Tous les développeurs connaissent ce moment.

Vous essayez d'ajouter une fonctionnalité simple et vous découvrez que la « solution rapide » écrite par quelqu'un il y a trois ans s'est transformée en un enchevêtrement de solutions de contournement, de dépendances fragiles et de commentaires de code disant des choses comme « ne touchez pas à ça ou tout va se casser ».

Voici un nombre qui va vous faire grimacer : dans les grandes entreprises de logiciels, la gestion de la dette technique accapare environ 25 % du temps total consacré au développement. Cela signifie que pour chaque période de quatre semaines que votre équipe passe à coder, une semaine entière est consacrée à lutter contre d'anciennes décisions, à corriger des systèmes hérités et à refactoriser du code qui aurait dû être corrigé il y a des mois.

Le plus frustrant ? La dette technique est insidieuse. Elle s'accumule progressivement à cause des délais serrés et des exigences changeantes. Mais elle peut être gérée avec les bons systèmes en place.

Dans ce guide, nous vous expliquons comment les développeurs peuvent éviter la dette technique grâce à des outils tels que ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail. C'est parti pour le code ! 🧑‍💻

Qu'est-ce que la dette technique dans le développement logiciel ?

Dans le domaine du développement logiciel, la dette technique correspond au coût cumulé lié au choix de solutions plus rapides ou plus faciles à mettre en œuvre dans l'immédiat, mais qui nécessiteront davantage de travail par la suite.

Cela se produit lorsque vous ne rédigez pas de tests pour respecter un délai, que vous codez en dur des valeurs parce que vous avez besoin d'un déploiement rapide ou que vous copiez-collez des blocs de code parce que la création d'une fonction réutilisable prend trop de temps.

Pensez à ce module d'authentification maintenu par des instructions if imbriquées parce que le développeur d'origine est parti avant d'avoir terminé la refonte. Ou au schéma de base de données qui était parfaitement adapté au MVP, mais qui nécessite désormais des jointures entre sept tables pour les requêtes de base. Telles sont les réalités quotidiennes de la dette technique.

🧠 Anecdote : L'expression « dette technique » a été inventée par Ward Cunningham en 1992. Il l'a utilisée comme métaphore pour expliquer pourquoi il est parfois judicieux de prendre des raccourcis aujourd'hui (comme livrer rapidement) au prix de devoir réparer les choses plus tard.

Types de dette technique

Pour comprendre comment les développeurs peuvent éviter la dette technique, il faut d'abord déterminer si cette dette est intentionnelle, accidentelle ou si elle s'accumule lentement au fil du temps. Voici une comparaison claire :

Type Définition Causes courantes Risques Exemple Délibéré Dette que les équipes contractent sciemment pour atteindre des objectifs à court terme. Délais serrés, pression pour le lancement, compromis stratégiques Maintenance future plus difficile, goulots d'étranglement techniques potentiels Livrer un produit minimum viable (MVP) avec des raccourcis de code rapides pour respecter la date de lancement Accidentel Dette résultant d'erreurs, d'un manque de connaissances ou d'une mauvaise communication Mauvaise planification de l'architecture, documentation insuffisante, exigences mal comprises Bugs inattendus, refactoring supplémentaire ultérieur, développement plus lent Mise en œuvre incorrecte d'une API en raison de spécifications peu claires, nécessitant des réécritures ultérieures Bit rot Dette qui s'accumule progressivement au fil du temps sans attention particulière Bibliothèques obsolètes, frameworks non pris en charge, code hérité non maintenu Dégradation des performances, failles de sécurité, instabilité du système Un système hérité fonctionnant toujours sur d'anciens frameworks avec des dépendances obsolètes

Causes courantes de la dette technique

La dette technique n'apparaît pas de nulle part. Elle s'accumule selon des schémas spécifiques que la plupart des équipes de développement reconnaîtront immédiatement. Voici comment cela se passe. 👇

Délais serrés et livraison rapide des MVP

Les dates de lancement dictent les décisions. Vous devez livrer avant vendredi, vous codifiez donc cette clé API au lieu de configurer les variables d'environnement appropriées. La démonstration pour les investisseurs a lieu demain, vous ignorez donc les cas limites et vous concentrez sur le scénario idéal. Ces choix sont logiques sur le moment, car il est plus important de mettre quelque chose en ligne que de le perfectionner.

Le problème survient trois mois plus tard, lorsque ce MVP est toujours en production et que la feuille de route regorge de nouvelles fonctionnalités. Personne n'a le temps de revenir en arrière et de corriger les raccourcis, car il y a toujours quelque chose de plus urgent à faire. La solution temporaire devient permanente par défaut, et vous développez désormais de nouvelles fonctionnalités sur des bases instables.

🔍 Le saviez-vous ? La dette technique n'est pas uniforme. Une étude a montré que la dette peut également se manifester sous forme de problèmes de performances, de failles de sécurité ou lorsque vous utilisez des composants commerciaux prêts à l'emploi (COTS) de manière non optimale.

Documentation insuffisante et cloisonnement des connaissances

Cela est directement relié à la pression des délais.

Lorsque vous êtes pressé de livrer, la documentation technique semble être un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre. Votre développeur senior comprend parfaitement la logique de traitement des paiements, car c'est elle qui l'a mise en place, mais elle est la seule à savoir pourquoi certaines fonctions existent ou à quoi sert ce fichier de configuration.

Six mois plus tard, alors qu'elle est en vacances, un bug critique apparaît dans le flux de paiement. Le reste de l'équipe passe au crible le code existant, essayant de reconstituer des décisions qui n'ont jamais été consignées par écrit. Ce qui devrait prendre une heure à réparer prend trois jours, car les connaissances sont concentrées dans la tête d'une seule personne.

💡 Conseil de pro : regardez cette vidéo pour découvrir comment créer une documentation technique pertinente pour votre équipe :

Absence d'examens de la qualité du code ou de pratiques de test

Lorsque la documentation est rare et que les délais sont serrés, les revues de code donnent l'impression de ralentir tout le processus. Vous les ignorez pour livrer plus rapidement, et la même logique s'applique aux tests. Pourquoi passer deux heures à écrire des tests alors que vous pourriez livrer la fonctionnalité immédiatement et passer au ticket suivant ?

Sauf que des bugs qui auraient pu être détectés lors d'une révision rapide passent entre les mailles du filet. Des erreurs logiques se retrouvent en production, et des décisions techniques qui auraient pu être discutées lors d'une révision de code de cinq minutes se transforment en incidents.

Le gain de vitesse que vous avez obtenu disparaît lorsque vous passez des sprints entiers à corriger des problèmes qui n'auraient jamais dû se produire.

Pendant ce temps, vos dépendances continuent de vieillir discrètement en arrière-plan. La version React de 2021 fonctionne toujours très bien, les correctifs de sécurité continuent d'arriver, et la mise à niveau semble être une distraction lorsque vous avez des fonctionnalités à développer et des bugs à corriger.

Mais à terme, les correctifs cessent d'arriver, les nouvelles bibliothèques ne prennent plus en charge vos anciennes dépendances et les problèmes de compatibilité s'accumulent. Lorsque vous devez finalement procéder à une mise à niveau en raison d'une faille de sécurité critique, vous vous retrouvez avec plusieurs semaines de travail de migration au lieu des mises à jour progressives que vous auriez pu effectuer au fur et à mesure.

La dette que vous avez reportée pendant deux ans arrive à échéance d'un seul coup. 😖

Désalignement entre les développeurs, les chefs de projet et les parties prenantes

Toutes ces causes alimentent un problème plus important : les équipes travaillent dans des directions différentes sans s'en rendre compte.

Des recherches ont montré que les problèmes de communication et le désalignement entre les structures des équipes et l'architecture des systèmes entraînent une accumulation rapide de la dette. L'étude a suivi des équipes tout au long de cycles au cours desquels elles ont accumulé de la dette, en ont remboursé une partie, puis en ont accumulé davantage.

Cela se produit lorsque les développeurs de logiciels créent des fonctionnalités sans comprendre le contexte de l'entreprise, ou lorsque les chefs de projet établissent des priorités dans les feuilles de route sans tenir compte des contraintes techniques.

Pourquoi les développeurs devraient-ils se soucier d'éviter la dette technique ?

La dette technique dans Scrum a un impact direct sur votre travail quotidien, qui s'accumule au fil du temps. Voici ce qui change lorsque la dette s'accumule :

La vitesse de développement diminue car chaque fonctionnalité nécessite de comprendre et de travailler autour des raccourcis existants.

Les corrections de bug se répercutent en cascade à travers un code étroitement couplé, transformant des problèmes simples en investigations multi-modules.

La confiance dans le déploiement s'érode lorsque la couverture des tests est faible et que personne ne connaît toutes les dépendances.

L'intégration de nouveaux développeurs prend plus de temps lorsque la base de code manque de modèles et de documentation clairs.

📮ClickUp Insight : 33 % de nos répondants citent le développement des compétences comme l'un des cas d'utilisation de l'IA qui suscite le plus d'intérêt. Par exemple, les employés non techniques peuvent souhaiter apprendre à créer des extraits de code pour une page web à l'aide d'un outil d'IA. Dans ce cas, plus l'IA dispose d'informations sur votre travail, meilleures seront ses réponses. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, l'IA de ClickUp excelle dans ce domaine. Elle sait sur quel projet vous travaillez et peut vous recommander des étapes spécifiques ou même effectuer des tâches telles que la création facile d'extraits de code.

Stratégies permettant aux développeurs d'éviter la dette technique

Évitez le piège de la dette technique en suivant ces stratégies éprouvées. 📝

Écrivez un code propre, modulaire et facile à maintenir.

Une base de code devient plus facile à gérer lorsque chaque partie a une responsabilité définie. Des composants plus petits et modulaires réduisent les doublons, facilitent le débogage et vous offrent une plus grande flexibilité lors de la mise à l'échelle.

Instance, si vous séparez la validation du paiement, le traitement des paiements et la génération des reçus dans une plateforme de commerce électronique, vous pouvez ajouter des fonctionnalités telles que des réductions de fidélité ou de nouvelles passerelles sans avoir à réécrire la moitié de la pile.

Demandez l'assistance de ClickUp Brain pour le code des fonctions

ClickUp Brain intervient à chaque étape en tant qu'assistant de codage, vous offrant ainsi un deuxième regard.

Vous pouvez coller une fonction ou décrire ce que vous êtes en train de créer, et le logiciel mettra en évidence les zones susceptibles de dégénérer en une dette désordonnée.

📌 Essayez ces invites, instructions : Refactorisez cette fonction en éléments plus petits et réutilisables qui respectent les principes de responsabilité unique.

Suggérez des moyens de modulariser ce flux d'authentification utilisateur.

Analysez cet extrait de code pour en évaluer la lisibilité et recommandez des améliorations.

De plus, lorsque vous mappez des fonctionnalités, vous pouvez demander à l'outil de code IA: « Divisez cette tâche de création d'un service de notification en sous-tâches modulaires avec des dépendances claires. » ClickUp Brain génère des sous-tâches structurées lies à la tâche parent, de sorte que votre planification de sprint s'oriente automatiquement vers une conception facile à maintenir.

Et lorsque votre équipe débat de l'architecture, vous pouvez lui demander de consulter les documents connexes ou les discussions précédentes dans ClickUp afin de ne pas contredire les normes que vous avez déjà paramétrées.

Investissez dans les tests et les pipelines CI/CD

Les pipelines d'automatisation vous permettent de déployer des fonctionnalités en toute confiance, sans avoir à croiser les doigts.

Pensez à une plateforme FinTech où les tests unitaires confirment l'exactitude des transactions et les tests d'intégration valident les flux de paiement. Ces contrôles, liés à un pipeline CI/CD, permettent d'éviter la gestion de crise à une étape avancée.

Les intégrations ClickUp avec GitHub, GitLab, Bitbucket et d'autres systèmes CI/CD vous permettent de voir les tests, les échecs de compilation et les demandes de tirage dans le même environnement de travail où vous gérez votre backlog de produit. De cette façon, vous pouvez suivre la santé de votre pipeline juste à côté des user stories et des tickets de bug qu'il affecte.

Assurez-vous que l'état du pipeline et les mises à jour des tests disposent d'une visibilité avec l'intégration GitHub de ClickUp

Utilisez efficacement le contrôle de version

Le contrôle de version offre à votre équipe une source unique de vérité. Grâce à des stratégies de branchement claires, une discipline de validation et des fusions structurées, vous ne passez plus des heures à résoudre les conflits.

Avec GitFlow, par exemple, chaque nouvelle fonctionnalité existe sur sa propre branche, fusionne dans le développement après validation et laisse votre branche principale toujours prête pour la production. Il est facile d'annuler une modification incorrecte, car l'historique est significatif.

🧠 Anecdote amusante : le modèle de quantification de la dette technique (TDQM) permet aux équipes de comparer différentes méthodes de mesure de la dette technique, telles que les odeurs, les comparaisons de qualité ou le retour sur investissement de la refactorisation, afin que vous puissiez choisir le modèle qui convient le mieux à votre projet.

Les dépendances sont des générateurs de dette silencieux. Plus vous évitez les mises à jour, plus la mise à niveau devient difficile. Les améliorations incrémentielles à chaque sprint sont bien plus sûres que les migrations massives quelques mois plus tard.

En exemple, un projet Node.js fonctionnant sur une ancienne version d'Express bénéficie de mises à niveau au niveau du sprint : les correctifs de sécurité sont appliqués rapidement et les problèmes de compatibilité restent mineurs.

Obtenez un modèle gratuit Suivez, attribuez et hiérarchisez les mises à niveau des dépendances à l'aide du modèle de registre de dette technique ClickUp.

Le modèle de registre de dette technique ClickUp permet de systématiser cette approche. Chaque élément de dette devient une tâche dans laquelle vous pouvez consigner des détails tels que le type, la gravité, l'effort estimé et le statut. Vous pouvez également apposer des étiquettes aux éléments comme des problèmes d'architecture, des dépendances de tâches ClickUp obsolètes ou des codes suspects, ce qui facilite le filtrage et la hiérarchisation.

Pratiquez les revues de code et la programmation en binôme.

Les processus de révision collaborative permettent de détecter les points faibles avant qu'ils ne s'aggravent. Un regard neuf peut repérer un problème de performance dans la conception de votre API ou signaler un cas limite manquant avant sa mise en service.

La programmation en binôme fait la même chose en temps réel, en créant un partage de la propriété pour les logiques complexes.

Suivez et attribuez le travail de révision du code dans ClickUp Tasks

Tâche ClickUp rationalise ce processus. Vous pouvez attribuer des commentaires directement à vos collègues, transformer les commentaires en tâches de suivi et suivre la résolution sans jamais perdre le contexte.

Imaginons que vous examiniez un nouveau pipeline d'ingestion de données : un réviseur signale des requêtes inefficaces, attribue le commentaire à l'auteur, et le problème est résolu dans le cadre de la tâche.

🔍 Le saviez-vous ? En examinant les applications Java open source sur plus de 10 ans, les chercheurs ont constaté que le principe de Pareto s'appliquait : environ 20 % des types de problèmes ont généré environ 80 % de la dette technique dans ces projets.

Documentez les décisions et leur justification

Documenter les raisons d'une décision permet d'éviter des maux de tête futurs. Sans cela, les nouvelles recrues, voire vous-même à l'avenir, finirez par remettre en question les choix architecturaux.

Si vous avez opté pour une base de données orientée graphe pour un moteur de recommandation, consignez votre raisonnement, comme l'évolutivité, les benchmarks de performance et les compromis antérieurs, afin que personne ne vous « optimise » à nouveau vers le domaine relationnel six mois plus tard.

La fonctionnalité Talk to Text de ClickUp vous évite ce travail fastidieux.

Capturez et mettez en forme les décisions architecturales à l'aide de la fonction Talk to Text dans ClickUp

Appuyez sur la touche de raccourci, expliquez votre raisonnement à voix haute et laissez ClickUp Brain MAX le structurer en notes claires et mises en forme. Coller-les dans un document lié à la tâche concernée et vous obtiendrez un enregistrement instantanément accessible que votre équipe pourra consulter lorsque le même débat reviendra.

Comment les équipes peuvent gérer la dette technique existante

Vous ne pouvez pas résoudre toute votre dette technique d'un seul coup, et essayer de le faire bloquera l'ensemble de votre feuille de route. La clé est de mettre en place une approche durable qui se concentre sur la résolution de la dette technique sans interrompre le développement des fonctionnalités. ⚒️

Commencez par mesurer ce qui compte vraiment.

Avant de refactoriser quoi que ce soit, vous devez mesurer la dette technique dans l'ensemble de votre base de code.

Des outils tels que SonarQube et CodeClimate permettent le suivi automatique de la complexité cyclomatique, des pourcentages de duplication de code et des lacunes en matière de couverture des tests. Mais les véritables informations proviennent de l'expérience vécue par votre équipe avec la base de code.

Comparez le délai réel de livraison des fonctionnalités aux estimations initiales afin d'identifier les points de friction. Demandez à votre équipe quels modules causent le plus de bugs et où les nouveaux développeurs se heurtent régulièrement à des difficultés. Ces points faibles vous indiquent où la dette vous coûte le plus cher.

💡Conseil de pro : utilisez les formulaires ClickUp pour recueillir les rapports de bug ou les envois de dette technique de l'équipe. Chaque réponse devient automatiquement une tâche, ce qui facilite la création de votre liste à faire en un seul endroit.

🔍 Le saviez-vous ? En moyenne, 30 % des directeurs informatiques déclarent que plus de 20 % de leur budget technologique (destiné à de nouveaux projets) est en réalité consacré au remboursement de la dette.

Choisissez votre approche de refactorisation en fonction du risque

La refactorisation incrémentale fonctionne dans la plupart des situations. Vous améliorez le code progressivement au fur et à mesure que vous le modifiez pour ajouter des fonctionnalités, en suivant la règle scoute qui consiste à laisser les choses plus propres que vous ne les avez trouvées. Cette approche s'intègre naturellement dans votre cycle de vie de développement logiciel, car vous n'arrêtez pas tout pour corriger l'ancien code.

Les réécritures radicales sont différentes. Elles sont pertinentes lorsqu'un module est tellement endommagé que le réparer coûte plus cher que le reconstruire.

Réfléchissez à ces scénarios :

Systèmes d'authentification maintenus ensemble à l'aide de conditions imbriquées et de solutions de contournement

Schémas de base de données nécessitant 10 jointures pour les requêtes de base, car la conception initiale n'était pas évolutive.

Logique de traitement du paiement trop fragile pour être modifiée sans causer de dysfonctionnement

Cela nécessite des sprints dédiés, des critères de réussite clairs et le gel des fonctionnalités sur cette partie du système. Le risque est plus élevé, mais c'est parfois la seule façon d'avancer.

Équilibrez le nettoyage et le travail sur les fonctionnalités à l'aide d'un système de quotas.

Le travail lié à la dette existante nécessite un temps de développement protégé, sinon il ne se fera jamais. Allouez 20 à 25 % de la capacité de chaque sprint spécifiquement à la dette technique. Cela peut signifier qu'un développeur se concentre entièrement sur la dette tandis que les autres s'occupent des fonctionnalités, ou que toute l'équipe consacre une journée par semaine au nettoyage. La répartition spécifique importe moins que la cohérence.

Lorsque la dette et les fonctionnalités se disputent le même temps, les fonctionnalités l'emportent toujours, car elles offrent une visibilité aux parties prenantes. La séparation des budgets garantit que le nettoyage aura bien lieu.

📖 À lire également : Les meilleurs outils sans code pour gérer la dette technique pour les chefs de produit

Hiérarchisez la dette en fonction de son impact sur l'équipe.

Toutes les dettes techniques ne méritent pas une attention immédiate. Le quadrant de la dette technique vous aide à classer les éléments à corriger en priorité :

Les dettes très pénibles et avec peu d'effort sont traitées immédiatement pour obtenir des résultats rapides.

Une dette très coûteuse et avec un effort élevé nécessite une planification de la feuille de route et l'adhésion des parties prenantes.

Une dette peu contraignante peut attendre indéfiniment, sauf si elle forme un bloc avec quelque chose d'essentiel.

Gérez la dette technique existante grâce au quadrant de priorisation

Vous pouvez également classer la dette en deux catégories : imprudente ou prudente, et délibérée ou involontaire.

Les dettes imprudentes résultant de raccourcis inconsidérés doivent être traitées en priorité par rapport aux dettes prudentes résultant de compromis raisonnables qui n'ont tout simplement pas bien vieilli. L'objectif est de corriger ce qui nuit le plus à la productivité des développeurs, et non d'obtenir un code parfait.

🔍 Le saviez-vous ? Si l'on additionne toute la dette technique accumulée au cours des quatre dernières décennies, il faudrait près de 61 milliards de jours de travail de code aux entreprises et aux gouvernements pour l'effacer.

Passons en revue quelques outils et bonnes pratiques que vous pouvez mettre en œuvre pour réduire la dette technique. ⚙️

Les outils d'analyse statique détectent les problèmes avant qu'ils n'atteignent la phase de production grâce à des tests automatisés portant sur la complexité du code, les bugs potentiels, les failles de sécurité et les violations de style. Voici quelques outils de gestion de la dette technique qui méritent d'être intégrés à votre flux de travail :

SonarQube signale les fonctions trop complexes, les doublons de code et les bugs potentiels dans plusieurs langages, vous fournissant un nombre concret sur les endroits où se cache la dette technique.

ESLint détecte les pièges courants de JavaScript, tels que les variables non définies, les importations inutilisées et les anti-modèles, pendant que vous écrivez votre code.

CodeClimate attribue des notes de maintenabilité et traduit des concepts abstraits tels que « code désordonné » afin de quantifier la dette technique en heures.

Mais détecter les problèmes n'est que la moitié du chemin.

Vous pouvez enregistrer chaque problème signalé comme une tâche dans ClickUp for Software Teams, avec des étiquettes de gravité, des estimations de temps et des assignés. Instance, si SonarQube met en évidence une fonction trop lourde, vous pouvez créer une tâche « Refactoriser », la définir comme une dépendance pour les fonctionnalités à venir et la garder visible.

Utilisez les tâches avec des agents personnalisés pour transformer les alertes d'analyse statique en éléments de backlog exploitables

Ajoutez maintenant les agents personnalisés ClickUp pour réduire le travail manuel.

Supposons qu'ESLint envoie de nouvelles alertes dans votre canal de révision de code. Un agent peut instantanément les convertir en tâches, joindre la sortie d'erreur exacte et attribuer la correction au développeur approprié.

Vous pouvez même configurer des règles afin que seuls les bugs critiques déclenchent des tâches immédiates, tandis que les avertissements mineurs liés au style sont regroupés dans une tâche de nettoyage hebdomadaire.

📖 À lire également : Dette technique : guide à l'intention des développeurs de produits

Centralisez les normes et les corrections récurrentes

La dette technique s'accumule lorsque les connaissances restent enfermées dans les têtes individuelles ou enfouies dans les fils de discuter.

Un ingénieur senior corrige une fuite de mémoire complexe, partage les détails dans le discuter, et trois mois plus tard, un autre membre de l'équipe rencontre le même bug, car cette information n'a jamais été enregistrée dans un système consultable. Multipliez cela par des dizaines de problèmes récurrents, et vous vous retrouvez à payer la même dette encore et encore. 🙃

Pour éviter cela, les équipes doivent rédiger la documentation du code de manière à saisir le « quoi » et la raison d'être des corrections et des normes récurrentes. La centralisation de ces décisions permet d'éviter les dérives. Ainsi, au lieu de cinq façons légèrement différentes de structurer la gestion des erreurs API, vous disposez d'une approche canonique qui s'adapte.

Assurez-vous que les normes de code et de développement sont toujours à portée de main grâce à ClickUp Document

ClickUp Docs vous permet de créer ce référentiel vivant sans le dissocier de votre travail quotidien. Utilisez l'IA intégrée pour définir rapidement, par exemple, la bonne façon de documenter les décisions de codage.

Vous pouvez également tenir à jour un document intitulé « Debt Playbook » (Guide de gestion de la dette) qui décrit des modèles tels que la manière de décomposer les fonctions monolithiques signalées par SonarQube, ou les seuils convenus par votre équipe pour la refactorisation par rapport à la réécriture.

De plus, les documents ont une connexion directe avec les tâches, ce qui évite aux développeurs d'avoir à parcourir des dossiers pour trouver le contexte.

Donnez la priorité à la dette technique dans votre backlog

La dette technique doit être traitée comme n'importe quel autre élément, et non comme quelque chose que vous « finirez par faire ». Si elle ne figure pas dans le backlog avec une priorité claire, elle ne sera pas terminée.

Visualisez les retards grâce à la vue Liste dans ClickUp afin d'assurer une progression cohérente dans le nettoyage de la dette.

La vue Liste de ClickUp vous permet d'organiser les éléments de dette séparément du travail sur les fonctionnalités tout en conservant une visibilité globale en un seul endroit.

Concrètement, cela se traduit comme suit :

Identifié , Trié , En refactorisation et Résolu . Utilisez les statuts de tâche personnalisés de ClickUp pour le suivi de la dette à travers différentes étapes telles queet

Configurez des rappels ClickUp pour examiner régulièrement les éléments de dette lors de la planification des sprints afin d'évaluer leur impact sur la vélocité.

Faites glisser les dettes de haute priorité vers les sprints à venir, parallèlement au travail sur les fonctionnalités, pour une gestion efficace du backlog.

Raúl Becerra partage son expérience de l'utilisation de ClickUp chez Atrato:

Nous avons réalisé que nous manquions d'un moyen efficace pour le suivi des tâches et que nous n'avions pas une vision claire de ce que faisait l'équipe produit, alors nous avons commencé à chercher une nouvelle plateforme. C'est ainsi que nous avons découvert ClickUp. Cette plateforme était la combinaison parfaite : ni trop technique et confuse, ni trop basique. Elle nous offrait la flexibilité nécessaire pour créer, déplacer et organiser les équipes et les projets à notre guise.

Nous avons réalisé que nous manquions d'un moyen efficace pour le suivi des tâches et que nous n'avions pas une vue claire de ce que faisait l'équipe produit, alors nous avons commencé à chercher une nouvelle plateforme. C'est ainsi que nous avons découvert ClickUp. Cette plateforme était la combinaison parfaite : ni trop technique et confuse, ni trop basique. Elle nous offrait la flexibilité nécessaire pour créer, déplacer et organiser les équipes et les projets à notre guise.

Automatisez les flux de travail répétitifs

La dette de processus ralentit les équipes tout comme la dette de code. Lorsque les développeurs doivent créer manuellement des tâches pour chaque analyse de code échouée ou informer personnellement les personnes concernées des problèmes, cela représente une perte de temps consacrée à du travail administratif qui pourrait être automatisé.

Utilisez les automatisations ClickUp pour transformer les analyses échouées et les erreurs de relations publiques en tâches de dette exploitables

Les automatisations ClickUp gèrent les étapes répétitives sans nécessiter une surveillance humaine intensive :

Création automatique de tâches liées à la dette lorsque l'analyse du code détecte un problème

Attribuez immédiatement la tâche au propriétaire du module.

Déplacez automatiquement les tâches liées à la dette de « triées » à « en refactorisation » lorsque le travail commence.

Informez le développeur dans ClickUp Chat lorsqu'une demande de tirage échoue à l'analyse statique.

Rouvrez automatiquement les tâches liées à la dette si les tests associés échouent après avoir fusionné.

Voici quelques conseils utiles sur l'utilisation de l'automatisation pour vous faire gagner plusieurs heures chaque semaine :

Tirez parti de l'IA pour identifier les schémas de dette

Se contenter d'examiner 200 tâches individuelles liées à la dette ne permet pas de révéler les problèmes systémiques. Vous devez reconnaître les schémas pour constater que 40 % de vos bugs proviennent du module de traitement des paiements ou que les problèmes de performances de la base de données augmentent chaque fois que vous lancez une nouvelle fonctionnalité.

Fournir manuellement la connexion entre ces points au sein des sprints, des équipes et des résultats d'analyse de code nécessite des heures d'analyse que la plupart des équipes n'ont tout simplement pas.

Laissez ClickUp Brain afficher les mises à jour de statut des éléments de dette de votre équipe

ClickUp Brain analyse l'ensemble de votre environnement de travail afin de mettre en évidence des schémas et des défis liés au développement logiciel qui, autrement, resteraient cachés.

Il peut analyser des mois de tâches, de commentaires, de résultats d'analyse de code et de rapports de bogues afin d'identifier les modules qui génèrent le plus de problèmes, les types de dette qui reviennent régulièrement et les points sur lesquels votre équipe se heurte systématiquement à des blocs.

Posez des questions complémentaires à ClickUp Brain concernant vos éléments de dette.

Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain pour répondre à des questions qui nécessiteraient normalement de fouiller dans des dizaines de tâches et de documents. Demandez-lui quelles dépendances obsolètes sont encore utilisées, et il effectuera une recherche dans votre espace de travail pour trouver les mentions.

📌 Essayez ces invites, instructions : Affichez tous les éléments de dette en cours depuis plus de deux semaines.

Résumer les éléments de dette technique qui bloquent les fonctionnalités de notre feuille de route pour le quatrième trimestre.

Quels développeurs se voient actuellement attribuer les tâches de priorité les plus élevées en matière de dette technique ?

Générez un résumé des tendances en matière de qualité du code basé sur les résultats des analyses des trois derniers mois.

Favorisez la transparence entre les équipes

La dette technique se multiplie lorsque les équipes ne savent pas ce à quoi les autres équipes sont confrontées. L'équipe backend ne sait pas que l'équipe frontend est également confrontée à des problèmes d'authentification. Deux développeurs ont passé une semaine à refactoriser les mêmes fonctions utilitaires, car aucun d'eux ne savait que l'autre travaillait dessus.

Suivez l'évolution et la résolution de la dette technique au fil des sprints grâce aux tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord ClickUp offrent une visibilité sur la dette et le travail pour l'ensemble de votre équipe d'ingénieurs :

Affichez le total des éléments de dette par gravité afin que la direction comprenne l'ampleur de ce que vous gérez.

Surveillez la vitesse de résolution de la dette au fil du temps pour vérifier si vous faites de la progression ou si vous vous enfoncez.

Affichez les équipes qui supportent la dette la plus lourde et les dépendances entre les équipes.

Répartissez la capacité du sprint entre le nettoyage et le nouveau développement afin que les compromis deviennent explicites.

Ainsi, lorsqu'un chef de projet constate que 30 % de la capacité de l'équipe backend est consacrée à l'optimisation de la base de données, il prend des décisions différentes concernant l'échéancier des fonctionnalités. La dette cesse d'être un frein invisible à la vitesse et devient une partie quantifiée et gérable de votre processus de développement. ​​​​​​​​​​​​​​​

💡Conseil de pro : ClickUp vous permet d'ajouter des tâches à plusieurs listes (par exemple, un bug peut figurer à la fois dans la liste des sprints et dans la liste des défauts principaux), ce qui garantit que la dette technique bénéficie d'une visibilité dans tous les flux de travail concernés.

Suivi et réduction de la dette avec ClickUp

Les développeurs peuvent éviter la dette technique grâce à la visibilité, la hiérarchisation des priorités et des flux de travail exploitables.

ClickUp vous aide à relever ce défi en le transformant en un processus gérable et traçable. Grâce à la gestion des tâches, à la documentation collaborative, aux tableaux de bord en temps réel, à l'IA et à l'automatisation de ClickUp, chaque élément de dette devient exploitable, priorisé et offre une visibilité tout au long des sprints. Les développeurs savent ce qu'ils doivent corriger en premier, les responsables voient la progression en temps réel et les problèmes récurrents ne sont plus jamais négligés.

Prenez le contrôle de la dette technique dès aujourd'hui et poursuivez vos sprints. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅

Foire aux questions (FAQ)

Parmi les exemples courants de dette technique intentionnelle ou non intentionnelle dans les projets logiciels, on peut citer le code désordonné ou dupliqué, le manque de documentation, les solutions rapides au lieu de solutions appropriées, les bibliothèques obsolètes et les tests incomplets.

La règle des 80/20 suggère que 80 % des problèmes d'un système proviennent souvent de 20 % du code. En se concentrant d'abord sur ces 20 % critiques, les équipes peuvent traiter efficacement les domaines les plus importants de la dette technique.

La dette technique peut être mesurée en fonction du temps ou des efforts nécessaires pour résoudre les problèmes, du nombre de code smells, de la complexité du code source et de la fréquence des bugs ou des pannes. Les outils de gestion de la dette technique peuvent fournir des indicateurs de qualité du code pour ces facteurs.

Les startups prennent souvent des dettes techniques intentionnelles pour lancer rapidement leurs produits. Elles compensent cela en suivant l'évolution de la dette, en donnant la priorité aux corrections les plus critiques et en forfaitant des cycles de refactorisation réguliers une fois que le produit est stabilisé. Une documentation claire, des normes de code et un développement piloté par les tests sont également utiles.

La refactorisation du code améliore la structure du code sans en modifier le comportement. Le remboursement de la dette technique peut inclure la refactorisation, mais il couvre également la correction des hacks rapides, la mise à jour des bibliothèques obsolètes et la résolution des raccourcis qui pourraient causer des problèmes à long terme.

Les équipes peuvent rembourser ou gérer la dette technique en refactorisant le code, en mettant à jour les bibliothèques, en améliorant la documentation, en ajoutant des tests et en suivant les normes de codage. Vous pouvez donner la priorité aux domaines à fort impact et intégrer la réduction de la dette dans les cycles de développement réguliers afin de vous assurer qu'elle ne s'accumule pas davantage.