Modèles gratuits de budget familial pour Google Sheets

Nous sommes nombreux à avoir l'intention de nous attaquer au suivi des dépenses du ménage (avec les meilleures intentions du monde !), mais nous remettons souvent cette tâche à plus tard. Commencer à zéro peut être intimidant : vous vous retrouvez face à un fichier vierge et vous vous demandez par où commencer.

Les modèles gratuits de Google Sheets vous offrent un cadre pour saisir facilement vos données financières et obtenir des informations sur vos habitudes de dépenses.

Voici une liste des meilleurs modèles gratuits d'outils de suivi du budget familial sur Google Sheets, ainsi que quelques excellentes alternatives proposées par ClickUp.

Ces modèles vous aident à gérer vos revenus, à gagner du temps, à surveiller vos dépenses et à préparer l'avenir pour une plus grande sécurité financière.

🔍 Le saviez-vous ? 55 % des Américains sont incertains quant à leurs décisions financières, en particulier lorsqu'il s'agit de gérer leurs revenus, leurs dettes, leur épargne et leurs plans de retraite.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de budget familial ?

Un modèle de budget familial bien conçu dans Google Sheets aide les particuliers et les familles à gérer leurs finances, à suivre leurs dépenses et à planifier.

Voici les fonctionnalités clés qu'un modèle de budget familial idéal devrait inclure :

Suivi des revenus et des dépenses : sélectionnez un modèle qui propose des sections claires pour enregistrer vos sources de revenus mensuels et classer vos dépenses (par exemple, loyer, courses, factures, économies) ✅

Formules prédéfinies : recherchez un modèle de budget Google Sheets qui automatise les calculs des totaux, des différences et des économies grâce à des formules intégrées, réduisant ainsi le travail manuel et les erreurs ✅

Catégories personnalisables : recherchez des modèles permettant aux utilisateurs d'ajouter ou de modifier des catégories de dépenses avec une recherchez des modèles permettant aux utilisateurs d'ajouter ou de modifier des catégories de dépenses avec une structure claire de répartition des coûts afin de refléter leur situation financière unique ✅

Résumés visuels : choisissez des modèles de budget Google Sheets qui incluent des diagrammes, des graphiques ou des indicateurs codés par couleur pour obtenir un aperçu rapide de vos habitudes de dépenses et de vos économies ✅

Affichage mensuel et annuel : optez pour un modèle offrant des aperçus à court et à long terme pour vous aider à établir un budget cohérent et optez pour un modèle offrant des aperçus à court et à long terme pour vous aider à établir un budget cohérent et à organiser efficacement vos finances

Suivi des économies et des dettes : choisissez un modèle complet qui permet aux utilisateurs d'allouer des fonds à leurs objectifs d'épargne ou de suivre leurs dettes en cours parallèlement à leurs données budgétaires ✅

🧠 Anecdote : les priorités les plus courantes en matière d'épargne sont les fonds d'urgence (48 %), les investissements (36 %), la planification de la retraite (35 %) et les économies pour les voyages (34 %).

Les 4 meilleurs modèles de budget familial Google Sheets

Si vous souhaitez simplifier la gestion de votre budget et de vos dépenses, les modèles Google Sheets sont un excellent point de départ.

Ces modèles sont préconfigurés avec des catégories pour les dépenses personnelles, les factures, les objectifs d'épargne et bien plus encore, ce qui vous permet de surveiller plus facilement votre santé financière.

Voici une liste triée sur le volet des meilleurs modèles Google Sheets pour la planification budgétaire mensuelle et annuelle :

1. Modèle de budget mensuel familial Google Sheets par GooDocs

via GooDocs

Une famille qui s'agrandit et jongle entre les frais scolaires, les courses et les activités du week-end a souvent du mal à savoir où va son argent. Le modèle de budget mensuel familial Google Sheets de GooDocs utilise un tableau structuré pour documenter les sources de revenus et les dépenses.

Des sections codées par couleur séparent les dépenses essentielles, telles que le logement et les services publics, des dépenses discrétionnaires, ce qui aide les familles à mieux connaître et contrôler leurs flux de trésorerie mensuels. Que vous établissiez un budget pour les courses, les fournitures scolaires ou les fonds d'urgence, tout est présenté de manière claire afin que vous puissiez suivre chaque dollar dépensé.

💜 Pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez vos dépenses par catégorie dans un format de feuille de calcul familier

Modifiez directement dans Google Sheets sans télécharger d'outils supplémentaires

Collaborez facilement avec les membres de votre foyer ou vos partenaires

Accédez à la fonctionnalité permettant de suivre clairement vos revenus et dépenses mensuels

Idéal pour : les familles qui souhaitent adopter de meilleures habitudes financières, garder le contrôle de leurs factures mensuelles et économiser davantage ensemble.

💡 Conseil de pro : Vous rêvez d'atteindre vos objectifs à court et à long terme ? Découvrez ces exemples d'objectifs sur 1, 5 et 10 ans pour mapper votre parcours personnel et professionnel ! C'est un moyen simple de définir des jalons clairs et de rester concentré à chaque étape de votre vie.

2. Modèle simple de feuille de calcul pour le budget mensuel d'un ménage par Template. Net

Le modèle de feuille de calcul simple pour le budget mensuel des ménages de Template. Net simplifie la budgétisation en se concentrant sur l'essentiel sans compromettre la clarté. Son design minimaliste est parfait pour les utilisateurs qui souhaitent se concentrer sur les nombres sans se perdre dans des dispositions encombrées.

Les lignes pour les revenus et les dépenses principales sont pré-libellées, ce qui rend la saisie des données rapide et reproductible mois après mois. Le modèle comprend également des sections pour l'épargne et le remboursement des dettes, ce qui permet d'obtenir facilement un aperçu complet de votre santé financière en un coup d'œil. C'est une solution utile pour les débutants.

💜 Pourquoi vous allez l'adorer :

Concentrez-vous sur les catégories essentielles telles que le loyer, l'alimentation et les transports

Simplifiez votre budget mensuel et évitez le désordre grâce à une disposition épurée

Surveillez votre santé financière grâce aux résumés mensuels intégrés

Mettez à jour vos chiffres en temps réel pour refléter votre situation financière actuelle

Idéal pour : les particuliers ou les ménages qui souhaitent disposer d'un outil de planification budgétaire clair et intuitif pour gérer facilement leurs dépenses quotidiennes.

🧠 Fait amusant : près de 54 % des gens suivent leurs dépenses manuellement, tandis que seulement 21 % environ utilisent des applications de budgétisation. De plus, 24,4 % utilisent d'autres outils numériques, tels que des calculatrices ou des feuilles de calcul, pour gérer le budget de leur foyer.

3. Modèle de budget des dépenses du ménage Google Sheets par Template. Net

Les hausses imprévues des factures de services publics ou les réparations ponctuelles perturbent souvent l'équilibre financier des ménages. Le modèle de budget des dépenses du ménage de Google Sheets par Template. Net offre un suivi détaillé des dépenses récurrentes et imprévues, des dépenses fixes telles que le loyer et les assurances aux coûts variables tels que les loisirs ou les courses.

Il calcule automatiquement les totaux et vous offre un aperçu visuel rapide de votre position financière mois après mois, réduisant ainsi les approximations dans l'établissement de votre budget. Les catégories budgétaires sont préremplies et la disposition prend en charge les ajustements dynamiques d'une semaine à l'autre et d'un mois à l'autre.

💜 Pourquoi vous allez l'adorer :

Répartissez vos dépenses en coûts fixes, variables et imprévus

Surveillez les fluctuations budgétaires sur différentes périodes

Visualisez vos habitudes de dépenses grâce à des résumés calculés automatiquement

Gérez sans effort vos factures récurrentes et vos achats ponctuels

Idéal pour : les familles et les particuliers qui souhaitent afficher de manière plus détaillée et par catégorie leurs habitudes de dépenses.

💡 Conseil de pro : Si vous avez besoin d'aide pour démarrer vos plans financiers, vous pouvez demander à ClickUp Brain, un assistant personnel IA. Voici comment : Gérez vos finances personnelles plus intelligemment avec ClickUp Brain, qui vous permettra de poser des questions, d'obtenir un plan financier détaillé et de générer des informations sur vos économies, le tout en un seul endroit

4. Modèle de planificateur de budget familial Google Sheets par Template. Net

De nombreuses familles aiment examiner d'où pourraient provenir des fonds supplémentaires. Le modèle de planificateur de budget familial de Google Sheets proposé par Template. Net facilite la prise de décisions financières avisées. Il permet d'équilibrer la planification et le suivi en combinant les revenus prévus, les dépenses anticipées et les objectifs d'épargne dans un tableau de bord cohérent.

Le modèle vous permet également d'enregistrer différentes sources de revenus ainsi que vos dépenses récurrentes et variables. Il calcule ensuite automatiquement vos économies mensuelles et vous fournit un aperçu instantané de votre santé financière.

💜 Pourquoi vous allez l'adorer :

Alignez vos dépenses à court terme sur vos objectifs ou évènements à venir

Identifiez les domaines dans lesquels vous pouvez réduire ou réaffecter vos fonds pour mieux planifier vos finances

Téléchargez-les, imprimez-les et utilisez-les directement dans Google Drive

Ajustez les valeurs et les catégories en fonction de votre style de budgétisation

Idéal pour : les familles qui souhaitent créer des forfaits financiers proactifs en fonction des évènements à venir ou des dépenses saisonnières.

Limitations de l'utilisation des modèles de budget familial Google Sheets

Bien que Google Sheets offre une plateforme flexible et accessible pour créer et gérer des budgets familiaux, il est important de reconnaître ses limites par rapport aux logiciels de budgétisation dédiés.

Voici quelques-unes de ces limitations :

Mises à jour manuelles : Google Sheets vous demande de mettre à jour manuellement vos revenus et vos dépenses. Contrairement à certains logiciels spécialisés dans la gestion budgétaire, il n'y a pas de synchronisation automatique avec les comptes bancaires, ce qui entraîne un gain de temps lors de la saisie des données

Analyses limitées : bien qu'il existe des formules et des diagrammes, Google Sheets ne dispose pas des outils d'analyse financière approfondie proposés par les applications dédiées à la budgétisation. Pour les utilisateurs qui ont besoin d'informations ou de projections détaillées, cela peut sembler limitatif

Complexe pour les débutants : bien que les modèles soient faciles à utiliser, la création et la modification de feuilles personnalisées ou la résolution d'erreurs dans les formules peuvent s'avérer difficiles pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec les feuilles de calcul

Sécurité des données : Google Sheets peut ne pas convenir aux utilisateurs soucieux de la sécurité ou de la confidentialité de leurs données. Si le lien est partagé avec des applications tierces, les données financières sensibles risquent d'être divulguées

7 modèles de budget familial alternatifs

Si vous recherchez d'autres modèles de budget familial que ceux proposés par Google Sheets, vous trouverez plusieurs excellentes alternatives dans ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail.

Ces modèles de feuilles de calcul budgétaires vous aident à rationaliser votre budgétisation et la gestion de votre budget familial en quelques minutes seulement :

1. Modèle de budget simple ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez et gérez vos finances quotidiennes en temps réel avec le modèle de budget simple ClickUp

Le modèle de budget simple ClickUp facilite la gestion de vos finances quotidiennes. Grâce à sa disposition claire et à son installation intuitive, vous pouvez rapidement suivre vos revenus, vos dépenses et vos économies en un seul endroit, ce qui est idéal pour les particuliers et les familles qui recherchent une solution simple pour gérer leur budget.

Au lieu de vous perdre dans des feuilles de calcul compliquées, ce modèle vous permet de garder vos données financières claires et organisées. Grâce à cet outil de budgétisation, vous pourrez visualiser vos habitudes de dépenses, identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos coûts et planifier en toute confiance vos objectifs financiers futurs, le tout sans tracas.

💜 Pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez vos finances à l'aide de catégories simples pour obtenir un aperçu clair

Suivez facilement vos revenus et vos dépenses pour respecter votre budget

Personnalisez les catégories en fonction de vos habitudes de dépenses

Suivez vos objectifs d'épargne parallèlement à vos dépenses quotidiennes pour obtenir une vue d'ensemble complète de votre situation financière

Idéal pour : Toute personne à la recherche d'un modèle simple et facile à utiliser pour gérer les dépenses et les objectifs d'épargne de son foyer.

Voici ce que Philip Storry , administrateur système senior chez SYZYGY, a dit à propos de l'utilisation de ClickUp :

Avant d'utiliser ClickUp, différentes équipes utilisaient divers outils, ce qui rendait la coordination plus difficile et obligeait les employés qui changeaient d'équipe à se familiariser avec de nouveaux produits et de nouveaux flux de travail. ClickUp a résolu ces problèmes pour nous et nous a aidés à briser les silos opérationnels en facilitant le travail entre les équipes. Nos parties prenantes, qu'il s'agisse de clients ou de la direction, peuvent désormais suivre la progression du travail rapidement et facilement, sans frais supplémentaires.

2. Modèle de budget personnel ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Surveillez facilement vos économies, vos dépenses et vos jalons financiers personnels grâce au modèle de budget personnel ClickUp

Le modèle de budget personnel ClickUp vous aide à prendre le contrôle total de vos finances avec une touche personnalisée. Classez facilement vos dépenses, définissez des objectifs d'épargne personnalisés et surveillez vos flux de trésorerie afin de garder le contrôle de votre santé financière chaque mois.

Ce modèle offre un espace structuré et facile à utiliser où vous pouvez ajuster votre budget au fur et à mesure que votre vie évolue, vous aidant ainsi à établir des bases financières solides.

De plus, ce modèle utilise les tâches ClickUp au lieu de formules pour relier la gestion de l'argent à la planification quotidienne.

💜 Pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez vos dépenses fixes et variables en un seul endroit

Analysez vos habitudes de dépenses sans avoir à passer d'un onglet à l'autre

Définissez et suivez vos objectifs d'épargne pour vous assurer de mettre de l'argent de côté pour l'avenir

Automatisez les rappels mensuels pour les factures et les paiements afin d'éviter les retards

Idéal pour : Les particuliers ou les familles qui souhaitent disposer d'un moyen simple et détaillé pour suivre leurs dépenses mensuelles et leurs objectifs d'épargne tout en conservant une discipline financière.

🎥 Découvrez comment suivre vos tâches personnelles grâce à cette vidéo récapitulative :

3. Modèle de forfait budgétaire personnel ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Élaborez et maintenez une stratégie budgétaire sans stress grâce au modèle de plan budgétaire personnel ClickUp

Le modèle de plan budgétaire personnel ClickUp vous permet de créer une stratégie financière réaliste et exploitable, adaptée à votre mode de vie. Grâce à un système flexible qui évolue avec vous, planifiez vos budgets mensuels, surveillez vos habitudes de dépenses et fixez-vous des objectifs d'épargne réalisables.

Au lieu d'attendre un réveil financier brutal, utilisez ce modèle pour prendre les choses en main. Vous disposerez d'une feuille de route claire pour gérer vos dettes, constituer un fonds d'urgence et atteindre vos objectifs financiers à long terme, tout en conservant une visibilité totale sur votre parcours financier.

💜 Pourquoi vous allez l'adorer :

Intégrez une épargne ou un fonds d'urgence à votre budget de base

Planifiez vos budgets mensuels, trimestriels et annuels pour afficher un aperçu complet de vos finances

Utilisez les affichages d'échéancier pour visualiser vos objectifs financiers par rapport à des dates réelles

Suivez le remboursement de vos dettes et affectez de l'argent au remboursement de vos prêts et cartes de crédit

Idéal pour : Toute personne à la recherche d'un outil complet de planification budgétaire qui offre un suivi financier à long terme tout en gardant à l'esprit les objectifs mensuels et annuels.

4. Modèle de rapport budgétaire ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Simplifiez vos rapports budgétaires mensuels et annuels grâce au suivi en temps réel à l'aide du modèle de rapport budgétaire ClickUp

Le modèle de rapport budgétaire ClickUp rend les rapports financiers faciles et transparents. Grâce à des sections structurées pour les dépenses prévues et réelles, la ventilation des revenus et le suivi des écarts, vous saurez toujours où va votre argent et où vous devez optimiser vos dépenses.

Ce modèle de budget annuel fournit un hub centralisé pour créer des rapports budgétaires détaillés pour votre entreprise, vous permettant ainsi de gérer toutes vos activités financières dans un simple outil de suivi des transactions.

💜 Pourquoi vous allez l'adorer :

Générez des rapports budgétaires détaillés pour suivre efficacement vos revenus et vos dépenses

Mettez en évidence les dépenses excessives et insuffisantes grâce à des visuels simples

Intégrez les rapports directement dans votre flux de travail de planification financière

Résumez vos budgets mensuels et trimestriels pour garder un aperçu clair de vos finances

Idéal pour : les particuliers, les familles ou les propriétaires de petites entreprises qui ont besoin de générer des rapports budgétaires clairs et exploitables avec un suivi visuel.

5. Modèle de gestion financière ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Gérez toutes vos tâches financières, vos échéances et vos budgets dans un seul tableau de bord grâce au modèle de gestion financière ClickUp

Le modèle de gestion financière ClickUp est l'outil idéal pour organiser tous les aspects de votre vie financière. Gérez vos budgets, suivez vos factures, surveillez vos dépenses et supervisez vos investissements dans un environnement de travail facile à naviguer.

Ce modèle optimise les opérations financières et vous aide à obtenir une vue d'ensemble de votre santé financière. En outre, il va au-delà de la budgétisation mensuelle pour fournir un centre de commande pour les finances du ménage, chaque responsabilité financière devenant une tâche traçable et soumise à des délais.

💜 Pourquoi vous allez l'adorer :

Créez un hub financier numérique pour tout gérer, des factures aux économies

Planifiez des rappels récurrents pour les dates d'échéance des paiements

Évaluez votre santé financière globale grâce à des tableaux de bord automatisés

Organisez vos dépenses par type pour un contrôle plus précis de votre budget

Idéal pour : les ménages, les freelancers et les entreprises qui gèrent plusieurs comptes financiers, services et priorités d'épargne et qui souhaitent disposer à tout moment d'une vue claire et complète de leurs finances.

6. Modèle de budget universitaire ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Maîtrisez vos finances universitaires et évitez les dépenses excessives grâce au modèle de budget universitaire ClickUp

Les étudiants qui quittent le domicile familial pour la première fois sous-estiment souvent la rapidité avec laquelle les petites dépenses s'accumulent. Le modèle de budget universitaire ClickUp introduit une structure pour aider les étudiants à gérer leur loyer, leurs livres, leurs transports et leurs dépenses quotidiennes.

Ce modèle rend la budgétisation simple et intuitive pour les étudiants, les aidant ainsi à se concentrer davantage sur leurs études et moins sur leur prochain repas. Il combine également la budgétisation et la gestion du temps, afin que le suivi financier s'intègre dans le flux de travail académique des étudiants.

💜 Pourquoi vous allez l'adorer :

Liez les tâches budgétaires aux échéances scolaires et aux évènements du calendrier

Classez vos dépenses dans différentes catégories : frais de scolarité, loyer, courses et autres dépenses essentielles

Définissez des objectifs d'épargne pour vous préparer à des dépenses imprévues ou à vos prochains semestres

Suivez vos sources de revenus telles que les emplois à temps partiel, les bourses ou les allocations

Idéal pour : Les étudiants à la recherche d'un moyen simple et efficace de gérer leurs finances et d'éviter le stress financier.

🎥 Voici un guide vidéo rapide sur les bonnes habitudes de travail pour une carrière réussie :

7. Modèle de rapport mensuel des dépenses ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Saisissez et classez facilement vos dépenses mensuelles à l'aide du modèle de rapport de dépenses mensuelles ClickUp

Le modèle de rapport mensuel des dépenses ClickUp vous aide à suivre et à organiser facilement vos dépenses mensuelles. Des dépenses fixes comme le loyer aux coûts variables comme les courses et les loisirs, vous aurez un aperçu clair de vos habitudes financières.

Plus besoin de vous demander où est passé votre argent à la fin du mois. Ce modèle vous offre un moyen simple et structuré de surveiller vos dépenses et d'identifier les tendances, ce qui vous permet de mieux gérer votre budget et d'économiser davantage.

💜 Pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez facilement vos dépenses mensuelles en les classant dans des groupes personnalisables

Enregistrez vos dépenses quotidiennes et consultez-les dans des résumés mensuels

Respectez vos limites budgétaires en configurant des alertes et des notifications

Identifiez les tendances de dépenses excessives et ajustez vos forfaits en conséquence

Idéal pour : Les particuliers ou les entreprises qui souhaitent contrôler entièrement leurs dépenses mensuelles et prendre des décisions financières basées sur des données.

Simplifiez la gestion de votre budget familial avec ClickUp

Choisir le bon modèle de budget Google Sheets est essentiel pour vous aider à franchir la première étape vers la réalisation de vos objectifs financiers.

Les modèles que nous avons sélectionnés offrent diverses options pour répondre à différents besoins, que vous souhaitiez commencer à suivre vos dépenses, gérer un budget annuel ou planifier votre avenir. Toutefois, si vous recherchez des fonctionnalités plus avancées, un suivi automatisé ou une collaboration améliorée, ClickUp est la solution qu'il vous faut.

plus de 1 000 modèles conçus pour vous aider à gérer vos budgets vous permettent de récupérer automatiquement des données provenant de plusieurs sources, de les analyser dans une vue plus large et de comprendre exactement où vous dépensez votre argent.

ClickUp fait également office d'outil complet pour gérer les finances personnelles et familiales, les budgets d'entreprise et bien plus encore, le tout sur une seule et même plateforme.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp dès aujourd'hui et atteignez vos objectifs financiers ! 🚀