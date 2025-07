Modèles de calendrier Figma gratuits pour une planification élégante et organisée

Vous avez du mal à rationaliser vos tâches et vos horaires ? Ou vous trouvez difficile d'organiser manuellement vos listes de tâches ? Si oui, vous avez besoin d'une disposition structurée. 🗓️

🔍 Le saviez-vous ? Selon des études, seuls 18 % des employés disposent d'outils efficaces pour gérer leur temps; les 82 % restants terminent leurs activités à l'aide d'une liste ou de leur boîte de réception e-mail.

Un modèle de calendrier Figma est une excellente solution pour simplifier les tâches et exceller dans la planification de projets. Plus de délais manqués, plus de mauvaise distribution du travail, juste une planification efficace et organisée.

Dans cet article, vous découvrirez 10 calendriers Figma personnalisables, apprendrez à sélectionner celui qui vous convient, comprendrez leurs limites et explorerez des alternatives adaptées pour gagner en efficacité.

Il est temps d'arrêter de fixer ces calendriers vides et ennuyeux !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de calendrier Figma ?

Les modèles de calendrier sont disponibles dans Microsoft Word, Google Sheets, Excel et même au format PDF d'une seule page, ce qui est idéal pour organiser votre travail, votre maison, votre année scolaire ou vos forfaits Business.

De plus, si vous aimez le design, Figma, l'un des outils de conception web les plus courants, propose une multitude de modèles élégants et gratuits qui n'attendent qu'à être téléchargés ! Mais avant de les sélectionner, jetez un œil aux paramètres indispensables pour un « bon » modèle de calendrier Figma :

Interface immersive et facile à naviguer : Elle doit être facile à naviguer tout en offrant diverses options pour ajouter des événements, des tâches, des rappels, etc.

Fonctionnalité collaborative : Une bonne disposition doit permettre aux membres de l'équipe d'accéder aux calendriers partagés et à la planification de groupe et d'y contribuer afin d'assurer une synchronisation adéquate

Personnalisable pour répondre à divers besoins : Il doit permettre des options de personnalisation concernant les affichages, les statuts, etc. Il doit également prendre en charge le codage par couleur pour classer les tâches

Synchronisation des données entre appareils : Assurez-vous que le modèle synchronise les données entre les appareils, en particulier les téléphones mobiles, pour un accès instantané

Implique des intégrations Figma tierces : Choisissez un modèle qui se connecte de manière transparente à ces applications pour éviter de manquer des échéances ou des réunions

Capacités IA : un bon calendrier doit disposer des fonctionnalités suivantes : suggestions basées sur l'IA, automatisation des routines complexes, rapports et analyses basés sur l'IA pour une prise de décision fondée sur les données

Modèles de calendrier Figma

Voici notre liste complète de 10 modèles de calendriers gratuits exceptionnels proposés par Figma qui simplifient vos routines de travail, prennent en charge vos publications sur les réseaux sociaux, gèrent efficacement vos tâches et bien plus encore.

1. Modèle de calendrier Figma

via Figma

Le modèle de calendrier Figma est l'un des cadres les plus simples et les plus adaptés aux débutants pour organiser vos emplois du temps à la maison et au travail. Il propose des affichages hebdomadaires et mensuels afin que vous puissiez personnaliser votre forfait en conséquence.

Fini les listes manuscrites, les Google Sheets compliquées, les documents Microsoft Word maladroits ou les feuilles de calcul Microsoft Excel pour gérer vos tâches quotidiennes ! Découvrez une gestion du temps simple mais efficace.

Pourquoi vous allez l'adorer

Suivez vos réunions, vos évènements, vos sessions de yoga matinales, vos moments en famille, etc.

Partagez vos heures de travail et vos disponibilités avec vos collègues

Créez une copie, modifiez et imprimez facilement depuis n'importe quel appareil

Donnez à un nouvel employé un aperçu des habitudes de réunion de votre équipe

📌 Idéal pour : Toute personne ayant besoin d'une gestion du temps et d'une planification des tâches sans tracas, à la maison comme au travail

2. Modèle de liste de tâches Figma Calendar

via Figma

Les listes de tâches font toute la différence lorsqu'il s'agit d'organiser des tâches routinières. Le modèle interactif de liste de tâches Calendrier Figma vous permet de rédiger la liste de tâches parfaite, puis de décider qui va faire quoi, contribuant ainsi à améliorer la productivité.

Que vous l'appeliez itinéraire, programme, liste de planification ou checklist, il vous permet de passer de la liste des tâches à accomplir à la satisfaction du travail bien fait, de manière claire et ludique.

Pourquoi vous allez l'adorer

Utilisez la fonctionnalité glisser-déposer pour organiser toutes vos tâches dans votre liste en fonction de leur importance

Divisez les tâches complexes et volumineuses en plusieurs parties plus petites en définissant les étapes de chaque sous-tâche

Déléguez des tâches aux membres de votre équipe et imprimez-les pour les rendre accessibles où que vous soyez

Profitez d'une planification des tâches visuellement attrayante grâce à des formes et des images prêtes à l'emploi

📌 Idéal pour : Toute personne souhaitant organiser son temps de travail, ses échéances, etc. dans un format visuellement attrayant

3. Modèle de planificateur de réseaux sociaux Figma

via Figma

Vous recherchez un planificateur de réseaux sociaux ? Que vous souhaitiez élaborer une stratégie, identifier les plateformes sur lesquelles publier, réfléchir à des thèmes de contenu, organiser vos publications, etc., cet outil est fait pour vous !

Le modèle Figma Social Media Planner est un modèle de calendrier mensuel idéal pour suivre les tendances en constante évolution sur les réseaux sociaux et maintenir la cohérence de votre contenu. Il vous permet de rester présent en ligne sur plusieurs plateformes.

Pourquoi vous allez l'adorer

Développez des stratégies de contenu spécifiques à chaque plateforme pour Instagram, Facebook, X et bien plus encore

Mettez en œuvre des idées de publications accrocheuses pour les occasions spéciales, les évènements, les offres promotionnelles, etc.

Tirez parti des commentaires dans les documents, des sondages de groupe, des badges, des notes Markdown, et plus encore

Dites adieu aux textes « Que devrions-nous publier aujourd'hui ? » en planifiant à l'avance

📌 Idéal pour : Développer une stratégie complète pour les réseaux sociaux, y compris la planification du contenu, la sélection des créations à utiliser et la programmation des publications en fonction des plateformes

4. Modèle de calendrier annuel Figma

via Figma

Avec ce modèle de calendrier annuel Figma, vous bénéficiez d'une visibilité complète sur les tâches importantes que vous devez accomplir au cours des 365 prochains jours.

La disposition personnalisable de ce calendrier annuel facilite plus que jamais la planification. Son aspect visuel vous permet de planifier vos journées, vos semaines et vos mois à l'avance avec une précision cristalline.

Pourquoi vous allez l'adorer

Visualisez vos dates importantes, vos engagements professionnels tels que les échéances et vos objectifs mensuels

Hiérarchisez les tâches en fonction de leur importance

Synchronisez les tableaux de service pour que tout le monde soit sur la même page

Utilisez des outils intégrés tels que l'échéancier et l'organigramme pour élaborer un itinéraire général pour l'année à venir

📌 Idéal pour : Tous ceux qui souhaitent organiser leurs forfaits annuels à l'avance, planifier leurs vacances et établir leurs plans d'investissement annuels

📮ClickUp Insight : 37 % des employés envoient des notes de suivi ou des comptes rendus de réunion pour assurer le suivi des éléments d'action, mais 36 % ont encore recours à d'autres méthodes fragmentées. Sans système unifié pour consigner les décisions, les informations clés dont vous avez besoin risquent de se perdre dans les discussions, les e-mails, les documents ou les feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez instantanément transformer les discussions en tâches exploitables dans l'ensemble de vos tâches, discussions et documents, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

5. Modèle de planning hebdomadaire Figma

via Figma

Que vous travailliez à domicile ou que vous jongliez entre plusieurs projets simultanément, vous aurez besoin d'une disposition claire et nette de votre calendrier pour gérer votre routine. Le modèle de planning hebdomadaire Figma est très pratique pour planifier les tâches de votre semaine.

Pourquoi vous allez l'adorer

Définissez des rappels pour vos sessions de yoga matinales et vos repas

Organisez des réunions de travail pour ne rien manquer

Définissez des heures spécifiques pour passer du temps de qualité avec votre famille

Utilisez différentes couleurs pour classer les activités

📌 Idéal pour : Toute personne ayant besoin de solutions de gestion de calendrier exécutif pour simplifier ses emplois du temps chargés

💡 Astuce Pro : Utilisez l'affichage Calendrier hebdomadaire pour voir les tâches mises en forme par semaine. Si vous souhaitez définir des horaires différents pour les jours de semaine et les week-ends, ouvrez-les et modifiez-les dans l'affichage quotidien.

6. Modèle de calendrier éditorial Figma

via Figma

Le modèle de calendrier éditorial Figma est idéal pour superviser l'ensemble du processus de production de contenu. Il offre un flux méthodique, de la conception à la rédaction, en passant par la modification en cours, la planification média et la publication.

Si vous dirigez une équipe chargée du contenu, cet outil est indispensable pour assurer le bon déroulement des campagnes marketing et publicitaires. Il vous aide à aligner votre contenu sur les objectifs marketing, les objectifs de l'entreprise et les tendances saisonnières.

Pourquoi vous allez l'adorer

Compilez une liste complète du contenu que vous avez l'intention de créer

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe à chaque étape du processus

Bénéficiez d'une visibilité sur le développement et le suivi de chaque élément de contenu grâce aux tableaux Kanban

Intégrez des éléments tels que les mots-clés cibles, le persona auquel le contenu est destiné, etc.

📌 Idéal pour : Toute personne cherchant à organiser et à aligner son équipe grâce à un forfait de gestion de contenu solide

7. Modèle de calendrier de gestion des congés Figma

via Figma

Vous avez une grande équipe et vous avez du mal à gérer les congés et les vacances de vos employés ? Ce n'est plus un problème ! Ce modèle de calendrier de gestion des congés Figma simplifie les choses.

Il dispose d'un tableau de bord organisé qui vous permet de vous assurer que toute l'équipe sait qui est absent du bureau quels jours de la semaine et combien de ressources sont disponibles un jour donné.

Pourquoi vous allez l'adorer

Organisez et consultez les congés et les vacances de vos employés

Gardez un œil sur les jours fériés (nationaux et régionaux) grâce aux onglets

Approuvez ou refusez les demandes de congé en toute simplicité

Planifiez votre travail avec les ressources disponibles

📌 Idéal pour : Les responsables qui ont besoin de clarté sur les congés payés de leurs employés afin de planifier les tableaux de service et de respecter les délais importants avec le personnel restant

🧠 Anecdote : Selon un rapport d'étude de marché de Facts and Factors, le marché mondial des logiciels de gestion des absences connaîtra une croissance de 9,3 % entre 2020 et 2026, pour atteindre le chiffre impressionnant de 0,95 milliard de dollars américains!

8. Modèle de calendrier de contenu Figma

via Figma

Pour vous assurer que votre marque soit vue et entendue, vous devez fournir en permanence à votre public un contenu attrayant, informatif et promotionnel. Ce modèle de calendrier de contenu Figma vous aide à planifier et à publier votre contenu de manière optimale.

Découvrez un calendrier mensuel clair, élégant et entièrement personnalisable, doté d'une disposition automatique pour faciliter les ajustements sur une seule page.

Pourquoi vous allez l'adorer

Sachez quoi publier (rouleau/vidéo/publication statique/carrousel) et quand (date et heure incluses)

Définissez clairement la plateforme sur laquelle vous souhaitez publier un contenu particulier (Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube)

Ayez les légendes et les appels à l'action (CTA) à portée de main

📌 Idéal pour : Les responsables des réseaux sociaux qui souhaitent planifier à l'avance leurs objectifs de contenu de manière organisée et mise en forme

🔍 Le saviez-vous ? La règle 50-30-20 recommande de publier 50 % de contenu engageant, 30 % de contenu sélectionné et 20 % de contenu promotionnel afin de maintenir l'intérêt de votre public cible tout en promouvant efficacement votre marque sans submerger vos abonnés de messages commerciaux.

9. Modèle de planning d'équipe Figma

via Figma

En tant que manager, vous souhaitez rester informé du travail attribué à vos différents employés et de ce qu'ils peuvent accomplir dans les délais impartis. Pour cela, vous avez besoin du modèle de planning d'équipe Figma.

Il vous permet de surveiller la disponibilité des membres de différentes équipes, telles que le marketing, la conception, l'équipe commerciale, etc. , et ainsi de planifier les tâches en conséquence. Il indique également qui travaille au bureau et qui est en télétravail.

Pourquoi vous allez l'adorer

Simplifiez les plannings de travail de vos employés

Surveillez le temps de travail total de l'équipe pour le mois

Suivez le temps de travail de chaque employé

📌 Idéal pour : Les managers et chefs d'équipe qui souhaitent surveiller et organiser la charge de travail de plusieurs équipes interfonctionnelles travaillant ensemble

10. Modèle de feuille de route marketing Figma

via Figma

Le marketing implique plusieurs aspects que vous devez gérer. Il est difficile de planifier et de mettre en œuvre les tâches marketing requises sans un calendrier marketing clairement défini. C'est là que le modèle de feuille de route marketing Figma entre en jeu.

Finie la confusion sur le statut des tâches ! La planification marketing devient plus facile grâce à un enregistrement visuel des activités que vous avez terminées, en cours ou prévues.

Pourquoi vous allez l'adorer

Suivez et surveillez les stratégies de contenu, le référencement et les publicités payantes

Gérez vos partenariats avec des influenceurs

Développez des entonnoirs marketing, créez et entretenez des cycles de vie clients afin d'augmenter les taux de conversion

Analysez les résultats à partir des données pour prendre des décisions prudentes

📌 Idéal pour : Les responsables marketing qui souhaitent faciliter la promotion de leurs produits à l'aide d'une interface visuelle

Limites d'utilisation des modèles de calendrier Figma

Vous avez vu comment Figma peut améliorer la gestion du temps dans un environnement collaboratif. Cependant, cet outil présente également certains inconvénients. Nous allons les examiner dans cette section.

Fonctionnalité dépendante d'Internet : Figma est un outil basé sur le cloud qui nécessite une connexion Internet stable. Cela entrave le travail des membres de l'équipe qui ne disposent pas d'une connexion Internet adéquate

Coûteux : si vous gérez une entreprise impliquant de nombreux collaborateurs, Figma peut sembler cher par rapport aux prix de la concurrence

Perturbations de la disposition : la mise en forme peut être perturbée par des modifications même minimes, telles que le redimensionnement ou l'ajout de nouveaux éléments. Cela nécessite alors davantage de travail de conception

Interactivité complexe : les interactions complexes (telles que les états de survol ou les options multi-dates) sont difficiles à gérer pour les novices

En raison de ces limitations, le travail devient fastidieux. C'est pourquoi nous avons compilé quelques alternatives à Figma.

Modèles de calendrier Figma alternatifs utiles

ClickUp fournit plusieurs modèles de calendriers interactifs gratuits avec de multiples cas d'utilisation.

Découvrez 14 modèles gratuits très utiles que vous pouvez modifier, télécharger et imprimer pour réduire le désordre et adopter une approche organisée de la gestion du temps.

1. Modèle de calendrier ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Restez au fait de vos tâches et de vos échéances, le tout au même endroit grâce au modèle de planificateur de calendrier ClickUp

Grâce au modèle de planificateur de calendrier ClickUp, vous et votre équipe pouvez rester organisés et garder une longueur d'avance. La vue récapitulative vous donne un aperçu rapide des tâches et activités à venir.

Grâce à ce modèle, vous pouvez diviser les grands projets en étapes gérables, gérer facilement les évènements, les échéances et les tâches, et ajuster votre routine.

Pourquoi vous allez l'adorer

Organisez les tâches selon différents statuts : bloqué, annulé, terminé, en cours, en attente, pour suivre la progression

Organisez votre mois à l'avance grâce à l'affichage du planificateur mensuel

Téléchargez-les et imprimez-les pour les afficher sur votre bureau, votre réfrigérateur, etc.

Visualisez les données en fonction des jalons, des références, des lieux, des coûts réels et des évaluations

📌 Idéal pour : Toute personne qui privilégie l'organisation des flux de travail, la gestion des ressources et la flexibilité dans les forfaits

2. Modèle de liste de tâches ClickUp Calendrier

Obtenir un modèle gratuit Décomposez les tâches et les évènements importants pour rester organisé grâce au modèle de liste de tâches Calendrier ClickUp

Le modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp vous aide à terminer vos tâches et à atteindre vos objectifs de manière organisée. Il simplifie également la planification du travail des membres de l'équipe et vous permet de suivre la progression de manière rationalisée.

La disposition vous offre une vue sur une seule page de toutes vos tâches afin que vous puissiez planifier rapidement et facilement vos activités.

Pourquoi vous allez l'adorer

Surveillez les réunions à venir et les tâches à accomplir avant la réunion

Triez les tâches par catégorie pour faciliter leur accès et leur compréhension

Ouvrez cinq affichages différents, tels que Demande de réunion, Par rôle, Par catégorie, Calendriers et Guide de démarrage, pour accéder facilement aux informations

Bénéficiez d'un meilleur suivi du temps grâce aux alertes de dépendance et aux étiquettes

📌 Idéal pour : Les personnes qui souhaitent rationaliser leurs routines quotidiennes

💡 Astuce pratique : Il est tentant de blâmer votre objectif de terminer 15 tâches pour votre manque de progression. Mais voici le vrai problème : vous ne vous concentrez pas sur ce qui compte le plus aujourd'hui. Commencez par identifier les trois à cinq choses les plus importantes de la journée. Vous ne pouvez pas vous permettre de manquer ces tâches, même si vous devez tout laisser tomber. Donnez-leur la priorité et regardez votre productivité monter en flèche !

3. Modèle de calendrier moderne pour les réseaux sociaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez vos comptes de réseaux sociaux sans effort grâce au modèle de calendrier moderne pour réseaux sociaux de ClickUp

Supposons que vous gériez plusieurs comptes dans différents secteurs. Dans ce cas, vous avez besoin du modèle de calendrier moderne pour réseaux sociaux ClickUp afin de rester organisé, de maîtriser votre contenu et de garder une longueur d'avance sur la concurrence sur les réseaux sociaux.

Ce modèle vous aide à planifier et à gérer facilement vos campagnes de marketing sur les réseaux sociaux en surveillant toutes vos activités sur ces derniers. Il améliore également le suivi grâce à l'IA, aux commentaires et à la surveillance du temps.

Pourquoi vous allez l'adorer

Planifiez et surveillez votre processus de création de contenu pour garantir la cohérence entre les différentes plateformes

Classez et ajoutez des attributs pour gérer vos tâches, tels que le thème, la date de publication, le canal, le résultat final et les hashtags

Bénéficiez d'une visibilité sur les campagnes et les évènements à venir

📌 Idéal pour : Les responsables des réseaux sociaux qui ont besoin d'organiser le contenu de manière cohérente sur toutes les plateformes, de surveiller les performances en temps réel et d'utiliser la visualisation des données pour évaluer les performances

4. Modèle de calendrier annuel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Tirez parti du modèle de calendrier annuel ClickUp pour planifier plus intelligemment et atteindre vos objectifs en toute simplicité

Le modèle de calendrier annuel ClickUp vous offre une vue claire et ciblée des jalons à atteindre au cours de l'année à venir. Il vous aide à organiser, planifier et suivre les tâches et les activités tout au long de l'année.

Ne manquez plus jamais une tâche, un évènement, un rendez-vous ou une échéance importante ! Grâce à ce modèle, vous pouvez planifier et organiser toutes vos tâches en toute simplicité.

Pourquoi vous allez l'adorer

Planifiez vos objectifs , tâches et activités mensuels , et hiérarchisez les tâches afin de vous concentrer en priorité sur les plus importantes

Obtenez une vue d'ensemble de votre année avec un aperçu complet de toutes les tâches et activités

Créez des tâches avec cinq statuts personnalisés, tels que Terminé, Retardé, En cours, Sur la bonne voie et À démarrer, pour suivre leur progression

📌 Idéal pour : Obtenir une vision claire de l'année à venir pour mieux planifier et exécuter vos tâches

Voici ce que Victoria Berryman, responsable des opérations marketing chez Seequent, a dit à propos de l'utilisation de ClickUp:

ClickUp nous a aidés à centraliser nos ressources, notre communication et la gestion de nos projets, ce qui nous a permis de doubler, voire tripler notre efficacité.

ClickUp nous a aidés à centraliser nos ressources, notre communication et la gestion de nos projets, ce qui nous a permis de doubler, voire tripler notre efficacité.

5. Modèle de calendrier hebdomadaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de calendrier hebdomadaire ClickUp pour planifier et visualiser toute votre semaine en un seul endroit

Le modèle de calendrier hebdomadaire ClickUp vous offre un aperçu de votre semaine et de vos évènements personnels, vous permettant ainsi de mieux planifier votre semaine et de rester organisé. Ce modèle convivial pour les débutants est idéal pour identifier et ajuster les conflits ou les chevauchements.

Pourquoi vous allez l'adorer

Suivez les tâches terminées pour vous concentrer sur celles qui restent à accomplir dans la semaine

Notez tous vos évènements et engagements réguliers, tels que les réunions, les cours et les rendez-vous, pour y accéder instantanément

Utilisez trois attributs personnalisés différents, tels que « Bonne humeur », « Type de tâche » et « Notes importantes », pour classer les tâches et ajouter de brèves notes

📌 Idéal pour : Gérer les tâches et les échéances, planifier et visualiser toute votre semaine, et organiser vos activités avec des modifications en temps réel pour augmenter votre productivité

6. Modèle de calendrier de publication ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de calendrier de publication ClickUp pour gagner du temps et rester au fait de votre stratégie de contenu

Le modèle de calendrier de publication ClickUp est un moyen efficace de planifier et de gérer vos publications en un seul endroit. Il vous aide à organiser, contrôler et optimiser le calendrier mensuel de votre marque, vos réseaux sociaux et la publication régulière de contenu sur votre blog.

Que vous gériez le blog d'une petite entreprise ou une équipe de spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, ce modèle vous offre les outils nécessaires pour rester organisé et tout terminer à temps.

Pourquoi vous allez l'adorer

Produisez un contenu cohérent en respectant les exigences de la marque

Rationalisez le processus de création, de modification et d'approbation des publications

Configurez vos futures publications et évitez les erreurs de planification et les délais manqués

📌Idéal pour : Les responsables des réseaux sociaux qui souhaitent collaborer avec les membres de leur équipe pour planifier et publier du contenu.

7. Modèle de calendrier éditorial ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Restez au top de vos tâches éditoriales grâce à cette liste de calendrier éditorial ClickUp

Ce modèle de calendrier éditorial ClickUp, facile à utiliser pour les débutants, est idéal pour suivre les tâches qui nécessitent des modifications. Cela inclut les blogs de leadership éclairé, les actualités sur les produits, les publications sponsorisées, etc.

Cette disposition vous permet de mentionner les échéanciers de publication respectifs, les canaux par lesquels vous publierez le contenu (e-mail, publicités payantes, relations publiques, site Web, etc. ) et l'étape de marketing particulière à laquelle se trouve chaque élément de contenu (nouvelle ébauche, conception, approbation du client, relecture, etc. ).

Pourquoi vous allez l'adorer

Affectez des rédacteurs et des réviseurs à chaque élément de contenu

Mentionnez si les modifications requises sont mineures ou majeures afin d'assurer une publication sans heurts

Utilisez quatre vues différentes, telles que Document, Liste, Calendrier et Tableau, pour organiser et consulter les informations en fonction de vos besoins

📌 Idéal pour : Suivre et déléguer diverses tâches de modification en cours de contenu aux ressources appropriées avant leur publication

🧠 Anecdote : Les lecteurs des articles du blog WordPress laissent plus de 77 millions de commentaires sur les blogs chaque mois

8. Modèle de calendrier PTO ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez, surveillez et gérez les demandes de congés de votre équipe grâce au modèle PTO de ClickUp

Le modèle de calendrier PTO ClickUp fournit un format adapté pour organiser les congés, les vacances et les jours fériés.

Cela réduit les conflits d'horaires et améliore la visibilité de la disponibilité du personnel. Il tire également parti des capacités de ClickUp pour améliorer l'efficacité du travail, notamment l'intégration des e-mails, les alertes de dépendance et le suivi du temps pour vous tenir informé.

Que ce soit pour quelques employés ou une grande entreprise, cela rendra la gestion des congés de votre équipe rapide et facile !

Pourquoi vous allez l'adorer

Utilisez quatre champs personnalisés différents, tels que « Approver » (Approbateur), « PTO Days » (Jours de congé), « PTO Reason » (Motif du congé) et « PTO Type » (Type de congé), pour enregistrer les informations essentielles relatives à chaque demande

Approuvez ou refusez rapidement les demandes

Permettez aux employés de soumettre de nouvelles demandes de congés payés sans avoir à envoyer d'e-mails ni à attendre des approbations

📌 Idéal pour : les responsables ou les professionnels des ressources humaines qui ont besoin de visualiser les congés de leurs employés, de gérer leurs vacances et de coordonner les jours fériés en quelques clics

9. Calendrier ClickUp Business

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le calendrier ClickUp Business pour organiser tout, des argumentaires de vente aux échéances, en un seul endroit

Vous cherchez une stratégie efficace pour gérer votre entreprise et rester organisé ? Si c'est le cas, vous devez jeter un œil au modèle de calendrier ClickUp Business. Il s'agit d'une disposition gratuite conçue pour vous aider à organiser les tâches, planifier et visualiser les heures de travail des employés de manière collaborative.

Fini les notes autocollantes égarées ! Grâce à ce cadre, vous pouvez facilement gérer tout, des appels commerciaux aux échéances, en un seul endroit.

Pourquoi vous allez l'adorer

Répartissez le travail à faire par les employés en tâches quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles

Planifiez vos engagements et objectifs à long terme

Utilisez quatre attributs personnalisés différents, tels que « C'était amusant », Type d'activité, Fichiers et Service, pour enregistrer les informations relatives aux tâches et les visualiser

📌 Idéal pour : Les propriétaires d'entreprises qui ont besoin d'organiser leur calendrier à l'aide d'un suivi du temps, d'e-mails et de notifications en temps opportun

10. Modèle de calendrier de contenu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez, organisez, publiez et surveillez le contenu tout au long de l'année grâce au modèle de calendrier de contenu ClickUp

Le modèle de calendrier de contenu ClickUp est la solution idéale pour planifier différents types de contenu.

Le cadre est l'un des modèles de calendrier de contenu les plus adaptés aux débutants, avec des dossiers prêts à l'emploi. Cela vous permet de vous concentrer sur d'autres domaines clés de votre entreprise tout en publiant régulièrement votre contenu.

Pourquoi vous allez l'adorer

Utilisez quatre vues différentes, telles que Calendrier, Tableau, Liste et Échéancier, pour personnaliser le contenu du plan en fonction de vos besoins

Organisez et surveillez différents contenus (blogs, publications sur les réseaux sociaux, etc.)

Triez le contenu en fonction des ressources, des catégories, des canaux, des liens et des dates de publication

📌 Idéal pour : Les responsables marketing des réseaux sociaux qui doivent planifier le contenu à publier dans les mois à venir

11. Modèle de calendrier de préproduction ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Simplifiez votre processus de préproduction et éliminez les obstacles grâce au modèle de préproduction ClickUp

Vous travaillez dans la production vidéo ou cinématographique ? Vous devez gérer des tournages pour des publicités, des campagnes de sensibilisation à une marque, etc. ? Alors essayez le modèle de calendrier de préproduction ClickUp.

C'est l'outil idéal pour simplifier les phases de préproduction et vous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet. Cette solution utilise des étiquettes pour organiser les tâches, offre un calendrier personnalisé et s'intègre facilement à des outils tels que Dropbox et Google Drive.

Pourquoi vous allez l'adorer

Utilisez cinq attributs personnalisés différents, tels que le niveau d'effort, l'impact du changement, le type d'activité, la phase de production et les ressources pour enregistrer les tâches importantes

Marquez le statut des tâches (Bloqué, À faire, En cours, Achevé) pour garder un œil sur les livrables actuels

Planifiez le calendrier et surveillez la progression à l'aide de la vue Gantt du projet

📌 Idéal pour : Gérer des tournages complexes ou de simples vidéos en tirant parti de la puissance de la visualisation

12. Modèle de planning d'équipe ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Tirez parti du modèle de planning d'équipe ClickUp pour clarifier les échéances de votre équipe, collaborer facilement et mener à bien votre travail

Si vous avez du mal à gérer les tableaux de service de votre équipe et à assurer une distribution efficace du travail entre les membres, pensez au modèle de planning d'équipe ClickUp.

Grâce à ce modèle, vous bénéficierez de la visibilité nécessaire pour aider votre équipe à respecter les délais, à collaborer en toute fluidité et à booster la productivité, le tout depuis un seul et même endroit ! Il vous permet de visualiser et de planifier la charge de travail des équipes en fonction d'échéanciers réels.

Pourquoi vous allez l'adorer

Suivez la progression de chaque tâche à l'aide des statuts personnalisés « Ouvert » et « Achevé »

Réduisez la confusion et les malentendus entre les membres de l'équipe grâce à une répartition correcte des tâches

Ouvrez différentes vues, telles que les activités du projet, la charge de travail, etc., pour organiser et accéder facilement aux informations

Surveillez et évaluez la charge de travail de chaque membre de l'équipe

📌 Idéal pour : Planifier et surveiller la charge de travail des équipes afin de clarifier les tâches, responsabiliser les membres de l'équipe et réduire les malentendus

Voici ce qu'Anne Thomas, responsable des ressources humaines chez Snowville Creamery LLC, a dit à propos de l'utilisation de ClickUp:

ClickUp nous permet de publier toutes les communications entre tous les services de notre entreprise en un seul endroit centralisé. Il est ainsi facile et pratique de recevoir des notifications et de gérer les plannings, les itinéraires et les livraisons de notre entreprise. Je l'utilise personnellement pour suivre les demandes de congés, les plannings des chauffeurs et les clients qui ont besoin d'un remboursement.

ClickUp nous permet de publier toutes les communications entre tous les services de notre entreprise en un seul endroit centralisé. Il est ainsi facile et pratique de recevoir des notifications et de gérer les plannings, les itinéraires et les livraisons de notre entreprise. Je l'utilise personnellement pour suivre les demandes de congés, les plannings des chauffeurs et les clients qui ont besoin d'un remboursement.

13. Modèle de calendrier marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle ClickUp Marketing pour faciliter la planification de votre contenu et de vos campagnes

Si vous êtes un professionnel du marketing et que vous avez du mal à élaborer un plan marketing complet, vous avez besoin du modèle de calendrier marketing ClickUp.

Ce modèle de calendrier Figma vous permet de gérer des tâches telles que les études de marché, l'analyse de la concurrence, la maturation des prospects, les campagnes et les affectations grâce à l'automatisation, aux rappels et aux vues personnalisées. Vous pouvez également hiérarchiser les activités à fort impact dans une base de données simplifiée et sans code.

Tirez parti de tout son potentiel pour créer une stratégie marketing réussie !

Pourquoi vous allez l'adorer

Bénéficiez d'une vue cohérente et centralisée de toutes les activités marketing en cours et à venir

Suivez la progression des activités grâce à des statuts personnalisés tels que « Annulé », « Achevé », « En cours », « En cours de révision » et « À traiter »

Surveillez votre budget et allouez efficacement vos ressources

📌 Idéal pour : Les professionnels du marketing qui souhaitent centraliser l'accès aux activités marketing et faciliter la planification efficace du budget et des ressources grâce à une approche collaborative

📈 Découvrez comment Vida Health a enregistré une augmentation de 50 % de la productivité de ses opérations marketing grâce à ClickUp.

14. Modèle de calendrier de podcast ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Simplifiez la production de podcasts grâce au modèle ClickUp Podcast

Avec le modèle de calendrier de podcast ClickUp, créer un podcast réussi devient un jeu d'enfant ! Vous obtenez un aperçu complet des prochains épisodes, des invités et des sujets qui seront abordés.

De plus, 18 champs personnalisés révèlent des informations cruciales sur les épisodes individuels, tandis que des statuts personnalisés (Achevé, En cours, À faire) vous aident à surveiller le processus de production de bout en bout.

Utilisez cette disposition pour vous assurer que votre podcast reste sur la bonne voie !

Pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez l'affichage du statut des transcriptions pour créer et surveiller les transcriptions spécifiques à un épisode

Conservez facilement une trace des sujets et des échéanciers futurs de vos podcasts

Enregistrez et organisez des notes pour chaque épisode

Utilisez l'affichage des sponsors de podcasts pour suivre les sponsors et leurs besoins

📌 Idéal pour : Les responsables de podcasts et les producteurs exécutifs qui souhaitent simplifier la planification et l'exécution de leurs podcasts

Organisez vos tâches et respectez vos délais avec style grâce à ClickUp

En utilisant les modèles de calendrier mensuel Figma, vous êtes sûr de ne pas encombrer inutilement vos emplois du temps. De plus, cela vous aide à organiser vos routines, à profiter de moments privilégiés en famille, à bien gérer votre équipe et à ne pas manquer les échéances importantes.

Néanmoins, il présente certains inconvénients. Vous ne trouverez peut-être pas de dispositions Figma pertinentes qui répondent à vos besoins ou vous les trouverez peut-être difficiles à utiliser. Mais ne vous inquiétez pas.

ClickUp facilite la gestion des tâches grâce à des dispositions annuelles et mensuelles polyvalentes, bien organisées et faciles à utiliser qui s'adaptent à plusieurs scénarios d'utilisation. Quelle que soit la complexité de vos tâches et de vos routines, avec ClickUp, vous restez au fait de vos tâches, gagnez du temps et réduisez votre stress.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui pour télécharger ces modèles et gérer vos forfaits sans effort.