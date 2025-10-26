Top 10 des alternatives à Teamflow pour la collaboration virtuelle

La première fois que votre équipe se connecte à une plateforme de bureau virtuel, deux scénarios sont généralement possibles :

Tout le monde est enthousiaste, clique partout, bureau personnalisé.. Tout le monde est confus, silencieux et se demande si ce sera un autre outil qu'ils oublieront d'ouvrir d'ici vendredi

Les bureaux virtuels tels que Teamflow ont pour objectif de rassembler les équipes, mais ils laissent souvent le contexte dispersé entre les chats, les documents et les tâches. Le résultat ? Une chasse au trésor quotidienne pour répondre à des questions telles que « Quelles sont les dernières nouvelles à ce sujet ? » ou « Où se trouve le fichier dont j'ai besoin ? ». Cette perte de contexte et ce passage d'un outil à l'autre définissent ce que l'on appelle le « travail dispersé »: une perte omniprésente de productivité et de potentiel pour votre équipe. La bonne alternative doit rassembler votre équipe et conserver tout le contexte au même endroit. Dans cet article, nous avons rassemblé 10 alternatives à Teamflow qui offrent différentes approches de la collaboration virtuelle. Plongeons-nous dans le vif du sujet ! 🎯

Les meilleures alternatives à Teamflow en un coup d'œil

Voici les meilleures alternatives à Teamflow comparées. 📄

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* ClickUp Gestion des réunions à distance, des mises à jour et de la collaboration asynchrone en un seul endroitTaille de l'équipe : Idéal pour les équipes hybrides, asynchrones et distribuées ClickUp Chat, vidéo asynchrone via Clips, résumés de réunion avec AI Notetaker, intelligence de projet intégrée avec ClickUp Brain et ClickUp Brain MAX Gratuit à vie, personnalisations personnalisées pour les entreprises SpatialChat Organisation d'évènements interactifs à distance et de discussions spontanées Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes d'évènements et les groupes travaillant principalement à distance Audio spatial, messages temporaires, discuter privé, présentations par zone Gratuit ; forfaits payants à partir de 5 $/mois par utilisateur (bureau virtuel) Rassembler Créer un bureau en 2D où les équipes peuvent se déplacer et interagir naturellementTaille de l'équipe : Idéal pour les agences créatives et les équipes passionnées de jeux vidéo Créateur de cartes pixel, audio spatial, réunions sans rendez-vous, espaces privés Gratuit (jusqu'à 10 utilisateurs) ; forfaits payants à partir de 7 $/mois par utilisateur Kumospace Reproduisez la disposition réelle de vos bureaux grâce à des plans d'étage virtuels et des bureaux personnelsTaille de l'équipe : idéal pour les équipes qui souhaitent disposer d'un siège social virtuel réaliste Navigation par étage, réservation de bureau, réservation visuelle de salle et personnalisation personnalisée de la marque Gratuit ; forfaits payants à partir de 16 $/mois par utilisateur ivCAMPUS Concevoir des campus virtuels en tenant compte des flux de travail académiques Taille de l'équipe : Idéal pour les universités, les collèges et les centres de formation Heures de bureau virtuelles, cours interactifs, suivi des présences, évènements à l'échelle du campus Essai gratuit ; tarification personnalisée Sococo Exécution de flux de travail à distance structurés dans une installation de bureau virtuelTaille de l'équipe : Idéal pour les équipes axées sur la productivité et les PME Flux de travail basés sur les salles, statut de disponibilité et espaces prêts à être archivés À partir de 14,99 $/mois par utilisateur Tandem Participez à des discussions vocales instantanées sans avoir à planifier de réunionsTaille de l'équipe : Idéal pour les équipes dynamiques qui ont besoin d'interactions rapides Appels vocaux/visioconférences instantanés, indicateurs d'activité, partage d'écran Gratuit ; forfaits payants à partir de 59 $/mois (10 utilisateurs) Teemyco Personnalisation des espaces de travail numériques de marque avec des fonctionnalités sociales Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes soucieuses de leur image de marque et les équipes opérationnelles internes Personnalisation des salles, tableaux d'affichage, intégration Slack/Calendrier, outils pour les pauses café essai gratuit de 14 jours ; forfaits payants à partir de 8 $/mois par utilisateur Slack Coordination des communications par texte de l'équipe via des canaux et des fils de discussionTaille de l'équipe : Idéal pour les équipes à distance qui ont besoin d'une messagerie structurée Canaux, réponses aux fils de discussion, flux de travail de bots, plus de 2 000 intégrations d'application Gratuit ; forfaits payants à partir de 8,75 $/mois par utilisateur Roam Remodeler les espaces de travail virtuels pour répondre aux besoins changeants en matière de réunions Taille de l'équipe : Idéal pour les équipes en contact avec la clientèle et les équipes travaillant sur des projets Salles configurables, accès externe, outils interactifs et archives de salles À partir de 18,88 $ par mois et par utilisateur

Pourquoi choisir des alternatives à Teamflow ?

Voici pourquoi de nombreuses équipes se mettent à la recherche d'alternatives à Teamflow :

Votre flux de travail a changé : les équipes hybrides ou asynchrones peuvent avoir besoin de moins de présence et de plus de flexibilité

il manque des intégrations clés :* si l'outil ne se connecte pas à vos outils de télétravail , il perturbe plus qu'il n'aide

Aucune visibilité pour les commerciaux ou les RH : les données qui limitent le suivi de l'utilisation ou l'identification des lacunes

cela semble trop rigide : *L'installation spatiale peut ne pas convenir aux équipes dynamiques ou interfonctionnelles

vous avez besoin de meilleures options asynchrones : *les équipes qui valorisent la concentration et la flexibilité peuvent préférer des outils conçus pour la communication asynchrone entre les équipes

🧠 Fait amusant : les offres d'emploi à distance sont en hausse. FlexJobs a rapporté une augmentation de 8 % des listes d'offres d'emploi entièrement à distance. La demande la plus forte concerne l'informatique et les technologies de l'information, suivies par la gestion de projet, l'équipe commerciale, les opérations et les soins de santé.

Les meilleures alternatives à Teamflow

Voici notre sélection des meilleures alternatives à Teamflow. 👇

1. ClickUp (idéal pour organiser, enregistrer et mettre en œuvre des réunions dans un seul environnement de travail)

Assistance à la collaboration à distance avec ClickUp Chat Facilitez la collaboration à distance sans frais d'activer/désactiver dans ClickUp Discuter

Le logiciel de gestion de projet pour équipes à distance ClickUp offre aux équipes à distance un espace unique pour discuter, attribuer des tâches, enregistrer les mises à jour et suivre les résultats sans changement de contexte. ClickUp résout le problème de la dispersion du travail en regroupant toutes vos tâches dans un espace de travail unifié et alimenté par l'IA. Voici comment :

Discutez là où se trouvent vos tâches

ClickUp Discuter relie les discussions à vos tâches, listes ou projets afin que le contexte accompagne la discussion.

Demandez à ClickUp Brain de résumer les fils de discussion ClickUp Discuter

Ainsi, lorsqu'un concepteur signale un problème en synchronisant, vous pouvez l'ajouter au chat des tâches, étiqueter l'équipe de développement et créer immédiatement une tâche de suivi. Vous n'avez pas besoin de reformuler le problème ni de copier-coller les mises à jour entre les différents outils.

Et l'assistant IA intégré, ClickUp Brain, rend tout cela encore plus fluide. Par exemple, si quelqu'un rejoint le fil de discussion plus tard et demande ce qui se passe, il peut résumer l'ensemble de la discussion et lier au travail effectué jusqu'à présent.

💡 Bonus : Vous recherchez une application qui soit plus qu'un simple bureau virtuel ? Recherchez instantanément dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et toutes vos applications connectées, ainsi que sur le Web, pour trouver rapidement des fichiers, des documents et des pièces jointes

Utilisez la fonction Talk to Text pour poser des questions, dicter des notes et gérer votre travail à la voix, en mode mains libres, où que vous soyez

Remplacez des dizaines d'outils d'IA déconnectés tels que ChatGPT, Claude et Gemini par une plateforme unifiée et prête pour l'entreprise qui rassemble tout votre travail et vos capacités d'IA Essayez ClickUp Brain MAX , la super application IA qui vous comprend vraiment, car elle connaît votre travail. Abandonnez la multitude d'outils IA, utilisez votre voix pour accomplir votre travail, créer des documents, attribuer des tâches aux membres de votre équipe, et bien plus encore. Capturez des idées, partagez des instructions et accomplissez vos tâches 4 fois plus rapidement grâce à la fonction Talk to Text dans ClickUp Brain MAX

Partagez rapidement des informations contextuelles sans réunion

Bien sûr, tout ne fonctionne pas dans le texte. La vidéo asynchrone est souvent plus facile lorsque votre équipe travaille sur plusieurs fuseaux horaires. ClickUp Clips vous permet d'enregistrer votre écran et votre voix depuis la plateforme.

Utilisez ClickUp Clips pour les mises à jour asynchrones et transformez-les en éléments clairs dans le même espace

Imaginons que le chef de produit ne puisse pas participer à la révision de la feuille de route. Vous utilisez des enregistreurs d'écran IA pour passer en revue les mises à jour, les partager dans la tâche et laisser ClickUp Brain résumer automatiquement les décisions clés. L'équipe voit ce qui change, pourquoi c'est important et ce qui nécessite un suivi. Regardez cette vidéo pour en savoir plus :

Ou si vous souhaitez vous mettre à jour dans la vie réelle, ClickUp SyncUps permet aux équipes à distance de rester alignées grâce à des vérifications rapides et structurées, directement dans votre environnement de travail.

Vous évitez également les allers-retours habituels, car les clips restent liés au travail qu'ils expliquent. Tout le monde peut répondre dans les commentaires, demander des modifications ou créer de nouvelles tâches dans ClickUp sans changer d'outil.

Forfait télétravail gratuit

Obtenez un modèle gratuit Suivez l'intégration, harmonisez les équipes et gérez la capacité grâce au modèle de plan de télétravail ClickUp

Aujourd'hui, la structure est tout aussi importante que la communication. Le modèle de plan de télétravail ClickUp vous aide à mettre cela en place dès le premier jour. Le modèle comprend également des vues et des tableaux de bord intégrés pour la charge de travail.

Les responsables peuvent détecter rapidement les surcharges, réattribuer le travail et éviter les goulots d'étranglement sans avoir recours à un outil de gestion des ressources distinct. ClickUp Brain comble les lacunes en résumant les progrès, en suggérant les prochaines étapes ou en mettant en évidence les tâches connexes.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

enregistrez et récapitulez instantanément vos réunions : *Capturez vos appels à l'aide de l'outil AI Notetaker de ClickUp, qui fait partie de la fonctionnalité Meetings de ClickUp , pour générer des transcriptions, des résumés et des tâches sans lever le petit doigt

Écrivez là où le travail se fait : créez des agendas, ajoutez des notes et attribuez les prochaines étapes dans créez des agendas, ajoutez des notes et attribuez les prochaines étapes dans ClickUp Docs afin que rien ne se perde entre les outils

*synchronisez vos outils placés dans les favoris : effectuez la connexion de Zoom, Outlook, Google Drive et bien d'autres encore à ClickUp Integrations afin que les mises à jour, les fichiers et les réunions restent au même endroit

Passez rapidement des appels : lancez des SyncUps vocaux ou vidéo directement dans ClickUp Discuter pour résoudre rapidement les blocages et conserver le contexte intact

communiquez avec votre environnement de travail depuis votre bureau : *Utilisez ClickUp Brain MAX pour naviguer, poser des questions et gérer votre travail en mode mains libres à l'aide de commandes vocales

planifiez automatiquement votre semaine : * laissez ClickUp Calendar vous suggérer les créneaux horaires idéaux pour vos tâches et vos réunions en fonction de la disponibilité et des délais de votre équipe

mettez-vous d'accord avant de commencer le travail :* définissez rapidement les attentes à l'aide des modèles de plan de communication de ClickUp qui précisent ce qu'il faut partager, quand et avec qui

Limites de ClickUp

Un trop grand nombre de fonctionnalités peut être déroutant pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur sur Reddit a partagé :

ClickUp Brain me fait gagner un temps fou, honnêtement. Je sais qu'il existe des outils d'IA avec une version gratuite assez efficace, mais le fait de passer constamment d'un onglet à l'autre est pénible. Et honnêtement, quand je suis en pleine concentration, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. J'utilise principalement l'IA pour écrire, car je travaille dans le secteur du contenu. Elle effectue également une modification en cours de ce que j'ai écrit (génial !). Documents m'aide également beaucoup. J'adore les options de mise en forme, en particulier les bannières. Elles sont trop mignonnes !

ClickUp Brain me fait gagner un temps fou, honnêtement. Je sais qu'il existe des outils d'IA avec une version gratuite assez efficace, mais le fait de passer constamment d'un onglet à l'autre est pénible. Et honnêtement, quand je suis en pleine concentration, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. J'utilise principalement l'IA pour écrire, car je travaille dans le secteur du contenu. Elle effectue également une modification en cours de ce que j'ai écrit (génial !). Documents m'aide également beaucoup. J'adore les options de mise en forme, en particulier les bannières. Elles sont trop mignonnes !

💡 Conseil de pro : Vous en avez assez d'oublier ce qui a été dit lors des réunions ? Utilisez ClickUp AI Notetaker pour enregistrer automatiquement les notes, les actions à entreprendre et les décisions, puis liez-les à des tâches afin que votre équipe reste toujours synchronisée.

2. SpatialChat (idéal pour l'organisation d'évènements interactifs)

via SpatialChat

L'outil de collaboration à distance SpatialChat vous permet de vous éloigner des discussions ennuyeuses et de vous diriger vers des groupes plus intéressants, comme vous le feriez lors d'un évènement réel. Vous n'êtes pas piégé dans une grille de têtes flottantes ; vous pouvez vous déplacer et rejoindre des discussions de manière organique.

Grâce à l'audio spatial, vous entendez les gens parler à mesure que vous vous approchez, ce qui crée ces moments naturels où vous vous demandez « Oh, de quoi discutent-ils ? » et qui rendent les évènements intéressants.

Les meilleures fonctionnalités de SpatialChat

Organisez des évènements virtuels pour favoriser le réseautage, où les participants peuvent se répartir en petits groupes et se regrouper naturellement

Envoyez des messages éphémères qui s'effacent après la durée que vous avez choisie, parfaits pour le partage de liens temporaires ou de mises à jour rapides pendant des évènements en direct

Permettez des discussions privées fluides où les participants peuvent faire une étape du groupe principal sans moments gênants du type « pouvons-nous parler en privé ? »

Diffusez des présentations dans des zones spécifiques de votre espace virtuel tout en permettant aux utilisateurs de discuter dans des zones désignées

Limites de SpatialChat

Cet outil nécessite un certain apprentissage pour les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec les concepts d'interaction spatiale

Cela peut sembler intimidant pour les participants qui préfèrent les mises en forme de réunion structurées

Les options de personnalisation pour les expériences de marque sont limitées

Tarifs SpatialChat

Free

Bureau virtuel : 5 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur SpatialChat

G2 : 4,7/5 (plus de 130 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de SpatialChat ?

Un avis publié sur G2 indique :

SpatialChat fournit un espace virtuel où vous pouvez organiser une réunion avec vos amis ou vos collègues. Ma fonctionnalité favorite est que vous pouvez partager la pièce, et le volume de la discussion s'amplifie ou diminue à mesure que vous vous rapprochez ou vous éloignez. Vous pouvez également partager votre écran ou une vidéo qui sera diffusée comme si elle était sur un écran.

SpatialChat fournit un espace virtuel où vous pouvez organiser des réunions avec vos amis ou vos collègues. Ma fonctionnalité favorite est que vous pouvez partager la pièce, et le volume de la discussion s'amplifie ou diminue à mesure que vous vous rapprochez ou vous éloignez respectivement. Vous pouvez également partager votre écran ou une vidéo qui sera diffusée comme si elle était sur un écran.

🔍 Le saviez-vous ? Les travailleurs entièrement à distance surpassent systématiquement leurs homologues au bureau en termes d'engagement. Le rapport Gallup montre que 31 % des employés à distance se sentent très engagés, contre 23 % pour les rôles hybrides et les rôles sur site qui permettent un certain télétravail, et seulement 19 % pour ceux qui ne le permettent pas.

3. Gather (idéal pour les environnements de bureau utilisant le pixel art)

via Gather

Vous vous souvenez quand la vie au bureau ressemblait davantage à une sortie entre amis qu'à du travail ? Gather vous fait revivre cette énergie grâce à des environnements 2D en pixels qui rappellent ceux d'un jeu Super Nintendo.

Les membres de votre équipe apparaissent sous forme d'avatars qui se promènent dans des espaces de bureau personnalisés, achevés de salles de réunion, d'espaces café et de plantes décoratives aléatoires.

L'audio de proximité crée des interactions naturelles. Vous pouvez vous rendre au bureau de quelqu'un pour entamer une discussion, ce qui peut sembler gênant jusqu'à ce que vous réalisiez à quel point ces moments spontanés du type « Salut, j'ai une petite question... » vous manquent.

Rassemblez les meilleures fonctionnalités

Créez des dispositions de bureau élaborées à l'aide d'un éditeur de carte intuitif, achevé avec du mobilier, des décorations et des objets interactifs qui déclenchent différentes actions

Profitez d'un flux de discussion naturel, les voix devenant plus fortes lorsque vous vous approchez de vos collègues et plus faibles lorsque vous vous éloignez, imitant ainsi la dynamique spatiale réelle

Réservez des salles de conférence en vous y rendant et en vous connectant automatiquement avec les autres participants déjà présents dans l'espace

Concevez des bureaux privés et des zones calmes où les membres de l'équipe doivent obtenir une permission explicite pour entrer

Rassembler les limites

Le style pixel art du logiciel peut ne pas plaire à tous les professionnels

Une bonne connexion Internet est nécessaire pour garantir la fluidité des mouvements de l'avatar et la qualité audio

Gather peut être source de distraction pour les membres de l'équipe qui ont besoin de se concentrer intensément

Obtenir les tarifs

Gratuit (pour 10 utilisateurs)

Premium : 7 $/mois par utilisateur

Recueillez des évaluations et des avis

G2 : 4,9/5 (plus de 260 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Gather ?

Extrait d'un fil de discussion Reddit:

Mon équipe l'a beaucoup utilisé pour toutes les réunions internes. En tant qu'équipe entièrement à distance, nous l'avons utilisé toute la journée. C'était un excellent moyen de signaler à l'avance quand nous étions disponibles pour une discussion. Il n'était plus nécessaire d'envoyer un message à quelqu'un pour lui demander « peux-tu discuter ? ». J'ai vraiment apprécié cet aspect.

Mon équipe l'a beaucoup utilisé pour toutes les réunions internes. En tant qu'équipe entièrement à distance, nous l'avons utilisé toute la journée. C'était un excellent moyen de signaler à l'avance quand nous étions disponibles pour discuter. Il n'était plus nécessaire d'envoyer un message à quelqu'un pour lui demander s'il était disponible pour discuter. J'ai vraiment apprécié cet aspect.

4. Kumospace (idéal pour créer des répliques réalistes de bureaux avec des salles virtuelles)

via Kumospace

Kumospace offre des environnements photoréalistes dans lesquels vous pouvez recréer la disposition physique de votre entreprise, jusqu'aux affiches motivantes un peu bizarres dans la salle de pause. Cette alternative à Teamflow met l'accent sur la mémoire spatiale, aidant les télétravailleurs à maintenir le mapper mental qu'ils avaient lorsqu'ils pouvaient se rendre physiquement au bureau de Becky ou prendre un café près du coin réservé à l'équipe marketing.

Vous bénéficiez de la même disposition familière sans les trajets quotidiens, ainsi que de la possibilité d'espaces personnalisés qui nécessiteraient des rénovations coûteuses dans la vie réelle.

Les meilleures fonctionnalités de Kumospace

Naviguez entre les différents étages et services en cliquant sur les ascenseurs ou les escaliers, tout en assurant la maintenance de la structure hiérarchique des immeubles de bureaux traditionnels

Réclamez des bureaux et des postes de travail personnels que vos collègues peuvent visiter en se déplaçant, ce qui permet de préserver les échanges informels qui ont lieu dans les bureaux physiques

Réservez des salles de réunion via une interface visuelle qui affiche en temps réel leur occupation et leur disponibilité afin de respecter les règles de conduite des réunions virtuelles

Personnalisez l'esthétique de chaque environnement de travail tout en assurant la maintenance des normes de conception et des éléments de marque cohérents à l'échelle de l'entreprise

Limites de Kumospace

Des besoins en ressources plus importants peuvent ralentir les ordinateurs plus anciens

Le temps d'installation nécessaire à la création de répliques détaillées des bureaux est considérable

Les coûts mensuels peuvent rapidement s'accumuler pour les grandes équipes, obligeant les utilisateurs à se tourner vers des alternatives à Kumospace

Tarifs Kumospace

Free

Entreprise : 16 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Kumospace

G2 : 4,8/5 (plus de 250 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

5. ivCAMPUS (idéal pour les établissements d'enseignement)

via ivCAMPUS

Les cours réguliers sur Zoom donnent souvent l'impression de regarder la peinture sécher, surtout lorsque vous essayez d'impliquer 200 étudiants qui ont éteint leur caméra. ivCAMPUS crée des campus virtuels qui font du travail pour la vie universitaire.

Pensez à des amphithéâtres interactifs où les étudiants peuvent lever la main de manière visuelle, à des salles d'étude pour les projets de groupe et à des bureaux de professeurs dotés de systèmes de file d'attente appropriés pour les heures de permanence.

Cette alternative à Teamflow comprend les flux de travail académiques au lieu d'essayer d'imposer les besoins éducatifs dans un logiciel de réunion générique.

les meilleures fonctionnalités d'ivCAMPUS

Mettez en place des heures de bureau virtuelles avec des systèmes de file d'attente visuels qui permettent aux étudiants de voir leur place dans la file et le temps d'attente estimé

Lancez des cours interactifs avec des sondages, des discussions en petits groupes et des tableaux blancs collaboratifs qui permettent aux grandes classes de rester engagées tout au long de la session

Suivez automatiquement l'assiduité et la participation grâce à des interactions spatiales pour une expérience immersive

Coordonnez les évènements à l'échelle du campus, tels que les journées d'orientation, les salons de l'emploi et les cérémonies de remise des diplômes, grâce à la gestion de la capacité et au contrôle des flux de personnes

limites d'ivCAMPUS

Il est principalement conçu pour des cas d'utilisation éducatifs, ce qui limite ses applications en entreprise

Nécessite une formation pour les membres du corps enseignant qui ne sont pas familiarisés avec la navigation dans un environnement virtuel

Défis liés à l'intégration avec les systèmes d'information étudiants existants

tarifs ivCAMPUS

Essai gratuit

Tarification personnalisée

évaluations et avis sur ivCAMPUS

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

📮 ClickUp Insight : 48 % des employés affirment que le travail hybride est idéal pour concilier vie professionnelle et vie privée. Cependant, avec 50 % d'entre eux travaillant encore principalement au bureau, il peut être difficile de rester aligné entre les différents emplacements. Mais ClickUp est conçu pour tous les types d'équipes : à distance, hybrides, asynchrones et tout ce qui se trouve entre les deux. Grâce à ClickUp Discuter & Assigned Comments, les équipes peuvent rapidement partager des mises à jour, donner leur avis et transformer les discussions en actions, sans réunions interminables. Collaborez en temps réel via ClickUp Documents et ClickUp Tableaux blancs, attribuez des tâches directement à partir des commentaires et assurez-vous que tout le monde soit sur la même page, quel que soit son lieu de travail ! 💫 Résultats concrets : STANLEY Sécurité a constaté une augmentation de 80 % de la satisfaction au travail d'équipe grâce aux outils de collaboration fluide de ClickUp.

6. Sococo (idéal pour les flux de travail structurés d'équipe)

via Sococo

Si Gather est le collègue sympa qui décore son bureau avec des figurines, Sococo est celui qui est organisé et qui utilise des codes couleurs pour son calendrier. Il considère les bureaux virtuels comme des outils de productivité plutôt que comme des expériences sociales.

Vous bénéficiez de salles dédiées à différentes activités de travail, d'indicateurs de disponibilité clairs et d'une intégration transparente avec les applications que votre équipe utilise déjà quotidiennement.

Sococo séduit les équipes qui souhaitent que le télétravail soit synonyme de professionnalisme et d'efficacité plutôt que de nouveauté et d'expérimentation. Il s'agit moins de « jouer dans notre cabane virtuelle » que de « faire du travail dans notre QG numérique »

Les meilleures fonctionnalités de Sococo

Désignez des salles spécifiques pour la gestion de projet de production vidéo en cours, où les membres de l'équipe peuvent entrer et sortir à leur guise

Surveillez la disponibilité et le statut de concentration de votre équipe grâce à des indicateurs de présence en temps réel qui se mettent à jour automatiquement en fonction de l'emplacement et de l'activité de la salle

Archivez les discussions et le contenu de partage pour référence future, afin de maintenir la continuité du projet même lorsque les membres de l'équipe changent

Limites de Sococo

L'interface semble plus professionnelle et moins attrayante que les alternatives à Teamflow de type jeu vidéo

Options de personnalisation limitées pour la disposition des salles et la conception des bureaux

Il nécessite un abonnement même pour les fonctionnalités de base que d'autres plateformes offrent gratuitement

Tarifs Sococo

Sococo : 14,99 $/mois par utilisateur (minimum 10 utilisateurs)

Unlimited : 24,99 $/mois par utilisateur (minimum 100 utilisateurs, facturation annuelle)

Évaluations et avis sur Sococo

G2 : 4,3/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sococo ?

Selon une critique de G2:

Ce qui m'aide le plus avec Sococo, c'est que cela me donne l'impression d'être au bureau avec mes collègues à distance, même si nous travaillons tous depuis des emplacements différents. J'apprécie de pouvoir avoir un espace personnalisé dans l'espace de bureau virtuel et de l'utiliser comme un véritable bureau avec des salles qui servent à différents usages. Les outils de statut en ligne, de notification et de réunion contribuent à rendre la journée de travail plus personnelle.

Ce qui m'aide le plus avec Sococo, c'est que cela me donne l'impression d'être au bureau avec mes collègues à distance, même si nous travaillons tous depuis des emplacements différents. J'apprécie de pouvoir avoir un espace personnalisé dans l'espace de bureau virtuel et de l'utiliser comme un vrai bureau avec des salles qui servent à différents usages. Les outils de statut en ligne, de notification et de réunion contribuent à rendre la journée de travail plus personnelle.

🧠 Fait amusant : Environ 83 % des employés déclarent se sentir plus productifs dans des environnements hybrides/à distance que dans des paramètres de bureau/sur site. C'est un signe clair que la flexibilité est devenue l'une des principales priorités de la main-d'œuvre actuelle.

7. Tandem (idéal pour les connexions vocales instantanées)

via Tandem

Vous connaissez ce moment où vous avez besoin de poser une question rapide à quelqu'un, mais où organiser une réunion semble ridicule ? Tandem élimine cette friction. Vous pouvez cliquer sur le profil de n'importe quel membre de l'équipe et commencer à discuter immédiatement, sans invitation, sans salle d'attente, sans rituel du « vous m'entendez maintenant ? ».

La plateforme part du principe que la plupart des discussions au travail se déroulent de manière spontanée et ne nécessitent pas le même formalisme qu'une réunion du conseil d'administration. Les appels vocaux sont activés par défaut, car la plupart des questions rapides ne nécessitent pas de vidéo, mais vous pouvez passer à la vidéo à tout moment.

Les meilleures fonctionnalités de Tandem

Affichez des indicateurs de statut en temps réel qui indiquent qui est disponible pour répondre rapidement à des questions et qui est en mode concentration intense et ne doit pas être interrompu

Effectuez un partage spontané de vos écrans pendant toute discussion active sans installation logicielle supplémentaire ni demande de permission

Maintenance : restez informé en permanence des activités de l'équipe grâce à des signaux audio et visuels discrets qui ne nécessitent pas une attention constante ni une surveillance active

Limites de Tandem

Fonctionnalités limitées au-delà des communications vocales et vidéo de base

Pas de salles de réunion permanentes ni d'espaces dédiés aux projets en cours

Peut perturber les membres de l'équipe qui ont besoin d'un temps de concentration ininterrompu

Tarification Tandem

Free

petites équipes : *59 $/mois (jusqu'à 10 utilisateurs)

Équipes de taille moyenne : 119 $/mois (jusqu'à 50 utilisateurs)

Grandes équipes : 449 $/mois (nombre d'utilisateurs illimité)

Évaluations et avis Tandem

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

8. Teemyco (Idéal pour les expériences de bureau virtuel de marque)

via Teemyco

Teemyco vous permet de recréer numériquement la disposition de votre bureau, achevée avec les couleurs de votre marque, les logos de votre entreprise et des citations inspirantes sur les murs (vous voyez ce que nous voulons dire !).

Les équipes peuvent personnaliser la disposition de leurs bureaux virtuels avec différentes salles et intégrer des éléments de l'image de marque de l'entreprise afin de préserver l'identité corporative que tout le monde a travaillé si dur à établir.

L'alternative à Teamflow vise à faire en sorte que le télétravail ressemble moins à une série de visio-conférences aléatoires et davantage à une culture d'entreprise cohésive.

Les meilleures fonctionnalités de Teemyco

Épingle les documents et ressources importants sur des tableaux d'affichage virtuels dans chaque salle, créant ainsi des espaces dédiés aux informations sur les projets en cours et aux mises à jour de l'équipe.

Intégrez les notifications du calendrier et de Slack directement dans votre environnement de bureau virtuel afin d'améliorer la collaboration et de garantir l'accessibilité de tous les canaux de communication.

Utilisez les réactions emoji, les boutons « pause café » et d'autres fonctionnalités sociales pour maintenir les connexions au sein de l'équipe et célébrer les réussites.

Limites de Teemyco

La personnalisation et l'installation de votre espace de bureau virtuel nécessitent beaucoup de temps de configuration.

Cela peut sembler intimidant pour les équipes qui préfèrent des outils de communication plus simples et moins visuels.

Fonctionnalités avancées limitées par rapport aux alternatives Teamflow spécialisées dans les réunions ou la gestion de projet.

Tarifs Teemyco

Essai gratuit de 14 jours

8 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Teemyco

G2 : 4,8/5 (plus de 90 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Teemyco ?

D'après une critique publiée sur G2:

Teemyco facilite la coopération, même au sein d'un même bâtiment. Je peux simplement me rendre dans le bureau de mes collègues en un seul clic. Nous utilisons également cet outil pour nos clients, qui viennent directement dans notre bureau virtuel et l'apprécient beaucoup. Plus besoin de Teams, Google Meet, etc.

Teemyco facilite la coopération, même au sein d'un même bâtiment. Je peux simplement me rendre dans le bureau de mes collègues en un seul clic. Nous utilisons également cet outil pour nos clients, qui accèdent directement à notre bureau virtuel et l'apprécient beaucoup. Plus besoin de Teams, Google Meet, etc.

🔍 Le saviez-vous ? La plupart des jeunes travailleurs ne sont pas prêts à renoncer à la flexibilité. En fait, 77 % des membres de la génération Z et 75 % des milléniaux qui pratiquent le télétravail ou occupent un rôle hybride déclarent qu'ils envisageraient de quitter leur emploi s'ils devaient se rendre sur place à temps plein.

9. Slack (idéal pour la coordination d'équipe par texte)

via Slack

Alors que tout le monde se lance dans la création de bureaux virtuels et d'expériences audio spatiales, Slack reste fidèle à ce qu'il fait le mieux : organiser la communication des équipes autour de thèmes et de projets plutôt que d'espaces physiques.

Il ne cherche pas à recréer la disposition de votre bureau ni à vous faire déambuler sous la forme d'un avatar numérique. Il est fournisseur, prestataire, d'une infrastructure de texte sur laquelle la plupart des équipes à distance s'appuient pour collaborer quotidiennement en temps réel. Les canaux permettent d'organiser les discussions, tandis que les intégrations assurent la connexion de l'ensemble de vos outils.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Automatisez les processus routiniers grâce à un générateur de flux de travail et à des intégrations de bots qui gèrent les tâches répétitives telles que la planification de réunions et les mises à jour de statut.

Connectez-vous à des milliers d'applications tierces grâce à une place de marché mature dédiée au travail collaboratif.

Fil de réponses à des messages spécifiques dans des canaux très actifs, en conservant la cohérence même lorsque plusieurs discussions ont lieu simultanément.

Limites de Slack

Son utilisation peut devenir fastidieuse en raison des notifications constantes et de la prolifération des canaux.

Les fonctionnalités de visio-conférence sont assez limitées par rapport à celles des concurrents de Slack

Les fonctionnalités de fil peuvent fragmenter les discussions et les rendre difficiles à suivre.

Tarifs Slack

Free

Pro : 8,75 $/mois par utilisateur

Business+ : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise Grid : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Slack

G2 : 4,5/5 (plus de 35 375 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 24 045 avis)

10. Roam (idéal pour les espaces virtuels flexibles)

via Roam

La plupart des alternatives à Teamflow vous obligent à effectuer une validation sur une seule disposition et à vous y tenir, comme si vous signiez un bail numérique. Roam adopte l'approche inverse avec des espaces qui se remodèlent en fonction de ce que vous faites.

Vous avez besoin d'une salle de brainstorming pour des sessions créatives ? Créez-la. Vous avez une présentation client cet après-midi ? Reconfigurez le même espace avec des outils de présentation et une image de marque professionnelle. Pour l'atelier de formation de demain, transformez-le à nouveau.

Cette flexibilité sur le lieu de travail séduit les cabinets de conseil, les agences et toutes les équipes dont le travail varie considérablement d'un projet à l'autre.

Les meilleures fonctionnalités de Roam

Passez d'une configuration de salle préenregistrée à une autre pour les types de réunions récurrentes, les présentations de client ou les phases de projet sans avoir à recréer les espaces à chaque fois

Invitez des collaborateurs externes à rejoindre des espaces de projet spécifiques tout en conservant des limites de sécurité qui empêchent l'accès à d'autres travaux de clients ou à des discussions internes

Utilisez des outils interactifs persistants tels que des tableaux blancs collaboratifs, des murs de notes autocollantes et le partage de documents qui enregistrent automatiquement la progression entre les sessions

Archivez les installations complètes des salles, y compris tous les contenus et configurations de partage, pour référence future ou réutilisation avec des types de projets similaires

Limites de Roam

Une reconfiguration fréquente de l'espace peut dérouter les membres de l'équipe qui préfèrent la cohérence

Modèles et préréglages limités par rapport aux alternatives à Teamflow, avec des structures de salles fixes

Tarifs Roam

2025 : 18,88 $/mois par membre actif

2026 : 19,88 $/mois par membre actif

Évaluations et avis sur Roam

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Roam ?

Comme partagé sur G2:

Roam est un bureau virtuel complet que j'utilise quotidiennement depuis quelques mois. Il vous permet de voir qui est en ligne, de savoir qui est à la porte (démarrer un appel vocal) et de voir qui parle à qui. Le partage d'écran affiche les curseurs des autres utilisateurs, ce qui permet à chacun de pointer vers l'écran d'un autre utilisateur en survolant simplement le partage d'écran (ce qui est très utile). […] Il faut du temps pour s'y habituer, car ce n'est pas intuitif. Les notifications sont les pires. Un appel est juste un bip, si vous manquez le bip, vous manquez l'appel. Il n'y a pas de notifications en attente au niveau du bureau (du moins sur le centre de notifications de Mac).

Roam est un bureau virtuel complet que j'utilise quotidiennement depuis quelques mois. Il vous permet de voir qui est en ligne, de savoir qui est à la porte (démarrer un appel vocal) et de voir qui parle à qui. Le partage d'écran affiche les curseurs des autres utilisateurs, ce qui permet de pointer vers l'écran d'un autre utilisateur en survolant simplement le partage d'écran (ce qui est très utile). […] Il faut du temps pour s'y habituer, car ce n'est pas intuitif. Les notifications sont les pires. Un appel est juste un bip, si vous manquez le bip, vous manquez l'appel. Il n'y a pas de notifications en attente au niveau du bureau (du moins sur le centre de notifications de Mac).

🔍 Le saviez-vous ? Le Forum économique mondial prévoit une forte augmentation des emplois numériques dans le monde. D'ici 2030, ces rôles devraient connaître une croissance de 25 %, pour atteindre plus de 90 millions de positions.

ClickUp est l'endroit où les équipes à distance travaillent le mieux

Vous n'avez pas besoin d'un bureau virtuel pour prouver que votre équipe travaille. Vous avez besoin d'un espace où le travail avance, où les discussions restent claires et où personne n'est obligé d'attendre que quelqu'un apparaisse « en ligne »

Si la plupart des alternatives à Teamflow ressemblent davantage à des solutions provisoires qu'à des solutions définitives, il est temps d'essayer quelque chose qui vous aide à terminer votre travail.

ClickUp rassemble vos tâches, vos documents, vos mises à jour et vos vérifications dans un espace connecté sans obliger personne à rester assise dans une salle numérique.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp! ✅