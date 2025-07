Comment utiliser le CRM pour les organisations à but non lucratif ?

Les donateurs, les bénévoles et les communautés sont essentiels à la pérennité d'une organisation à but non lucratif. Cependant, la gestion de ces relations peut s'avérer complexe.

Un outil de gestion de la relation client (CRM) peut vous simplifier la tâche. Après tout, les outils numériques peuvent multiplier par quatre l'impact d'une organisation à but non lucratif!

Dans ce guide, nous vous expliquerons comment utiliser efficacement un logiciel CRM, en passant en revue ses principaux avantages, ses cas d'utilisation, les fonctionnalités à rechercher et les raisons pour lesquelles des plateformes telles que ClickUp sont le choix idéal pour les organisations à but non lucratif modernes. 🤝

Qu'est-ce qu'un CRM pour les organisations à but non lucratif ?

Un CRM pour les organisations à but non lucratif est un outil de gestion des relations avec les donateurs, les bénévoles et les autres parties prenantes. Il centralise la base de données de l'organisation, facilitant ainsi le stockage et l'organisation des données sur les sympathisants, le suivi des interactions, l'obtention de contexte et l'automatisation des tâches.

Cela joue un rôle essentiel dans les opérations de votre organisation à but non lucratif, telles que les efforts de collecte de fonds, l'engagement des donateurs, la planification d'évènements et la coordination des bénévoles.

⭐️ Modèle présenté Le modèle CRM pour organisations à but non lucratif de ClickUp aide les équipes à but non lucratif à organiser les informations sur les donateurs, à gérer les efforts de sensibilisation et à suivre l'engagement, le tout en un seul endroit. Grâce à une meilleure visibilité sur les relations avec les donateurs et à une communication simplifiée, les organisations à but non lucratif peuvent améliorer l'efficacité de leurs collectes de fonds, fidéliser leurs sympathisants et renforcer l'impact de leur mission. Obtenez un modèle gratuit Gérez sans effort les relations avec les donateurs grâce au modèle CRM pour organisations à but non lucratif de ClickUp

Avantages de l'utilisation d'un CRM pour les organisations à but non lucratif

Un CRM pour les organisations à but non lucratif rend les informations facilement accessibles afin que les équipes puissent se concentrer davantage sur leur impact plutôt que sur les tâches administratives.

Les avantages comprennent :

Gagnez du temps sur les tâches administratives : éliminez les feuilles de calcul manuelles et les tâches répétitives grâce à l'automatisation

Renforcez l'engagement des donateurs : automatisez les messages de remerciement, les suivis et les mises à jour qui fidélisent vos donateurs à long terme

Personnalisez la communication à grande échelle : segmentez vos contacts et envoyez des messages ciblés en fonction des données sur les donateurs ou les bénévoles

Prenez des décisions plus rapides et plus intelligentes : utilisez des tableaux de bord et des données en temps réel pour ajuster vos campagnes et vos stratégies de collecte de fonds

Améliorez la collaboration entre les équipes : partagez des documents, des tâches et des canaux de communication sur une plateforme centrale

Renforcez la transparence et la confiance : générez des rapports prêts pour les audits qui montrent l'impact mesurable de votre organisation à but non lucratif

🧐 Le saviez-vous ? Warren Buffett a fait don de 5,3 milliards de dollars en actions Berkshire à des œuvres caritatives, l'un des plus importants dons jamais enregistrés !

Comment utiliser efficacement un CRM pour les organisations à but non lucratif

Pour débloquer tout le potentiel d'un CRM pour les organisations à but non lucratif, il est essentiel d'aller au-delà de la simple gestion des contacts. Voici comment vous pouvez l'utiliser pour bénéficier des avantages mentionnés ci-dessus :

1. Organisez les données relatives aux donateurs et aux bénévoles

Pour les organisations à but non lucratif, la solution CRM prend en charge les données relatives aux bénévoles et aux donateurs.

Organiser les données de cette manière vous permet de segmenter efficacement vos contacts et de leur envoyer des messages ciblés.

Par exemple, les principaux donateurs reçoivent des mises à jour régulières sur les rapports d'impact, tandis que les nouveaux bénévoles reçoivent des messages de bienvenue et des ressources pour les aider à s'intégrer.

2. Automatisez la collecte de fonds et le suivi des dons

Un CRM pour les organisations à but non lucratif simplifie les opérations en prenant en charge diverses activités de collecte de fonds et de suivi des dons. Cela comprend :

Automatisation du traitement des dons

Émettre instantanément des reçus de dons

Configurer les options de dons récurrents

Suivi du cycle de vie des donateurs

Prévoir les tendances futures en matière de dons

Envoi automatique de messages de remerciement et d'appréciation

Le tableau de bord CRM pour la collecte de fonds vous offre une vue claire et en temps réel des activités de dons, des performances des campagnes et de l'engagement des donateurs, ce qui facilite le suivi et la gestion de tout, sans avoir à jongler entre des feuilles de calcul ou des rapports manuels.

De plus, l'accès à ces données permet de prédire le comportement des donateurs, d'identifier les parties prenantes à forte valeur ajoutée et d'élaborer des stratégies de collecte de fonds ciblées pour améliorer les taux de fidélisation.

💡 Conseil de pro : Utilisez les automatisations ClickUp pour suivre les jalons du cycle de vie des donateurs, tels que l'accueil des nouveaux donateurs, le déclenchement de suivis pour les seconds dons ou le signalement des collaborateurs de grande valeur pour une prise de contact personnalisée.

🧐 Le saviez-vous ? En moyenne, les donateurs réguliers donnent 42 % de plus par an que les donateurs ponctuels.

3. Améliorez la gestion des bénévoles

La gestion des bénévoles pour divers programmes, événements de collecte de fonds et initiatives communautaires peut s'avérer difficile. Un outil CRM facilite la gestion des bénévoles en :

Permettre aux bénévoles de s'inscrire eux-mêmes aux évènements

Permettre aux bénévoles de sélectionner leurs horaires préférés

Attribuer des tâches en fonction des compétences et des disponibilités

Envoi de rappels automatisés concernant les prochains quarts de travail

Suivi des heures de bénévolat et des résultats pour les engagements futurs

Cette gestion pratique des bénévoles permet d'accéder aux ressources nécessaires au moment voulu.

De plus, la combinaison de la commodité et de la mise en valeur des points forts améliore la fidélisation des bénévoles, renforce leur engagement et stimule leur motivation.

Les organisations à but non lucratif peuvent également utiliser ces données pour identifier et récompenser les bénévoles les plus performants, ce qui les incitera davantage à s'associer à votre ONG.

💡 Conseil de pro : Utilisez les formulaires ClickUp pour permettre aux bénévoles de s'inscrire à des évènements ou à des quarts de travail, et attribuez automatiquement des tâches en fonction des réponses au formulaire à l'aide de l'automatisation.

4. Améliorez vos campagnes par e-mail et vos actions de sensibilisation

Le logiciel de marketing CRM permet aux organisations à but non lucratif de créer et de mener des campagnes par e-mail destinées aux donateurs, aux bénévoles et aux sponsors potentiels. Grâce à une solution CRM pour les organisations à but non lucratif, elles peuvent :

Envoyez des e-mails personnalisés en fonction de l'historique des dons et du niveau d'engagement des donateurs

Automatisez les invitations à des évènements, les appels aux donateurs et les mises à jour sur l'impact de vos actions

Suivez les taux d'ouverture des e-mails et d'autres indicateurs d'engagement pour optimiser vos campagnes

Segmentez vos listes de diffusion pour mener des campagnes hyper-personnalisées et ciblées

Ces outils offrent également des fonctionnalités d'automatisation du marketing qui renforcent la cohérence de la communication. Associées à la personnalisation, elles contribuent à renforcer les relations avec les donateurs et à rendre votre communication plus efficace.

💡 Conseil de pro : Rédigez le contenu de vos e-mails directement dans ClickUp Docs , puis associez-le à vos tâches de sensibilisation. Vous pouvez même utiliser ClickUp Brain pour personnaliser vos suggestions de sensibilisation en fonction des types de donateurs.

🎉 Anecdote : Le tout premier évènement de collecte de fonds en ligne a eu lieu en 1994 ! La campagne a permis de récolter la somme impressionnante de 50 000 dollars pour un patient atteint d'un cancer.

5. Suivez vos objectifs et générez des rapports

La définition d'objectifs, la mesure de la progression et la démonstration de l'impact sont des éléments clés pour mesurer la réussite d'une organisation à but non lucratif. Avec un système CRM, il est possible de :

Définissez des objectifs en matière de collecte de fonds et de recrutement de bénévoles

Suivez la progression en temps réel grâce à des tableaux de bord visuels

Générez des rapports détaillés sur la fidélisation des donateurs, la participation aux évènements et les performances des campagnes

Identifiez les tendances et prenez des décisions fondées sur des données pour affiner vos stratégies futures

Par exemple, l'organisation à but non lucratif peut analyser les données analytiques CRM pour mesurer la réussite de la récente campagne de collecte de fonds. Elle peut également identifier les segments de donateurs à forte valeur ajoutée et les principaux donateurs afin de leur envoyer un message plus personnalisé lors de futures campagnes.

💡 Conseil de pro : visualisez votre progression grâce aux tableaux de bord ClickUp axés sur l'impact, parfaits pour partager vos résultats avec votre conseil d'administration, vos donateurs ou vos bailleurs de fonds.

6. Renforcez vos stratégies de fidélisation des donateurs

Il est essentiel d'acquérir de nouveaux donateurs. Cependant, il est tout aussi crucial de fidéliser vos donateurs existants. Le logiciel CRM pour les organisations à but non lucratif contribue à améliorer la fidélisation des donateurs en :

Automatisation des suivis personnalisés et des messages de remerciement

Envoi de rappels pour les prochains évènements de collecte de fonds et les campagnes de dons annuels

Offre de mises à jour et de rapports exclusifs aux principaux donateurs

Suivi de l'engagement des donateurs et identification des segments de donateurs à haut risque de désengagement

Une telle gestion des donateurs, grâce à un engagement proactif, leur donne le sentiment d'être valorisés et appréciés. Cela augmentera la valeur à long terme des donateurs et renforcera les stratégies de gestion des relations.

💡 Conseil de pro : Laissez ClickUp Brain vous suggérer des idées de suivi et du contenu personnalisés pour différents segments de donateurs en fonction des interactions passées.

Avant d'utiliser une solution CRM pour les organisations à but non lucratif, voyons comment choisir un CRM. Pour vous aider, voici un récapitulatif des fonctionnalités clés d'un CRM pour les organisations à but non lucratif que vous devez rechercher :

Gestion des donateurs : le CRM pour les organisations à but non lucratif doit centraliser la base de données des donateurs, qui contient des informations telles que leurs coordonnées, l'historique de leurs dons, leur niveau d'engagement, etc. Les fonctionnalités de gestion des donateurs, telles que la segmentation, contribuent à renforcer les relations avec les donateurs en personnalisant leur engagement

Gestion des bénévoles : tout comme les données sur les donateurs, le CRM pour les organisations à but non lucratif doit également compiler efficacement les données sur les bénévoles selon différents paramètres tels que leur disponibilité, leurs compétences et leur historique de participation. Cela facilite la planification, les rappels et les programmes de reconnaissance pour fidéliser les bénévoles

Collecte de fonds : les fonctionnalités CRM pour les organisations à but non lucratif vous aident à gérer vos campagnes de collecte de fonds, notamment les appels aux dons, les collectes entre pairs et les options de dons récurrents afin de maximiser les contributions et l'engagement des donateurs

Suivi des dons : conservez des registres précis en enregistrant automatiquement les dons, en émettant des reçus et en garantissant la conformité avec les réglementations financières. Le CRM pour les organisations à but non lucratif doit aller au-delà du simple suivi réactif des donateurs et aider également à prévoir les résultats futurs

Gestion de campagne : planifiez, exécutez et surveillez vos campagnes de sensibilisation, de communication ou de collecte de fonds grâce à des outils de suivi intégrés. Le logiciel CRM pour organisations à but non lucratif doit permettre la segmentation de l'audience, les tests A/B et l'analyse des performances afin d'optimiser l'engagement

💡 Conseil de pro : les accusés de réception automatisés, tels que l'envoi de messages de remerciement et de reçus fiscaux, renforcent la confiance des donateurs et encouragent les dons récurrents.

Gestion des événements : rationalisez la planification et l'exécution d'événements tels que les galas de collecte de fonds, les campagnes de recrutement de bénévoles et les événements communautaires. Le système CRM pour organisations à but non lucratif doit prendre en charge tout, des formulaires d'inscription aux événements à la billetterie, en passant par la gestion des invitations et des réponses, et le suivi des dons

Marketing par e-mail : il doit être équipé d'outils de marketing par e-mail pour personnaliser le programme de sensibilisation des donateurs. Les fonctionnalités CRM pour les organisations à but non lucratif, telles que les e-mails automatisés, les modèles et le suivi des performances, renforcent l'engagement et optimisent les résultats avec un minimum d'efforts

Automatisation de la communication : automatisez les suivis, les messages de remerciement et les rappels pour faciliter l'engagement en temps opportun des donateurs et des bénévoles. Cela réduit les tâches manuelles et aide à maintenir des relations cohérentes et significatives

Automatisation des flux de travail : en dehors de la communication, rationalisez les tâches administratives grâce à des flux de travail automatisés. L'automatisation personnalisée des flux de travail garantit que les tâches telles que la sensibilisation des donateurs, la collecte de fonds et la coordination d'évènements sont achevées dans les délais impartis sans charge administrative supplémentaire

Suivi des parrainages : gérez les partenariats d'entreprise et les accords de parrainage en suivant leurs contributions, leurs dates de renouvellement et les indicateurs d'engagement. Cela vous aide à mesurer l'impact des sponsors afin de leur accorder la reconnaissance qui leur est due

suivi des subventions* : suivez les demandes de subventions, les dates limites et les exigences de financement pour garantir un envoi dans les délais et la conformité. La solution CRM pour les organisations à but non lucratif doit partager des rappels en temps opportun et générer des rapports détaillés afin de simplifier la gestion des subventions et les rapports

Génération de rapports d'impact : accédez à des rapports détaillés qui présentent les tendances en matière de dons, les contributions des bénévoles et l'impact global de l'organisation à but non lucratif. Ces rapports aident les donateurs à voir les résultats mesurables de leurs dons

💡 Conseil de pro : suivez les donateurs inactifs et envoyez-leur des campagnes de réengagement ciblées avec des témoignages percutants ou des informations exclusives.

Analyse des données : obtenez des informations exploitables sur le comportement des donateurs, les performances des campagnes et les tendances en matière de collecte de fonds grâce à des tableaux de bord en temps réel et des rapports intuitifs. Associés à des analyses prédictives, ces outils aident les organisations à but non lucratif à affiner leurs stratégies d'engagement pour obtenir de meilleurs résultats

Intégration des paiements : traitez les dons en toute transparence en intégrant le logiciel CRM pour les organisations à but non lucratif à plusieurs passerelles de paiement, notamment les cartes de crédit, PayPal, Stripe, Venmo, les virements bancaires directs et d'autres modes de paiement

Maintenant que vous connaissez les fonctionnalités du CRM pour les organisations à but non lucratif, il est temps de passer aux outils eux-mêmes. Voici quelques-uns des meilleurs logiciels de CRM et de gestion de projet pour les organisations à but non lucratif:

ClickUp (Meilleur CRM pour les organisations à but non lucratif pour établir des relations complètes)

En regroupant toutes les opérations sur une seule plateforme, ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, aide les organisations à but non lucratif à gagner du temps, à améliorer leur efficacité et à rester concentrées sur leur mission.

Que vous envisagiez de l'utiliser comme système de gestion des donateurs ou pour la gestion d'évènements, ClickUp pour les organismes à but non lucratif est une solution polyvalente qui peut être personnalisée en fonction de vos besoins.

Contrairement aux CRM traditionnels, ClickUp CRM offre des fonctionnalités hautement personnalisables qui répondent à vos besoins.

Les fonctionnalités CRM pour les organisations à but non lucratif comprennent :

Base de données des donateurs

Créez des bases de données avec la vue Tableur de ClickUp

Utilisez les documents et les champs personnalisés de ClickUp pour stocker et gérer les informations sur les donateurs, telles que leur nom et leurs coordonnées, l'historique de leurs dons et leurs engagements. Vous pouvez même stocker ces informations dans la vue Tableur.

Gestion des tâches et des campagnes

Utilisez les automatisations ClickUp pour automatiser les tâches récurrentes en quelques clics

Les tâches ClickUp vous permettent de convertir les activités liées aux événements de collecte de fonds ou aux campagnes marketing en tâches traçables auxquelles vous pouvez attribuer des délais, des priorités et des dépendances.

Suivis et rappels automatisés

Les rappels ClickUp permettent de maintenir l'engagement des donateurs et des bénévoles grâce à des mises à jour et des rappels automatiques sur tout ce qui se passe.

Voici ce que Matt Kriteman, responsable des interventions humanitaires chez Help Ukraine 22, a déclaré à propos de ClickUp:

En bref, ClickUp complète mes compétences professionnelles afin que je puisse me concentrer sur ce qui compte vraiment : les gens. De plus, cela nous aide à fonctionner avec une marge de 10 %, la plus faible du secteur. Ce n'est pas parce que nous sommes particulièrement brillants, mais simplement parce que nous sommes efficaces et innovants dans notre mission d'assistance à l'Ukraine.

Collaboration et communication au sein des équipes

Améliorez la collaboration et la communication au sein de votre équipe en proposant une messagerie en temps réel avec ClickUp Chat

Avec ClickUp Chat, vous n'avez plus besoin d'outils de communication externes tels que les e-mails ou les applications de messagerie instantanée ; il vous permet de conserver toutes vos discussions au même endroit.

De plus, vous pouvez créer des canaux de discussion spécifiques pour différentes équipes ou différents projets (par exemple, sensibilisation des donateurs, planification d'évènements), ce qui améliore la concentration et minimise les distractions.

📮ClickUp Insight : un travailleur du savoir type doit entrer en contact avec six personnes en moyenne pour accomplir son travail. Cela signifie qu'il doit contacter quotidiennement six connexions essentielles pour recueillir des informations contextuelles indispensables, aligner les priorités et faire avancer les projets. La lutte est réelle : les suivis constants, la confusion entre les versions et le manque de visibilité nuisent à la productivité des équipes. Une plateforme centralisée comme ClickUp, avec sa recherche connectée et sa gestion des connaissances par l'IA, résout ce problème en mettant instantanément le contexte à portée de main.

Suivi des objectifs

Visualisez vos objectifs et votre progression vers ceux-ci avec ClickUp Objectifs

Suivez vos objectifs de collecte de fonds ou de mission à l'aide de ClickUp Goals, un moyen visuel d'illustrer ce que vous souhaitez accomplir et où vous en êtes dans la réalisation de vos objectifs.

Rapports avancés

Obtenez des mises à jour en temps réel sur les performances de votre équipe grâce aux tableaux de bord ClickUp

Surveillez toutes les activités en temps réel et générez des rapports détaillés grâce aux tableaux de bord ClickUp, votre guichet unique pour tout ce qui concerne la gestion des donateurs ou l'analyse des données financières.

🌟 Astuce pratique : ClickUp aide également les organisations à but non lucratif à rester en phase avec leur temps grâce à ClickUp Brain, l'assistant alimenté par l'IA. Qu'il s'agisse de faire des suggestions intelligentes ou de personnaliser les e-mails de sensibilisation, ClickUp Brain peut tout faire !

Salesforce (Meilleur CRM pour les organisations à but non lucratif pour une gestion évolutive des collectes de fonds)

via Salesforce

Salesforce propose une solution CRM pour aider les organisations à but non lucratif à rationaliser la gestion des donateurs, la collecte de fonds et l'engagement communautaire.

Les organisations à but non lucratif peuvent exploiter les précieuses informations fournies par l'IA pour prédire le comportement des donateurs et personnaliser leurs efforts de sensibilisation. Cela aide les organisations à suivre les dons, à automatiser la collecte de fonds et à gérer facilement les subventions.

Bloomerang (meilleur CRM pour les organisations à but non lucratif pour des intégrations transparentes)

via Bloomerang

Bloomerang est un système CRM qui s'intègre à des outils de collecte de fonds en ligne, à des logiciels de comptabilité et à des solutions marketing. Il est essentiel de centraliser les données des donateurs, de suivre l'historique des communications et d'automatiser la communication avec les donateurs afin de stimuler leur engagement.

Ses fonctionnalités de collecte de fonds et de gestion de campagnes permettent à l'équipe marketing de mener facilement des campagnes multicanales.

Neon CRM (meilleur logiciel CRM pour les organisations à but non lucratif de toutes tailles)

via Neon CRM

Neon CRM est un logiciel CRM abordable ciblant les petites organisations à but non lucratif. Il offre divers outils de gestion des donateurs et de collecte de fonds pour le suivi des dons, la gestion des horaires des bénévoles et la rationalisation de la planification des évènements.

Grâce à des rapports personnalisables et à une automatisation intégrée, Neon CRM permet aux organisations à but non lucratif d'obtenir des informations plus détaillées sur le comportement des donateurs et les performances des campagnes.

Établissez des relations fructueuses pour les organisations à but non lucratif avec ClickUp

Un CRM bien implémenté pour les organisations à but non lucratif transforme la manière dont celles-ci gèrent les relations avec les donateurs, les efforts de collecte de fonds et la coordination des bénévoles. Cependant, il est crucial de choisir et d'implémenter le meilleur CRM.

Heureusement, ClickUp se démarque véritablement comme le meilleur grâce à ses fonctionnalités, qui vous permettent de mettre en place le CRM le plus efficace pour votre organisation à but non lucratif. Vous bénéficiez de bases de données de donateurs personnalisables, d'une collaboration fluide, de l'automatisation des tâches et de rapports puissants, le tout dans une seule et même solution.

Prêt à faire passer votre organisation à but non lucratif au niveau supérieur en matière d'efficacité ? Inscrivez-vous dès maintenant à ClickUp! ✅