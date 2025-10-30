Modèles gratuits d'agenda scolaire à domicile pour organiser l'apprentissage de votre enfant

« On fait de l'histoire ou de l'art aujourd'hui ? » Votre fils vous pose cette question à 11 heures du matin, un mardi. Vous jetez un œil à vos notes et vous vous rendez compte... que vous ne savez pas non plus. Un onglet de votre navigateur contient le programme de mathématiques, un autre celui du cours sur la nature, et un troisième est un tableau Pinterest rempli d'idées d'activités manuelles.

L'enseignement à domicile apporte une certaine liberté, mais il peut aussi sembler accablant lorsque les ressources s'accumulent sans feuille de route. 📚

En effet, l'université Johns Hopkins rapporte que pour l'année scolaire 2023-2024, 19 des 21 États ayant partagé leurs données ont constaté une augmentation des inscriptions à l'enseignement à domicile. Avec un nombre croissant de familles choisissant cette voie, la demande de moyens simples pour organiser les cours et suivre la progression ne fait que s'intensifier.

Dans cet article, nous allons donc explorer 18 modèles gratuits d'agenda scolaire à domicile dans ClickUp for Students qui peuvent vous aider à prendre le contrôle de l'apprentissage de votre enfant. 🏁

Que sont les modèles d'agenda scolaire à domicile ?

Un modèle de planificateur scolaire à domicile est un outil numérique ou imprimable structuré, conçu pour aider les parents, les tuteurs ou les élèves à organiser les activités scolaires à la maison.

Il centralise les plans de cours, les devoirs, les présences, les notes et les emplois du temps, ce qui facilite la gestion des objectifs quotidiens, hebdomadaires et à long terme. Ces modèles comprennent souvent des vues personnalisables, le suivi des matières, des outils d'écriture basés sur l'IA et des indicateurs de progression afin de simplifier la planification scolaire et la tenue des dossiers.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de planificateur pour l'enseignement à domicile ?

Un bon modèle de planificateur scolaire à domicile est un fournisseur d'un système achevé pour gérer les études, les ressources et les routines familiales. Voici quelques éléments à prendre en compte lors du choix d'un modèle :

Définit des objectifs généraux : présente les objectifs annuels et crée un aperçu de l'année pour mapper les routines, les priorités et les jalons.

Organise les forfaits mensuels et hebdomadaires : utilise des calendriers, des tableaux de bord et des emplois du temps pour structurer les cours, les devoirs et les activités.

Détails des cours quotidiens : décompose chaque journée en matières spécifiques, tâches et blocs de temps pour une exécution plus fluide.

Gère le programme et les ressources : suit les livres, le matériel, la planification des sorties scolaires et les plans de cours spécifiques à chaque matière pour toute l'année scolaire.

Enregistre les présences et les réflexions : enregistre les présences et vous permet d'utiliser des pages de réflexion pour évaluer la progression.

Suivi des objectifs et des habitudes : suivi des progrès scolaires et suivi des progrès scolaires et du développement personnel grâce à des outils de suivi.

Personnalisé selon vos besoins : propose des pages supplémentaires pour la planification de projets, les études thématiques ou les approches non scolaires.

Encouragez la participation des élèves : invitez les enfants à participer à la planification des cours ou au choix des ressources afin de renforcer la propriété et l'engagement.

🧠 Anecdote amusante : Charlotte Mason était une éducatrice britannique du XIXe siècle dont la philosophie inspire encore aujourd'hui de nombreuses familles pratiquant l'enseignement à domicile. Elle pensait que les leçons courtes étaient préférables aux longues, car l'attention d'un enfant travaille mieux par petites périodes et se renforce avec une pratique régulière. Son approche consistant à créer des « livres vivants » et à organiser des promenades dans la nature était considérée comme assez radicale à l'époque.

18 modèles d'agenda scolaire à domicile

Le logiciel de gestion de projet éducatif ClickUp vous offre un espace unique pour mapper tous les aspects de l'enseignement à domicile. Vous pouvez y esquisser vos forfaits de cours, suivre les devoirs à faire, enregistrer les heures consacrées aux activités et même noter rapidement vos réflexions sur l'apprentissage quotidien.

Voici 18 modèles pour simplifier, structurer et rester au top pendant l'année scolaire à domicile.

1. Modèle de plan de cours ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Conservez vos plans de cours, vos formulaires d'évaluation et vos devoirs au même endroit grâce au modèle de plan de cours ClickUp.

Le modèle de plan de cours ClickUp est conçu pour aider les enseignants à créer, gérer et assurer le suivi des plans de cours pour les cours universitaires. Commencez par définir les thèmes et les supports qui seront abordés dans le cours, puis définissez des objectifs et des objets clairs pour chaque cours dans l'outil.

Le modèle de planificateur scolaire à domicile vous permet d'élaborer des plans de cours détaillés pour chaque sujet, y compris des activités et des évaluations afin de garantir l'engagement des élèves. De plus, vous pouvez vérifier régulièrement la progression de chaque cours afin d'apporter des ajustements dès le début.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

📌 Idéal pour : les parents, tuteurs ou professeurs particuliers qui recherchent un modèle de plan de cours pour planifier et suivre les cours dans plusieurs matières et niveaux scolaires dans le cadre de l'enseignement à domicile.

📮 Insight ClickUp : 45 % des personnes interrogées affirment que le fait de diviser les grands objectifs en petites étapes les aide à rester motivées. Le concept est clair, mais c'est dans sa mise en pratique que réside le véritable travail (et souvent les difficultés). 🚥 Vous vous sentez dépassé par un objectif ambitieux tel que « créer un programme complet pour le semestre » ? Laissez ClickUp Brain vous aider. Décrivez votre objectif, et ClickUp AI le décomposera en tâches et sous-tâches réalisables, attribuera des dates d'échéance et vous aidera à vous rapprocher de vos rêves. 💫 Résultats concrets : les utilisateurs affirment que leur productivité a doublé depuis qu'ils sont passés à ClickUp.

2. Modèle d'agenda quotidien ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez vos tâches en catégories telles que « Personnel », « Travail » et « Objectifs » grâce au modèle d'agenda quotidien ClickUp.

Le modèle de planificateur quotidien ClickUp organise vos cours à domicile, vos tâches ménagères et vos tâches personnelles en un seul endroit. Grâce à des vues personnalisées telles que la vue Calendrier ClickUp et Toutes les tâches, vous pouvez gérer sans effort vos tâches quotidiennes telles que les courses, les routines de soins personnels ou même vos projets parallèles.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez vos tâches par catégorie à l'aide de champs personnalisés pour Personnel , Travail , École ou Objectifs .

Restez au fait des priorités grâce aux mises à jour de statut telles que À faire et Achevé .

Regroupez les tâches par date d'échéance et voyez d'un seul coup d'œil ce qui est en retard , à faire aujourd'hui ou déjà terminé .

Ajoutez des détails tels que des rappels, des notes et des sous-tâches pour chaque tâche afin de ne pas oublier les étapes importantes.

📌 Idéal pour : Les parents et tuteurs qui font l'école à la maison et qui recherchent un moyen fiable de gérer les leçons quotidiennes tout en équilibrant les responsabilités domestiques et les tâches personnelles dans une application de planification quotidienne.

3. Modèle de planificateur hebdomadaire ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez les échéances, les évènements, les réunions et bien plus encore de manière attrayante grâce au modèle de planificateur hebdomadaire ClickUp.

Le modèle de planificateur hebdomadaire ClickUp est un fournisseur, prestataire de la vue d'ensemble de la semaine à venir, vous permettant de voir exactement ce qui se passe chaque jour, les objectifs sur lesquels vous vous concentrez et les ajustements que vous devrez peut-être apporter.

Au lieu de vous précipiter chaque matin, vous afficherez une vue d'ensemble des cours, des activités et des priorités planifiés à l'avance. Avec sa disposition colorée de type tableau, ses espaces dédiés aux objectifs et ses tâches glisser-déposer, ce modèle d'agenda scolaire à domicile ressemble moins à un guide hebdomadaire créatif.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Planifiez votre semaine de manière visuelle grâce à un tableau Kanban de sept jours, chaque colonne représentant un jour de la semaine, du lundi (Monday) au dimanche.

Identifiez rapidement ce qui est en attente ou achevé grâce à des statuts tels que Ouvert et Achevé .

Utilisez la vue Tableau de planification pour organiser vos tâches par jour de manière colorée, par glisser-déposer.

Définissez vos objectifs de priorité pour la semaine dans des sections dédiées telles que Priorité ! et Réflexions à méditer.

📌 Idéal pour : les parents, tuteurs ou responsables qui font l'école à domicile et qui souhaitent afficher une vue d'ensemble équilibrée de leur semaine.

🧠 Anecdote amusante : Au XVIIe siècle, les familles européennes aisées engageaient souvent des gouvernantes pour éduquer leurs enfants à domicile, combinant cours académiques, étiquette et instruction morale.

4. Modèle d'emploi du temps quotidien ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Planifiez vos cours, vos activités et vos pauses heure par heure grâce à ce modèle d'emploi du temps quotidien de ClickUp.

Le modèle d'emploi du temps quotidien de ClickUp aide les parents qui font l'école à la maison à planifier chaque journée de manière structurée. Vous pouvez réserver des blocs d'heures spécifiques pour les cours, la lecture, les activités pratiques et même les pauses, tout en laissant des marges intentionnelles pour gérer les questions imprévues ou les transitions entre les matières.

Les rappels intégrés et le suivi du temps vous permettent de respecter facilement votre emploi du temps, en veillant à ce que chaque bloc d'apprentissage et chaque activité reçoivent l'attention qu'ils méritent.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Divisez votre journée en tranches horaires à l'aide de la vue de l'échéancier pour connaître clairement les heures de début et de fin.

Utilisez les champs pour saisir des détails tels que Motif de l'absence ou Note pour des blocs spécifiques.

Passez de la vue Flux de travail quotidien à la vue Absences et à la vue Emploi du temps quotidien selon vos besoins de planification.

Mettez en évidence les pauses ou les transitions importantes (comme le déjeuner ou les sessions de révision) à l'aide de repères visuels.

📌 Idéal pour : les parents, les tuteurs et les élèves qui souhaitent structurer leurs cours à domicile heure par heure.

5. Modèle d'emploi du temps scolaire ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Affichez les cours à venir et le temps consacré aux projets grâce au modèle d'emploi du temps scolaire ClickUp.

Le modèle d'emploi du temps scolaire ClickUp affiche une vue claire des cours, des temps d'étude et des activités.

Il fonctionne comme un système de gestion des connaissances. Cela signifie que vous pouvez mapper vos cours, ajouter des blocs d'étude et même inclure des activités non scolaires telles que des sports ou des pauses. Grâce à des détails tels que les noms des professeurs/enseignants, les emplacements des cours ou même des notes sur les devoirs, il est facile de tout garder avec une visibilité optimale.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Ajoutez du contexte avec des champs tels que Professeur , Activité et Lieu pour chaque cours ou bloc.

Passez de la vue Activités à la vue Emploi du temps scolaire et à la vue Note de cours pour vous concentrer sur ce dont vous avez besoin.

Suivez l'assiduité ou l'achèvement des tâches à l'aide de statuts tels que Ouvert et Achevé .

Configurez les tâches récurrentes de ClickUp pour gérer les cours continus et les tâches répétitives dans l'emploi du temps.

📌 Idéal pour : les parents, les tuteurs ou les tuteurs légaux qui souhaitent disposer d'un agenda mensuel structuré pour gérer plusieurs cours, blocs d'étude et routines personnelles dans un environnement scolaire à domicile.

💡 Conseil de pro : utilisez chaque jour 10 minutes pour désencombrer votre espace numérique afin de supprimer les notifications, mettre à jour vos tâches et préparer votre environnement de travail.

6. Modèle ClickUp pour les horaires de cours et l'étude du temps

Obtenir le modèle gratuit Améliorez vos résultats scolaires en jonglant simultanément avec plusieurs validations grâce au modèle ClickUp Class Schedule & Time Study Template (Emploi du temps et étude du temps).

Le modèle ClickUp Class Schedule & Time Study Template est conçu pour suivre les cours, les notes, les évaluations et les sessions d'étude. Il établit la connexion entre vos horaires de cours quotidiens et vos résultats scolaires ainsi que votre progression. Grâce aux tâches récurrentes pour chaque matière et aux champs personnalisés pour les évaluations, vous pouvez gérer vos horaires de cours et vos résultats.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez les résultats scolaires grâce à 11 champs pour Couleur de la classe , Semestre , Camarades de classe et Notes .

Gérez vos cours à l'aide de statuts tels que « À faire », « En cours » et « Achevé ».

Restez au courant des examens et des échéances grâce aux panneaux En retard et Non planifié .

Utilisez cinq vues personnalisées (Année, Échéancier, Priorités, Emploi du temps) dans différentes configurations pour une planification flexible.

📌 Idéal pour : les élèves, les tuteurs ou les enseignants qui souhaitent établir la connexion entre les emplois du temps scolaires et le suivi académique lorsqu'ils utilisent ClickUp pour les élèves.

Découvrez comment améliorer votre productivité grâce à un calendrier de projet complet. 👇🏼

7. Modèle de planification de cours ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Bénéficiez d'un espace de travail clair pour rédiger vos cours et attribuer des responsabilités grâce au modèle de planification de cours ClickUp.

Le modèle de planification de cours ClickUp est idéal pour les tuteurs ou les parents qui font l'école à la maison et qui souhaitent planifier, organiser et assurer un suivi structuré des cours de plusieurs matières. Chaque cours peut inclure des ressources, des dates limites et des notes.

Par exemple, si vous enseignez l'algèbre à un enfant plus âgé et les bases de la lecture à un enfant plus jeune, vous pouvez créer des listes distinctes dans le modèle de planificateur scolaire à domicile pour chaque enfant. Ajoutez des tâches pour les cours, joignez des feuilles de travail, des vidéos ou des supports de lecture, puis marquez-les comme « Achevé » une fois qu'elles sont prêtes.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez la progression des cours grâce à des statuts tels que À faire , Prévu , Terminé , Échec , Réussite et Archivé .

Gérez les détails des cours grâce à des champs dédiés aux informations sur les cours, aux échéances et aux priorités.

Accédez rapidement à la préparation des cours grâce à des vues telles que Cette semaine, Aujourd'hui, Toutes les listes et Guide.

📌 Idéal pour : les parents qui font l'école à la maison et qui souhaitent organiser les cours pour plusieurs enfants et suivre la progression dans différentes matières.

🔍 Le saviez-vous ? Horace Mann, souvent appelé le « père du mouvement des écoles publiques », a joué un rôle déterminant dans la promotion d'un système d'enseignement public gratuit, universel et non confessionnel aux États-Unis. Ses réformes comprenaient la création d'établissements de formation des enseignants appelés « écoles normales », qui ont joué un rôle essentiel dans la professionnalisation de l'enseignement et l'élargissement des possibilités d'éducation.

8. Modèle de planification du programme scolaire ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Utilisez le modèle de planification de programme ClickUp pour le suivi des objectifs des cours, des échéanciers et des supports pédagogiques.

Le modèle de planification de programme ClickUp offre un outil structuré pour planifier les cours, les activités et les évaluations, garantissant ainsi aux enseignants une expérience d'apprentissage bien rythmée.

Collaborez avec vos collègues pour rassembler et organiser les sujets potentiels du programme. Une fois les idées recueillies, élaborez un plan complet comprenant les descriptions des cours, les objets, les politiques de notation et un calendrier des sujets et des activités.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez le programme par matière à l'aide de dossiers et d'une hiérarchie de listes (par exemple, anglais, mathématiques).

Suivez la préparation des cours grâce à 10 statuts tels que Actuel , En cours , À réviser , Ancien et À planifier .

Ajoutez des informations clés dans les champs Sujets , Imprimés , Date d'échéance et Niveaux de priorité .

Planifiez tout le semestre à l'aide des vues telles que Échéancier, Tableau, Calendrier, Guide et Toutes les listes.

📌 Idéal pour : les enseignants, les concepteurs de programmes scolaires ou les coordinateurs pédagogiques qui souhaitent disposer d'un moyen structuré pour élaborer, suivre et affiner les programmes tout au long de l'année scolaire.

🚀 Avantage ClickUp : Vous vous demandez comment utiliser l'IA pour planifier vos cours? Avec ClickUp Brain, vous pouvez créer des plans de cours efficaces et de grande qualité en quelques secondes. Il vous suffit de demander ! Saisissez les informations clés telles que la matière, le niveau scolaire et les objectifs d'apprentissage, et le logiciel générera un plan sur mesure, adapté à votre programme. L'IA connectée comprend le contexte de vos projets et fournit des suggestions concrètes, ce qui la rend idéale pour les parents et les tuteurs qui font l'école à la maison. Restez dans le suivi avec les dates limites des devoirs grâce à ClickUp Brain Grâce à l'outil IA pour étudiants, vous pouvez : Rédigez des plans de cours détaillés et décomposez les sujets sans effort.

Transformez instantanément les notes générées par l'IA en documents ou en tâches exploitables.

Organisez les devoirs, les listes de lecture et les échéances des projets en un seul hub.

Hiérarchisez les cours et suivez la progression grâce à des conseils intelligents basés sur l'IA. ✅ Essayez cette invite, instructions : Créez un plan de cours d'une semaine pour un élève de 10 ans couvrant les fractions de base en mathématiques. Incluez les objectifs quotidiens, les activités et une brève évaluation à la fin de la semaine.

9. Modèle de programme ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Définissez des objectifs clairs pour chaque cours et suivez la progression en temps réel grâce au modèle de programme ClickUp.

Grâce au modèle de programme ClickUp, vous pouvez créer un programme structuré et soigné qui communique clairement les objets, les thèmes et les devoirs pour chaque cours. Il est intégré à ClickUp Docs, ce qui vous permet de créer un plan bien mis en forme avec les descriptions des cours, les politiques de notation et un calendrier des activités.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Structurez votre contenu avec vue Document pour créer un programme riche en texte.

Suivez les mises à jour du programme grâce à des champs de métadonnées tels que Créateur/Propriétaire et Dernière mise à jour .

Organisez les éléments essentiels du cours dans un tableau « Informations sur le cours » comprenant des champs pour le nom du cours, la section, les unités de crédit, les informations sur l'enseignant et ses coordonnées.

Naviguez rapidement grâce à la barre latérale pour accéder à des pages telles que Modèle de programme, Guide de démarrage et + Nouvelle page.

📌 Idéal pour : les parents, les tuteurs et les éducateurs qui souhaitent disposer d'un programme professionnel et centralisé pour chaque matière ou cours.

🔍 Le saviez-vous ? John Dewey, figure clé de l'éducation progressiste, mettait l'accent sur l'apprentissage par la pratique. Il affirmait que l'éducation devait établir une connexion avec des expériences réelles, encourageant la résolution de problèmes, la pensée critique et les projets pratiques.

10. Modèle de suivi des devoirs ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Affichez tous vos devoirs en un seul endroit afin de ne jamais manquer une échéance grâce au modèle de suivi des devoirs ClickUp.

Le modèle de suivi des devoirs ClickUp vous aide à visualiser toutes les tâches (ou tous les devoirs) en un seul endroit, à attribuer des priorités et à vous concentrer sur le suivi des devoirs individuels.

Le modèle de planificateur scolaire à domicile regroupe les devoirs dans une vue structurée des tâches, où chaque devoir est une sous-tâche avec sa propre date d'échéance, son étiquette de matière et son statut d'achèvement. Des indicateurs de progression visuels, combinés à la possibilité d'ajouter des notes ou de diviser les devoirs en étapes plus petites, facilitent la gestion de plusieurs matières et échéances.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez les devoirs à l'aide de statuts tels que À faire , En cours et Achevé pour chaque sous-tâche.

Classez les devoirs par matière à l'aide d'étiquettes de couleur pour les retrouver rapidement.

Visualisez la progression à l'aide de la barre de progression pour voir ce qui est terminé et ce qui reste à faire.

Attribuez des tâches aux élèves ou aux assistants et définissez des indicateurs de priorité pour mettre en évidence le travail urgent.

📌 Idéal pour : les parents, tuteurs ou responsables qui souhaitent suivre les devoirs dans plusieurs matières et visualiser la progression réalisée à l'aide d'une application de productivité.

Voici ce que Michael Turner, de l'université de Miami, a dit à propos de ClickUp :

ClickUp est un excellent outil que nous utilisons pour rester organisés et pour le suivi des évènements. La plateforme nous a fourni un référentiel de connaissances.

11. Modèle de devoirs de classe ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez facilement les devoirs et les notes de votre semestre grâce au modèle de devoirs de classe ClickUp.

Le modèle de devoirs de classe ClickUp centralise tous les travaux, les échéances et les notes des élèves dans une vue intuitive sous forme de liste ClickUp. Il sert également de modèle de suivi des devoirs, permettant de surveiller et de gérer les devoirs de tous les élèves et de toutes les matières.

Chaque devoir est clairement organisé par statut d'achèvement, avec des champs détaillés pour la notation, les sujets abordés et le contexte spécifique au cours. Les parents ou les tuteurs peuvent rapidement attribuer des tâches, suivre la progression et partager des ressources, ce qui permet de superviser sans effort plusieurs apprenants ou matières sans rien manquer.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Classez les devoirs par matière à l'aide du champ Classe (par exemple, Mathématiques 102, Anglais 201, Histoire 102).

Fournisseur d'accès instantané aux ressources et de liens vers les supports pour les devoirs, les lectures ou les outils d'étude en ligne.

Organisez et affichez les devoirs dans plusieurs dispositions à l'aide des vues liste , liste par date d'échéance , Examens et Documents .

Suivez les sujets abordés et les types de devoirs grâce aux champs Type de tâche et Sujets abordés.

📌 Idéal pour : les parents, tuteurs ou professeurs particuliers qui gèrent plusieurs élèves et recherchent un moyen simple d'attribuer, de suivre et de noter les travaux scolaires dans toutes les matières.

12. Modèle de checklist pour la planification des études ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Créez une liste de tout ce que vous souhaitez accomplir au cours de l'année scolaire à l'aide du modèle de checklist pour la planification des études de ClickUp.

Le modèle de checklist pour la planification des études de ClickUp offre aux élèves et aux parents qui font l'école à la maison un hub pour le suivi de toutes les tâches essentielles à la planification scolaire, des candidatures aux examens. De plus, chaque étape est organisée en sous-tâches réalisables. Il est ainsi facile de décomposer une planification complexe en éléments gérables, de voir la progression d'un seul coup d'œil et de respecter les délais.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez l'ensemble du flux de travail de préparation à l'université à l'aide d'une tâche principale qui servira de hub.

Décomposez les tâches complexes en sous-tâches distinctes telles que Ressources , Calendrier des examens , Suivi des projets , Suivi des activités de groupe et Cours magistraux et note .

Ajoutez des notes, des étiquettes ou des dépendances aux tâches pour obtenir des indications claires et un contexte précis tout au long du processus de planification.

📌 Idéal pour : les parents, tuteurs ou professeurs particuliers qui accompagnent les élèves dans leur préparation à l'université, leurs admissions et leur planification scolaire à long terme.

13. Modèle ClickUp pour suivre la progression des élèves

Obtenir le modèle gratuit Fournissez une assistance ciblée à chaque élève grâce au modèle de suivi de la progression des élèves de ClickUp.

Vous êtes-vous déjà demandé si votre élève ou votre enfant suivait vraiment le rythme ? Le modèle de progression des élèves de ClickUp est conçu pour les parents, les tuteurs et les enseignants à domicile qui ont besoin d'afficher en temps réel les performances, le comportement et la progression de leurs élèves.

Vous pouvez suivre plusieurs élèves à la fois, voir qui excelle, qui a besoin d'un encouragement supplémentaire et quels domaines nécessitent plus d'attention. Le modèle de planificateur scolaire à domicile organise les élèves par statut, surveille leur comportement et leur effort, et stocke les informations personnelles et scolaires importantes en un seul endroit.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez les performances de chaque élève grâce à des statuts tels que Bon niveau , Nécessite une attention particulière , Nécessite de renforcer la confiance et Nécessite des tâches d'extension .

Suivez les informations essentielles à l'aide des champs Anniversaire , Cours , Effort et Comportement .

Accédez à plusieurs perspectives grâce aux vues Problèmes de comportement , Liste et Nécessite une attention particulière .

Enregistrez visuellement les efforts fournis à l'aide du champ Évaluation par étoiles et les progrès scolaires à l'aide du champ Progrès .

📌 Idéal pour : les parents, tuteurs ou professeurs particuliers qui scolarisent plusieurs enfants à domicile et souhaitent disposer d'un outil pour le suivi des progrès, du comportement et des résultats de chacun, afin de s'assurer que chaque élève reçoit l'attention dont il a besoin.

🔍 Le saviez-vous ? Thomas Jefferson, fervent défenseur de l'éducation, croyait en l'apprentissage autonome et encourageait les enfants à lire beaucoup à la maison.

14. Modèle de définition d'objectifs ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Restez motivé pour atteindre vos objectifs à long terme en visualisant les petites étapes qui y mènent grâce au modèle SMART Goals de ClickUp.

Le modèle ClickUp SMART Goals est conçu pour les tuteurs, les parents et les élèves scolarisés à domicile qui souhaitent définir des objectifs mesurables et suivre leur progression en un seul endroit.

Il vous permet de décomposer les grands objectifs scolaires, tels que la maîtrise d'une nouvelle matière ou la réalisation d'un projet semestriel, en étapes gérables. Le modèle de planificateur scolaire à domicile vous aide également à quantifier les efforts, à attribuer les responsabilités et à suivre les réussites au fil du temps, ce qui motive les élèves à atteindre leurs objectifs.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Spécifique , Mesurable , Atteignable , Réaliste , Temporellement défini . Définissez des objectifs réalisables à l'aide des champs du cadre SMART

Suivez la progression de manière visuelle grâce à des statuts tels que En cours , Sur la bonne voie , En retard et À faire .

Quantifiez l'effort et la faisabilité à l'aide des champs « Effort requis » et « Disposez-vous des compétences requises ? ».

Suivez la progression de vos objectifs grâce à des vues dédiées telles que SMART Goals, Goal Effort et SMART Goal Worksheet.

📌 Idéal pour : les parents, les tuteurs et les élèves scolarisés à domicile qui souhaitent adopter une approche structurée et mesurable pour atteindre leurs objectifs scolaires.

🚀 Avantage ClickUp : AI Writer for Work de ClickUp Brain génère du contenu à partir d'une simple invite linguistique, avec vérification orthographique intégrée, ajustements de ton, réponses rapides par IA et modèles personnalisables. Demandez à ClickUp Brain de générer des plans de cours écrits pour vous Essayez ces invites, instructions pour utiliser l'IA pour prendre des notes et à d'autres fins : Rédigez un plan de cours détaillé pour un enfant de 7 ans sur le thème du cycle de l'eau.

Créez une fiche imprimable avec 10 problèmes de multiplication adaptés à un enfant de 9 ans.

Résumer les points clés d'un chapitre sur la Révolution américaine pour un enfant de 12 ans.

Créez un emploi du temps hebdomadaire pour l'enseignement à domicile d'un élève de 4e, comprenant les mathématiques, les sciences, l'histoire, la lecture et les arts plastiques.

15. Modèle ClickUp pour l'éducation des élèves

Obtenir le modèle gratuit Créez des plans de projet pour gérer efficacement votre charge de travail à l'aide du modèle ClickUp Student Education Template.

Le modèle ClickUp Student Education fournit un hub unique pour organiser la progression scolaire tout au long des semestres, avec un suivi des ensembles des cours, des prérequis et la planification scolaire à long terme.

Vous pouvez visualiser l'ensemble d'un semestre en un coup d'œil, suivre les performances des élèves et gérer les détails essentiels des cours, tels que les crédits, les enseignants et les programmes. C'est l'outil idéal pour s'assurer que les élèves restent à jour dans leur charge de travail tout en donnant aux parents et aux tuteurs une vision claire de leur progression.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez tous les cours par ordre chronologique à l'aide des groupes semestriels (par exemple, premier semestre 2022, deuxième semestre 2023).

Suivez la progression de chaque cours grâce à des statuts tels que À faire , En cours , Achevé , Réussi , Échoué , Abandonné .

Enregistrez les informations académiques importantes dans des champs tels que Nombre du cours , Crédits , Coordonnées de l'enseignant , Lien vers le programme et Note finale .

Visualisez les dépendances entre les cours à l'aide de la vue Prérequis pour planifier efficacement un apprentissage séquentiel.

📌 Idéal pour : les parents, tuteurs et professeurs particuliers qui ont besoin d'un système pour gérer plusieurs cours, suivre les notes et superviser la progression scolaire au fil du temps.

🚀 Avantage ClickUp : avec ClickUp Brain MAX, vous pouvez suivre chaque cours, devoir et ressource sans rien manquer. Effectuez des recherches instantanées parmi les tâches, les documents, les plans de cours et les applications connectées telles que Google Drive ou Dropbox pour trouver exactement ce dont vous avez besoin. Utilisez la fonction Talk-to-Texte de ClickUp Brain MAX pour prendre des notes sans les mains La fonction Talk-to-Text de ClickUp vous permet de dicter vos notes de cours, vos rappels de devoirs ou vos idées de projets sans les mains, afin que vous puissiez vous concentrer sur l'enseignement ou l'accompagnement de votre enfant. De plus, passez d'un modèle d'IA à l'autre, comme Brain, ChatGPT, Claude ou Gemini, pour trouver des idées de cours, générer des guides d'étude ou créer des devoirs adaptés au style d'apprentissage de votre élève.

16. Modèle de notes de cours ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Capturez, organisez et révisez le contenu des cours à l'aide du modèle de notes de cours ClickUp.

Le modèle de notes de cours ClickUp centralise vos supports de cours, vos devoirs et vos ressources d'étude dans un document modifiable. Vous contrôlez l'identité et les contributions de votre document grâce à des paramètres et des métadonnées faciles d'accès. De plus, le bloc-notes épinglé en bas de page est parfait pour prendre des notes, noter des idées de projets ou des rappels rapides pendant que vous étudiez.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez et soumettez les devoirs directement dans vos notes à l'aide du tableau des devoirs avec des colones pour les devoirs et les réponses.

Ajoutez des commentaires, attribuez des questions ou laissez des notes pour vous-même et les tuteurs grâce au panneau de commentaires .

Mettez en évidence les termes ou sections clés à l'aide de la fonctionnalité Surlignage et Annotation pour une consultation rapide.

Vérifiez la grammaire, le style et le ton à l'aide des suggestions/prédictions Premium pour obtenir des notes impeccables.

📌 Idéal pour : les élèves, les parents et les tuteurs qui souhaitent disposer d'un espace organisé pour leurs notes de cours et leurs devoirs, avec des outils collaboratifs et d'annotation.

17. Modèle de feuille de présence ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Contrôlez l'assiduité et la participation quotidienne en classe grâce au modèle de feuille de présence ClickUp.

Le modèle de feuille de présence ClickUp vous aide à enregistrer rapidement les présences, les absences et les retards, et permet de structurer toutes les informations relatives aux élèves et aux cours. Affichez les tendances en matière de présence, suivez le suivi des cours et gérez même les rappels pour les cours à venir ou les rattrapages. C'est un moyen simple et organisé d'identifier les tendances ou les irrégularités en matière de présence.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez l'assiduité quotidienne des élèves grâce à des statuts tels que Présent , Absent , En retard et Prévu .

Enregistrez l'information de clé sur les cours, telles que Leçon du jour , Instructeur et Nom de la classe .

Gardez l'information à portée de main grâce aux champs e-mail et Numéro de téléphone pour chaque élève.

Affichez et passez d'une perspective à l'autre grâce à des vues telles que Feuille de présence, Formulaire de présence ou Liste des participants.

📌 Idéal pour : les parents, les tuteurs ou les coordinateurs d'enseignement à domicile qui ont besoin de suivre l'assiduité des élèves, de gérer plusieurs matières et de maintenir les coordonnées et les informations relatives aux cours.

🔍 Le saviez-vous ? L'engagement émotionnel dans l'apprentissage, tel que celui créé par la narration, peut faciliter la compréhension et la mémorisation de sujets complexes. Plus de 80 % des participants à une étude se sont sentis émotionnellement connectés aux vidéos narratives, ce qui a amélioré leur compréhension.

18. Modèle ClickUp pour étudiants

Obtenir le modèle gratuit Intégrez le programme, les devoirs, les notes de cours, les présences et le suivi de la progression grâce au modèle ClickUp Student.

Contrairement aux autres modèles qui se concentrent sur des domaines spécifiques, le modèle étudiant ClickUp est un espace de travail tout-en-un conçu pour gérer tous les aspects de la vie scolaire d'un étudiant. Des rappels et des notifications automatiques garantissent que les échéances importantes ne sont pas manquées, tandis que la possibilité d'attribuer des tâches pour des projets de groupe permet une collaboration claire et coordonnée.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Centralisez toutes les listes, documents et emplois du temps scolaires dans un espace étudiant dédié.

Suivez les notes de cours et les devoirs sous forme de tâches avec des indicateurs de statut, des assignés, des dates d'échéance et des priorités.

Planifiez vos cours et vos leçons par niveau, semestre ou matière, à l'aide de flux de travail tels que En cours, À réviser et À faire.

📌 Idéal pour : les élèves, les tuteurs ou les coordinateurs d'enseignement à domicile qui recherchent un modèle de productivité pour planifier les cours, suivre les notes et gérer les devoirs et les notes.

Rendez l'enseignement à domicile plus gratifiant avec ClickUp

L'enseignement à domicile vous offre déjà une grande flexibilité. Mais sans plan, vous risquez de vous retrouver avec des notes éparpillées, des onglets ouverts et des idées à moitié abouties.

Les modèles ClickUp sont entièrement personnalisables, ce qui vous permet d'organiser les matières, les devoirs, les horaires et les sorties scolaires en fonction du rythme de vie unique de votre famille. ClickUp Docs permet de conserver les plans de cours, les notes et les ressources au même endroit. Quant à ClickUp Brain, il est parfait pour réfléchir, établir des priorités et simplifier votre flux de travail.

