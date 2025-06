Comment être productif à domicile lorsque vous travaillez à distance

La définition de la productivité est subjective et évolutive. Avant la COVID, il s'agissait avant tout de travailler dur et autant d'heures que possible. Aujourd'hui, les gens s'efforcent plutôt de maintenir une routine équilibrée qui favorise à la fois leur carrière et leur épanouissement personnel.

Une chose est sûre cependant : avec le télétravail et la fin des trajets domicile-travail, nous pouvons enfin en faire plus. Une étude publiée dans Forbes a révélé que les employés travaillant à distance étaient en moyenne 20 % plus heureux que ceux qui ne pouvaient pas travailler depuis chez eux.

Pour que cela continue, voire s'améliore, à mesure que nous adoptons la culture du télétravail, voici quelques stratégies et outils pour rester productif tout au long de la journée et tirer le meilleur parti de vos heures de travail.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici un bref récapitulatif de la manière dont vous pouvez mettre en œuvre des techniques et des méthodes productives dans votre installation de télétravail : Le télétravail peut accroître l'efficacité, mais sans limites claires, il peut mener à l'épuisement professionnel et à un équilibre professionnel-personnel flou

Voici quelques conseils importants pour booster votre productivité à domicile et adopter un état d'esprit productif : Commencez par une routine matinale efficace Préparez vos tâches ménagères à l'avance Organisez efficacement les tâches importantes

Réduisez les distractions grâce à ces stratégies : Désignez un environnement de travail séparé Désactivez les notifications pendant les heures de travail Planifiez des points réguliers avec votre équipe

Utilisez ClickUp pour améliorer votre productivité en réduisant les changements d'application. Voici quelques fonctionnalités qui vous aideront à y parvenir : Le suivi du temps et les tableaux de bord de ClickUp simplifient le suivi des tâches ClickUp Brain automatise les flux de travail, consolide les données et augmente l'efficacité Réduisez les tâches répétitives avec les automatisations ClickUp pour une gestion transparente des tâches

Préparez vos tâches ménagères à l'avance

Stratégies essentielles pour booster votre productivité à domicile

Vous souhaitez apprendre à gérer vos tâches personnelles tout en restant productif au travail ? Voici quelques stratégies éprouvées qui vous aideront à booster votre productivité globale.

1. Donnez la priorité à une routine matinale axée sur le bien-être

Depuis des générations, parents et grands-parents jurent que se lever tôt est la clé d'une bonne journée. Bien que nous ne soyons pas encore convaincus, les psychologues s'accordent à dire qu'une routine matinale régulière peut réduire le stress, booster l'énergie et améliorer la productivité au travail.

Bien que chacun ait ses propres habitudes, voici quelques conseils essentiels pour vous aider à rester productif tout au long de la journée :

Une séance d'entraînement matinal peut stimuler la concentration et chasser la somnolence

Un petit-déjeuner sain vous donne de l'énergie

Noter vos objectifs, vos pensées ou vos affirmations aide à clarifier vos idées

Passez les premiers instants de votre journée sans technologie pour éviter la surcharge d'informations

💡 Conseil de pro : Vous avez du mal à suivre le rythme de vos tâches, mais vous vous sentez toujours improductif ? 10 conseils pour travailler plus vite et être plus efficace avec ClickUp vous présente des stratégies pratiques pour vous aider à gérer efficacement votre temps et enfin prendre le contrôle de votre productivité.

2. Préparez vos tâches ménagères à l'avance

« Comment pouvez-vous travailler plus de 8 heures par jour, vous occuper de votre foyer ET avoir encore du temps pour vous ? » C'est la question à un million de dollars qu'un utilisateur de Reddit a récemment posée, et beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier à cela.

Lorsque vous êtes en plein flux de travail, la dernière chose dont vous avez besoin est de vous rendre compte soudainement que vous n'avez rien préparé pour le déjeuner. Voici comment rester productif en vous attaquant à vos tâches ménagères à l'avance :

Préparer vos repas à l'avance vous évite de perdre un temps précieux au travail

Si vous avez besoin d'un environnement de travail impeccable pour vous concentrer, effectuez les tâches de nettoyage rapides dès le matin ou la veille au soir

Programmez le lave-vaisselle, la mijoteuse ou le cycle de la machine à laver pour qu'ils fonctionnent en arrière-plan pendant que vous travaillez

Il existe un excellent modèle ClickUp appelé « Chore Chart Template » (Modèle de diagramme des tâches ménagères) pour rester organisé. Grâce à lui, vous pouvez :

✅ Suivez toutes les tâches ménagères au même endroit au lieu de compter sur votre mémoire

✅ Attribuez instantanément des tâches aux membres de votre famille (pour que tout ne repose pas sur vous)

✅ Fixez des délais pour éviter que les tâches ne s'accumulent

📮 ClickUp Insight : votre équipe doit se réunir pour définir les tâches à accomplir Selon une étude de ClickUp, un travailleur du savoir doit en moyenne communiquer avec six personnes par jour rien que pour rassembler les informations essentielles, s'aligner sur les priorités et faire avancer les projets. Le défi ? Les suivis interminables, les confusions entre les versions et le manque de visibilité ralentissent les équipes. Une plateforme centralisée comme ClickUp, avec sa recherche connectée et sa gestion des connaissances par l'IA, élimine ces obstacles en faisant apparaître instantanément les informations dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin.

3. Organisez vos tâches et reliez-les à vos objectifs avec ClickUp

Peu de choses dans la vie sont aussi satisfaisantes que de rayer une tâche de sa checklist. Mais si vos tâches ne sont pas organisées, elles peuvent rapidement vous éloigner de vos objectifs, vous laissant occupé sans être réellement productif.

C'est pourquoi vous avez besoin d'un outil qui vous aide à suivre votre progression.

ClickUp est l'application ultime pour tout le travail, combinant la gestion de projets et de tâches. Voici comment vous pouvez relier vos tâches entre elles à l'aide des objectifs ClickUp:

Le système centralisé de ClickUp vous garantit de toujours disposer d'une feuille de route claire de ce qui doit être fait

ClickUp Objectifs vous permet de voir ce qui est vraiment important afin que vous puissiez consacrer votre temps à des tâches à fort impact

Communiquez vos progrès à plusieurs parties prenantes au même endroit

Assurez-vous que tout le monde reste sur la même longueur d'onde et que les objectifs deviennent des tâches réalisables grâce à ClickUp Goals

4. Réduisez le bruit pour éviter les distractions

Selon le rapport Digital Noise Impact Report, un travailleur sur trois déclare être interrompu toutes les 15 minutes par des notifications sur son lieu de travail.

Voici ce que vous pouvez faire pour minimiser les distractions dans votre bureau à domicile:

✅ Trouvez un espace calme et fermez la porte

✅ Investissez dans un casque à réduction de bruit

✅ Fixez des limites claires avec vos colocataires

5. Désignez un environnement de travail distinct

Votre lieu de travail peut faire toute la différence en matière de productivité à domicile. Vous souhaitez créer un environnement dans lequel vous avez envie de passer vos heures de travail.

Rachel, chef de produit à Brooklyn, l'a appris à ses dépens après avoir passé neuf heures par jour assise sur une chaise de salle à manger bon marché qui lui causait des douleurs dorsales.

Sa solution ? Un environnement de travail dédié avec une chaise ergonomique et, si possible, un bureau assis/debout.

Il serait judicieux de vous équiper d'éléments supplémentaires indispensables pour travailler à domicile, notamment :

Casques antibruit pour bloquer les distractions

Carnets et stylos pour noter les tâches importantes

Allumez une bougie pour commencer votre journée productive

Utilisez une nappe pour travailler et retirez-la lorsque vous avez terminé afin de séparer vos heures de travail et votre vie personnelle

💡 Conseil de pro : Vous avez du mal à concilier vos grandes idées et vos tâches quotidiennes ? 10 conseils de productivité pour les entrepreneurs vous aideront à optimiser chaque minute, à éliminer les distractions et à transformer votre vision en action.

6. Désactivez les notifications des applications pendant les heures de travail

Si vous vous êtes déjà dit « Je vais juste vérifier cette notification rapidement », pour vous retrouver 50 minutes plus tard à faire défiler Instagram, vous n'êtes pas seul.

Le syndrome FOMO (Fear of Missing Out, ou peur de passer à côté) est bien réel. Le flux constant de mises à jour, de discussions et de mentions crée un besoin compulsif de tout vérifier, même si 90 % de ces informations ne sont pas urgentes. La clé pour rester productif à domicile est de maîtriser la hiérarchisation des notifications afin de ne voir que ce qui compte vraiment.

ClickUp Chat vous accompagne grâce à des notifications personnalisables qui vous aident à rester productif tout au long de la journée sans être submergé d'alertes. Voici comment :

Personnalisez les notifications globales : cliquez sur l'icône des paramètres en bas de la barre latérale pour régler les notifications du navigateur, du mobile, de la boîte de réception et des e-mails, afin de ne recevoir les mises à jour que lorsque vous en avez besoin

Personnalisez les notifications de discussion : cliquez avec le bouton droit sur n'importe quelle discussion et sélectionnez Modifier les paramètres de notification pour filtrer le bruit et vous concentrer uniquement sur l'essentiel

7. Planifiez du temps pour communiquer avec votre équipe à l'aide des fonctionnalités de communication de ClickUp

Le télétravail a ses avantages, mais il peut aussi être source d'isolement. Lorsque vous travaillez à distance, le sentiment d'être déconnecté de votre équipe peut nuire à votre motivation.

C'est pourquoi un rapide coup d'œil ou une discussion informelle peuvent booster votre énergie et vous éviter ce sentiment redouté : « Ai-je oublié quelque chose ? ».

Les outils de communication de ClickUp facilitent la synchronisation :

Réagissez aux messages : survolez une discussion, cliquez sur J'aime ou utilisez le bouton Ajouter une réaction

*répondre dans les fils : organisez vos discussions à l'aide de l'option Répondre dans les fils

Liez les tâches aux discussions : ne cherchez plus ce message perdu, reliez les tâches importantes directement aux fils de discussion pour un contexte instantané

Optez pour la messagerie en temps réel, les réactions et les discussions liées aux tâches pour synchroniser votre équipe avec ClickUp Chat

De plus, ClickUp Docs facilite la collaboration au sein des équipes en centralisant toutes les informations au même endroit.

Activez la collaboration en direct et transformez les commentaires en tâches exploitables pour le travail d'équipe à l'aide de ClickUp Docs

Grâce à la modification en direct, plusieurs membres d'une équipe peuvent contribuer simultanément dans ClickUp Docs. De plus, le suivi intégré de l'historique des versions garantit que les erreurs peuvent être annulées et que la progression reste visible, afin qu'aucune mise à jour ne passe inaperçue.

Les commentaires ne restent pas seulement des commentaires : ClickUp Assign Comments vous permet de transformer instantanément ces réflexions en tâches concrètes. Chaque commentaire peut être attribué à la bonne personne, suivi et résolu directement dans le document.

De plus, ClickUp Docs est étroitement intégré aux tâches, aux discussions et aux tableaux de bord, ce qui vous permet de modifier, d'attribuer et de lancer des projets directement depuis votre espace d'écriture. Ajoutez des widgets à vos documents pour mettre à jour l'état des tâches, suivre la progression ou créer des liens vers des tableaux de bord, sans jamais changer d'outil.

8. Utilisez ClickUp pour booster votre productivité et réduire les changements d'application

Passer d'une application à l'autre nuit à la concentration et fait perdre du temps. Pour éviter cela, ClickUp propose un intervalle de fonctionnalités qui vous aident à planifier, contrôler, automatiser et améliorer vos tâches tout au long de la journée.

ClickUp pour les équipes à distance est conçu pour la collaboration. Cela signifie que, de la gestion des charges de travail à la synchronisation des priorités, les télétravailleurs peuvent compter sur ClickUp pour exécuter leurs projets plus rapidement, sans malentendu.

Pour commencer, les plus de 15 vues personnalisables de ClickUp aident les équipes à distance à visualiser leur progression de la manière qui leur convient le mieux. Et grâce à des intégrations telles que Zoom, Slack et Google Drive, vous pouvez conserver toutes vos discussions, tous vos fichiers et toutes vos mises à jour au même endroit.

Le suivi du temps des projets ClickUp vous aide à contrôler vous-même vos tâches et à voir exactement où passe votre temps. Il vous suffit de cliquer sur « Démarrer » avant de commencer une tâche et d'arrêter lorsque vous avez terminé, que vous soyez sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.

Vous souhaitez structurer votre flux de travail ? Vous pouvez utiliser les tableaux de bord ClickUp pour :

Créez et attribuez des tâches directement depuis votre tableau de bord de productivité

Utilisez les vues Liste, Tableau ou Gantt pour organiser vos projets

Filtrez par statut, échéance ou assigné pour suivre instantanément la progression

Si vous avez récemment mis en place une équipe à distance, le modèle de forfait télétravail de ClickUp simplifie la transition vers le télétravail en fournissant une structure claire pour la collaboration en équipe, le suivi des tâches et la gestion des rôles.

Télécharger ce modèle Ce modèle élimine toute confusion en fournissant un forfait structuré pour la collaboration et la responsabilisation, afin que les équipes restent productives et alignées sans interruption.

Une autre fonctionnalité qui peut vraiment vous aider à mieux gérer votre travail ? Les outils basés sur l'IA. Ils peuvent rendre votre travail plus rapide et plus intelligent en automatisant les tâches répétitives, en résumant les informations et en générant du contenu à la demande. ClickUp Brain, par exemple, améliore la productivité à domicile en :

Créer du contenu intelligent pour la rédaction, la relecture et la paraphrase

Simplifiez les tâches importantes grâce à la gestion automatisée des tâches

Fournir des réponses instantanées en consolidant les documents, les tâches et les interactions entre les équipes

Essayez ClickUp Brain Doublez votre productivité en générant du contenu intelligent en quelques secondes avec ClickUp Brain

Enfin, les flux de travail répétitifs ralentissent les travailleurs à distance productifs. ClickUp Automatisation vous permet de configurer des déclencheurs, des actions et des conditions qui gèrent pour vous les tâches chronophages.

Éliminez les tâches répétitives en créant des flux de travail personnalisés qui déclenchent automatiquement des actions avec les automatisations ClickUp

Désormais, avec ClickUp Brain, vous pouvez même créer des automatisations en utilisant le langage naturel : il vous suffit de décrire ce dont vous avez besoin et le système définit les conditions pour vous.

📌 Exemple : si vous êtes responsable de la paie, ClickUp peut :

Créez automatiquement une tâche de paiement pour le mois prochain lorsque vous payez un entrepreneur

Envoyez une alerte par e-mail lorsqu'un employé dépasse un seuil défini pour ses dépenses

Si vous avez toujours l'impression que votre liste de tâches dirige votre vie plutôt que l'inverse, essayez le modèle de productivité personnelle de ClickUp.

Télécharger ce modèle Restez au top de vos responsabilités quotidiennes et simplifiez la gestion de votre temps grâce au modèle de productivité personnelle de ClickUp

Lorsque les tâches s'accumulent et que les priorités s'estompent, il peut sembler impossible de rester productif. Ce modèle vous aide à organiser vos tâches, à définir des priorités claires et à suivre votre progression afin que vous puissiez garder le contrôle et tirer le meilleur parti de votre temps chaque jour.

Comment gérer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée lorsque vous travaillez à domicile

Les télétravailleurs redéfinissent la frontière entre vie professionnelle et vie privée. Pourtant, de plus en plus de professionnels sont attirés par cette formule en raison de sa flexibilité.

via Randstad Workmonitor 2023

Pour y parvenir, il est utile de fixer des limites et de s'y tenir. Voici quelques astuces pour travailler à domicile:

Définissez des horaires de travail clairs et résistez à l'envie de « juste vérifier un dernier e-mail » à 22 h.

Déconnectez-vous correctement : quittez physiquement votre environnement de travail ou désactivez les notifications après le travail

Prenez vos congés payés — votre agenda personnel est tout aussi important que vos échéances

🧠 Le saviez-vous ? Selon le Pew Research Center, 1 employé sur 10 en télétravail a du mal à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, travaillant souvent plus longtemps sans s'en rendre compte. Comment créer un emploi du temps pour le télétravail offre des conseils pratiques pour établir des limites claires, structurer votre journée et rester productif sans vous épuiser.

N'oubliez pas non plus de bouger, de vous étirer et de prendre l'air. Rester assis toute la journée n'est pas seulement mauvais pour le dos, cela sape l'énergie et sape la créativité.

Si vous avez du mal à gérer votre temps, essayez la méthode du bloc de temps pour structurer votre journée en blocs de temps consacrés à des tâches nécessitant de la concentration, aux e-mails et aux réunions.

Surmonter les défis courants du télétravail

Le télétravail offre une grande flexibilité, mais il comporte également des obstacles particuliers. Il est donc judicieux de reconnaître ces défis et de mettre en œuvre des solutions pratiques.

Défi n° 1 : le manque d'interactions en personne rend la communication moins efficace

✅ Solution : organisez régulièrement des réunions vidéo, consignez clairement les décisions prises et utilisez des outils de messagerie instantanée pour garantir la transparence.

Défi n° 2 : Travailler dans l'isolement peut entraîner un sentiment de solitude et une baisse de motivation

✅ Solution : Encouragez les activités virtuelles de consolidation d'équipe, les prises de contact informelles et les interactions sociales pour créer un sentiment de connexion.

Défi n° 3 : l'absence d'un environnement de travail structuré brouille la frontière entre vie professionnelle et vie privée

✅ Solution : définissez des horaires de travail clairs, prenez des pauses régulières et utilisez des techniques de gestion du temps pour éviter que votre travail n'empiète sur votre vie personnelle.

Défi n° 4 : l'environnement domestique regorge de distractions qui réduisent la productivité

✅ Solution : Créez un environnement de travail dédié, désactivez les notifications non essentielles et utilisez les outils de suivi du temps et d'automatisation de ClickUp pour rester concentré.

L'importance de la productivité à domicile

Une étude menée en Californie a révélé une augmentation de 47 % de la productivité chez les employés travaillant à distance. Pour les 53 % restants, quelques stratégies simples peuvent faire toute la différence.

Pour cela, nous devons d'abord comprendre les principes fondamentaux du travail à domicile et pourquoi il est important d'être productif à la maison :

Moins de stress, plus de concentration : restez à jour dans vos tâches pour éviter l'accumulation redoutée des tâches inachevées et des échéances

Maîtriser efficacement son temps : apprenez à gagner du temps en hiérarchisant et en planifiant vos tâches

Un sentiment d'accomplissement : cochez les projets de bricolage, la préparation des repas ou les nouvelles compétences acquises pour rendre votre vie à la maison plus enrichissante

Meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée : organisez votre routine quotidienne pour séparer vos heures de travail de votre vie personnelle

La productivité trouve sa place dans ClickUp

Starr, responsable des comptes chez West Tech Shipping, note : « ClickUp m'aide à m'organiser et augmente ma productivité au travail. Je suis plus concentrée et je fais donc plus de choses en moins de temps. »

Cette déclaration résume la puissance de ClickUp : gestion simplifiée des tâches, automatisation et collaboration pour que vous puissiez rester productif à domicile sans avoir besoin d'une centaine d'autres outils.

Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant sur ClickUp et soyez plus efficace en moins de temps !