation :

La vidéo est décomposée en modules, ce qui permet aux apprenants de naviguer facilement et de trouver les informations qu'ils recherchent

La vidéo est visuellement attrayante et comprend des captures d'écran pour illustrer les concepts abordés

L'orateur fait participer les spectateurs en posant des questions et en fournissant des fournisseurs prestataires, ce qui améliore la rétention et l'application pratique des connaissances

Les vidéos d'apprentissage de Neil Patel sur YouTube sont une mine de trésors pour les marketeurs en herbe et expérimentés qui souhaitent améliorer leurs prouesses en matière de marketing numérique.

Dans cette vidéo, ses présentations directes et sans fioritures regorgent d'idées riches et de stratégies exploitables, rendant les sujets complexes accessibles et gérables.

Neil utilise efficacement des éléments visuels et des exemples qui maintiennent l'attention, garantissant que vous ne regardez pas passivement mais que vous apprenez activement.

Voici pourquoi il s'agit d'une bonne forme de vidéo de formation :

Neil partage des leçons pratiques tirées de sept années de podcasting, offrant des conseils précieux et fondés sur des données

La vidéo fournit des conseils immédiatement applicables pour améliorer la visibilité et l'engagement des podcasts

En moins de six minutes, la vidéo garantit l'engagement de l'apprenant sans exiger beaucoup de temps

L'association de visuels et de points clés permet de renforcer la mémorisation des informations

Maintenant que vous avez vu les meilleurs exemples de vidéos de formation, voyons comment vous pouvez créer votre propre vidéo pédagogique.

Étapes de la création de vidéos de formation

Voici un guide simple pour créer un programme de formation vidéo qui retiendra l'attention de votre public :

1. Commencez par un forfait solide

Tout comme vous ne commenceriez pas une histoire sans en connaître la fin, ne précipitez pas la production de votre vidéo de formation d'entreprise. Commencez par définir vos objets. Qui est votre public ? À faire en sorte qu'il apprenne quelque chose ?

Cette vision claire évitera que votre vidéo ne se transforme en une intrigue confuse.

De plus, l'utilisation d'un modèle de plan de formation des employés peut vous aider à réfléchir à vos stratégies de formation, à en définir les grandes lignes, à les étoffer et à les compiler.

2. Effacer un scénario clair

Considérez votre script comme l'épine dorsale de votre vidéo de formation. Il doit guider vos spectateurs en douceur à travers le contenu et être gratuit.

Pensez à utiliser des techniques de narration. L'intégration d'une narration dans votre script peut rendre le contenu plus compréhensible et plus mémorable. Pensez à incorporer des scénarios du monde réel ou des études de cas.

Soyez bref, direct et gratuit - la simplicité est votre meilleure alliée. Faites référence à des pitch d'ascenseur pour apprendre comment des concepts complexes peuvent être condensés.

3. Se concentrer sur une production de qualité

C'est le moment de vous concentrer sur les images et le son.

Investissez dans un bon éclairage Un mauvais éclairage peut distraire les spectateurs et les empêcher de suivre. Privilégiez un éclairage homogène et naturel dans la mesure du possible

Un mauvais éclairage peut distraire les spectateurs et les empêcher de suivre. Privilégiez un éclairage homogène et naturel dans la mesure du possible Privilégiez la clarté du son. Ce point n'est pas négociable. Éliminez les bruits de fond et veillez à ce que votre voix (ou celle du narrateur) soit claire et facile à comprendre. Envisagez d'utiliser un microphone de haute qualité

4. Modifiez le texte pour qu'il ait plus d'impact

Même les scènes les mieux filmées peuvent bénéficier d'une modification en cours. Utilisez les outils de modification en cours pour supprimer les décalages, améliorer les transitions et synchroniser les images avec votre récit. Cette étape permet de donner à votre vidéo un aspect élégant et professionnel.

5. Distribuer judicieusement

Ne vous contentez pas de mettre de côté vos propres vidéos de formation. Choisissez une plateforme de distribution qui convient le mieux à votre public.

Pour la formation interne: Utilisez le système de gestion de l'apprentissage (LMS) de votre entreprise ou créez un canal vidéo dédié au sein de votre intranet

Utilisez le système de gestion de l'apprentissage (LMS) de votre entreprise ou créez un canal vidéo dédié au sein de votre intranet Pour les publics externes: Envisagez des plateformes telles que YouTube, Vimeo ou les médias sociaux en fonction de votre cible démographique

Envisagez des plateformes telles que YouTube, Vimeo ou les médias sociaux en fonction de votre cible démographique **Optimisez votre vidéo pour les moteurs de recherche : utilisez des mots-clés pertinents et des titres Effacées pour que votre cible puisse facilement trouver votre vidéo de formation

Astuce : rendez votre vidéo facilement accessible Fournissez des sous-titres ou des transcriptions pour répondre aux besoins des personnes malentendantes ou de celles qui préfèrent apprendre par la lecture.

Créer des vidéos de formation avec ClickUp

Les vidéos de formation ont révolutionné l'apprentissage en entreprise, le transformant en expériences engageantes et efficaces.

En planifiant avec soin, en assurant une qualité de production élevée et en distribuant vos vidéos de manière réfléchie, vous pouvez créer un contenu qui captive et améliore la rétention de l'apprentissage.

Les 15 exemples que nous avons vus - des tutoriels en taille réduite de ClickUp Clips à la formation commerciale détaillée de Gong - démontrent une variété d'approches efficaces pour impliquer les apprenants et améliorer la rétention des connaissances.

Des outils comme ClickUp offrent des fonctionnalités telles que Clips qui facilitent la production, l'organisation et le partage de votre contenu de formation. Grâce à ces ressources, vous pouvez créer des vidéos de formation percutantes qui permettent de constituer une main-d'œuvre compétente et bien informée, prête à relever les défis à venir.

