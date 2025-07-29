les 10 meilleures alternatives à Amplenote pour la prise de notes, les tâches et la productivité

Vous recherchez des alternatives à Amplenote parce que vos notes méritent une touche supplémentaire ou parce que vous aimeriez simplement qu'elles en fassent plus ? Nous comprenons.

Si Amplenote est idéal pour jongler entre les tâches, les notes interconnectées et les idées, il ne convient pas à tout le monde. Vous recherchez peut-être quelque chose de plus élégant, plus simple ou moins... « Amplenote ».

Que vous soyez un expert en productivité, un minimaliste ou un accro au bullet journal passé au numérique, il existe une application de prise de notes faite pour vous.

Dans ce tour d'horizon, nous explorerons les meilleures alternatives à Amplenote qui sauront conquérir votre cœur d'organisateur, ou tout au moins votre onglet de signets. C'est parti !

Qu'est-ce qu'Amplenote ?

Amplenote combine une application de prise de notes et de gestion des tâches en un seul outil, vous permettant de créer des liens retour, d'intégrer des listes de tâches directement dans vos notes et de synchroniser les évènements de base de votre calendrier. Pourtant, de nombreux utilisateurs trouvent qu'elle ne s'intègre pas aussi facilement qu'ils l'auraient souhaité dans leur flux de travail.

Sur Reddit, les utilisateurs louent sa flexibilité, mais admettent qu'il faut quelques semaines, voire quelques mois, pour vraiment l'exploiter pleinement, ce qui les pousse à rechercher des alternatives à Amplenote. Il peut sembler limitatif pour ceux qui préfèrent la pensée non linéaire, c'est-à-dire ceux qui préfèrent le brainstorming, le mind mapping ou la connexion libre d'idées abstraites.

Pourquoi choisir une alternative à Amplenote ?

Si vous vous êtes déjà senti bloqué par l'installation d'Amplenote ou si vous souhaitiez une solution plus aboutie dès le départ, voici les principales raisons d'explorer les alternatives à Amplenote :

Collaboration en temps réel limitée : Amplenote ne permet pas la modification en cours par plusieurs utilisateurs, ce qui rend le travail d'équipe plus difficile

Fonctionnalités d'IA manquantes ou basiques : les outils permettant de résumer, d'organiser ou d'écrire à l'aide de l'IA sont soit minimaux, soit absents

Calendrier et structure de notes rigides : les vues, modèles et personnalisations limités peuvent vous ralentir

Intégrations tierces plus faibles : si vous gérez des projets complexes impliquant des échéanciers, la collaboration entre équipes ou des transferts interfonctionnels, vous pourriez vous retrouver à passer d'Amplenote à d'autres outils pour combler les lacunes, comme : si vous gérez des projets complexes impliquant des échéanciers, la collaboration entre équipes ou des transferts interfonctionnels, vous pourriez vous retrouver à passer d'Amplenote à d'autres outils pour combler les lacunes, comme un logiciel de gestion de projet

Courbe d'apprentissage abrupte : bien que puissant, Amplenote nécessite du temps et des efforts pour être entièrement configuré et utilisé

Interface obsolète : l'interface utilisateur peut sembler peu pratique lors du traitement de longues notes ou de la gestion de listes de tâches complexes et volumineuses dans votre compte Amplenote. Certains utilisateurs de Reddit estiment que l'application mobile doit être améliorée et que la vue Calendrier ne fournit pas une vue d'ensemble complète

Cela dit, explorons quelques alternatives à Amplenote dotées de fonctionnalités robustes qui vous aideront à surmonter ces défis.

👀 Le saviez-vous ? La prise de notes a toujours été une partie essentielle de l'histoire humaine. Les Grecs anciens ont développé l'hypomnema, qui est un registre personnel des sujets importants. Traduit en français, ce terme grec signifie rappel, note, registre public, commentaire, anecdote, brouillon et copie.

Les alternatives à Amplenote en un coup d'œil

Vous trouverez dans cette liste un outil adapté à vos flux de travail ou à vos besoins en matière de prise de notes :

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* ClickUp Prise de notes IA qui automatise la prise de notes lors des réunions, documents pour des notes rapides, libellés codés par couleur, transcription de mémos vocaux en texte Les équipes qui ont besoin d'un environnement de travail tout-en-un alimenté par l'IA pour les tâches, les notes et les projets Forfait Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises Microsoft OneNote Canvas libre, carnets sectionnés, assistance stylus, intégration Microsoft 365 Prise de notes visuelles dans l'écosystème Microsoft Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 9,99 $/mois Google Keep Les travailleurs du savoir et les chercheurs ont besoin de confidentialité et d'un environnement de travail basé sur des liens Utilisateurs occasionnels qui ont besoin d'une solution simple et rapide pour prendre des notes et créer des rappels rapides Forfait Free disponible Apple Notes synchronisation iCloud, dossiers et étiquettes, scanner de documents, verrouillage par Face ID/Touch ID Prise de notes minimaliste sur tous les appareils Apple Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 0,99 $/mois Obsidian Notes Markdown, liens bidirectionnels, affichage graphique, stockage local, mode Canva Les utilisateurs veulent des notes consultables et un suivi des tâches sur tous leurs appareils Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 5 $/mois par utilisateur Evernote Web Clipper, recherche OCR, modification et recherche IA, tâches intégrées, accès hors ligne Utilisateurs qui souhaitent pouvoir rechercher des notes et effectuer le suivi des tâches sur tous leurs appareils Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 14,99 $/mois Tana Saisie vocale IA, supertags, notes structurées, flux personnalisés, transcriptions Utilisateurs privilégiant l'IA qui ont besoin de systèmes de prise de notes structurés et consultables Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 10 $/mois Nimbus Note (FuseBase) Environnements de travail, agents IA, bases de données dans les notes, captures d'écran, portails clients Équipes ayant besoin d'une collaboration structurée et d'une documentation à l'image de leur marque Tarification personnalisée disponible Workflowy Imbrication infinie, plans repliables, affichage Kanban, éléments en miroir Les adeptes des listes et les minimalistes qui organisent en listes Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 8,99 $/mois Supernotes Mise en forme de fiches, liens retour, collaboration, affichage de graphiques 2D/3D Étudiants et penseurs qui ont besoin d'une gestion atomique et visuelle de leurs notes Forfait Free disponible ; tarification personnalisée

Les meilleures alternatives à Amplenote

Visitez les all-stars qui font ce qu'Amplenote fait, plus quelques petites choses en plus, en commençant par notre favori interne.

1. ClickUp (meilleur environnement de travail tout-en-un alimenté par l'IA)

Laissez l'IA capturer vos discussions avec ClickUp AI Notetaker et les convertir en tâches et actions

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail et constitue une alternative convaincante à Amplenote. Si vous cherchez à aller au-delà de la productivité personnelle pour passer à la collaboration en équipe, la gestion des tâches, les rappels automatisés et la prise de notes alimentée par l'IA, ClickUp est la solution qu'il vous faut.

Laissez l'IA prendre vos notes lors de vos déplacements

Le preneur de notes IA de ClickUp transcrit et résume automatiquement toutes vos réunions virtuelles pour vous. Vous pouvez transformer ces notes en tâches exploitables qui peuvent être suivies partout et à tout moment.

Transcrivez et automatisez les notes de réunion à l'aide de ClickUp AI Notetaker

Cette vidéo vous donne un aperçu de l'utilisation de l'IA pour les comptes rendus de réunion :

Prenez des notes et rédigez des résumés méticuleux avec Brain

L'assistant IA de ClickUp, ClickUp Brain, peut exporter des notes vocales et créer des résumés pour vos notes de recherche. Voici pourquoi Brain se distingue comme logiciel de compte-rendu de réunion:

Transcription et résumé automatiques des réunions

Recherchez vos tâches ou vos notes dans Brain

Génère des plans, des éléments d'action ou des résumés à partir de notes brutes

Faites émerger des idées grâce à la puissance de plusieurs LLM, notamment ChatGPT, Claude, Gemini et bien d'autres encore

Posez des questions sur les réunions et obtenez des réponses en quelques secondes grâce à ClickUp Brain

Profitez de la dictée vocale alimentée par l'IA qui transcrit ET modifie vos notes avec ClickUp Talk to Text

Laissez libre cours à votre imagination en dictant vos notes et vos idées éparpillées dans ClickUp Talk to Text. Le logiciel enregistrera votre voix, éliminera et corrigera toute erreur verbale, et comme il fait partie de l'écosystème ClickUp, vous pouvez lui demander de créer des tâches à partir de vos notes vocales, d'assigner des membres de l'équipe, et plus encore !

Vous pouvez choisir parmi plus de 40 langues pour enregistrer vos notes !

Capturez des idées, partagez des instructions et accomplissez vos tâches 4 fois plus rapidement avec ClickUp. Parler à texte

💡 Bonus : Si vous souhaitez : Recherchez instantanément vos notes, fichiers et livres électroniques dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et TOUTES vos applications connectées + le Web

Utilisez Talk to Text pour poser des questions, dicter et commander votre travail à la voix, sans les mains et où que vous soyez

Remplacez des dizaines d'outils d'IA disparates tels que ChatGPT, Claude et Gemini par une solution d'IA contextuelle unique Essayez ClickUp Brain MAX , un compagnon de bureau IA qui vous comprend vraiment, car il connaît votre travail. Abandonnez la prolifération des outils d'IA, utilisez votre voix pour accomplir votre travail, créez des documents de politique, attribuez des tâches aux membres de l'équipe, et plus encore.

Vous pouvez également abandonner votre bloc-notes physique pour noter vos idées à 2 heures du matin sur le bloc-notes ClickUp, qui se synchronisera de manière transparente avec vos tâches, vos projets et vos documents.

Structurez et concrétisez vos idées grâce aux documents et aux tâches

Les documents ClickUp sont des mini-wikis collaboratifs riches où les notes de réunion, les idées et les plans cohabitent avec les tâches. Contrairement aux pages cloisonnées des applications de prise de notes traditionnelles, vous pouvez intégrer des tâches directement dans les documents ClickUp, étiqueter vos coéquipiers et créer des spécifications de projet immédiatement exploitables.

Rédigez et organisez vos transcriptions grâce à la modification en temps réel et à l'intégration des tâches dans ClickUp Docs

Les tâches ClickUp vous permettent de gérer des projets de petite à grande envergure dans un seul endroit centralisé. Vous pouvez les attribuer, les hiérarchiser, définir des dépendances et les afficher dans les vues Liste, Tableau, Gantt et Calendrier pour une flexibilité totale.

Créez, attribuez et suivez des tâches avec des priorités, des échéances et des dépendances grâce aux tâches ClickUp

Le plus intéressant, c'est que les rappels de ClickUp se synchronisent avec vos tâches et votre calendrier. Ils vous permettent de respecter vos délais, d'assurer le suivi ou d'effectuer des tâches ponctuelles. Ils sont utiles lorsque vous consignez des idées dans des documents, mais que vous devez agir plus tard.

Saviez-vous que ClickUp est un outil d'IA gratuit pour les réunions? ClickUp fait tout, de la prise de notes à l'exécution de projets en toute transparence, tout en fournissant des analyses robustes, une prise de notes facile et des visualisations accrocheuses, le tout avec des capacités d'IA avancées.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Déclenchez automatiquement des actions à l'aide à l'aide des automatisations ClickUp pour créer, attribuer ou mettre à jour des tâches dès qu'une nouvelle transcription ou note de réunion arrive dans votre environnement de travail.

améliorez les transcriptions de vos réunions* grâce à des étiquettes de tâches personnalisées : ajoutez des informations contextuelles telles que le type de réunion, le nom du client ou la priorité afin que tout soit organisé et facile à suivre.

Déposez des extraits riches en contexte dans dans ClickUp Assign Comments pour attribuer des tâches directement à partir de transcriptions et fournir une référence précise sans partager l'intégralité des documents.

Limites de ClickUp :

Courbe d'apprentissage plus raide pour les nouveaux utilisateurs en raison de la bibliothèque de fonctionnalités très complète

Tarifs ClickUp :

Évaluations et avis sur ClickUp :

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis G2 dit :

ClickUp est l'un de ces outils qui vous séduisent au fil du temps... Au lieu de jongler entre dix applications différentes, ClickUp regroupe tout au même endroit.

ClickUp est l'un de ces outils qui vous séduisent au fil du temps... Au lieu de jongler entre dix applications différentes, ClickUp regroupe tout au même endroit.

2. Microsoft OneNote (le meilleur pour la prise de notes visuelles)

via Microsoft OneNote

Pour tous ceux qui utilisent déjà la suite Microsoft, Microsoft OneNote offre une transition naturelle depuis Amplenote. Faisant partie d'Office 365, il se lie de manière transparente à Word, Excel, Outlook et les autres applications, afin que vos notes soient accessibles depuis les outils que vous utilisez tous les jours.

Plutôt que de révolutionner votre façon de prendre des notes, OneNote s'appuie sur des concepts familiers : des blocs-notes divisés en sections et en pages que vous pouvez organiser comme vous le souhaitez. Vous bénéficiez d'une hiérarchie claire sans vous sentir prisonnier de modèles rigides.

Ce qui distingue OneNote, c'est sa flexibilité en matière de saisie. Vous pouvez taper librement, écrire à la main ou insérer des fichiers, et passer d'une méthode à l'autre sur la même page. Si vous disposez d'un écran tactile ou d'un stylet, le canevas se transforme en un espace où vous pouvez dessiner des schémas ou annoter des diapositives en quelques clics. Cette adaptabilité vous permet de capturer facilement vos idées dans le format de votre choix.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft OneNote

Organisez votre contenu dans des pages au format libre avec prise en charge des dessins, des images, des listes et des notes manuscrites

Utilisez Microsoft Copilot pour générer des idées, des plans ou des résumés directement dans vos notes

Synchronisez vos notes sur tous vos appareils et accédez-y hors ligne grâce à l'assistance cloud Microsoft 365

Limites de Microsoft OneNote

Les fonctionnalités IA sont disponibles uniquement lorsqu'elles sont intégrées à Microsoft Copilot

Tarifs Microsoft OneNote

Gratuit avec fonctionnalités limitées.

Inclus avec les abonnements Microsoft 365 (à partir de 9,99 $/mois pour les particuliers)

Évaluations et avis sur Microsoft OneNote

G2 : 4,5/5 (plus de 1 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de OneNote ?

Un critique de Capterra écrit :

Polyvalence : ce logiciel n'impose que peu de contraintes à la créativité et vous aide à donner vie à la disposition visuelle que vous souhaitez. Le partage des carnets a changé la donne, car il m'a apporté une grande crédibilité et la reconnaissance de mes pairs.

Polyvalence : ce logiciel n'impose que peu de contraintes à la créativité et vous aide à donner vie à la disposition visuelle que vous souhaitez. Le partage des carnets a changé la donne, car il m'a apporté beaucoup de crédibilité et la reconnaissance de mes pairs.

👀 Le saviez-vous ? Les cinq méthodes de prise de notes les plus populaires sont les suivantes : La méthode Cornell , qui compartimente vos notes , qui compartimente vos notes

Mindmapping , où vous commencez par une idée centrale au milieu de la page et vous ramifiez avec des sous-idées, des catégories et des connexions comme un arbre , où vous commencez par une idée centrale au milieu de la page et vous ramifiez avec des sous-idées, des catégories et des connexions comme un arbre

Zettelkasten , où vos notes sont connectées via des liens et des étiquettes, créant ainsi un réseau de connaissances en constante expansion , où vos notes sont connectées via des liens et des étiquettes, créant ainsi un réseau de connaissances en constante expansion

La méthode Outline , une structure hiérarchique classique, comme un , une structure hiérarchique classique, comme un arbre généalogique pour les idées

La méthode des diagrammes , qui consiste à diviser votre page en colonnes correspondant à différentes catégories et à remplir les lignes au fur et à mesure que vous recueillez des informations , qui consiste à diviser votre page en colonnes correspondant à différentes catégories et à remplir les lignes au fur et à mesure que vous recueillez des informations

⚡ Archive de modèles : Modèles gratuits pour prendre des notes et mieux s'organiser

3. Google Keep (idéal pour les notes rapides et les rappels simples)

via Google Keep

Google Keep vous permet de capturer des notes, des listes, des photos et des clips audio, puis de les organiser sur un tableau numérique flexible. Vous pouvez partager votre liste de tâches ou votre liste de courses avec votre famille et voir les éléments cochés en temps réel, sans avoir à envoyer ou recevoir de messages supplémentaires.

La fonctionnalité de mémo vocal accélère également la capture : enregistrez une note audio rapide lorsque vous êtes en déplacement, puis convertissez-la en texte plus tard pour pouvoir la consulter facilement.

Cependant, Keep peine à gérer les flux de travail plus avancés. Malgré son potentiel, il reste déconnecté de Google Tasks et Google Agenda, ce qui vous prive d'une expérience unifiée et tout-en-un.

Meilleures fonctionnalités de Google Keep

Enregistrez des mémos vocaux qui sont automatiquement transcrits en texte consultable

Organisez vos notes à l'aide de libellés et de codes couleurs

Créez des notes collaboratives en temps réel à partager avec vos amis ou votre famille

Épinglez des notes sur l'écran d'accueil de votre appareil et restez au courant des tâches prioritaires

Limites de Google Keep

Ne permet pas de prendre des notes complexes

Tarifs de Google Keep

Gratuit avec un compte Google jusqu'à 15 Go de stockage

Évaluations et avis sur Google Keep

G2 : 4,2/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 1 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Keep ?

Un utilisateur Reddit partage :

Keep est rapide et fiable, il fait très bien ce qu'il fait... C'est un excellent outil de capture/boîte de réception, idéal pour les checklists de type « tâches à faire », la recherche est très rapide. Mais il se transforme facilement en cimetière de notes et les notes complexes avec des sauts de ligne et des indentations ont l'air nulles au format carte.

Keep est rapide et fiable, il fait très bien ce qu'il a à faire... C'est un excellent outil de capture/boîte de réception, idéal pour les checklists de type « tâches à faire », la recherche est très rapide. Mais il se transforme facilement en cimetière de notes et les notes complexes avec des sauts de ligne et des indentations ont l'air affreuses au format carte.

📮 Insight ClickUp : Plus de la moitié des employés (57 %) perdent du temps à rechercher des informations professionnelles dans des documents internes ou dans la base de connaissances de leur entreprise. Et lorsqu'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent ? 1 personne sur 6 a recours à des solutions personnelles, comme fouiller dans d'anciens e-mails, notes ou captures d'écran pour rassembler les informations nécessaires. ClickUp Brain élimine les recherches en fournissant des réponses instantanées alimentées par l'IA, extraites de l'ensemble de votre environnement de travail et d'applications tierces intégrées, afin que vous obteniez ce dont vous avez besoin, sans tracas.

📚 En savoir plus : Les meilleures alternatives à Google Keep

4. Apple Notes (idéal pour la prise de notes minimaliste sur tous les appareils)

Apple Notes offre une expérience de prise de notes épurée et sans fioritures qui se synchronise de manière transparente sur tous les appareils Apple. Pour tous ceux qui ont investi dans l'écosystème Apple, c'est le choix incontournable parmi les alternatives à Amplenote pour la pensée non linéaire.

Pour lancer Notes sur un Mac, il suffit de cliquer sur une icône dans le coin, et le contenu copié depuis un iPhone est instantanément disponible sur le bureau. Vous pouvez stocker du texte, des images, des liens, des PDF, des plans et même des croquis, le tout organisé en dossiers et consultable à tout moment.

Le scanner de documents intégré transforme les pages papier en fichiers PDF sans avoir besoin d'applications supplémentaires. De plus, les croquis manuscrits ou réalisés avec l'Apple Pencil apparaissent à côté des notes saisies au clavier. Cependant, les options de mise en forme avancées (déplacement de blocs de texte, indentation complexe ou ajustements de la disposition) sont limitées. Les utilisateurs iOS à la recherche d'outils plus puissants pour la gestion des tâches seront déçus.

Les meilleures fonctionnalités d'Apple Notes

Synchronisez vos notes sur tous vos appareils Apple avec iCloud, y compris les textes, les images et les checklists

Ajoutez une couche de confidentialité à vos notes sensibles à l'aide de Face ID, Touch ID ou d'un mot de passe

Organisez vos notes dans des dossiers et sous-dossiers, et utilisez des étiquettes pour les filtrer rapidement

Modèles Apple Notes prédéfinis pour assurer la cohérence de vos notes, tâches et projets

Limites d'Apple Notes

Uniquement compatible avec les produits Apple

Tarifs Apple Notes

Gratuit avec iCloud (5 Go inclus) ; stockage supplémentaire disponible via les forfaits payants iCloud+

Évaluations et avis sur Apple Notes

App Store d'Apple : 4,6/5 (plus de 20 000 évaluations)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Apple Notes ?

Un utilisateur Reddit partage :

Idéal pour les notes rapides, manuscrites ou vocales. La synchronisation est rapide sur les appareils Apple, mais difficile d'accès depuis Windows. La version web me déconnecte sans cesse.

Idéal pour les notes rapides, manuscrites ou vocales. La synchronisation est rapide sur les appareils Apple, mais difficile d'accès depuis Windows. La version web me déconnecte sans cesse.

👀 Le saviez-vous ? Deux chercheurs de l'université de Princeton et de l'université de Californie à Los Angeles ont découvert que prendre des notes à la main est plus efficace pour la compréhension et la mémorisation que de taper des notes sur un ordinateur.

📚 En savoir plus : Meilleurs outils de communication IA

5. Obsidian (idéal pour relier des idées complexes tout en conservant la propriété totale des données)

via Obsidian

Obsidian est utile pour gérer de vastes archives personnelles, comprenant des centaines, voire des milliers de notes individuelles, parmi d'autres alternatives à Amplenote. Cette application de prise de notes permet d'établir des liens et de véritables connexions bidirectionnelles, afin que chaque idée, projet ou référence puisse être relié entre eux.

Imaginez que vous suiviez plusieurs campagnes marketing pour le même produit. Avec Obsidian, chaque note liée est reliée aux autres, et la vue graphique intégrée révèle instantanément les regroupements et les relations négligées.

Cela dit, Obsidian se concentre davantage sur l'exploration individuelle approfondie que sur la collaboration en équipe. Bien qu'il soit utile d'organiser vos notes sous forme de réseau de connaissances personnelles, cette solution ne permet pas d'ajouter des commentaires ni d'effectuer des modifications en direct.

Si votre flux de travail dépend de la transmission d'informations ou de tâches vers l'extérieur (attribution d'éléments d'action, collecte de commentaires ou synchronisation avec d'autres applications), la conception minimaliste d'Obsidian peut sembler restrictive. Il est idéal comme bac à sable solitaire pour les idées, mais il n'est pas à la hauteur lorsque vous avez besoin d'un environnement de travail entièrement intégré et orienté vers le travail d'équipe.

Les meilleures fonctionnalités d'Obsidian

Liens bidirectionnels et affichage graphique pour créer un réseau de pensées connectées, comme votre propre wiki personnel

Mode Canvas pour organiser spatialement vos idées, idéal pour le brainstorming, le mappage ou la pensée visuelle

Publiez vos notes sous forme de base de connaissances ou de wiki avec des domaines personnalisés et une conception optimisée pour le référencement

Limites d'Obsidian

La synchronisation entre les appareils nécessite un module complémentaire payant, et les fonctionnalités de collaboration sont limitées, sauf si vous utilisez des solutions de contournement

Tarifs Obsidian

Gratuit pour un usage personnel

Synchronisation : 5 $/mois par utilisateur

Publication : 10 $/mois par site

Licence commerciale : 50 $/utilisateur/an

Évaluations et avis sur Obsidian

Google Play : 4,3 (plus de 12 000 avis)

Apple Store : 4,5 (plus de 2 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent d'Obsidian

Un utilisateur Reddit partage :

Obsidian m'offre un espace d'écriture Markdown épuré qui m'aide à mieux réfléchir, mais beaucoup de fonctionnalités supplémentaires, comme l'affichage graphique, les liens retour et le plugin Smart Connections, me semblent surestimées. J'utilise principalement le graphique local et une structure de dossiers simple.

Obsidian m'offre un espace d'écriture Markdown épuré qui m'aide à mieux réfléchir, mais beaucoup de fonctionnalités supplémentaires, comme l'affichage graphique, les liens retour et le plugin Smart Connections, me semblent surestimées. J'utilise principalement le graphique local et une structure de dossiers simple.

👀 Le saviez-vous ? Roam Research est un outil de prise de notes spécialement conçu pour la pensée non linéaire. Contrairement aux applications de prise de notes traditionnelles qui organisent les informations dans des dossiers ou des documents statiques, Roam utilise un modèle graphique qui imite le fonctionnement de votre cerveau en établissant des connexions entre les idées. Obsidian offre bon nombre des mêmes fonctionnalités de base dans un package plus flexible, respectueux de la confidentialité et adapté à une utilisation hors ligne.

6. Evernote (idéal pour la synchronisation entre appareils et la capture Web)

via Evernote

Evernote conserve vos notes, documents et coupures Web à portée de main sur n'importe quel appareil. Sa recherche optimisée par OCR trouve même le texte contenu dans les images et les PDF, vous évitant ainsi d'avoir à fouiller dans vos fichiers. Le Web Clipper vous permet d'enregistrer des articles, des extraits de code ou des recettes directement dans un carnet organisé.

Avec la recherche IA et la modification IA, Evernote va au-delà du simple stockage pour devenir un véritable partenaire de productivité : il met en évidence les informations clés, range vos brouillons et vous suggère de nouvelles idées lorsque vous avez besoin d'inspiration.

Vous pouvez le lier à ClickUp, Google Agenda, Slack ou Teams, afin que les notes et les rappels de réunion s'intègrent de manière transparente dans vos outils favoris. Si vous vous demandez comment suivre vos tâches, la fonctionnalité Tâches d'Evernote peut vous aider. Vous pouvez diviser vos projets en tâches plus petites, attribuer des responsabilités et suivre la progression, le tout dans l'application.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Clipez des pages Web ou des articles entiers avec le Web Clipper et enregistrez-les dans des carnets spécifiques avec des étiquettes

Utilisez la recherche alimentée par l'IA pour trouver du contenu dans des notes, des documents, des PDF et même du texte dans des images (OCR)

Transcrivez vos notes audio en texte consultable, ce qui les rend utiles pour les réunions et les idées sur le pouce

Limites d'Evernote

Le niveau Basic (gratuit) vous limite désormais à seulement 50 notes et un bloc-notes, synchronisable avec un seul appareil

Tarifs Evernote

Gratuit : fonctionnalités de base

Personnel : 14,99 $/mois

Professionnel : 17,99 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Evernote

G2 : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 8 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent à propos d'Evernote

Un utilisateur G2 partage son avis :

Je peux enregistrer presque tout dans mon compte Evernote : notes tapées, extraits de sites Web, fichiers PDF, images. Les fonctionnalités Web Clipper et « Envoyer un e-mail à la boîte de réception » me sont particulièrement utiles.

Je peux enregistrer presque tout dans mon compte Evernote : notes saisies, extraits de sites Web, fichiers PDF, images. Les fonctionnalités Web Clipper et « Envoyer un e-mail à la boîte de réception » me sont particulièrement utiles.

🧠 Anecdote : Dans les années 1830, Charles Dickens a appris la sténographie pour devenir journaliste parlementaire, une expérience qu'il a transposée dans le caractère de David Copperfield.

📚 En savoir plus : Les meilleures alternatives à Evernote pour la prise de notes

7. Tana (meilleur environnement de travail natif IA pour une réflexion structurée)

via Tana

Tana combine les notes traditionnelles avec l'IA et la saisie vocale pour vous aider à capturer et organiser rapidement vos idées. Il est conçu pour les utilisateurs qui souhaitent transformer leurs notes en tâches, projets ou données structurées sans mise en forme manuelle.

Si vous cherchez à utiliser l'IA pour vos tâches quotidiennes, Tana vous offre une expérience naturelle. En quelques touches ou à l'aide d'un mémo vocal rapide, vous pouvez transformer vos pensées fugaces en éléments structurés et exploitables.

Son approche axée sur la structure transforme chaque note en un objet dynamique pouvant être lié, étiqueté et interrogé. Que vous soyez hors ligne ou que vous enregistriez des mémos vocaux lors de vos déplacements, Tana vise à réduire les frictions entre la capture et l'exploitation des informations.

Les meilleures fonctionnalités de Tana

Transformez vos notes en éléments structurés tels que des tâches, des réunions ou des OKR à l'aide des Supertags, qui vous permettent de les filtrer, de les rechercher et de les suivre

Transcrivez automatiquement vos mémos vocaux en éléments d'agenda, idées ou notes à l'aide du traitement IA intégré

Utilisez des flux personnalisés pour faire apparaître des éléments clés tels que les réunions à venir, les tâches déléguées ou les objectifs, sans avoir à étiqueter ou organiser quoi que ce soit manuellement

Limites de Tana

L'exportation de contenu depuis Tana peut s'avérer difficile, les options intégrées pour transférer facilement les données hors de la plateforme étant limitées

Tarifs de Tana :

Forfait Free : Disponible avec les fonctionnalités de base

Forfaits payants : Plus : 10 $/mois Pro : 18 $/mois

Plus : 10 $/mois

Pro : 18 $/mois

Plus : 10 $/mois

Pro : 18 $/mois

Évaluations et avis sur Tana

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Tana ?

Un utilisateur Reddit partage :

J'ai choisi Tana pour la facilité avec laquelle il permet d'afficher les informations de différentes manières (listes, cartes, onglets, calendrier, menu latéral), sans aucune connaissance technique. Cela dit, certaines fonctionnalités d'Obsidian me manquent : l'accès local, le format Markdown omniprésent, la facilité et l'utilisation des sauvegardes.

J'ai choisi Tana pour la facilité avec laquelle il permet d'afficher les informations de différentes manières (listes, cartes, onglets, calendrier, menu latéral), sans aucune connaissance technique. Cela dit, certaines fonctionnalités d'Obsidian me manquent : l'accès local, le format Markdown omniprésent, la facilité et l'utilisation des sauvegardes.

📚 À lire également : La checklist en 9 points pour la gestion de projet destinée aux chefs de projet

8. Nimbus Note (désormais FuseBase ; idéal pour une collaboration structurée en équipe)

via FuseBase

Nimbus Note (désormais FuseBase) est un logiciel de collaboration documentaire multiplateforme. Alors que les passionnés de productivité utilisent Amplenote pour gérer leurs flux de travail personnels, FuseBase est une plateforme d'environnements de travail centrée sur le B2B pour les petites équipes, les clients et les partenaires.

Il permet aux équipes et aux individus de gérer leurs notes, leurs tâches et leurs projets en un seul endroit. Il offre la prise de notes multi-format, une organisation de type base de données et des outils de capture d'écran intégrés. Cette alternative à Amplenote combine la puissance de la prise de notes, des bases de connaissances, des agents IA et des portails clients sous un même toit.

Meilleures fonctionnalités de Nimbus Note

Créez des environnements de travail distincts pour différentes équipes, différents clients ou différents projets, chacun avec des niveaux d'accès distincts

Capturez des pages Web complètes, des images ou des screencasts avec le Nimbus Clipper intégré et annotez-les dans vos notes

Ajoutez des bases de données, des feuilles de calcul et des listes de tâches directement dans vos notes pour créer un wiki interne dynamique ou un portail client

Limites de Nimbus Note

Les utilisateurs ont signalé des problèmes de connexion et une assistance inégale pour l'application sur différentes plateformes

Tarifs de Nimbus Note

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Nimbus Note

G2 : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 170 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Nimbus Note ?

Une critique sur Google Play note :

C'est une application formidable qui peut balayer d'un revers de main les bloatwares déguisés en applications de prise de notes (pas besoin de deviner lesquels) ! Les développeurs sont très réactifs si vous rencontrez le moindre problème ! Son esthétique est son principal atout, mais elle regorge également de fonctionnalités ! Bonne chance à toute l'équipe de Fuse Base (il semble qu'ils aient changé le nom de Nimbus)

C'est une application formidable qui peut balayer d'un revers de main les bloatwares déguisés en applications de prise de notes ! (pas de prix pour deviner lesquels). Les développeurs sont très réactifs si vous rencontrez le moindre problème ! Son esthétique est son principal atout, mais elle regorge également de fonctionnalités ! Bonne chance à toute l'équipe de Fuse Base (il semble qu'ils aient changé le nom de Nimbus)

9. Workflowy (idéal pour les plans minimalistes et l'imbrication infinie)

via Workflowy

WorkFlowy transforme vos notes et vos tâches en listes imbriquées, vous permettant ainsi de zoomer pour avoir une vue d'ensemble ou d'entrer dans les détails en un seul clic.

Son format de plan repliable donne l'impression de faire défiler des commentaires en fil de discussion, ce qui vous permet de développer uniquement les sujets qui vous intéressent. Lorsque vous souhaitez visualiser la progression, le tableau Kanban intégré à Workflowy transforme n'importe quelle liste en colonnes. Vous pouvez déplacer les tâches de « idée » à « terminé » sans quitter votre plan.

Les meilleures fonctionnalités de Workflowy

Vous permet de dupliquer des éléments entre différents emplacements, de sorte que toute modification apportée à un endroit est automatiquement mise à jour dans toutes les instances liées

Prend en charge les tableaux de type kanban dans n'importe quelle liste pour gérer visuellement vos projets sans quitter votre plan

Permet d'intégrer des médias riches tels que des vidéos YouTube et des tweets directement dans les notes pour une planification plus contextuelle

Limites de Workflowy

Les options de mise en forme sont limitées, sans assistance pour les tableaux, avec un style minimaliste et tout le contenu stocké dans un seul fichier, ce qui peut sembler restrictif pour les utilisateurs qui préfèrent une organisation plus structurée de leurs notes.

Tarifs Workflowy

Forfait Free

Pro : 8,99 $/mois

Évaluations et avis sur Workflowy

G2 : 4,5/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 15 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Workflowy ?

Un utilisateur Reddit note :

Workflowy est un excellent outil de prise de notes et je l'utilise pour organiser une grande partie de ma vie. Il est simple, rapide, facile à utiliser au clavier et fonctionne partout. Je pense que beaucoup de gens l'ont adopté parce qu'ils utilisaient auparavant d'autres outils de prise de notes (More, GrandView, Ecco, etc.) et voulaient un outil accessible sur le web.

Workflowy est un excellent outil de prise de notes et je l'utilise pour organiser une grande partie de ma vie. Il est simple, rapide, facile à utiliser au clavier et fonctionne partout. Je pense que beaucoup de gens l'ont adopté parce qu'ils utilisaient auparavant d'autres outils de prise de notes (More, GrandView, Ecco, etc.) et voulaient un outil accessible sur le Web.

10. Supernotes (idéal pour la gestion des connaissances sur cartes)

via Supernotes

Supernotes utilise une approche unique basée sur des fiches pour vous aider à capturer, organiser et collaborer plus rapidement sur vos idées.

Au lieu de longues pages ou de documents, chaque pensée est transformée en une petite fiche, avec des étiquettes, des liens, des équations mathématiques, des images et des tableaux.

Avec ses vues graphiques, ses hiérarchies imbriquées et sa collaboration en temps réel, Supernotes s'apparente davantage à une carte des connaissances qu'à un outil de prise de notes linéaire. Il est particulièrement utile pour les étudiants, les chercheurs et les fans de Zettelkasten qui souhaitent disposer de notes atomiques qu'ils peuvent déplacer et lier entre elles.

Les meilleures fonctionnalités de Supernotes

Le format « fiche » vous permet de diviser vos idées en éléments atomiques partageables, avec assistance pour les équations, les tableaux et les contenus riches

Affichage graphique pour visualiser les connexions entre les notes en 2D et 3D

Collaboration en temps réel sans que les autres aient besoin d'un compte Supernotes

Limites de Supernotes

Offre gratuite limitée après les 100 premières fiches, vous devrez parrainer des amis ou passer à la version supérieure pour continuer à l'utiliser sans restrictions

Tarifs Supernotes

Forfait Free : 100 fiches

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Supernotes

G2 : 4,8/5 (plus de 45 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Supernotes ?

Un utilisateur Reddit note :

Supernotes semble incroyable : l'une des meilleures interfaces utilisateur du marché, hautement intégrée, multiplateforme, et la carte de notes est une façon sympa d'organiser les informations.

Supernotes semble incroyable : l'une des meilleures interfaces utilisateur du marché, hautement intégrée, multiplateforme, et la carte de notes est une façon sympa d'organiser les informations.

Vos notes, votre système avec ClickUp : l'alternative parfaite à Amplenote

La prise de notes n'est pas une science exacte. Certains d'entre nous excellent dans les plans. D'autres ont besoin de cartes, de graphiques ou de rappels IA.

Amplenote fonctionne pour certains. Mais si vous êtes encore en train de façonner votre système, ces alternatives offrent des bases flexibles que vous pouvez vraiment personnaliser.

ClickUp offre un environnement de travail modulaire qui s'adapte à votre style, que vous pensiez en termes de tâches, d'échéanciers ou de documents. Avec ClickUp Docs, vous pouvez rédiger des notes, lier des tâches en ligne, collaborer en temps réel et transformer vos idées en actions sans changer d'outil.

ClickUp Brain et AI Notetaker vous aident à résumer, transcrire et générer rapidement des notes. Avec des vues personnalisées, des automatisations et des permissions, ClickUp devient plus qu'une simple application de prise de notes. C'est un centre de contrôle de gestion de projet pour gérer les tâches.

Essayez dès maintenant cette alternative n° 1 à Amplenote. Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp.