Modèles de miniatures YouTube gratuits et personnalisables

Imaginez passer des heures à créer un contenu YouTube incroyable pour le voir disparaître dans la foule de YouTube. 💔

Sans miniatures attrayantes, il est très facile de se perdre dans la mer de contenus de YouTube. Les spectateurs passent même devant le meilleur de votre contenu simplement parce qu'ils ne le trouvent pas convaincant ou qu'ils ne reconnaissent pas votre chaîne.

C'est là que les modèles de miniatures YouTube peuvent vous aider.

Ces modèles vous permettent de créer rapidement des miniatures d'aspect professionnel, sans avoir à partir de zéro. Ils garantissent également la cohérence du design entre les vidéos, ce qui a un impact positif sur la reconnaissance de la marque et vous permet de vous concentrer sur la création d'un contenu de qualité.

Dans cette liste, nous avons répertorié les 20 meilleurs modèles de miniatures YouTube qui peuvent vous faciliter la vie.

Que sont les modèles de miniatures YouTube ?

Les modèles de miniatures YouTube sont des dispositions prédéfinies et modifiables permettant de créer des miniatures visuellement attrayantes pour les vidéos YouTube à publier sur les plateformes sociales et les sites Web. Ces modèles comprennent des zones de texte, des espaces réservés aux images et des graphiques conformes au format standard de YouTube.

Les modèles de miniatures YouTube servent de cadres qui permettent de gagner du temps et d'économiser des efforts en fournissant la structure de base des miniatures. Vous pouvez ensuite personnaliser ces modèles pour qu'ils correspondent au style de votre produit ou de vos vidéos personnalisées.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de miniature YouTube ?

Un bon modèle de miniature YouTube doit avoir les attributs suivants :

*options de personnalisation : choisissez des modèles qui offrent la possibilité de modifier les polices de caractères, les couleurs, les images et d'autres éléments pour les aligner sur votre marque tout en conservant une structure claire

Cadre cohérent : choisissez des modèles qui établissent une structure reproductible pouvant aider à maintenir une cohérence visuelle dans le contenu de votre chaîne YouTube tout en permettant des personnalisations spécifiques

Emplacements stratégiques du texte et des images : optez pour des modèles qui offrent des emplacements appropriés pour les images, les titres, les sous-titres, etc. Assurez-vous que la taille de la police de caractère du sous-titre est lisible tout en conservant l'esthétique de la miniature

Simplicité et facilité d'utilisation : recherchez des modèles faciles à personnaliser à partir d'un bureau ou d'un appareil mobile. Ils doivent être clairs et permettre le glisser-déposer pour faciliter leur modification en cours

Modèles de miniatures YouTube gratuits

Explorons maintenant les meilleurs modèles de miniatures YouTube et comment vous pouvez les utiliser pour augmenter le nombre d'affichages.

1. Modèle de miniatures YouTube ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Concevez, organisez et suivez les miniatures YouTube personnalisées avec le modèle de miniatures YouTube ClickUp

Vous essayez d'obtenir plus d'affichages ? Le modèle de miniatures YouTube ClickUp peut vous aider à créer des miniatures accrocheuses.

Ce modèle prêt à l'emploi optimisé pour YouTube peut vous aider à obtenir plus de clics de la part des spectateurs potentiels. Il offre des capacités de suivi du temps, des étiquettes, des avertissements de dépendance et d'autres fonctionnalités pour améliorer le suivi des miniatures vidéo. Le meilleur ? Il dispose d'une vue Tableau de production qui vous permet de conserver toutes les informations relatives à vos miniatures dans un seul endroit facile d'accès.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Créez des miniatures personnalisées alignées sur les directives de la marque

Organiser et suivre les brouillons de miniatures

Restez informé de la progression de chacune des miniatures

🌟 Idéal pour : la conception et le suivi de miniatures YouTube personnalisées.

2. Modèle de forfait de contenu YouTube ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Forfait, organisation et suivi des vidéos YouTube à l'aide du modèle ClickUp YouTube Content Planner

Que vous soyez un spécialiste du marketing publiant des vidéos de produits ou un créateur de contenu de santé et de remise en forme publiant des vidéos de yoga, le modèle de planification de contenu YouTube de ClickUp a tout ce dont vous avez besoin pour rationaliser votre processus de production de contenu YouTube.

Le point fort de ce modèle est sa vue Échéancier par pilier de contenu, qui vous aide à organiser le contenu autour de thèmes ou de « piliers » centraux. Il utilise l'échéancier ou la vue Diagramme de Gantt pour mapper la création, la modification et la publication d'une vidéo.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Collaborez sur des idées en utilisant l'affichage Tableau blanc

Centralisez la planification du contenu

Organiser les idées de contenu, les tâches de contenu et les délais

Suivi de votre contenu à travers les différentes étapes de production

🌟Idéal pour : Gérer l'ensemble du processus de production de contenu, du brainstorming à la publication, en un seul endroit.

3. Modèle de production vidéo YouTube ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Gérez efficacement la production de vidéos avec le modèle de production vidéo YouTube ClickUp

Le modèle de production vidéo YouTube ClickUp vous aide à planifier et à organiser l'ensemble de votre processus de production vidéo dans un endroit centralisé. Ce modèle vous permet d'afficher toutes les tâches, de la planification à la post-production.

Le plus intéressant, c'est que vous pouvez créer des champs personnalisés et ajouter des attributs aux catégories de vidéos pour gérer efficacement la production vidéo. Par exemple, vous pouvez ajouter des champs pour les légendes des vidéos, les scénaristes, la durée, les canaux de publication, etc.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Forfait et collaboration sur les vidéos

Suivi de la progression et définition des dates d'échéance

Organiser les scripts, les séquences et les story-boards

🌟Idéal pour : Rationaliser et gérer la production de vidéos.

4. Modèle de planification et de production ClickUp pour YouTube

Obtenir un modèle gratuit Gérez vos flux de travail YouTube avec le modèle de planification et de production YouTube ClickUp

La planification et la production de médias sur YouTube vous semblent-elles chaotiques ? Si oui, ce modèle peut mettre de l'ordre dans le chaos. Le modèle de planification et de production YouTube ClickUp de Nate Black peut vous aider à rationaliser l'ensemble de votre processus de création de contenu YouTube.

Ce qui ressort, c'est que ce modèle comporte une section « Affiliés et sponsors » où vous pouvez suivre vos sponsors vidéo à l'aide de statuts personnalisés tels que « accord potentiel », « demande entrante », « en cours » et « en communication »

De plus, vous obtenez une page « Direction » où vous pouvez commencer à planifier votre forfait YouTube en répondant à des questions telles que ce que vous voulez faire avec YouTube, les normes et les ennemis de votre marque, votre position dans l'entreprise, et plus encore.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Affinez le processus de création de contenu YouTube

Produisez et publiez des vidéos de haute qualité

Brainstorming d'idées, organisation des ressources vidéo et suivi des performances

🌟Idéal pour : organiser et gérer le flux de travail de production de vidéos YouTube.

5. Modèle YouTube ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Développez votre chaîne YouTube en utilisant le modèle YouTube ClickUp

Si vous avez du mal à développer votre chaîne YouTube, essayez d'utiliser le modèle YouTube de ClickUp. Ce modèle vous aide à tout planifier, des idées de vidéos à la gestion des campagnes marketing.

Les affichages uniques du modèle, tels que Vidéos 2. 0 et Calendrier de téléchargement, facilitent le suivi de votre contenu YouTube afin que rien ne passe entre les mailles du filet. Avec Vidéos 2. 0, vous pouvez classer chaque vidéo dans des listes de lecture et joindre des URL pour un accès facile. De plus, vous pouvez maintenir un calendrier de téléchargement et automatiser le partage de vidéos avec le public sur les réseaux sociaux à l'aide des automatisations ClickUp.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Idéation, organisation et gestion du contenu vidéo en un seul endroit

Collaborez avec les membres de votre équipe sur des projets, des vidéos et des campagnes marketing

Suivi de la progression de chaque vidéo, de la pré-production à la post-production

🌟Idéal pour : les créateurs de contenu qui cherchent à rationaliser la gestion de leurs vidéos et à développer leur chaîne YouTube.

*imaginez : vous êtes sur le point de lancer « Projet Nova », une campagne virale, mais via ClickUp for Marketing. Oubliez les feuilles de calcul éparses ; les champs personnalisés de ClickUp vous permettent de suivre chaque détail, du budget de la campagne à l'engagement des influenceurs, directement dans chaque tâche. Besoin de clarté visuelle ? Les tableaux Kanban transforment la production de contenu en un flux continu grâce à la fonctionnalité glisser-déposer. La collaboration devient un jeu d'enfant grâce à la modification en temps réel sur ClickUp Docs et à la révision des commentaires ajoutés directement sur les images, ce qui permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde. Automatisez les tâches fastidieuses grâce aux automatisations ClickUp ; déclenchez des notifications par e-mail lorsque le contenu est approuvé ou attribuez des tâches en fonction des dates d'échéance. Et pour garder le doigt sur le pouls ? Les tableaux de bord ClickUp avec des cartes personnalisables affichent des analyses en temps réel, vous indiquant quels canaux fonctionnent et où apporter des ajustements. Le point fort ? ClickUp Brain, le puissant assistant IA de ClickUp, peut vous aider à réfléchir à des idées de campagnes créatives et à rédiger du contenu. Grâce aux flux de travail marketing organisés de ClickUp, votre contenu passe de manière transparente d'un flux de travail à l'autre.

Réfléchissez à des idées marketing et rédigez du contenu à l'aide de ClickUp Brain

6. Modèle de feuille de route ClickUp UX

Obtenir un modèle gratuit Améliorez la satisfaction des utilisateurs avec le modèle de feuille de route ClickUp UX

Si vous êtes un designer ou un YouTubeur à la recherche du modèle de miniature YouTube personnalisable parfait pour offrir une expérience utilisateur exceptionnelle, votre recherche s'arrête ici.

Le modèle ClickUp UX Roadmap vous permet de visualiser entièrement votre projet de conception de miniatures YouTube. Grâce à ce modèle, vous pouvez mapper l'évolution de vos conceptions de miniatures, suivre les différentes versions, recueillir des commentaires et assurer une amélioration continue.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivi de la progression de vos miniatures

Hiérarchiser les idées en fonction des objectifs de l'entreprise et des besoins des utilisateurs

Créer une feuille de route pour les tâches UX, telles que les tests utilisateurs, la recherche et l'itération de la conception des miniatures

Obtenez une visibilité sur la progression et les jalons de vos projets

Ce modèle aide votre équipe à se concentrer sur la situation dans son ensemble et met en place un système solide pour le suivi des tâches, des livrables, des réalisations, des obstacles potentiels, etc. en un seul endroit.

🌟Idéal pour : Construire un système de visualisation, de planification et de conception de miniatures YouTube.

7. Modèle de conception graphique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez et suivez vos projets de design avec le modèle de design graphique ClickUp

Les flux de travail de conception peuvent être chaotiques : demandes perdues dans les e-mails, révisions interminables avec des dossiers encombrés de fichiers .jpg révisés, échéanciers vagues, dates d'échéance manquées, le résultat étant un processus de conception inefficace.

Découvrez le modèle de conception graphique ClickUp: vous disposez de fichiers organisés, d'échéanciers à jour, de tâches classées par ordre de priorité et d'un flux de travail de conception systématique. Ce modèle permet d'automatiser vos flux de travail, vos tâches et vos délais de production de vidéos YouTube, et vous permet de vous concentrer davantage sur la conception de miniatures et d'autres éléments graphiques pour vos vidéos.

La vue intégrée du modèle peut importer des travaux à partir d'applications de conception Web, d'outils d'édition et de stockage cloud. De plus, il prend en charge les champs personnalisés, ce qui vous permet d'ajouter des détails aux projets, notamment des évaluations de qualité, des liens vers des maquettes, des phases de projet, etc.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Visualisez et hiérarchisez les tâches de conception

Accédez facilement à tous les fichiers de conception

Estimez la durée des tâches et des projets

🌟Idéal pour : les graphistes qui cherchent à organiser leurs processus de conception et leurs flux de travail.

8. Modèle de gestion de contenu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez différents types de contenu à l'aide du modèle de gestion de contenu tout-en-un de ClickUp

La gestion de contenu peut être difficile, surtout lorsque vous augmentez la production de contenu. Il y a la gestion des réseaux sociaux, la communication avec plusieurs parties prenantes, le suivi des échéanciers et bien plus encore. C'est là qu'intervient le modèle de gestion de contenu ClickUp. Il vous aide à planifier, organiser et suivre votre contenu YouTube.

Vous pouvez utiliser les modèles 8+ vues pour visualiser le travail comme vous le souhaitez. Par exemple, la vue Tableau ClickUp vous permet de suivre d'un seul coup d'œil toutes les tâches, leur progression et les délais. Vous pouvez également utiliser la vue Diagramme de Gantt pour définir des échéanciers, identifier les problèmes potentiels et garantir des livraisons dans les délais.

Le meilleur dans tout ça ? Différents types de créateurs de contenu peuvent utiliser ce modèle pour gérer efficacement divers types de contenu : e-mails, articles de blog, sites Web, vidéos et podcasts.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Obtenez une visibilité sur la production de contenu et collaborez avec votre équipe en temps réel

Standardiser la mise en forme et le style du contenu

Accélérez la révision et la publication de contenu

Mesurer les performances par rapport aux objectifs fixés

🌟Idéal pour : Gérer différents types de contenus sur une seule plateforme.

9. Modèle de forfait pour projet créatif ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Gérez des projets créatifs comme jamais auparavant avec le modèle de forfait ClickUp Creative Project

Le modèle de forfait ClickUp Creative peut vous aider à organiser, coordonner et gérer efficacement vos projets créatifs.

Le modèle fournit une feuille de route pour le projet et garantit que tout est réalisé de manière transparente sans dépasser les budgets. Il vous permet également de décomposer les tâches complexes, de les hiérarchiser et de les faire terminer à temps.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Tenez les parties prenantes informées des objets et des échéanciers du projet

Effectuez des ajustements rapides aux projets

Gérer les tâches pour aider les équipes à rester concentrées

Obtenez une visibilité sur les tâches à accomplir pour ne rien manquer

🌟Idéal pour : les équipes créatives pour planifier, organiser et suivre des projets.

10. Modèle de guide de style ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Assurez la cohérence et améliorez la reconnaissance de la marque grâce au modèle de guide de style ClickUp

Sans style de marque, vous risquez de perdre votre entreprise dans une mer d'anonymat. Vous devenez indiscernable et vous luttez pour maintenir une cohérence qui a un impact direct sur la notoriété et la reconnaissance de la marque.

Avec le modèle de guide de style ClickUp, vous n'avez plus à vous soucier de la cohérence de votre marque. Ce modèle vous aide à documenter votre guide de style de marque avec ClickUp Docs et le rend accessible afin que les équipes puissent se référer aux éléments de conception chaque fois qu'elles en ont besoin.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Organisez les éléments de marque en un seul endroit

Assurez-vous que vos équipes utilisent le même style de marque sur les différentes plateformes

Définissez des normes à respecter et évitez les révisions fréquentes

🌟 Idéal pour : établir des directives de style de marque et assurer la cohérence entre les ressources marketing.

11. Modèle de miniature YouTube Travel Vlog par Canva

Vous voulez concevoir une miniature de vlog de voyage qui respire l'aventure ? Le modèle de miniature YouTube de Canva pour vlog de voyage peut vous aider à créer des miniatures personnalisées et attrayantes sans avoir à les concevoir à partir de zéro.

Il vous suffit de glisser-déposer vos photos de voyage placées dans les favoris et d'ajouter un texte personnalisé avec un titre de vlog et les mots-clés nécessaires.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Ajoutez différents éléments ou dessins à la miniature pour la rendre encore plus attrayante pour le public

Ajoutez des logos de marque et une palette de couleurs

Modifiez les couleurs des miniatures (blanc, bleu et jaune par défaut) pour qu'elles correspondent au style de votre marque

🌟 Idéal pour : les vlogueurs de voyage à la recherche de moyens rapides pour concevoir des miniatures YouTube.

12. Modèle de miniature YouTube pour cours de graphisme par Canva

via Canva

Si vous avez commencé à faire la promotion de votre nouveau cours de graphisme par le biais de vidéos, le modèle de miniatures YouTube pour le cours de graphisme de Canva peut vous aider à créer des miniatures accrocheuses sans trop d'efforts.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Utilisez cette miniature de cours moderne sur le thème du jaune et du noir pour promouvoir vos cours par le biais de vidéos YouTube

Publiez des extraits de votre cours pour communiquer les points forts de votre cours

Personnalisez le modèle avec le titre de votre cours, des images, les couleurs et le logo de votre marque, ainsi que d'autres éléments visuels tels que les polices de caractères, les dispositions et les graphiques pour le rendre plus attrayant

🌟Idéal pour : le lancement ou la promotion de cours sur YouTube.

13. Modèle de miniature YouTube Breaking News par Canva

via Canva

*le modèle de miniature YouTube Breaking News de Canva est conçu pour attirer l'attention, littéralement. Ses couleurs rouges vives peuvent attirer l'attention des spectateurs sur votre vidéo lorsqu'ils parcourent la galerie de contenus de YouTube.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Personnalisez facilement le modèle pour annoncer des nouvelles importantes au public, telles que des fusions, des mises à jour de produits, des lancements de nouveaux produits ou tout autre évènement majeur

Personnalisez le design général et modifiez le titre pour adapter le modèle à davantage de catégories

Alignez-les sur le style de marque de votre chaîne

🌟Idéal pour : Faire des annonces importantes et partager des mises à jour critiques.

14. Modèle de miniature YouTube « Musique relaxante » par Canva

via Canva

*le modèle de miniature YouTube Relaxing Music de Canva est destiné aux chaînes musicales qui souhaitent aider les téléspectateurs à se détendre après une longue journée de travail. La palette de bleus apaisants et le visuel paysage, associés à des polices de caractères épurées, permettent à la miniature de se démarquer.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Communiquez visuellement un élément relaxant, rendant la vidéo digne d'être cliquée par les spectateurs

Faites entendre votre musique avec ce modèle à l'arrière-plan zen

Personnalisez le texte et le design avec des éléments visuels

🌟Idéal pour : les chaînes musicales à la recherche de miniatures YouTube épurées et relaxantes.

🧠 Le saviez-vous ? Les vidéos musicales relaxantes de YouTube sont l'un des premiers genres de l'histoire de YouTube. La plateforme a été lancée en 2005 et, en 2007, YouTube avait déjà vu beaucoup de vidéos musicales aux thèmes relaxants et ambiants.

15. Modèle de miniature YouTube Simple Business par Canva

via Canva

Avec le modèle de miniature YouTube Simple Business de Canva, vous pouvez éviter de vous perdre dans le bruit de YouTube. Ce modèle simple sur le thème du noir et du vert peut vous aider à créer des miniatures professionnelles pour vos vidéos d'entreprise.

L'esthétique professionnelle et le design minimaliste du modèle permettent de faire le tri et de ne transmettre que ce que le public a besoin de savoir. Il est parfait pour les tutoriels, la présentation de produits et le partage d'informations sur l'entreprise sans submerger les spectateurs.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Créer des miniatures pour des vidéos explicatives ou éducatives

Personnalisez la couleur de l'arrière-plan pour qu'elle corresponde à l'esthétique de votre chaîne

Ajoutez des icônes de marque et d'autres éléments visuels

🌟Idéal pour : les vidéos d'entreprise, y compris les tutoriels, les informations sur les entreprises, les conseils, etc.

16. Modèle de miniature YouTube pour podcast par Canva

via Canva

Vous souhaitez accroître la visibilité de votre podcast sur YouTube ? Le modèle de miniature YouTube pour podcast de Canva peut vous aider grâce à sa palette de couleurs accrocheuses, son utilisation stratégique des éléments visuels, sa disposition et ses polices de caractères dynamiques.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Communiquez instantanément l'ambiance de votre podcast ainsi que des détails importants tels que le nombre d'épisodes, l'invité, l'animateur et le titre du podcast

Ajoutez le logo de votre chaîne pour renforcer la reconnaissance de votre marque

Personnalisez facilement le texte et les visuels

🌟Idéal pour : la promotion des épisodes de podcast sur YouTube.

17. Modèle de miniature YouTube Gym Class par Freepik

via Freepik

le modèle de miniatures YouTube Freepik's Gym Class* possède un visuel puissant qui peut motiver les spectateurs à franchir leur première étape vers la remise en forme. Il met en avant un être humain en action avec des polices de caractères fortes et une disposition claire afin que vous puissiez communiquer les informations clés en quelques secondes.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Personnalisez le modèle à l'aide de Photoshop et échangez les images

Modifiez les titres et les sous-titres pour qu'ils correspondent au thème de votre session de gym

Alignez le design complet avec votre chaîne de fitness

🌟Idéal pour : les chaînes de fitness pour promouvoir leurs sessions d'entraînement.

18. Modèle de miniature YouTube Food Channel par Freepik

via Freepik

Vous cherchez une miniature YouTube minimaliste pour votre chaîne culinaire ? Le modèle de miniature YouTube Freepik pour chaîne culinaire offre une esthétique épurée et dynamique qui peut faire ressortir votre chaîne culinaire.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Remplacez les images encombrées de plats appétissants pour obtenir plus d'affichages

Personnalisez le titre avec votre recette ou le nom de votre chaîne pour communiquer les points clés de la vidéo

Téléchargez le modèle aux formats .IA, .EPS, .JPG et même sous forme de fichier .ZIP

🌟Idéal pour : créer des miniatures minimalistes pour une chaîne YouTube de cuisine.

19. Modèle de miniature YouTube de recettes de cuisine par Adobe

via Adobe

Vous voulez que vos spectateurs arrêtent de faire défiler et regardent les recettes complètes sur votre chaîne YouTube ? Le modèle de miniatures YouTube Recettes d'Adobe peut inciter les spectateurs à cliquer.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Mettez en valeur votre plat et mettez en avant les ingrédients clés

Personnalisez le texte pour ajouter des titres, des conseils de cuisine ou le nom de votre chaîne

Utilisez les outils intégrés d'Adobe pour ajouter des graphiques et des superpositions, et modifier le jeu de couleurs pour faire ressortir la miniature

🌟Idéal pour : les chefs, les vlogueurs culinaires ou les chaînes de cuisine pour présenter des recettes.

20. Modèle de miniatures YouTube pour podcast par VistaCreate

via VistaCreate

Si vous souhaitez créer une première impression positive pour votre podcast, le modèle de miniatures YouTube pour podcast de VistaCreate peut vous aider à personnaliser le titre du podcast, les noms des invités ou le nombre d'épisodes. Vous pouvez télécharger ce modèle aux formats png, jpg, PDF et gif.

🌻 Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Remplacez les images d'archives par des logos de marque, des portraits ou des images spécifiques à un épisode

Ajustez les polices de caractère et les couleurs pour qu'elles correspondent à votre chaîne

Incorporez des icônes, des formes et d'autres éléments visuels

🌟Idéal pour : créer des miniatures de podcast.

Développez votre chaîne avec les meilleurs modèles de miniatures YouTube

Il est indéniable que l'algorithme de YouTube dépend de plusieurs facteurs. Cependant, les miniatures attrayantes restent l'un des outils les plus sous-estimés pour augmenter le nombre de vos spectateurs et le taux de clics.

Les modèles que nous avons listés couvrent un large intervalle de contenu. Il y en a pour tous les goûts, des marques et des designers aux créateurs YouTube qui partagent des types de contenu variés. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de choisir ceux dont vous avez besoin et de commencer à faire des efforts pour assurer la cohérence de la marque.

Si les modèles de Canva et Freepik peuvent vous aider à concevoir des miniatures, ceux de ClickUp peuvent vous aider à rationaliser l'ensemble de votre processus de création de contenu. Vous pouvez créer des miniatures, les organiser, suivre des échéanciers, planifier la publication de contenu et bien plus encore à l'aide de ces modèles.

