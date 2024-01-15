Le résumé de la psychologie de l'argent : les points clés à retenir et la critique

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre porte-monnaie semble parfois ne pas savoir où donner de la tête ?

C'est précisément ce qu'explore Morgan Housel dans son livre The Psychology of Money. Il établit que la manière dont vous gérez vos finances est liée à vos bizarreries et expériences psychologiques.

Le livre de Housel n'est pas un livre de finance comme les autres ; il vous aide à comprendre pourquoi vous prenez certaines décisions financières.

Il fournit des informations précieuses sur la psychologie des investissements à long terme et sur les facteurs humains très réels qui influencent les décisions d'investissement et les méthodes de gestion de l'argent.

Le livre révèle la connexion entre l'argent, les émotions, les préjugés et les stratégies incertaines à long terme.

Examinons de plus près le livre de Fermé et explorons comment la gestion des finances n'est pas qu'une question de nombres.

La psychologie de l'argent Résumé du livre en un coup d'œil

via Amazon la psychologie de l'argent se démarque de la masse des livres de finances personnelles. Contrairement aux livres qui prétendent offrir un chemin universel vers la richesse, celui-ci adopte une approche différente.

Morgan Housel, expert en finance comportementale et en histoire de l'investissement, est un écrivain et analyste financier de renom. Dans ce livre, il dévoile une vérité simple : la réussite financière n'est pas une question d'intelligence brute, mais de compétences comportementales.

Il souligne que votre connexion avec l'argent n'est pas ancrée dans la science ou les mathématiques, mais dans des émotions telles que la peur et l'avidité, la fierté et l'envie, ainsi que les comparaisons sociales qui forment votre relation psychologique avec l'argent. Se laisser emporter par de telles émotions peut vous rendre moins riche et vous laisser insatisfait toute votre vie.

L'ouvrage explore la manière dont nos antécédents et nos expériences font toute la différence dans notre tolérance au risque. Par exemple, ceux qui ont vu la bourse monter pendant leurs années de formation sont plus enclins à investir de l'argent dans des actions que ceux qui ont vu le marché s'effondrer.

Dans le monde financier, le concept de "moyenne de frappe" reconnaît que des pertes occasionnelles sont acceptables si les gains globaux l'emportent. En analysant l'indice Russell 3000, l'auteur a constaté que 40 % des entreprises de l'indice avaient fait faillite.

Toutefois, 7 % d'entre elles avaient réalisé des performances suffisantes pour compenser cet échec. Ces quelques entreprises ont largement contribué à la multiplication par 73 de l'indice Russell depuis 1980. Cela souligne l'importance des valeurs aberrantes.

Dans ce livre, Housel souligne le rôle de la chance et du risque dans les résultats, la puissance de la capitalisation, la façon dont on paie le prix pour réaliser des gains financiers et l'influence considérable de l'optimisme et du pessimisme sur la prise de décision.

Ce livre remet en question les idées reçues, en soulignant l'importance du contenu dans la construction de la richesse et dans une vie heureuse et épanouie. Il montre que la vraie richesse réside dans des actifs financiers invisibles.

la psychologie de l'argent fournit un point de vue unique dans le domaine surchargé des finances personnelles. La sagesse non conventionnelle de Housel fait de cette lecture un ouvrage à part, ce qui confirme sa grande popularité.

Les clés de La psychologie de l'argent par

Morgan Housel

Le livre de Housel est une courte lecture de 20 chapitres qui transmet suffisamment de sagesse pour que vous adoptiez.. un état d'esprit financier productif . Voici quelques-unes de ses clés :

1. Vous n'êtes pas fou lorsqu'il s'agit d'argent - personne ne l'est

Housel estime que, même si vos décisions financières peuvent sembler irrationnelles, vous n'êtes pas fou. Vos habitudes en matière d'argent sont le fruit de vos expériences de vie uniques.

Vos antécédents et votre vécu influencent la façon dont vous gérez votre argent - vos habitudes en matière d'épargne, d'investissement et de dépenses.

Dans les économies occidentales, le bagage des gens a changé à mesure qu'ils passaient d'un travail pratique à un travail plus intellectuel. Cette évolution a modifié la façon dont les gens abordent les finances, rendant les anciennes règles d'investissement obsolètes. Des origines différentes entraînent des perspectives financières et des préférences en matière de risque différentes.

Ainsi, même si vos choix financiers semblent bizarres aux yeux des autres, ils sont parfaitement logiques pour vous. Vos décisions, y compris en matière d'investissement, sont fondées sur ce que vous savez (et pensez) du monde.

2. La question n'est pas de savoir qui gagne le plus, mais qui épargne le plus

Vous pouvez vous constituer un patrimoine même avec un revenu modeste, en prenant les bonnes décisions financières. Mais sans un taux d'épargne élevé, c'est presque impossible.

Dans son livre, M. Housel insiste sur le lien entre de bons investissements, l'épargne d'une part substantielle des revenus et l'adoption d'un mode de vie humble et frugal. Vous pouvez augmenter votre épargne en résistant à l'envie de suivre les autres.

De plus, la meilleure chose à propos de économiser de l'argent est qu'elle vous apporte des options, de la flexibilité et la possibilité d'attendre des opportunités. Elle vous donne le temps de réfléchir et la liberté de changer de voie à votre guise.

3. La capitalisation est votre arme secrète

L'intérêt composé, ou capitalisation, est la force puissante derrière la construction de votre épargne. Il s'agit essentiellement de l'intérêt que vous gagnez sur l'intérêt au fil du temps.

En matière d'investissement, la clé n'est pas de rechercher les rendements les plus élevés, mais d'obtenir régulièrement de bons rendements sur le long terme - une formule où les intérêts composés font leur travail.

Par exemple, Warren Buffett, homme d'affaires, investisseur et philanthrope américain, est réputé pour ses prouesses en matière d'investissement, ses connaissances financières et son immense richesse. Ce qui est le plus remarquable dans son parcours, ce n'est pas qu'il avait une valeur nette d'un million de dollars à l'âge de 30 ans, mais qu'il a accumulé 81,5 milliards de dollars après l'âge de 60 ans.

L'approche disciplinée de Buffett en matière d'investissement cohérent à long terme lui a permis de débloquer le pouvoir de la capitalisation.

Le message : préférez des rendements durables et raisonnables à des risques futurs importants.

4. La chance et le risque sont plus importants que votre travail et vos compétences

La réussite et la pauvreté ne sont pas uniquement le résultat d'un travail acharné ou de la paresse ; la chance et le risque jouent un rôle important.

Lorsqu'il s'agit de forfaits financiers à long terme, certains facteurs échappent à votre contrôle.

En prenant l'exemple de Bill Gates, Housel illustre l'impact de la chance. La réussite de Bill Gates a été influencée par la chance, comme le fait d'avoir fréquenté une école secondaire équipée d'un ordinateur (oui, c'était une rareté à l'époque), et par le risque, comme la mort de son ami Evans dans un accident d'alpinisme.

Reconnaître le rôle de la chance dans la réussite et du risque dans l'échec, c'est cultiver l'humilité et la compassion.

5. Vous gagnez de l'argent, mais le gardez-vous ?

Pour parvenir à la réussite financière, il est important d'équilibrer la prise de risque et l'optimisme avec l'humilité, la peur et la frugalité. Reconnaissez que votre argent durement gagné peut disparaître rapidement et attribuez une partie de votre réussite à la chance.

La survie, c'est-à-dire la capacité à endurer, est la pierre angulaire de la réussite financière stratégie financière . L'objectif est d'être financièrement inébranlable et de permettre à la capitalisation de faire des merveilles au fil du temps.

Un plan bien défini est essentiel, mais il est tout aussi important de prévoir que les choses ne se passeront pas comme prévu. Il convient de trouver un équilibre entre optimisme et prudence pour parvenir à un optimisme réaliste et poursuivre des objectifs à long terme.

6. Les échecs et les erreurs sont inévitables

Les risques inconnus sont inévitables et il est difficile de se préparer à l'imprévu. Housel suggère d'éviter les points d'échec uniques, comme le fait de compter uniquement sur un chèque de paie.

Le plus grand risque financier est de négliger l'épargne, ce qui crée un écart entre les dépenses actuelles et futures. Estimation des rendements futurs nécessite une marge de sécurité ; par exemple, l'auteur suppose un rendement inférieur d'un tiers aux moyennes historiques.

Préparez-vous à la nature imprévisible de l'économie. Assurez votre sécurité financière en vous constituant une épargne suffisante sur laquelle vous pourrez compter.

7. Forfaitiser ses finances en fonction de son identité

Avant de forfaiter vos finances, sachez si vous êtes un investisseur à long terme ou à court terme. Votre horizon temporel et vos objectifs forment votre perspective et influencent les prix qui vous semblent raisonnables.

Les conseils financiers ne sont pas universels ; les commentateurs à la télévision ne connaissent pas vos priorités. Adoptez un forfait financier qui correspond à vos valeurs et qui résiste à la volatilité à court terme. Visez des rendements positifs.

Constituez un portfolio qui vous assure un bon rendement des investissements, une qualité de vie et une résilience en cas de difficultés économiques en tenant compte des aspects humains négligés par les idéaux académiques.

8. Se rappeler que les objectifs et les désirs évoluent

La planification à long terme des finances pour les besoins personnels et ceux de l'entreprise est un défi, car vos objectifs financiers personnels évoluent avec le temps. Vos désirs changent, et ce qui est important aujourd'hui ne le sera peut-être plus dans dix ans.

L'acceptation de l'évolution personnelle est cruciale dans toute stratégie d'investissement. M. Housel recommande de garder votre forfait financier flexible afin de l'adapter à l'évolution de vos besoins et de vos priorités dans la vie. Visez la modération et investissez judicieusement.

9. L'objectif final est la liberté

Housel nous rappelle que l'objet final du forfait Free et de l'investissement financier est de nous libérer de notre temps et de nous donner la liberté de faire ce que nous voulons. En prenant des décisions financières judicieuses qui permettent de constituer un patrimoine, nous prenons le contrôle de notre temps et de notre vie. Après tout, la réussite n'est que la capacité de choisir la vie que nous voulons.

Citations populaires sur la psychologie de l'argent

Il ne fait aucun doute que The Psychology of Money est rempli d'idées percutantes sur la gestion de l'argent, mais certaines citations sortent du lot :

"Des choses qui ne se sont jamais produites auparavant se produisent tout le temps"

Cette citation souligne le caractère imprévisible de l'avenir. Dans le monde de la finance et des investissements, la dynamique des marchés évolue constamment, ce qui donne lieu à des occurrences marquantes. Vous souvenez-vous de la crise financière de 2008 ? Dans de telles situations, la capacité d'adaptation et la perspective à long terme sont utiles.

"La planification est importante, mais la partie la plus importante de tout forfait est de prévoir que le forfait ne se déroulera pas comme prévu. "

Si le forfait est essentiel dans la prise de décisions financières, il est également important de reconnaître les évènements imprévus et de s'y préparer. La réussite d'un investissement exige que vous vous prépariez à rectifier le tir si nécessaire. La partie la plus importante du forfait consiste à anticiper les écarts afin de gérer les attentes et d'atténuer les risques.

"Dépenser de l'argent pour montrer aux gens combien vous en avez est le moyen le plus rapide d'en avoir moins "

Dépenser de l'argent dans le seul but d'afficher sa richesse pour obtenir la validation des autres est un gaspillage. Au lieu de cela, vous pouvez investir l'argent dépensé pour de telles démonstrations afin d'acquérir une véritable richesse.

La chance et le risque sont tous deux la réalité que chaque résultat dans la vie est guidé par des forces autres que l'effort individuel

Les expériences de votre vie ne résultent pas toujours de vos seules actions. La chance et les risques imprévisibles jouent également un rôle important dans la forme des résultats. Il est donc essentiel de rester humble, de s'adapter et de prendre des décisions en sachant que tout n'est pas sous notre contrôle. La vie est un mélange d'efforts, de chance et d'incertitude.

"Vos expériences personnelles avec l'argent représentent peut-être 0,00000001 % de ce qui s'est passé dans le monde, mais peut-être 80 % de la façon dont vous pensez que le monde fonctionne"

Nos expériences personnelles avec l'argent, qui ne représentent qu'une infime partie des événements financiers mondiaux, façonnent fortement notre perception du monde. Elles influencent grandement la façon dont nous prenons nos décisions financières et pensons le monde.

