Comment automatiser votre processus d'équipe commerciale grâce à l'IA pour accélérer les conversions

En tant que professionnel de l'équipe commerciale, vous n'avez pas signé pour courir après les invitations de calendrier, mettre à jour les CRM ou rédiger cinq fois par jour le même e-mail de suivi. Mais trop souvent, votre journée est accaparée par ces tâches répétitives.

La bonne nouvelle ? L'IA peut se charger du travail fastidieux afin que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : établir des relations et conclure des contrats.

Dans cet article, nous vous expliquons comment automatiser votre processus d'équipe commerciale grâce à l'IA à l'aide de ClickUp. 💁

Pourquoi automatiser votre processus d'équipe commerciale ?

Entre la recherche de prospects, la rédaction d'arguments de vente et l'ajout d'informations dans le CRM, les équipes commerciales passent plus de temps à gérer des tâches qu'à vendre. C'est là qu'intervient le logiciel d'automatisation des équipes commerciales, qui vous aide à aller plus vite, avec moins d'erreurs.

Voici ce que vous pouvez débloquer grâce aux outils d'automatisation de l'équipe commerciale. 👇

*réduction de l'effort manuel : automatisez la saisie des données clients, les mises à jour des prospects, les suivis et les rappels pour gagner plusieurs heures chaque semaine

Des données CRM plus propres : éliminez les entrées incohérentes grâce à l'IA qui enrichit, valide et remplit automatiquement les informations sur les prospects

*temps de réponse plus rapides : utilisez des chatbots et des suggestions basées sur l'IA pour interagir instantanément avec les prospects, même en dehors des heures d'entreprise

Priorisation plus intelligente des prospects : Évaluez et triez les prospects en fonction de leur comportement, de leur engagement et de leur probabilité de conversion

Taux de conversion plus élevés : Identifiez les opportunités de vente incitative et de vente croisée à l'aide des informations fournies par l'IA à partir des achats passés

Meilleure coordination entre le marketing et l'équipe commerciale : Synchroniser les transferts entre les équipes grâce à la qualification des prospects par /IA

🔍 Le saviez-vous ? Aux États-Unis et au Canada, les équipes commerciales consacrent plus d'un tiers de leur temps à tout faire, sauf la vente. Entre la mise à jour des CRM et le travail administratif, les commerciaux perdent chaque jour un temps précieux qu'ils pourraient consacrer à discuter avec leurs clients.

Principales tâches de l'équipe commerciale que vous pouvez automatiser grâce à l'intelligence artificielle

La journée d'un directeur commercial comporte des coûts cachés : temps, attention et opportunités manquées. Les outils d'IA atténuent ces pertes en automatisant les tâches qui ne nécessitent pas d'intervention humaine.

Voici les tâches de l'équipe commerciale qu'elle peut facilement prendre en charge.

Génération et notation de prospects : utilise l'apprentissage automatique pour analyser les activités passées, les données démographiques et les comportements afin d'identifier et de hiérarchiser les prospects les plus susceptibles d'être convertis

equipe commerciale automatisée multicanal : *Automatise l'e-mail, les messages sur les réseaux sociaux et les SMS en fonction du comportement des prospects et optimise les heures d'envoi pour un engagement maximal

*transcription des appels et mises à jour du CRM : enregistre, transcrit et résume les appels de l'équipe commerciale tout en consignant les détails clés directement dans le CRM

*prévision de l'équipe commerciale : analyse les tendances historiques des ventes et les comportements d'achat afin de prévoir les revenus futurs et d'orienter la planification stratégique

Création de propositions : élabore des propositions personnalisées et basées sur les données en utilisant les transactions précédentes, les préférences des clients et élabore des propositions personnalisées et basées sur les données en utilisant les transactions précédentes, les préférences des clients et l'IA générative dans le domaine de l'équipe commerciale

*analyse du sentiment des clients personnalisés : surveille les avis, les sondages et les réseaux sociaux pour évaluer le sentiment et adapter les messages

Cible des ventes incitatives et croisées : Recommande des produits complémentaires en analysant l'historique et les habitudes d'achat

Comment automatiser votre processus d'équipe commerciale grâce à l'IA

Un processus de vente manuel peut entraîner de nombreux retards : suivis manqués, tâches oubliées, notes éparpillées et feuilles de calcul obsolètes. L'IA peut remédier à cela, mais seulement si tout est regroupé au même endroit.

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et discuter, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment. Avec le logiciel de gestion de projet ClickUp Sales, vous disposez d'outils intégrés pour gérer votre pipeline et automatiser les tâches administratives dans un environnement de travail unifié.

Passons en revue les étapes clés de l'utilisation de l'IA dans l'équipe commerciale et voyons comment ClickUp peut vous aider. 💼

Étape n° 1 : mappez votre flux de travail de l'équipe commerciale

Avant d'ajouter l'automatisation ou l'IA, décrivez le parcours suivi par vos prospects, du premier contact à la conclusion. Commencez par identifier les étapes suivantes :

➡️ Capture de prospects

➡️ Qualification

➡️ Découverte

➡️ Proposition

➡️ Négociation

➡️ Conclusion

Pour chaque étape, définissez les mesures à prendre, les responsables et les informations à collecter afin d'améliorer votre productivité de l'équipe commerciale.

💡 Conseil de pro : Visualisez votre processus de vente mapper en créant des statuts de tâche dans ClickUp pour chaque étape de vente que vous avez identifiée précédemment (par exemple, Nouveau prospect, Appel de découverte, Proposition envoyée) et utilisez les champs personnalisés ClickUp tels que Valeur de la transaction, Source du prospect, Taille de l'entreprise et Date de clôture prévue pour suivre l'information clé relative aux ventes. Personnalisez les statuts des tâches dans ClickUp

Étape n° 2 : automatisation de la capture des prospects

La saisie manuelle des données est l'une des tâches les plus chronophages pour les équipes commerciales. Voici quelques moyens d'automatiser la capture de prospects grâce à l'IA :

Capturez instantanément des prospects grâce à des formulaires intelligents et des chatbots qui les enregistrent directement dans votre CRM

Extrayez des informations clés telles que le nom, la société et le numéro de téléphone à l'aide d' outils d'analyse d'e-mail

Intégrez directement les prospects issus des campagnes dans votre système grâce à des intégrations avec des plateformes publicitaires

Remplissez automatiquement les informations manquantes sur les entreprises ou les contacts grâce à des outils d'enrichissement basés sur l'IA, tels que Clearbit ou ZoomInfo

🤩 Bonus : pour standardiser davantage l'entrée des prospects, utilisez les formulaires ClickUp qui convertissent automatiquement les envois en tâches ClickUp. Vous pouvez simplement glisser-déposer des champs tels que E-mail, Nom de l'entreprise, Budget et Intérêt pour le service à l'aide des champs personnalisés et appliquer une logique conditionnelle pour adapter les questions en fonction des réponses (par exemple, n'afficher « Taille de l'équipe » que s'ils sélectionnent « Entreprise »). Tirez parti des champs personnalisés ClickUp pour recueillir des informations clés sur vos clients

Étape n° 3 : attribuer et hiérarchiser automatiquement les prospects

Vous avez de nouveaux prospects ? Il est temps d'automatiser ces tâches afin de vous assurer que le bon commercial assure rapidement le suivi. Voici ce que vous pouvez faire :

Affectez automatiquement les commerciaux à l'aide de règles de routage des prospects basées sur le territoire, la taille de la transaction ou la gamme de produits

Classez les prospects à l'aide de modèles de notation IA/ML qui évaluent l'engagement, l'adéquation ou l'intention

Identifiez les comptes les plus susceptibles d'être convertis grâce à des informations prédictives

💡 Conseil de pro : créez des automatisations ClickUp qui attribuent instantanément des tâches en fonction de critères (par exemple, la valeur de la transaction, la source). Vous pouvez même définir des règles de priorisation automatique afin que les prospects d'entreprise soient marqués comme de haute priorité. Créez des automatisations ClickUp personnalisées qui correspondent à votre flux de travail commercial unique

Étape n° 4 : déclencher des rappels et des suivis

Un suivi au bon moment peut souvent faire la différence entre la conclusion ou l'échec d'une transaction. L'IA permet de s'assurer qu'aucun prospect ne soit perdu en :

Création de rappel d'automatisation après un appel ou une réunion

Envoi d' e-mails goutte à goutte en fonction de l'activité ou de l'inactivité des prospects

signaler les transactions bloquées* qui n'ont pas progressé dans une étape dans un délai déterminé

De nombreux outils, des modules complémentaires Gmail aux CRM dédiés, proposent désormais des suggestions IA ou des rappels intelligents qui recommandent quand et comment reprendre contact.

📍 Exemple d'automatisation : Si le statut passe à Découverte → Créez une sous-tâche : envoyer un e-mail de suivi dans trois jours

Si aucun changement de statut n'est constaté dans les cinq jours → Postez un commentaire : « Hé, faites le suivi de cette piste ! »

Si la date d'échéance est aujourd'hui → Déplacez la tâche vers « Urgent » et informez l'assigné

Étape n° 5 : utilisez l'IA pour rédiger des e-mail, résumer des appels et qualifier des prospects

Vous n'avez plus besoin de passer des heures à rédiger des messages et à prendre des notes. L'IA peut instantanément améliorer votre productivité et vous faire gagner du temps.

Vous ne savez pas par où commencer ? Essayez ces idées :

*automatisez la rédaction d'e-mails : utilisez des outils d'IA (par exemple, Copy. ai, Lavender, ClickUp Brain) pour personnaliser les e-mails de prospection, les suivis et les prises de contact, puis testez les versions A/B pour en évaluer les performances

résumer automatiquement les appels : *enregistrez et transcrivez les réunions à l'aide d'outils tels que ClickUp AI Notetaker , Gong, Chorus ou Otter ; extrayez les signaux d'achat, les objets et les prochaines étapes

Qualifiez plus rapidement les prospects : appliquez des modèles de notation basés sur l'IA pour classer les prospects en fonction de leur intention, de leur adéquation ou de leur engagement

rationalisez le travail post-appel : *automatisez les mises à jour CRM, créez des tâches et déclenchez des suivis à l'aide d'outils tels que Hints AI ou les flux de travail Zapier, ou automatisez simplement ces flux de travail à l'aide de ClickUp Brain

coachez grâce aux informations fournies par l'IA : *Analysez les données issues des discussions de l'équipe commerciale afin d'identifier les comportements gagnants et d'améliorer votre communication

🚀 Avantage ClickUp : Vous craignez de devoir passer d'un outil à l'autre et de perturber vos flux de travail ? ClickUp Brain intègre la puissance de l'IA directement dans votre espace de travail commercial, en traitant les tâches, les documents et les discussions afin d'éliminer le cloisonnement et d'aider votre équipe à conclure plus rapidement des contrats. Dans n'importe quelle tâche, utilisez IA Writer pour générer instantanément : Messages de prospection à froid

E-mails de suivi

Scripts pour répondre aux objets Générez un e-mail de suivi ou un script de communiqué de presse avec ClickUp Brain

🚀 Essayez des invites telles que Rédigez un e-mail de prospection présentant notre nouveau modèle tarifaire aux startups SaaS aux États-Unis. Résumer cet appel de découverte et mettez en évidence les signaux d'achat, les préoccupations et les prochaines étapes Listez les éléments à mener à partir de cet appel commercial et attribuez des sous-tâches en fonction de leur urgence

Étape n° 6 : rationaliser la gestion des propositions et des contrats

La création de propositions et de contrats peut être répétitive et source d'erreurs, mais vous pouvez changer cela en :

Génération automatique de projets de contrats avec des clauses et des conditions approuvées

Identifier les données manquantes avant d'envoyer une proposition

Signaler les formulations risquées qui nécessitent un examen juridique

Suivi de l'historique des versions à des fins de conformité

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Documents pour stocker les propositions, les contrats et le contenu d'aide à la vente afin de faciliter l'accès et la standardisation au sein de votre équipe. Créez, modifiez et attribuez des tâches contractuelles à l'aide de ClickUp Docs Vous pouvez : Utilisez des pages imbriquées pour organiser par type de client, gamme de services ou étape de la transaction

Collaborez en temps réel en apposant des étiquettes aux membres de l'équipe, en laissant des commentaires à l'intention des services juridiques ou financiers et en attribuant des éléments directement dans le document

Utilisez des commandes slash pour ajouter des tableaux, des boutons, des bannières et même des fichiers intégrés, afin que chaque proposition soit riche, structurée et conforme à l'image de marque

Pour gagner du temps, vous pouvez également essayer les modèles personnalisables de ClickUp.

Le modèle de processus de vente ClickUp permet de regrouper tout dans un flux de travail clair et collaboratif que toute votre équipe peut suivre. Ce modèle de plan de vente prêt à l'emploi vous aide à :

Stockez les informations de clé relatives aux transactions et aux contacts à l'aide d'une base de données collaborative sans code

Visualisez l'activité des commerciaux, les échéanciers et l'évolution du pipeline à l'aide de diagrammes, de calendriers et de tableaux de bord

Facilitez l'intégration des nouveaux commerciaux en leur fournissant un parcours clair et reproductible à suivre

Étape n° 7 : prévision de l'équipe commerciale et des performances

Des prévisions précises vous aident à planifier à l'avance, à fixer des cibles réalistes et à rester sur la bonne voie. Mais il est difficile de prévoir les performances de l'équipe commerciale lorsque vos données sont dispersées.

Utilisez des tableaux de bord alimentés par l'IA pour atteindre vos objectifs de vente:

*suivi des taux de conversion et de la vitesse de conclusion des contrats

Identifiez les comptes à risque ou les signaux de désabonnement

Modélisez les meilleurs, les pires et les plus probables scénarios en termes de revenus

De nombreux CRM intègrent désormais des fonctionnalités de prévision prédictive basées sur l'apprentissage automatique, offrant ainsi une meilleure visibilité aux responsables de l'équipe commerciale.

🚀 Avantage ClickUp : les tableaux de bord alimentés par l'IA dans ClickUp offrent des rapports en temps réel pour le suivi de chaque étape de votre pipeline. Surveillez la progression des transactions, l'activité des commerciaux et les taux de conversion, le tout en un seul endroit, afin de réaliser une prévision de vos revenus grâce à votre tableau de bord de l'équipe commerciale. Suivez les indicateurs clés de vente et la satisfaction client grâce aux tableaux de bord ClickUp Grâce à ces tableaux de bord intuitifs, vous avez la possibilité d'ajouter des cartes telles que : Nombre de tâches par statut (pour voir le flux du pipeline)

Somme de la valeur des contrats (pour le chiffre d'affaires total du pipeline)

tâches par personne assignée* (pour le suivi de la charge de travail des commerciaux)

tendances en matière d'achèvement des tâches *(pour suivre la progression)

Voici quelques-uns des meilleurs outils d'IA pour les équipes commerciales:

Gong utilise l'intelligence conversationnelle pour analyser les appels de l'équipe commerciale et faire ressortir des informations utiles pour le coaching. Il aide les commerciaux à comprendre ce qui fonctionne (et ce qui ne fonctionne pas) dans les discussions Lavender est un assistant commercial basé sur l'IA qui aide les commerciaux à rédiger des e-mails de prospection à fort taux de conversion. Il fournit des commentaires en temps réel, des ajustements de ton et des conseils de personnalisation afin d'augmenter les taux de réponse Clari se concentre sur l'intelligence des revenus, en utilisant /IA pour réaliser une prévision avec précision des résultats des transactions et de la santé du pipeline. Elle offre aux responsables de l'équipe commerciale la visibilité dont ils ont besoin pour gérer les risques et prendre des décisions plus éclairées

Pourquoi choisir ClickUp ?

Si tous les outils d'automatisation des équipes commerciales résolvent des aspects spécifiques du puzzle commercial, ClickUp est l'outil qui permet de tout regrouper.

Voici pourquoi ClickUp se démarque et pourquoi votre équipe va adorer l'utiliser. 😍

Affichez et gérez vos relations clients grâce aux listes dans ClickUp

Faites avancer vos transactions avec ClickUp

L'équipe commerciale ne ralentit pas, alors pourquoi votre processus devrait-il le faire ?

Bien sûr, il existe de nombreux outils d'IA pour gérer les différentes étapes du cycle de vente. Mais combien de temps pouvez-vous continuer à passer d'un onglet à l'autre et à assembler des flux de travail ? La prolifération de l'IA est bien réelle, et elle pèse lourdement sur les équipes !

ClickUp regroupe plusieurs fonctionnalités d'outils d'IA en un seul endroit, avec le contexte complet de votre travail. Avec ClickUp, vous pouvez rationaliser chaque étape du pipeline à l'aide de l'IA et de l'automatisation intégrées.

Automatisez les tâches répétitives, le suivi des prospects et les mises à jour du pipeline avec ClickUp Automations. Utilisez ClickUp Brain pour rédiger instantanément des messages destinés aux clients, résumer les notes clients ou générer les prochaines étapes. De plus, vous pouvez suivre les performances des commerciaux, l'avancement des transactions et la charge de travail de l'équipe grâce à des tableaux de bord personnalisés.

