Diagramme d'avancement et diagramme de burn-down : quelle est la différence ?

Au cours de votre compte rendu debout, quelqu'un vous a demandé si le sprint était en bonne voie. Vous avez ouvert un diagramme, hoché la tête avec assurance et lu les informations qu'il contenait. À mi-chemin du déjeuner, vous vous rendez compte que vous venez peut-être de mentir à tout le monde. Oui, cela arrive même aux meilleurs d'entre nous.

La confusion entre le diagramme d'utilisation et le diagramme de burn-down a fait dérailler plus de revues de sprint que quiconque ne l'admet ouvertement. Ils se ressemblent : des lignes qui bougent (pour simplifier, bien sûr). Mais ils racontent des histoires très différentes sur le fait que vous soyez en train de gagner ou de sombrer lentement.

Mettons fin à cette confusion une bonne fois pour toutes. En prime, nous vous montrerons également comment ClickUp facilite le suivi des deux. 🤩

Qu'est-ce qu'un diagramme de burndown ?

Un diagramme burndown est un outil de suivi visuel qui montre la quantité de travail restante dans un sprint ou un projet au fil du temps. La ligne commence haut et, dans l'idéal, descend jusqu'à zéro à la date limite.

Par exemple, votre équipe commence un sprint de deux semaines.

Le premier jour, le diagramme indique qu'il reste 80 points ; au cinquième jour, vous avez achevé 35 points, la ligne descend donc à 45. Et au dixième jour, il ne vous reste plus que 15 points. Si tout se passe bien, cette ligne atteint zéro au quatorzième jour, et tout le monde célèbre la victoire.

🔍 Le saviez-vous ? Le nom « Scrum » vient en fait d'un article publié en 1986 dans la Harvard Business Review, qui comparait les équipes innovantes à une mêlée de rugby : soudées, coordonnées et se déplaçant comme une seule et même unité.

Fonctionnement d'un diagramme de burndown

L'axe vertical indique la quantité de travail restante, mesurée en points d'agilité, en heures ou en tâches, et l'axe horizontal indique le temps, divisé en jours ou en semaines.

Au fur et à mesure que votre équipe achevait son travail, la ligne descend. La plupart des diagrammes de burndown incluent une ligne de trajectoire idéale qui représente un rythme parfait. Si votre ligne réelle se situe au-dessus de cette ligne idéale, vous êtes en retard sur le calendrier, et si elle se situe en dessous, cela signifie que vous êtes en avance.

📮 ClickUp Insight : 45 % des travailleurs ont envisagé d'utiliser l'automatisation, mais n'ont pas encore franchi le pas. Des facteurs tels que le temps limité, l'incertitude quant aux meilleurs outils et le choix trop vaste peuvent empêcher les gens de faire la première étape vers l'automatisation. ⚒️ Grâce à ses agents IA faciles à créer et à ses commandes basées sur le langage naturel, ClickUp facilite la mise en place d'automatisations. De l'attribution automatique des tâches aux résumés de projet générés par l'IA, vous pouvez débloquer une automatisation puissante et même créer des agents IA personnalisés en quelques minutes, sans courbe d'apprentissage. 💫 Résultats concrets : QubicaAMF a réduit le temps consacré à la création de rapports de 40 % grâce aux tableaux de bord dynamiques et aux diagrammes d’automatisation de ClickUp, transformant ainsi des heures de travail manuel en informations en temps réel.

Avantages des diagrammes de burndown

Voici pourquoi les équipes reviennent sans cesse à ces diagrammes de gestion de projet agile :

Tout le monde peut consulter le diagramme et comprendre immédiatement si l'équipe terminera à temps.

La pente descendante crée un sentiment d'urgence naturel et permet à chacun de rester concentré sur la réalisation des tâches restantes.

Ils sont faciles à mettre en place et ne nécessitent que peu d'explications pour les nouveaux membres de l'équipe ou les parties prenantes.

L'effet visuel du compte à rebours motive les équipes à maintenir leur élan tout au long du sprint.

Les mises à jour quotidiennes ne prennent que quelques secondes, ce qui les rend faciles à gérer pour les équipes qui évoluent rapidement.

📖 À lire également : Vélocité agile et planification de la capacité : quelle est la différence ?

Limites des diagrammes de burndown

Les diagrammes de burndown présentent des angles morts qui peuvent induire votre équipe en erreur :

Lorsque la portée change en cours de sprint, la ligne remonte, donnant l'impression que votre équipe a perdu de la progression alors qu'en réalité, du travail a été ajouté.

Il n'y a aucun moyen de faire la distinction entre « nous sommes en retard sur le calendrier » et « quelqu'un a ajouté du travail supplémentaire au backlog ».

Une fois achevé, le travail accompli devient invisible, ce qui vous empêche de voir ce que l'équipe a réellement accompli.

Ils ne tiennent pas compte de la complexité du travail ; la clôture de cinq petites tâches semble identique à la clôture d'une fonctionnalité importante.

Si la vélocité de l'équipe change pendant le sprint, le diagramme ne permet pas de déterminer s'il s'agit d'un problème de capacité ou d'estimation du travail.

🔍 Le saviez-vous ? Notre cerveau s'appuie fortement sur les repères visuels. Lorsque les progrès sont représentés visuellement (diagrammes, tableaux, trackers), cela active les mêmes systèmes de récompense que ceux liés à la progression dans un jeu, même si la charge de travail globale n'a pas changé. C'est pourquoi les diagrammes Burnup et Burndown sont « motivants ».

📖 À lire également : Comment créer un diagramme de burndown dans Excel (avec des modèles)

Qu'est-ce qu'un diagramme d'avancement ?

Un diagramme d'avancement est un outil visuel qui montre à la fois le travail achevé et l'étendue totale du projet au fil du temps. Deux lignes montent vers le haut : l'une suit ce qui a été fait et l'autre suit la charge de travail totale.

Reprenons le même exemple de sprint. Le premier jour commence avec la ligne du travail achevé à zéro et la ligne de la portée totale à 80. Au cinquième jour, votre ligne du travail achevé grimpe à 35 tandis que la ligne de la portée reste à 80.

Puis, le septième jour, une partie prenante ajoute 20 points de travail urgent. La ligne de portée passe à 100, mais votre ligne de travail achevé continue de grimper régulièrement jusqu'à 50. Tout le monde peut voir exactement ce qui s'est passé : l'équipe avance à la même vitesse, mais quelqu'un vient de déplacer la ligne d'arrivée.

🚀 Avantage ClickUp : les équipes perdent du temps lorsqu'elles ne savent pas ce qui nécessite leur attention dans le sprint. ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à la plateforme, met en évidence les quelques tâches qui ralentissent la progression afin que l'équipe se concentre sur les corrections appropriées au lieu de parcourir l'ensemble du tableau. Comme il est intégré à votre environnement de travail, il connaît mieux que vous vos documents, vos tâches, l'avancement de vos projets et votre travail. Demandez à ClickUp Brain de vous fournir des mises à jour sur votre environnement de travail concernant les obstacles potentiels et les tâches en retard.

📌 Exemples d’invites : Montrez-moi les trois tâches qui mettent actuellement notre sprint en péril, ainsi que les méthodologies agiles qui permettront de débloquer la progression le plus rapidement possible.

Donnez-moi un bref résumé des retards potentiels dans ce sprint et de leur incidence sur notre progression globale.

Identifiez les obstacles qui nous empêchent de rester en phase avec la portée totale du projet et suggérez des ajustements à apporter aux plans.

Avantages des diagrammes d'accumulation

Voici les avantages des diagrammes d'épuisement :

Il suit le travail achevé séparément de la portée, de sorte que les changements sont immédiatement visibles sous la forme d'un déplacement vers le haut de la ligne supérieure.

Le travail achevé reste affiché sous forme de ligne ascendante, ce qui est meilleur pour le moral de l'équipe et permet de célébrer la progression globale.

Les parties prenantes peuvent visualiser la progression et l'évolution des exigences dans une seule vue, ce qui rend les revues de sprint plus transparentes.

Vous pouvez suivre les tendances de vélocité au fil du temps en observant la pente de la ligne représentant le travail achevé.

Ils séparent les performances de l'équipe de la gestion du périmètre, ce qui facilite l'identification des raisons à l'origine des retards.

🔍 Le saviez-vous ? Les êtres humains perçoivent la progression sous la forme d'une « courbe en S ». Le début du travail semble lent, le milieu du projet semble rapide et la fin semble à nouveau lente. Les diagrammes de burnup révèlent souvent ce schéma naturel plus clairement que les diagrammes de burndown.

📖 À lire également : Scrum ou Kanban : lequel vous convient le mieux ?

Limites des diagrammes d'avancement

L'utilisation des diagrammes d'avancement présente certains inconvénients :

Deux lignes ascendantes peuvent dérouter les personnes qui ne sont pas familiarisées avec la façon de mettre en forme ce document.

Ils invitent à davantage d'explications préalables avant que les équipes et les parties prenantes du projet puissent les lire en toute confiance.

Pour les sprints dont la portée est stable, la complexité supplémentaire n'apporte pas beaucoup de valeur, car le chiffre d'affaires reste stable.

Les vérifications rapides du statut prennent plus de temps, car vous devez expliquer l'écart entre les lignes.

Cela semble moins urgent car les deux lignes montent ; il n'y a pas de compte à rebours dramatique vers zéro.

📖 À lire également : Ressources sur les diagrammes de Gantt – Exemples, modèles et outils

Diagramme d'accumulation et diagramme de déduction : principales différences

Les chefs de projet confondent souvent les diagrammes d'accumulation et de déduction, car ils se ressemblent, mais chacun répond à une question différente au fur et à mesure que le travail avance dans le cycle de vie du projet.

Voici une analyse claire et simple pour vous aider à choisir celui qui convient le mieux à votre flux de travail. 👀

Fonctionnalité Diagramme d'épuisement Diagramme de burndown Ce qu'il montre Ligne achevée pour le travail progressant vers la portée totale Travail restant qui diminue vers zéro Objectif Affichez la progression et la portée dans une seule vue Montrez à quelle vitesse l'équipe réduit le travail. Visibilité de la portée Affiche clairement les changements de périmètre à l'aide d'une ligne de périmètre distincte. Masque les changements de périmètre, ce qui peut rendre les tendances trompeuses. Aperçu de la progression Aide les équipes à voir si elles approchent de la fin, même si les exigences changent. Aide les équipes à évaluer si elles sont en bonne voie pour terminer dans l'échéancier du sprint. Structure visuelle Deux lignes : une pour le travail achevé et une pour la portée totale Une ligne : travail restant au fil du temps Idéal pour Travaillez dans un environnement où les exigences peuvent évoluer Sprints à portée fixe avec des charges de travail prévisibles Force Représentation claire de la dérive des spécifications et de la progression totale Une manière simple et facile de suivre le taux de consommation jour après jour.

Lequel est le plus adapté aux sprints ?

Un diagramme de burndown fonctionne mieux pour les projets à portée fixe où la charge de travail est clairement définie dès le départ.

Simple et ciblé, cet outil s'intègre parfaitement à la planification des sprints sans surcharger l'équipe avec des données supplémentaires. L'objectif d'un sprint étant de terminer une quantité de travail fixe dans un délai court, voir la charge de travail restante diminuer jusqu'à zéro aide tout le monde à rester aligné et à s'adapter rapidement si la progression ralentit.

🔍 Le saviez-vous ? En 1995, lorsque Scrum a été officiellement introduit, la durée moyenne d'un sprint était de 1 à 4 semaines. La durée maximale était d'un mois. Aujourd'hui, la plupart des équipes utilisent des sprints de 2 semaines, car des cycles plus courts stimulent la dopamine grâce à des boucles de rétroaction plus rapides.

Lequel est le plus adapté aux projets dont la portée évolue ?

Un diagramme d'avancement fonctionne mieux lorsque les exigences changent constamment, car il affiche le travail achevé et la portée totale sur des lignes distinctes. Il offre aux responsables une vue transparente de la progression du travail sur l'ensemble du projet.

Lorsque les équipes se réfèrent à un projet plus large, le diagramme d'avancement donne une image plus claire de la progression par rapport à la cible évolutive. Il rend immédiatement visible toute dérive du périmètre et permet de baser les discussions sur des faits plutôt que sur des hypothèses.

🔍 Le saviez-vous ? Les travailleurs tirent leur motivation du « momentum psychologique », c'est-à-dire le sentiment que la progression se poursuit de manière régulière. Même les petits pas en avant créent un élan, c'est pourquoi le suivi de la vélocité et du travail cumulé aide les équipes à mener à bien des sprints complexes.

Pourquoi de nombreuses équipes agiles utilisent les deux

L'utilisation des deux diagrammes offre aux équipes une vision plus complète et plus précise de la progression. Le diagramme burndown met en évidence la vélocité à court terme, tandis que le diagramme burnup montre l'évolution à long terme vers l'objectif et toute possibilité de changement de périmètre.

Cette combinaison renforce le suivi des projets, car les équipes peuvent détecter les problèmes à un stade précoce, comprendre les raisons des changements et communiquer en toute confiance le statut des projets aux parties prenantes.

Une fois que vous comprenez comment suivre la progression, le prochain défi consiste à garder ces informations visibles dans tout votre environnement de travail. C'est là que ClickUp entre en jeu.

🚀 Avantage ClickUp : Lorsque votre travail s'étend sur plusieurs applications, documents, tickets, chats et recherches, trouver des réponses devient lent et fragmenté. ClickUp BrainGPT, un compagnon IA de bureau, unifie la recherche et le raisonnement à travers : TOUTES vos applications de travail

Votre environnement de travail ClickUp

Applications connectées

Plusieurs LLM (ChatGPT, Claude et Gemini)

Recherche sur le Web Demandez à ClickUp Talk to Text dans Brain MAX de trouver vos réponses dans votre environnement de travail Et lorsque vous travaillez rapidement, la fonction Talk to Text de ClickUp Brain MAX vous aide à travailler 4 fois plus vite. Il vous suffit de dicter des informations ou des exigences importantes, et l'outil les mettra en forme pour vous, prêtes à être ajoutées à une tâche.

Voici comment cela contribue à éliminer la prolifération de l'IA:

Quand utiliser chaque diagramme (scénarios réels)

Les équipes passent souvent du diagramme de burnup au diagramme de burndown agile en fonction du type de travail, du niveau d'incertitude et de la nécessité de suivre de près la progression.

Voici des scénarios pratiques qui montrent quand chaque diagramme est le plus pertinent. 📈

Scénario 1 : un sprint de deux semaines où le backlog est verrouillé

Votre équipe entame un sprint de deux semaines avec un ensemble de tâches fixes et aucun changement prévu en cours de sprint. Vous souhaitez disposer d'une vue quotidienne simple qui vous indique si vous réduisez le travail au bon rythme.

Un diagramme de burndown convient parfaitement à cet effet, car la ligne représentant le travail restant indique si l'équipe est en avance ou en retard. Cela fonctionne bien dans un flux de travail agile de type scrum, où l'accent est mis sur la prévisibilité des livraisons.

📖 À lire également : Guide sur la méthode du chemin critique (CPM) dans la gestion de projet

Scénario 2 : une fonctionnalité produit qui évolue continuellement pendant le développement

Vous développez une nouvelle fonctionnalité destinée aux utilisateurs et les parties prenantes continuent de demander de petites améliorations après chaque démonstration. La portée augmente légèrement tous les quelques jours et l'équipe a besoin de savoir si la progression est réelle ou si elle semble seulement lente parce que la cible ne cesse de changer.

Un diagramme d'avancement est plus adapté ici, car il affiche le travail achevé et la portée totale sous forme de lignes distinctes. Cela vous aide lorsque vous effectuez la maintenance d'une structure de répartition du travail détaillée qui continue d'évoluer.

🔍 Le saviez-vous ? Les gens ont souvent tendance à surestimer le temps nécessaire pour accomplir des tâches difficiles (ce qu'on appelle le « biais d'impact »), ce qui les pousse à procrastiner. Mais une fois qu'ils s'y mettent, ils achevent généralement ces tâches plus rapidement que prévu. C'est l'une des raisons pour lesquelles le fait de diviser un travail complexe en plusieurs petites tâches facilite son accomplissement.

Scénario 3 : un projet d'une durée d'un trimestre avec plusieurs approbations et dépendances

Votre équipe prépare un lancement destiné aux clients qui implique les services d'ingénierie, de conception, de marketing et juridique. Chaque groupe suit son propre échéancier, et les approbations peuvent retarder certaines tâches.

Comme l'échéancier global n'est pas fixe, un diagramme d'avancement donne aux dirigeants une vision honnête de la progression réalisée et de l'impact des changements sur la portée du projet. Vous pouvez ainsi expliquer pourquoi les délais changent, en particulier lorsque l'échéancier du projet est modifié en raison de dépendances entre les équipes.

🧠 Fait amusant : les gens se sentent plus motivés lorsqu'ils voient des progrès visibles, même s'il s'agit de petites victoires. C'est ce qu'on appelle l'effet de gradient d'objectif. Votre cerveau accélère ses efforts à mesure que vous vous rapprochez de l'achèvement (c'est exactement pour cela que les diagrammes de burndown fonctionnent !).

Comment créer un diagramme burnup/burndown avec ClickUp

ClickUp agit comme un environnement de travail IA convergent, ce qui signifie que vos tâches, documents, mises à jour, données de sprint, rapports et assistance IA sont regroupés dans un seul système, ce qui élimine la prolifération des outils.

Voici un aperçu plus détaillé de la manière dont cet outil agile peut vous fournir de l’assistance. 👇

Lancez l'installation de votre sprint

Obtenir un modèle gratuit Mettez en place une base de sprint cohérente, suivez plusieurs tâches et voyez ce qui est terminé et ce qui est en cours grâce au modèle de diagramme de burndown ClickUp.

Le modèle de diagramme de burndown ClickUp vous offre un point de départ solide. Définissez chaque KPI comme une tâche ClickUp. Ajoutez ensuite des champs personnalisés ClickUp tels que Valeur cible, Valeur réelle, Progrès et même Période précédente ou Écart. De cette façon, vous capturez le nombre et le contexte qui l'entoure : comment il se compare à votre objectif, si vous êtes en hausse ou en baisse, et quelle équipe en est responsable.

Le modèle propose des statuts personnalisés ClickUp, tels que En bonne voie, À risque, Achevé et Non commencé, pour définir l'état de chaque KPI.

Imaginons que vous meniez un sprint de 12 jours pour une mise à jour des paiements. Vous chargez « Sprint 14 », ajoutez vos 60 points de story estimés et associez le tout à des statuts significatifs. Le deuxième jour, votre ingénieur backend livre une story de 5 points, le service d'assurance qualité clôt une tâche de 3 points et la ligne du travail restant diminue immédiatement.

Écoutez Dayana Mileva, directrice de compte chez Pontica Solutions:

Avec ClickUp, nous avons pris une longueur d'avance et créé des tableaux de bord où nos clients peuvent accéder et surveiller les performances, le taux d'occupation et les projets en temps réel. Cela permet aux clients de se sentir connectés à leurs équipes, d'autant plus qu'ils ont un emplacement dans différents pays, voire parfois sur différents continents.

📖 À lire également : PMBOK : le guide ultime de la gestion de projet moderne

Créez votre véritable salle de contrôle de sprint

Intégrés à la plateforme (et aux modèles ClickUp!), les tableaux de bord ClickUp vous permettent de créer des hubs personnalisables qui visualisent les informations provenant de différentes équipes ou services. Vous pouvez utiliser des diagrammes à barres, des graphiques linéaires, des jauges ou des vignettes numériques en fonction du sujet : performances commerciales, portée marketing, efficacité opérationnelle, indicateurs de service client ou KPI liés aux employés.

Accédez à des visuels en temps réel qui reflètent les données provenant de sources de données choisies grâce aux tableaux de bord personnalisés ClickUp

Les tableaux de bord sont particulièrement efficaces lorsque vous vous concentrez sur les deux diagrammes qui guident les décisions relatives aux sprints : le diagramme burndown pour le rythme et le diagramme burnup pour la portée.

Supposons que vous créiez un « panneau de contrôle Sprint 22 ». Vous ajoutez une carte Sprint Burndown à gauche et une carte Sprint Burnup à droite. Cette association permet de repérer plus facilement la véritable raison des retards.

Utilisez la carte Sprint Burndown dans les tableaux de bord ClickUp pour avoir une vision claire de la vitesse à laquelle le travail avance.

Lorsque vous êtes à mi-parcours du sprint, votre tableau de bord affiche :

La ligne idéale du diagramme de burndown prévoit 27 points achevés.

La ligne réelle se situe à 18.

Le diagramme d'avancement montre que la ligne de portée passe de 54 à 66, car le produit a ajouté trois tâches de perfectionnement de l'intégration.

Ces deux diagrammes, placés l'un à côté de l'autre, racontent une histoire très différente de celle des problèmes de vélocité. L'équipe n'a pas ralenti ; c'est le sprint qui a changé. Cela vous donne une prochaine étape claire : abandonner une histoire non essentielle et déplacer les nouvelles tâches de perfectionnement vers le sprint 23 au lieu d'imposer un rythme irréaliste.

Surveillez votre rythme en temps réel

Affichez les détails de votre travail avec les cartes Sprint Burndown dans un tableau de bord ClickUp

Les cartes burndown de sprint sont mises à jour chaque fois que quelqu'un déplace une tâche. Si la ligne idéale prévoit 12 tâches achevées le deuxième jour et que votre ligne réelle n'en affiche que 6, vous vérifiez votre tableau et constatez que trois tâches sont bloquées en révision.

Un petit coup de pouce pendant le compte rendu les remet en mouvement.

💡 Conseil de pro : configurez un tableau de bord KPI avec des cartes IA qui extraient des données de plusieurs sources de données. À mesure que les données sont mises à jour, ClickUp Brain met en évidence les tendances et les anomalies (par exemple, une baisse soudaine de la vitesse de sprint ou une augmentation du nombre de défauts). Vous évitez ainsi de devoir passer au crible les chiffres bruts manuellement.

Configurez les cartes IA dans les tableaux de bord ClickUp pour créer rapidement des compte-rendus sur les dernières mises à jour

Combinez cela avec Talk-to-Text. Dictez vos mises à jour, déclenchez une carte IA pour recalculer les indicateurs et actualisez les diagrammes : burndown, burnup, scope-vs-velocity, etc. Vous disposerez d'un tableau de bord à jour avant le prochain résumé rapide ou le prochain contrôle de la direction.

Continuez à faire évoluer la portée au grand jour

Les diagrammes d'avancement sont importants lorsque le sprint refuse de rester immobile.

Repérez les changements de portée avant qu'ils ne compromettent votre sprint grâce aux cartes de burnup de sprint dans les tableaux de bord ClickUp.

La carte de burnup Sprint sépare le travail achevé de la portée totale, de sorte que les changements apparaissent instantanément. Supposons que l'équipe d'assurance qualité ajoute quatre scénarios d'accessibilité valant 10 points. La ligne de portée s'élève, la ligne de progression reste stable et vous savez immédiatement que vous visez une cible mouvante.

Placez la barre plus haut avec ClickUp

Les diagrammes de sprint clarifient le travail lorsque les équipes avancent rapidement et gèrent des objectifs changeants.

Les diagrammes de burndown permettent à tout le monde de rester concentré sur le rythme actuel, tandis que les diagrammes de burnup vous aident à comprendre l'évolution de la portée du projet. Le choix approprié dépend du niveau de changement autour de votre projet, mais les deux diagrammes donnent à votre équipe plus de confiance et moins de surprises.

ClickUp vous offre les deux vues sans effort supplémentaire, car chaque tâche contient déjà les données dont vos diagrammes ont besoin. Vous suivez la progression, détectez rapidement les changements de périmètre et exécutez des sprints avec moins de détours. Les tableaux de bord, les cartes de sprint et ClickUp Brain transforment votre environnement de travail en une salle de contrôle qui se met à jour en temps réel à mesure que votre équipe avance dans une tâche. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅