10 modèles ClickUp gratuits et simples pour suivre vos objectifs FIRE et atteindre vos objectifs

Si vous aspirez à l'indépendance financière, vous vous êtes probablement déjà demandé au moins une fois : « Mais où va tout mon argent ? » Votre application de courtage affiche un nombre. Votre application bancaire en affiche un autre. Votre feuille de calcul pour la retraite est peut-être enfouie dans un dossier intitulé « Final_V3_Updated_NEW ».

Cette confusion est courante et humaine. Un sondage récent a révélé qu'environ 60 % des Américains ont un compte d'épargne-retraite, mais que seulement la moitié d'entre eux s'attendent à vivre confortablement pendant leur retraite.

Cet écart entre l'épargne et le sentiment de sécurité montre à quel point il est difficile de comprendre la progression réelle sans avoir une vision claire de vos nombres. Si vous êtes engagé dans un parcours FIRE (indépendance financière et retraite anticipée) et que vous espérez prendre votre retraite tôt, il ne suffit pas de faire des suppositions.

Dans cet article, nous vous présenterons des modèles simples de suivi FIRE qui vous aideront à visualiser clairement votre valeur nette, vos dépenses et vos investissements afin que vous puissiez déterminer si votre plan actuel vous offrira réellement l'assistance nécessaire pour mener la vie que vous souhaitez à l'avenir.

💡 Conseil utile : comme l'explique The Psychology of Money, la véritable réussite financière passe par la maîtrise de votre état d'esprit et de vos habitudes, et pas seulement par vos calculs mathématiques. Donnez la priorité à l'épargne régulière, évitez les dérives de votre mode de vie et n'oubliez pas que « bien gérer son argent n'a pas grand-chose à voir avec votre intelligence, mais beaucoup avec votre comportement. »

Modèles simples de suivi FIRE en un coup d'œil

Parcourez notre collection de modèles ClickUp gratuits et d'autres modèles de suivi FIRE :

Qu'est-ce qu'un outil simple de suivi FIRE ?

Un outil simple de suivi FIRE est un outil léger qui vous aide à suivre votre progression vers l'indépendance financière et la retraite anticipée (FIRE) en ne suivant que les nombres essentiels, sans feuilles de calcul complexes ni jargon financier.

Mais tout d'abord, définissons ce qu'est le FIRE.

L'indépendance financière et la retraite anticipée (FIRE) est un mode de vie et une stratégie financière axés sur un seul objectif : épargner et investir de manière agressive afin de prendre sa retraite plusieurs années, voire plusieurs décennies avant l'âge traditionnel de la retraite.

Il est devenu populaire auprès des milléniaux et des jeunes professionnels qui souhaitent mieux contrôler leur temps, leur carrière et leur mode de vie, et pas seulement leur patrimoine.

La plupart des outils de suivi FIRE simples comprennent des champs tels que :

Revenu mensuel (salaire, revenus complémentaires, primes)

Dépenses fixes et variables

Taux d'épargne et excédent mensuel

Valeur nette (actifs moins passifs)

Soldes d'investissement et cotisations aux comptes de retraite

Vous pouvez également ajouter d'autres champs tels que :

Solde des dettes et remboursements (par exemple, hypothèque, prêts, cartes de crédit)

Ciblez le nombre d’indices FIRE et le taux de retrait estimé.

Notes pour les changements importants dans votre vie, vos objectifs ou vos hypothèses

Vous pouvez enregistrer des mises à jour mensuelles ou trimestrielles, comparer l'évolution de votre valeur nette et voir quelle part de votre argent est consacrée aux dépenses quotidiennes par rapport à votre liberté future.

👀 Anecdote amusante : dans un sondage, 86 % des personnes interrogées ont déclaré établir régulièrement un budget, et plus de 84 % d'entre elles ont indiqué que cela les aidait à éviter les dettes ou à les rembourser.

Pourquoi avez-vous besoin d'un outil simple de suivi FIRE ?

Un bon outil de suivi FIRE vous permet de garder une vision claire, actualisée et facile à exploiter de votre situation financière. Vous devriez pouvoir le consulter d'un seul coup d'œil et voir instantanément si vous vous rapprochez de l'indépendance financière ou si vous vous en éloignez.

Recherchez des outils de suivi qui :

Affichez vos revenus, vos dépenses, votre taux d'épargne et votre valeur nette en un seul coup d'œil ✅

Simplifiez la mise à jour mensuelle des nombres sans formules complexes ✅

Mettez en évidence le montant que vous investissez pour atteindre le nombre FIRE par rapport à vos dépenses quotidiennes ✅

Prévoyez un espace pour vos objectifs, vos hypothèses et vos notes concernant les changements importants dans votre vie ou vos revenus ✅.

Permettez des tests de scénarios de base afin de pouvoir ajuster les taux d'épargne, les échéanciers ou les rendements ✅

Un outil de suivi FIRE performant favorise également la mise en place d'une routine financière reproductible. Chaque mois, vous revenez sur la même feuille, actualisez vos chiffres, examinez votre progression et décidez des ajustements à apporter.

C'est ainsi que le FIRE devient une série de petites décisions éclairées plutôt qu'un rêve vague auquel vous ne pensez qu'occasionnellement.

👀 Fait intéressant : les épargnants traditionnels mettent de côté environ 10 à 15 % de leurs revenus, tandis que de nombreux investisseurs FIRE épargnent 50 % ou plus pendant leur période de travail. Cet écart important explique pourquoi même de petites améliorations de votre taux d'épargne peuvent changer radicalement la date à laquelle vous atteindrez l'indépendance financière.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de suivi FIRE simple ?

Un bon modèle de suivi FIRE vous permet de visualiser et de mettre à jour facilement votre situation financière. Il devrait vous aider à comprendre comment vos revenus, vos dépenses et vos investissements s'articulent pour vous permettre d'atteindre l'indépendance financière.

Le modèle idéal devrait inclure :

Champs pour les revenus, les dépenses fixes et variables et le taux d'épargne

Un outil simple de suivi de la valeur nette avec les actifs, les dettes et la valeur nette actuelle.

Espace séparé pour le solde des investissements et les cotisations aux comptes de retraite

Créez des groupes clairs pour chaque catégorie de dépenses afin de pouvoir identifier rapidement vos habitudes de consommation.

Formules intégrées dans les feuilles de calcul ou champs de type calculatrice pour calculer votre nombre FIRE et votre taux de retrait prévu.

Possibilité de tester différents scénarios en matière de rendements boursiers, d'inflation et d'évolution de l'épargne.

Un diagramme ou un résumé basique vous permet de voir votre progression au fil du temps plutôt que de lire des nombres bruts.

Des données simples que vous pouvez copier pour les années suivantes, ce qui rend le modèle facile à utiliser à long terme.

📮 Insight ClickUp : 78 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage établissent des plans détaillés dans le cadre de leur processus de définition d'objectifs. Cependant, 50 % d'entre elles ne suivent pas ces plans à l'aide d'outils dédiés, ce qui est surprenant. 👀Avec ClickUp, vous convertissez facilement vos objectifs en tâches réalisables, ce qui vous permet de les atteindre étape par étape. De plus, nos tableaux de bord ClickUp sans code fournissent des représentations visuelles claires de votre progression, les mettant en évidence et vous offrant plus de contrôle et de visibilité sur votre travail. Parce que « espérer le meilleur » n'est pas une stratégie fiable. 💫 Résultats réels : les utilisateurs de ClickUp affirment pouvoir assumer environ 10 % de travail en plus sans s'épuiser.

10 modèles gratuits et simples de suivi FIRE

Le suivi FIRE échoue généralement avant que les calculs ne le fassent. Un onglet contient votre valeur nette, un autre votre budget mensuel, et votre indice FIRE, votre taux de retrait et vos discussions « hypothétiques » avec l'IA se trouvent dans différentes applications. Ce cumul s'appelle la prolifération des tâches: votre plan FIRE est fragmenté, vous ne voyez donc jamais vraiment la situation financière dans son ensemble.

ClickUp vous aide à regrouper tout cela dans un environnement de travail IA convergent. Votre outil simple de suivi FIRE, vos tâches financières, vos rappels de révision, vos documents et même un wiki FIRE personnalisé pour les règles et les détails de votre compte peuvent tous être regroupés sous un même toit.

👀 Le saviez-vous ? Selon Forrester Research , sur une période de trois ans, les organisations utilisant ClickUp ont obtenu un retour sur investissement (ROI) estimé à 384 %. Ces organisations ont généré environ 3,9 millions de dollars américains de revenus supplémentaires grâce à des projets rendus possibles ou améliorés par ClickUp.

Dans les sections ci-dessous, vous trouverez dix modèles ClickUp que vous pouvez intégrer directement à votre routine FIRE, afin de passer moins de temps à recréer des feuilles de calcul et plus de temps à prendre des décisions financières claires et sûres.

1. Modèle de budget FIRE simple ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un budget mensuel simple et voyez comment il fournit l’assistance nécessaire à votre plan FIRE grâce au modèle de budget FIRE simple de ClickUp.

Le modèle de budget FIRE simple de ClickUp affiche une vue claire, mois par mois, de ce que vous faites réellement de votre argent. Au lieu de jongler avec des feuilles distinctes pour vos revenus, vos dépenses et vos économies, vous disposez d'un seul endroit pour voir ce qui rentre, ce qui sort et ce qu'il vous reste à investir pour atteindre le nombre que vous souhaitez atteindre pour votre objectif FIRE.

Vous pouvez regrouper votre budget en catégories simples pour les factures fixes, les dépenses flexibles et l'épargne, afin de ne pas avoir à deviner où votre trésorerie s'est évaporée. Des vues telles que « Budget plan », « Income », « Net Cash » et « Expenses » vous permettent de repérer plus facilement les tendances au cours du mois et de voir comment de petits changements dans vos dépenses vous permettent de libérer davantage de fonds pour vos investissements.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez vos revenus mensuels, vos dépenses fixes, vos dépenses variables et vos économies dans une disposition organisée.

Consultez votre position de trésorerie nette en un coup d'œil grâce à des vues telles que « Budget Plan », « Income », « Net Cash » et « Expenses ».

Ajoutez des tâches pour les factures récurrentes, les abonnements et les virements afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Comparez vos dépenses prévues à vos dépenses réelles pour voir où votre budget dévie et où vous pouvez corriger le tir.

Joignez vos reçus, notes et rappels financiers directement aux éléments budgétaires afin que le contexte reste associé à chaque ligne.

✨ Idéal pour : les personnes et les couples axés sur le FIRE qui souhaitent disposer d'un budget mensuel simple et réutilisable qui indique exactement combien ils peuvent investir sans avoir à faire de suppositions.

💡 Conseil de pro : utilisez les champs personnalisés pour le montant de votre salaire, vos revenus complémentaires, la catégorie de factures, la date d'échéance et les dépenses budgétisées par rapport aux dépenses réelles. Ainsi, votre budget FIRE peut automatiquement mettre à jour les calculs de résumé et vous donner un aperçu rapide pour savoir si vous êtes dans les clous ce mois-ci ou si vous devez faire quelques ajustements.

📖 À lire également : Modèles de budget 50/30/20 gratuits pour gérer facilement vos finances

2. Modèle de gestion financière ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez vos tâches financières dispersées en un espace de travail financier clair grâce au modèle de gestion financière ClickUp.

Le modèle de gestion financière ClickUp vous offre un centre de commande unique pour gérer votre vie financière. Au lieu d'avoir des dossiers séparés pour les factures du ménage, les activités secondaires, les dépenses de l'entreprise et la planification de la retraite, vous pouvez tout regrouper dans un seul espace avec des listes claires pour chaque domaine.

Les tâches ClickUp vous aident à suivre les paiements, les évaluations et les sessions de planification, afin que « n'oubliez pas de payer cela » devienne un flux de travail simple et visible que vous pouvez suivre chaque mois.

Vous pouvez voir en un coup d'œil les obligations à venir, les éléments en retard et les tâches achevées. Ensuite, prenez du recul pour comprendre comment ces décisions affectent votre plan à long terme pour atteindre l'indépendance financière.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Regroupez vos tâches personnelles, d'entreprise et d'investissement dans des listes distinctes tout en conservant tout votre contenu dans un seul environnement de travail financier.

Suivez les factures récurrentes, les renouvellements et les révisions à l'aide de statuts tels que « À faire », « En cours » et « Achevé ».

Utilisez les vues Calendrier ou Liste pour voir ce qui est prévu cette semaine, ce mois-ci et ce trimestre.

Ajoutez des tâches ponctuelles pour les décisions importantes telles que le refinancement, le changement de fournisseur ou l'ajustement des cotisations.

Reliez les éléments à entreprendre (comme « revoir les cotisations de retraite ») directement aux objectifs FIRE plus importants qu'ils soutiennent.

✨ Idéal pour : les particuliers et les familles qui souhaitent disposer d'un système centralisé pour gérer toutes leurs tâches et analyses financières, plutôt que de rassembler des listes de tâches et des rappels séparés.

📖 À lire également : Comment trouver l'inspiration pour votre prochain projet grâce à des exemples de conception de tableaux de bord

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Brain pour donner du sens à vos nombres, et pas seulement pour les stocker. Demandez-lui de résumer votre outil de suivi FIRE mensuel, de mettre en évidence les dépenses inhabituelles ou d'expliquer en termes simples comment votre taux d'épargne actuel affecte votre indice FIRE. Résumez votre outil de suivi FIRE mensuel et mettez en évidence les dépenses inhabituelles dans un langage simple avec ClickUp Brain.

3. Modèle de checklist pour la retraite ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez vos vagues projets de retraite en une liste d'actions claire et détaillée grâce au modèle de checklist pour la retraite de ClickUp.

Le modèle de checklist pour la retraite de ClickUp vous offre un moyen structuré de vous préparer à la vie après le travail à temps plein. Au lieu d'avoir des notes éparpillées sur les pensions, les investissements et les dépenses futures, vous disposez d'une checklist organisée.

Il vous indique ce que vous devez examiner, décider et mettre à jour au fil du temps. Il transforme votre « Je m'occuperai de ma retraite plus tard » en une série d'étapes claires que vous pouvez réellement suivre. Vous pouvez commencer simplement avec un document de type checklist, puis le développer en un flux de travail plus complet avec des listes, des calendriers ou des vues Gantt à mesure que votre plan devient plus détaillé.

Divisez la préparation de votre retraite en plusieurs étapes, telles que l'estimation des dépenses et la cartographie des sources de revenus. Cela vous aidera à calculer le montant qu'il vous reste à épargner et à fixer des dates de révision récurrentes, afin que votre plan reste à jour à mesure que votre vie et vos revenus évoluent.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Consignez toutes les tâches et décisions clés liées à la retraite dans une checklist organisée.

Planifiez vos dépenses et vos revenus futurs afin de voir clairement l'écart entre vos économies et vos besoins pour la retraite.

Associez directement à chaque tâche les documents importants, les calculateurs et les portails de comptes.

Attribuez des tâches et des dates d'échéance afin que vos partenaires ou les membres de votre famille restent sur la même longueur d'onde quant aux prochaines étapes.

Réexaminez et actualisez régulièrement votre plan de retraite à mesure que les marchés, votre santé et vos priorités évoluent.

✨️ Idéal pour : Toute personne qui souhaite se préparer à la retraite de manière structurée, des planificateurs précoces sur la voie du FIRE aux personnes dans leur dernière décennie avant de quitter leur travail à temps plein.

💡 Conseil utile : suivre votre parcours FIRE implique de suivre plusieurs points de données : taux d'épargne, croissance des investissements, catégories de dépenses, jalons importants de votre valeur nette et nombre d'années restantes avant l'indépendance financière. ClickUp BrainGPT fournit des réponses instantanées sur votre progression financière en se basant sur toutes les données que vous avez suivies en un seul endroit. Utilisez votre voix pour enregistrer et poser des requêtes sur votre progression avec BrainGPT. Posez des questions sur votre progression FIRE : interrogez ClickUp BrainGPT avec « Suis-je en bonne voie pour prendre ma retraite à 45 ans ? » ou « Quel est mon taux d'épargne moyen au cours des six derniers mois ? » et obtenez des réponses immédiates basées sur vos revenus, dépenses et contributions d'investissement réels enregistrés, sans calculs manuels.

Enregistrement vocal des dépenses et des revenus : utilisez : utilisez la fonction Talk to Text pour enregistrer rapidement vos achats, vos dépôts de revenus ou vos contributions d'investissement tout au long de la journée. Énoncez vos transactions pendant vos trajets ou vos achats au lieu d'attendre pour mettre à jour vos feuilles de calcul plus tard.

Recherchez dans tous vos documents financiers : Enterprise Search vous permet de trouver instantanément ce document fiscal, ce relevé d'investissement ou cette note de planification budgétaire que vous avez créé il y a plusieurs mois.

Choisissez le modèle d'IA adapté à l'analyse financière : accédez à plusieurs LLM tels que ChatGPT, Gemini et Claude via ClickUp BrainGPT pour obtenir différents points de vue sur les stratégies financières.

📖 À lire également : Les meilleurs modèles de feuilles de calcul pour planifier efficacement votre retraite

4. Modèle de budget personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez vos inquiétudes concernant votre compte bancaire en un plan simple grâce au modèle de budget personnel ClickUp.

Le modèle de budget personnel ClickUp vous affiche une vue mensuelle de la façon dont votre argent est réellement dépensé. Au lieu d'alertes bancaires éparpillées et de feuilles de calcul à moitié remplies, vous disposez d'un seul endroit pour regrouper vos revenus, vos dépenses essentielles, vos dépenses facultatives, vos paiements de dettes et vos économies. De cette façon, vous pouvez voir comment chaque mois contribue à vos objectifs FIRE à long terme.

Vous pouvez enregistrer chaque transaction dans des catégories qui correspondent à votre vie réelle, puis passer de la vue Liste à la vue Tableau et Calendrier pour voir à la fois les détails quotidiens et la tendance générale. Au fil du temps, le modèle vous permet de repérer plus facilement vos habitudes, de lisser votre trésorerie et de décider de manière réaliste combien consacrer à votre vie actuelle et combien à votre retraite anticipée.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Séparez les dépenses essentielles, les dépenses discrétionnaires, les paiements pour les dettes et l'épargne au sein d'un budget personnel unique.

Suivez vos revenus et dépenses mensuels afin de toujours savoir ce qu'il vous reste à épargner ou à investir.

Consultez vos habitudes de dépenses par catégorie et identifiez rapidement les postes où vous pouvez faire des économies.

Utilisez la vue Calendrier pour aligner les dates d'échéance avec les paies et éviter les surprises de dernière minute.

Comparez un mois à l'autre pour vérifier si votre budget vous permet réellement de progresser vers l'indépendance financière.

✨️ Idéal pour : toute personne qui souhaite disposer d'un budget mensuel simple et reproductible afin de comprendre ses habitudes de dépenses et de libérer davantage d'argent pour l'épargne et les investissements.

Astuce rapide : créez un tableau de bord ClickUp qui affiche en temps réel vos indicateurs FIRE clés : valeur nette actuelle, tendances du taux d'épargne, diagrammes de croissance des investissements et compte à rebours jusqu'à la date de retraite à laquelle vous aspirez. Ajoutez des widgets qui affichent le détail des dépenses mensuelles par catégorie, des barres de progression vers votre prochain jalon de valeur nette et des diagrammes comparatifs d'une année sur l'autre. L'ensemble de votre situation financière s'affiche sur un écran personnalisable que vous pouvez consulter quotidiennement sans avoir à ouvrir des feuilles de calcul ou à passer d'une application financière à l'autre.

5. Modèle de forfait budgétaire personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez vos idées vagues en un plan financier mensuel simple grâce au modèle de budget personnel ClickUp.

Le modèle de forfait budgétaire personnel ClickUp transforme la phrase « Je ferai mon budget le mois prochain » en un système simple et reproductible. Au lieu de recréer une nouvelle feuille de calcul à chaque fois, vous disposez d'une structure unique pour vos revenus, vos coûts fixes, vos cibles d'épargne et vos dépenses flexibles, que vous pouvez réutiliser mois après mois.

Définissez vos catégories principales une seule fois, puis dupliquez la disposition afin de toujours savoir exactement quoi remplir. Une vue sert de plan global pour le mois, une autre fonctionne comme un journal des dépenses quotidiennes et une vue de type résumé compare ce que vous aviez prévu avec ce qui s'est réellement passé.

Au fil du temps, cela vous permettra de repérer plus facilement les habitudes qui vous fournissent l’assistance nécessaire pour atteindre vos objectifs FIRE et celles qui vous ralentissent.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez un forfait budgétaire personnel stable au lieu de refaire votre disposition chaque mois.

Comparez vos dépenses prévues et réelles afin de pouvoir vous adapter avant que des habitudes néfastes ne s'installent.

Regroupez vos revenus, vos factures, vos économies et votre budget loisirs dans un environnement de travail organisé.

Passez d'une vue détaillée des transactions à un résumé lorsque vous examinez vos finances.

Découvrez comment de petits changements dans vos dépenses peuvent vous permettre de libérer davantage de liquidités pour épargner et investir en vue d'atteindre vos objectifs FIRE.

✨️ Idéal pour : Toute personne qui souhaite disposer d'un plan budgétaire personnel cohérent qui montre comment les choix de dépenses quotidiennes s'additionnent au fil du temps pour atteindre des objectifs d'épargne et FIRE plus importants.

📽️ Regardez une vidéo : Si vous prévoyez de revoir vos chiffres FIRE chaque semaine dans ClickUp, regardez cette vidéo sur la manière d'utiliser l'IA pour améliorer votre productivité :

📖 À lire également : Les meilleurs outils d'IA pour améliorer votre productivité

6. Modèle de rapport de dépenses ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Ne laissez pas chaque dollar que vous dépensez disparaître dans vos souvenirs grâce au modèle de rapport de dépenses ClickUp.

Le modèle de rapport de dépenses ClickUp vous offre un espace clair où vous pouvez voir où va réellement votre argent. Vous enregistrez chaque dépense dans un tableau simple comprenant des champs pour la date, le fournisseur, la catégorie, le montant et le mode de paiement.

Appliquez des étiquettes pour les dépenses de travail, personnelles ou liées au FIRE et utilisez des statuts tels que « Soumis », « En cours d'examen » et « Approuvé » afin de toujours savoir ce qui est en attente.

Les vues telles que Liste et Calendrier vous aident à aligner vos dépenses avec vos jours de paie et vos factures, tandis que les pièces jointes permettent de conserver les reçus à côté de chaque entrée pour pouvoir les consulter facilement ultérieurement. Au fil du temps, le modèle évolue pour devenir un journal des dépenses courantes que vous pouvez analyser afin d'identifier des tendances, de réduire les fuites et de baser votre plan FIRE sur des chiffres réels plutôt que sur des suppositions.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Consignez toutes vos dépenses dans un rapport cohérent plutôt que dans des notes et des captures d'écran éparpillées.

Regroupez les dépenses par catégorie, fournisseur ou projet afin de repérer plus facilement les tendances.

Joignez vos reçus et vos notes directement aux entrées pour faciliter la préparation de vos déclarations fiscales et vos remboursements.

Suivez les statuts simples afin de toujours savoir quelles dépenses ont été soumises, sont en attente ou ont été approuvées.

Examinez les totaux mensuels pour voir comment vos dépenses réelles correspondent à votre budget et à vos objectifs FIRE.

✨️ Idéal pour : les particuliers et les petites équipes qui souhaitent disposer d'un rapport de dépenses clair et réutilisable facilitant la budgétisation, la préparation fiscale et la planification financière à long terme.

📖 À lire également : Modèles gratuits de budget familial pour Google Sheets

7. Modèle d'analyse des écarts de retraite ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Évaluez la distance qui vous sépare de votre objectif grâce au modèle d'analyse de l'écart de retraite de ClickUp.

Le modèle d'analyse de l'écart de retraite de ClickUp vous aide à passer de l'idée « J'espère que cela suffira » à « Je sais ce qui doit changer ». Au lieu d'avoir des objectifs vagues dans votre tête, vous présentez d'un côté votre valeur nette actuelle, votre taux d'épargne et vos rendements prévus, et de l'autre côté votre nombre FIRE cible, votre taux de retrait sûr et vos dépenses de retraite.

La fonctionnalité du modèle présente une disposition simple de type Tableau blanc, vous permettant de faire glisser des notes, des diagrammes et des légendes jusqu'à ce que l'histoire ait du sens.

Lorsque vous identifiez des écarts, vous les transformez en tâches, telles que l'augmentation de vos cotisations, l'ajustement de votre âge de départ à la retraite ou l'évaluation de différents scénarios de rendement et d'inflation. Au fil du temps, le tableau de bord devient un outil de travail que vous consultez chaque année pour voir si vous comblez l'écart ou si vous devez corriger le tir.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Comparez votre valeur nette actuelle et votre taux d'épargne avec votre cible FIRE dans une seule disposition visuelle.

Esquissez différents scénarios pour les rendements des investissements, l'âge de la retraite et les dépenses mensuelles.

Transformez chaque lacune que vous identifiez en tâches concrètes avec des propriétaires et des échéanciers.

Utilisez un espace flexible de type Tableau blanc pour déplacer facilement vos idées, vos notes et vos éléments à entreprendre.

Revisitez le tableau chaque année pour recalculer, mettre à jour vos hypothèses et maintenir votre plan à jour.

✨️ Idéal pour : les planificateurs adeptes du FIRE qui souhaitent disposer d'un moyen clair et visuel de comparer leur situation actuelle avec la retraite qu'ils souhaitent et décider des changements à apporter.

📖 À lire également : Modèles gratuits de portefeuille d'investissement pour le suivi et la gestion de vos actifs

8. Modèle de rapport mensuel des dépenses ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez une pile de reçus en un aperçu mensuel clair grâce au modèle de rapport de dépenses mensuelles ClickUp.

Le modèle de rapport mensuel des dépenses de ClickUp vous donne un aperçu clair de l'utilisation réelle de votre argent chaque mois. Vous pouvez regrouper les entrées en catégories qui correspondent à votre vie réelle ou à votre entreprise, ce qui vous permet de voir facilement en un seul endroit combien vous dépensez pour le logement, la nourriture, les abonnements, les voyages ou les frais de travail.

Les vues sous forme de tableau et de calendrier vous aident à voir quand les dépenses surviennent et comment elles s'alignent sur vos salaires, tandis qu'une vue de type résumé regroupe tout par catégorie.

Au fil des mois, vous commencerez à voir apparaître de véritables tendances, à réduire les coûts récurrents qui ne contribuent pas à vos objectifs FIRE et à maintenir vos dépenses plus proches du budget que vous aviez prévu.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez toutes vos dépenses mensuelles dans un rapport simple au lieu de notes éparpillées.

Regroupez vos dépenses par catégorie afin de voir rapidement où va la majeure partie de votre argent.

Vérifiez les totaux à la fin de chaque mois pour les comparer à votre budget.

Identifiez les tendances en matière de dépenses récurrentes et trouvez facilement des opportunités de réduction des coûts.

Utilisez les rapports passés pour effectuer des prévisions sur vos dépenses futures avec plus de confiance.

✨️ Idéal pour : toute personne qui souhaite disposer d'un rapport de dépenses mensuel clair afin de bénéficier d'une assistance pour mieux gérer son budget, contrôler ses coûts et planifier son FIRE à long terme.

Astuce rapide : configurez des rappels ClickUp pour inviter à des vérifications financières régulières qui garantissent la précision de votre suivi FIRE. Créez des rappels récurrents pour les mises à jour mensuelles de votre valeur nette, les rééquilibrages trimestriels de vos investissements ou les sessions hebdomadaires d'enregistrement de vos dépenses. Vous pouvez également définir des rappels lorsque vous approchez de vos objectifs d'épargne ou des recalculs annuels de votre indice FIRE.

📖 À lire également : La checklist essentielle pour la préparation des déclarations fiscales des particuliers et des petites entreprises

9. Modèle d'objectifs annuels ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gardez vos grands objectifs financiers en vue tout au long de l'année grâce au modèle d'objectifs annuels ClickUp.

Le modèle d'objectifs annuels ClickUp vous fournit une feuille de route claire pour l'année, plutôt qu'une liste de résolutions que vous aurez probablement oubliées dès le mois de mars. Vous pouvez définir vos objectifs FIRE, vos jalons d'épargne, vos évolutions de carrière et vos changements de mode de vie en un seul endroit, puis les revoir régulièrement au lieu de vous fier à votre mémoire.

Si vous préférez vérifier votre progression sur votre téléphone, vous pouvez également associer les modèles à vos applications de suivi des objectifs préférées, afin que vos principaux objectifs financiers et personnels restent visibles entre deux révisions.

Le modèle commence par un simple plan de type Doc que vous pouvez utiliser pour créer des tâches, des échéanciers et des jalons. Vous regroupez vos objectifs par thèmes, tels que l'argent, le travail et la vie, puis vous divisez chacun d'eux en étapes plus petites qui s'intègrent réellement dans votre calendrier.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Transformez vos objectifs annuels ambitieux en petites étapes que vous pouvez réellement planifier.

Répartissez les tâches sur toute l'année afin que vos objectifs financiers ne se concentrent pas sur un seul mois.

Consultez les jalons importants à venir sur un calendrier afin de ne pas oublier les actions importantes.

Vérifiez régulièrement votre progression et ajustez vos échéanciers lorsque votre situation personnelle ou vos revenus changent.

Conservez vos objectifs FIRE au même espace que vos autres objectifs personnels et professionnels.

✨️ Idéal pour : Toute personne qui souhaite disposer d'une feuille de route annuelle permettant la connexion de ses objectifs FIRE, ses objectifs d'épargne et ses priorités de vie dans un plan organisé.

La plupart des gens se fixent des objectifs, mais très peu se fixent des objectifs qu'ils peuvent réellement atteindre. Le problème ? Ne pas avoir de système clair pour définir ses objectifs. Apprendre à se fixer des objectifs à long terme peut vous aider à orienter votre vie, votre carrière et votre développement personnel.

📽️ Dans cette vidéo, nous allons détailler :

Comment fixer des objectifs annuels qui favorisent l'acquisition d'habitudes et la dynamique 🎯

Comment créer des objectifs sur 5 ans qui favorisent votre évolution professionnelle et personnelle 🎯

Comment planifier des objectifs à long terme qui définissent votre orientation générale dans la vie 🎯

📖 À lire également : Les meilleures applications de suivi des objectifs

10. Modèle ClickUp pour définir vos objectifs de développement personnel

Obtenir un modèle gratuit Ne vous contentez pas de rêver à vos objectifs de croissance : utilisez le modèle ClickUp pour définir vos objectifs de développement personnel.

Le modèle de définition d'objectifs de développement personnel de ClickUp donne à vos projets de croissance la même structure que vos projets financiers. Vous pouvez transformer des idées vagues telles que « en savoir plus sur l'investissement » ou « négocier un meilleur salaire un jour » en objectifs clairs qui s'adaptent à votre travail, votre famille et tout le reste.

De cette façon, le développement personnel devient un élément pratique de votre stratégie FIRE, et non plus quelque chose que vous remettez sans cesse à plus tard. Dans le modèle, des invites et des instructions simples vous aident à définir les grands thèmes (carrière, compétences, finances, mode de vie), puis à les décomposer en tâches plus petites et limitées dans le temps.

Vous pouvez utiliser des statuts tels que « En bonne voie », « Hors piste » et « Écrasant » pour voir les progrès d'un seul coup d'œil, tandis que des vues telles que les objectifs SMART, l'effort nécessaire pour atteindre les objectifs et les feuilles de travail guidées vous permettent de définir plus facilement ce qu'est la réussite, de choisir où concentrer votre énergie et de programmer des vérifications régulières afin que votre croissance suive le rythme de vos plans d'indépendance financière.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Transformez vos grandes idées de développement personnel en objectifs clairs grâce à des invitations simples.

Divisez chaque objectif en petites tâches que vous pouvez réellement intégrer à votre semaine.

Utilisez des libellés de statut pour voir quels objectifs progressent et lesquels nécessitent une attention particulière.

Passez en revue vos efforts pour chaque objectif afin de ne pas essayer de faire tout ce qui est à faire en même temps.

Regardez en arrière pour voir le chemin que vous avez parcouru dans votre parcours de croissance.

✨️ Idéal pour : Toute personne qui souhaite disposer d'un moyen simple pour définir, suivre et atteindre ses objectifs de développement personnel afin de mener la vie qu'elle souhaite avant et après la retraite.

💡Astuce rapide : si vous êtes encore en train de clarifier vos objectifs professionnels, ce guide sur les objectifs de développement personnel peut vous aider à trouver des points de départ clairs avant de les intégrer dans le modèle.

📖 À lire également : Les meilleurs outils de développement personnel pour atteindre vos objectifs

Finalisez votre plan FIRE avec ClickUp.

Atteindre l'indépendance financière ne repose pas tant sur une seule grande décision que sur des centaines de choix discrets et répétitifs. Un simple outil de suivi FIRE donne une forme à ces choix, au lieu de les laisser comme de vagues intentions dans votre tête.

ClickUp vous offre un espace où vous pouvez définir vos objectifs et assurer votre sécurité financière. ⭐️

Votre outil de suivi FIRE simple se trouve à côté de vos budgets, checklists pour la retraite, objectifs annuels et plans de développement personnel. Les tâches, notes et rappels se trouvent au même emplacement que les nombres auxquels ils se rapportent, ce qui facilite les ajustements lorsque votre vie, vos revenus ou vos projets changent.

Par exemple, vous pouvez suivre vos actifs et votre hypothèque dans un onglet FIRE de Google Sheets qui alimente vos tâches ClickUp. Modifiez le nombre de la première ligne et votre indice FI, le solde de votre portefeuille, votre pourcentage d'épargne et d'autres calculs seront automatiquement mis à jour. Choisissez votre propre liberté financière.

Comme l'outil de suivi reflète votre situation personnelle plutôt qu'un modèle générique, chaque révision devient une occasion de prendre des décisions plus éclairées sur ce qui stimule véritablement votre croissance à long terme.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp pour regrouper votre plan FIRE, vos tâches financières et vos prochaines étapes dans un seul environnement de travail.