10 exemples de kits de marque pour vous inspirer dans la construction du vôtre

Nous sommes samedi soir. Vous préparez le dîner et décidez que votre liste de lecture "Wine and Dine" serait l'accompagnement musical idéal. Vous prenez votre téléphone, ouvrez l'application et la musique commence à jouer. Vous n'avez même pas regardé votre téléphone, mais vos doigts ont infailliblement tapé sur Spotify.

Dans un monde où nous sommes bombardés quotidiennement de milliers d'images et de messages - qu'il s'agisse de panneaux d'affichage physiques ou de popups numériques - une une identité de marque forte n'est pas seulement agréable à avoir. C'est votre ticket d'entrée pour vous démarquer.

Pensez à la façon dont les doodles ludiques de Google vous font sourire ou à la façon dont les visuels chaleureux et accueillants d'Airbnb vous font rêver de votre prochaine escapade. Il ne s'agit pas d'accidents heureux, mais du résultat d'un travail de fond gestion de la marque et des kits de marque méticuleusement conçus qui en disent long sans rien dire.

Dans cet article de blog, nous allons explorer le monde des kits de marque et les meilleurs exemples de kits de marque au monde. Des blocs qui les composent aux conseils d'inspiration, nous partagerons avec vous la manière dont vous pouvez créer une identité de marque qui ne soit pas seulement vue, mais ressentie et mémorisée.

$$a$ Qu'est-ce qu'un kit de marque ?

Un kit de marque est une collection complète d'éléments visuels et conceptuels qui définissent l'identité de votre marque. Il sert de plan directeur à la façon dont une marque se présente au monde, en assurant la cohérence entre tous les canaux de marketing et les points de contact.

Souvent confondu avec un guide de style de marque, le kit de marque englobe un intervalle plus large d'éléments. Un guide de style de marque se concentre généralement sur les règles et les lignes directrices relatives à l'utilisation des éléments de la marque, tandis qu'un kit de marque comprend ces éléments et des ressources supplémentaires qui aident à mettre en œuvre la stratégie de marque de manière efficace.

Les éléments clés d'un kit de marque comprennent :

Logos : Logos : logos principaux, secondaires et variantes pour différentes applications

: Logos : logos principaux, secondaires et variantes pour différentes applications Typographie : Familles de polices, tailles et directives d'utilisation

: Familles de polices, tailles et directives d'utilisation Palettes de couleurs : couleurs primaires et secondaires avec codes hexadécimaux et valeurs RVB

: couleurs primaires et secondaires avec codes hexadécimaux et valeurs RVB Disposition des pages : Modèles de mise en page : modèles pour divers matériels de marketing

: Modèles de mise en page : modèles pour divers matériels de marketing Icônes et éléments graphiques : Icônes et éléments graphiques : Icônes personnalisées et motifs de conception

: Icônes et éléments graphiques : Icônes personnalisées et motifs de conception Profils de la cible : Personas qui représentent vos clients idéaux

: Personas qui représentent vos clients idéaux Lignes directrices relatives à la voix de la marque : Le ton, le style et les principes du message

: Le ton, le style et les principes du message Style d'image : Lignes directrices en matière de photographie et d'illustration

Contrairement à un guide de style traditionnel qui peut être un document volumineux, un kit de marque est conçu pour une utilisation pratique et quotidienne. Il s'agit d'une boîte à outils vivante qui évolue avec votre marque, permettant des mises à jour rapides et une distribution aisée aux membres de l'équipe et aux parties prenantes.

Un kit de marque centralise les lignes directrices de la marque et les actifs, ce qui permet à votre équipe de créer un contenu cohérent et conforme à la marque, qu'il s'agisse d'un message sur les médias sociaux, d'un e-mail promotionnel ou d'une campagne publicitaire à grande échelle.

D'après une étude de 2021 , la cohérence de la marque a entraîné un bond du chiffre d'affaires d'au moins 10 % pour plus de 67 % des entreprises sondées.

Exemples de kits de marque pour l'inspiration

Explorons 10 exemples exceptionnels de kits de marque qui établissent la norme en matière de gestion de l'identité de la marque.

Ces kits de marque montrent comment les meilleures entreprises maintiennent la cohérence tout en laissant place à la créativité et à l'adaptation sur différentes plateformes.

1. Google

L'image de marque de Google est axée sur la simplicité, l'accessibilité et l'innovation. Le design est épuré et convivial, reflétant la mission de l'entreprise qui est d'organiser les informations du monde et de les rendre universellement accessibles.

Le système open-source Material Design de Google est un langage de conception hautement adaptable qui imprègne l'identité de sa marque et s'étend à l'ensemble de son écosystème de produits.

via Google L'utilisation de couleurs primaires - bleu, rouge, jaune et vert - et d'une police de caractères sans empattement permet de s'adapter à différentes plateformes tout en maintenant une identité reconnaissable et en créant une esthétique joyeuse et invitante.

2. Spotify

Que vous ayez été fasciné ou agacé par Spotify Wrapped, la célèbre campagne de fin d'année de Spotify, qui met en forme les données des utilisateurs dans un format visuellement attrayant et partageable, vous savez que le kit de marque de Spotify est une classe de maître dans la traduction d'expériences audio en identité visuelle.

via Spotify La marque adopte une imagerie duotone, combinant une image ou un portrait en niveaux de gris avec un éclat de couleurs vives pour capturer l'énergie et la créativité de la musique. Leur palette de couleurs s'inspire des illustrations d'albums et de l'éclairage des concerts. Elle est complétée par une typographie personnalisée qui imite les ondes sonores - remarquez le logo "Burst ", les trois lignes courbes émanant du cercle qui représentent les ondes sonores et la diffusion de la musique.

La stratégie de marque de l'entreprise comprend des visuels dynamiques qui s'adaptent aux différentes campagnes. Ceux-ci mettent en valeur leur approche innovante de la diffusion de musique en continu et trouvent un écho auprès de leur jeune public.

3. Netflix

À$$a$a$t$vu un N rouge gras et entendu un "ta$$a$m" fantôme juste au moment où vous avez lu ceci ?

le Sonic branding est devenu une partie intégrante de l'identité des marques modernes, et Netflix est un exemple parfait de la façon dont le son peut améliorer la reconnaissance de la marque et l'expérience de l'utilisateur.

via Netflix Le son "ta-dum " a été conçu pour évoquer une expérience cinématographique, s'alignant sur l'identité de Netflix en tant que leader de l'industrie du divertissement. Il vise à créer de l'anticipation et de l'excitation, signalant aux téléspectateurs qu'ils sont sur le point de s'engager dans un contenu à la fois de haute qualité et immersif.

Le "ta-dum" a transcendé son rôle de simple signal sonore ; il est devenu une référence culturelle. Netflix a même organisé un évènement mondial de fans baptisé "TUDUM", célébrant le son et sa connexion avec la marque.

Leur kit de marque comprend des directives sur l'utilisation d'images qui évoquent l'émotion et la narration, faisant écho à leur stratégie axée sur le contenu.

4. Airbnb

Lorsque AirBnb est devenu trop grand pour son identité de marque originale, il a demandé à DesignStudio de l'aider à créer une marque capable d'exprimer sa vision.

Au fil de ses recherches, l'équipe a découvert qu'Airbnb ne se limitait pas à la location de lieux, mais qu'il s'agissait de créer un sentiment d'appartenance, de confort et de communauté dans les lieux visités. Cette idée a servi de base à la stratégie de marque et au logo emblématique "Bélo " - une combinaison d'un cœur, d'une épingle d'emplacement et de la lettre "A" - symbolisant "l'appartenance à n'importe quel endroit "

Le message ? Où que vous alliez, vous pouvez vous sentir comme chez vous avec Airbnb.

via DesignStudio Le rebrand a été acclamé par la critique, déclenchant une frénésie sur les médias sociaux et remportant de nombreuses récompenses prestigieuses qui ont reconnu sa créativité et son impact. Plus important encore, dans les années qui ont suivi le changement de marque, la valorisation d'Airbnb est montée en flèche, dépassant celle de son concurrent le plus proche d'un montant stupéfiant de $29 milliards en moins de quatre ans.

Parmi les autres éléments clés de leur kit de marque, citons :

Une palette de couleurs comprenant un rose rougeâtre chaud (appelé " Rausch ") comme couleur principale, complété par un intervalle de tons plus doux inspirés des cultures mondiales

") comme couleur principale, complété par un intervalle de tons plus doux inspirés des cultures mondiales La famille de caractères Cereal , conçue pour être conviviale et accessible dans plusieurs langues

, conçue pour être conviviale et accessible dans plusieurs langues Des lignes directrices qui mettent l'accent sur l'authentification et la mise en scène d'images présentant des Accueils et des expériences réels

Un style de carte personnalisé cohérent avec l'identité visuelle globale de l'entreprise

5. Slack

Le kit de marque de Slack équilibre le professionnalisme avec l'aspect ludique, reflétant le rôle de l'entreprise qui consiste à rendre la communication au travail plus engageante et plus efficace. Cependant, le kit n'a pas toujours été doté de la fonctionnalité du logo actuel avec quatre gouttelettes (ou bulles de dialogue) et quatre pastilles.

Dans un communiqué de presse annonçant le nouveau logo, l'entreprise a déclaré :

Notre premier logo a été créé avant le lancement de la société. Il était distinctif et ludique, et l'octothorpe (ou signe dièse, ou tout autre nom par lequel vous le connaissez) ressemblait au même caractère que celui que vous voyez devant les canaux de notre produit Il était également très facile de se tromper. Il y avait 11 couleurs différentes - et s'il était placé sur une couleur autre que le blanc, ou sous un mauvais angle (au lieu de la rotation de 18º prescrite avec précision), ou avec des couleurs mal ajustées, il avait un aspect épouvantable. Cela nous a fait de la peine

Slack voulait un logo qui s'adapterait mieux à l'échelle, qui fonctionnerait en une seule couleur et qui capturerait toujours la personnalité amusante et énergique de la marque.

La refonte du logo :

Réduction du nombre de couleurs de 11 à 4 teintes primaires, plus le violet signature de Slack

Les bords ont été affinés pour un aspect plus net et mieux défini

Suppression des angles précis pour que la forme de l'octothorpe (ou du dièse) soit plus organique et plus accessible

via Slack La palette de couleurs simplifiée et les lignes épurées donnent également à Slack un aspect plus élevé et professionnel qui s'aligne avec leur poussée sur le marché des entreprises. La refonte les positionne comme un outil d'entreprise sérieux, et pas seulement comme une application de messagerie amusante.

6. ClickUp Kit de marque ClickUp se caractérise par des couleurs vives et modernes, dont les fonctionnalités sont principalement le violet, le rose, le bleu clair et le jaune. Ces couleurs reflètent notre validation à rendre la productivité amusante et à offrir la meilleure expérience utilisateur, ce qui est également notre principale valeur.

Nous accordons une grande valeur à la clarté et à la lisibilité de notre communication et, par conséquent, nous utilisons la police de caractères moderne sans empattement Axiforma pour tous les textes.

Suivez nos directives de style de marque pour l'utilisation du logo ClickUp

Notre logo comprend plusieurs variantes - noir sur fond blanc, blanc sur fond coloré, et la fonctionnalité originale avec une flèche vers le haut dans un dégradé des couleurs de notre marque - afin de pouvoir s'adapter à différents contextes tout en maintenant la reconnaissance de la marque.

Le kit de marque comprend également des conseils juridiques pour l'utilisation des marques commerciales de ClickUp, protégeant l'intégrité de la marque tout en permettant aux partenaires et aux utilisateurs de promouvoir ClickUp de manière appropriée.

7. Hulu

Les directives de style de la marque Hulu, d'environ 100 pages, mettent l'accent sur la clarté et l'efficacité, conformément à sa mission qui est d'offrir une expérience de streaming facile et agréable.

L'élément le plus intéressant de leur kit de marque est peut-être leur couleur de marque principale, baptisée vert Hulu. Selon les termes de l'entreprise :

Elle représente la fraîcheur de notre marque et se démarque des palettes de divertissement plus traditionnelles

La signature vert vif associée au noir crée une identité visuelle frappante qui est immédiatement reconnaissable.

via Hulu La palette de couleurs audacieuses est associée à une typographie directe pour créer un design moderne et convivial qui se détache sur différents arrière-plans.

Le kit de marque comprend également des instructions détaillées sur l'utilisation, l'espacement et l'emplacement du logo afin d'en maintenir la cohérence. Il comprend également une section sur le style, garantissant que toutes les communications s'alignent sur l'identité de la marque.

8. Yelp

Le kit de marque de Yelp met l'accent sur la validation de l'engagement de l'entreprise à mettre en relation les gens avec des entreprises locales de qualité par le biais d'avis et d'évaluations générés par les utilisateurs.

La marque s'articule autour de quelques éléments clés :

le nom et le logo de Yelp

Le nom et le logo de Yelp représentent la mission de l'entreprise, qui est d'aider les consommateurs à trouver des entreprises auxquelles ils peuvent faire confiance. Le symbole "burst" dans le logo est destiné à capturer le sentiment de découverte lorsque quelqu'un trouve une excellente entreprise locale.

via Yelp Brand guidelines

Yelp fournit des directives claires sur la manière d'utiliser ses actifs de marque, notamment :

Utilisez les logos "Trouvez-nous sur Yelp", "Yelp pour les entreprises" ou "Yelp pour les restaurants" pour indiquer votre présence sur Yelp

Ne pas modifier ou déformer les logos, sauf pour en changer la taille tout en préservant les proportions

Attribuez correctement les extraits d'avis en incluant le nom de l'utilisateur Yelp, la date de l'avis et un lien vers le contenu original

N'utilisez pas l'imagerie étoilée de Yelp pour faire référence à votre évaluation moyenne, mais utilisez plutôt la fonctionnalité dynamique des "avis" en ligne

**L'accent est mis sur la communauté

La marque Yelp est construite autour de sa communauté d'évaluateurs, connus sous le nom de "Yelpers". L'entreprise encourage les évaluateurs à utiliser leurs vrais noms et photos, et reconnaît les meilleurs collaborateurs par le biais du programme Yelp Elite Squad. Yelp emploie des gestionnaires de communauté pour s'engager avec les évaluateurs et organiser des évènements.

En définissant clairement les éléments de sa marque et en favorisant une communauté dynamique, Yelp vise à fournir une plateforme de confiance permettant aux consommateurs de découvrir des entreprises locales et d'entrer en connexion avec elles. Les lignes directrices de la marque garantissent une représentation cohérente de l'identité de Yelp à travers tous les points de contact.

9. Shopify

Le kit de marque de Shopify est conçu pour donner du pouvoir et de l'inspiration aux entrepreneurs. Leur esthétique est accessible, reflétant la mission de la marque qui est de rendre le commerce électronique accessible à tous. Leur identité visuelle combine un look propre et professionnel avec des éléments qui représentent la croissance et la possibilité.

via Shopify Points forts du kit de marque de Shopify :

Logo distinctif en forme de "sac à provisions" qui symbolise le commerce électronique et peut être utilisé pour représenter la marque même sans le mot-symbole dans des situations particulières

Palette de couleurs polyvalente avec une signature verte représentant la croissance et la réussite

Police de caractères personnalisée (Shopify Sans) pour assurer la cohérence de la marque

Des logos en couleur et monotones pour s'adapter à toutes sortes d'arrière-plans

Style d'illustration qui met en valeur la diversité des entrepreneurs et des entreprises

10. Mailchimp

Saviez-vous que Mailchimp a commencé comme un projet parallèle des cofondateurs pour aider les petites entreprises avec leur marketing ? L'entreprise a parcouru un long chemin depuis, élargissant son offre à l'automatisation du marketing, et la marque a évolué pour suivre le rythme. Le mot-symbole est mis à jour et rendu plus audacieux pour refléter les capacités plus larges de la marque, avec le "c" de Mailchimp maintenant en minuscules pour signifier son évolution au-delà de l'e-mail.

via Mailchimp Le kit de marque de Mailchimp est conçu pour être amusant et accessible. Les éléments de conception ludiques, notamment le chimpanzé clin d'œil mascotte, Freddie, créent une expérience utilisateur conviviale et attrayante.

Autres éléments clés :

Palette de couleurs : La marque utilise le jaune Cavendish comme couleur principale et l'associe au poivre pour les accents

: La marque utilise le jaune Cavendish comme couleur principale et l'associe au poivre pour les accents Typographie : Un mélange de polices de caractères excentriques et modernes est utilisé pour transmettre un sentiment de personnalité et d'accessibilité

: Un mélange de polices de caractères excentriques et modernes est utilisé pour transmettre un sentiment de personnalité et d'accessibilité L'imagerie : Le kit de marque encourage l'utilisation de visuels amusants et engageants qui résonnent avec les propriétaires de petites entreprises, et comprend des illustrations et des icônes dessinées à la main qui ajoutent de la chaleur

👀 Fun Fact

Le kit de marque de Mailchimp comporte également une section FAQ pour les fondateurs, les propriétaires d'entreprise et les spécialistes du marketing qui souhaitent obtenir rapidement des informations de base ou se rafraîchir la mémoire sur le développement de leurs propres actifs de marque.

Créer un kit de marque efficace

La création d'un kit de marque solide ne consiste pas à suivre un ensemble de paramètres abonnés. Il s'agit de capturer l'essence de ce que vous êtes en tant qu'entreprise et de la traduire dans chaque point de contact visuel et verbal.

Il s'agit d'être à la fois si cohérent et si flexible que, que quelqu'un rencontre votre marque sur un minuscule écran de smartwatch ou sur des installations géantes en CGI (imagerie générée par ordinateur), il sait instantanément que c'est vous.

C'est pourquoi il est essentiel de mener des études marketing approfondies avant de concevoir votre kit de marque. Comprendre votre public cible, vos concurrents et les tendances du marché vous aidera à donner forme à votre proposition de valeur unique et au positionnement de votre marque. Vous aurez ainsi l'assurance que votre kit de marque trouvera un écho auprès de votre public cible.

Guide étape par étape pour la création d'un kit de marque

Après avoir achevé votre étude de marché, suivez les six étapes suivantes pour créer votre propre kit de marque à l'aide de La plateforme de gestion de projet de ClickUp .

1. Créer une stratégie de marque

Commencez par définir votre stratégie de marque. Cette étape essentielle consiste à formuler la mission, la vision et les valeurs de votre marque, à identifier votre proposition de vente unique et à développer la personnalité et la voix de votre marque.

Utilisez la solution de gestion documentaire de ClickUp, ClickUp Docs afin de rédiger et d'affiner ces éléments fondamentaux en collaboration. Le modèle d'identité de marque de ClickUp fournit un cadre structuré pour vous guider tout au long de ce processus, en veillant à ce que vous couvriez tous les aspects essentiels de votre stratégie de gestion de la marque .

Utilisez ce modèle pour :

Développer un ensemble unique de visuels qui représentent votre marque de manière cohérente sur l'ensemble des paramètres

Construire une stratégie de communication efficace pour engager les clients

Définir des objectifs clairs pour guider les efforts de votre équipe en matière de stratégie de marque et répartir les ressources et les responsabilités pour les tâches liées à la stratégie de marque

Télécharger ce modèle

2. Concevez votre identité visuelle

Passez ensuite à la conception de l'identité visuelle de votre marque. Cette phase englobe la création de votre logo et de ses déclinaisons, le choix de votre palette de couleurs, la sélection de la typographie et le développement d'icônes et d'éléments graphiques personnalisés. Tableaux blancs de ClickUp de ClickUp est une fonctionnalité très pratique, qui permet à votre équipe de conception de réfléchir et d'esquisser des idées pour plusieurs kits de marque, en collaboration et en temps réel.

Collaborez avec votre équipe et lancez des idées créatives à l'aide des Tableaux blancs ClickUp

Lors de la finalisation des conceptions, utilisez Le système de gestion des tâches ClickUp pour attribuer les responsabilités et suivre la progression de chaque élément de votre identité visuelle.

3. Créer un guide de style de la marque

Une fois vos éléments visuels en place, établissez des lignes directrices complètes pour la marque . Établir des paramètres pour l'utilisation du logo, définir les applications de couleur, créer des hiérarchies de typographie et établir des styles d'image et de photographie. Modèle de lignes directrices de la marque ClickUp offre une structure préétablie pour enregistrer ces lignes directrices et créer un document vivant qui peut être facilement mis à jour et partagé au sein de votre organisation, garantissant ainsi que tout le monde a accès aux normes de marque les plus récentes.

Avantages clés de l'utilisation de ce modèle modèles d'image de marque inclure :

Décrivent les composants essentiels de la marque, notamment les logos, les palettes de couleurs et la typographie

Tous les actifs de la marque peuvent être stockés en un seul endroit pour faciliter l'accès et la gestion

Des instructions claires pour l'utilisation des visuels et des logos, garantissant la cohérence sur toutes les plateformes

Télécharger ce modèle

4. Développez les actifs de la marque de votre entreprise

Concevez des modèles pour divers supports marketing, créez des images de profil de médias sociaux et des photos de couverture, et développez des signatures d'e-mail et des conceptions de cartes de visite. Les fonctionnalités de stockage de fichiers et de contrôle des versions de ClickUp sont parfaites pour gérer ces actifs.

💡Pro Tip : Paramétrez Affichages personnalisés dans ClickUp pour organiser les actifs par type ou par utilisation, ce qui permet aux membres de l'équipe de trouver et d'utiliser plus facilement les bons fichiers.

Utilisez les 15+ affichages de ClickUp pour organiser les actifs de votre marque comme vous l'entendez

5. Compilez tout dans un livre de marque partageable

Enfin, compilez tous vos actifs de marque dans un guide complet et facile à utiliser. Incluez des exemples d'utilisation correcte et incorrecte, et fournissez des actifs et des modèles téléchargeables.

Le modèle de livre de marque ClickUp constitue un excellent point de départ pour cette compilation.

Il garantit une présentation cohérente de tous les supports marketing en fournissant des lignes directrices claires pour la représentation de la marque par les employés et les partenaires. Utilisez-le pour documenter l'histoire de l'origine de votre marque et les récits qui la définissent.

Télécharger ce modèle

6. Contrôler et réviser

Révisez régulièrement les lignes directrices de votre marque pour vous assurer qu'elles restent pertinentes. Paramétrez des révisions périodiques en ClickUp à l'aide de tâches récurrentes ou des rappels pour que tout soit à jour.

Tout au long de ce processus, tirez parti des fonctionnalités de collaboration de ClickUp pour rationaliser le flux de travail et recueillir des commentaires - Commentaires et Outils de Révision facilitent les discussions sur les éléments de conception, et les Automatisations informent les membres de l'équipe concernés de l'ajout de nouveaux éléments ou de la mise à jour des lignes directrices. Modèle de guide de style de la marque ClickUp peut servir de hub central pour tous ces éléments, en fournissant un aperçu clair de la progression du développement de votre kit de marque.

Créez une hérité de marque durable avec ClickUp

Une identité de marque forte et cohérente est un puissant facteur de différenciation. Votre kit de marque est la clé pour débloquer ce potentiel, en permettant des expériences de marque impactantes sur tous les canaux

Les exemples de kits de marque que nous avons explorés montrent qu'ils vont au-delà de la simple esthétique. Ils résument la personnalité, les valeurs et la position unique d'une marque sur le marché. Qu'il s'agisse du système de conception adaptable de Google ou de l'approche centrée sur la communauté d'Airbnb, chaque kit de marque assiste des objectifs d'entreprise et des attentes d'audience spécifiques.

La création et la maintenance d'un kit d'identité de marque complet est un processus continu qui nécessite un forfait minutieux, de la créativité et de la collaboration. Tirer parti logiciel de gestion de la marque comme ClickUp peuvent aider à rationaliser ce processus, en veillant à ce que votre kit de marque reste un actif vivant et évolutif qui grandit avec votre entreprise.

Investissez le temps et les ressources nécessaires à l'élaboration d'un kit de marque solide et vous jetterez les bases d'une reconnaissance, d'une fidélité et d'une réussite à long terme de votre marque. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !