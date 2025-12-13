Les 11 meilleures alternatives et concurrents de Sendible en [année] (gratuites et payantes)

Votre productivité dans la gestion des réseaux sociaux s'améliore lorsque vous n'avez plus à publier manuellement des posts sur les réseaux sociaux ou à gérer manuellement les plannings dans des feuilles de calcul.

C'est pourquoi des outils tels que Sendible sont devenus populaires. Ils aident les équipes à planifier leurs publications, à collaborer sur le contenu et à gérer plusieurs comptes sociaux à partir d'un seul tableau de bord.

Cependant, elle ne convient pas à tout le monde. De nombreux utilisateurs sur G2 signalent des problèmes liés à la gestion des publications payantes sur les réseaux sociaux et à l'absence de paramètres d'administrateur avancés.

Alors, quelles sont vos options si vous êtes prêt à explorer les alternatives à Sendible ?

Découvrons les meilleurs outils qui méritent d'être essayés.

Les meilleures alternatives à Sendible en un coup d'œil

Voici un aperçu des meilleures alternatives à Sendible et une comparaison entre elles.

Nom de l'outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp IA intégrée, fonctionnalités de gestion des tâches, plus de 15 vues personnalisées pour visualiser les charges de travail, automatisation facile et flux de travail agentif. Environnement de travail tout-en-un pour les équipes sociales qui souhaitent regrouper la planification, la création de contenu, la collaboration et les rapports en un seul endroit. Free Forever ; personnalisation disponible pour les entreprises. Hootsuite OwlyGPT pour l'assistance IA, Tableau blanc pour la planification visuelle, Heatmaps pour des informations sur l'engagement. Grandes équipes qui gèrent des opérations multicanales sur les réseaux sociaux Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 99 $/mois. Buffer Planificateur simple, boîte de réception d'engagement, générateur de légendes IA, créateur de pages d'accueil Créateurs indépendants et petites équipes qui souhaitent bénéficier d'une planification illimitée des publications et d'analyses simples. Free Forever ; forfaits payants à 6 $/mois Sprout Social Planification SmartQ, publication groupée, surveillance de la marque et intégrations CRM Teams qui ont besoin d'analyses et d'écoute sociale au niveau de l'entreprise Essai gratuit disponible ; prix à partir de 249 $/mois. Zoho Social IA contextuelle, tableau de bord alimenté par l'IA pour obtenir des informations, agents IA sans code, Calendrier alimenté par l'IA. Entreprises déjà présentes dans l'écosystème Zoho Free Forever ; prix à partir de 10 $/mois Agorapulse Boîte de réception unifiée, veille sociale, règles de modération automatisées, rapport sur les concurrents Agences qui ont besoin d'une analyse comparative de la concurrence et d'une boîte de réception sociale IA contextuelle, tableau de bord alimenté par l'IA pour obtenir des informations, agents IA sans code, Calendrier alimenté par l'IA Plus tard Calendrier visuel, étiquettes de publication pour les groupes de performance, découverte d'influenceurs, organisation des médias Marques axées sur le visuel qui planifient du contenu pour Instagram, Pinterest et TikTok Essai gratuit disponible ; prix à partir de 25 $/mois. Loomly Boîte de réception sociale unifiée, écoute avancée, analyses détaillées et flux de travail d'approbation Équipes qui souhaitent des flux de travail axés sur le calendrier Tarification personnalisée CoSchedule Tâches codées par couleur, éditeur Mia, Headline Studio, modèles de tâches Équipes marketing qui souhaitent disposer d'un calendrier centralisé pour les blogs, les newsletters et les publications sur les réseaux sociaux Calendrier gratuit disponible ; prix à partir de 29 $/mois. SocialBee Catégories de contenu, recyclage automatique, copilote de réseaux sociaux pour la génération de stratégies Entreprises qui s'appuient sur une planification basée sur les catégories Essai gratuit avec des forfaits payants à partir de 29 $/mois. ContentStudio Calendrier de contenu multiformat, outils de contenu IA, automatisation RSS, recherche multimédia, suivi des liens Teams qui souhaitent découvrir du contenu multicanal et publier à l'aide de l'IA Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 29 $/mois.

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Sendible ?

Lancé en 2009 par Gavin Hammar, Sendible est un outil de gestion des réseaux sociaux conçu pour les agences et les marques. Il offre une connexion avec tous les principaux réseaux sociaux et fournit un calendrier de contenu pour la gestion des campagnes.

Voici ce que vous devez rechercher dans une alternative à Sendible :

Calendrier alimenté par l'IA : choisissez une plateforme qui non seulement planifie les publications, mais utilise également l'IA pour organiser automatiquement votre flux de travail de contenu. Elle suggère les moments optimaux pour publier, met en évidence les lacunes, résout les conflits de planification sur les réseaux sociaux et harmonise votre plan marketing dans un calendrier unifié.

Intégration transparente des applications : prend en charge le chat, la vidéo, les documents, les tâches et les calendriers dans une interface facile à naviguer.

Recherche unifiée et accès aux connaissances : l'outil d'IA pour les réseaux sociaux vous permet d'effectuer des recherches dans toutes les applications et sources de données en connexion. l'outil d'IA pour les réseaux sociaux vous permet d'effectuer des recherches dans toutes les applications et sources de données en connexion.

Flux de travail et vues personnalisables : vous permet de définir des statuts, des tableaux, des échéanciers et des automatisations adaptés au mode de fonctionnement de votre équipe.

Outils de collaboration en temps réel : prend en charge le chat, la modification en cours, les tableaux de bord partagés et l'analyse en direct des réseaux sociaux pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde.

Rapports avancés : vous offre des analyses multicanales, des rapports basés sur l'IA et des options d'exportation pour suivre les performances des réseaux sociaux comme vous le souhaitez.

Contrôles rigoureux en matière d'approbation et de conformité : offre des approbations à plusieurs niveaux, un historique des versions et des journaux d'activité afin que votre contenu reste précis et conforme à l'image de marque.

IA contextuelle : une IA contextuelle qui comprend vos publications, vos briefs et vos discussions et génère des textes et des réponses conformes à votre marque à partir de l'ensemble de votre environnement de travail.

Les meilleures alternatives à Sendible

1. ClickUp (idéal pour la gestion de projet sur les réseaux sociaux)

Découvrez le premier environnement de travail IA convergent au monde qui unifie tous vos flux de travail en un seul endroit.

Gérer les réseaux sociaux à l'aide de plusieurs outils distincts peut rendre difficile la visualisation de tout.

ClickUp, le premier espace de travail IA convergent au monde, rassemble plusieurs outils, documents, discussions et flux de travail au sein d'une plateforme unifiée. Tout, des calendriers de contenu et des ressources créatives aux discussions d'équipe et aux analyses, est regroupé au même endroit.

Découvrez comment le logiciel de gestion de projet marketing ClickUp vous facilite la vie.

Accélérez la création de contenu avec ClickUp Brain et Docs.

Accédez à une assistance contextuelle basée sur l'IA directement dans vos documents via ClickUp.

ClickUp Brain, l'assistant IA intégré, vous aide à automatiser la création de contenu pour les réseaux sociaux et à générer des informations basées sur votre travail réel. Au lieu d'agir comme un chatbot autonome, il fonctionne en tenant compte de tout ce que vos équipes planifient et produisent.

Si vous vous demandez comment utiliser l'IA pour le marketing, cette vidéo vous donne des indications sur la manière de vous lancer et sur les actions à faire.

Voici comment utiliser l'IA dans le marketing du contenu pour un impact maximal :

Accélérez la création de contenu : transformez vos idées de publication, vos briefs ou vos notes en légendes, hashtags ou scripts prêts à l'emploi directement dans votre environnement de travail.

Création de ressources créatives : générez des images directement dans votre environnement de travail, ce qui accélère la création de maquettes, d'ébauches de concepts ou d'éléments visuels provisoires pendant la phase de planification.

Réutilisation intelligente : convertissez un seul contenu en plusieurs tons ou formats sans réécrire tout manuellement.

Résumez les longues boucles de rétroaction : condensez les longs fils de commentaires, les notes de révision et les discussions stratégiques en brefs résumés afin de comprendre rapidement ce qui a changé.

Analyse du marché et de la concurrence : téléchargez des sondages, des commentaires sur les réseaux sociaux ou des avis, et laissez ClickUp Brain identifier les tendances, les modèles, les sentiments et les informations exploitables que vous pouvez utiliser pour votre stratégie de contenu.

Enregistrez vos idées de publication et vos brouillons de contenu dans ClickUp Docs et effectuez les modifications en cours avec vos collègues en temps réel, afin de ne pas avoir à passer à Google Docs uniquement pour bénéficier des fonctionnalités de collaboration en équipe.

💡 Conseil de pro : ClickUp Docs vous permet de contrôler les permissions. Par exemple, utilisez l'option « Lecture seule » pour les lecteurs, « Commentaire » pour les réviseurs et conservez les permissions « Modification » ou « Modification complète » pour vos collaborateurs de confiance.

Planifiez et attribuez votre flux de travail sur les réseaux sociaux avec les tâches ClickUp.

ClickUp Tasks prend le relais et vous permet de planifier avec précision le flux de travail de votre contenu sur les réseaux sociaux. Vous pouvez créer des tâches pour réviser les légendes, concevoir des graphiques, enregistrer des vidéos ou rechercher des images d'archives.

Utilisez les fonctionnalités AI Assign, AI Prioritize et AI Cards de ClickUp pour automatiser la gestion des tâches et obtenir instantanément des informations en temps réel.

Laissez les automatisations et les agents IA gérer les tâches fastidieuses.

ClickUp Automatisations, IA Agents et Brain prennent en charge les tâches répétitives.

Cela signifie attribuer des tâches lorsqu'un brouillon est prêt, mettre à jour les statuts lorsque les designs sont approuvés, déplacer les publications dans les bons dossiers ou informer les parties prenantes lorsqu'un élément doit être révisé.

Automatisez les tâches répétitives liées aux réseaux sociaux à l'aide des automatisations ClickUp.

Les agents IA vont encore plus loin. Au lieu d'empiler des dizaines de règles, vous pouvez simplement indiquer à un agent le résultat souhaité. Dites « révisez cette légende », « transmettez ceci au service conception », « attribuez ceci au responsable des réseaux sociaux », « mettez à jour le statut lorsque les révisions sont terminées », et laissez-le gérer la logique de manière autonome. Les agents interprètent le contexte à partir des tâches, des commentaires, des formulaires, des ressources ou des briefs pour décider de la suite des opérations.

Donnez des instructions simples à l'aide de Brain, qui crée des flux de travail intelligents et autonomes.

Le calendrier alimenté par l'IA de ClickUp vous aide à garder le contrôle en planifiant automatiquement les tâches liées au contenu et les réunions sur les réseaux sociaux au moment opportun. Vous pouvez glisser-déposer des tâches sur des dates spécifiques, tout synchroniser avec vos calendriers externes et consulter le planning de la semaine ou du mois.

Après chaque réunion, vous obtenez des transcriptions consultables et des résumés générés par l'IA qui résument les décisions et les prochaines étapes en quelques secondes.

Ajustez et optimisez vos opérations à l'aide des tableaux de bord ClickUp.

Les tableaux de bord ClickUp vous offrent une vue centralisée en temps réel de vos flux de travail sur les réseaux sociaux. Suivez le volume des tâches et les tendances en matière de statut, ainsi que les goulots d'étranglement et les tâches en retard.

Suivez les indicateurs de performance clés et la progression des projets grâce aux tableaux de bord ClickUp.

Modèles prédéfinis

ClickUp propose plus de 1 000 modèles prêts à l'emploi que vous pouvez utiliser immédiatement avec vos informations.

Par exemple, le modèle de réseaux sociaux de ClickUp vous offre un cadre pour planifier et programmer vos publications sur les réseaux sociaux en un seul endroit. Vous pouvez organiser vos publications par plateforme, campagne ou statut (brouillon, programmé, publié), gérer les dates d'échéance et garder votre calendrier de contenu visuel clair.

Obtenez un modèle gratuit Organisez vos idées de contenu et rationalisez la collaboration grâce au modèle de réseaux sociaux de ClickUp.

Vous pouvez également essayer le modèle de calendrier de publication sur les réseaux sociaux de ClickUp si vous souhaitez créer une stratégie efficace pour les réseaux sociaux et planifier vos publications à l'avance.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Réfléchissez visuellement avec votre équipe : mappez les idées, les flux de campagne et les plans de contenu en temps réel à l'aide mappez les idées, les flux de campagne et les plans de contenu en temps réel à l'aide des Tableaux blancs ClickUp.

Enregistrez automatiquement chaque réunion : utilisez utilisez ClickUp AI Notetaker pour enregistrer les appels des clients, générer des résumés et extraire les éléments à entreprendre.

Collaborez instantanément sans quitter votre espace de travail : utilisez utilisez ClickUp Chat pour discuter de nouvelles idées, partager des fichiers, taguer vos collègues et garder toutes les discussions directement liées à vos tâches et à vos plans de contenu.

Visualisez votre travail comme vous le souhaitez : passez de la liste au Tableau, au Calendrier, à l’Échéancier ou au Tableau avec passez de la liste au Tableau, au Calendrier, à l’Échéancier ou au Tableau avec les vues personnalisées ClickUp pour voir la progression dans le format qui convient à votre flux de travail.

Connectez tous vos outils marketing en un seul endroit : synchronisez vos données marketing sur plus de 1 000 applications grâce synchronisez vos données marketing sur plus de 1 000 applications grâce aux intégrations ClickUp afin d'unifier votre travail, vos ressources et vos discussions.

Limitations de ClickUp

ClickUp peut sembler intimidant pour les nouveaux utilisateurs en raison du large éventail de fonctionnalités disponibles.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur de G2 déclare :

ClickUp aide toute notre équipe de contenu et de marketing à rester organisée en un seul endroit. J'apprécie le fait que nous puissions tout gérer, des tâches et des échéances aux documents, commentaires et retours, sans avoir à changer d'outil. Les tableaux de bord offrent un aperçu clair de l'avancement des projets, et la possibilité de personnaliser les affichages (liste, Tableau, Calendrier) permet à chaque membre de l'équipe de travailler comme il le souhaite. Les intégrations avec Slack et Google Drive permettent également de gagner beaucoup de temps.

ClickUp aide toute notre équipe de contenu et de marketing à rester organisée en un seul endroit. J'apprécie le fait que nous puissions tout gérer, des tâches et des échéances aux documents, commentaires et retours, sans avoir à changer d'outil. Les tableaux de bord offrent un aperçu clair de l'avancement des projets, et la possibilité de personnaliser les affichages (liste, Tableau, Calendrier) permet à chaque membre de l'équipe de travailler comme il le souhaite. Les intégrations avec Slack et Google Drive permettent également de gagner beaucoup de temps.

2. Hootsuite (idéal pour gérer les opérations multicanales à grande échelle sur les réseaux sociaux)

via Hootsuite

Hootsuite est une plateforme tout-en-un de gestion des réseaux sociaux qui vous aide à planifier votre contenu, à surveiller votre activité et à analyser vos performances.

Lorsque vous gérez plusieurs parties prenantes, le fait de tout regrouper au même endroit, y compris la planification des réseaux sociaux, les rapports, l'écoute et la collaboration, vous fait gagner un temps considérable.

Les tableaux de bord prédéfinis de la plateforme vous aident à présenter facilement vos conclusions aux dirigeants. Vous bénéficiez d'intégrations entre les canaux payants et organiques, ainsi que de flux d'approbation pour faire avancer les campagnes.

Hootsuite vous offre un assistant IA : OwlyGPT. Cet assistant IA dédié aux réseaux sociaux a été formé à partir de millions de publications très performantes et des bonnes pratiques en matière de plateformes. Il vous aide à rédiger des légendes en accord avec votre marque, à générer des idées de publications et même à réutiliser du contenu existant.

Il suggère également des hashtags, améliore le ton et adapte votre texte à différents réseaux. Intégrée directement dans le compositeur Hootsuite, l'IA s'intègre parfaitement à votre flux de travail de planification.

Les meilleures fonctionnalités de Hootsuite

Accédez aux modèles Canva directement depuis la fenêtre Composer pour concevoir rapidement des publications.

Planifiez jusqu'à 350 publications à la fois à l'aide du planificateur de publications groupées sur les réseaux sociaux.

Surveillez les indicateurs clés de performance (KPI) du marketing de contenu , tels que les vues, l'engagement, les clics et les rapports détaillés sur les publicités ou les messages.

Limitations de Hootsuite

L'application mobile peut sembler trop simple, car elle ne dispose pas d'outils pour le flux de travail d'approbation ni d'autres fonctionnalités essentielles.

Tarifs Hootsuite

Essai gratuit de 30 jours

Standard : 149 $/mois par utilisateur

Avancé : 399 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Hootsuite

G2 : 4,3/5 (plus de 6 600 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 3 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Hootsuite ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Je gère les comptes sociaux d'une entreprise SaaS spécialisée dans les technologies financières. Le fait de tout avoir au même endroit est très pratique. Je n'ai pas besoin de me connecter séparément à LinkedIn, puis à Twitter, puis à Facebook tout au long de la journée. Tout est là, à ma disposition, dans ces flux personnalisés.

Je gère les comptes sociaux d'une entreprise SaaS spécialisée dans les technologies financières. Le fait de tout avoir au même endroit est très pratique. Je n'ai pas besoin de me connecter séparément à LinkedIn, puis à Twitter, puis à Facebook tout au long de la journée. Tout est là, à ma disposition, dans ces flux personnalisés.

3. Buffer (idéal pour les créateurs et les petites entreprises)

via Buffer

Conçu pour les petites entreprises et les créateurs indépendants, Buffer facilite la planification et la programmation de contenu sur plusieurs comptes. La plateforme vous permet de stocker des idées de publications sur les réseaux sociaux à tout moment, grâce à une application mobile accessible et facile à utiliser.

Vous pouvez également créer votre propre page d'accueil personnalisée en quelques minutes, comme un mini-site web à l'image de votre marque. Elle vous permet de mettre en avant des liens, des produits ou des offres et de diriger vos abonnés où vous le souhaitez.

Les meilleures fonctionnalités de Buffer

Ajoutez des photos et des vidéos directement depuis Google Drive, Dropbox, Canva et d'autres sources.

Utilisez l'IA de Buffer pour trouver des idées, améliorer vos brouillons et générer des suggestions de contenu.

Collaborez facilement et en temps réel en discutant d'idées, en affinant les publications et en laissant des commentaires directement sur la plateforme.

Limitations de Buffer

La plateforme n'offre pas de fonctionnalités avancées d'écoute sociale telles que l'analyse des sentiments ou la détection prédictive des tendances.

Tarifs de Buffer

Free Forever

Essentiels : 6 $/mois

Équipe : 12 $/mois

Évaluations et avis sur Buffer

G2 : 4,3/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Buffer ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

Buffer simplifie et structure la gestion des comptes de réseaux sociaux de mon entreprise ! Leur plateforme est simple et très conviviale. L'entreprise offre également un excellent service client, semble honnête et authentique, et héberge un excellent podcast sur les réseaux sociaux !

Buffer simplifie et structure la gestion des comptes de réseaux sociaux de mon entreprise ! Leur plateforme est simple et très conviviale. L'entreprise offre également un excellent service client, semble honnête et authentique, et héberge un excellent podcast sur les réseaux sociaux !

4. Sprout Social (idéal pour les analyses à l'échelle de l'entreprise et l'écoute sociale)

via Sprout Social

Sprout Social est un outil d'IA dédié aux réseaux sociaux qui rassemble tous vos contenus, messages et informations dans un tableau de bord simple d'utilisation.

Tous les messages, commentaires et mentions de marque provenant de toutes les plateformes de réseaux sociaux connectées sont regroupés dans une seule « boîte de réception intelligente ». Vous pouvez soit répondre instantanément depuis la boîte de réception, soit attribuer des tâches aux membres de votre équipe qui doivent assurer le suivi.

Cet outil fournit des analyses complètes et des rapports détaillés. Suivez l'engagement, les impressions, les données démographiques de l'audience et les performances des publications sur tous les canaux, puis exportez ces informations sous forme de rapports au format PDF ou CSV afin de les partager avec vos clients ou la direction.

Grâce à ses fonctionnalités intégrées de veille sociale et de suivi des mots-clés ou des hashtags, cette alternative à Sendible peut vous aider à identifier les tendances émergentes et à découvrir des opportunités pour renforcer la réputation de votre marque.

Les meilleures fonctionnalités de Sprout Social

Générez plus de trafic vers votre site web ou vos pages d'accueil en utilisant SproutLink comme solution de lien dans votre biographie.

Suivez et gérez les avis provenant des principales plateformes telles que l'App Store d'Apple, le Google Play Store, Facebook, Google Business Profile et Yelp en un seul endroit.

Configurez des notifications push mobiles personnalisées pour tout type de message sur n'importe quel profil ou réseau afin de rester informé lors de vos déplacements.

Limitations de Sprout Social

Certains utilisateurs mentionnent que les capacités d'analyse et de rapports manquent de personnalisation et de flexibilité.

Tarifs de Sprout Social

Essai gratuit de 30 jours

Standard : 199 $/mois par utilisateur

Professionnel : 299 $/mois par utilisateur

Avancé : 399 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Sprout Social

G2 : 4,4/5 (plus de 5 700 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sprout Social ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Ce que j'apprécie le plus chez Sprout Social, c'est sa facilité d'utilisation et sa fiabilité. Je suis sur la plateforme tous les jours, toute la journée, et cela rend la planification de contenu, l'extraction de rapports et les comparaisons clients incroyablement simples. Leur service client et leur équipe de gestion des comptes sont exceptionnels.

Ce que j'apprécie le plus chez Sprout Social, c'est sa facilité d'utilisation et sa fiabilité. Je suis sur la plateforme tous les jours, toute la journée, et cela rend la planification de contenu, l'extraction de rapports et les comparaisons clients incroyablement simples. Leur service client et leur équipe de gestion des comptes sont exceptionnels.

5. Zoho Social (idéal pour les utilisateurs de Zoho)

via Zoho Social

La plateforme de gestion des réseaux sociaux Zoho Social rationalise l'ensemble de votre flux. Créez un calendrier de contenu clair, planifiez et mettez en file d'attente plusieurs publications de manière intelligente (en utilisant même les créneaux horaires où votre audience est la plus active), puis prévisualisez et publiez sur plusieurs réseaux sociaux.

La fonctionnalité SmartQ prédit les moments optimaux pour publier en utilisant les données d'engagement de l'audience, ce qui vous permet de publier lorsque vos abonnés sont les plus actifs. Grâce à des fonctionnalités telles que les rôles personnalisés, les permissions et les aperçus en temps réel des publications, vous et votre équipe pouvez collaborer en toute fluidité et gérer plusieurs marques sans confusion.

Si vous utilisez déjà d'autres produits Zoho, tels que CRM, des outils de gestion des tickets d'assistance ou des outils de conception, Zoho Social s'intègre parfaitement à ceux-ci. Cela vous permet de lier les interactions sociales aux prospects ou aux tickets d'assistance, en gardant l'ensemble de votre flux de travail connecté.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Social

Utilisez l'assistant IA Zia pour rédiger rapidement des réponses et des légendes en saisissant des instructions directement dans l'éditeur.

Créez votre file d'attente de publication avec du contenu sélectionné provenant de flux RSS et de l'extension du navigateur zShare.

Accédez en temps réel à un flux en direct de commentaires, mentions et messages dans un onglet dédié pour répondre immédiatement.

Limitations de Zoho Social

La plateforme ne permet pas de lier plusieurs pages sous le même compte dans Zoho Social.

Tarifs de Zoho Social

Free Forever

Standard : 10,15 $/mois

Professionnel : 27,07 $/mois

Premium : 42,85 $/mois

Évaluations et avis sur Zoho Social

G2 : 4,6/5 (plus de 2 800 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho Social ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

J'utilise Zoho Social depuis un certain temps déjà pour gérer plusieurs canaux pour ma marque, et c'est honnêtement l'un des outils les plus pratiques avec lesquels j'ai travaillé. L'interface est claire, la planification est simple, et j'apprécie particulièrement la façon dont il recommande les meilleurs moments pour publier en fonction des tendances d'engagement.

J'utilise Zoho Social depuis un certain temps déjà pour gérer plusieurs canaux pour ma marque, et c'est honnêtement l'un des outils les plus pratiques avec lesquels j'ai travaillé. L'interface est claire, la planification est simple, et j'apprécie particulièrement la façon dont il recommande les meilleurs moments pour publier en fonction des tendances d'engagement.

Créez et planifiez du contenu sans les mains : vous avez une excellente idée de publication entre deux réunions ? Utilisez : vous avez une excellente idée de publication entre deux réunions ? Utilisez Talk to Text pour la noter et l'améliorer plus tard.

Accès à plusieurs modèles d'IA : utilisez ChatGPT, Claude ou DeepSeek dans Brain MAX pour générer du contenu, créer des campagnes et obtenir des informations tout en permettant à l'outil de comprendre votre marque et vos projets en cours.

6. Agorapulse (idéal pour la boîte de réception sociale et l'analyse comparative des concurrents)

via Agorapulse

Agorapulse est privilégié par les équipes qui ont besoin de fonctionnalités de collaboration plus puissantes.

Cet outil fournit une boîte de réception sociale unifiée, où tous les messages, commentaires, mentions, messages privés et fils de discussion sont regroupés dans une seule vue, ce qui facilite considérablement la gestion de la communauté et le traitement des réponses.

Vous pouvez définir des règles pour filtrer les messages entrants, les attribuer automatiquement aux membres de l'équipe, supprimer les spams ou les commentaires non pertinents et gérer facilement les suivis.

Le « Rapport sur la concurrence » vous permet d'ajouter les pages Facebook ou les profils Instagram d'autres marques. Vous pouvez ensuite comparer les données côte à côte : nombre d'abonnés, nombre de publications sur une période donnée, engagement total et engagement moyen par publication. Cela vous aidera à identifier les opportunités d'amélioration de votre propre stratégie sociale.

Les meilleures fonctionnalités d'Agorapulse

Connectez Agorapulse à HubSpot ou Salesforce pour lier l'engagement social aux prospects et à l'activité des clients.

Suivez les visiteurs, les transactions et les revenus générés par le contenu social (c'est-à-dire au-delà des likes/commentaires) grâce au tableau de bord ROI.

Bénéficiez d'analyses et de rapports détaillés, notamment le suivi de la portée, de l'engagement, de la croissance du nombre d'abonnés et des variations mensuelles.

Limitations d'Agorapulse

Ne permet pas de gérer tous vos commentaires, mentions et messages en un seul endroit.

Tarifs Agorapulse

Essai gratuit de 30 jours

Standard : 99 $/mois par utilisateur

Professionnel : 149 $/mois par utilisateur

Avancé : 199 $/mois par utilisateur

Personnalisé : Tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Agorapulse

G2 : 4,5/5 (plus de 960 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 710 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Agorapulse ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Les fonctionnalités de rapports changent vraiment la donne et constituent ma partie préférée d'Agorapulse. Je peux personnaliser les rapports pour des analyses hebdomadaires et mensuelles et consolider les indicateurs sur toutes les plateformes, ce qui facilite la présentation de données claires à la direction.

Les fonctionnalités de rapports changent vraiment la donne et constituent ma partie préférée d'Agorapulse. Je peux personnaliser les rapports pour des analyses hebdomadaires et mensuelles et consolider les indicateurs sur toutes les plateformes, ce qui facilite la présentation de données claires à la direction.

🧠 Anecdote : les vidéos courtes et les campagnes d'influenceurs génèrent le meilleur retour sur investissement en 2025, le contenu court à lui seul rapportant 21 %.

7. Later (idéal pour les marques visuelles et la planification axée sur Instagram)

via Later

Si votre marque s'appuie sur des plateformes de réseaux sociaux telles qu'Instagram, TikTok ou Pinterest, Later est l'outil de réseaux sociaux qu'il vous faut.

La plateforme propose un calendrier de contenu visuel qui vous permet de glisser-déposer des images ou des vidéos dans des créneaux horaires programmés. Les étiquettes de publication dans Later vous aident à comprendre les performances des réseaux sociaux à un niveau plus global. Au lieu d'analyser les publications une par une, vous pouvez les regrouper par campagne, produit, format ou stratégie et afficher les résultats sur l'ensemble des canaux et des périodes.

Si vous gérez et administrez des campagnes d'influence, Later se charge du processus à votre place.

De la découverte des créateurs à l'examen de leur travail et à la collecte de leur contenu, vous pouvez suivre tout cela sans utiliser de feuilles de calcul ni passer d'une application à l'autre.

Les meilleures fonctionnalités de Later

Utilisez Later EdgeAI pour élaborer une stratégie d'influence basée sur des informations pertinentes. Cet outil analyse des milliards de signaux liés aux créateurs, au commerce et à la culture afin de recommander les créateurs les plus adaptés et de prédire les performances.

Trouvez du contenu généré par les utilisateurs en recherchant des étiquettes, des mentions et des hashtags, et accédez à des photos d'archives sur Unsplash.

Organisez vos médias en regroupant et en triant les fichiers afin de pouvoir rapidement trouver la ressource dont vous avez besoin.

Limitations ultérieures

La publication automatisée de la plateforme ne prend pas en charge les publications carrousel ou les stories Instagram.

Tarifs Later

Essai gratuit de 14 jours

Starter : 25 $/mois

Croissance : 50 $/mois

Scale : 110 $/mois

Évaluations et avis ultérieurs

G2 : 4,5/5 (plus de 340 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 390 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Later ?

Un utilisateur de Reddit déclare :

Je recommande Later si vous gérez un seul compte, publiez beaucoup de carrousels et de vidéos, et souhaitez étiqueter des personnes dans vos publications. Leur fonctionnalité « Link in Bio » est très efficace pour diriger les utilisateurs vers des produits ou des pages spécifiques.

Je recommande Later si vous gérez un seul compte, publiez beaucoup de carrousels et de vidéos, et souhaitez étiqueter des personnes dans vos publications. Leur fonctionnalité « Link in Bio » est très efficace pour diriger les utilisateurs vers des produits ou des pages spécifiques.

8. Loomly (idéal pour les équipes qui souhaitent un flux de travail axé sur le Calendrier avec une collaboration intégrée)

via Loom

Loomly simplifie la planification des réseaux sociaux, de la conception à la publication. Il vous offre un calendrier visuel, une bibliothèque de contenus et un flux de travail unifié sur tous les canaux pour gérer votre présence sur les réseaux sociaux.

Pour les équipes ou les agences, Loomly fournit l'assistance pour plusieurs utilisateurs, les avis des clients/parties prenantes, les commentaires privés ou publics, l'historique des versions et les flux d'approbation.

Pour accélérer la création de contenu, vous disposez d'un éditeur de vidéos et de modèles de publication réutilisables. Vous pouvez même extraire des visuels de Canva, Unsplash ou Google Drive grâce à des intégrations et les remixer directement dans la plateforme.

Grâce à des fonctionnalités telles que les flux de travail collaboratifs, les rappels automatiques, les conseils d'optimisation des publications et des analyses claires, elle gère votre processus de publication de bout en bout.

Les meilleures fonctionnalités de Loomly

Mettez en place des flux de travail multi-niveaux pour les réseaux sociaux afin de vous assurer que chaque publication est vérifiée par les bonnes personnes avant sa mise en ligne.

Gérez toutes vos ressources en un seul endroit en stockant vos images, vidéos et fichiers dans une bibliothèque centrale.

Recevez des notifications instantanées sur Slack ou Microsoft Teams pour rester informé des approbations et des changements de planification.

Limitations de Loomly

Loomly peut sembler un peu limité en termes de flux de travail ou de collaboration lorsque vous gérez de nombreux comptes.

Tarifs Loom

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Loomly

G2 : 4,6/5 (plus de 1 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Loomly ?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'utilise Loomly depuis ses débuts (2022 !) et plusieurs de mes clients utilisent Loomly pour planifier leurs publications sur les réseaux sociaux. Je l'utilise quotidiennement, et le fait de pouvoir planifier les publications m'évite d'avoir à les publier manuellement, ce qui est une véritable aubaine. La mise en œuvre de ce logiciel dans mon entreprise a été simple, et tous mes clients apprécient de l'utiliser car il leur évite d'avoir à échanger de nombreux e-mails.

J'utilise Loomly depuis ses débuts (2022 !) et plusieurs de mes clients utilisent Loomly pour planifier leurs publications sur les réseaux sociaux. Je l'utilise quotidiennement, et le fait de pouvoir planifier les publications m'évite d'avoir à les publier manuellement, ce qui est une véritable aubaine. La mise en œuvre de ce logiciel dans mon entreprise a été simple, et tous mes clients apprécient de l'utiliser car il leur évite d'avoir à échanger de nombreux e-mails.

9. CoSchedule (idéal pour les équipes marketing qui souhaitent disposer d'un calendrier unifié)

via CoSchedule

CoSchedule est un calendrier éditorial conçu pour les équipes marketing qui souhaitent gérer ensemble les réseaux sociaux et autres canaux de publication. Pour commencer, vous pouvez créer un calendrier principal combinant des articles de blog, des publications sur les réseaux sociaux, des newsletters et d'autres contenus.

Outre la planification de contenu, il offre des fonctionnalités de gestion de projet sur les réseaux sociaux pour centraliser les tâches. Attribuez des tâches aux membres de l'équipe (par exemple, rédaction, modification en cours, publication sur les réseaux sociaux), fixez des délais et suivez la progression pour ne pas manquer les échéances.

La fonctionnalité ReQueue republie automatiquement vos publications les plus performantes sur les réseaux sociaux afin de maintenir la cohérence et d'optimiser la portée. Cette alternative à Sendible dispose d'une suite marketing qui offre des tableaux de bord analytiques, des outils d'IA sociale, une boîte de réception sociale, et bien plus encore.

Meilleures fonctionnalités de CoSchedule

Utilisez l'éditeur Mia pour générer des images, des idées et des messages sociaux.

Transformez vos indicateurs en conseils stratégiques grâce à un analyste alimenté par l'IA qui fournit des recommandations concrètes pour accélérer la croissance.

Attribuez un code couleur aux tâches dans votre Calendrier afin d'identifier rapidement les éléments ayant une haute priorité et les échéances.

Limitations de CoSchedule

Les fonctionnalités d'étiquetage sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux peuvent s'avérer quelque peu complexes.

Tarifs CoSchedule

Calendrier gratuit

Calendrier social : 29 $/mois par utilisateur

Calendrier de l'agence : 69 $/mois par utilisateur

Calendrier de contenu : tarification personnalisée

Suite marketing : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur CoSchedule

G2 : 4,3/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de CoSchedule ?

Un avis publié sur Capterra indique :

CoSchedule est un outil formidable pour les blogueurs indépendants et les équipes. Vous pouvez planifier votre contenu, le programmer et même le planifier plusieurs mois à l'avance, voire un an à l'avance. Vous pouvez pratiquement le configurer et l'oublier. Il est également très facile à utiliser et fonctionne directement dans votre tableau de bord WordPress.

CoSchedule est un outil formidable pour les blogueurs indépendants et les équipes. Vous pouvez planifier votre contenu, le programmer et même le planifier plusieurs mois à l'avance, voire un an à l'avance. Vous pouvez pratiquement le configurer et l'oublier. Il est également très facile à utiliser et fonctionne directement dans votre tableau de bord WordPress.

10. SocialBee (idéal pour les publications par catégorie)

via SocialBee

SocialBee vise à rendre la publication sur les réseaux sociaux plus efficace et mieux organisée, en particulier lorsque vous gérez du contenu récurrent et des mises à jour fréquentes.

Elle vous permet de classer le contenu en catégories telles que les liens vers des blogs, les études de cas, les promotions et les publications intemporelles, et de recycler automatiquement vos publications.

Le copilote de réseaux sociaux de SocialBee va encore plus loin en élaborant une stratégie adaptée à votre secteur d'activité et à vos produits. Il vous pose quelques questions simples, puis vous recommande les meilleurs réseaux sociaux et vous suggère des catégories de contenu.

Les meilleures fonctionnalités de SocialBee

Modifiez vos publications pour différents réseaux sociaux en un seul endroit et laissez l'IA les ajuster automatiquement.

Créez des collections de hashtags à partir de votre contenu pour organiser vos publications et les cibler efficacement.

Planifiez la publication de vos messages urgents à des heures précises afin qu'ils correspondent parfaitement à vos plans de lancement.

Limitations de SocialBee

SocialBee ne permet pas de contrôler les publications après leur mise en ligne, ce qui rend difficile la modification en cours du formatage ou des étiquettes une fois qu'une publication est en ligne.

Tarifs de SocialBee

Essai gratuit de 14 jours

Bootstrap : 29 $/mois par utilisateur

Accelerate : 49 $/mois par utilisateur

Pro : 99 $/mois (3 utilisateurs)

Évaluations et avis sur SocialBee

G2 : 4,8/5 (plus de 470 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de SocialBee ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'apprécie de pouvoir publier simultanément sur plusieurs réseaux sociaux et de pouvoir personnaliser chaque publication. C'est suffisamment simple pour quelqu'un comme moi, qui n'est pas un expert en technologie, pour l'utiliser et le comprendre sans avoir à regarder des tonnes de vidéos de formation.

J'apprécie de pouvoir publier simultanément sur plusieurs réseaux sociaux et de pouvoir personnaliser chaque publication. C'est suffisamment simple pour quelqu'un comme moi, qui n'est pas un expert en technologie, pour l'utiliser et le comprendre sans avoir à regarder des tonnes de vidéos de formation.

✅ Vérification des faits : 63 % des spécialistes du marketing utilisent déjà l'IA générative dans leurs campagnes, et 27 % supplémentaires prévoient de l'adopter dans les six prochains mois.

11. ContentStudio (idéal pour la découverte de contenu multicanal et la publication basée sur l'IA)

via ContentStudio

ContentStudio est un calendrier de contenu interactif multicanal qui vous aide à visualiser votre stratégie sur les réseaux sociaux en un seul endroit. Vous pouvez planifier tous vos posts pour un mois entier et passer d'une vue calendrier à une vue Liste ou grille, selon la façon dont votre équipe préfère travailler.

Il vous offre également cinq options de publication flexibles : vous pouvez publier instantanément, programmer une publication ultérieure, enregistrer des brouillons, utiliser des catégories de contenu ou déplacer des éléments dans une file d'attente sociale. À partir de là, vous pouvez suivre les performances de chaque publication grâce à des analyses au niveau de la plateforme qui indiquent la portée et l'engagement.

Pour accélérer la création, vous disposez de modèles prêts à l'emploi pour les légendes Instagram, les tweets et les citations inspirantes. L'assistant IA de ContentStudio vous aide ensuite à transformer vos idées en visuels et contenus textuels accrocheurs avec un minimum d'effort.

Les meilleures fonctionnalités de ContentStudio

Publiez automatiquement le contenu de vos blogs préférés en effectuant la connexion de leurs flux RSS à vos réseaux sociaux.

Importez des visuels directement depuis Flickr, Pixabay, Imgur ou Giphy pour accélérer votre processus de création de publications.

Surveillez les liens partagés sur vos profils sociaux afin d'affiner vos campagnes grâce à des données de performance plus claires.

Limitations de ContentStudio

La plateforme manque de fonctionnalités d'écoute sociale qui pourraient vous aider à mieux comprendre votre audience.

Tarifs de ContentStudio

Essai gratuit de 14 jours

Standard : 29 $/mois par utilisateur

Avancé : 69 $/mois (2 utilisateurs)

Agency Unlimited : 139 $/mois (nombre d'utilisateurs illimité)

Enterprise : Tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur ContentStudio

G2 : 4,6/5 (plus de 350 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 670 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ContentStudio ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Je suis plus que satisfait de ContentStudio en général. Il a rendu le partage sur les réseaux sociaux et, surtout, le choix du contenu à partager sur les réseaux sociaux, tellement facile ! Je reçois beaucoup d'engagement grâce aux publications que mon assistant virtuel et moi-même partageons à partir des onglets de découverte de ContentStudio. Maintenant, grâce à l'application mobile, je peux également partager des mises à jour rapides et des informations de dernière minute avec mes abonnés sur les réseaux sociaux.

Je suis plus que satisfait de ContentStudio en général. Il a rendu le partage sur les réseaux sociaux et, surtout, le choix du contenu à partager sur les réseaux sociaux, tellement facile ! Je reçois beaucoup d'engagement grâce aux publications que mon assistant virtuel et moi-même partageons à partir des onglets de découverte de ContentStudio. Maintenant, grâce à l'application mobile, je peux également partager des mises à jour rapides et des informations de dernière minute avec mes abonnés sur les réseaux sociaux.

⚠️ Attention : bien que l'on ait beaucoup parlé de l'IA comme moyen d'améliorer l'efficacité et la production de contenu, la réalité est plus complexe, comme le rapporte le rapport State of AI in Marketing Report de Co-Schedule. 40 % des spécialistes du marketing citent encore les préoccupations liées à la confidentialité des données comme le principal obstacle à l'adoption de l'IA, ce qui reflète l'attention croissante portée à la manière dont les outils collectent, stockent et utilisent les données des clients. 38 % d'entre eux sont confrontés à un manque d'expertise technique, ce qui rend difficile la mise en œuvre ou la gestion de solutions /IA sans formation ou assistance supplémentaire. Et un tiers des spécialistes du marketing citent le coût élevé de la mise en œuvre comme l'une des principales raisons pour lesquelles ils retardent son adoption. Au-delà de ces préoccupations majeures, les équipes sont également confrontées à des défis tels que les problèmes d'intégration des systèmes, un retour sur investissement peu clair et une résistance interne, qui peuvent tous perturber ou ralentir les initiatives basées sur l'IA.

Simplifiez la gestion des réseaux sociaux avec ClickUp

Les alternatives à Sendible que nous avons présentées dans cet article s'appliquent à différents types d'utilisation.

ClickUp se distingue en offrant aux équipes marketing un espace centralisé pour les idées, les calendriers de contenu, les tableaux de bord, les validations et l'assistance IA. L'ensemble de votre flux de travail est géré à partir d'un hub unifié.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et testez-le.

FAQ

Certains utilisateurs recherchent des alternatives à Sendible car ils ont besoin de fonctionnalités d'analyse et de rapports plus avancées. Les fonctionnalités d'analyse de la plateforme ne sont pas suffisamment approfondies pour permettre un suivi détaillé des performances ou une optimisation stratégique. Le prix est une autre raison qui pousse les utilisateurs à explorer d'autres options. Le forfait pour les créateurs commence à 29 $ par mois et peut atteindre 638 $ par mois pour les équipes d'entreprise. Si vous êtes un créateur indépendant ou une petite entreprise, les tarifs peuvent être élevés. Envisagez d'explorer d'autres alternatives à Sendible qui offrent des fonctionnalités similaires à un prix abordable.

Si vous recherchez la meilleure alternative gratuite à Sendible, ClickUp est l'une des options les plus performantes. Elle vous offre un environnement de travail convergent alimenté par une IA contextuelle, qui vous aide à gérer chaque étape de votre flux de travail de contenu en un seul endroit. Vous pouvez planifier des campagnes, établir des calendriers de contenu, créer du contenu, générer des images, gérer des tâches, collaborer avec votre équipe et suivre les performances sur une seule plateforme. Comme ClickUp Brain s'adapte à votre flux de travail et garde tout connecté, vous n'avez pas besoin de passer d'une application à l'autre ou d'utiliser plusieurs modèles d'IA.

Hootsuite peut être préférable à Sendible dans certains cas, mais le choix dépend de vos besoins. Hootsuite est connu pour ses puissantes fonctionnalités d'analyse, son large éventail d'intégrations et ses solides fonctionnalités de collaboration en équipe. Cela en fait un outil idéal pour les grandes équipes ou les marques qui s'appuient sur des rapports détaillés et un engagement multi-plateforme. D'autre part, Sendible est plus simple à utiliser et fonctionne bien pour la planification quotidienne et la gestion des clients. De nombreuses marques de petite et de moyenne taille ainsi que des freelances préfèrent Sendible, car il offre des fonctionnalités essentielles sans complexité inutile.

Si vous dirigez une agence et recherchez une alternative performante à Sendible, ClickUp et Agorapulse sont des solutions adaptées. ClickUp va au-delà de la gestion des réseaux sociaux. Vous pouvez organiser des campagnes, stocker des ressources et automatiser des tâches sans changer d'outil. De plus, son IA contextuelle vous aide également à accélérer votre flux de travail de création de contenu. Agorapulse, quant à lui, offre une boîte de réception sociale unifiée pour les messages et les commentaires, des flux de travail d'approbation et des fonctionnalités de rapports prêtes à l'emploi pour les clients. Cela le rend idéal pour les agences de marketing sur les réseaux sociaux qui recherchent une solution spécialisée pour gérer plusieurs réseaux.

Oui, vous pouvez gérer Instagram avec la plupart des alternatives à Sendible, et certaines prennent également en charge TikTok. Cependant, l'API de TikTok est plus limitée, de sorte que des fonctionnalités telles que la planification ou la publication directe peuvent varier en fonction de l'outil que vous choisissez.