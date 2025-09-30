Modèle gratuit de cahier des charges pour Google Docs

Les malentendus concernant le cahier des charges sont l'un des moyens les plus rapides de faire échouer un projet. Peut-être que le client s'attendait à trois révisions, mais que votre équipe n'en avait prévu qu'une seule. La vie des chefs de projet peut alors ressembler à ceci :

Un modèle de cahier des charges permet de résoudre ces problèmes avant même qu'ils ne surviennent. Il s'agit d'un document évolutif, facile à effectuer des modifications en cours, à partager et à adapter à n'importe quel projet.

Dans ce guide, nous allons découvrir quelques modèles gratuits de cahier des charges dans Google Docs que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement. Si vous recherchez une option plus connectée et personnalisable, pensez à explorer les modèles ClickUp qui peuvent être directement intégrés à vos projets.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de cahier des charges Google Docs ?

Voici quelques éléments à prendre en compte dans un modèle de cahier des charges (SOW) Google Docs :

Définit les objectifs et les livrables du projet : Indique précisément ce que le projet permettra d'accomplir et les résultats attendus

Définit les échéanciers du projet : Ajoute des jalons et des dates d'échéance pour le suivi de la progression

Attribue les rôles et les responsabilités : Clarifie la propriété et Clarifie la propriété et les rôles du projet pour chaque tâche ou livrable

Présente les détails du budget : répartit les coûts et les ressources estimés pour plus de transparence

liste les critères d'acceptation : *Détermine comment la réussite sera mesurée et approuvée

structure le contenu en sections :* utilise des titres, des tableaux ou des listes pour plus de clarté et faciliter la navigation

Suivi de l'historique des versions : Surveillez les modifications apportées aux documents et maintenez la responsabilité

Aperçu des modèles de cahier des charges

Voici un tableau de résumé de tous les modèles de cahier des charges listés dans le blog :

Modèles de cahier des charges Google Docs

Voici quelques-uns des meilleurs modèles de cahier des charges modifiables pour répondre aux exigences de votre projet. 🚀

1. Modèle de cahier des charges par HubSpot

via HubSpot

Il s'agit d'un modèle de document prêt à l'emploi qui permet de saisir tous les détails essentiels d'un projet avant son lancement. Il couvre les bases du projet et décrit précisément ce qui sera livré.

Commencez par ajouter les détails essentiels du projet, tels que le titre, l'emplacement, les méthodes de livraison et les parties responsables. Décrivez ensuite le cahier des charges en termes simples, puis détaillez les livrables.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Comprend un espace dédié aux exclusions, empêchant ainsi toute dérive du cahier des charges

Organisez les jalons en fonction des dates de livraison

Fournit une section détaillée sur les coûts liés à la main-d'œuvre, aux matériaux ou à d'autres dépenses du projet

Tirez parti de l'accès à Microsoft Word, PDF et Google Docs pour plus de flexibilité dans la modification en cours et le partage

📌 Idéal pour : les équipes marketing et les agences de service client qui ont besoin de définir à l'avance les livrables, les exclusions et les coûts afin d'éviter tout décalage entre les attentes et la réalité.

💡 Conseil de pro : avant de passer à l'exécution, il est essentiel d'aligner votre équipe et votre client en obtenant l'approbation formelle de votre cahier des charges de référence. Cette base comprend trois éléments : l'énoncé du périmètre, la structure de répartition du travail ( SRT) et le dictionnaire SRT. Ensemble, ils définissent les objets, les livrables, les exclusions, les ressources, les échéanciers et bien plus encore.

2. Modèle de cahier des charges de projet par Template. Net

Ce modèle est conçu pour être personnalisé rapidement tout en conservant tous les détails clés du projet dans un format clair et imprimable. Il s'ouvre sur un espace réservé au logo de votre entreprise et au titre du projet, afin que vous puissiez l'adapter au style de votre marque dès le départ.

De plus, la conception conviviale du modèle de cahier des charges permet aux équipes d'adapter rapidement des sections telles que les objectifs, le cahier des charges et les livrables, ce qui contribue à garantir la clarté et la cohérence du début à l'achevé du projet.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Définissez les objectifs, les livrables et les échéanciers du projet dès le début

Réduisez au minimum les dérives en paramétrant dès le départ des limites et des attentes

Améliore la responsabilisation grâce à la définition claire des rôles et des responsabilités

Imprimez le modèle pour pouvoir le consulter sur place ou l' utiliser lors de l'intégration des clients

📌 Idéal pour : Les petites entreprises et les agences à la recherche d'un document imprimable et personnalisé pour une révision et une validation rapides par les clients.

3. Modèle de cahier des charges informatique par Template. Net

Ce modèle de cahier des charges de Template.net est conçu pour consigner les détails techniques et administratifs d'un projet informatique dans un document structuré. Il commence par une section Définition des termes afin de clarifier dès le départ le langage technique et de s'assurer que tout le monde s'accorde sur la terminologie.

Vous pouvez effectuer la modification en cours à l'aide de Microsoft Word, Google Docs ou Apple Pages, et les personnaliser avec vos propres données de gestion de projet avant de les partager ou de les imprimer.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Organisez les détails grâce à des zones structurées pour le nom du projet, l'aperçu, la portée, le calendrier et la gestion

Enregistrez les noms des entrepreneurs et des témoins dans des champs dédiés pour les accords formels

Adaptez la disposition à n'importe quel projet informatique, de la mise à niveau d'infrastructures à la mise en œuvre de logiciels

Imprimez et partagez le modèle sans effort, en vous assurant qu'il s'intègre aussi bien dans les flux de travail numériques que dans les flux de travail en personne

idéal pour : *les services informatiques et les prestataires chargés de projets techniques qui exigent des définitions claires, une conformité et des accords formels.

4. Modèle de déclaration de travail professionnel par GooDocs

via GooDocs

Au lieu de rédiger des contrats à partir de zéro, ce modèle vous permet d'organiser tous les détails du travail dans un seul document. Vous pouvez définir un calendrier de travail clair à l'aide du planning hebdomadaire intégré. Ensuite, précisez la rémunération dans des sections dédiées au salaire, à la fréquence du paiement, aux dépenses, aux politiques en matière de congés et au paiement des heures supplémentaires.

🌟 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Précisez la couverture des dépenses, les droits à congé et les taux d'évaluation des heures supplémentaires dans des sections dédiées

Personnalisez chaque section pour qu'elle corresponde exactement à votre projet ou à vos conditions d'emploi

Utilisez-les comme contrat de travail et document de référence pour plus de clarté

📌 Idéal pour : les responsables RH et les employeurs qui ont besoin de documents de type contrat comprenant les horaires de travail, les structures de paiement et les détails des politiques.

🧠 Anecdote : le terme « Work Breakdown Structure » (structure de répartition du travail) est souvent prononcé « webs », ce qui le rend aussi interconnecté que les projets qu'il organise.

5. Modèle de déclaration de portée du projet par ManyRequests

via ManyRequests

Ce modèle proposé par ManyRequests permet à tout le monde, des clients aux membres de l'équipe, de savoir exactement ce qui est inclus dans votre travail (et ce qui ne l'est pas).

Il sert d'outil d'harmonisation, d'approbation et de protection contre les malentendus. Grâce à ce modèle de cahier des charges, vous gagnerez du temps, assurerez le suivi de vos projets et renforcerez la confiance de vos clients.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Remplissez les sections prédéfinies pour indiquer la portée, les livrables et les échéanciers

Effectuez la modification en cours des conditions de paiement et des détails de facturation pour des accords tarifaires clairs

Définissez la fréquence des communications et les canaux de rétroaction

Rationalisez les processus d'approbation en activant le partage numérique, les validations par les clients et le suivi des révisions

📌 Idéal pour : les équipes de services et les freelances qui souhaitent regrouper le cahier des charges, les jalons et les conditions de paiement dans un document destiné au client.

6. Modèles de cahier des charges pour entrepreneurs par WordLayouts

via WordLayouts

Ce modèle guide les entrepreneurs à travers tous les détails nécessaires pour définir et communiquer clairement la portée du projet. Il couvre tout, depuis le contexte et les objets du projet jusqu'aux emplacements des sites, en passant par les inclusions et exclusions détaillées, les échéanciers des jalons et les critères d'acceptation.

Vous disposez également de sections complètes pour les emplacements des sites (principaux et secondaires), les conditions de paiement, les protocoles de conformité, les annexes, etc.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Plannez les sites principaux et secondaires afin de prendre en compte les considérations logistiques et les ressources disponibles

Documentez les mesures de sécurité et environnementales afin de respecter les normes de conformité

Définissez des protocoles de contrôle qualité de maintenance afin de maintenir les normes de fabrication

Ajoutez des annexes ou des documents d'assistance directement dans le modèle pour obtenir un contexte achevé

idéal pour : *Les entreprises de construction ou les entrepreneurs et les équipes de terrain qui doivent détailler les sites des projets, les mesures de conformité, les échéanciers et les critères d'acceptation tout au long du cycle de vie d'un projet.

7. Modèle de cahier des charges pour évènement par WordLayouts

via WordLayouts

Ce modèle de WordLayouts fournit aux gestionnaires d'évènements un document structuré leur permettant de consigner tous les détails d'un évènement avant son exécution. Il présente des fonctionnalités de sections clairement définies, telles que les objectifs, les détails de l'évènement, le personnel et les responsabilités, l'équipement et le matériel, etc. Il aide les organisateurs d'évènements à définir de manière exhaustive la portée de l'évènement et à garantir une clarté mutuelle avec les clients.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Définissez les objectifs de l'évènement en prévoyant un espace pour liste les résultats mesurables, tels que les cibles de fréquentation ou les validations de parrainage

Définissez vos stratégies de marketing et de promotion en précisant les canaux, la cible et les activités forfaitaires

Ajoutez des méthodes d'évaluation, des processus de collecte de commentaires et des indicateurs pour mesurer la réussite d'un évènement

Enregistrez les risques potentiels avec des plans d'urgence pour chaque scénario, des perturbations météorologiques aux problèmes liés aux fournisseurs

idéal pour : *Les organisateurs et coordinateurs d'évènements qui gèrent des projets à forte composante logistique où les objets, les promotions et les risques doivent être documentés.

🔍 Le saviez-vous ? Avant que la méthode WBS ne se généralise, on pensait que la plupart des échecs des projets se produisaient à la fin. Mais des recherches menées dans les années 1990 ont révélé que les projets échouaient généralement au début en raison d'une mauvaise planification et d'un manque de clarté dans la définition du périmètre.

8. Modèle de cahier des charges de projet par Scribd

via Scribd

Ce modèle Scribd offre une disposition claire qui définit précisément ce qui doit être fait. Il commence par un espace réservé aux instructions clés et aux notes de la réunion de lancement du projet, puis se poursuit par un tableau structuré qui répertorie les détails les plus importants de votre projet.

Disponibles dans des mises en forme modifiables telles que DOCX, PDF ou TXT, ils sont suffisamment flexibles pour s'adapter à votre flux de travail existant. Vous pouvez même les importer dans Google Docs ou les partager avec vos collaborateurs via Scribd.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Indiquez les résultats souhaités avec des cibles mesurables afin de guider les attentes en matière de livrables

Définissez les besoins en matière de communication, notamment les canaux, la fréquence et les parties responsables

Listez les critères d'acceptation avec des indicateurs ou des conditions spécifiques pour l'approbation du projet

Développez les sections ou insérez des lignes pour adapter le modèle à la taille ou à la complexité du projet

idéal pour : * Les gestionnaires de projet qui préfèrent une structure adaptable pour documenter la portée, les échéanciers et les attentes en matière de communication entre les équipes.

Limites de l'utilisation des modèles de cahier des charges Google Docs

Les modèles de cahier des charges de Google Docs sont pratiques et faciles d'accès. Cependant, ils présentent également des limites notables qui peuvent compliquer la gestion de projet:

*limites de mise en forme : il ne dispose pas d'outils de disposition avancés comparés aux traitements de texte sur ordinateur, ce qui rend difficile la création de documents complexes

risque de violation de la sécurité : *son interface de partage peut entraîner une surexposition accidentelle de documents sensibles, mettant en péril la confidentialité des champs d'application des projets

faible application des modèles :* contrairement aux outils spécialisés, Google Docs n'impose pas de normes en matière de modèles (par exemple, champs obligatoires), ce qui rend difficile la cohérence entre plusieurs documents de portée

Confusion entre les versions des documents : bien qu'il existe un historique des versions, il peut être fastidieux de comparer les versions, de suivre précisément les modifications ou de revenir à une version préliminaire approuvée spécifique

problèmes de mise en forme interplateformes : *l'importation ou l'exportation vers des formats tels que MS Word peut déformer les dispositions, provoquant des anomalies de mise en forme et effaçant la structure

💡 Conseil de pro : utilisez la règle WBS 8-80. Elle stipule que les lots de travail ne doivent pas prendre moins de 8 heures et pas plus de 80 heures pour être achevés. Cela permet de garder les tâches du projet gérables sans qu'elles ne soient trop lourdes ou trop vagues.

Alternatives aux modèles de cahier des charges Google Docs

Si vous recherchez des flux de travail en temps réel, une personnalisation poussée et une collaboration fluide, le tout dans une seule plateforme IA, ClickUp est bien plus qu'un simple logiciel de gestion des tâches.

*c'est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et discuter, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment

De plus, la plateforme offre un écosystème de modèles robuste (plus de 1 000 modèles) qui lie directement chaque élément du cycle de vie de votre projet.

Voici quelques-uns de nos modèles ClickUp les plus recommandés pour définir le périmètre de travail.

1. Modèle de cahier des charges ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mapper les étapes du projet et définissez les tâches et les délais à l'aide du modèle de cahier des charges ClickUp

Le modèle de cahier des charges ClickUp présente les objectifs, les limites et les livrables de votre projet dans un document unique et organisé. Il est intégré à ClickUp Docs, ce qui vous permet de mettre à jour les détails en temps réel, de les lier directement aux tâches et de vous assurer que toutes les parties prenantes voient le même forfait.

Une fois que vous avez défini le cahier des charges, vous pouvez établir une connexion instantanée avec les échéanciers, les listes de tâches et les mises à jour automatisées. Ainsi, la progression avance sans qu'il soit nécessaire de vérifier constamment son état d'avancement.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Ajoutez des champs personnalisés ClickUp pour les budgets, les points de contrôle d'approbation ou l'allocation des ressources afin d'offrir une visibilité totale aux décideurs

Passez d' une vue ClickUp à l'autre (Gantt, Charge de travail, Calendrier ou Liste) pour suivre la progression sous différents angles

Capturez et partagez les mises à jour de manière visuelle grâce aux outils intégrés d'enregistrement d'écran et de modification en cours collaborative

idéal pour : *Les gestionnaires de projet et les équipes en contact avec la clientèle qui ont besoin d'une description claire des responsabilités, des livrables et des échéanciers.

🚀 Avantage ClickUp : ces modèles sont les meilleurs qui soient, car ils fonctionnent bien avec l'assistant IA intégré à la plateforme, ClickUp Brain. Grâce à l'AI Writer for Work de ClickUp Brain, vous pouvez générer en quelques secondes des cahiers des charges achevés comprenant les objectifs, les livrables et les échéanciers. *Invitez ClickUp Brain à rédiger des cahiers des charges contextuels ou d'autres documents dans le style de votre choix Voici quelques invitations, instructions que vous pouvez essayer : Rédigez un cahier des charges du travail pour un nouveau projet de refonte de site web, incluant les objectifs, les livrables et les jalons

Créez un travail pour l'installation d'une infrastructure informatique couvrant le matériel, les logiciels et les protocoles de sécurité

Créez un cahier des charges pour une campagne marketing avec un échéancier, des indicateurs de réussite et les principales responsabilités

2. Modèle de plan de gestion du périmètre ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez les changements de portée à la volée grâce au modèle de forfait de gestion de la portée ClickUp

Le modèle de plan de gestion de la portée ClickUp vous offre un moyen structuré de définir précisément ce qui fait partie (et ne fait pas partie) de votre projet, afin que les attentes de chacun restent alignées.

Il est conçu pour un suivi actif de la portée. À mesure que les livrables du projet évoluent, vous pouvez suivre les progrès par rapport aux exigences initiales, signaler les modifications pour approbation et voir instantanément comment les ajustements affectent les échéanciers ou les budgets.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Utilisez les champs personnalisés pour enregistrer les détails liés au cahier des charges, tels que l'origine du changement, l'impact sur les délais et les implications en termes de coûts

Définissez des avertissements de dépendance afin que les modifications de portée ne perturbent pas votre chemin critique sans préavis

Organisez et trouvez plus rapidement les informations relatives au cahier des charges grâce aux étiquettes des livrables

idéal pour : *Les chefs de programme et les PMO qui gèrent des projets complexes où les changements de périmètre sont fréquents et nécessitent une documentation et une validation structurées.

3. Modèle de cahier des charges ClickUp Whiteboard

Obtenir un modèle gratuit Collaborez en direct pour gérer les différentes étapes du projet grâce au modèle de tableau blanc ClickUp Project Scope

Visualisez la portée de votre projet grâce au modèle de tableau blanc ClickUp Project Scope. Grâce à ce modèle, votre équipe peut travailler ensemble en temps réel sur un tableau numérique partagé, ajouter des idées, organiser les détails et diviser les grands objectifs en éléments réalisables.

Ce modèle de cahier des charges comprend des sections dédiées aux hypothèses, aux justifications, aux objectifs et aux livrables, ce qui vous permet de vous lancer directement dans la planification sans partir d'une page blanche.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Convertissez directement les notes prises sur un tableau blanc en tâches suivies avec des assignés et des échéances

Classez les détails du cahier des charges à l'aide de champs personnalisés pour les budgets, les dépendances ou les exigences d'approbation

Maintenez la dynamique grâce aux réactions aux commentaires qui permettent aux membres de l'équipe de signaler rapidement leur approbation ou de faire part de leurs préoccupations

Divisez les livrables complexes en sous-tâches imbriquées et attribuez-les à plusieurs propriétaires pour une exécution collaborative du projet

idéal pour : *les équipes créatives et les consultants qui préfèrent mapper visuellement le périmètre lors d'ateliers ou de sessions de lancement avant de fixer les détails des tâches.

📮 ClickUp Insight : 16 % des managers ont du mal à intégrer les mises à jour provenant de plusieurs outils dans une vue cohérente. Lorsque les mises à jour sont dispersées, vous passez plus de temps à rassembler les informations et moins de temps à diriger. Le résultat ? Des tâches administratives inutiles, des informations manquantes et un manque de coordination. Grâce à l'espace de travail tout-en-un de ClickUp, les responsables peuvent centraliser les tâches, les documents et les mises à jour, ce qui réduit les tâches fastidieuses et met en évidence les informations les plus importantes, au moment où elles sont nécessaires. 💫 Résultats concrets : Réunissez 200 professionnels dans un environnement de travail ClickUp unifié, à l'aide de modèles personnalisables et d'un suivi du temps pour réduire les frais généraux et améliorer les délais de livraison sur plusieurs emplacements.

4. Modèle de cahier des charges du site Web ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Estimez les délais, attribuez le travail et suivez l'avancement grâce au modèle de cahier des charges du site Web ClickUp

Le modèle de cahier des charges pour site web de ClickUp fournit aux équipes une feuille de route claire pour les projets de site web. Il garantit que toutes les parties prenantes, y compris les concepteurs, les développeurs et les clients, s'accordent sur les objectifs, les livrables, l'échéancier et les tâches.

Il comprend également des conseils intégrés pour les sections délicates, telles que la rédaction d'un énoncé d'objectif et de problème ou la définition d'exclusions claires.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Brouillon de conception, Révision client, Développement, Assurance qualité et Lancement Suivez chaque phase du développement web grâce aux statuts personnalisés ClickUp tels queet

Enregistrez les détails spécifiques au projet, tels que les tarifs, les exclusions et les dates de mise en service , à l'aide des champs personnalisés pour une visibilité claire pour le client

Stockez tous vos éléments créatifs, maquettes fonctionnelles et contrats au même endroit grâce aux pièces jointes sous forme de documents

Automatisez les mises à jour de statut, les rappels de date d'échéance ou les notifications aux clients avec ClickUp Automatisation

📌 Idéal pour : les agences de conception web, les freelances et les équipes de marketing numérique qui ont besoin de définir clairement avec leurs clients les attentes en matière d'étapes du projet, de délais et d'exclusions.

5. Modèle de cahier des charges de l'application ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Enregistrez des présentations rapides des flux de l'application dans le modèle de description du champ d'application de l'application ClickUp

Décrivez la vision, les fonctions et le forfait de votre application à l'aide du modèle ClickUp App Scope Outline Template. Des fonctions de base aux cas particuliers, il est conçu pour saisir à la fois la vue d'ensemble et les détails dont les ingénieurs, les concepteurs et les clients ont besoin pour rester alignés.

Il propose des sections prédéfinies pour les objectifs, les listes de fonctionnalités, les récits d'utilisateurs et les besoins en ressources. Ce guide étape par étape vous aide à documenter tout, des spécifications techniques aux échéanciers de déploiement.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez chaque phase du développement de l'application grâce à des statuts personnalisés tels que Wireframing, Prototype, Beta Testing et Deployment

Documentez les exigences techniques, la compatibilité des systèmes d'exploitation et les intégrations d'API à l'aide de champs personnalisés conçus pour améliorer la visibilité technique

Hiérarchisez les fonctionnalités et les sprints à l'aide du classement des tâches par glisser-déposer dans votre document de cahier des charges

Joignez des maquettes d'interface utilisateur, des diagrammes d'architecture et des extraits de code directement dans le document grâce à l'intégration de fichiers

idéal pour : *Les chefs de produit, les développeurs de logiciels et les équipes de start-up qui créent des applications nécessitant des fonctionnalités définies, des exigences en matière de plateforme et des étapes de test.

6. Modèle de cahier des charges ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rédigez un document de cahier des charges prêt à être remis au client à l'aide du modèle de cahier des charges ClickUp

Utilisez le modèle de cahier des charges (SOW) ClickUp pour créer un accord juridiquement valable entre vous et vos clients ou sous-traitants. Il comprend une brève description des calendriers de paiement, des clauses d'autorisation, des conditions juridiques et d'autres exigences contractuelles qui protègent les deux parties.

Ce modèle convivial pour les débutants garantit que les clients et les équipes ont une compréhension commune dès le départ

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez les étapes de création et d'approbation du cahier des charges à l'aide de statuts personnalisés tels que Brouillon, Révision interne, Révision client et Signé

Utilisez les champs personnalisés pour enregistrer les nombres de référence des contrats, les montants des paiements et les dates d'approbation afin de faciliter le suivi

Ajoutez des clauses facultatives relatives à la confidentialité, aux droits de propriété intellectuelle, à la conformité réglementaire et aux conditions de résiliation

Appliquez des étiquettes pour le type de contrat, le nom du client ou la catégorie du projet afin de retrouver rapidement les accords pertinents

📌 Idéal pour : les agences, les consultants et les équipes juridiques qui ont besoin d'un accord contractuel avec le client couvrant les livrables, les conditions de paiement et les approbations.

🚀 Avantage ClickUp : ClickUp Brain MAX est une super application IA de bureau qui comprend votre travail. Elle regroupe vos tâches, documents, réunions et applications intégrées, telles que Google Drive, GitHub et SharePoint, en un seul endroit. Cela signifie que vous n'aurez plus jamais à expliquer le contexte à votre IA ; elle traite votre travail comme faisant partie de la discussion. ⭐️ Bonus : tirez parti de modèles de haut de gamme de /IA tels que ChatGPT, Claude et Gemini directement depuis Brain MAX pour créer des cahiers des charges qui reflètent à 100 % le contexte de votre travail. ⭐️ ⭐️ Double bonus : utilisez votre voix pour indiquer à Brain MAX les clauses clés ou les exceptions que vous souhaitez intégrer à votre cahier des charges grâce à la fonction Talk to Text. Vous n'avez rien à taper ! Demandez à ClickUp Brain MAX d'extraire des informations contextuelles à tout moment

7. Modèle de proposition de modification ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Découvrez toutes les étapes et ressources nécessaires pour réussir votre changement grâce au modèle de proposition de changement ClickUp

Lorsque vous devez proposer un changement dans vos opérations d'entreprise, le modèle de proposition de changement ClickUp est un fournisseur de cadre prêt à l'emploi pour le présenter de manière claire et professionnelle.

Il propose des sections dédiées, telles que la page Change Case (Cas de changement) pour expliquer le « pourquoi », et des espaces structurés pour les échéanciers, les budgets et les signataires. Grâce à ce modèle, vous pouvez vous assurer que votre proposition est à la fois convaincante et réalisable.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Ajoutez une section échéancier avec des jalons pour définir le calendrier de mise en œuvre des changements

Précisez les exigences dans une section consacrée aux ressources afin de spécifier le personnel, les outils ou le financement nécessaires

Obtenez l'accord officiel des parties prenantes grâce à la page de signature

Utilisez les réactions aux commentaires et les mentions pour collaborer en temps réel sur les ébauches de propositions

idéal pour : *Les responsables des opérations et les chefs de projet qui doivent proposer des ajustements en matière de ressources, d'échéancier ou de périmètre dans une mise en forme structurée et prête à être approuvée.

8. Modèle de tableau blanc pour proposition de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Obtenez une disposition visuelle pour organiser vos idées et la portée du travail grâce au modèle de tableau blanc pour proposition de projet ClickUp

Planifiez, structurez et présentez votre prochain projet à l'aide du modèle de tableau blanc ClickUp Project Proposal. Ce modèle est intégré à ClickUp Whiteboards pour l'étape de proposition, et non pour la planification du projet après approbation.

Cela vous aide à transformer des idées brutes en une présentation visuellement organisée, facile à comprendre et à approuver par les décideurs. Grâce à des vues de proposition préconfigurées, vous pouvez recueillir les commentaires de votre équipe, affiner la présentation et finaliser une proposition claire et attrayante, prête à être présentée.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Ajoutez des détails spécifiques à la proposition, tels que les estimations budgétaires, le retour sur investissement attendu et les délais de décision, à l'aide des champs personnalisés

Passez d'un affichage prédéfini à un autre, comme le tableau des propositions de projet , pour une installation et une navigation plus rapides

Représentez visuellement les composants de la proposition tout en conservant les notes, diagrammes et liens liés à chaque élément

Utilisez des libellés de priorité pour indiquer les éléments de la proposition qui doivent être finalisés en premier avant l'envoi

📌 Idéal pour : les équipes de développement commercial, les consultants et les freelances qui présentent de nouveaux projets et doivent exposer le retour sur investissement, les échéanciers et les budgets dans une mise en forme professionnelle.

🚀 Avantage ClickUp : ClickUp Brain transforme vos idées en visuels en générant des images directement dans les tableaux blancs à l'aide de simples invites, instructions. Si vous avez besoin de maquettes rapides, de diagrammes de processus ou d'éléments créatifs, donnez-leur vie sans changer d'outil. Créez des visuels personnalisés pour faciliter votre planification avec ClickUp Brain dans ClickUp Whiteboards Il vous suffit de lui inviter à « Générer un flux de travail visuel simple à l'aide des phases du projet (découverte, planification, conception, développement, test et lancement). » De cette façon, votre tableau blanc obtient instantanément une feuille de route visuelle claire, alignée sur le cahier des charges que vous êtes en train de rédiger.

9. Modèle de contrat de services ClickUp pour le cahier des charges

Obtenir un modèle gratuit Protégez vos relations d'entreprise grâce au modèle de contrat de services de cahier des charges ClickUp

Grâce au modèle de contrat de services ClickUp Scope of Work, vous pouvez rapidement créer un document professionnel et juridiquement contraignant qui décrit précisément les services que vous fournirez et les modalités de paiement.

Ce modèle Doc fournit des sections structurées pour la portée, les livrables, les échéanciers et les conditions de paiement, ce qui facilite la formalisation des accords.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Remplissez la section dédiée aux conditions de paiement pour documenter les frais, les calendriers et les méthodes acceptées

Libellés les accords comme Brouillon, En cours de révision, Finalisé ou Signé pour voir instantanément où en est chacun

Utilisez les commentaires, réactions et notifications intégrés au document pour vous mettre d'accord en interne sur les détails du contrat avant de l'envoyer au client

📌 Idéal pour : Les fournisseurs de services et les agences qui souhaitent standardiser leurs contrats avec leurs clients, en garantissant la clarté des livrables, des calendriers de paiement et des conditions.

10. Modèle de livrables de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez les échéances, les assignés et les attentes à l'aide du modèle de livrables de projet ClickUp

Utilisez le modèle de livrables de projet ClickUp pour épingler les résultats tangibles de votre projet, tels que les rapports, les conceptions, les campagnes ou les prototypes que votre équipe doit fournir.

Il décompose les livrables en phases, les connecte aux échéanciers et aux budgets, et crée une responsabilité au sein de votre équipe. Vous pouvez joindre des exigences, ajouter des liens vers des documents justificatifs et même suivre les validations des clients directement dans le modèle.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Reliez les livrables aux phases du projet à l'aide de jalons et associez les résultats à des points de contrôle clés afin que la progression corresponde à la stratégie

Attribuez la propriété du document à plusieurs assignés et attribuez des livrables de partage entre les différents services

Configurez les dépendances de tâches ClickUp pour mapper les livrables qui ne peuvent pas avancer tant que d'autres ne sont pas terminés

Tirez parti de la vue Gantt de ClickUp pour comparer les résultats entre eux et modifier facilement les échéanciers

idéal pour : *les équipes interfonctionnelles et les responsables de service qui ont besoin de suivre la propriété des outputs clés et d'aligner les livrables sur les jalons globaux du projet.

11. Modèle de plan de travail ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Fixez des objectifs réalistes pour chaque étape de votre projet grâce au modèle de plan de travail ClickUp

La planification des calendriers de travail implique de comprendre comment les tâches se déroulent, quels efforts elles exigent et comment les retards affectent la situation dans son ensemble. Le modèle de plan de travail ClickUp apporte cette clarté. Vous pouvez mapper l'ensemble du cycle de vie de votre projet, du début à la fin, tout en suivant l'état d'avancement du calendrier, les efforts et le timing à chaque étape.

Ce qui le rend particulièrement utile, ce sont les détails qu'il contient. Au-delà des dates de début et de date d'échéance, vous verrez l'effort requis pour chaque tâche, vous pourrez suivre la portée du projet et savoir si les jalons sont respectés ou si ils prennent du retard.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Utilisez des étapes telles que Annulé, Terminé, En cours, En attente et À faire pour avoir une vision claire de l'état d'avancement de chaque tâche

Enregistrez les attributs à l'aide de statuts personnalisés tels que Calendrier, Effort, Date de début réelle, Durée réelle en jours et Durée en jours afin d'analyser la progression prévue par rapport à la progression réelle

Surveillez la santé du projet grâce au champ Calendrier et obtenez une vue codée par couleur (vert, orange, rouge) pour voir instantanément si les tâches sont sur la cible, légèrement retardées ou considérablement en retard

Évaluez l'effort requis pour chaque tâche sur une échelle de 1 à 5 afin d'équilibrer les tâches au sein de l'équipe et d'éviter les goulots d'étranglement

📌 Idéal pour : les chefs d'équipe et les chefs de projet qui souhaitent suivre les calendriers, détecter rapidement les retards et analyser les charges de travail afin de mieux planifier l'avenir.

Écoutez le témoignage d'un utilisateur de ClickUp:

La possibilité offerte par ClickUp de personnaliser les flux de travail individuels offre à notre équipe la flexibilité nécessaire pour définir efficacement l'étendue des tâches tout en fournissant une vue d'ensemble de l'avancement du projet à la direction et aux autres services.

Transformez la portée de votre projet en plan d'action avec ClickUp

Les modèles Google Docs constituent un point de départ pratique, mais leurs possibilités sont limitées.

Avec ClickUp, votre cahier des charges simple s'intègre à votre flux de travail. Vous pouvez attribuer des responsabilités directement à partir du cahier des charges, définir des dates d'échéance qui se mettent automatiquement à jour dans toutes les vues et utiliser des champs personnalisés pour saisir chaque détail.

De plus, ces modèles sont conçus pour les équipes de tous les secteurs d'activité, vous n'aurez donc plus jamais à repartir de zéro.

