11 modèles gratuits de Business Model Canvas dans Word et ClickUp

Le fondement d'une entreprise prospère est un modèle d'entreprise efficace - votre organisation ne pourra pas décoller sans un tel modèle !

Cependant, la création d'un modèle d'entreprise n'est pas une sinécure et vous devrez probablement faire appel à une partie ou à la totalité de vos ressources au cours du processus d'élaboration. L'une des ressources les plus accessibles et les plus rapides dans ce domaine est le modèle de canevas de modèle d'entreprise. Si vous n'en avez pas encore ou si vous en cherchez un nouveau, vous êtes au bon endroit !

Suivez-nous pour découvrir les principales questions fréquemment posées, les avantages et les caractéristiques des meilleurs modèles de canevas de modèle d'entreprise, ainsi que 11 exemples téléchargeables pour tout type d'entreprise.

Qu'est-ce qu'un modèle de business model canvas ? Modèle d'entreprise sont des outils préconstruits et personnalisables qui permettent de décrire et de visualiser votre modèle d'entreprise sur une seule page. Ces documents définissent rapidement les caractéristiques uniques de votre entreprise

proposition de valeur le site web de l'entreprise doit contenir des informations sur la valeur de l'entreprise, le public cible, les revenus, les coûts, les ressources, les partenariats clés, et plus encore.

ClickUp Docs permet le formatage riche et les commandes slash dans ClickUp Docs commandes de barre oblique pour travailler plus efficacement

Sans modèle, l'élaboration de votre business model canvas peut être un processus long et difficile. De plus, les modèles de business model canvas réduisent la marge d'erreur et vous permettent de penser stratégiquement, de travailler efficacement et de répondre aux attentes de vos parties prenantes.

Les modèles de canevas de modèle d'entreprise sont également d'excellentes ressources à partager avec l'ensemble de l'équipe et permettent à chacun de rester aligné sur les objectifs à long terme de votre organisation.

Ce qu'il faut rechercher dans un modèle de Business Model Canvas

Il existe des tonnes de modèles de canevas de modèle d'entreprise simples, accessibles et gratuits, disponibles pour pratiquement tous les types d'entreprises logiciel de gestion d'entreprise -mais tous les modèles ne sont pas créés de la même façon ! Voici cinq caractéristiques indispensables à rechercher avant de les télécharger :

Vues multiples pour personnaliser la structure de votre modèle de plan d'affaires et la façon dont vous le visualisez

pour personnaliser la structure de votre modèle de plan d'affaires et la façon dont vous le visualisez Des fonctions de collaboration pour impliquer l'équipe, les parties prenantes et les autres départements

pour impliquer l'équipe, les parties prenantes et les autres départements Facilité d'utilisation et simplicité pour s'assurer que vous utilisez le modèle correctement

et simplicité pour s'assurer que vous utilisez le modèle correctement Flexibilité pour s'adapter aux différentes tailles d'entreprises, aux différents secteurs d'activité et aux différents modèles d'entreprise

pour s'adapter aux différentes tailles d'entreprises, aux différents secteurs d'activité et aux différents modèles d'entreprise [Intégrations multiples]( https://clickup.com/blog/best-clickup-integrations/)* Jalons

Et bien d'autres choses encore ! De plus, vous pouvez lier des tâches directement dans votre document de plan d'affaires et transformer n'importe quel texte en élément d'action, ce qui vous permet de donner suite à de nouvelles idées dès qu'elles se présentent. Grâce à l'historique des versions enregistré automatiquement, à l'édition collaborative en direct et aux commentaires attribués, votre document restera à jour et servira de source de référence tout au long du développement de votre plan d'affaires proposition commerciale et le modèle. Télécharger ce modèle

6. Modèle de plan d'affaires allégé par ClickUp

Modèle de plan d'affaires allégé par ClickUp

Pour quelque chose d'un peu moins étendu que nos autres modèles de plan d'affaires et de tableau blanc, vous pouvez tirer le meilleur parti de vos ressources avec ce modèle de plan d'affaires allégé de ClickUp Modèle de plan d'affaires allégé par ClickUp .

Dans ce modèle, vous aurez accès à plusieurs vues en fonction de la mise en page que vous préférez, y compris une liste dynamique, un tableau Kanban préconstruit et plusieurs tableaux Documents d'aide . Dans chaque vue, vous trouverez des sections pratiques pour toutes vos informations clés, y compris le résumé de votre plan, le canevas du modèle d'entreprise, les tâches prioritaires ou les notes.

Dans le résumé de votre plan, vous pouvez classer vos tâches selon cinq statuts personnalisés différents, ajouter plusieurs destinataires pour les tâches prioritaires et les notes équipes interfonctionnelles de fixer des échéances, de joindre des documents, etc. Ce modèle établira les bases d'un plan d'affaires traditionnel pendant que vous et votre équipe travaillez à la réalisation de vos objectifs d'affaires. Télécharger ce modèle

7. Modèle de plan de développement d'entreprise par ClickUp

Le modèle de plan de développement d'entreprise de ClickUp est conçu pour vous aider à créer un plan complet de développement de votre entreprise.

Modèle de plan de développement d'entreprise de ClickUp offre une feuille de route complète et adaptée à la réussite. Grâce à son interface conviviale, ce modèle facilite l'établissement de buts et d'objectifs mesurables, l'identification d'étapes clés pour le suivi des progrès et la création de plans d'action et de stratégies clairs.

En utilisant ce modèle, les entrepreneurs peuvent tracer efficacement leur chemin vers une croissance et un développement durables, en veillant à ce que leur entreprise reste agile et réactive dans le paysage dynamique du marché d'aujourd'hui. Télécharger ce modèle

8. Modèle d'idée d'entreprise par ClickUp

Modèle d'idée d'entreprise par ClickUp

Vous avez besoin de l'outil idéal pour pratiquer et développer votre techniques d'idéation ? Appliquer les Modèle d'idée d'entreprise par ClickUp pour commencer à élaborer de nouveaux concepts. Il s'agit également d'une excellente ressource à avoir à portée de main lors de discussions de groupe ou de réunions d'information séances de remue-méninges .

Le modèle présente aux utilisateurs un diagramme d'idées qui comprend différents segments permettant de classer et d'organiser les idées. Vous pouvez noter toutes les idées selon qu'elles concernent un processus d'entreprise, un produit ou des personnes. La légende indique chaque catégorie, et le segment Pool d'idées vous permet, ainsi qu'à d'autres personnes, d'ajouter certaines idées générales que vous pourrez classer ultérieurement.

L'ensemble du diagramme est très visuel et organisé à l'aide de la technologie ClickUp logiciel de tableau blanc numérique de ClickUp pour saisir et développer des idées dès qu'elles se présentent. Télécharger ce modèle

9. ClickUp Business Modèle de brainstorming

</div>

Modèle de remue-méninges pour les entreprises par ClickUp

Surtout si vous comptez sur ClickUp comme logiciel de brainstorming , le Modèle de brainstorming commercial par ClickUp vous aidera à cultiver de nouvelles idées.

Ce modèle vous permet de classer les idées en fonction de :

Ce que vous aimez

Ce que vous connaissez

Ce dont les gens ont besoin

Ce que les gens sont prêts à payer

Inclure plusieurs personnes dans votre Diagramme du tableau blanc et utilisez la détection collaborative pour visualiser votre travail et l'éditer les uns à côté des autres sans chevauchement.

Cette aide visuelle unique donnera à chacun l'impression de contribuer activement aux discussions et aux séances de brainstorming, même si vous travaillez de manière asynchrone. Vous pouvez également pousser ce modèle un peu plus loin et utiliser votre diagramme complété pour hiérarchiser les nouvelles idées et déterminer celles qui méritent d'être approfondies. Télécharger ce modèle

10. Microsoft Word Modèle de Business Model Canvas par Neos Chronos

via Neo Schronos Template Library

Une autre option pour vous aider à développer votre modèle d'entreprise est le Microsoft Word Modèle de canevas de modèle d'entreprise. Il est similaire aux modèles de modèles d'entreprise de ClickUp et permet une organisation simple des différentes facettes de votre entreprise.

À l'aide de ce modèle de base, vous pouvez établir plusieurs détails clés concernant votre modèle d'entreprise, notamment les principaux partenaires et fournisseurs, votre proposition de valeur et vos relations. Identifiez les canaux que vous devrez utiliser pour atteindre vos clients, ainsi que les ressources nécessaires à chaque activité. En outre, vous pouvez ajouter des informations sur les flux de revenus et la structure des coûts.

Cet outil est téléchargeable gratuitement et peut être utilisé instantanément via Microsoft Word. Si vous recherchez la simplicité dans votre modèle de canevas de modèle d'entreprise, c'est un bon point de départ.

Télécharger ce modèle

11. Microsoft Work Modèle de Business Model Canvas vierge par The Business Model Analyst

via The Business Model Analyst

Vous cherchez un modèle Word différent pour élaborer votre prochain plan d'affaires ? Ce modèle de Business Model Canvas vierge est un peu plus complexe et flexible que le document précédent - il est également gratuit à télécharger !

Ce modèle vous donne, ainsi qu'aux membres de votre équipe, une vue centralisée de votre modèle d'entreprise, ce qui permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde, au sens propre comme au sens figuré. Il reprend les segments du modèle ci-dessus et les présente sous la forme d'un tableau sous forme de diagramme . Vous pouvez visualiser tous les partenaires clés, les activités, etc. dans des sections organisées et ajouter des détails sous la forme de notes autocollantes . Choisissez parmi différentes options de mise en forme, y compris les couleurs, les polices et les dispositions pour optimiser la présentation de vos données.

Télécharger ce modèle

Éléments d'un Business Model Canvas

Il est essentiel de comprendre les éléments clés d'un modèle d'entreprise pour l'appliquer efficacement à votre stratégie commerciale. Chaque élément joue un rôle essentiel dans la présentation d'une vue d'ensemble de votre modèle d'entreprise. Voici les éléments essentiels d'un modèle de business model canvas :

Partenaires clés

Les partenaires clés sont les entreprises ou les personnes externes qui contribuent à la réussite de votre entreprise. Il peut s'agir de fournisseurs, de fabricants et d'alliés commerciaux qui soutiennent vos opérations ou vos stratégies d'entrée sur le marché, en vous aidant à réduire les risques ou à acquérir des ressources.

Activités clés

Les activités clés sont les actions essentielles que votre entreprise doit entreprendre pour assurer la réussite de sa proposition de valeur. Il peut s'agir de la production, de la résolution de problèmes ou de la livraison, autant d'éléments essentiels à la prospérité de votre modèle d'entreprise.

Proposition de valeur

La proposition de valeur définit la valeur unique que votre produit ou service offre aux clients. C'est ce qui vous différencie de vos concurrents et répond aux besoins ou aux problèmes spécifiques des clients, rendant votre offre convaincante.

Relations avec les clients

Les relations avec les clients décrivent les types de relations que vous établissez avec vos segments de clientèle. Qu'il soit personnel, automatisé ou en libre-service, cet élément décrit la manière dont vous interagissez et maintenez l'engagement avec vos clients.

Segments de clientèle

Les segments de clientèle identifient les différents groupes de personnes ou d'organisations que votre entreprise vise à servir. Les différents segments peuvent avoir des besoins variés, et adapter votre approche à chacun d'entre eux peut optimiser la satisfaction et la valeur ajoutée.

Canaux

Les canaux désignent les méthodes par lesquelles votre entreprise communique avec ses segments de clientèle et les atteint afin de leur apporter une proposition de valeur. Des canaux efficaces garantissent que les bons produits et services atteignent les clients au bon moment et au bon endroit.

Ressources clés

Les ressources clés sont les actifs indispensables à une entreprise pour créer et diffuser sa proposition de valeur, atteindre les marchés, entretenir les relations avec les clients et générer des revenus. Elles comprennent les ressources physiques, intellectuelles, humaines et financières.

Structure des coûts

La structure des coûts met en évidence les coûts importants liés au fonctionnement du modèle d'entreprise. La compréhension de ces coûts permet d'élaborer des stratégies d'optimisation de la valeur, de réduction des coûts et de gestion financière globale.

Flux de revenus

Les flux de recettes constituent les différentes sources à partir desquelles l'entreprise gagne de l'argent auprès de chaque segment de clientèle. Il peut s'agir de ventes directes, d'abonnements, de licences ou de tout autre mécanisme générateur de revenus.

Atteignez vos objectifs grâce aux modèles de modèles d'entreprise

Il est essentiel de choisir le bon modèle d'entreprise pour élaborer un plan efficace qui corresponde aux buts et objectifs de votre entreprise. Compte tenu de la diversité des options disponibles, il peut être difficile de trouver le modèle idéal qui réponde à vos besoins spécifiques.

La vaste gamme de modèles de ClickUp Bibliothèque de modèles offre une gamme de modèles personnalisables pour rationaliser votre processus de planification d'entreprise et atteindre vos objectifs. De plus, vous pouvez accéder à n'importe quel modèle, des centaines de fonctions de productivité et plus de 1 000 intégrations gratuitement lorsque vous vous inscrivez à ClickUp aujourd'hui .