Modèles de budget 50/30/20 gratuits pour gérer facilement vos finances

Soyons honnêtes, établir un budget semble aussi amusant que de ranger son tiroir à chaussettes (ce que vous avez certainement aussi tendance à éviter). Mais que se passerait-il si la gestion de votre argent ne nécessitait pas un diplôme en finance, 10 feuilles de calcul et une petite crise existentielle ?

Découvrez la règle budgétaire magique 50/30/20.

C'est simple comme bonjour : 50 % pour les besoins, 30 % pour les envies et 20 % pour l'épargne. Pour vous faciliter encore plus la tâche, nous vous proposons des modèles de budget 50/30/20 qui vous aideront à organiser vos finances et à établir un plan financier à long terme.

Que vous viviez grâce à un prêt étudiant, à votre salaire ou à un revenu complémentaire, ce système de budgétisation s'intègre facilement à votre quotidien sans bouleverser votre vie. Poursuivez votre lecture pour découvrir des modèles gratuits, des stratégies intelligentes et des conseils pour maîtriser vos dépenses dès le mois prochain.

Modèles de budget 50/30/20 en bref

Voici un tableau de résumé de tous les modèles de budget 50/30/20 listés ci-dessous :

que sont les modèles de budget 50/30/20* ?

Morgan Housel écrit dans The Psychology of Money:

Bien gérer son argent n'a pas grand-chose à faire avec votre intelligence, mais plutôt avec votre comportement.

un modèle de budget 50/30/20 vous aide à former ce comportement en vous proposant une méthode simple pour gérer vos revenus. Il divise votre revenu net en trois parties :*

50 % pour les besoins tels que l'assurance maladie et les factures

30 % pour les dépenses superflues comme les loisirs

20 % pour l'épargne et le remboursement des dettes

Au lieu de suivre chaque centime, vous classez vos dépenses mensuelles par ordre de priorité. Ces modèles constituent des cadres prêts à l'emploi pour organiser vos finances, ce qui facilite la mise en place d'un budget, le suivi des dépenses réelles et la réalisation de vos objectifs financiers sans compliquer le processus

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de budget 50/30/20 ?

Un modèle de budget 50/30/20 efficace vous aide à suivre, ajuster et planifier vos dépenses et vos objectifs réels. Le modèle idéal doit présenter clairement le détail de vos revenus mensuels et vous guider dans vos décisions financières mois après mois. Fonctionnalités clés à rechercher :

*sections d'allocation claires : suivez vos besoins, vos envies et vos économies en un coup d'œil, en fonction de vos revenus mensuels réels

Formules intégrées : laissez le modèle calculer automatiquement combien vous devriez dépenser et économiser à partir de votre revenu net

Sections pour les dépenses fixes : Assurez-vous que vos dépenses essentielles, telles que le loyer, les services publics et l'assurance maladie, sont toujours prioritaires

Champ personnalisable : adaptez facilement votre forfait lorsque vous vous concentrez sur le remboursement de vos dettes, vos fonds d'urgence ou vos investissements

Suivi des dépenses réelles par rapport aux dépenses prévues : comparez ce que vous aviez prévu de dépenser avec ce que vous avez réellement dépensé afin de repérer rapidement les fuites

résumés visuels :* visualisez vos objectifs d'épargne et la progression de vos dépenses grâce à des diagrammes qui vous permettent de suivre clairement l'évolution de votre situation financière

Espace pour la planification future : Mettez de côté l'argent provenant de primes, de remboursements ou de gains supplémentaires pour atteindre vos objectifs financiers plus importants

Les meilleurs modèles de budget 50/30/20

Gérer votre budget mensuel devient beaucoup plus facile lorsque vous disposez des bons outils.

Voici quelques modèles de budget 50/30/20 qui peuvent vous aider à répartir vos revenus, à suivre vos dépenses et à atteindre vos objectifs d'épargne avec précision.

1. Modèle de budget simple ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez et organisez vos revenus et vos dépenses grâce au modèle de budget simple ClickUp.

Le modèle de budget simple ClickUp réduit la budgétisation à ce qu'elle devrait être : simple. Au lieu d'onglets interminables et de formules cachées, vous bénéficiez d'un système visuel qui mapper clairement vos besoins, vos envies, vos économies et vos remboursements de dettes.

Vous pouvez facilement saisir de nouvelles transactions, suivre vos revenus nets et planifier vos forfaits mensuels sans trop de travail manuel.

De plus, vous pouvez passer d'un affichage budgétaire à l'autre, comme la trésorerie nette, le suivi des revenus et la gestion des dépenses, quand vous le souhaitez pour affiner votre situation financière. Vous n'avez pas à vous débrouiller seul : ClickUp vous guide grâce à un aperçu intégré « Pour commencer ».

⭐ Les fonctionnalités clés que vous allez adorer

Configurez des champs personnalisés pour classer vos dépenses mois par mois

Suivez vos dépenses réelles par rapport à vos dépenses forfaitaires à l'aide de vues Tableurs dynamiques

Utilisez les fonctionnalités de gestion de projet telles que les mises à jour de statut pour chaque entrée financière

Suivez vos objectifs d'épargne et la progression de votre budget de projet de manière visuelle grâce à des tableaux de bord

🔑 Idéal pour : Les personnes qui souhaitent organiser leur budget 50/30/20 de manière structurée et simple, et le mettre à jour avec un minimum d'effort.

📹 Découvrez comment rationaliser votre budget dans ClickUp :

2. Modèle de budget personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez facilement l'ensemble de vos finances grâce au modèle de budget personnel ClickUp.

Le modèle de budget personnel de ClickUp est conçu pour les personnes qui souhaitent avoir plus de contrôle sans la complexité des applications de budgétisation traditionnelles. Il met l'accent sur l'acquisition d'habitudes intelligentes en vous aidant à saisir tout, de vos revenus mensuels à vos dépenses discrétionnaires, dans un environnement de travail facile à utiliser.

Vous trouverez des vues Tableau, Liste et Calendrier qui affichent vos revenus, vos dépenses fixes et vos objectifs. Plus qu'un simple outil de suivi, il s'agit d'un système complet de planification financière qui vous permet de réfléchir à des stratégies d'épargne, de planifier le remboursement de vos dettes et de hiérarchiser vos dépenses en fonction de votre étape de la vie.

Si vous souhaitez vraiment maîtriser la répartition 50/30/20, ce modèle vous offre une structure tout en restant flexible.

⭐ Les fonctionnalités clés que vous allez adorer

Réfléchissez à vos objectifs financiers et effectuez leur suivi dans la vue Document

Classez toutes vos dépenses en dépenses fixes, coûts variables et économies

Configurez des tâches récurrentes pour examiner vos dépenses et ajuster vos allocations

Visualisez les calendriers de paiement et les dates d'échéance grâce à une vue Calendrier

🔑 Idéal pour : Toute personne à la recherche d'une approche personnalisée et adaptable pour appliquer la règle 50/30/20 tout en gardant à l'esprit ses priorités financières futures.

💡Conseil de pro : Utilisez le budget 50/30/20 non seulement pour vos dépenses mensuelles , mais aussi pour financer vos objectifs à un an, cinq ans et dix ans. Aligner vos habitudes quotidiennes sur des jalons plus ambitieux vous permettra d'atteindre plus facilement vos cibles à long terme.

3. Modèle de forfait budgétaire personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez vos revenus, vos économies et vos objectifs financiers grâce au modèle de forfait de plan budgétaire personnel ClickUp.

Le modèle de forfait de plan budgétaire personnel de ClickUp est conçu pour les personnes qui souhaitent afficher tout, de leurs revenus à leurs dépenses mensuelles, sans avoir à se creuser la tête avec des feuilles de calcul.

Il ne s'agit pas d'un tableau de bord financier surchargé, mais d'un outil simple et minimaliste. Vous pouvez passer rapidement d'une étape à l'autre du processus de budgétisation grâce à des statuts de tâches clairs et six champs personnalisés qui vous permettent de trier par date, catégorie ou type de budget.

Que vous souhaitiez planifier votre budget, épargner chaque mois, gérer vos dettes ou simplement faire des choix plus judicieux concernant vos dépenses réelles, cet outil vous fournit la structure nécessaire pour y parvenir.

⭐ Les fonctionnalités clés que vous allez adorer

Répartissez votre revenu mensuel selon la règle 50/30/20 à l'aide des champs personnalisés

Étiquetez vos entrées en fonction de la catégorie de dépenses, de la date d'échéance ou de la priorité

Suivez votre progression grâce aux statuts des tâches tels que « Achevé » et « Nouvelle entrée »

Utilisez plusieurs vues pour passer du suivi des revenus aux objectifs d'épargne

🔑 Idéal pour : les personnes qui souhaitent disposer d'une disposition claire et guidée pour appliquer la règle 50/30/20 sans distractions ni configurations complexes.

4. Modèle de rapport budgétaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez vos données de revenus et de dépenses en rapports budgétaires clairs grâce au modèle de rapport budgétaire ClickUp.

Le modèle de rapport budgétaire de ClickUp vise à transformer le chaos financier en clarté. Contrairement aux outils de suivi budgétaire basiques, celui-ci est conçu pour offrir une vision plus approfondie. Il vous aide à expliquer les écarts entre vos dépenses selon vos forfaits et réelles et à identifier les domaines dans lesquels vos allocations 50/30/20 sont insuffisantes.

Il s'agit d'un modèle Doc, ce qui signifie que vous n'êtes pas limité par des lignes et des cellules. Vous pouvez créer des rapports, insérer des ventilations et suivre les changements au fil du temps dans une mise en forme plus naturelle.

Cet outil est particulièrement utile pour toute personne qui doit communiquer un plan financier ou justifier des ajustements dans le remboursement de ses dettes. Il s'agit avant tout d'un outil de rapports, mais aussi d'un outil de planification stratégique.

⭐ Les fonctionnalités clés que vous allez adorer

Documentez vos revenus et vos dépenses sur plusieurs mois grâce à des modèles réutilisables

Utilisez les vues des tâches pour attribuer des mises à jour et des dates d'échéance aux éléments liés au budget

Classez et examinez vos entrées à l'aide des champs personnalisés et des statuts

Décomposez vos objectifs par rapport à vos performances pour optimiser votre budget mensuel

🔑 Idéal pour : Les gestionnaires de budget qui souhaitent traduire leurs données 50/30/20 en rapports exploitables pour un meilleur suivi, des décisions plus intelligentes et une clarté financière à long terme.

Conseil de pro : ClickUp Brain peut vous aider à créer un budget personnalisé en utilisant la règle 50-30-20, adapté à vos revenus et à vos objectifs. Il peut également assurer le suivi de vos dépenses, définir des rappels pour vos jalons d'épargne et suggérer des ajustements pour vous permettre d'atteindre votre cible. Voici comment : Prenez le contrôle de votre argent avec ClickUp Brain, votre assistant alimenté par l'IA qui vous aide au suivi de vos dépenses, à définir vos objectifs d'épargne et à gérer votre budget sans effort

5. Modèle de gestion financière ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Centralisez l'ensemble de votre flux de travail financier à l'aide du modèle de gestion financière ClickUp.

Le modèle de gestion financière de ClickUp ne se limite pas à la budgétisation, mais vous aide à mettre en place un système autour de votre argent. Contrairement à des outils plus simples, celui-ci vous offre une visibilité totale sur vos revenus, votre budget mensuel, vos flux de trésorerie et vos objectifs financiers à long terme.

Que vous planifiiez une dépense importante, organisiez des dépenses fixes régulières ou répartissiez vos cotisations sur un compte, cet environnement de travail s'adapte à votre installation.

Grâce à 28 statuts personnalisables et à des options d'automatisation, vous pouvez gérer plusieurs priorités financières sans avoir à passer d'une application à l'autre.

⭐ Les fonctionnalités clés que vous allez adorer

Répartissez votre revenu mensuel en tâches et catégories budgétaires détaillées

Configurez des rappels automatisés pour les dates d'échéance, les révisions ou les paiements

Affichez vos performances financières au fil du temps grâce aux vues Calendrier et vue Liste

Suivez des projets complexes tels que la planification d'un fonds d'urgence ou vos objectifs d'investissement

🔑 Idéal pour : ceux qui gèrent plusieurs flux financiers et qui ont besoin de plus qu'un simple outil de suivi, à savoir un système complet permettant de créer une connexion et de synchroniser tous les éléments de leur plan financier.

🔎 Le saviez-vous : voici quelques statistiques sur les objectifs financiers, d'après un sondage Intuit : 58 % des Américains ont intégré la gestion de leur argent à leur routine de soins personnels, et cela porte ses fruits

36 % déclarent ressentir moins de stress financier depuis qu'ils ont adopté une routine

41 % des personnes interrogées affirment que la création et le respect d'un budget ont eu le plus grand impact sur l'amélioration de leur relation avec l'argent

28 % des personnes n'ont toujours pas mis en place de routine financière saine La tendance croissante à discuter ouvertement d'argent facilite les conversations sur les finances avec les amis, la famille et les collègues.

6. Modèle de budget universitaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez chaque paiement de frais de scolarité, facture de résidence universitaire et dépense du week-end grâce au modèle de budget universitaire ClickUp.

Le modèle de budget universitaire de ClickUp facilite la gestion du budget des étudiants. Conçu pour répondre aux besoins quotidiens des étudiants (frais de scolarité, courses, prêts et loisirs), ce modèle vous permet de contrôler efficacement vos revenus et dépenses mensuels sans avoir besoin d'un diplôme en finance.

Vous trouverez des vues flexibles (notamment un tableau des coûts et un formulaire budgétaire) qui vous aideront à trier vos paiements fixes et à gérer vos dépenses imprévues.

Le modèle vous permet de marquer les transactions en fonction de leur statut de paiement, afin que vous sachiez toujours clairement ce qui est en attente et ce qui a été réglé. Que vous allouiez le remboursement de votre prêt étudiant ou vos revenus à temps partiel selon la règle 50/30/20, cette installation vous permet de garder le contrôle sans vous noyer dans le travail administratif.

⭐ Les fonctionnalités clés que vous allez adorer

Répartissez vos dépenses par type, comme les frais de scolarité, les livres ou les abonnements

Marquez les paiements comme « En attente », « Partiellement payé » ou « Entièrement payé » pour le suivi de leur statut

Calculez vos dépenses mensuelles par rapport à vos revenus à l'aide des champs personnalisés

Forfait vos dépenses à venir grâce à un tableau des coûts facile à utiliser

🔑 Idéal pour : les étudiants qui gèrent plusieurs catégories de dépenses et qui ont besoin d'un système visuel et organisé pour respecter leur budget 50/30/20 et éviter les dépenses excessives.

7. Feuille de calcul budgétaire mensuelle 50/30/20 d'Ally

via Ally Financial

La feuille de calcul budgétaire mensuelle 50/30/20 d'Ally est un outil imprimable, sans connexion requise, qui simplifie considérablement la gestion de votre budget. Elle est idéale si vous préférez le suivi de vos dépenses à l'aide d'un stylo et d'un papier ou si vous souhaitez disposer d'une feuille de calcul numérique claire en plus de vos outils en ligne.

Le modèle répartit vos revenus mensuels entre les besoins, les envies, l'épargne et le remboursement des dettes, vous laissant de l'espace pour liste les différents éléments dans chaque section.

Ce modèle est particulièrement utile pour rester discipliné mois après mois, car il met en évidence les cibles en pourcentage et vous permet de contrôler vos totaux. Que vous établissiez un budget pour votre loyer, vos concerts du week-end ou votre compte d'épargne, cette feuille de calcul vous permet de suivre tout sans être distrait par une application.

⭐ Les fonctionnalités clés que vous allez adorer

Enregistrez vos sources de revenus, y compris vos salaires, vos intérêts et vos activités secondaires

Répartissez les dépenses fixes telles que le loyer, les prêts et les services publics dans la section « besoins » à 50 %

Enregistrez vos achats discrétionnaires dans la section « 30 % de vos envies »

Suivez le suivi de vos cotisations de retraite, d'épargne et d'investissement dans la catégorie 20 %

🔑 Idéal pour : Les personnes qui souhaitent disposer d'un format physique ou imprimable pour suivre et visualiser manuellement leurs répartitions 50/30/20 et leurs habitudes de dépenses dans un tableau facile à consulter.

💡 Bonus : améliorez le suivi de votre budget en intégrant des outils comptables basés sur l'IA qui classent automatiquement vos dépenses, signalent les dépenses inhabituelles et vous aident à affiner votre forfait 50/30/20 grâce à des informations en temps réel.

8. Feuille de calcul budgétaire simple 50/30/20

Ce tableau budgétaire simple 50/30/20 est conçu pour être clair. Il prend un seul nombre, votre revenu mensuel, et le répartit entre les besoins essentiels, les dépenses discrétionnaires et les catégories d'épargne cible et de remboursement de dettes.

Chaque section comprend des allocations réelles telles que le logement, les transports, les repas au restaurant et un fonds d'urgence, avec des pourcentages et des montants en dollars déjà calculés pour un exemple de 4 000 dollars par mois.

Ce modèle se distingue par sa facilité d'utilisation : vous n'avez rien à créer, il vous suffit d'entrer vos nombres.

⭐ Les fonctionnalités clés que vous allez adorer

Répartissez vos revenus entre vos besoins, vos envies et vos économies grâce à des champs de pourcentage modifiables

Ajustez les catégories prédéfinies telles que les assurances, les courses ou l'épargne-retraite en fonction de votre mode de vie

Calculez instantanément le total des dépenses par catégorie pour rester dans la limite fixée

Utilisez des rappels et des invites de révision pour réévaluer régulièrement votre budget

🔑 Idéal pour : Toute personne à la recherche d'un tableur structuré pour se lancer dans la gestion budgétaire et appliquer la règle 50/30/20 sans avoir à faire de suppositions.

📮 ClickUp Insight : Alors que 78 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage accordent une grande importance à la définition d'objectifs, seules 34 % prennent le temps de réfléchir lorsque ces objectifs ne se concrétisent pas. 🤔 C'est souvent là que la croissance se perd. Avec ClickUp Docs et ClickUp Brain, un assistant IA intégré, la réflexion fait partie intégrante du processus, et n'est plus une réflexion après coup. Générez automatiquement des bilans hebdomadaires, suivez vos réussites et vos apprentissages, et prenez des décisions plus intelligentes et plus rapides pour aller de l'avant. résultats réels : *Les utilisateurs de ClickUp rapportent une augmentation de 200 % de leur productivité, car il est facile de créer une boucle de rétroaction lorsque vous disposez d'un assistant IA avec lequel vous pouvez réfléchir.

9. Modèle de budget 50/30/20 ProjectManager

via ProjectManager

Le modèle de budget 50/30/20 de ProjectManager est un choix judicieux pour les utilisateurs d'Excel qui souhaitent bénéficier d'une automatisation intégrée sans changer de plateforme. Il s'agit d'une feuille de calcul à télécharger qui fait le gros du travail : une fois que vous avez saisi vos revenus mensuels, la feuille calcule automatiquement les allocations pour les besoins, les envies, l'épargne et le remboursement des dettes.

La fonctionnalité présente une ventilation claire des coûts pour chaque catégorie, comme le loyer, les assurances, les voyages ou la retraite, ainsi que des totaux qui signalent instantanément les dépenses excessives.

Ce qui distingue cet outil, c'est sa structure : il ne sert pas seulement à établir un budget, mais aussi à repérer les tendances et à corriger le tir à temps. Il prend même en charge la duplication pour le suivi multi-utilisateurs, ce qui le rend utile pour les budgets ménagers partagés ou la planification financière de groupe.

⭐ Les fonctionnalités clés que vous allez adorer

Saisissez vos revenus et obtenez instantanément une ventilation 50/30/20

Comparez vos dépenses réelles à votre budget grâce aux champs à totalisation automatique

Dupliquez les onglets pour un suivi mensuel ou une planification partagée des dépenses du ménage

Utilisez les catégories prédéfinies pour enregistrer des éléments tels que l'assurance maladie, les dettes ou les achats discrétionnaires

🔑 Idéal pour : Les utilisateurs qui souhaitent télécharger un outil Excel modifiable, alliant automatisation et familiarité avec les tableurs, idéal pour le suivi budgétaire individuel et de partage.

10. Modèle de budget hebdomadaire simple

via Clockify

Le modèle de budget hebdomadaire simple est parfait pour tous ceux qui souhaitent surveiller de près leurs dépenses sans avoir à utiliser un système financier complet. Il s'agit d'un outil simplifié, basé sur un tableur, qui vous aide à saisir vos dépenses forfaitaires ou réelles et met automatiquement à jour les totaux et les soldes au fur et à mesure.

Ce modèle est aussi efficace pour planifier que pour le suivi de vos dépenses en temps réel, en particulier si vous appliquez la règle 50/30/20 à l'échelle hebdomadaire. Que vous gériez vos courses, un petit voyage le week-end ou vos dépenses quotidiennes en café, cette feuille vous permet de surveiller vos habitudes de consommation avant qu'elles ne deviennent incontrôlables.

⭐ Les fonctionnalités clés que vous allez adorer

Enregistrez vos dépenses forfaitaires et réelles dans un espace modifiable

Entrez votre solde de départ et suivez les changements en temps réel au fur et à mesure de vos dépenses

Consultez instantanément vos totaux hebdomadaires pour un meilleur contrôle

Utilisez Google Sheets ou Excel pour un accès facile et une grande portabilité

🔑 Idéal pour : Les personnes qui souhaitent disposer d'un moyen rapide et flexible de suivre leurs dépenses hebdomadaires, en particulier lorsqu'elles appliquent la méthode 50/30/20 à des cycles budgétaires plus courts.

*suivez, planifiez et atteignez vos objectifs financiers avec ClickUp

Maîtriser vos finances ne doit pas nécessairement être considéré comme un deuxième emploi. Avec le bon modèle de budget 50/30/20, vous pouvez simplifier la façon dont vous suivez vos dépenses, répartissez vos revenus et hiérarchisez vos économies, que ce soit pour la semaine prochaine ou pour les dix prochaines années.

Des feuilles imprimables aux tableaux de bord dynamiques, nos modèles vous offrent différentes façons de respecter votre budget et de vous concentrer sur vos objectifs. Que vous gériez votre salaire personnel, vos revenus d'étudiant ou les dépenses communes de votre foyer, vous trouverez une installation adaptée à votre quotidien.

Prêt à organiser votre argent avec moins de stress et plus de structure ?

