Comment créer des vidéos de produits percutantes ?

Vous êtes-vous déjà rendu dans un fast-food alors que vous suiviez un forfait ? Que se passe-t-il lorsque ces vidéos de produits montrant des frites croustillantes et des nuggets de poulet dorés commencent à être diffusées ?

Votre régime est foutu.

Mais ne blâmez pas votre manque de maîtrise de soi. Ces vidéos de produits attrayantes sont conçues pour vous séduire.

🎥 Du point de vue d'un spécialiste du marketing : Les vidéos de marketing produit ne sont pas seulement un plaisir pour les yeux : ce sont des outils puissants pour mettre en avant les avantages d'un produit, établir une connexion avec les clients et, en fin de compte, générer des équipes commerciales.

Par exemple, l'intégration de vidéos sur une page d'atterrissage peut stimuler les ventes les discussions jusqu'à 86 % .

Les vidéos de produits peuvent être utilisées de manière très créative. Elles sont idéales pour susciter l'authentification autour d'un lancement, montrer des fonctionnalités clés en action ou rassurer les acheteurs potentiels grâce à des expériences clients authentiques.

L'essentiel pour réaliser des vidéos de marketing produit

Si vous sautez sur Instagram ou YouTube aujourd'hui, l'univers a décidé que vous devez regarder des bobines et des courts métrages.

Il y en a partout. Et aujourd'hui, une stratégie de marketing B2B sans vidéos de produits, c'est comme essayer d'épeler "entreprise" sans le "B"

Qu'il s'agisse d'une vidéo explicative super informative ou d'un TikTok ludique de la génération Z, les vidéos de produits sont devenues un élément majeur de nombreuses stratégies de marketing B2B.

Mais par où commencer ? De nombreuses questions se posent, telles que :

Quel est le format de vidéo idéal pour votre produit et votre cible ? La vidéo doit-elle être courte et percutante ou doit-elle plutôt expliquer les choses en profondeur ?

Comment vous assurer que votre vidéo de marketing produit est prête pour les moteurs de recherche et les plateformes de médias sociaux ?

Comment allez-vous suivre les performances de votre contenu vidéo sur les différentes plateformes et affiner votre approche ?

Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider.

Voici 8 conseils pour créer des vidéos de marketing produit inoubliables qui inciteront votre cible à appuyer sur la touche "replay".

Conseil 1 : Le contexte est roi

Il ne suffit pas de présenter votre produit, il faut aussi montrer comment il s'intègre dans la vie de vos clients ! Une vidéo publicitaire percutante sur un produit doit répondre aux questions clés suivantes :

Quel problème votre produit fait-il disparaître ?

Comment fait-il pour améliorer l'expérience quotidienne de vos clients ?

Les incitera-t-il à aller plus loin ?

Ce produit fait-il naître une joie supplémentaire ?

En vous concentrant sur les fonctionnalités de votre produit, vous transformez une vidéo ordinaire en un puissant outil de marketing produit qui trouve un véritable écho auprès de votre cible.

Conseil 2 : Montrer et raconter

Certes, les vidéos présentant des produits impeccables dans un décor pittoresque sont visuellement attrayantes, mais vous devez veiller à ce que vos spectateurs ne se demandent pas ce que vous vendez.

La vidéo de votre produit doit révéler ce qui le rend unique et pourquoi il est spécial.

Parlez des fonctionnalités les plus remarquables du produit, partagez son histoire ou, à tout le moins, montrez comment il est utilisé.

Voici quelques types de vidéos de produits qui ont fait leurs preuves et qui font un excellent travail de "montrer et raconter" :

Démo : Une vidéo de démonstration met en évidence le produit en action, en montrant quelqu'un qui l'utilise - simple mais efficace !

: Une vidéo de démonstration met en évidence le produit en action, en montrant quelqu'un qui l'utilise - simple mais efficace ! Explicitation : Ces vidéos combinent le son et les vidéos pour guider les clients dans le fonctionnement du produit

: Ces vidéos combinent le son et les vidéos pour guider les clients dans le fonctionnement du produit Tutoriel : Les tutoriels guident les utilisateurs étape par étape et sont particulièrement utiles pour ceux qui possèdent déjà le produit et souhaitent en tirer le meilleur parti

Conseil 3 : Partagez votre histoire ou laissez vos clients la faire

👀 **Vous le saviez ?

A propos de 72% des clients sont plus susceptibles de faire confiance à à une marque en ce qui concerne les témoignages et les avis vidéo positifs

L'époque du consumérisme aveugle est révolue. Utilisez vos vidéos de produits pour expliquer l'histoire derrière la raison d'être de votre entreprise.

Répondez aux questions les plus importantes, telles que :

Votre entreprise fait-elle des partenariats avec des initiatives de justice sociale ?

À faites-vous don d'une partie des bénéfices à des organisations locales ?

Vos médias sociaux sont-ils une plateforme pour éduquer les abonnés sur les problèmes sociaux ?

Prenez-vous des étapes vers la durabilité, comme abandonner les plastiques à usage unique ou viser la neutralité carbone ?

💡 Conseil professionnel : Faites de vos clients satisfaits votre équipe de promotion. Les témoignages peuvent prendre la forme d'éloges rapides qui remplissent une seule image ou d'entretiens sincères dans lesquels les clients expliquent comment votre produit a fait une différence dans leur vie.

Conseil n° 4 : personnalisation des vidéos de produits

Nous comprenons tous l'importance de la personnalisation en tant que stratégie marketing, mais peu de gens la comprennent (et la font) aussi bien qu'Adidas.

Lors du marathon annuel de Boston, Adidas ne s'est pas contenté d'apposer son logo sur les bannières - il a fait les choses en grand.

En capturant des images en direct de chaque coureur, ils ont créé et envoyé 30 000 vidéos personnalisées le jour même de la course. La vidéo de chaque coureur comportait les fonctionnalités de ses données de course et des clips de sa course.

Le résultat ? Un taux d'achèvement des vidéos impressionnant de 95 % et une augmentation de près de 12 fois des équipes commerciales dans les e-mails contenant ces vidéos personnalisées.

La personnalisation va vraiment plus loin (sans jeu de mots)

Ainsi, lorsque vous créez une vidéo de produit, considérez-la comme la première impression de votre produit. Des images claires et de haute qualité sont indispensables. Des images floues ou des couleurs qui ne correspondent pas à la marque ? C'est un moyen rapide de voir vos équipes commerciales chuter.

Pour renforcer la cohérence de votre marque, essayez d'incorporer des éléments qui lui sont propres, comme votre logo ou votre palette de couleurs. Vous pouvez également aller plus loin en utilisant le même porte-parole, la même chanson ou le même motif reconnaissable dans chaque vidéo.

N'oubliez pas : La familiarité engendre la confiance, et la confiance engendre la loyauté.

Conseil 4 : Répondre aux besoins de votre cible

Saviez-vous que vous pouviez commander de la soupe chez McDonald's au Portugal ? Ou que le McDonald's de Hong Kong propose des gâteaux à base de haricots rouges au Matcha ?

Pourquoi ce remix mondial ? Il est important d'établir une connexion avec leur public cible, bien sûr.

Qu'il s'agisse de se concentrer sur un groupe démographique spécifique ou de s'adapter à une région particulière, il est essentiel de personnaliser vos vidéos de marketing produit pour qu'elles trouvent un écho auprès de vos clients potentiels.

Après tout, une approche de taille unique gagne rarement les cœurs (ou les clics). Faites en sorte que votre contenu soit aussi pertinent et relatable que possible pour attirer cette attention

💡 Pro Tip : Créez plusieurs versions de vos vidéos pour tester ce qui engage le plus efficacement les spectateurs tout en les gardant autour de 90 secondes. Visez 30 à 60 secondes pour les pages d'atterrissage afin de maintenir l'intérêt sans submerger votre public.

Astuce 5 : ajouter de la personnalité à vos vidéos de produits

En 2012, le fondateur de Dollar Shave Club, Michael Dubin, a achevé une vidéo désormais légendaire qui a complètement révolutionné la façon dont le marketing produit pouvait être abordé.

Il s'est positionné comme le PDG direct et décalé qui parle franchement d'un produit typiquement ennuyeux - les lames de rasoir. Au lieu d'un discours d'entreprise bien ficelé, il s'est livré à un monologue comique en marchant dans un entrepôt et en plaisantant sur le prix des rasoirs et sur l'expérience d'achat traditionnelle.

La vidéo n'était pas une production à gros budget. Elle ressemblait à quelque chose qu'une personne réelle aurait créé, ce qui l'a rendue instantanément relatable.

En injectant de l'humour et de l'authentification, Dollar Shave Club :

A communiqué des informations complexes (modèle d'abonnement, prix) par le biais du divertissement

A coupé court au bruit publicitaire

A donné aux consommateurs l'impression de s'adresser à un ami et non à une entreprise

Lorsque les marques ajoutent une personnalité authentique, elles déclenchent des connexions émotionnelles. Dans ce cas, les consommateurs n'ont pas seulement vu une publicité pour un rasoir, ils ont vu un être humain qui semblait comprendre leurs frustrations quant à l'achat d'un rasoir traditionnel.

Conclusion ? N'hésitez pas à mettre en valeur l'identité unique de votre marque.

Conseil 6 : Inclure un appel à l'action

Pendant que vous vous amusez à créer la vidéo de productivité parfaite, ne négligez pas la touche finale cruciale.

Une fois votre chef-d'œuvre terminé, faites en sorte que les clients potentiels puissent facilement donner suite à leur intérêt.

Comment ? Ajoutez un appel à l'action (CTA) clair ou une étape à suivre.

Conseil 7 : Créer des connexions humaines

Il est trop tentant de parler à votre public dans une vidéo de produit - mais n'oubliez pas qu'il est plus percutant de lui parler. L'objectif étant de susciter une discussion avec un client potentiel, cherchez à atteindre la personne qui se trouve de l'autre côté de l'écran.

📌 Exemple : Imaginez que vous réalisiez une vidéo pour une petite entreprise de café. Au lieu de vous contenter de montrer des grains de café et des cafés au lait sophistiqués, présentez aux spectateurs Sarah, la sympathique serveuse qui sélectionne chaque mélange à la main, ou mettez en scène Mark, un client fidèle qui commence sa matinée avec votre café pour tenir le coup jusqu'à l'heure du départ. Demandez à Sarah de parler de sa passion pour la recherche de saveurs uniques, et laissez Mark partager une anecdote rapide sur la façon dont il a découvert votre café un lundi matin difficile.

Conseil 8 : Utilisez ClickUp pour la gestion de projet et la collaboration

La gestion efficace de la production vidéo n'est pas une plaisanterie : elle est essentielle pour que tout (et tout le monde) fonctionne sans accroc. Voici pourquoi :

Elle favorise la promotion de la collaboration entre les acteurs clés tels que les réalisateurs, les directeurs de la photographie, les éditeurs et les ingénieurs du son, en veillant à ce que tout le monde soit sur la même page (et la même scène)

Il vous aide à gérer judicieusement les ressources et à éviter les redoutables dépassements de budget

Les problèmes potentiels sont détectés à temps : pas de dysfonctionnement du matériel, de conditions météorologiques imprévisibles ou d'annulations de dernière minute

Elle permet d'obtenir des résultats qui dépassent les attentes des clients, ce qui les rend heureux

Pour organiser tout cela, un outil de gestion de la production vidéo solide tel que ClickUp peut faire toute la différence.

Avec ClickUp, vous pouvez décomposer votre projet vidéo en tâches gérables, les attribuer aux membres de l'équipe et fixer des délais réalistes afin que chacun connaisse son rôle et que les échéances soient claires comme de l'eau de roche.

Par exemple, La vue Liste de ClickUp vous permet de suivre toutes les tâches du projet en un coup d'œil, tandis que la vue Tableau affiche visuellement chaque étape de la productivité.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-List-View-1400x935.png Vue Liste de ClickUpm : Vidéos de produits /$$img/

organisez et suivez efficacement vos projets de vidéos de produits avec la liste de ClickUp [Les affichages personnalisés de ClickUp]( https://clickup.com/features/views_ORGANISEZVOSPROJETSDEVIDÉOSDEPRODUITSDEMANIÈREEFFICACEAVECLAVUEENLISTEDECLICKUP/HREF/) vous permettent de vous concentrer sur des besoins spécifiques, comme les tâches nécessitant un certain équipement ou certains membres de l'équipe. Les dépendances et les priorités des tâches permettent de rationaliser l'affectation des ressources en définissant les tâches qui dépendent les unes des autres.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-42.gif Vue Charge de travail de ClickUp /$$img/

optimisez l'allocation des ressources pour vos projets de vidéo produit avec la Charge de travail de ClickUp_

En attendant, Le suivi du temps de ClickUp enregistre exactement la durée des tâches, ce qui optimise la gestion du temps et des ressources.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-190.png Vue Tableau ClickUp /$$img/

visualisez et gérez votre flux de travail de production vidéo avec ClickUp_

Si vous pensez que la création de superbes vidéos de produits implique de faire appel à une agence vidéo onéreuse, rassurez-vous : il existe d'autres options.

Bien sûr, nous aimons tous l'aspect soigné d'une production à gros budget, mais avec un peu de forfait et le bon équipement, vous pouvez réaliser des vidéos de marketing produit qui éblouissent sans vous ruiner.

Équipement nécessaire pour le tournage

Pour commencer, vous n'avez pas besoin d'un reflex numérique haut de gamme. En fait, avec la technologie des smartphones d'aujourd'hui, un iPhone ou un Android avec le mode portrait peut capturer de magnifiques prises de vue de produits. Mais si vous voulez aller plus loin, voici quelques éléments essentiels :

Un trépied pour des prises de vue stables

Un éclairage de studio de base (ou même un bon éclairage annulaire pour des installations rapides)

Un microphone pour un son Effacées, surtout si vous enregistrez des dialogues ou une narration

💡 Conseil professionnel : Un arrière-plan simple et épuré, tel qu'une installation en blanc ou en aplat, est idéal pour mettre l'accent sur votre produit.

Étapes de la réalisation de vidéos de produits de haute qualité

Étape 1 : S'inspirer

Regardez les vidéos de produits que vous aimez et notez ce qui les distingue. Cela vous aidera à définir le ton et le style que vous souhaitez adopter.

Étape n° 2 : définissez votre stratégie vidéo

Réfléchissez aux personnes qui regarderont votre vidéo. Créez-vous une publicité courte et accrocheuse pour les médias sociaux ou une démo plus approfondie pour votre site web ? Adaptez votre vidéo pour qu'elle parle à votre public et qu'elle corresponde à l'étape de son parcours - prise de conscience, réflexion ou décision.

Etape n°3 : Élaborer votre vidéo

Décrivez l'histoire que vous voulez raconter et les détails de chaque plan. Décidez si vous aurez besoin d'acteurs, de séquences B ou simplement de gros plans du produit. Visualisez chaque scène pour vous assurer que votre vidéo est fluide.

Etape n°4 : créer une liste de prises de vue

Cette liste, établie étape par étape, comprend chaque scène, avec des détails sur le timing, les angles de caméra et les exigences particulières. Elle vous permet de vous organiser et de vous assurer que vous obtenez tous les plans dont vous avez besoin.

Etape 5 : Planifier le tournage

Établissez un échéancier précis pour la journée. Donnez la priorité aux prises de vue indispensables et laissez une marge de manœuvre pour les reprises ou les ajustements de dernière minute.

Etape n°6 : Préparer le grand jour

Rassemblez et vérifiez tout votre matériel, qu'il s'agisse d'éclairages, d'appareils photo ou de piles de rechange. Faites une checklist et emballez tout la veille pour éviter le stress de dernière minute.

Etape n° 7 : Commencez à photographier

Filmez chaque scène conformément à votre liste de prises de vue, et n'hésitez pas à faire preuve de créativité ! Essayez différents angles ou installations d'éclairage pour voir ce qui fait ressortir votre produit.

Etape n°8 : Modification en cours

Commencez la modification en cours une fois que les séquences sont prêtes. Organisez vos clips de manière à raconter une histoire cohérente, ajoutez une musique de fond, ajustez les couleurs et ajoutez quelques effets sonores pour donner un coup de pouce supplémentaire. Des logiciels de modification en cours comme Adobe Premiere Pro ou des options encore plus simples comme iMovie peuvent faire des merveilles.

Étape n° 9 : Révision finale et peaufinage

Regardez la vidéo de bout en bout pour vous assurer qu'elle est fluide et attrayante. Raccourcissez les parties qui traînent en longueur et assurez-vous que le montage final est net, passionnant et prêt à retenir l'attention de vos spectateurs.

Etape #10 : ajouter un appel à l'action

Fermez votre vidéo par un appel à l'action clair, comme "Achetez maintenant" ou "En savoir plus", afin de permettre aux spectateurs de passer facilement à l'étape suivante.

Exemples de vidéos de produits efficaces

Voici six exemples de vidéos de produits de marques qui ont fait mouche.

💄 La série Get Ready with Me de Glossier

La devise de Glossier, "Nous fabriquons des produits inspirés par la vraie vie", transparaît dans leurs vidéos.

Souvent présentées comme des vidéos "Get Ready with Me" (ou GRWM), elles mettent en scène des femmes qui se réveillent et accompagnent les téléspectateurs dans leur routine matinale en utilisant des produits Glossier.

C'est comme une discussion décontractée avec une amie, montrant à quel point Glossier s'intègre parfaitement dans la vie réelle.

🛀🏻 La promotion d'Halloween de Lush

Lush garde les choses fraîches avec une vidéo sur le thème d'Halloween qui présente chaque bombe de bain unique et effrayante de sa collection saisonnière.

Les téléspectateurs ont droit à une démonstration complète de l'utilisation de chaque produit, de son contenu et même d'un soupçon de parfum. Avec chaque design mignon et festif, vous pouvez pratiquement ressentir les vibrations d'Halloween - et avec des éléments à durée limitée, il y a cette parfaite touche d'urgence.

👟 Lululemon trail commercial

Les vidéos de Lululemon sont une visioconférence pour un mode de vie actif.

Ces clips mettent en scène de vraies personnes en mouvement et sont soutenus par une voix off et des légendes, ce qui les rend visuellement attrayants et racontables. L'approche de Lululemon est en connexion avec tous ceux qui aiment rester actifs et souligne la fiabilité de ses produits pour toutes les aventures.

🪑 La série de visites guidées de l'Accueil d'IKEA

Les vidéos de visites d'Accueil d'IKEA sont une bouée de sauvetage lorsque des problèmes d'espace ou de style freinent vos aspirations en matière de décoration d'intérieur.

Ces vidéos s'attaquent de front aux problèmes d'aménagement les plus courants en présentant des idées de design et des solutions pratiques.

Les téléspectateurs seront inspirés par les conseils pour créer un espace élégant et fonctionnel et pourront voir quelles pièces IKEA conviennent le mieux à leurs besoins pour créer l'Accueil des Espaces de leurs rêves.

📹 La série d'aventures de GoPro

Les vidéos de GoPro sont tout simplement passionnantes.

Elles capturent des moments de vie réelle et de haute adrénaline avec la caméra d'action HERO12, montrant les amateurs d'aventure en action et mettant en avant leurs capacités impressionnantes.

Ces vidéos ne se contentent pas de montrer le produit : elles vous donnent envie de plonger tête baissée dans votre aventure, HERO12 en main.

🍪 Vidéos de recettes d'Oreo

Oreo adopte une approche amusante et délicieuse avec des vidéos qui montrent des recettes de desserts créatifs mettant en valeur leurs biscuits emblématiques.

Chaque vidéo décompose la recette en étapes et ingrédients faciles, ce qui permet aux téléspectateurs de la recréer facilement à l'Accueil. Cette approche créative incite les spectateurs à prendre un paquet d'Oreos et à se mettre aux fourneaux.

Avec les outils dont nous disposons aujourd'hui et quelques astuces astucieuses, vous n'avez pas besoin de plusieurs heures (ou d'une équipe de production complète) pour créer une vidéo éblouissante.

Des méthodes de création rapide à la magie de l'automatisation, voici comment faire passer votre vidéo de produit de l'idée à l'écran plus rapidement que jamais :

1. Aperçu des méthodes de création rapide de vidéos 2 millions de courts métrages sur YouTube sont affichés chaque seconde. C'est l'occasion de faire apparaître la vidéo de votre produit dans le fil d'actualité de vos clients.

Voici quelques méthodes de création rapide de vidéos pour vous aider à démarrer :

Restez court et agréable à regarder : Visez 30 à 60 secondes pour maximiser l'engagement, en particulier pour les plateformes comme Instagram et TikTok. Les vidéos rapides ne font pas que gagner du temps, elles incitent les spectateurs à rester jusqu'à la fin

: Visez 30 à 60 secondes pour maximiser l'engagement, en particulier pour les plateformes comme Instagram et TikTok. Les vidéos rapides ne font pas que gagner du temps, elles incitent les spectateurs à rester jusqu'à la fin Filmez avec ce que vous avez : Ne réfléchissez pas trop à l'équipement si vous manquez de temps. Un bon smartphone avec un éclairage décent est tout ce dont vous avez besoin pour réaliser des séquences de haute qualité en déplacement

: Ne réfléchissez pas trop à l'équipement si vous manquez de temps. Un bon smartphone avec un éclairage décent est tout ce dont vous avez besoin pour réaliser des séquences de haute qualité en déplacement Essayez les modèles pour la structure : UtilisezModèles ClickUp pour les vidéos promotionnellesdes tutoriels ou des formats d'explication. Les modèles accélèrent la productivité et permettent d'organiser les choses, en particulier lorsque le calendrier est serré

: UtilisezModèles ClickUp pour les vidéos promotionnellesdes tutoriels ou des formats d'explication. Les modèles accélèrent la productivité et permettent d'organiser les choses, en particulier lorsque le calendrier est serré Enregistrement par lots : Enregistrez plusieurs clips en une seule session et modifiez-les en cours pour en faire des vidéos distinctes. Cette approche permet de gagner du temps, de maintenir une cohérence visuelle et de créer rapidement une bibliothèque de contenu vidéo

2. Outils pour accélérer et mettre à l'échelle la production vidéo

Lorsque le temps presse, des outils comme ClickUp peuvent vous aider à gagner du temps dans le processus de production vidéo :

ClickUp Brain ClickUp Brain est l'assistant alimenté par l'IA de la plateforme et c'est comme avoir un partenaire créatif qui travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-500-1400x652.png ClickUp Brain : Vidéos de produits /$$img/

automatisez les tâches, générez des idées et améliorez votre processus de production de vidéos produits avec ClickUp Brain_

ClickUp Brain vous assiste dans l'établissement de votre budget en réduisant les coûts de post-production, en transcrivant automatiquement les clips audio et vidéo et en ajoutant des horodatages. La modification en cours et la révision deviennent ainsi un jeu d'enfant, transformant des heures de travail acharné en quelques minutes de travail intelligent.

Il dispose même d'un générateur de scripts vidéo pour créer des scripts et des flux pour vos vidéos.

En bref, il s'agit d'un hub central pour tout ce qui concerne les scripts. Et le meilleur ? Avec ClickUp, vous pouvez stocker vos notes de réunion, vos transcriptions et même vos idées de brainstorming en un seul endroit pour un accès facile et une collaboration en temps réel.

ClickUp Clips

Vous avez besoin de partager un retour d'information rapide ou de capturer une idée créative à la volée ? ClickUp Clips permet d'enregistrer de courtes vidéos de capture d'écran avec narration vocale directement au sein de la plateforme

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-536-1400x875.png ClickUp Clips : Vidéos de produits /$$img/

transformez vos idées de vidéos et vos commentaires en tâches réalisables avec ClickUp_

De plus, chaque Clip est organisé dans un Hub Clips, ce qui vous permet de ne jamais perdre la trace d'une séquence - il vous suffit de la trier, de la rechercher, et voilà !

💡 Conseil professionnel : Gardez tous les commentaires et les réactions centralisés dans ClickUp afin de pouvoir les consulter à tout moment pendant la production. Cela permet de réduire l'encombrement des e-mails et de s'assurer que tout le monde est synchronisé.

Tâches ClickUp

La beauté de l'utilisation des outils Clips et Brain de ClickUp est qu'ils rendent ridiculement facile la transformation de n'importe quelle idée créative ou note rapide en une action réalisable Tâches ClickUp .

Imaginez ceci : vous capturez une idée brillante sur ClickUp Clip, et en quelques clics, elle est transformée en une tâche assignée à la bonne personne. Le retour d'information est centralisé, les commentaires sont faciles à suivre et la collaboration passe de chaotique à coordonnée - plus d'e-mails perdus ou de notes manquées.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-43.png Tâches ClickUp : Vidéos sur les produits /$$img/

visualisez les relations entre les tâches, suivez la progression et évitez les retards avec les dépendances des tâches de ClickUp_

Avec ClickUp Tasks, vous pouvez faire tout cela et bien plus encore.

Effacées, vous pouvez planifier des tâches, définir des rappels et gérer l'affectation des ressources en temps réel grâce à un échéancier de production clair.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Reminders-Dashboard-Image.png ClickUp Rappels : Vidéos des produits /$$img/

gardez vos vidéos de produits organisées et restez productif avec ClickUp Reminders_

Modèle de production vidéo de ClickUp

En plus de sa puissante gestion des tâches, ClickUp propose des modèles prêts à l'emploi et personnalisables qui simplifient la structuration de projets vidéo complexes.

Prenez Modèle de production vidéo de ClickUp par exemple.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-241.png Modèle de production vidéo ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-240072804&department=creative-design Télécharger ce modèle /$$cta/

Conçu pour les débutants et les pros chevronnés, il fournit tout ce qu'il faut pour organiser et gérer chaque étape de la production.

La définition des objectifs, la programmation des ressources et le suivi de la progression deviennent une seconde nature.

Que vous produisiez une seule vidéo d'entreprise ou une série entière, le modèle de production vidéo de ClickUp assure l'organisation et la cohérence de votre flux de travail.

Mettre en œuvre des vidéos de produits dans la stratégie marketing

🎥 Fun Fact: About 91% des entreprises utilisent le marketing vidéo comme stratégie de base.

Rien d'étonnant à cela : il a été démontré que le contenu vidéo renforce la notoriété de la marque, génère des leads et augmente les équipes commerciales.

Voyons donc comment intégrer facilement des vidéos de produits dans vos canaux de marketing et suivre leur réussite.

L'intégration de vidéos sur plusieurs canaux de marketing consiste à tisser votre contenu vidéo sur des plates-formes telles que les médias sociaux, l'e-mail, le site Web et même les publicités numériques.

Stratégies clés pour l'intégration de la vidéo

1. Médias sociaux

Partagez des clips courts et accrocheurs sur Instagram, TikTok, Facebook et Twitter. Utilisez les fonctionnalités propres à chaque plateforme, comme les bobines sur Instagram ou les Stories sur Facebook, pour attirer plus d'yeux sur votre contenu.

📌 Exemple : Les Stories Instagram de Glossier présentent des démonstrations de maquillage rapides qui renvoient au site web pour faciliter les achats.

2. Site web

Intégrez des vidéos là où elles ont le plus d'impact - des démonstrations de produits sur les pages de renvoi, des vidéos explicatives mettant en avant les fonctionnalités clés, ou des témoignages de clients pour renforcer la confiance.

📌 Exemple : Apple utilise des vidéos explicatives sur ses pages produits pour donner aux acheteurs potentiels un aperçu détaillé de chaque fonctionnalité.

3. Marketing par e-mail

Ajoutez du piquant à vos lettres d'information en y incluant des aperçus vidéo accompagnés d'un bouton "regarder maintenant" lié à une vidéo plus longue.

📌 Exemple : Les campagnes d'e-mail d'Airbnb comprennent souvent des accroches vidéo courtes et captivantes sur les nouvelles fonctionnalités ou les conseils de voyage, qui renvoient à un contenu plus approfondi sur son site web.

4. YouTube channel

Créez une chaîne YouTube pour des contenus plus longs tels que des tutoriels, des critiques de produits et des aperçus des coulisses. Faites la promotion croisée de vos vidéos YouTube sur d'autres chaînes pour augmenter leur portée.

Exemple : La chaîne YouTube de GoPro propose des contenus aventureux générés par les utilisateurs et des tutoriels, dont l'entreprise fait la promotion sur ses autres plateformes sociales.

5. Publicité payante

Diffusez des vidéos publicitaires ciblées sur des plateformes sociales telles que Facebook, YouTube ou même des annonces Google pour capter des données démographiques spécifiques.

📌 Exemple : Les publicités vidéo de Nike sur YouTube ciblent les amateurs de sport avec des messages de motivation et des démonstrations de produits.

6. Marketing de contenu

Intégrez des vidéos éducatives dans les articles de blog pour donner plus de valeur aux lecteurs et stimuler l'engagement.

📌 Exemple : HubSpot intègre des vidéos explicatives dans ses blogs, ce qui permet d'enrichir le contenu et d'améliorer la fidélisation des internautes.

Mesure de la réussite des vidéos de produits

Vous avez créé une vidéo de produit exceptionnelle. Et maintenant ?

Il est temps de mesurer sa réussite !

La meilleure façon d'évaluer l'efficacité est de suivre les indicateurs clés qui révèlent comment les spectateurs s'engagent avec votre contenu.

Nombre d'affichages : Il s'agit du score de popularité de votre vidéo, qui indique le nombre de fois où les internautes ont appuyé sur la touche "lecture". N'oubliez pas que le nombre d'affichages varie d'une plateforme à l'autre (YouTube comptabilise les affichages après 30 secondes, tandis que Facebook les comptabilise après seulement 3 secondes). Un nombre élevé d'affichages signifie que votre vidéo touche un large public

: Il s'agit du score de popularité de votre vidéo, qui indique le nombre de fois où les internautes ont appuyé sur la touche "lecture". N'oubliez pas que le nombre d'affichages varie d'une plateforme à l'autre (YouTube comptabilise les affichages après 30 secondes, tandis que Facebook les comptabilise après seulement 3 secondes). Un nombre élevé d'affichages signifie que votre vidéo touche un large public Taux de lecture : Cet indicateur vous indique le pourcentage de personnes qui appuient sur lecture lorsqu'elles tombent sur votre vidéo. Si votre taux de lecture est faible, essayez de placer votre vidéo à un endroit plus visible de la page ou de modifier la miniature et le texte qui l'entoure

: Cet indicateur vous indique le pourcentage de personnes qui appuient sur lecture lorsqu'elles tombent sur votre vidéo. Si votre taux de lecture est faible, essayez de placer votre vidéo à un endroit plus visible de la page ou de modifier la miniature et le texte qui l'entoure Engagement : Le taux d'engagement indique la durée de visionnage de votre vidéo, ce qui vous donne une idée de l'intérêt de votre contenu. Recherchez des modèles dans les points de chute afin d'identifier les sections qui pourraient avoir besoin d'être renforcées

: Le taux d'engagement indique la durée de visionnage de votre vidéo, ce qui vous donne une idée de l'intérêt de votre contenu. Recherchez des modèles dans les points de chute afin d'identifier les sections qui pourraient avoir besoin d'être renforcées Taux de clics (CTR) : Le CTR indique combien de spectateurs ont suivi votre appel à l'action (CTA), en cliquant par exemple sur une page de renvoi. Un CTR élevé indique que le message de votre vidéo trouve un écho et invite à l'action

: Le CTR indique combien de spectateurs ont suivi votre appel à l'action (CTA), en cliquant par exemple sur une page de renvoi. Un CTR élevé indique que le message de votre vidéo trouve un écho et invite à l'action Taux de conversion : Il s'agit de la mesure ultime de la réussite. Il suit le nombre de spectateurs qui deviennent des clients après avoir regardé votre vidéo, ce qui peut être un excellent indicateur de l'efficacité de votre vidéo à générer des équipes commerciales

: Il s'agit de la mesure ultime de la réussite. Il suit le nombre de spectateurs qui deviennent des clients après avoir regardé votre vidéo, ce qui peut être un excellent indicateur de l'efficacité de votre vidéo à générer des équipes commerciales Les partages sociaux : Le partage, c'est l'entraide ! Cet indicateur révèle à quel point votre public aime votre contenu en le partageant avec d'autres. C'est un excellent moyen de stimuler la notoriété de la marque et d'atteindre de nouveaux spectateurs

Utiliser ClickUp pour le suivi et l'analyse des indicateurs vidéo

En tant que chef de projet, avoir une visibilité en temps réel sur la progression de la production vidéo fait de vous un meilleur gestionnaire.

Avec Tableaux Kanban de ClickUp avec les tableaux Kanban de ClickUp, vous disposez d'un moyen intuitif et visuel de suivre chaque étape du projet. En organisant les tâches dans des colonnes telles que "À faire", "En cours", "Révision" et "Terminé", vous pouvez voir d'un coup d'œil où en est chaque élément du projet.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-535-1400x888.png Tableaux Kanban ClickUp /$$img/

adaptez facilement votre flux de travail à l'évolution des priorités et des étapes du projet vidéo du produit_

Mais ce n'est pas tout.. Tableaux de bord ClickUp facilitent également le suivi des indicateurs de votre vidéo.

Vous pouvez configurer des tableaux de bord personnalisés pour surveiller les indicateurs clés tels que le nombre de vues, le taux de lecture, le taux d'engagement, le taux de clics (CTR), le taux d'achèvement de la vidéo (VCR), le taux de conversion, le taux de rebond et le temps passé sur la page en un seul endroit.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-179.png Tableaux Kanban de ClickUp /$$img/

visualisez votre projet de vidéo produit avec les tableaux Kanban de ClickUp_

⚡ L'avantage : Cette vue centralisée des données est parfaite pour mettre à l'échelle la production de contenu, car elle vous aide à repérer rapidement les tendances, à mesurer ce qui fonctionne et à ajuster à la volée votre stratégie vidéo.

Lights, Camera, ClickUp

Le fait est que vous voulez un logiciel de production vidéo qui vous simplifie la vie et aide tous les membres de votre équipe à rester synchronisés.

C'est pourquoi le fait de disposer d'une plateforme centralisée pour communiquer, stocker et peaufiner vos vidéos de produits change la donne.

Lorsque nous lançons un nouveau produit ou une nouvelle promotion, notre équipe de graphistes soumet ses créations via ClickUp. Au lieu de jongler avec les e-mails et les réunions, il me suffit de commenter le document, ce qui rend le processus plus efficace. La fonctionnalité de commentaire de ClickUp me permet d'économiser environ 50 % de mon temps.

Caelin Smith, Diggs

Avec ClickUp, la création de vidéos est facilitée du début à la fin.

Vous pouvez forfaiter, organiser et gérer tous vos projets en un seul endroit. Les fonctionnalités telles que l'enregistrement et la modification en cours sont directement intégrées à l'application, ce qui vous permet de produire des vidéos de haute qualité sans avoir besoin d'une multitude d'outils différents.

Prêt à découvrir l'avenir de la productivité vidéo ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !

Foire aux questions (FAQ)

Quelle doit être la durée d'une vidéo publicitaire sur un produit ?

La durée idéale d'une vidéo publicitaire sur un produit dépend de son type et de la cible visée. En règle générale, elle doit durer entre 30 et 90 secondes. Les démonstrations de produits durent généralement entre 60 et 90 secondes, mais les produits complexes peuvent nécessiter jusqu'à deux minutes.

Les vidéos personnalisées ont une durée optimale de 70 à 90 secondes, tandis que les vidéos éducatives peuvent avoir un intervalle de 2 à 4 minutes, en fonction de leur complexité. Étant donné que la durée d'attention moyenne n'est que de 8 secondes et qu'environ 20 % des spectateurs abandonnent dans les 10 premières secondes, il est essentiel de capter l'attention dès le début.

🧠 Did You Know ?

La durée d'attention moyenne d'un adulte n'est que de 8 secondes, et environ 20 % des téléspectateurs cliquent dans les 10 premières secondes d'une publicité. Il faut donc capter l'attention rapidement.

Que doit contenir une vidéo de produit ?

Une vidéo de produit doit mettre en évidence les fonctionnalités clés, les avantages et l'attrait du produit d'une manière qui trouve un écho auprès du public. Commencez par une brève présentation du produit qui met en évidence ses principales fonctionnalités et avantages. Incluez une démonstration mettant en valeur le produit, avec des gros plans sur ses fonctions. Ajoutez des photos de style de vie pour illustrer des cas d'utilisation réels et créer un lien avec le public. Des visuels de haute qualité et des témoignages de clients renforcent la crédibilité et l'engagement. Concluez par un appel à l'action fort, tel que "Achetez maintenant", tout en maintenant un style visuel cohérent qui reflète l'identité de votre marque.

Que dois-je inclure dans ma stratégie de marketing produit vidéo ?

Une stratégie de marketing produit vidéo bien conçue doit se concentrer sur la compréhension de la cible, la définition des objets et la diffusion de contenu sur différentes plateformes afin d'engager efficacement les spectateurs.

Une stratégie efficace de marketing de produits vidéo doit comprendre la compréhension de la cible, la définition d'objectifs clairs et la distribution efficace du contenu sur différentes plateformes. Étudiez votre public afin d'identifier ses caractéristiques démographiques, ses préférences et les défis auxquels il est confronté. Développez divers types de contenu tels que des démonstrations, des témoignages, des vidéos éducatives et des clips en coulisses. Incorporez des récits qui établissent une connexion émotionnelle et résolvent des problèmes, soutenus par des visuels convaincants. Distribuez les vidéos sur les médias sociaux, incorporez-les sur les sites web et intégrez-les dans les campagnes d'e-mailing ou les publicités payantes. Incluez toujours un appel à l'action clair, encourageant des actions spécifiques telles que la visite de votre site web ou l'achat. Enfin, mesurez la réussite grâce à des indicateurs tels que les taux d'engagement, les taux de clics et les discussions ; affinez votre stratégie en fonction de ces informations.