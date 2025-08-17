Les 8 meilleures alternatives à FogBugz pour le suivi des bugs et la gestion de projet agile

Vous êtes coincé avec un outil de suivi des bugs plus lent que votre sprint ?

Si l'interface obsolète et les flux de travail peu pratiques de FogBugz freinent votre équipe agile, vous n'êtes pas seul. Le développement logiciel exige aujourd'hui une collaboration en temps réel, une conception intuitive et des outils qui accélèrent réellement votre processus, sans le ralentir.

Vous avez besoin d'une plateforme de gestion de projet agile qui prend en charge le suivi des bugs, les récits d'utilisateurs, la planification des sprints, les revues de code et la collaboration interfonctionnelle, sans traîner.

Ces alternatives à FogBugz sont conçues pour les équipes de développement hautement performantes qui souhaitent livrer plus rapidement et plus intelligemment.

Examinons les meilleurs outils qui vous aideront à suivre les problèmes et les tâches avec moins de friction et beaucoup plus de puissance.

Aperçu des alternatives gratuites à FogBugz

Voici les meilleures alternatives à FogBugz pour différents flux de travail et structures d'équipe :

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs* ClickUp Particuliers, petites entreprises, agences et grandes entreprises qui ont besoin d'une solution tout-en-un pour la gestion de projet agile et la collaboration en équipe Vues personnalisables, assistance IA, diagrammes de sprints, modèles, tableaux de bord en temps réel, collaboration en équipe, automatisation Forfait Free disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises Jira Grandes entreprises et équipes de développement logiciel à la recherche d'une solution de suivi des bugs et des problèmes Tableaux Kanban, rapports agiles, flux de travail personnalisables, suivi des problèmes et des bugs, intégrations d'outils de développement Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 7,53 $/utilisateur par mois YouTrack Équipes agiles et développeurs indépendants ayant besoin d'un suivi des problèmes et de flux de travail agiles Tableaux agiles (Scrum, Kanban), recherche intelligente, suivi du temps, rapports, assistance IA Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 4,40 $/utilisateur/mois Linear Les équipes logicielles modernes ont besoin d'une gestion simplifiée des sprints et du suivi des problèmes Cycles et projets, feuilles de route, suivi des problèmes (bugs, fonctionnalités, tâches), conception axée sur le clavier, IA linéaire, intégration GitHub, Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 8 $/utilisateur/mois (facturés annuellement) Zoho BugTracker Équipes de développement et de test logiciel utilisant l'écosystème Zoho Envoi de bugs, champs et flux de travail personnalisables, rapports, automatisation, suivi du temps, chat intégré, partage de fichiers, gestion des SLA Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 3 $/utilisateur/mois (facturés annuellement) GitLab Équipes DevOps à la recherche d'une gestion complète du cycle de vie du développement logiciel Gestion du code source (référentiels Git), pipelines CI/CD, suivi des problèmes, épiques, feuilles de route, tableaux Kanban, analyse de sécurité (SAST, DAST), GitLab Duo Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 29 $/utilisateur/mois (facturés annuellement) Backlog Équipes de développement logiciel à la recherche d'outils de planification de sprints et de collaboration en équipe Gestion des tâches, suivi des bugs, diagrammes de Gantt, diagrammes burndown, référentiels Git et SVN, wikis, partage de fichiers, tableaux Kanban Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 35 $/mois Trello Les individus et les équipes qui ont besoin d'un moyen simple et visuel d'organiser leurs tâches et leurs projets à l'aide de tableaux de type Kanban Tableaux, listes, cartes, checklists, pièces jointes, power-ups, automatisation (Butler), modèles Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 5 $/utilisateur/mois (facturés annuellement)

Pourquoi choisir des alternatives à FogBugz ?

Bien que FogBugz ait bien servi les équipes pour le suivi de base des bugs, de nombreux utilisateurs trouvent ses limites frustrantes. C'est un peu comme utiliser un téléphone fixe aujourd'hui : cela fonctionne, mais vous passez à côté de nombreuses fonctionnalités modernes.

Voici quelques-unes des lacunes de cet outil de suivi des problèmes :

Interface obsolète : la conception dépassée de FogBugz ne dispose pas de : la conception dépassée de FogBugz ne dispose pas de tableaux de bord agiles modernes, d'une navigation intuitive et de raccourcis clavier, ce qui rend le travail des équipes moins efficace. L'interface semble vieillotte et n'offre pas l'expérience raffinée et conviviale des outils modernes

Écosystème d'intégration limité : bien qu'il se connecte à des systèmes de contrôle de version tels que Git, Fogbugz n'offre pas le vaste écosystème d'applications (Slack, Google Workspace, CI/CD, stockage cloud, etc.) que proposent les outils modernes

Éléments essentiels de l'agilité manquants : bien qu'il dispose de fonctionnalités de base : bien qu'il dispose de fonctionnalités de base pour la planification de sprints , les points d'histoire et les diagrammes de burndown, FogBugz n'offre pas de suivi automatisé de la vélocité, de routage des tickets basé sur l'IA, de vues de portfolios inter-équipes ou de flux de travail agiles personnalisables

Cher pour ce que vous obtenez : son prix par utilisateur augmente rapidement, surtout lorsque d'autres outils offrent plus de fonctionnalités à moindre coût, voire gratuitement

Rapports et analyses insuffisants : prise en charge limitée des rapports personnalisés et visibilité minimale sur la progression des sprints, les tendances des bugs ou les performances de l'équipe

🧠 Anecdote : Vous vous souvenez du bug de l 'an 2000, qui avait fait croire à tout le monde que les ordinateurs allaient planter à minuit le 31 décembre 1999 ? Alors que le monde continuait de tourner, FogBugz voyait le jour cette même année. Cela signifie qu'il existe depuis l'époque des disquettes ! En années technologiques, c'est pratiquement préhistorique. Et tout comme les logiciels de l'ère Y2K, FogBugz commence à montrer son âge, en particulier pour les équipes de développement modernes qui ont besoin d'outils de suivi des bugs plus rapides et plus flexibles.

Les meilleures alternatives à FogBugz pour les équipes agiles

Pourquoi éliminer les bugs avec des outils peu pratiques alors que des solutions performantes dotées de fonctionnalités avancées peuvent vous aider à faire beaucoup plus ? Voici les meilleures alternatives à FogBugz pour la gestion agile des problèmes et la gestion de projet pour les équipes de développement.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projet agile de bout en bout)

Essayez ClickUp dès maintenant Rationalisez l'ensemble de votre flux de travail d'ingénierie, de la feuille de route à la mise en production, avec ClickUp pour les équipes logicielles, et accélérez vos livraisons, le tout depuis un espace centralisé

Si vous recherchez une alternative moderne, évolutive et hautement collaborative à FogBugz pour votre équipe de développement, nous avons ce qu'il vous faut.

ClickUp, votre application tout-en-un pour le travail, est conçue pour les équipes agiles, les développeurs et les chefs de produit qui ont besoin d'un suivi des problèmes, d'une gestion de projet et d'une collaboration d'équipe au sein d'une seule et même plateforme.

ClickUp pour les équipes logicielles vous permet de capturer, d'attribuer et de hiérarchiser rapidement les bugs ou les récits d'utilisateurs. Grâce à des statuts, des champs et des modèles personnalisables, les équipes peuvent adapter le flux de travail à tout processus de développement logiciel.

Hiérarchisez clairement vos tâches en attente grâce à ClickUp pour les équipes agiles : utilisez des champs personnalisés et des formules pour évaluer les compromis et prendre des décisions plus éclairées concernant vos produits

ClickUp for Agile Teams permet aux développeurs et ingénieurs logiciels de créer des flux de travail efficaces et flexibles (tableaux Scrum, voies Kanban ou une combinaison adaptée à votre équipe) pour faire avancer les projets et aligner les équipes.

Travaillez plus intelligemment grâce à l'IA et à l'automatisation

Les puissantes fonctionnalités d'IA et d'automatisation de ClickUp éliminent les tâches fastidieuses afin que votre équipe puisse se concentrer sur la création.

Automatisez votre backlog et obtenez des suggestions IA avec ClickUp Brain

ClickUp Brain attribue automatiquement les tickets, met à jour les sprints et les tâches, affine votre backlog et transforme même les rétrospectives, les revues PRD et les discussions Slack en tâches exploitables avec des propriétaires et des étapes suivantes clairement définis. Et tout reste connecté : les demandes de tirage, les fichiers et les liens vers les projets s'affichent là où vous en avez besoin, afin que votre équipe ne soit jamais laissée dans l'incertitude.

Avec ClickUp Automations, les actions répétitives telles que l'attribution de bugs, la mise à jour des statuts et la notification des parties prenantes se font instantanément, ce qui garantit l'efficacité de votre flux de travail et la cohésion de votre équipe.

Restez au top de chaque sprint avec ClickUp Sprints : personnalisez les points, suivez la progression par assigné et gérez la charge de travail à votre façon, le tout dans une seule vue

La gestion des sprints simplifiée

Le module Sprints de ClickUp est spécialement conçu pour les équipes agiles afin de suivre la progression, voir ce qui est bloqué et gérer les backlogs de sprints, le tout en un seul endroit.

Forfait vos sprints efficacement avec des estimations de points d'histoire et des échéanciers

Restez agile en ajustant les forfaits en fonction de la capacité de l'équipe, en transférant rapidement les tâches entre les sprints

Gagnez du temps sur les rapports grâce aux comptes rendus quotidiens et aux mises à jour des tâches générés automatiquement par l'IA

Suivez la progression grâce aux cartes du tableau de bord Sprint , telles que les rapports Sprint Velocity, Sprint Burndown et Sprint Burnup

Vous pouvez également configurer les agents ClickUp Autopilot pour surveiller et générer des rapports sur les activités ou les sprints d'un projet en fonction de déclencheurs spécifiques, tels que l'achèvement de tâches, la mise à jour du statut des problèmes ou les nouveaux rapports de bug.

Gestion de projet flexible pour chaque équipe

ClickUp n'est pas réservé aux équipes logicielles. Les équipes de gestion de projet peuvent gérer des flux de travail complexes avec des dépendances entre les tâches, des sous-tâches et des checklists, ce qui facilite l'identification des obstacles.

Des diagrammes de Gantt interactifs et un choix de plus de 15 vues, telles que les vues Liste, Kanban, Calendrier et Échéancier, simplifient la coordination interfonctionnelle. Tenez les parties prenantes informées grâce à des rapports détaillés avec les tableaux de bord personnalisables ClickUp.

Gérez des projets complexes, planifiez et visualisez les échéanciers de projet, et coordonnez le travail interfonctionnel avec ClickUp pour les équipes de gestion de projet

Des startups aux grandes entreprises, l'architecture flexible de ClickUp s'adapte sans effort pour prendre en charge tout, des petites équipes agiles aux équipes d'ingénieurs réparties dans le monde entier.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Automatisez les backlogs, faites émerger des informations et transformez les discussions en tâches exploitables avec ClickUp Brain

Intégrez GitHub, GitLab, Bitbucket et d'autres outils de développement pour lier les validations, les demandes de tirage et les révisions de code directement aux tâches

Personnalisez les données des tâches à l'aide de champs personnalisés pour le suivi des bugs, les demandes de fonctionnalités et les étapes de développement

Créez et gérez la documentation de vos projets, vos wikis, vos récits d'utilisateurs et vos bases de connaissances internes grâce à la collaboration ClickUp Docs

Communiquez en temps réel et en toute transparence grâce à la fonctionnalité intégrée ClickUp Chat , disponible pour toutes les tâches et tous les projets

Visualisez et convertissez l'architecture, les rétrospectives et les flux de travail en tâches à l'aide des tableaux blancs et des cartes mentales ClickUp

Suivez le temps passé sur les tâches et les projets pour garantir l'alignement sur les objectifs de l'entreprise

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs peuvent trouver les fonctionnalités étendues un peu intimidantes au début

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 300 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis G2 indique :

ClickUp est extrêmement flexible et convivial. Il nous permet de gérer facilement les flux de travail Agile et Waterfall, en s'adaptant parfaitement aux différents besoins de chaque équipe. La plateforme est très intuitive, rapide à configurer et regorge de fonctionnalités telles que des tableaux de bord, des champs personnalisés, des automatisations, et bien plus encore. Sa facilité d'utilisation est vraiment remarquable : même les utilisateurs non techniciens peuvent se familiariser rapidement avec le système, ce qui a permis une adoption sans heurts dans tous les services.

ClickUp est extrêmement flexible et convivial. Il nous permet de gérer facilement les flux de travail Agile et Waterfall, en s'adaptant parfaitement aux différents besoins de chaque équipe. La plateforme est très intuitive, rapide à configurer et regorge de fonctionnalités telles que des tableaux de bord, des champs personnalisés, des automatisations, etc. Sa facilité d'utilisation est vraiment remarquable : même les utilisateurs non techniciens peuvent se familiariser rapidement avec le système, ce qui a permis une adoption sans heurts dans tous les services.

🧠 Anecdote : Le mot « Scrum » dans « agile » ne vient pas du domaine technologique, mais du rugby ! Tout comme les joueurs se réunissent en réunion quotidienne et font avancer le ballon ensemble, les équipes Scrum travaillent en étroite collaboration pour faire avancer les projets. Agile a emprunté ce nom pour mettre l'accent sur le travail d'équipe, la dynamique et la rapidité de la prise de décision.

2. Jira (Idéal pour la planification et le suivi du développement logiciel)

via Jira

Jira est une plateforme complète conçue pour répondre aux besoins des équipes de développement logiciel modernes. Conçue par Atlassian autour de flux de travail agiles, Jira aide les équipes à rester informées de chaque étape, de la planification des sprints et du tri des tâches en attente au suivi des bugs et à la livraison des versions.

Jira s'intègre parfaitement aux outils déjà utilisés par les développeurs. Des plateformes de contrôle de source telles que GitHub et Bitbucket aux outils CI/CD et suites de tests, Jira agit comme un hub de commande central, récupérant les mises à jour et le contexte de l'ensemble de votre pile technologique.

Contrairement aux outils hérités tels que FogBugz, Jira offre une expérience bien plus moderne, évolutive et personnalisable.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Utilisez des types de problèmes avancés tels que les épiques, les bugs et les récits d'utilisateurs adaptés au développement agile

Automatisez les tâches répétitives à l'aide de règles personnalisées pour fermer automatiquement les problèmes ou réattribuer les tickets

Intégrez-les étroitement à Bitbucket, GitHub et aux outils CI/CD pour une visibilité complète, du code au déploiement

Planifiez des sprints, organisez les tâches en attente et suivez les jalons grâce à des modèles et des feuilles de route agiles intégrés

Tirez parti des fonctionnalités basées sur l'IA pour résumer les problèmes, générer du contenu et obtenir des suggestions intelligentes

Limites de Jira

L'installation et la configuration initiales peuvent sembler fastidieuses par rapport à certaines alternatives à Jira , en particulier pour les petites équipes ou les nouveaux utilisateurs

Tarifs Jira

Free

Standard : À partir de 7,53 $/mois par utilisateur

Premium : À partir de 13,53 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jira

G2 : 4,3/5 (plus de 6 500 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 15 200 avis)

💡 Conseil de pro : Vous utilisez déjà Jira, mais vous souhaitez bénéficier de la flexibilité de ClickUp ? Pas besoin de repartir de zéro : utilisez l'outil d'importation Jira de ClickUp pour transférer en toute simplicité vos problèmes, vos projets et vos flux de travail. Rapide et personnalisable, cet outil permet à votre équipe de continuer à avancer sans perdre une miette.

3. YouTrack (Idéal pour le suivi des problèmes et la gestion agile des flux de travail)

via YouTrack

YouTrack est idéal pour une gestion de projet flexible et le suivi des problèmes. Il est également hautement personnalisable : les équipes ne sont pas contraintes de suivre des flux de travail rigides.

Vous pouvez tout personnaliser, des champs de problèmes et des flux de travail aux commandes et aux rapports. L'outil s'adapte à votre façon de travailler, et non l'inverse. Alors que FogBugz se contente de suivre les bugs sans agilité ni profondeur, YouTrack de JetBrains prend en charge l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel, de l'idée au déploiement, avec beaucoup plus de clarté et de contrôle.

YouTrack séduit particulièrement les équipes qui ont déjà investi dans l'écosystème d'outils de développement JetBrains.

Les meilleures fonctionnalités de YouTrack

Configurez des tableaux agiles avec des flux de travail personnalisables pour les méthodes Scrum, Kanban ou hybrides

Utilisez la recherche intelligente et les mises à jour basées sur des commandes pour gérer rapidement vos tâches

Suivez le temps directement dans les tâches pour surveiller les efforts déployés au cours des sprints

Créez des rapports et des tableaux de bord personnalisables pour visualiser les performances de votre équipe

Utilisez l'assistance basée sur l'IA pour résumer les discussions, générer des réponses et créer des tâches

Limites de YouTrack

L'interface utilisateur peut sembler intimidante pour ceux qui ne font pas partie des équipes de développement ou d'assurance qualité

Bien que puissant, le langage de requête pour la recherche avancée peut nécessiter un certain temps d'apprentissage

Tarifs YouTrack

Free

Plus de 11 utilisateurs : 4,40 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur YouTrack

G2 : 4,3/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de YouTrack ?

Un avis G2 dit :

Le principal atout de YouTrack réside dans sa flexibilité et sa capacité à s'adapter à différents flux de travail. Je peux le personnaliser afin de refléter les processus spécifiques de suivi des projets, ce qui rend la gestion des tâches plus efficace et plus personnalisée.

Le principal atout de YouTrack réside dans sa flexibilité et sa capacité à s'adapter à différents flux de travail. Je peux le personnaliser afin de refléter les processus de suivi spécifiques à chaque projet, ce qui rend la gestion des tâches plus efficace et plus personnalisée.

4. Linear (idéal pour les opérations simples de traversée, d'insertion et de suppression)

via Linear

Linear est spécialement conçu pour les équipes de produit et d'ingénierie modernes qui souhaitent passer moins de temps à se débattre avec des outils et plus de temps à livrer du code.

Il excelle dans les opérations simples de traversée, d'insertion et de suppression, ce qui signifie qu'il est incroyablement facile de passer d'une tâche à l'autre, de mettre à jour les statuts, d'attribuer du travail et de supprimer ou d'archiver des éléments non pertinents.

Grâce à des intégrations Git transparentes, vous pouvez synchroniser automatiquement les validations, les PR et les branches avec les problèmes. Vous bénéficiez également d'une planification basée sur des cycles (la version Linear des sprints), d'un suivi de la vélocité intégré et d'automatisations puissantes qui réduisent les saisies manuelles.

Linear IA, l'assistant intelligent, peut automatiquement trier les bugs entrants, rédiger des descriptions de problèmes et même vous aider à gérer votre backlog en identifiant les problèmes similaires.

Les meilleures fonctionnalités de Linear

Naviguez avec une interface ultra-rapide grâce à des raccourcis clavier pour chaque action

Automatisez vos sprints de développement avec Cycles, qui gère les versions et les backlogs pour vous

Gérez les sprints, les feuilles de route et le suivi des problèmes grâce à des flux de travail intégrés

Collaborez en temps réel grâce à l'intégration transparente de GitHub/GitLab

Automatisez la gestion du backlog produit pour que le travail reste clair, ciblé et réalisable

Limitations linéaires

Il peut sembler limité pour les besoins des grandes entreprises ou des équipes qui ont besoin d'une personnalisation poussée

Les fonctionnalités de rapports sont moins étendues que celles des alternatives Linear , davantage axées sur les entreprises

Tarification linéaire

Free

Basique : 10 $/mois par utilisateur

Business : 16 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis linéaires

G2 : 4,5/5 (plus de 40 avis)

Capterra : pas assez d'avis

5. Zoho BugTracker (Idéal pour le suivi des bugs et la résolution des problèmes)

via Zoho BugTracker

Contrairement aux plateformes plus volumineuses qui tentent d'être tout à la fois, Zoho BugTracker se concentre exclusivement sur la résolution des problèmes. Il offre une interface claire et intuitive, facile à naviguer, même pour les équipes qui ne veulent pas passer du temps à apprendre un nouveau système trop complexe.

Faisant partie de l'écosystème étendu de Zoho, ce logiciel de suivi des problèmes est un choix particulièrement logique pour les entreprises qui utilisent d'autres applications Zoho. De l'enregistrement des bugs et l'attribution de la propriété au suivi de la résolution et à l'analyse post-mortem, tout est rationalisé pour plus de rapidité et de clarté.

L'assistant IA de Zoho, Zia, peut vous aider à générer des rapports et à fournir des informations à partir des données de votre projet. Les équipes peuvent également définir des flux de travail personnalisés qui reflètent exactement le cycle de vie des bugs, configurer des règles pour déclencher automatiquement des alertes ou des actions, et utiliser des SLA et le suivi du temps pour s'assurer que rien ne passe entre les mailles du filet.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho BugTracker

Configurez les notifications, les dépendances entre tâches et les rappels pour que les bonnes personnes soient informées au bon moment

Synchronisez les opérations de développement grâce aux intégrations GitHub et Bitbucket au sein de l'écosystème Zoho

Collaborez avec votre équipe en temps réel grâce au chat, aux forums et bien plus encore

Utilisez des permissions basées sur les rôles pour un accès sécurisé et ciblé

Suivez le temps passé sur les bugs et gérez les accords de niveau de service (SLA)

Limites de Zoho BugTracker

Il manque des intégrations plus approfondies pour des équipes plus larges

Peut être moins intuitif pour les projets logiciels très complexes

Tarifs de Zoho BugTracker

Free

Standard : 4 $/mois par utilisateur

Premium : 8 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoho BugTracker

G2 : 4,4/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 170 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho BugTracker ?

Un avis Capterra indique :

Je cherchais un logiciel qui nous aide à signaler les bugs dans les logiciels que nous développons. Heureusement, j'ai trouvé le bug tracker de Zoho, qui est très pratique et très facile à utiliser.

Je cherchais un logiciel qui nous aide à signaler les bugs dans les logiciels que nous développons. Heureusement, j'ai trouvé le bug tracker de Zoho, qui est très pratique et super facile à utiliser.

6. GitLab (idéal pour la plateforme DevOps et la collaboration)

via GitLab

Vous avez besoin d'un centre de commande DevOps open-core tout-en-un ? GitLab couvre tout, de la planification et du codage aux tests, en passant par la sécurité, le déploiement et la surveillance. Vous pouvez automatiser les tests, exécuter des analyses de sécurité et déployer facilement à l'aide de configurations YAML simples.

De plus, grâce à la prise en charge intégrée de Kubernetes et à des outils intégrés tels que SAST, DAST et l'analyse des dépendances, GitLab intègre la sécurité dans votre pipeline.

Les capacités de la plateforme basées sur l'IA sont regroupées dans GitLab Duo, qui aide les équipes tout au long du cycle de vie avec des résumés de discussions et des suggestions de code.

Contrairement à FogBugz, qui est principalement un outil de suivi des problèmes, GitLab offre à toute votre équipe, des développeurs aux responsables de publication, une plateforme unique pour collaborer et livrer plus rapidement.

Les meilleures fonctionnalités de GitLab

Utilisez les pipelines CI/CD intégrés pour automatiser et accélérer les déploiements

Centralisez votre code, vos problèmes et votre documentation dans une source unique et fiable

Suivez le travail à l'aide des problèmes et organisez-les avec des épiques, des itérations et des jalons

Gérez les approbations des demandes de fusion et les révisions de code à partir d'un espace unifié

Intégrez directement des tests de sécurité robustes dans votre cycle de vie DevOps

Limites de GitLab

Bien que GitLab dispose de nombreuses fonctionnalités, il peut sembler complexe pour les nouveaux utilisateurs, et son installation prend beaucoup de temps, en particulier pour les petites équipes qui ne sont pas habituées aux outils DevOps complets

L'ensemble complet des fonctionnalités, notamment les fonctionnalités avancées de sécurité, de conformité et d'IA, est réservé aux niveaux payants premium

Tarifs GitLab

Free

Premium : 29 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Ultimate : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur GitLab

G2 : 4,5/5 (plus de 840 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 180 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de GitLab ?

Un avis G2 indique :

Ce que j'apprécie le plus, c'est que GitLab regroupe le contrôle de version, l'intégration continue/la livraison continue, le suivi des problèmes et la gestion de projet dans un seul outil. J'aime beaucoup la fluidité entre l'écriture du code et son déploiement, le tout sans quitter la plateforme. L'intégration continue/la livraison continue intégrée est facile à configurer et le flux de travail des demandes de fusion permet de maintenir un code de haute qualité. Il peut parfois sembler un peu lent, en particulier avec des référentiels plus volumineux ou des pipelines plus complexes.

Ce que j'apprécie le plus, c'est que GitLab regroupe le contrôle de version, l'intégration continue/la livraison continue, le suivi des problèmes et la gestion de projet dans un seul outil. J'aime beaucoup la fluidité entre l'écriture du code et son déploiement, le tout sans quitter la plateforme. L'intégration continue/la livraison continue intégrée est facile à configurer, et le flux de travail des demandes de fusion permet de maintenir un code de haute qualité. Cela peut parfois sembler un peu lent, en particulier avec des référentiels plus volumineux ou des pipelines plus complexes.

7. Backlog (idéal pour les méthodologies agiles et Scrum)

via Backlog

Si vous utilisez des flux de travail agiles ou scrum et avez besoin d'un suivi du temps ainsi que d'un suivi des bugs, Backlog de Nulab est fait pour vous. Il combine des fonctionnalités de gestion de projet avec des outils de développement tels que des référentiels Git et SVN intégrés, afin que votre équipe puisse planifier, suivre et livrer, le tout en un seul endroit.

Vous trouverez également des tableaux de planification de sprint, des diagrammes burndown, le suivi des jalons et l'assistance pour les points d'histoire et les projets personnels. De plus, les mises à jour en temps réel et les discussions en fil permettent à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde sans encombrer l'espace.

Les meilleures fonctionnalités de Backlog

Attribuez des tâches et des bugs aux membres de l'équipe, fixez des dates d'échéance et recevez des notifications instantanées pour les mises à jour et la responsabilisation

Organisez le travail en décomposant les tâches volumineuses en problèmes détaillés et en sous-tâches parentes

Forfait flexible pour les sprints avec diagrammes de Gantt visuels et tableaux Kanban

Suivez la progression et identifiez les goulots d'étranglement grâce à des diagrammes burndown et des outils de rapports complets

Créez des pages wiki pour la documentation interne et une collaboration fluide entre les équipes

Limites du backlog

Il ne dispose que de fonctionnalités de rapports et d'analyse de base, ce qui rend difficile pour les équipes axées sur les données d'extraire des informations approfondies ou de créer des rapports avancés

Vous devez suivre le temps manuellement, car il n'y a pas de widget de suivi du temps intégré pour enregistrer automatiquement les heures

Tarification Backlog

Free

Starter : 35 $/mois

Standard : 100 $/mois

Premium : 175 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Backlog

G2 : 4,6/5 (plus de 380 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 158 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Backlog ?

Un avis G2 indique :

J'utilise cet outil pour le suivi des bugs. Il m'aide, moi et mon équipe, à trouver et à corriger rapidement les bugs. Avant d'utiliser cet outil, nous utilisions des feuilles Excel pour suivre les bugs. Mais cela prenait beaucoup de temps et était parfois source de confusion pour les développeurs. Maintenant, avec cet outil, c'est devenu facile et les développeurs comprennent facilement. La seule chose que je n'aime pas, c'est leur application mobile, qui est très lente.

J'utilise cet outil pour le suivi des bugs. Il m'aide, moi et mon équipe, à trouver et à corriger rapidement les bugs. Avant d'utiliser cet outil, nous utilisions des feuilles Excel pour suivre les bugs. Mais cela prenait beaucoup de temps et était parfois source de confusion pour les développeurs. Maintenant, grâce à cet outil, c'est devenu facile et les développeurs comprennent facilement. La seule chose que je n'aime pas, c'est leur application mobile, qui est très lente.

8. Trello (Idéal pour la collaboration en équipe et la gestion des tâches)

via Trello

Vous recherchez un excellent logiciel avec une interface personnalisable qui permet de suivre les tâches et les bugs avec la même facilité ? Découvrez Trello, un outil de gestion de projet très visuel et convivial qui aide les équipes à organiser, hiérarchiser et exécuter leur travail grâce à un système intuitif de tableaux et de cartes.

Bien que Trello ne soit pas un outil dédié au suivi des problèmes, il offre des tableaux, des listes et des cartes flexibles qui peuvent être configurés pour les flux de travail de suivi des bugs. Conçu autour de la simplicité du Kanban, Trello vous permet de créer un tableau dédié au suivi des bugs, d'utiliser des listes pour représenter les différents statuts des bugs et d'attribuer des cartes aux membres de l'équipe pour leur résolution.

Cet outil de gestion des tâches et de collaboration est spécialement conçu pour la gestion à l'échelle de l'équipe, quel que soit le rôle de chacun (technique ou non technique). Il favorise la visibilité interfonctionnelle, ce que FogBugz ne prend pas naturellement en charge.

En tant que produit Atlassian, Trello intègre également Atlassian Intelligence pour rationaliser la communication et la planification.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Automatisez les actions répétitives telles que le déplacement de cartes, la définition de dates d'échéance ou l'envoi de rappels avec Butler automatisation

Intégrez-les facilement à des outils tels que Slack, Google Drive et bien d'autres encore grâce aux Power-Ups

Utilisez des modèles pour la planification de projets, le suivi des sprints et les calendriers de contenu

Tirez parti de l'IA pour créer des listes de tâches exploitables et résumer les informations directement dans des cartes

Collectez les rapports de bugs via des formulaires, joignez des captures d'écran et communiquez avec les rapporteurs grâce à des power-ups tels que Hipporello Service Desk ou Marker

Limites de Trello

Les projets complexes peuvent nécessiter une structure plus élaborée que celle fournie par Trello

Il manque des fonctionnalités avancées que l'on trouve dans les outils de suivi des bugs spécialisés, telles que les champs personnalisés et les rapports complexes

Tarifs Trello

Free

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 12,5 $/mois par utilisateur

Enterprise : 210 $/an par utilisateur

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 700 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 23 600 avis)

