Modèles gratuits de budget familial pour le suivi de vos dépenses mensuelles

Qu'il s'agisse d'acheter une maison ou de prendre une retraite anticipée, presque tout le monde a un objectif financier qu'il souhaite atteindre à un certain âge. Cependant, seuls 30 % y parviennent. La raison la plus courante ? Une mauvaise gestion budgétaire !

Un budget mensuel bien planifié est la première étape vers une gestion financière saine. Il permet de contrôler les dépenses excessives et de constituer une épargne afin d'atteindre vos objectifs de manière stratégique. Pourtant, 11 % des gens ne budgétisent pas leurs revenus, peut-être parce qu'ils ne disposent pas des outils adéquats pour commencer.

Mais ce n'est plus le cas : voici 13 modèles gratuits de budget familial pour créer un budget et tirer le meilleur parti de chaque dollar !

Que sont les modèles de budget familial ?

Un modèle de budget familial est un document prédéfini et personnalisable qui vous permet de suivre et d'enregistrer vos revenus, vos économies, vos dépenses et d'autres détails financiers. Il tient compte de tous les éléments financiers majeurs et mineurs d'un ménage, tels que le loyer, les courses et les factures mensuelles, afin de montrer clairement vos entrées et sorties d'argent. En tant que tel, il permet de gérer votre argent de manière plus prudente.

Un modèle de budget familial type comprend généralement les sections suivantes :

Sources de revenus

Dépenses fixes

Dépenses variables

Économies

Résumé du revenu total par rapport aux dépenses totales

🧠 Anecdote : Le mot « budget » vient du vieux français « bougette », qui désignait un petit sac en cuir.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de budget familial ?

Créer un budget familial est souvent stressant, et c'est tout à fait compréhensible. Vous devez tenir compte de vos revenus et de vos dépenses, visualiser vos objectifs d'épargne et identifier les domaines à améliorer pour faire une réelle différence. Tout cela peut sembler beaucoup à faire, mais pas si vous disposez du bon modèle. Voici quelques-unes de ses qualités :

Disposition claire : recherchez un modèle dont la fonctionnalité comporte un design simple, avec des colonnes organisées, des sections claires et une mise en forme cohérente, afin qu'il soit facile à utiliser et à parcourir, même pour les débutants ✨

Personnalisation : optez pour un modèle qui vous permet d'adapter les catégories aux besoins spécifiques de votre foyer. Par exemple, vous devriez pouvoir ajouter, supprimer et renommer des lignes et des colones afin de créer un budget qui correspond à vos finances familiales ✨

Fonctionnalités de suivi financier : utilisez un modèle doté de fonctionnalités de suivi financier intégrées. Cela vous aidera à suivre vos revenus, vos dépenses et vos économies afin de déterminer les écarts budgétaires ✨

Fonctions d'automatisation : choisissez un modèle qui utilise des formules pour remplir automatiquement les calculs essentiels, tels que le revenu total, les dépenses totales et l'épargne totale ✨

Éléments visuels : recherchez un modèle avec des diagrammes, des barres, des tableaux et d'autres éléments visuels pour afficher vos revenus, vos dépenses, vos économies, etc. Cela minimise la courbe d'apprentissage et rend le budget compréhensible pour tout le monde ✨

13 modèles de budget familial

Voici quelques modèles gratuits de budget familial proposés par ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, et d'autres plateformes pour créer un budget et faire vos premières étapes vers une gestion financière efficace :

1. Modèle de budget simple ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez facilement vos revenus, dépenses et économies mensuels grâce au modèle de budget simple ClickUp

Si c'est la première fois que vous créez un budget pour votre foyer, utilisez le modèle de budget simple ClickUp. Il offre un cadre gratuit pour suivre les revenus du foyer, les dépenses mensuelles et les objectifs d'épargne. Sa structure épurée encourage les mises à jour régulières et s'adapte facilement à l'évolution des besoins financiers.

Enregistrez tous vos revenus et dépenses mensuels pour fournir un aperçu complet de votre situation financière. De plus, saisissez vos coûts fixes, vos dépenses discrétionnaires et le total de vos revenus, puis suivez les variations mensuelles à l'aide des vues intégrées.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Classez vos revenus et vos dépenses dans une disposition claire et facile à utiliser

Visualisez les soldes budgétaires à l'aide de tableaux de bord et de champs personnalisables

Consultez vos résumés financiers sous forme de calendrier, de tableau ou de liste

Modifiez, développez ou ajustez les données directement depuis n'importe quel appareil

Idéal pour : les particuliers et les ménages qui souhaitent mettre en place une routine budgétaire de base à l'aide d'outils simples.

2. Modèle de budget personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Prenez le contrôle de vos finances personnelles grâce au modèle de budget personnel ClickUp

Vous avez du mal à gérer vos finances personnelles par vous-même ? Le modèle de budget personnel ClickUp peut vous aider.

Spécialement conçu pour un usage individuel, c'est le meilleur moyen de reprendre le contrôle de vos finances. Ce modèle permet le suivi de vos revenus, de vos dépenses, de vos économies et de vos obligations financières afin d'identifier les domaines à ajuster et les coûts à réduire, comme le ferait un assistant financier personnel.

Il vous permet également de hiérarchiser vos objectifs financiers et de travailler à leur réalisation. Cela favorise de saines habitudes budgétaires et vous permet de gérer votre argent de manière plus réfléchie.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Segmentez et suivez les paiements récurrents, les économies et les dépenses liées à votre mode de vie

Accédez à des sections prédéfinies pour les sources de revenus, les dépenses fixes et variables, et les cibles d'épargne

Recevez des rappels automatisés pour les paiements à venir ou les révisions budgétaires

Fixez-vous des objectifs financiers avec des indicateurs visuels et des échéances

Idéal pour : les professionnels indépendants, les freelances et les étudiants qui gèrent leurs dépenses personnelles, leurs objectifs financiers et leurs économies mensuelles.

Voici ce que Philip Storry, administrateur système senior chez SYZYGY, avait à dire à propos de l'utilisation des modèles ClickUp pour les finances :

La coordination chez SYZYGY s'est améliorée à tous les niveaux. Le meilleur exemple est notre nouveau processus d'intégration des nouveaux employés, qui nécessite une coordination entre quatre services : les ressources humaines, les finances, l'informatique et les installations. L'utilisation d'un modèle et d'un formulaire nous a permis de saisir rapidement les informations relatives à un nouvel employé rejoignant notre organisation, puis de créer une tâche avec des sous-tâches attribuées à chaque service pour le travail requis.

3. Modèle de forfait budgétaire personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez votre budget comme un professionnel grâce au modèle de forfait budgétaire personnel ClickUp

S'il y a une chose aussi difficile que de créer un budget, c'est bien de s'y tenir. C'est là que le modèle de forfait budgétaire personnel ClickUp entre en jeu. Il liste vos dépenses, vos budgets et vos dépenses réelles afin de vous permettre de voir dans quelle mesure vous avez suivi votre plan.

De plus, chaque vue prend en charge la planification dans le temps tout en assurant la connexion des tendances des revenus et des dépenses à des objectifs de vie plus larges. En organisant vos objectifs financiers mensuels, trimestriels et à long terme, vous pouvez voir au-delà des dépenses quotidiennes.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Structurez la planification budgétaire sur différents échéanciers, notamment les mois et les trimestres

Suivez vos objectifs d'épargne, vos obligations récurrentes et vos forfaits financiers futurs

Visualisez vos priorités à l'aide de diagrammes de Gantt, d'objectifs ou de dispositions de calendrier

Ajustez facilement vos forfaits à mesure que vos objectifs changent ou que votre statut financier évolue

Idéal pour : les personnes et les familles motivées par des objectifs qui souhaitent structurer leurs priorités financières, suivre leurs factures récurrentes et surveiller leurs économies.

4. Modèle de rapport budgétaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Obtenez une vision claire de l'efficacité réelle de votre budget grâce au modèle de rapport budgétaire ClickUp

Le modèle de rapport budgétaire ClickUp présente une image claire des performances financières à la fin de chaque cycle budgétaire. Clair et visuellement attrayant, ce modèle offre un aperçu complet de vos budgets passés et présents, y compris leurs écarts et leur efficacité, afin que vous puissiez évaluer vos performances financières globales.

Sa conception axée sur les données favorise la responsabilisation, permettant aux utilisateurs d'évaluer les tendances et de planifier des mesures correctives. De plus, il vous permet de suivre votre progression afin de visualiser le temps moyen nécessaire pour atteindre vos objectifs financiers.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Comparez les montants budgétés et réels dans les domaines de dépenses clés

Utilisez des tableaux de bord et des filtres personnalisés pour obtenir des informations sur votre comportement financier

Résumer les chiffres financiers clés pour vos présentations ou vos analyses

Exportez des rapports pour des analyses financières ou une planification collaborative

Idéal pour : les analystes budgétaires, les responsables financiers et les passionnés de finances personnelles qui créent des rapports financiers détaillés et examinent les habitudes de dépenses au fil du temps.

💡 Conseil de pro : Si vous avez du mal à gérer vos dépenses, mettez en œuvre ces stratégies simples pour un suivi et un contrôle efficaces : Suivi en temps réel 📊

Créez des rapports en quelques clics⚡

Racontez votre histoire et créez des liens 🗣️

Prendre des décisions en toute simplicité ✅

Investissez dans votre équipe 🧑‍💼

5. Modèle de gestion financière ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez vos dépenses pour atteindre la réussite financière grâce au modèle de gestion financière ClickUp

Le modèle de gestion financière ClickUp ne sert pas uniquement à établir un budget, c'est une ressource intégrée qui vous permet de gérer tous les aspects de vos finances. Du montant que vous avez payé à la personne à qui vous l'avez versé, ce modèle effectue le suivi et enregistre toutes vos dépenses, vous permettant ainsi de créer des budgets de projet similaires.

Il utilise des outils d'analyse visuelle tels que des diagrammes, des cartes thermiques pour vous aider à analyser vos performances financières. Chaque section offre une assistance dans des domaines financiers distincts, notamment les paiements récurrents, la planification d'urgence et la gestion des factures. De plus, les automatisations préconfigurées rendent le suivi routinier plus cohérent et plus rapide.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez vos factures à court terme, vos dettes à long terme et vos revenus provenant de plusieurs sources

Configurez des alertes automatisées pour les dates d'échéance ou les seuils de dépenses

Structurez les vues pour afficher les rôles au sein du foyer et les domaines budgétaires

Résumer votre santé financière grâce à des tableaux de bord interactifs

Idéal pour : les propriétaires de petites entreprises, les travailleurs indépendants, les particuliers et les familles qui organisent plusieurs tâches financières et souhaitent garder une vue d'ensemble sur toutes les catégories.

📮 ClickUp Insight : Les changements de contexte affectent silencieusement la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des perturbations au travail proviennent du jonglage entre les plateformes, de la gestion des e-mail et des allers-retours entre les réunions. Et si vous pouviez éliminer ces interruptions coûteuses ? ClickUp regroupe vos flux de travail (et vos discussions) sur une seule plateforme simplifiée. Lancez et gérez vos tâches via le chat, les documents, les tableaux blancs et bien plus encore, tandis que les fonctionnalités basées sur l'IA permettent de conserver le contexte connecté, consultable et gérable !

6. Modèle de budget universitaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Forfait et économisez pour toutes vos dépenses universitaires à l'aide du modèle de budget universitaire ClickUp

Le modèle de budget universitaire ClickUp fournit aux étudiants des outils pour gérer leurs frais de scolarité, leurs livres, leurs frais de subsistance et leurs dépenses accessoires. Sa disposition prend en compte les dépenses courantes liées aux études universitaires et les aligne sur les sources de revenus de limite, telles que le travail à temps partiel ou les bourses.

Les étudiants peuvent suivre leurs décisions financières en temps réel et adapter les catégories en fonction des besoins de chaque semestre. Cette structure encourage très tôt l'acquisition d'habitudes budgétaires indépendantes. De plus, elle automatise les tâches budgétaires de base, telles que le suivi des revenus, la prévision des dépenses et le contrôle des écarts.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Répartissez vos dépenses scolaires, de logement et personnelles par semestre ou par trimestre

Organisez vos sources de revenus, y compris les bourses, l'assistance familiale et les emplois sur le campus

Signalez les dépenses excessives ou les changements de solde à l'aide de déclencheurs personnalisés

Accédez au modèle depuis votre mobile ou votre bureau lorsque vous êtes en déplacement

Idéal pour : les étudiants qui doivent équilibrer leurs frais de scolarité, leur loyer, leurs courses et leurs revenus à temps partiel tout en effectuant le suivi de leur budget semestriel, de leurs aides financières et de leurs objectifs d'épargne.

Voici un aperçu rapide de la manière de hiérarchiser les tâches comme un pro :

7. Modèle de rapport mensuel des dépenses ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez et consignez vos dépenses mensuelles afin de créer des budgets à court terme efficaces grâce au modèle de rapports de dépenses mensuelles ClickUp

Vous recherchez un modèle pour vous aider à planifier votre budget à court terme ? Le modèle de rapports mensuels des dépenses ClickUp est fait pour vous. Ce modèle permet le suivi et la consigne de toutes vos dépenses mensuelles, du loyer aux primes d'assurance, afin que vous puissiez comprendre où va votre argent.

Il utilise également des outils pour analyser les tendances en matière de dépenses et effectuer une prévision de celles à venir. Il vous aide ainsi à identifier les possibilités de réduction des coûts et à prendre des décisions budgétaires éclairées, fondées sur des données.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez vos dépenses par type, examinez les tendances en matière de coûts et affinez vos budgets

Utilisez des tableaux de bord pour afficher des résumés ou des tendances au fil du temps

Partagez vos rapports avec les membres de votre foyer pour planifier ensemble

Mise en évidence des écarts budgétaires à l'aide d'indicateurs codés par couleur

Idéal pour : les professionnels, les familles et les équipes de petites entreprises qui génèrent des résumés mensuels de leurs dépenses et assurent le suivi de leurs tendances financières au fil du temps.

🧠 Anecdote amusante : Le Japon est obsédé par la gestion du budget personnel grâce au kakeibo, une technique de journalisation budgétaire introduite en 1904 et conçue pour encourager les dépenses réfléchies et la gratitude, que des millions de personnes utilisent encore aujourd'hui. 💰

8. Modèle Excel de budget mensuel personnel par Vertex42

via Vertex42

Une autre ressource gratuite, le modèle Excel de budget mensuel personnel de Vertex42, vous permet de créer un aperçu de vos revenus et dépenses mensuels, vous aidant ainsi à identifier les domaines dans lesquels vous pourriez dépenser inutilement. Cela vous aide à gérer vos dépenses et à augmenter vos économies.

Facile à utiliser, ce modèle offre un aspect professionnel tout en étant simple à naviguer. Il est également accessible et disponible pour télécharger aux formats Excel et Google Sheets. De plus, ses fonctions prédéfinies facilitent le suivi mensuel.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Adaptez les colonnes et les libellés à vos habitudes financières

Saisissez vos revenus et vos dépenses à l'aide des formules de calcul intégrées

Téléchargez-les et réutilisez-les mois après mois grâce à leur mise en forme cohérente

Visualisez vos habitudes de dépenses grâce à des diagrammes intégrés et comparez vos dépenses forfaitaires et réelles côte à côte

Idéal pour : les utilisateurs habitués aux tableurs et les personnes soucieuses de leur budget qui recherchent un outil de budgétisation fiable et basé sur des formules.

💡Conseil de pro : Les gens cherchent souvent à réduire leurs dépenses importantes, mais ce sont les micro-dépenses quotidiennes (comme les cafés, les frais de livraison ou les abonnements aléatoires à des applications) qui grèvent silencieusement votre budget. Faites donc un audit mensuel de ces micro-fuites : vous serez surpris du résultat. 😲

9. Modèle de budget familial par Template. Net

Si vous recherchez un modèle pour créer un budget détaillé pour votre ménage, consultez le modèle de budget familial de Template.Net. Personnalisable et convivial, il fournit une vue achevée de votre budget familial, y compris tous ses différents éléments : revenus, dépenses, économies et écarts.

Il liste également vos objectifs financiers et crée un plan d'action. Le modèle est hautement collaboratif, vous pouvez donc facilement le partager avec les membres de votre famille afin de recueillir leur avis.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Répartissez vos revenus entre vos besoins fondamentaux, votre épargne et votre mode de vie

Suivez séparément les dépenses essentielles et non essentielles

Personnalisez les colonnes et les catégories en fonction de la taille de votre foyer

Suivez vos objectifs d'épargne pour vos travaux de rénovation ou vos vacances

Idéal pour : les familles et les ménages en partage qui organisent leurs finances à l'aide d'une feuille de budget pré-structurée et imprimable.

10. Modèle de planificateur de budget familial par Template. Net

Le modèle de planificateur de budget familial de Template.Net met l'accent sur une organisation financière tournée vers l'avenir. Sa disposition claire et son design professionnel vous permettent de suivre et de répartir vos revenus afin de vous assurer qu'aucun de vos besoins ne soit négligé.

En outre, il répartit vos économies en différentes catégories, telles que les fonds d'urgence, la retraite, les investissements, etc., afin de vous aider à visualiser et à planifier votre avenir. Le modèle peut être téléchargé gratuitement dans plusieurs formats, notamment Word, PDF et Google Sheets.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Distribuez vos revenus entre des catégories fixes, flexibles et tournées vers l'avenir

Résumer les totaux et les écarts pour l'examen financier

Créez une image financière plus claire avant le début de chaque cycle budgétaire

Visualisez les tendances de flux de trésorerie à l'aide de tableaux et de mises en évidence

Idéal pour : les ménages qui planifient leur budget à l'avance et se concentrent sur des dépenses axées sur des objectifs.

11. Modèle de feuille de calcul pour le budget mensuel des ménages par Template. Net

Le modèle de feuille de calcul pour le budget mensuel des ménages proposé par Template.Net offre une disposition à plusieurs colonnes pour le suivi des revenus, des dépenses fixes et des dépenses variables chaque mois.

Il est conçu pour fournir de l'assistance aux analyses sur plusieurs mois et aider à identifier les tendances à long terme, les écarts de dépenses ou les fuites budgétaires. Ce modèle vous permet également de calculer vos économies et d'estimer vos budgets.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Affichez côte à côte les données budgétaires de mois entiers

Surveillez les coûts récurrents et variables à l'aide de lignes triables

Mettez en évidence vos cibles d'épargne et vos résultats réels à l'aide de codes de couleur

Exportez ou imprimez des résumés pour faciliter le suivi de vos finances

Idéal pour : les propriétaires, les locataires et les colocataires qui pratiquent le partage des dépenses mensuelles du ménage et surveillent les budgets consacrés aux courses, aux services publics, au loyer et aux loisirs.

12. Modèle de budget familial pour les courses alimentaires par Template. Net

Oubliez les feuilles de calcul compliquées : gérez facilement vos dépenses alimentaires grâce au modèle de budget alimentaire familial de Template.Net. Cet outil simple vous aide à planifier, à suivre et à contrôler les dépenses alimentaires de votre famille grâce à des sections claires pour le budget et les dépenses réelles.

Idéal pour les familles très occupées, ce modèle vous aide à contrôler votre budget alimentaire tout en favorisant de meilleures habitudes financières. De plus, il bénéficie de l'assistance de la budgétisation sous forme de liste, des comparaisons de prix et du suivi des coûts réels par rapport aux coûts prévus.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Listez séparément les catégories de produits alimentaires telles que les fruits et légumes, les produits laitiers et les snacks

Calculez le total de vos dépenses alimentaires par rapport à un budget prédéfini

Identifiez les éléments fréquemment achetés ou coûteux afin d'ajuster vos achats

Réduisez le gaspillage alimentaire en effectuant un suivi des quantités et des restes

Idéal pour : les familles qui gèrent activement leurs dépenses alimentaires grâce à une planification détaillée des repas et des courses.

💡 Conseil de pro : La plupart des gens établissent leur budget en forfaitant comment dépenser leur argent. Inversez la tendance. Décidez d'abord combien vous voulez économiser, soustrayez ce montant de vos revenus et établissez votre budget avec ce qui reste. Cette approche s'appelle « se payer en premier » ! 😎

13. Modèle de budget familial simple par Template. Net

La gestion de vos finances personnelles n'a pas besoin d'être compliquée. Le modèle de budget familial simple de Template.Net offre une structure claire et accessible pour le suivi de vos revenus et de vos dépenses. Il se concentre sur l'essentiel et élimine toute complexité inutile, ce qui le rend idéal pour les utilisateurs qui recherchent rapidité et facilité.

La structure facile à suivre du modèle vous aide à comprendre rapidement vos habitudes de dépenses. Il offre même l'assistance aux résumés financiers hebdomadaires, mensuels ou trimestriels, selon votre cycle de révision préféré.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez vos factures mensuelles essentielles et vos coûts variables

Suivez la progression de votre épargne et du remboursement de vos dettes

Simplifiez l'entrée des données grâce à des cellules offrant une modification en cours facile

Saisissez rapidement vos revenus et vos dépenses lors de vos vérifications de routine

Idéal pour : les particuliers et les petites familles qui ont besoin d'un modèle facile à modifier pour le suivi des revenus et des économies du ménage.

Simplifiez la gestion de votre argent grâce aux modèles de budget familial de ClickUp

Un budget familial bien forfait ne se résume pas à un nombre sur une feuille de calcul : il s'agit de prendre le contrôle, de réduire le stress et de faire de la place pour les choses qui comptent vraiment.

Que vous soyez un étudiant qui gère ses courses ou une famille qui suit ses factures, le bon modèle de budget peut transformer la façon dont vous gérez votre argent à la maison. Et lorsqu'il s'agit d'outils flexibles et faciles à utiliser, les modèles de budget familial et autres outils de ClickUp offrent clarté, simplicité et personnalisation là où vous en avez besoin.

Prêt à prendre vos finances en main ? Découvrez dès aujourd'hui les modèles gratuits de budget familial de ClickUp : inscrivez-vous pour un essai gratuit!