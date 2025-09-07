Modèles gratuits de portfolio d'investissement pour le suivi et la gestion de vos actifs

Investir est une étape intelligente pour assurer votre sécurité financière, mais la gestion de vos investissements ne devrait pas vous occuper à plein temps (à moins que ce ne soit le cas, auquel cas, vous organiser vous sera très utile !).

Il est essentiel de garder le contrôle de vos investissements pour optimiser vos rendements au fil du temps et comprendre ce qui travaille et ce qui ne travaille pas. Cette habitude vous aide non seulement à augmenter votre épargne et à réduire vos dettes, mais elle vous apporte également une tranquillité d'esprit. Lorsque vous êtes préparé financièrement, vous pouvez faire face à toutes les surprises que la vie vous réserve.

Les modèles de portfolio d'investissement sont le meilleur moyen à faire. Ces outils facilitent l'organisation de vos finances, le suivi des performances de vos investissements et la diversification de votre portfolio.

Dans cet article, nous avons compilé les modèles et les outils de suivi de portfolio les plus utiles.

👀 Le saviez-vous ? La diversification peut réduire le risque lié au portfolio sans sacrifier les rendements. Des études montrent que l'ajout d'actifs non corrélés à un portfolio peut réduire la volatilité globale tout en assurant la maintenance des rendements attendus, un principe fondamental de la théorie moderne du portefeuille.

Qu'est-ce qu'un modèle de portfolio d'investissement ?

un modèle de portfolio d'investissement est un outil structuré conçu pour aider les investisseurs individuels, les conseillers financiers et les professionnels à suivre, gérer et analyser un large intervalle d'investissements personnels. Ceux-ci comprennent les actions, les obligations, l'immobilier et les fonds communs de placement. *

Considérez-le comme votre tableau de bord d'investissement, offrant une image claire de votre portfolio actuel, de ses performances et de la manière dont il fournit l'assistance à vos objectifs financiers.

Ces modèles se présentent généralement sous la forme de feuilles de calcul (telles que Google Sheets ou Microsoft Excel) ou de tableaux de bord, combinant des données clés, notamment le prix d'achat, le prix actuel, la valeur marchande actuelle et les profits/pertes, afin de fournir des informations à jour et des aperçus précieux en tant que fournisseur.

Voici ce que vous pouvez faire avec un modèle de portfolio d'investissement : Enregistrez chaque actif de votre portfolio d'actions, y compris des détails tels que la date de transaction, la valeur et la catégorie

Utilisez des diagrammes interactifs et des diagrammes à barres pour visualiser les performances et les données historiques de votre portfolio

Identifiez les niveaux de risque de vos avoirs afin d'offrir de l'assistance aux stratégies de gestion des risques de votre portfolio

Définissez des objectifs d'investissement à court, moyen et long terme, tels que la retraite ou l'accession à la propriété (découvrez ici des exemples concrets d'objectifs financiers à 1, 5 et 10 ans

Agissez de manière plus intelligente grâce à des données en temps réel, qui vous aideront à saisir les opportunités d'investissement potentielles sur le marché actuel

Que vous soyez un investisseur débutant ou chevronné, un outil de suivi des investissements robuste vous permet de surveiller votre parcours d'investissement, d'effectuer des analyses complètes et de prendre des décisions éclairées, le tout en un seul endroit.

Meilleurs modèles de portfolio d'investissement

Voici les meilleurs modèles de portfolio d'investissement pour atteindre l'indépendance financière :

1. Modèle de gestion de portfolio ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Alignez vos projets, suivez leur progression et tenez les parties prenantes informées grâce au modèle de portfolio management ClickUp

Le modèle de gestion de portfolio ClickUp est un outil complet conçu pour simplifier la gestion efficace des portfolios pour les particuliers et les équipes qui jonglent avec plusieurs investissements. Il centralise tout dans un espace de travail dynamique lorsque vous gérez vos actions, vos actifs et vos tâches organisationnelles.

Grâce à des fonctionnalités telles que les données en temps réel, les vues personnalisées ClickUp et le suivi automatisé, vous pouvez surveiller de plus près les performances de votre portfolio, allouer vos ressources à bon escient et aligner vos projets sur vos objectifs financiers stratégiques. Cet outil est particulièrement utile pour ceux qui souhaitent gérer des portfolios d'investissement complexes sans perdre de vue les échéances, les budgets ou les priorités.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Suivez clairement les étapes de vos projets grâce à 16 statuts personnalisés (tels que Nouveau, en cours, À risque, achevé)

Surveillez les dépenses, la répartition des tâches au sein de l'équipe, les coûts estimés et la progression grâce aux champs personnalisés

Analysez rapidement les données grâce à des diagrammes interactifs et des diagrammes à barres intégrés

Organisez votre travail à l'aide de vues personnalisées, notamment la liste principale du portfolio, les procédures opératoires normalisées et le guide de démarrage

Visualisez les échéanciers et les jalons grâce aux diagrammes de Gantt et

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour afficher facilement la progression de tous vos investissements en un seul endroit

Enregistrez et liez le temps passé sur chaque tâche du portfolio d'investissement avec ClickUp Suivi du temps et surveillez l'allocation des ressources pour prendre des décisions d'investissement éclairées

🔑 Idéal pour : Organiser et gérer vos actifs grâce à une approche structurée et axée sur les données.

👀 Le saviez-vous ? Les termes « marché haussier » et « marché baissier » trouveraient leur origine dans les années 1800 en Californie, où les combats entre taureaux et ours étaient une formule de divertissement. Dans ces combats, les taureaux attaquaient en poussant leurs cornes vers le haut, tandis que les ours frappaient vers le bas.

2. Modèle d'accord d'investissement ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle d'accord d'investissement ClickUp pour organiser clairement les conditions d'investissement et éviter toute confusion par la suite

Vous avez besoin d'organiser un peu mieux vos investissements personnels ? Le modèle d'accord d'investissement ClickUp est là pour vous aider. Que vous soyez entrepreneur, fondateur d'une start-up ou investisseur indépendant, c'est un moyen simple de définir les conditions, les responsabilités et les rendements attendus, le tout en un seul endroit.

Cela est particulièrement utile pour gérer les risques et veiller à ce que tout soit boutonné sur le plan juridique, afin que tout le monde reste aligné à long terme.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Suivez le prix d'achat, l'avancement des contrats et les négociations grâce à des statuts et des champs personnalisés

Forfait de manière flexible en utilisant différents affichages de documents tels que vue Gantt, Calendrier et liste

Tenez vos collaborateurs informés grâce à des notifications et des commentaires en temps réel

Décomposez les éléments d'un accord (par exemple, les clauses, les signatures) à l'aide de dossiers et de sous-tâches avec ClickUp Tasks

Créez des rapports détaillés dans ClickUp Document sur le statut des accords et les responsabilités au fil du temps

🔑 Idéal pour : Rédiger et gérer des contrats d'investissement en toute transparence et simplicité.

💡 Conseil de pro : si vous êtes novice dans le monde de l'investissement, relire le livre « Psychology of Money » peut vous aider à comprendre les comportements qui sous-tendent les décisions financières intelligentes, avant de signer votre prochain contrat.

3. Modèle de portfolio de gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gardez le contrôle sur plusieurs projets et bénéficiez d'une visibilité totale sur toutes les équipes grâce au modèle de portfolio de gestion de projet ClickUp

Vous jonglez entre plusieurs projets à la fois ? Le modèle de portfolio de gestion de projet ClickUp vous évite de vous disperser. Il regroupe tous vos projets (marketing, développement de produits, opérations) sous un même toit afin que vous puissiez suivre la progression et atteindre vos objectifs sans effort.

Ce modèle offre une collaboration en temps réel, des flux de travail personnalisés et une visibilité globale pour vous aider à avancer plus rapidement sans perdre de vue vos objectifs.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Visualisez d'un seul coup d'œil la progression des projets grâce à 6 statuts personnalisés (tels que « Non commencé », « En cours », « Achevé », etc.)

Suivez les livrables, les phases de projet, les budgets, les priorités et les parties prenantes grâce aux champs personnalisés

Consolidez les données de projet et obtenez des informations en temps réel à l'aide de tableaux de bord de type portfolio

Personnalisez la visibilité grâce à des vues telles que la liste des portefeuilles, l'échéancier, la charge de travail et le tableau Kanban

Gérez facilement les jalons et les échéances à l'aide des diagrammes de Gantt et des vues Calendrier

Déclenchez automatiquement des actions, telles que la mise à jour du statut des tâches, l'affectation des membres de l'équipe, l'envoi de notifications ou le suivi du temps, en fonction d'évènements spécifiques tels que les changements de statut avec ClickUp Automatisation

🔑 Idéal pour : Superviser plusieurs projets avec un niveau élevé de visibilité et de contrôle.

4. Modèle de gestion d'actifs ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Prenez le contrôle achevé de vos actifs, des stocks aux équipements, le tout en un seul endroit, grâce au modèle de gestion des actifs ClickUp

Le modèle de gestion des actifs ClickUp est un outil centralisé destiné aux entreprises qui souhaitent suivre, gérer et effectuer la maintenance plus efficacement leurs actifs physiques ou numériques. Ce modèle vous permet de savoir facilement quels actifs physiques vous possédez, où ils se trouvent et dans quelle condition ils se trouvent. Vous pouvez également le personnaliser pour les actifs numériques tels que les NFT ou les cryptomonnaies.

Vous disposez de champs pour tous les détails essentiels relatifs aux actifs, ainsi que pour afficher des vues pour le suivi des coûts et des réparations. C'est une solution indispensable pour optimiser l'utilisation des actifs et réduire le gaspillage.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Saisissez la condition des actifs à l'aide des 5 statuts personnalisés tels que « Achevé », « Fonction », « Achat », « Réparation » et « Vente »

Enregistrez le type d'actif, le numéro de série, la valeur, le fabricant et plus encore grâce aux champs personnalisés

Suivez vos objectifs grâce à des vues prédéfinies, notamment le calendrier des réparations, la liste des coûts de réparation et le tableau des coûts de réparation

Bénéficiez d'une supervision avancée grâce à des outils de gestion de projet tels que le suivi du temps, les étiquettes et les alertes de dépendance

Collaborez en toute transparence grâce aux tâches partagées, aux commentaires et aux fonctionnalités d'assigné

Invitez les membres de votre équipe ou des invités à collaborer et à mettre à jour les informations sur les actifs en temps réel avec ClickUp Document

idéal pour : *Le suivi de l'utilisation, des réparations et des cycles de vie des actifs avec clarté et efficacité.

💡 Conseil de pro : Si vous gérez les budgets de vos actifs, consultez les modèles de budget Excel placés dans les favoris de ClickUp pour vous fournir de l'assistance dans votre planification financière.

5. Modèle de suivi des actifs ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gardez un œil sur tous vos actifs grâce au modèle de suivi des actifs ClickUp, conçu pour simplifier le suivi physique et numérique

Si le suivi de vos actifs vous échappe, ce modèle vous permettra d'y remédier rapidement. Conçu pour les stocks, les équipements et les actifs numériques, le modèle de suivi des actifs ClickUp vous aide à gérer chaque étape, de l'achat à la mise au rebut.

Grâce à des champs prêts à l'automatisation et des vues faciles à afficher, vous resterez organisé et à jour sans avoir à fouiller dans d'anciennes feuilles de calcul.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Reflétez les différentes étapes du suivi des actifs, de la nouvelle acquisition à la cession, grâce à des statuts personnalisés

Suivez les besoins en matière de conformité et de budgétisation à l'aide de champs personnalisés tels que « Année d'audit » et « Valeur totale des actifs »

Utilisez la vue Tableur pour des rapports personnalisés d'actifs

Attribuez et suivez les tâches liées à la population du modèle de suivi des actifs.

Déclenchez automatiquement des flux de travail ou informez les parties prenantes des mises à jour grâce aux automatisations intégrées de ClickUp

Gérez efficacement le travail lié aux actifs à l'aide des fonctionnalités de suivi du temps et d'attribution des tâches

Effectuez la maintenance des registres prêts pour l'audit afin de garantir la cohérence des données, en particulier lors des évaluations d'inventaire

🔑 Idéal pour : Enregistrer et contrôler les actifs avec une précision achevée tout au long de leur cycle de vie.

6. Modèle de gestion financière ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Forfaitez, suivez et gérez vos finances sans stress grâce au modèle de gestion financière ClickUp

Budgets, dépenses, forfait : tout est plus facile avec le modèle de gestion financière ClickUp. Que vous gériez les finances de votre entreprise ou vos comptes personnels, il vous offre un espace unique pour le suivi, le forfait et le contrôle de chaque dollar.

Grâce à ce cadre, vous pouvez définir des objectifs, gérer les ressources de votre équipe et adopter des habitudes financières plus saines sans vous noyer dans une multitude d'outils disparates.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Suivez l'étape de chaque tâche financière grâce à 28 statuts personnalisés, notamment « À faire », « Signé », « En cours » et « Approuvé »

Organisez les catégories budgétaires, les objectifs financiers et les données de flux à l'aide des champs personnalisés

Attribuez des objectifs ClickUp à vos budgets ou tâches, et suivez automatiquement votre progression vers leur réalisation

Accédez à une visibilité financière en temps réel grâce à des vues personnalisées, telles que la liste et le calendrier

Reliez les tâches financières connexes, telles que les approbations, les révisions budgétaires et le suivi des dépenses, à l'aide de ClickUp Dependencies , qui vous aide à gérer les processus financiers dans la bonne commande

🔑 Idéal pour : Gérer les finances, les budgets et les prévisions dans un environnement de travail centralisé.

7. Modèle de checklist pour la retraite ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Préparez l'avenir en toute confiance grâce au modèle de checklist pour la retraite ClickUp, conçu pour vous guider étape par étape dans votre forfait

Le modèle de checklist pour la retraite ClickUp est une ressource de planification détaillée pour ceux qui se préparent à une retraite avec sécurité et sans stress. Il transforme le processus souvent fastidieux de la retraite en un flux de travail structuré, gérable et axé sur des objectifs.

Des prévisions de revenus et des objectifs d'épargne à la planification des soins de santé et aux ajustements de mode de vie, ce modèle garantit que chaque étape critique est comptée avec clarté et précision. Il est conçu pour vous aider à planifier, agir et examiner votre préparation à la retraite en un seul endroit.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Calculez et classez vos revenus, dépenses et besoins d'épargne prévus à l'aide des champs personnalisés

Définissez vos objectifs et documentez votre forfait de retraite directement dans ClickUp Docs, en conservant toutes vos notes et ressources organisées

Visualisez les échéanciers grâce aux vues personnalisées, notamment Liste, Calendrier, diagramme de Gantt et Charge de travail

Configurez des automatisations pour déclencher des rappels, mettre à jour les statuts ou vous avertir lorsque des tâches sont dues ou achevées

Planifiez des révisions régulières de votre forfait de retraite, de votre budget ou des performances de vos investissements avec les tâches récurrentes de ClickUp

Suivez de manière exhaustive vos objectifs financiers et votre mode de vie à court et à long terme

🔑 Idéal pour : Planifier votre retraite à l'aide d'une checklist organisée et pratique.

💡 Conseil de pro : Lorsque vous utilisez un modèle de portefeuille d'investissement ou un tableur pour planifier votre retraite, ne vous contentez pas du suivi de vos actifs actuels, incluez également les cotisations futures et les rendements estimés. Cela vous aidera à visualiser si vous êtes en bonne voie pour atteindre vos objectifs de retraite et à ajuster votre stratégie à temps si nécessaire.

8. Modèle de budget personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Atteignez vos objectifs financiers grâce au modèle de budget personnel ClickUp, un outil simple pour gérer vos revenus, vos dépenses et vos économies

Qui ne voudrait pas gérer son argent sans se compliquer la vie ? C'est exactement ce que vous offre ce modèle. Le modèle de budget personnel ClickUp décompose vos dépenses, vos revenus et vos économies dans une vue d'ensemble. Parfait pour la gestion quotidienne de votre budget ou la planification à long terme, il vous aide à rester concentré sur vos objectifs financiers et à adopter de bonnes habitudes de dépenses.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Classez vos revenus, vos économies, vos dépenses indispensables, vos dépenses discrétionnaires et vos paiements de dettes à l'aide des champs personnalisés

Surveillez vos flux de trésorerie et respectez vos cibles budgétaires mensuelles ou hebdomadaires grâce à la disposition prédéfinie

Évaluez votre santé financière en un coup d'œil grâce à des tableaux de bord visuels et des analyses

Suivez des tâches telles que le paiement des factures, les contributions aux objectifs et les jalons en matière d'épargne grâce aux statuts personnalisés

Adaptez vos stratégies budgétaires en fonction de l'évolution de votre mode de vie ou de vos objectifs à l'aide de flux de travail modifiables

Organisez les dates d'échéance, recevez des rappels intelligents et planifiez automatiquement les révisions budgétaires grâce au calendrier IA de ClickUp afin d'atteindre vos objectifs financiers avec moins d'effort manuel.

🔑 Idéal pour : Développer des habitudes budgétaires durables et gérer ses finances personnelles.

9. Modèle de portfolio financier par CFI

via le Corporate Finance Institute (CFI)

Le modèle de portefeuille financier du Corporate Finance Institute (CFI) est un outil Excel spécialisé conçu pour aider les professionnels de la finance et les étudiants à analyser le risque d'un portefeuille à l'aide de calculs bêta. Il est particulièrement utile pour ceux qui appliquent le modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF) afin d'évaluer la volatilité de titres individuels ou de portefeuilles entiers par rapport au marché.

Ce modèle simplifie le processus de calcul des coefficients bêta, permettant aux utilisateurs de saisir des données historiques sur les prix et d'obtenir des valeurs bêta qui indiquent la sensibilité des rendements d'une sécurité aux mouvements du marché.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Utilisez un modèle Excel prédéfini pour calculer les coefficients bêta à partir des données historiques sur les prix

Appliquez facilement le modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF)

Évaluez la volatilité et le risque systématique des sécurités individuelles

Comparez les profils de risque des différents investissements d'un portfolio

Utilisez cet outil à des fins éducatives et pour réaliser des analyses financières professionnelles

Rationalisez les processus d'évaluation des risques dans la gestion du portfolio

🔑 Idéal pour : Calculer et interpréter les valeurs bêta afin d'évaluer le risque du portfolio.

10. Modèle de suivi de portefeuille d'investissement sous forme de feuille de calcul par lignes

via Lignes

Celui-ci est conçu pour les investisseurs modernes qui souhaitent obtenir des mises à jour en temps réel sans avoir à saisir des nombres toute la journée. Le modèle de suivi de portefeuille d'investissement sous forme de feuille de calcul se synchronise avec les données en temps réel pour suivre sans effort les actions, les ETF et les cryptomonnaies. Avec ses diagrammes, ses visuels clairs et ses options d'intégration, il est idéal pour tous ceux qui souhaitent disposer d'un tableau de bord d'investissement plus intelligent et automatisé.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Intégrez des données en temps réel pour mettre à jour automatiquement les prix des actifs

Analysez les performances à l'aide de diagrammes de profits et pertes et de ventilations de la répartition des actifs

Intégrez des diagrammes et des tableaux en temps réel dans des documents et des plateformes externes

Effectuez un suivi d'un large intervalle d'actifs, notamment les actions, les ETF et les cryptomonnaies

Personnalisez l'installation en fonction de vos préférences personnelles en matière de suivi des investissements

🔑 Idéal pour : Suivi et analyse de vos investissements grâce à un tableur automatisé en temps réel.

🧠 Fait intéressant : en moyenne, le marché boursier américain a augmenté de 53,6 % des jours de bourse entre 1951 et 2022, démontrant une tendance à la hausse à long terme qui souligne la valeur d'un investissement cohérent et d'une révision régulière du portfolio.

11. Modèle Excel de suivi des investissements par Vertex42

via Vertex42

Vous recherchez un outil simple et efficace pour surveiller vos comptes d'investissement ? Le modèle Excel Investment Tracker suit vos investissements et calcule vos rendements à l'aide de XIRR, sans nécessiter de formules avancées. Il vous suffit d'entrer vos montants et vos valeurs pour obtenir une image claire de la performance de votre portfolio au fil du temps.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Comparez la valeur marchande ou les rendements totaux de différents investissements

Profitez d'une conception utilisateur conviviale qui convient aussi bien aux investisseurs novices qu'aux investisseurs expérimentés

Personnalisez le modèle de budget Excel pour l'adapter à vos besoins individuels en matière de suivi des investissements

🔑 Idéal pour : Surveiller les performances d'investissement à l'aide d'un outil de suivi simple basé sur Excel.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de portfolio d'investissement ?

Si vous avez lu jusqu'ici, vous vous demandez peut-être quel est le meilleur modèle de portfolio d'investissement pour vous ?

Un modèle de portfolio d'investissement efficace est un outil complet destiné aux investisseurs individuels, aux conseillers financiers et aux professionnels qui souhaitent gérer efficacement leur portfolio.

Les clés de fonctionnalités qui distinguent un modèle de haute qualité sont les suivantes :

suivez tous vos actifs en un seul endroit : Enregistrez tout, des actions et obligations aux fonds communs de placement et à l'immobilier, y compris le prix d'achat, la valeur actuelle et la date d'acquisitionRestez simple et clair : Choisissez une disposition facile à naviguer et personnalisée, sans formules complexes ni design encombrantAlignez-vous sur vos objectifs d'investissement : que vous vous concentriez sur la croissance à long terme, les rendements rapides ou la diversification, le modèle doit s'adapter à votre stratégie Utilisez des données cohérentes : Tenez-vous en à des champs standardisés tels que la date de transaction, le type d'actif et la valeur marchande pour faciliter le suivi et la création de rapports Concentrez-vous sur l'essentiel : Au lieu de vous noyer dans les nombres, choisissez un modèle qui vous aide à repérer les tendances, à signaler les performances médiocres et à optimiser les performances de votre portfolio

Prenez le contrôle de vos finances et de vos investissements avec ClickUp !

La gestion de vos finances ne doit pas nécessairement être compliquée. Qu'il s'agisse de budgétiser vos dépenses quotidiennes, de planifier votre retraite ou de développer votre portfolio d'investissement, la clarté vient de la mise en place d'un système adapté.

ClickUp vous offre ce système, combinant une automatisation puissante, un suivi en temps réel et des modèles personnalisables pour rationaliser tous les aspects de votre vie financière. Vous pouvez visualiser vos dépenses, suivre les performances de votre portfolio, fixer des objectifs à long terme et tout organiser en un seul endroit.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et concrétisez vos objectifs financiers !