les 10 meilleures alternatives à When2Meet pour une planification facile en 2025

Vous essayez d'organiser une réunion. Au premier abord, cela semble simple. Il suffit de trouver un moment qui convienne à tout le monde.

Mais c'est là que les allers-retours commencent.

« Je suis gratuit lundi matin ! »

« Je ne peux pas Monday, et mardi ? »

« Mardi, ça ne me convient pas, peut-être jeudi ? »

Avant même de vous en rendre compte, vous êtes débordé et la réunion n'est toujours pas planifiée.

When2Meet est un outil très apprécié pour vérifier rapidement les disponibilités, mais il présente certaines limites. Si vous recherchez des calendriers populaires offrant de meilleures intégrations, une planification automatisée ou une expérience plus fluide, vous avez l'embarras du choix.

Dans cet article, nous allons explorer certaines des meilleures alternatives à When2Meet pour vous aider à planifier vos évènements sans chaos.

Aperçu des alternatives à When2Meet

Voici un bref comparatif des meilleures alternatives à When2Meet :

Outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp Planification basée sur l'IA, calendrier, affichage du calendrier, prise de notes lors des réunions, analyses, suivi du temps, modèles prédéfinis Startups, entreprises modernes fonctionnant sur rendez-vous et entreprises ayant besoin d'une planification et d'une gestion des tâches de bout en bout Forfait Free disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises Calendly Liens de réunion automatisés, sondages, rappels, planification d'équipe, intégration des paiements Freelances, startups et PME automatisant la planification de leurs réunions Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 10 $/place/mois Google Agenda Intégration réunion, code couleur des évènements, Focus Time, Time Insights Freelances et PME au sein de l'écosystème Google Gratuit avec un compte Google Doodle Planification basée sur des sondages, prise en charge des fuseaux horaires, pages de réservation personnalisées, rappels Freelances, startups et petites entreprises coordonnant la disponibilité de leurs équipes Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 14,95 $ par utilisateur et par mois *calendrier Microsoft Outlook Assistant de planification, afficher multi-fuseaux horaires, intégration Teams/OneDrive Entreprises de taille moyenne et entreprises utilisant l'écosystème Microsoft Gratuit avec un compte Microsoft Acuity Scheduling Page de réservation personnalisée, rappels et suivis automatisés, formulaires d'admission, gestion des clients Entreprises de services à la recherche d'une application de réservation conviviale pour leurs clients Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois. HubSpot Réunions Intégration CRM, formulaires de réservation sur site web, suivis automatisés Startups et entreprises intégrant la planification dans leurs flux de travail de l'équipe commerciale Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/utilisateur/mois. Bookafy Routage basé sur les compétences, demandes d'évaluation, API/webhook, branding personnalisé Petites et moyennes entreprises de taille petite à moyenne ayant besoin de réservations et de rappels d'automatisation Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 7 $/utilisateur/mois. Setmore Réservations publiques/privé, réservation du client via les réseaux sociaux, rappels par SMS Freelances et petites entreprises proposant des services de prise de rendez-vous Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 9 $/utilisateur/mois. Zoho Bookings Portail en libre-service, calendriers au niveau du personnel, CRM et automatisation de la facturation Startups et entreprises de taille moyenne ayant besoin d'une planification flexible pour leurs clients Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 6 $/utilisateur/mois.

Qu'est-ce que When2Meet ?

When2Meet est un outil de planification simple, sans inscription, qui aide les équipes à trouver un moment qui convient à tous pour se réunir. Au lieu d'échanger des messages sans fin, il permet à plusieurs utilisateurs d'indiquer leurs disponibilités communes sur un calendrier partagé. Cette application d'agenda quotidien est légère, facile à utiliser et ne nécessite pas la création d'un compte.

Une fois que chaque personne a saisi ses disponibilités, cet outil basé sur un sondage se met à jour de manière dynamique pour mettre en évidence les périodes gratuites qui se chevauchent.

via When2Meet

Limites de When2Meet

Bien que When2Meet soit un logiciel simple et utile pour connaître rapidement les disponibilités, il manque certaines fonctionnalités qui pourraient être déterminantes en fonction de vos besoins :

Pas d'intégration avec les calendriers : vous ne pouvez pas le synchroniser avec vos calendriers Google, Outlook ou iCloud. Cela signifie que vous devez vérifier et mettre à jour manuellement vos disponibilités actuelles.

Pas de rappels automatiques : une fois l'heure choisie, c'est à vous de vous en souvenir. Il n'y a pas d'alertes de suivi ni d'e-mail liés aux évènements.

Interface obsolète : le design est fonction, mais semble un peu maladroit et dépassé, surtout par rapport aux outils de planification modernes.

Pas de prise en charge des fuseaux horaires : si vous coordonnez plusieurs fuseaux horaires, vous devrez convertir les heures manuellement. Manque de personnalisation : vous ne pouvez pas ajouter votre marque, personnaliser le design du sondage ou collecter des informations supplémentaires auprès des participants avec When2Meet.

Fonctionnalités de collaboration limitées : When2Meet ne dispose pas de système intégré pour discuter, de partage de fichiers ou de commentaires. Toute discussion relative à la planification doit donc se faire ailleurs.

Ces limites font que When2Meet est plus adapté à une planification rapide et informelle qu'à des cas d'utilisation plus professionnels ou récurrents.

Les meilleures alternatives à When2Meet

Si vous recherchez des outils de planification offrant plus de fonctionnalités, d'intégrations ou une expérience utilisateur plus fluide que When2Meet, voici quelques alternatives intéressantes à explorer :

ClickUp (le meilleur outil tout-en-un de gestion de projet avec calendrier et réunions)

Essayez ClickUp Calendrier Visualisez vos évènements, invitez des invités, créez des tâches et bien plus encore avec ClickUp Calendrier.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, regroupe la planification, les équipes et la gestion du temps, ce qui en fait une alternative puissante à When2Meet.

Instance, ClickUp Calendar est un hub de planification complet conçu pour la collaboration. L'un de ses avantages les plus uniques est la possibilité de créer, de modifier en cours et de gérer des évènements directement dans l'environnement de travail ClickUp.

Utilisez cet outil pour configurer les heures de travail, bloquer du temps pour booster la productivité ou configurer plusieurs calendriers pour différentes équipes ou différents rôles. Cette vidéo vous montre comment faire !

Vous pouvez également inviter des invités (même s'ils ne font pas partie de votre environnement de travail) et définir des règles de périodicité personnalisées.

ClickUp Calendrier établit la connexion entre votre planning et votre travail réel. Ce logiciel de planification des tâches permet d'attacher des documents, des tâches, des sous-tâches et même des notes directement aux évènements.

💡 Conseil de pro : utilisez Calendar Glance pour afficher les évènements à venir depuis n'importe où dans votre environnement de travail ! Accédez à Calendar Glance en passant votre souris sur l'icône du calendrier ou le nom de l'évènement dans votre barre d'outils ClickUp

Lorsque vous devez participer à une réunion planifiée, vous pouvez le faire directement depuis ClickUp, sans avoir à changer d'application ou à passer d'un onglet à l'autre.

Si ClickUp Calendrier vous aide à planifier plus intelligemment, ClickUp Réunions va encore plus loin en transformant vos réunions en actions concrètes.

Documentez toutes vos réunions et partagez-les avec votre équipe à l'aide de ClickUp Meetings

Ce logiciel de gestion des réunions génère automatiquement les ordres du jour, effectue le suivi des points à aborder, attribue les tâches à accomplir en temps réel et lie directement tout aux tâches ou aux documents.

De plus, si vous avez manqué une réunion, vous pouvez poser des questions à ClickUp Brain telles que « Qu'avons-nous décidé concernant l'échéancier de lancement ? » et obtenir des réponses instantanées sans avoir à parcourir l'intégralité du document.

Alors que ClickUp Calendrier et Réunions vous aident à organiser votre emploi du temps, ClickUp Calendrier Afficher est une solution de gestion de tâches entièrement interactive.

Elle offre des plages horaires personnalisables, notamment des vues par jour, quatre jours, semaine et mois pour afficher les échéances à venir, les changements d'échéancier et pour hiérarchiser ce qui doit être fait (sans jamais quitter l'environnement de travail).

Gérez vos tâches et suivez vos échéances à l'aide de la vue Calendrier de ClickUp

💡 Conseil de pro : l'un des meilleurs conseils pour gagner en productivité consiste à utiliser la fonctionnalité glisser-déposer de ClickUp Calendrier pour reprogrammer facilement vos tâches. Pour encore plus de concentration, utilisez les options de filtrage pour cibler les tâches par statut, priorité ou assigné.

Si vous avez déjà rationalisé vos réunions et votre planification, utilisez le modèle de planning des employés ClickUp pour attribuer les horaires, suivre les disponibilités et éviter les conflits de manière claire et organisée.

Elles vous permettent d'organiser le travail et d'adapter les tâches à la disponibilité de chaque membre de l'équipe, ce qui vous aide à éviter le surmenage et à améliorer la communication au sein de l'équipe.

Obtenez un modèle gratuit Gérez les horaires, les charges de travail et bien plus encore de vos employés grâce au modèle de planning de travail des employés ClickUp

De plus, vous pouvez même ajouter des champs personnalisés tels que les taux horaires, les rôles et les responsables d'équipe pour garder le contrôle sur la planification de la main-d'œuvre. Et quand il s'agit d'afficher votre planning, c'est vous qui décidez : passez du planning hebdomadaire à la capacité des employés ou au tableau de bord pour obtenir exactement les informations dont vous avez besoin.

⌛ Gain de temps : essayez le modèle de calendrier ClickUp pour rester organisé en regroupant vos tâches, évènements et échéances en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Utilisez ClickUp AI Notetaker pour rejoindre automatiquement vos réunions, transcrire les discussions, résumer les décisions et mettre en évidence les suivis

Créez des formulaires de planification personnalisés à l'aide de ClickUp Forms pour recueillir les disponibilités ou les heures de réunion préférées, et convertissez automatiquement les réponses en tâches à suivre

Suivez le temps réellement passé sur vos tâches à l'aide de ClickUp Time Tracking ou d'intégrations telles que Toggl et Harvest, qui vous aideront à évaluer dans quelle mesure votre travail correspond à vos plans

Automatisez les tâches administratives récurrentes telles que les rappels, l'attribution des tâches ou le suivi des réunions reprogrammées ou modifiées grâce à ClickUp Automatisations

Créez une vue centralisée de toutes les réunions à venir, de la disponibilité des équipes et des conflits d'horaires à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Collaborez sur les agendas de réunion ou les notes de réunion directement sur la même plateforme à l'aide de ClickUp Docs

Intégrez vos calendriers Google et Outlook à ClickUp Calendar pour afficher toutes vos tâches, réunions et engagements en un seul endroit

Limites de ClickUp

Bien qu'il s'agisse de la meilleure application de planification de réunions, le nombre de fonctionnalités clés peut être intimidant pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici un avis publié sur G2:

Depuis que nous sommes passés à ClickUp, tout est regroupé au même endroit : tâches, échéanciers, documents, tableaux de bord, commentaires et même notes de réunion. L'outil est incroyablement personnalisable, mais suffisamment intuitif pour que tout le monde puisse l'adopter rapidement. Des fonctionnalités telles que les automatisations, l'assistant de rédaction IA et le calendrier repensé permettent de gagner un temps considérable. Et le meilleur dans tout ça ? L'outil s'adapte à nos besoins, que ce soit pour lancer une nouvelle campagne ou gérer des opérations à long terme. ClickUp ne nous aide pas seulement à rester organisés, il nous aide à travailler plus intelligemment. Fini la fatigue liée au travail. Fini le travail en double. Place à la clarté, à l'alignement et à l'exécution.

🌟Bonus : Talk to Text dans ClickUp (via Brain MAX) vous permet de créer facilement un nouvel évènement dans votre calendrier à l'aide de votre voix, sans avoir à taper. Il vous suffit d'appuyer sur la touche de raccourci Talk to Texte (comme fn ou votre clé personnalisée), de prononcer les détails de votre évènement (exemple, « Planifier une réunion avec l'équipe marketing lundi prochain à 10 h ») et de relâcher la touche

Votre discours est instantanément converti en texte à l'aide de l'IA et collé dans le champ de création d'évènement ou dans la barre de commande de l'assistant intelligent

ClickUp AI interprète ensuite vos instructions vocales et peut créer l'évènement dans votre calendrier, en remplissant le titre, la date, l'heure, les participants et d'autres détails, le tout sans que vous ayez à lever le petit doigt

via Calendly

Calendly est un outil de planification qui aide à gérer les disponibilités et à réduire l'encombrement du calendrier. Pour mieux contrôler qui prend rendez-vous avec vous, Calendly propose des types d'évènements cachés qui vous aident à créer des liens sur invitation uniquement afin de garder certaines réunions individuelles et de groupe privées.

Lorsque vous coordonnez plusieurs personnes, les sondages de réunion de Calendly facilitent la recherche d'un horaire qui convient au travail de tout le monde : les invités votent pour leurs créneaux horaires préférés et vous choisissez l'horaire final en fonction de la disponibilité du groupe.

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Personnalisez les notifications en paramétrant des rappels, en choisissant des délais de production et en sélectionnant des méthodes de livraison telles que des alertes par e-mail ou sur votre bureau

Intégrez le traitement du paiement pour percevoir les frais auprès des personnes pendant le flux de planification

Coordonnez les réunions d'équipe en regroupant les disponibilités des membres, ce qui permet aux invités de réserver un créneau qui convient au travail de tout le monde

Prenez des notes et récapitulez vos réunions avec Calendly Notetaker

Limites de Calendly

Il arrive parfois que les paramètres du calendrier changent sans que vous n'y soyez pour rien, avec pour résultat une confusion

Les différents types de règles associées à la planification peuvent être un peu déroutants

Tarifs Calendly

Free

Standard : 12 $/place/mois

Teams : 20 $/place/mois

Entreprise : à partir de 15 000 $/an

Évaluations et avis sur Calendly

G2 : 4,7/5 (plus de 2 200 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Calendly ?

Voici un avis publié sur G2:

J'adore pouvoir établir la connexion à plusieurs calendriers (Google, Outlook, etc.) et intégrer automatiquement des liens Zoom. Tout reste synchronisé et sans conflit.

📚 Bonus : Les meilleures alternatives et concurrents de Calendly

📮ClickUp Insight : 37 % des travailleurs envoient des notes de suivi ou des comptes rendus de réunion pour le suivi des éléments à mener, mais 36 % continuent de recourir à d'autres méthodes fragmentées. Sans système unifié pour enregistrer les décisions, les informations clés dont vous avez besoin peuvent se perdre dans les chats, les e-mails ou les feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez instantanément transformer les discussions en tâches exploitables dans l'ensemble de vos tâches, chats et documents, afin de vous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet.

3. Google Agenda (idéal pour planifier facilement des rendez-vous dans l'écosystème Google)

via Google Agenda

Google Agenda est un outil de planification intégré à Google environnement de travail qui permet de gérer les rendez-vous de plusieurs personnes.

Grâce à elles, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Focus Time (disponible pour les comptes de travail ou scolaires éligibles) afin de créer des blocs sans distraction dans votre journée en désactivant les notifications et en vous marquant comme indisponible. Le code couleur des évènements vous permet de choisir des couleurs pour vos réunions de travail, vos forfaits personnels et vos calendriers de partage.

Comme cette application de calendrier est parfaitement intégrée à Google Meet, chaque réunion planifiée reçoit automatiquement un lien vers une visio-conférence. De plus, l'assistant IA Gemini de Google peut désormais vous suggérer des horaires de réunion idéaux en fonction de votre calendrier et de vos e-mails.

Les meilleures fonctionnalités de Google Agenda

Configurez des réponses « Absent du bureau » pour décliner automatiquement les invitations à des réunions pendant vos congés

Partagez l'intégralité de vos calendriers avec les membres de votre équipe en leur accordant des permission spécifiques d'afficher ou de modification en cours

Créez des pages de réservation publiques et partageables pour vos rendez-vous

Suivez les heures de réunion avec « Time Insights » pour voir quelle part de votre emploi du temps est consacrée aux réunions

Gérez vos tâches et vos rappels directement dans votre calendrier pour une gestion simplifiée de vos tâches

Limites de Google Agenda

Certains disent que la gestion des tâches de Google Agenda manque de fonctionnalités avancées comme les dépendances entre tâches récurrentes ou la hiérarchisation des priorités

Les fonctionnalités avancées telles que le recouvrement du paiement et les rappels automatiques nécessitent un abonnement payant à Google Workspace

Tarifs de Google Agenda

Gratuit pour un usage personnel avec un compte Google

Inclus dans certains forfaits payants de Google environnement de travail

Évaluations et avis sur Google Agenda

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (plus de 3 700 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de Google Agenda ?

Voici un avis publié sur Capterra:

L'intégration est le principal atout de Google Agenda. Sa facilité d'utilisation, sa compatibilité et ses mises à jour constantes en font un programme de rêve.

📚 Bonus : les meilleures alternatives et concurrents de Google Agenda

4. Doodle (idéal pour trouver des créneaux horaires de réunion communs à l'aide de sondages)

via Doodle

Doodle simplifie la planification de groupe en permettant aux utilisateurs de proposer des horaires de réunion et de sonder les participants (les invités n'ont pas besoin de se connecter). Une fois qu'un créneau est choisi, Doodle le verrouille avec une confirmation automatique.

Vous pouvez également ajouter des temps tampons entre les réunions pour éviter le surmenage et ajuster automatiquement les fuseaux horaires avant même que les participants ne votent. Pour les administrateurs ou les assistants de direction, la possibilité de réserver au nom d'autres personnes rend la planification pour quelqu'un d'autre tout aussi simple.

Vous pouvez l'intégrer à un large intervalle de calendriers (Google, Outlook, O365) et d'outils de visioconférence (Zoom, Microsoft Teams).

Les meilleures fonctionnalités de Doodle

Suivez la planification grâce à un tableau de bord qui centralise les réunions à venir, les réponses aux sondages et les invitations en attente

Créez des sondages de groupe pour trouver l'heure de réunion optimale pour plusieurs participants

Ajoutez des questions personnalisées aux réservations afin de recueillir des informations importantes sur les clients avant une réunion

Simplifiez la prise de rendez-vous grâce à une page de réservation personnalisée qui permet aux gens de voir vos disponibilités et de réserver instantanément

Limites de Doodle

La version gratuite est très limite ; les fonctionnalités essentielles telles que l'envoi de rappels ou la définition de dates limites pour les sondages nécessitent un forfait payant

L'interface peut être fastidieuse pour paramétrer plusieurs évènements ou des réunions individuelles

Certains utilisateurs signalent que les notifications ne s'affichent pas de manière fiable lorsqu'un sondage ou une enquête est achevé

Tarifs Doodle

Free

Pro : 14,95 $/utilisateur/mois

Équipe : 19,95 $/utilisateur/mois, paiement annuel

Entreprise : Tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Doodle

G2 : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Doodle ?

Voici un avis publié sur G2:

Doodle a considérablement facilité le « sondage » des dates et heures les plus appropriées pour les réunions. Cela nous a permis de gagner beaucoup de temps et de réduire le stress lié à la recherche des meilleurs moments pour réunir des groupes importants de personnes ayant des calendriers variés.

📚 Bonus : les meilleurs modèles gratuits de listes à faire pour vos projets

5. Calendrier Microsoft Outlook (idéal pour la planification entre fuseaux horaires au sein des écosystèmes Microsoft)

via Microsoft

Le calendrier Microsoft Outlook simplifie la coordination des équipes en vous permettant d'afficher plusieurs fuseaux horaires côte à côte. Il est particulièrement pratique pour planifier des réunions entre plusieurs régions.

Elle s'intègre nativement à l'écosystème Microsoft 365, y compris aux calendriers Outlook et à Microsoft Teams pour les réunions virtuelles. Vous pouvez joindre des fichiers directement depuis OneDrive et lancer des réunions Teams sans quitter la vue du calendrier.

Outlook utilise également un filtrage intelligent pour réduire l'encombrement des notifications, ce qui permet de repérer plus facilement les invitations de priorité sans le bruit.

Les meilleures fonctionnalités du calendrier Microsoft Outlook

Affichez plusieurs calendriers à la fois en les superposant pour repérer facilement les conflits d'horaires

Trouvez le meilleur moment pour organiser une réunion en analysant la disponibilité de chacun à l'aide de l'« Assistant de planification »

Transformez instantanément une discussion par e-mail en évènement de calendrier à l'aide de la fonctionnalité « Répondre avec une réunion »

Partagez des e-mails et leurs pièces jointes depuis Outlook directement dans une discussion ou un canal Teams pour planifier un suivi

Limites du calendrier Microsoft Outlook

Certains utilisateurs signalent que la recherche peut être ralentie lorsque la boîte de réception est remplie d'e-mails automatiques, ce qui ralentit les recherches rapides

Elle est particulièrement efficace lorsqu'elle est utilisée dans l'environnement payant Microsoft 365 ; la version gratuite et autonome est limite

Tarifs du calendrier Microsoft Outlook

Compte gratuit pour usage personnel (intégré à Microsoft Outlook)

Inclus dans les forfaits payants de Microsoft 365

Évaluations et avis sur le calendrier Microsoft Outlook

G2 : 4,5/5 (plus de 3 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 100 avis)

📚 Bonus : nous avons testé les 10 meilleures alternatives et concurrents de Microsoft Outlook

6. Acuity Scheduling (idéal pour les entreprises de services ayant des besoins complexes en matière de réservation)

via Acuity Scheduling

Acuity Scheduling, qui fait désormais partie de Squarespace, offre une plateforme robuste conçue pour simplifier la gestion des rendez-vous et les interactions avec les clients pour les entreprises.

Elle permet à vos clients d'afficher vos disponibilités en temps réel et de réserver des sessions directement via un portail en ligne personnalisable. En plus de la disponibilité par type de rendez-vous, vous pouvez contrôler à combien de temps à l'avance les clients peuvent réserver ou à combien de temps avant ils peuvent annuler/reprogrammer.

La plateforme prend également en charge les rappels automatiques par e-mail et SMS, les formulaires d'inscription des clients et le paiement intégré via Stripe, Square ou PayPal pour une expérience utilisateur fluide.

Les meilleures fonctionnalités d'Acuity Scheduling

Synchronisez vos disponibilités sur plusieurs calendriers (Google, Outlook, iCloud, Exchange, Office 365) pour éviter les doubles réservations

Proposez des services et des rendez-vous illimités grâce à une page de réservation personnalisable et à l'image de votre marque

Créez des formulaires d'admission personnalisés pour recueillir les informations nécessaires sur les clients avant les rendez-vous

Gérez plusieurs membres et plusieurs emplacements, chacun avec des disponibilités et des fuseaux horaires distincts

Limites d'Acuity Scheduling

Ne propose pas de forfait gratuit, mais offre un essai gratuit de 7 jours

Certains utilisateurs mentionnent que l'interface utilisateur, bien que fonction, peut parfois sembler moins intuitive ou légèrement dépassée par rapport à celle des concurrents d'Acuity Scheduling

Tarifs d'Acuity Scheduling

Essai gratuit

Starter : 20 $/mois

Standard : 34 $/mois

Premium : 61 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Acuity Scheduling

G2 : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 5 700 avis)

💡Conseil de pro : configurez des agents IA dans ClickUp pour créer, mettre à jour ou vous envoyer un rappel automatique des évènements et des tâches de votre calendrier en fonction de déclencheurs (tels que les dates d'échéance, les nouvelles affectations ou les changements dans votre emploi du temps). Cela réduit l'effort manuel. Les agents peuvent également répondre aux questions relatives à la planification dans les canaux de discuter (par exemple, « Quelles réunions ai-je aujourd'hui ? »), publier des mises à jour ou même prendre des mesures, comme reprogrammer des évènements ou informer les membres de l'équipe, en fonction de vos instructions.

7. HubSpot Réunions (idéal pour intégrer la planification dans votre flux de travail CRM)

via HubSpot

HubSpot Meetings permet aux équipes commerciales de générer des liens de réunion pour différents scénarios, tels que des réunions individuelles, des sessions de groupe ou des évènements en boucle.

Le widget de calendrier personnel intégré à cet outil de réunion en ligne vous permet d'ajouter un formulaire de réservation directement sur votre site web, ce qui permet à vos clients de planifier des réunions sans avoir à quitter votre site.

De plus, les résultats automatiques des réunions garantissent un suivi sans effort en enregistrant les résultats des réunions et en déclenchant des flux de travail, ce qui réduit la saisie manuelle des données et permet aux équipes commerciales et d'assistance de rester alignées.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot Réunions

Personnalisez les pages de planification avec des intervalles de temps spécifiques, des marges de temps et des durées de rendez-vous variées

S'adapte automatiquement aux différences de fuseau horaire, en affichant les heures de réunion disponibles dans le fuseau horaire local du contact

Automatisez le processus commercial en enregistrant les réunions dans HubSpot CRM, en déclenchant des tâches de suivi et en mettant à jour les étapes des transactions sans saisie manuelle

Limites de HubSpot Réunions

Cette application de planification de réunions offre moins d'options pour la conception de la page de réservation et manque d'options de personnalisation d'extension

Cet outil fait partie d'un écosystème CRM vaste et complexe, qui peut sembler intimidant pour les utilisateurs qui ont seulement besoin d'un simple outil de planification

Tarifs HubSpot Réunions

forfait Free

Sales Hub Starter : 20 $ par utilisateur/mois

Sales Hub Professional : 100 $ par utilisateur/mois

Sales Hub entreprise : 150 $ par utilisateur/mois

🔖 Note : HubSpot Meetings fait partie de HubSpot Sales Hub, et son prix est lié à ce produit.

Évaluations et avis sur HubSpot Réunions

G2 : 4,4/5 (plus de 12 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 400 avis)

📚 Bonus : les meilleurs logiciels de réservation de salles pour les bureaux

8. Bookafy (idéal pour automatiser les réservations, les paiements et les rappels)

via Bookafy

Bookafy facilite et optimise la planification, que vous gériez une petite équipe ou une grande entreprise.

Grâce à un routage basé sur les compétences et au principe du tour de rôle, les rendez-vous sont attribués au bon membre de l'équipe en fonction de son expertise ou avec une distribution équitable afin d'équilibrer la charge de travail.

Vous pouvez également fixer des limites pour les réunions, afin que personne ne soit surchargé ou débordé. De plus, vous pouvez définir des délais avant les rendez-vous professionnels, ce qui donne à votre équipe suffisamment de temps pour se préparer et évite les précipitations de dernière minute.

Les meilleures fonctionnalités de Bookafy

Programmez jusqu'à deux rappels automatiques avant une réunion et demandez des évaluations après la session afin d'améliorer l'engagement des clients

Intégrez Bookafy à vos systèmes à l'aide d'API et de webhooks pour automatiser vos flux de travail

Synchroniser bidirectionnellement avec les calendriers Google, Outlook, Exchange et iCloud

Intégrez un widget de réservation directement dans n'importe quel site web sous forme d'iframe ou de pop-up

Ajoutez des éléments de branding personnalisés tels que des logos, des couleurs, des modèles d'e-mail et un domaine (URL personnalisée) pour créer une touche personnelle

Limites de Bookafy

Contrairement aux applications de calendrier basées sur l'IA qui permettent de gagner du temps, Bookafy n'optimise pas automatiquement la planification en fonction des habitudes ou de la charge de travail des utilisateurs. Cela signifie que vous devez vous fier uniquement à l'approbation manuelle pour la sélection des créneaux horaires

Tarifs Bookafy

*forfait Free

*forfait Pro : 9 $ par utilisateur/mois

*forfait Pro+ : 13 $ par utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Bookafy

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 130 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Bookafy ?

Voici un avis publié sur Capterra:

J'utilise Bookafy depuis un an et j'en suis très satisfait. Bookafy est abordable, facile à utiliser et améliore constamment son logiciel.

📚 À lire également : Meilleurs logiciels gratuits de gestion de projet

9. Setmore (idéal pour permettre aux clients de prendre rendez-vous en ligne)

via Setmore

Setmore vous permet de contrôler votre disponibilité grâce à des options de réservation publiques et privées : laissez tout le monde réserver librement ou approuvez les rendez-vous manuellement.

Pour les équipes, les connexions du personnel avec un accès basé sur le rôle garantissent que chacun gère son propre emploi du temps sans interférer avec les paramètres de l'entreprise.

De plus, vous pouvez permettre à vos clients de planifier des évènements directement depuis Instagram, Facebook ou votre site web, afin qu'ils puissent réserver un créneau sans complication. Et grâce aux pages Shoutout qui affichent automatiquement les avis des clients, les nouveaux clients bénéficient d'une preuve sociale instantanée juste avant le processus de réservation.

Les meilleures fonctionnalités de Setmore

Personnalisez les rappels par SMS avec les noms des clients, les détails des rendez-vous et des messages personnalisés pour garder le suivi sur vos réservations

Gérez les plannings du personnel et une liste numérique de clients (rolodex) à partir d'un seul tableau de bord

Analysez le trafic de réservation en liant Google Analytics à votre page de planification et en suivant le suivi du comportement des visiteurs

Guidez vos clients après la réservation grâce à une URL de rappel, en les redirigeant vers une page de remerciement, un formulaire de commentaires ou tout autre lien personnalisé pour renforcer leur engagement

Acceptez les paiements en ligne pour vos services

Limites de Setmore

Cet outil de prise de rendez-vous ne permet pas de définir des paramètres de services spécifiques à des jours ou des heures précis

Certains utilisateurs affirment qu'il n'est pas possible de recevoir un paiement partiel à l'avance

Tarifs Setmore

Free

Pro : 12 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Setmore

G2 : 4,5/5 (plus de 260 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Setmore ?

Voici un avis publié sur G2:

Setmore est une excellente plateforme de prise de rendez-vous, que nous utilisons pour réserver des consultations psychologiques. Elle est intuitive, facile à utiliser, gratuite et bénéficie d'une excellente assistance technique, rapide et efficace.

📚 Bonus : modèles gratuits de notes de réunion pour mieux rédiger vos comptes rendus

10. Zoho Bookings (idéal pour des réunions vidéo en sécurité avec planification intégrée)

via Zoho Bookings

Grâce au portail en libre-service de Zoho Bookings, les clients peuvent réserver, reprogrammer ou annuler des réunions de manière indépendante.

Pour les entreprises qui proposent plusieurs services ou qui opèrent sur plusieurs emplacements, des pages de réservation distinctes peuvent être créées pour chaque membre du personnel, chaque service ou chaque emplacement afin d'organiser la planification.

La plateforme comprend également une fonctionnalité de réservation de ressources, qui centralise la gestion des salles et des équipements afin d'éviter les doubles réservations. En arrière-plan, des flux de travail personnalisés et de l'automatisation se chargent des rappels, des mises à jour CRM et de la facturation, réduisant ainsi le besoin de suivis manuels.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Bookings

Définissez des paramètres de disponibilité spécifiques pour différents types de réunions, y compris des horaires spéciaux ou des périodes de blocage d'indisponibilité

Personnalisez les pages de réservation avec la marque blanche et utilisez un domaine personnalisé

Intégrez-les de manière transparente à la suite Zoho One, notamment Zoho CRM et Zoho Réunions

Permettez à plusieurs clients de réserver la même session en définissant un nombre total de places disponibles

Recueillez les informations essentielles auprès de vos clients au moment de la réservation grâce à des champs personnalisés, afin de disposer de toutes les informations nécessaires avant le rendez-vous

Limites de Zoho Bookings

L'interface de Zoho peut sembler encombrée et moins intuitive que celle de ses concurrents

Tarifs de Zoho Bookings

*forfait Free

*forfait de base : 6 $ par utilisateur/mois

*forfait Premium : 9 $ par utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Zoho Bookings

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,5/5 (plus de 40 avis)

