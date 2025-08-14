Top 10 des outils de gestion de périmètre pour les équipes en 2025

Dérive des objectifs. Ces deux mots peuvent transformer un projet bien planifié en un véritable chaos. Ce qui était au départ un projet avec des livrables clairs se transforme souvent en une liste interminable de modifications. Vous manquez les délais et votre équipe se sent dépassée.

Avec des équipes hybrides et des attentes élevées de la part des parties prenantes, il est essentiel de rester sur la bonne voie. Mais sans les bons outils, les exigences passent inaperçues et vos équipes finissent par faire des heures supplémentaires juste pour rattraper leur retard.

Pour vous aider à garder le contrôle, nous avons sélectionné une liste des meilleurs outils de gestion de périmètre. Ces outils aident les équipes à créer une déclaration de périmètre de projet centralisée, à éviter les dérives et à rester sur la bonne voie du début à la fin. 🚀

Qu'est-ce que la dérive des objectifs ? La dérive des objectifs désigne l'expansion progressive et incontrôlée des objectifs, des tâches ou des livrables d'un projet sans ajustements correspondants en termes de temps, de budget ou de ressources. Elle se produit souvent lorsque de nouvelles fonctionnalités ou demandes sont ajoutées sans passer par un processus d'approbation formel. Une gestion efficace et proactive de la portée du projet permet d'éviter la dérive des objectifs.

Voici un comparatif rapide des fonctionnalités clés et des structures tarifaires des meilleurs outils.

Nom de l'outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* ClickUp ClickUp Brain, agents IA, collaboration en équipe, modèles, plus de 15 vues personnalisées, tableaux de bord en temps réel, automatisation des flux de travail Startups et grandes entreprises à la recherche d'une plateforme tout-en-un pour la gestion de projets et la productivité Forfait Free disponible ; personnalisation disponible pour les entreprises Jira Vue du calendrier, tableau de portée, filtres, requêtes personnalisées, vues des tâches, IA Atlassian Équipes techniques, développeurs et moyennes à grandes entreprises de logiciels qui ont besoin d'une gestion de projet agile et d'un suivi des problèmes Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 8,60 $ par utilisateur/mois Asana Plusieurs vues, IA Asana, libellés et champs personnalisés, automatisation des tâches, rapports Petites et moyennes entreprises et équipes interfonctionnelles à la recherche d'un outil de gestion du travail et de coordination des tâches Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 13,49 $ par utilisateur/mois Smartsheet EDT, rapports récapitulatifs, analyse du chemin critique, assistance IA, modèles Entreprises de taille moyenne à grande avec des processus structurés et riches en données pour la gestion de projets et de ressources de type tableur Pas de forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 12 $ par utilisateur/mois Wrike Alertes automatisées, flux de travail d'approbation, diagrammes de Gantt, tableaux Kanban Équipes de taille moyenne à la recherche d'un logiciel de gestion de projet et de travail avec des rapports avancés Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 10 $ par utilisateur/mois Monday. com Tableaux avec codes couleurs, diagrammes de Gantt, assistance IA, automatisation, flux de travail flexibles PME et entreprises à la recherche d'une plateforme visuelle de gestion de projet et de flux de travail Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 12 $ par utilisateur/mois Microsoft Project Historique des tâches, vues, grilles, tableaux Kanban, suivi de l'état d'avancement des projets, Copilot, écosystème Microsoft Entreprises et PMO disposant de chefs de projet certifiés à la recherche d'un outil avancé de planification et de gestion de projet Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 10 $ par utilisateur/mois Travail d'équipe Formulaires personnalisables, paramètres de confidentialité, flux de travail d'approbation, suivi du temps, assistance IA Agences et équipes de service à la clientèle qui ont besoin d'une plateforme de gestion de projet axée sur le client et le service Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 13,99 $ par utilisateur/mois Basecamp Diagrammes de Hill, contrôle des missions, outils de communication d'équipe, listes de tâches groupées Petites équipes, start-ups et équipes non techniques à la recherche d'un outil simple pour collaborer sur des projets Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 15 $ par utilisateur/mois OpenProject Vue Liste, analyse EVA, tableaux parent-enfant, assistance IA Organismes gouvernementaux, associations à but non lucratif et équipes technophiles à la recherche d'un logiciel de gestion de projet open source Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 7,25 $ par utilisateur/mois

Comment choisir le bon outil de gestion de périmètre

Le meilleur outil de gestion de la portée d'un projet doit être adapté à la complexité de votre projet et à vos flux de travail organisationnels, tout en permettant une gestion efficace de la portée.

Voici ce qu'il peut faire pour vous :

Structure de répartition du travail : Aide à créer une Aide à créer une structure de répartition du travail (WBS) pour diviser les projets en composants plus petits et plus faciles à gérer, ce qui facilite l'attribution et le suivi des livrables

Gestion des changements et des risques : Assistance intégrée pour Assistance intégrée pour les demandes de changement et évaluation des risques avant qu'ils n'affectent vos forfaits

Collaboration en temps réel : Offre des fonctionnalités telles que les commentaires, les notifications et le partage de documents, pour synchroniser votre équipe de projet

Flux de travail personnalisables : vous permettent de façonner le processus en fonction des besoins spécifiques de votre projet, plutôt que d'imposer une approche rigide et universelle

Rapports et tableaux de bord : Fournit des rapports et des tableaux de bord avancés pour vous permettre de suivre le statut de la portée et d'identifier rapidement les goulots d'étranglement

Permissions et gestion des rôles : Permet de contrôler qui peut accéder aux éléments de la portée ou les modifier

Nous avons compilé ci-dessous une liste des meilleurs outils de gestion de périmètre que vous pouvez utiliser :

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de portée basée sur l'IA avec une assistance agile)

Essayez ClickUp gratuitement Gérez des projets complexes, planifiez et visualisez les échéanciers de projet, et coordonnez le travail interfonctionnel avec ClickUp pour les équipes de gestion de projet

ClickUp est une plateforme riche en fonctionnalités qui aide les équipes à planifier et à exécuter des projets en toute simplicité et avec une visibilité totale.

Grâce à la gestion des tâches basée sur l'IA et à l'automatisation intégrée, vous pouvez gérer efficacement la portée, définir des attentes claires avec les parties prenantes du projet, décrire comment les changements seront gérés et vous assurer que tous les ajustements font l'objet d'un examen approprié.

Créez des champs personnalisés dans ClickUp pour enregistrer et classer les coûts estimés et réels

Avec le logiciel de gestion de projet ClickUp, les équipes peuvent diviser les projets en phases, tâches, sous-tâches et sprints gérables pour une planification et une exécution structurées.

Pour contrôler efficacement la portée d'un projet, vous pouvez ajouter plus de détails à chaque tâche à l'aide de champs personnalisés adaptés à votre flux de travail et classer les livrables du projet par priorité ou par service.

Tirez parti de l'IA pour un suivi et un contrôle précis

L'assistant IA intégré, ClickUp Brain, connecte vos tâches, vos documents, vos collaborateurs et vos connaissances en un seul endroit. Il simplifie la gestion de la portée des projets pour les chefs de projet grâce à :

Obtenez des réponses instantanées à vos questions relatives à la portée grâce à la recherche basée sur l'IA et aux assistants IA dans tout votre environnement de travail

Détection des changements de périmètre en signalant les nouvelles tâches ou exigences susceptibles d'avoir un impact sur le périmètre initial

Mises à jour automatisées sur la progression des projets et les changements de périmètre pour les parties prenantes

Analyse d'impact pour évaluer rapidement l'incidence des changements proposés sur les échéanciers, les ressources et les livrables

Consultez vos tâches et hiérarchisez-les en fonction de leur urgence et de leur importance à l'aide de ClickUp Brain

Simplifiez et standardisez grâce à des modèles personnalisables

Les modèles dédiés à la portée des projets de ClickUp fournissent un cadre clair pour définir dès le départ les limites, les livrables, les échéanciers et les responsabilités des projets. Cela permet de définir les attentes, de mettre tout le monde sur la même page et de faciliter la collaboration.

Par exemple, le modèle de portée du travail ClickUp décrit le plan de communication, le processus de gestion du changement, les détails budgétaires et les étapes d'approbation nécessaires pour garantir la réussite du projet.

Obtenez un modèle gratuit Partagez facilement la portée du projet et le plan d'action grâce au modèle de portée du travail ClickUp

Définissez clairement les tâches spécifiques, les livrables avec leurs propriétaires et les résultats attendus du projet afin d'éviter tout décalage au niveau de la portée

Définissez l'échéancier et les jalons clés, en fournissant une feuille de route claire et en évitant l'ajout de nouvelles tâches par la suite

Signalez toutes les limites liées aux ressources, au budget, etc., ainsi que ce qui n'est pas inclus dans le périmètre

Personnalisez-le avec des champs personnalisés et des statuts personnalisés afin de pouvoir suivre le projet à votre façon

De la même manière, le modèle de plan de gestion de la portée ClickUp définit les objectifs du projet pendant la phase de planification et décrit les contrôles utilisés pour gérer les changements tout au long du cycle de vie du projet.

Obtenez un modèle gratuit Définissez votre stratégie d'exécution de projet avec le modèle de forfait de gestion de portée ClickUp

Définissez le problème que le projet vise à résoudre, les opportunités qu'il présente et les objectifs qu'il cherche à atteindre

Définissez ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas afin que toutes les personnes impliquées comprennent les limites du projet

Partagez-les avec les parties prenantes clés pour révision et approbation via un lien sécurisé

Ce document est un accord partagé visant à maintenir le projet sur la bonne voie, sans surprise.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Vues multiples : visualisez les tâches à votre façon grâce à : visualisez les tâches à votre façon grâce à plus de 15 vues personnalisées telles que Liste, Tableau, Gantt et Calendrier pour chaque flux de travail

Collaboration en temps réel : Travaillez avec vos équipes et les parties prenantes pour planifier et suivre collectivement vos projets à l'aide d'outils de collaboration en temps réel tels que Travaillez avec vos équipes et les parties prenantes pour planifier et suivre collectivement vos projets à l'aide d'outils de collaboration en temps réel tels que ClickUp Docs et les tableaux blancs

Discussion contextuelle : gardez tout le monde informé des discussions qui ont lieu là où le travail est effectué, grâce à gardez tout le monde informé des discussions qui ont lieu là où le travail est effectué, grâce à ClickUp Chat

Suivi des objectifs : Définissez des objectifs clairs pour vos projets dans Définissez des objectifs clairs pour vos projets dans ClickUp Objectifs , divisez-les en cibles mesurables et suivez leur progression en temps réel

Rapports : Créez des rapports personnalisés qui affichent tout, des performances des campagnes aux heures facturables, grâce Créez des rapports personnalisés qui affichent tout, des performances des campagnes aux heures facturables, grâce aux tableaux de bord ClickUp

Vous souhaitez éliminer toute confusion concernant les priorités, la progression ou la répartition des tâches ? Regardez cette vidéo pour découvrir comment créer un tableau de bord partageable qui offre aux équipes et aux clients un aperçu clair du statut sans avoir à envoyer de longs rapports de mise à jour.

Limites de ClickUp

Les fonctionnalités avancées ou les flux de travail plus complexes nécessitent un certain temps d'apprentissage

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici un avis G2:

Chaque campagne, escalade, amélioration de processus et tâche est regroupée au même endroit, connectée via des vues personnalisées, des automatisations, des documents et des tableaux de bord. Cela remplace les feuilles de calcul éparpillées, les fils Slack interminables et les outils cloisonnés. Je peux facilement surveiller la propriété des tâches, les performances des SLA et les flux de travail interfonctionnels sans quitter la plateforme. En bref, ClickUp m'offre une visibilité et un contrôle complets sur plusieurs équipes et fonctions.

Chaque campagne, escalade, amélioration de processus et tâche est regroupée au même endroit, connectée via des vues personnalisées, des automatisations, des documents et des tableaux de bord. Cela remplace les feuilles de calcul éparpillées, les fils Slack interminables et les outils cloisonnés. Je peux facilement surveiller la propriété des tâches, les performances des SLA et les flux de travail interfonctionnels sans quitter la plateforme. En bref, ClickUp m'offre une visibilité et un contrôle complets sur plusieurs équipes et fonctions.

2. Jira (le meilleur pour la gestion de projet agile)

Jira est un outil de gestion de portée qui aide les équipes à planifier, suivre et gérer des listes de tâches simples jusqu'aux projets complexes de développement logiciel Agile.

Les vues de portée vous donnent un aperçu du travail dans votre forfait. Par exemple, la vue Calendrier affiche une feuille de route visuelle de toutes les tâches, tandis que la vue Tableau de portée fonctionne comme votre liste de tâches à faire. Vous pouvez afficher toutes les informations via des épiques, des récits et des sous-tâches, ce qui facilite la définition de ce qui doit être fait et de ce qui peut attendre.

Des filtres et des requêtes personnalisées vous aident à ajuster la portée d'un projet et à contrôler à tout moment ce qui est inclus ou exclu de la portée.

Meilleures fonctionnalités de Jira

Hiérarchisez et gérez le backlog du projet pour vous assurer que l'équipe travaille sur les éléments les plus importants

Automatisez les flux de travail courants avec Atlassian IA

Suivez la progression à l'aide de méthodologies telles que Scrum, Kanban ou un modèle hybride adapté au flux de travail de votre équipe

Gérez les dépendances entre les tâches en comprenant l'ordre des commandes, en identifiant les goulots d'étranglement et en prévenant les retards

Personnalisez les vues des tâches pour suivre les tâches et optimiser les flux de travail grâce à la fréquence de déploiement et à la durée du cycle

Générez des rapports détaillés et des tableaux de bord pour maintenir la visibilité sur le statut du projet

Limites de Jira

Peut être complexe à mettre en place et à configurer, en particulier pour les équipes non techniques

Le filtrage peut s'avérer fastidieux, ce qui rend difficile de trouver exactement ce que vous recherchez

Tarifs Jira

Free

Standard : 8,60 $ par utilisateur/mois

Premium : 17 $ par utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jira

G2 : 4,3/5 (plus de 6 600 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 15 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de JIRA ?

Voici un avis G2:

La fonctionnalité la plus utile de Jira est sa capacité à s'adapter à divers besoins en matière de gestion de projet. Il prend en charge la création de rapports détaillés et l'intégration avec de nombreux outils tiers, et il aide à garantir la responsabilité grâce à une attribution et un suivi clairs des tâches.

La fonctionnalité la plus utile de Jira est sa capacité à s'adapter à divers besoins en matière de gestion de projet. Il prend en charge la création de rapports détaillés et l'intégration avec de nombreux outils tiers, et il aide à garantir la responsabilité grâce à une attribution et un suivi clairs des tâches.

3. Asana (idéal pour gérer les flux de travail et le suivi des tâches)

via Asana

Asana est un logiciel de gestion de projet qui offre des outils de planification avancés qui vous aident à allouer les ressources, vérifier les éléments d'action, suivre la progression et gérer les projets.

Grâce aux modèles de projet et aux champs personnalisables, vous pouvez décomposer tous les détails afin que chacun sache ce qui est inclus ou exclu du périmètre. Lorsque vous devez apporter des modifications, vous pouvez utiliser les dépendances entre les tâches et les flux de travail d'approbation intégrés pour les examiner et les contrôler.

Suivez chaque demande de modification, obtenez les validations nécessaires et effectuez des audits efficaces dans le cadre de la gestion des dérives de périmètre.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Divisez le travail en tâches gérables avec des informations sur les propriétaires, les dates d'échéance et les priorités

Visualisez le travail sous plusieurs formats, tels que des listes, des calendriers, des diagrammes de Gantt ou des tableaux Kanban

Communiquez et collaborez avec les membres de votre équipe directement dans les tâches

Ajoutez des libellés et des champs personnalisés pour trier, filtrer et créer automatiquement des rapports

Automatisez les tâches et les flux de travail routiniers pour gagner du temps et réduire les erreurs

Tirez parti de l'IA d'Asana pour créer des mises à jour de statut et identifier les risques liés aux projets

Limites d'Asana

Capacité limitée à effectuer des recherches dans des champs spécifiques, tels que les commentaires ou les descriptions

Tarifs Asana

Personnel : 0 $

Starter : 13,49 $ par utilisateur/mois

Avancé : 30,49 $ par utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Enterprise+ : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 12 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Asana ?

Voici un avis G2:

J'apprécie vraiment l'application Asana. Le processus d'installation d'un projet était assez simple ; les modèles sont utiles. Les modèles de tâches ont rendu la vie encore plus facile. J'aime les règles et les flux de travail que je peux configurer, qui ont rendu l'automatisation de certaines tâches vraiment facile à utiliser.

J'apprécie vraiment l'application Asana. Le processus d'installation d'un projet était très simple ; les modèles sont utiles. Les modèles de tâches ont rendu la vie encore plus facile. J'aime les règles et les flux de travail que je peux configurer, qui ont rendu l'automatisation de certaines tâches très facile à utiliser.

📮 ClickUp Insight : Vous pensez que votre liste de tâches fonctionne ? Détrompez-vous. Notre sondage montre que 76 % des professionnels utilisent leur propre système de hiérarchisation pour gérer leurs tâches. Cependant, des recherches récentes confirment que 65 % des travailleurs ont tendance à se concentrer sur les tâches faciles plutôt que sur celles à forte valeur ajoutée, sans établir de priorités efficaces. Les priorités des tâches de ClickUp transforment la façon dont vous visualisez et abordez les projets complexes, en mettant facilement en évidence les tâches critiques. Grâce aux flux de travail alimentés par l'IA et aux indicateurs de priorité personnalisés de ClickUp, vous saurez toujours par où commencer.

4. Smartsheet (idéal pour la gestion de travail sous forme de tableur)

via Smartsheet

Smartsheet permet aux équipes de définir clairement la portée du projet en créant un plan détaillé avec des tâches, des sous-tâches, des dépendances et des échéances présentées dans une vue en grille.

Sa bibliothèque de modèles prêts à l'emploi aide les équipes à documenter la portée, les livrables, les échéanciers et les exclusions des projets dans un format structuré. Les rapports récapitulatifs fournissent des vues consolidées de l'état d'avancement, de la progression des livrables et des indicateurs clés pour plusieurs projets.

L'outil aide également les équipes à visualiser les dépendances et à mesurer la progression par rapport à la base de référence du projet à l'aide de diagrammes de Gantt et d'une analyse du chemin critique. Il est ainsi plus facile de voir comment les changements de périmètre affectent les échéanciers ou l'allocation des ressources.

Meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Centralisez les fichiers et les discussions liés aux projets en les joignant directement aux tâches

Bénéficiez du contrôle des versions et des commentaires au niveau des lignes pour les documents, commentaires et approbations liés aux projets

Automatisez les processus et les flux de travail pour rester informé des changements et demander des approbations

Utilisez une vue dynamique pour filtrer des données spécifiques que d'autres pourront afficher et modifier

Suivez la progression et les indicateurs clés en temps réel grâce à des tableaux de bord et des rapports personnalisables

Extrayez les informations clés, générez des formules et automatisez la création de contenu avec l'aide de l'IA

Limites de Smartsheet

Il manque des outils de communication intégrés et l'application mobile a des fonctionnalités limitées

L'interface de type tableur, bien que familière, peut s'avérer fastidieuse pour gérer des projets très volumineux et complexes

Tarifs Smartsheet

Pro : 12 $ par utilisateur/mois

Business : 24 $ par utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Gestion avancée du travail : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Smartsheet

G2 : 4,4/5 (plus de 19 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Smartsheet ?

Voici un avis G2:

Mon entreprise utilise Smartsheet pour stocker des informations utiles, allant du prix du carburant aux demandes informatiques, en passant par le suivi de la progression des conversions de magasins de proximité. Il n'y a vraiment aucune limite au nombre de façons dont Smartsheet peut vous aider. Vous pouvez créer des flux de travail et des automatisations pour vous éviter tous les e-mails de suivi. Il regroupe toutes les informations en un seul endroit accessible à l'ensemble de notre entreprise et vous obtenez des mises à jour en temps réel dans tous les services.

Mon entreprise utilise Smartsheet pour stocker des informations utiles, allant du prix du carburant aux demandes informatiques, en passant par le suivi de la progression des conversions de magasins de proximité. Il n'y a vraiment aucune limite au nombre de façons dont Smartsheet peut vous aider. Vous pouvez créer des flux de travail et des automatisations pour vous éviter tous les e-mails de suivi. Il regroupe toutes les informations en un seul endroit accessible à l'ensemble de notre entreprise et vous obtenez des mises à jour en temps réel dans tous les services.

5. Wrike (Idéal pour standardiser la prise en charge des travaux)

via Wrike

Wrike utilise l'IA pour améliorer votre forfait de gestion de la portée en identifiant les risques potentiels, en mettant en évidence les domaines à améliorer et en suggérant des règles d'automatisation pour garantir que les projets restent dans les limites de la portée.

Des outils de suivi robustes tels que les diagrammes de Gantt et les tableaux Kanban aident les équipes à visualiser la progression par rapport à la base de référence initiale, ce qui permet de repérer facilement tout changement ou retard imprévu avant qu'il ne devienne incontrôlable.

Les formulaires de demande personnalisés de Wrike sont pratiques pour standardiser la réception des nouveaux travaux. Cela permet de contrôler la portée en garantissant que toutes les nouvelles demandes sont soumises à un processus formel d'examen et d'approbation avant d'être ajoutées au projet.

Meilleures fonctionnalités de Wrike

Associez des équipes à l'aide d'étiquettes pour les aider à afficher les tâches de leurs projets

Collaborez avec les membres de votre équipe grâce à des commentaires spécifiques aux tâches et à la modification en cours

Visualisez les calendriers et les dépendances des projets à l'aide de diagrammes de Gantt interactifs

Enregistrez les modifications et créez une piste d'audit pour garantir la transparence

Utilisez l'IA pour signaler les risques liés à la portée, tels que les retards et la surcharge des ressources

Limites de Wrike

La version mobile manque de certaines fonctionnalités par rapport à l'application de bureau

Peut être plus coûteux pour les grandes équipes que d'autres alternatives à Wrike

Tarifs Wrike

Gratuit : 0

Équipe : 10 $ par utilisateur/mois

Business : 25 $ par utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Pinnacle : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 4 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Wrike ?

Voici un avis G2:

J'apprécie vraiment la façon dont Wrike aide notre équipe à rester alignée sur plusieurs projets et échéances. Les tableaux de bord et les vues des tâches personnalisables permettent de voir facilement qui travaille sur quoi, et les outils de collaboration intégrés (tels que les commentaires et le partage de fichiers) réduisent le besoin d'échanger d'innombrables e-mails.

J'apprécie vraiment la façon dont Wrike aide notre équipe à rester alignée sur plusieurs projets et échéances. Les tableaux de bord et les vues des tâches personnalisables permettent de voir facilement qui travaille sur quoi, et les outils de collaboration intégrés (tels que les commentaires et le partage de fichiers) réduisent le besoin d'échanger des fils d'e-mails interminables.

6. Monday. com (Idéal pour rationaliser les flux de travail et améliorer la visibilité)

Monday.com aide les équipes à définir, documenter et gérer la portée des projets avec clarté en décrivant les objectifs, les livrables, les exclusions, les contraintes, les hypothèses, l'analyse des parties prenantes et les échéanciers.

Vous pouvez convertir des éléments de portée en tableaux personnalisables, ce qui permet aux équipes d'attribuer des propriétaires, de définir des dates d'échéance, de suivre le statut et de visualiser la progression à l'aide de plusieurs vues, notamment Kanban, Gantt et Échéancier.

Des tableaux de bord personnalisables regroupent les informations de plusieurs tableaux de projet dans une vue d'ensemble unique, permettant aux responsables de suivre la progression, de suivre les indicateurs clés de performance et de détecter les dérapages potentiels et les dépassements de budget avant qu'ils ne deviennent un problème.

Cela permet d'éviter le « gold plating » en garantissant que tout le travail est strictement conforme à la portée du projet documentée et que toute modification ou ajout doit être formellement approuvé.

Monday.com : meilleures fonctionnalités

Visualisez les calendriers et identifiez les jalons clés à l'aide de diagrammes de Gantt

Définissez les problèmes, fixez des objectifs et visualisez-les à l'aide de modèles de forfaits de projet

Personnalisez tout facilement, des tableaux avec codes couleurs aux flux de travail flexibles

Automatisez les tâches et notifications routinières pour rationaliser les flux de travail et la communication

Collaborez en ajoutant des commentaires, des fichiers et des mises à jour directement dans le contexte de chaque tâche

Automatisez les tâches et créez des tâches et des flux de travail à l'aide de l'assistance IA

Limites de Monday.com

Certaines fonctionnalités nécessitent une installation avancée pour fonctionner efficacement, ce qui peut ralentir l'intégration de nouveaux collaborateurs

Tarifs Monday.com

Gratuit (jusqu'à 2 utilisateurs)

Basique : 12 $ par utilisateur/mois

Standard : 14 $ par utilisateur/mois

Pro : 24 $ par utilisateur/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Monday.com

G2 : 4,7/5 (plus de 13 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels de Monday.com ?

Voici un avis G2:

J'apprécie la personnalisation des tableaux et des automatisations, qui facilite l'adaptation du système à notre flux de travail. Les intégrations avec des outils tels que Slack et Google Drive sont transparentes.

J'apprécie la personnalisation des tableaux et des automatisations, qui facilitent l'adaptation du système à notre flux de travail. Les intégrations avec des outils tels que Slack et Google Drive sont transparentes.

7. Microsoft Project (idéal pour la planification de projets au niveau de l'entreprise)

via Microsoft Project

Microsoft Project est un logiciel de planification qui fournit un environnement de travail centralisé pour gérer les projets, les tâches et les listes de tâches dans toutes les applications Microsoft 365. Il offre des fonctionnalités telles que la planification agile de sprints, des champs personnalisés et l'historique des tâches.

La principale force de Microsoft Project en matière de gestion de la portée réside dans ses capacités rigoureuses de planification et de suivi. Une fois le forfait initial (la base de référence de la portée) défini, tout écart peut être facilement identifié en comparant la progression actuelle par rapport à celui-ci.

De plus, l'IA de Copilot peut vous aider à générer des forfaits de projet, à identifier les dépassements de coûts et les risques, à rédiger des rapports de statut et à suggérer des objectifs en fonction de la portée d'un projet.

L'outil dispose d'une disposition intuitive avec des vues telles que Ma journée, Mes tâches et Mes forfaits, afin que vous sachiez toujours sur quoi vous concentrer ensuite. Vous pouvez mapper des projets à l'aide de vues telles que des diagrammes de Gantt, des grilles et des tableaux Kanban.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Project

Développez une structure détaillée de répartition du travail (WBS) pour définir méticuleusement la portée

Gérez les dépendances entre tâches complexes et identifiez le chemin critique du projet

Utilisez des modèles pour créer des forfaits et choisissez des vues telles que des listes, des tableaux et des échéanciers

Suivez la progression, le budget du projet et l'allocation des ressources grâce à des tableaux de bord et des rapports en temps réel

Créez des compartiments et des tâches en fonction de vos objectifs de planification

Générez des rapports personnalisables détaillés pour analyser les performances et la santé de vos projets

Intégrez-les nativement à d'autres applications Microsoft telles que Teams et Power BI pour améliorer la collaboration et les rapports

Limites de Microsoft Project

Options de personnalisation limitées, manque de flexibilité et difficultés potentielles d'intégration avec d'autres systèmes

Le logiciel est coûteux, ce qui peut constituer un obstacle pour les petites organisations ou équipes

Tarifs Microsoft Project

Microsoft Planner : Gratuit

Forfait Planner 1 : 10 $ par utilisateur/mois

Planner et Project Plan 3 : 30 $ par utilisateur/mois

Planner et Project Plan 5 : 55 $ par utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Microsoft Project

G2 : 4,0/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft Project ?

Voici un avis G2:

Leur fonctionnalité pratique de planification des capacités simplifie notre travail en allouant efficacement les ressources. De plus, les outils de planification et d'ordonnancement sont exceptionnels : échéancier visuel (diagrammes de Gantt) et suivi des dépendances, qui nous aident à surveiller la progression du projet.

Leur fonctionnalité pratique de planification des capacités simplifie notre travail d'allocation efficace des ressources. De plus, les outils de planification et d'ordonnancement sont exceptionnels : échéancier visuel (diagrammes de Gantt) et suivi des dépendances, qui nous aident à surveiller la progression du projet.

8. Teamwork (idéal pour la gestion de projets et les rapports)

via Teamwork

Teamwork est une plateforme complète de gestion de projet conçue pour gérer le travail des clients, ce qui la rend particulièrement adaptée à la gestion de la portée des projets.

Il simplifie le processus de gestion de la portée en vous permettant de définir des objectifs et des points de contrôle. Vous pouvez également définir des jalons, suivre la progression du projet et offrir aux clients une visibilité en temps réel à chaque étape du projet.

Grâce à des formulaires personnalisables, vous pouvez recueillir les demandes et les commentaires, qui sont automatiquement convertis en tâches exploitables. Grâce à des permissions et des paramètres de confidentialité flexibles, les équipes peuvent permettre aux clients de collaborer directement tout en gardant le contrôle sur ce qu'ils voient.

Teamwork IA aide les équipes à synthétiser les informations, à obtenir rapidement des informations sur les capacités et à remplir automatiquement les registres de dépenses.

Meilleures fonctionnalités pour le travail d'équipe

Affichez toutes les tâches pour obtenir une vue d'ensemble de la charge de travail de votre équipe

Suivez le temps avec précision au niveau des tâches pour contrôler les efforts et le budget

Standardisez l'installation des projets grâce à des modèles réutilisables de projets et de listes de tâches

Utilisez les sections repliables pour zoomer ou dézoomer sur les projets de haut niveau et les sous-tâches détaillées

Rationalisez la révision et la validation par les clients en gérant tout, des premières ébauches aux révisions finales, jusqu'à la signature définitive, à partir d'un seul et même endroit

Limites du travail d'équipe

Certaines fonctionnalités sont indisponibles ou difficiles à utiliser dans l'application mobile par rapport à la version de bureau

Les performances peuvent parfois ralentir lors de la gestion d'un grand nombre de projets simultanés

Tarification Teamwork

Free

Livraison : 13,99 $ par utilisateur/mois

Grow : 25,99 $ par utilisateur/mois

Échelle : 69,99 $ par utilisateur/mois

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur le travail d'équipe

G2 : 4,4/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Teamwork ?

Voici un avis G2:

Teamwork dispose d'une interface très intuitive ; je n'ai pas eu à me perdre dans une multitude de paramètres pour commencer. J'ai pu créer des projets, attribuer des tâches et fixer des délais sans avoir l'impression de déchiffrer un code secret. Ce qui a vraiment fait la différence, c'est la façon dont cet outil vous permet d'organiser votre travail avec des dépendances et des sous-tâches.

Teamwork dispose d'une interface très intuitive ; je n'ai pas eu à me perdre dans une multitude de paramètres pour commencer. J'ai pu créer des projets, attribuer des tâches et fixer des délais sans avoir l'impression de déchiffrer un code secret. Ce qui a vraiment fait la différence, c'est la façon dont cet outil vous permet d'organiser votre travail avec des dépendances et des sous-tâches.

9. Basecamp (Idéal pour la gestion de projets et la collaboration)

via Basecamp

Basecamp est un outil de gestion de projet et de communication d'équipe connu pour sa simplicité. Il décompose les projets en listes de tâches afin que chacun sache ce qui doit être fait et ce qui fait partie du projet.

La disposition claire et chronologique de la plateforme et ses outils de communication sont des atouts pour la gestion de la portée. Le Tableau des messages centralise les annonces et les discussions relatives à la portée à l'échelle du projet, tandis que les Listes des tâches permettent d'attribuer et de suivre clairement des livrables spécifiques. Le Calendrier permet à tout le monde de voir toutes les dates et échéances clés.

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp

Obtenez un aperçu de toutes les tâches à accomplir en un seul endroit pour avoir une vue d'ensemble complète de votre projet

Planifiez les dates importantes, les jalons et les échéances pour une visibilité totale de l'équipe

Automatisez les questions récurrentes pour que l'équipe reste informée de la progression

Utilisez Hill Charts, LineUp et Mission Control pour suivre visuellement la progression

Utilisez des listes de tâches groupées pour zoomer sur des tâches spécifiques ou dézoomer pour obtenir une vue plus large

Limites de Basecamp

Il devient difficile de tout suivre lorsque vous jonglez entre différentes cartes et différents projets

Il manque des fonctionnalités avancées de gestion de projet telles que les diagrammes de Gantt, le suivi du temps et les rapports détaillés, qui peuvent être essentiels pour les projets complexes

Tarifs Basecamp

Personnel : Gratuit

Plus : 15 $ par utilisateur/mois

Pro Unlimited : 299 $ par mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Basecamp

G2 : 4,1/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 14 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Basecamp ?

Voici un avis G2:

J'ai été très soulagé lorsque Basecamp est entré dans ma vie professionnelle ; son interface intuitive permet même aux personnes sans aucune connaissance de le comprendre. Créer des listes de tâches à faire me permet d'organiser ma journée, de déléguer le travail à mon équipe et de vérifier les éléments lorsqu'ils sont terminés. Rayer ces éléments de la liste est une sensation merveilleuse !

J'ai été très soulagé lorsque Basecamp est entré dans ma vie professionnelle ; son interface intuitive permet même aux personnes sans aucune connaissance de le comprendre. Créer des listes de tâches me permet d'organiser ma journée, de déléguer le travail à mon équipe et de vérifier les éléments lorsqu'ils sont terminés. Rayer ces éléments de la liste est une sensation merveilleuse !

10. OpenProject (Idéal pour la gestion de projets complexes)

via OpenProject

OpenProject est un logiciel de gestion de projet open source qui aide les équipes à rester organisées et à garder le contrôle tout au long du cycle de vie du projet. Vous pouvez facilement recueillir des idées et définir la portée et les livrables de votre projet. De plus, vous pouvez les décomposer en paquets de travail structurés à l'aide d'une vue Liste.

Les équipes peuvent suivre le temps et les coûts consacrés à chaque lot de travail, en les comparant au budget initial afin d'éviter toute dérive et d'assurer le contrôle financier. Toute modification de la portée peut être gérée de manière formelle grâce à des flux de travail et des mises à jour de statut.

De plus, EVA (Earned Value Analysis) vous permet de suivre la progression par rapport au temps et aux coûts réels.

Meilleures fonctionnalités d'OpenProject

Suivez les tâches dans les moindres détails avec des descriptions, des priorités, des statuts et des assignés

Utilisez des tableaux parents-enfants pour créer et visualiser la structure WBS de vos projets

Planifiez et visualisez les échéanciers, les dépendances et les chemins critiques à l'aide de diagrammes de Gantt

Partagez la feuille de route du projet avec les parties prenantes, sollicitez leurs commentaires et créez un forfait exploitable

Générez des agendas et des résumés de réunion à l'aide d'un assistant IA pour consigner les décisions clés

Limites d'OpenProject

En tant qu'outil open source, la version auto-hébergée nécessite une expertise technique importante pour son installation, sa configuration et sa maintenance

L'interface utilisateur, bien que puissante, n'est pas aussi moderne ni aussi intuitive que celle de certains de ses concurrents commerciaux

Tarifs OpenProject

Communauté : Gratuit

Cloud Basic : 7,25 $ par utilisateur/mois (facturé annuellement)

Cloud Professionnel : 13,50 $ par utilisateur/mois (facturé annuellement)

Cloud Premium : 19,50 $ par utilisateur/mois (facturé annuellement)

Cloud Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur OpenProject

G2 : 3,8/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 180 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'OpenProject ?

Voici un avis G2:

OpenProject est un outil tout-en-un doté de nombreuses fonctionnalités de gestion de projet. Il permet même de gérer les échéanciers des tâches et d'assurer le suivi des problèmes. De plus, les membres de l'équipe peuvent personnaliser le flux de travail et établir une feuille de route détaillée pour le projet à l'aide de son interface intuitive.

OpenProject est un outil tout-en-un doté de nombreuses fonctionnalités de gestion de projet. Il permet même de gérer les échéanciers des tâches et d'assurer le suivi des problèmes. De plus, les membres de l'équipe peuvent personnaliser le flux de travail et configurer une feuille de route détaillée pour le projet à l'aide de son interface intuitive.

Contrôlez l'évolution de la portée de vos projets avec ClickUp

Un contrôle clair de la portée donne forme au parcours de votre projet. En gérant soigneusement la portée du projet, vous évitez non seulement le chaos, mais vous vous donnez également les moyens de livrer exactement ce qui est nécessaire, dans les délais impartis.

Avec ClickUp, vous pouvez détecter rapidement les problèmes de portée, pivoter et assurer le bon déroulement de votre projet. La plateforme alimentée par l'IA intègre toutes les tâches, documents, discussions et rapports de votre projet dans un environnement de travail partagé, ce qui facilite la gestion de la portée du projet pour les équipes.

Prêt à transformer la dérive des objectifs en contrôle des objectifs ? Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp.