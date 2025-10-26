Les 10 meilleurs logiciels gratuits de création de diagrammes de Gantt en 2026

Créez un diagramme de Gantt en un clin d'œil

Créez des échéanciers, attribuez des tâches et visualisez les dépendances en quelques secondes grâce à ce générateur de diagrammes de Gantt gratuit.

Avant, créer des feuilles de route pour les projets, c'était un peu comme résoudre un puzzle auquel il manquait des pièces. Étant plutôt visuel, j'avais du mal avec la planification sur papier : c'était désordonné et difficile à suivre. Les Tableaux blancs aidaient un peu, mais ils servaient davantage au brainstorming qu'à la gestion des échéanciers de projet.

Tout a changé lorsque j'ai commencé à utiliser un logiciel de diagramme de Gantt. D'un seul coup, je pouvais tout voir au même endroit : les tâches, les échéanciers, les dates limites, les dépendances. C'était comme allumer la lumière dans une pièce sombre.

Si vous avez déjà trouvé la planification de projet fastidieuse ou compliquée, vous n'êtes pas seul. C'est pourquoi l'équipe de ClickUp et moi-même avons testé toute une série de créateurs de diagrammes de Gantt gratuits afin de trouver ceux qui facilitent véritablement la planification de projet.

Découvrons ensemble les meilleurs outils gratuits de diagrammes de Gantt disponibles sur le marché et trouvons celui qui vous convient le mieux.

💡 Conseil de pro : le meilleur diagramme de Gantt n’est pas celui qui offre le plus de fonctionnalités, mais celui que votre équipe utilisera réellement. Commencez par un modèle simple, puis adaptez-le à mesure que vos projets prennent de l’ampleur.

De nombreux outils et modèles en ligne permettent de réaliser gratuitement la création de diagrammes de Gantt. Des plateformes telles que ClickUp, GanttPRO, TeamGantt et Zoho Projects sont couramment utilisées. Un nombre important d'outils de gestion de projet intègrent également des fonctionnalités de diagramme de Gantt dans leurs offres gratuites.

Si, comme moi, vous apprenez mieux en regardant, regardez cette vidéo pour découvrir nos recommandations :

Les 10 meilleurs logiciels gratuits de création de diagrammes de Gantt en un coup d'œil

Outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp – Vue Gantt avec planification par glisser-déposer – Gestion du chemin critique et des dépendances – Statuts des tâches et échéanciers personnalisables – IA intégrée et plus de 1 000 intégrations Équipes et particuliers à la recherche d'une solution tout-en-un pour la gestion de projet et le diagramme de Gantt Forfait Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises. GanttProject – Logiciel open source avec code source modifiable – Accès hors ligne simple – Suivi des références et calculs de coûts – Exportation vers plusieurs formats de fichiers Petites équipes ou utilisateurs individuels à la recherche d'un outil de diagramme de Gantt gratuit et open source Gratuit ; contributions volontaires acceptées Office Échéancier Online – Intégration avec PowerPoint – Modèles prêts à l'emploi pour les diagrammes de Gantt et les échéanciers – Options de personnalisation – Importation/exportation vers Excel et Wrike Des professionnels créant des échéanciers et des diagrammes de Gantt soignés pour leurs présentations Forfait gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à 149 $/an Diagramme de Gantt en ligne – Aucune inscription ni installation requise – Accès via un navigateur – Affichage des projets et des ressources – Fichiers de diagrammes de Gantt téléchargeables Pour tous ceux qui recherchent un moyen rapide et simple de créer des diagrammes de Gantt en ligne Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 5 $/mois GanttPRO – Créateur de diagrammes de Gantt par glisser-déposer avec gestion des dépendances – Gestion des ressources et de la charge de travail – Collaboration en équipe avec commentaires et mentions – Affichage de plusieurs projets Équipes gérant des échéanciers complexes et la capacité de l'équipe Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 9,99 $/mois ProjectManager – Tableaux de bord de projet en temps réel – Vue Gantt avec tâches et dépendances codées par couleur – Fichiers de projet et communication centralisés – Suivi du statut en direct Les équipes qui ont besoin d'une visibilité en temps réel sur leurs projets et de rapports Les forfaits payants commencent à 13 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les entreprises Smartsheet – Interface de type tableur avec vue Gantt – Gestion de portefeuille pour plusieurs projets – Alertes, automatisations et partage de fichiers – IA intégrée pour le remplissage automatique et les formules Utilisateurs de tableurs à la recherche d'une fonction de diagramme de Gantt collaborative Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 9 $ par mois Toggl forfait – Planification visuelle avec des échéanciers par glisser-déposer – Suivi du temps intégré via Toggl Track – Options de partage public – Planification facile des ressources Freelances et petites équipes gérant des projets urgents Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 9 $ par mois Instagantt – Création rapide de diagrammes de Gantt par glisser-déposer – Vues incluant Kanban, Charge de travail et plus encore – Filtres de tâches, attributions et étiquettes de priorité – Intégration native avec Asana Utilisateurs souhaitant une visualisation rapide de leurs projets avec une installation minimale Les forfaits payants commencent à 12 $ par mois Monday – Diagrammes de Gantt et tableaux de bord personnalisables – Plus de 30 widgets et automatisations basées sur l'IA – Plusieurs vues : Gantt, Échéancier, Kanban – Gestion intégrée des tâches et des équipes Les équipes qui ont besoin de diagrammes de Gantt flexibles et visuels en complément de leurs outils de gestion de projet Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 12 $/mois par place

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs ; vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Les 10 meilleurs logiciels gratuits de création de diagrammes de Gantt

Alors, accrochez-vous bien, car je vais passer en revue chacune de ces dix solutions logicielles gratuites de diagrammes de Gantt afin que vous puissiez faire un choix éclairé.

1. ClickUp ( Meilleur logiciel gratuit de création de diagrammes de Gantt)

Essayez la vue Gantt gratuitement Visualisez l'avancement de toutes vos tâches à l'aide de vues telles que les diagrammes de Gantt de ClickUp

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, est un outil de gestion de projet complet, et ses diagrammes de Gantt impressionnants font partie de ses nombreuses fonctionnalités.

La fonctionnalité de diagramme de Gantt de ClickUp révolutionne la planification de projet grâce à son échéancier dynamique. Elle vous permet de planifier facilement les tâches, de suivre l'avancement et de gérer les échéances, le tout dans une vue intuitive.

Grâce aux diagrammes de Gantt de ClickUp, vous pouvez visualiser l'ensemble de votre projet en un coup d'œil. Glissez-déposez les tâches pour ajuster les calendriers, définissez des dépendances pour éviter les goulots d'étranglement et attribuez des priorités pour vous assurer que votre équipe se concentre sur ce qui compte le plus. L'échéancier interactif permet d'identifier facilement les retards potentiels et de réaffecter les ressources en temps réel, afin de maintenir vos projets sur la bonne voie.

Le forfait Free de ClickUp est très généreux, avec jusqu'à 60 diagrammes de Gantt, ce qui est largement suffisant pour la plupart des petites équipes et des start-ups. Pour les équipes en pleine croissance, le forfait Unlimited débloque un nombre illimité de diagrammes de Gantt, faisant de ClickUp une solution évolutive adaptée à toutes les tailles d'entreprise.

L'assistant IA de ClickUp, ClickUp Brain, est capable de générer des diagrammes de Gantt à partir de simples instructions, d'optimiser les calendriers des tâches, d'identifier les chemins critiques et de gérer automatiquement l'allocation des ressources.

J'apprécie particulièrement de pouvoir simplement établir des relations entre les tâches (voir l'image). Je peux également définir des chemins critiques et tenir compte des marges de temps pour assurer le bon déroulement du projet.

Définissez les chemins critiques sur ClickUp dans la vue Gantt

J'apprécie particulièrement la possibilité d'attribuer un code couleur aux tâches pour savoir d'un seul coup d'œil ce qui est en cours, ce qui est urgent, les échéances, les propriétaires des tâches et tous les autres détails. La vue en cascade affiche un échéancier chronologique du projet, tandis que les barres de progression permettent de mesurer le taux d'avancement.

De plus, ClickUp propose une vaste bibliothèque de modèles de diagrammes de Gantt adaptés à divers cas d'utilisation et applications. Vous pouvez utiliser le modèle « Simple Gantt Chart » de ClickUp pour la gestion de projet et le développement logiciel. Prêt à l'emploi et entièrement personnalisable, il vous offre une vue d'ensemble du projet, vous permet de visualiser les dépendances et d'anticiper les obstacles avant qu'ils ne surviennent.

Commencez à utiliser le modèle Obtenez un aperçu de votre projet, visualisez les dépendances et anticipez les obstacles grâce au modèle de diagramme de Gantt simple de ClickUp.

Mais voici l’une de mes fonctionnalités préférées : convertir mes données en diagrammes de Gantt en quelques clics seulement ! Dans ClickUp, les diagrammes de Gantt constituent un type d’affichage. Ainsi, que les détails de votre projet se présentent sous forme de liste, de tableau ou même de Calendrier, vous pouvez les convertir en affichage de diagramme de Gantt en quelques clics. Vous disposerez en un clin d’œil d’un diagramme de Gantt complet, une feuille de route instantanée pour l’exécution de votre projet!

Conseil de pro : Si vous débutez dans la gestion de projet et que vous hésitez entre la vue Gantt et l’échéancier pour vos projets, regardez notre vidéo comparant les diagrammes de Gantt et l’échéancier, cela vous aidera !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

plusieurs angles : diagrammes de Gantt, échéanciers, listes, calendriers, Visualisez votre projet sous: diagrammes de Gantt, échéanciers, listes, calendriers, tableaux Kanban ClickUp , et plus encore

Définissez et liez les dépendances entre les tâches, puis planifiez automatiquement les tâches tout au long de la chaîne en un clin d'œil

Mettez à jour le statut des tâches grâce à une simple fonctionnalité de glisser-déposer ; définissez également des statuts de tâches personnalisés en fonction des besoins de votre projet

Gérez votre projet de manière dynamique grâce à la planification des tâches, au suivi de projet , à l'identification des goulots d'étranglement, à la gestion des échéances et bien plus encore avec ClickUp Project Time-Tracking

Centralisez toutes les informations dans une hiérarchie pratique regroupant les espaces, les projets, les listes, les tâches et les sous-tâches, et ajoutez des champs personnalisés pour obtenir des détails précis.

Collaborez avec votre équipe à l'aide de commentaires, de discussions, de @mentions, etc.

Utilisez des étiquettes et des priorités pour distinguer les tâches à forte valeur ajoutée, à fort impact ou urgentes, et triez-les en un seul clic grâce à ClickUp Task Priorities

assistant IA intégré , pour automatiser des tâches, rechercher n'importe quoi au sein de votre écosystème ClickUp en quelques secondes, et bien plus encore Gagnez du temps et économisez vos efforts en utilisant ClickUp Brain , l', pour automatiser des tâches, rechercher n'importe quoi au sein de votre écosystème ClickUp en quelques secondes, et bien plus encore

Suivez et partagez l'avancement avec les parties prenantes internes et externes grâce avec les parties prenantes internes et externes grâce aux tableaux de bord ClickUp personnalisables qui se mettent à jour en temps réel

Limites de ClickUp

La courbe d'apprentissage peut être raide, car ClickUp est un logiciel de gestion de projet complet avec de nombreuses fonctionnalités.

L'application mobile est encore en travail et n'a pas encore atteint le même niveau de perfection que la version web

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (plus de 9 400 avis)

Capterra : 4,7/5,0 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs disent de ClickUp

Un utilisateur de G2 déclare

ClickUp offre un environnement de travail hautement personnalisable qui aide notre équipe à gérer les tâches, les projets et les échéanciers en un seul endroit. La possibilité de passer d'une vue à l'autre (Liste, Tableau, Diagramme de Gantt, etc.) permet d'adapter facilement l'expérience au flux de travail de chaque membre de l'équipe. Les automatisations, les tâches récurrentes et les intégrations avec d'autres outils tels que Slack et Google Drive sont particulièrement utiles pour assurer la synchronisation et l'efficacité de l'ensemble.

ClickUp offre un environnement de travail hautement personnalisable qui aide notre équipe à gérer les tâches, les projets et les Échéanciers en un seul endroit. La possibilité de passer d'une vue à l'autre (Liste, Tableau, Diagramme de Gantt, etc.) permet d'adapter facilement l'expérience au flux de travail de chaque membre de l'équipe. Les automatisations, les tâches récurrentes et les intégrations avec d'autres outils tels que Slack et Google Drive sont particulièrement utiles pour assurer la synchronisation et l'efficacité de l'ensemble.

🎯 Essayez ceci : lorsque vous configurez votre diagramme de Gantt, attribuez un code couleur aux tâches en fonction de leur priorité ou de leur statut. Cela vous permet (ainsi qu'à votre équipe) d'avoir un aperçu visuel immédiat de l'état d'avancement des choses.

2. GanttProject (Le meilleur logiciel gratuit de diagramme de Gantt open source)

via GanttProject

J'adore promouvoir les solutions open source, c'est pourquoi j'apprécie particulièrement travailler avec GanttProject. Ce logiciel gratuit de diagrammes de Gantt existe depuis plus de deux décennies et garantit une transparence totale grâce à une documentation régulièrement mise à jour. Il est distribué sous licence GPL3, et vous pouvez télécharger, modifier et redistribuer le code source. Cette personnalisation fait de GanttProject un investissement rentable pour les petites et moyennes entreprises.

J'apprécie également beaucoup l'interface utilisateur simple et rétro, qui facilite la création de diagrammes de Gantt, l'affectation des ressources et le calcul des coûts du projet. Cependant, je comprends que cela puisse rebuter certains, surtout si vous recherchez quelque chose de plus moderne et intuitif.

Les meilleures fonctionnalités de GanttProject

Accédez gratuitement au logiciel, au code source et aux bibliothèques

Déployez-le sur le cloud avec GanttProject Cloud à un coût basé sur l'utilisation

Ajoutez des tâches et des jalons sur le diagramme de Gantt et définissez les dépendances

Évaluez la progression et effectuez des comparaisons directes avec les références pour identifier les écarts

Lisez et modifiez des fichiers Microsoft Project et exportez-les dans plusieurs formats

Limites de GanttProject

Idéal pour une utilisation basique ; il ne permet pas d'effectuer des analyses complexes

L'interface utilisateur est peu pratique et dépassée (on ne peut pas lui en vouloir : elle a plus de 20 ans !)

Tarifs de GanttProject

Free

Contributions volontaires à partir de 5 $

GanttProject Cloud propose un modèle de paiement à l'utilisation, avec un crédit coûtant 1 euro.

Évaluations et avis sur GanttProject

G2 : 4,3/5,0 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,2/5,0 (plus de 150 avis)

Ce que les utilisateurs disent de GanttProject

Un utilisateur de G2 dit

Sa simplicité d'utilisation me permet de créer facilement un calendrier et d'en assurer le suivi.

Sa simplicité d'utilisation me permet de créer facilement un calendrier et d'en assurer le suivi.

🔎 Conseil rapide : les vues Gantt sont plus utiles lorsqu'elles ne sont pas surchargées. Commencez par le plus simple : identifiez d'abord les jalons clés et les dépendances, puis développez votre vue Gantt à partir de là.

3. Office Échéancier Online (Meilleur logiciel gratuit de diagramme de Gantt pour l'écosystème Microsoft PowerPoint)

via Office Échéancier

Ayant pratiquement grandi avec les produits Microsoft, j’apprécie la familiarité qu’offre Office Timeline Online. J’ai utilisé ce module complémentaire PowerPoint pour préparer rapidement des échéanciers et des diagrammes de Gantt pour mes présentations. Cela m’a permis de gagner du temps tout en créant de bons supports visuels pour mes projets. J’ai également découvert qu’il était possible de l’utiliser avec Microsoft Excel, Wrike et Smartsheet pour importer et exporter des ensembles de données.

L'interface utilisateur est assez simple, et il ne vous faudra pas longtemps pour vous y habituer. De plus, vous pouvez accéder à une bibliothèque de modèles de projets de diagrammes de Gantt de base pour vous lancer. Bien qu'il ait bien fonctionné pour mon utilisation ponctuelle et occasionnelle, mon équipe a rencontré des problèmes lors de la gestion de projets complexes. Je le recommanderais donc principalement pour une utilisation basique.

Les meilleures fonctionnalités d'Office Échéancier Online

Convertissez des ensembles de données et des informations provenant de PowerPoint, Excel, etc., en diagrammes de Gantt et en échéanciers visuellement attrayants et esthétiques.

Activez-le en tant que module complémentaire pour Microsoft PowerPoint afin de bénéficier d'une intégration fluide et d'un accès natif

Des éléments de conception personnalisables, tels que des flèches, des lignes, des symboles, etc., pour une expérience sur mesure

Limites d'Office Échéancier Online

Il ne sert qu'à créer des diagrammes de Gantt, ce qui limite son utilité compte tenu de son prix élevé.

Le module complémentaire PowerPoint ne dispose pas de fonctionnalités de collaboration

La gestion des diagrammes de Gantt devient difficile lorsqu'un projet ne tient pas sur une seule page PowerPoint

Tarifs d'Office Échéancier Online

Free

Pro : 149 $ pour une licence d'un an

Pro+ : 199 $ pour une licence d'un an

Évaluations et avis sur Office Échéancier Online

G2 : 4,3/5,0 (plus de 10 avis)

Capterra : 4,6/5,0 (plus de 30 avis)

Ce que les utilisateurs disent d'Office Échéancier Online

Un utilisateur de G2 déclare

Il est incroyablement facile à utiliser et s'intègre facilement à Smartsheet, Project et quelques autres outils, ce qui facilite grandement l'importation des données.

Il est incroyablement facile à utiliser et s'intègre facilement à Smartsheet, Project et quelques autres outils, ce qui facilite grandement l'importation des données.

📅 Astuce de flux de travail : au lieu de mettre à jour manuellement les échéanciers, recherchez des outils de diagramme de Gantt qui ajustent automatiquement les dates des tâches lorsque les dépendances changent. Cela vous fera gagner un temps considérable en cas de modifications du projet.

4. Online Gantt (Le meilleur logiciel de diagramme de Gantt en ligne pour un accès web depuis n'importe où)

via Online diagramme de Gantt

Si vous cherchez à créer des diagrammes de Gantt sur votre navigateur sans vous inscrire ni rien télécharger, alors Online Gantt est un excellent choix. Je l'ai utilisé en cas d'urgence, lorsque je n'avais pas accès à d'autres outils, et j'ai pu travailler de n'importe où et à tout moment. Une fois satisfait de mon diagramme de Gantt, je le télécharge au format .gantt pour l'importer sur un autre appareil ou navigateur, voire dans d'autres outils de diagrammes de Gantt compatibles. C'est une expérience très fluide.

De plus, Online Gantt propose également une version cloud du logiciel de diagramme de Gantt, que vous pouvez utiliser pour connecter des équipes à distance à un prix modique.

Les meilleures fonctionnalités des diagrammes de Gantt en ligne

Visualisez vos tâches dans la vue Projet et la vue Ressources

Exportez vos diagrammes de Gantt pour les intégrer dans des présentations, des rapports ou d'autres outils de gestion de projet

Profitez d'une expérience fluide grâce à son interface utilisateur simple

Limites des diagrammes de Gantt en ligne

Offre une bande passante de téléchargement limitée

Les options de personnalisation sont limitées

Impossible de mettre à jour les dépendances sans utiliser le bouton Modifier

Impossible d'attribuer des couleurs différentes à des tâches différentes

Tarifs des logiciels de diagrammes de Gantt en ligne

Gratuit (application pour navigateur)

Diagramme de Gantt en ligne avec le cloud : 5 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur les logiciels de diagrammes de Gantt en ligne

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent du diagramme de Gantt en ligne

Un utilisateur de G2 dit

Grâce à sa facilité d'accès, sa fonction fluide et ses capacités d'accès en ligne sans faille, cet outil de diagramme de Gantt est le meilleur logiciel pour générer des diagrammes de Gantt sans aucune installation.

Grâce à sa facilité d'accès, sa fonction fluide et ses capacités d'accès en ligne sans faille, cet outil de diagramme de Gantt est le meilleur logiciel pour générer des diagrammes de Gantt sans aucune installation.

🔁 En toute franchise : si votre équipe reprogramme constamment les tâches ou ne respecte pas les délais, il est peut-être temps de repenser la disposition de votre diagramme de Gantt. Essayez des phases plus courtes avec des jalons plus clairs : cela fait des merveilles.

5. GanttPRO (Meilleur logiciel gratuit de diagramme de Gantt pour l'optimisation des ressources)

via GanttPRO

Tout comme ClickUp, GanttPRO est un logiciel de gestion de projet doté d'outils de diagramme de Gantt. Cependant, ClickUp propose un forfait gratuit, tandis que GanttPRO est un outil payant. Cela peut être assez décevant si vous cherchez à utiliser un outil de création de diagrammes de Gantt à des fins personnelles (comme pour des recherches) ou pour votre petite entreprise ou votre start-up.

Cela dit, GanttPRO excelle dans la gestion de multiples ressources par les chefs de projet. Il offre une vue d'ensemble du projet, ce qui vous permet de visualiser la charge de travail de l'équipe, les calendriers, les capacités, etc., et d'optimiser les ressources. Je l'ai trouvé utile pour prévenir l'épuisement professionnel au sein des équipes et maintenir un bon moral. Cependant, mon équipe a rencontré des problèmes de personnalisation, de fluidité du design et de disposition. Ainsi, si vous recherchez un outil que vous pouvez adapter à vos besoins, GanttPRO n'est peut-être pas fait pour vous.

📮ClickUp Insight : Un travailleur du savoir type doit en moyenne entrer en contact avec 6 personnes pour accomplir son travail. Cela signifie qu'il doit quotidiennement communiquer avec 6 interlocuteurs clés pour recueillir les informations contextuelles essentielles, s'aligner sur les priorités et faire avancer les projets. Les difficultés sont bien réelles : les relances constantes, la confusion entre les versions et les zones d'ombre en matière de visibilité nuisent à la productivité de l'équipe. Une plateforme centralisée comme ClickUp, dotée de la recherche connectée et de la gestion des connaissances par l'IA, résout ce problème en mettant instantanément le contexte à votre disposition.

Les meilleures fonctionnalités de GanttPRO

Créez des diagrammes de Gantt visuellement attrayants pour suivre vos tâches, dates d'échéance, délais, dépendances, personnes assignées, etc.

Affichez votre projet sous forme de grille, de Tableau, de liste ou de portfolio

Reliez les tâches en fonction de leurs dépendances afin de verrouiller les délais de production et de lag time des tâches dépendantes

Collaborez avec des équipes à distance grâce à la synchronisation des données en temps réel, au partage de fichiers, aux commentaires et mentions, ainsi qu'aux notifications

Gérez vos ressources de manière dynamique grâce aux journaux d'actions, aux informations sur les équipes, à l'aperçu de la charge de travail, et bien plus encore

Limites de GanttPRO

La prise en main peut s'avérer difficile au début pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les outils avancés de gestion de projet

Le manque d'options de personnalisation limite ses capacités en matière de gestion de projet

Tarifs de GanttPRO

Basic : 9,99 $/mois

Pro : 15,99 $/mois

Entreprise : 24,99 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur GanttPRO

G2 : 4,8/5,0 (plus de 490 avis)

Capterra : 4,8/5,0 (plus de 480 avis)

Ce que les utilisateurs disent de GanttPRO

Un utilisateur de G2 déclare

L'interface est extrêmement intuitive, même pour ceux qui n'ont aucune expérience préalable des outils de gestion de projet.

L'interface est extrêmement intuitive, même pour ceux qui n'ont aucune expérience préalable des outils de gestion de projet.

🧠 Le saviez-vous ? Les diagrammes de Gantt ne servent pas uniquement à établir des échéanciers. Vous pouvez également les utiliser pour visualiser des plans de recrutement, des calendriers de contenu et des flux d'intégration des clients.

6. ProjectManager (Le meilleur logiciel gratuit de diagramme de Gantt pour obtenir des informations en temps réel)

via ProjectManager

Si vous débutez avec les diagrammes de Gantt, je vous recommande de commencer par ProjectManager. C'est l'un de ces outils de gestion de projet qui maîtrise parfaitement les diagrammes de Gantt. Il dispose d'un tableau de bord convivial et intuitif qui simplifie la création de diagrammes de Gantt. Vous pouvez définir des dépendances dans les diagrammes de Gantt, obtenir un aperçu de l'état du projet, évaluer la santé du projet et corriger le cap, générer des rapports, et bien plus encore.

Cependant, ProjectManager ne propose pas de forfait gratuit ni de forfait freemium. L'investissement financier est donc assez dissuasif pour ceux qui disposent d'un budget serré.

Les meilleures fonctionnalités de ProjectManager

Planifiez votre projet en ligne à l'aide de diagrammes de Gantt interactifs et esthétiques

Organisez toutes les informations relatives à vos projets en un seul et même emplacement

Affichez les dépendances entre les tâches, les jalons, le statut du projet, le chemin critique, etc. sur une seule et même plateforme

Planifiez vos tâches par glisser-déposer et attribuez-leur un code de couleur

Collaborez avec votre équipe grâce au partage de fichiers, aux commentaires et aux notifications d'automatisation

Limites de ProjectManager

L'intégration avec des applications et des services tiers est complexe et limitée

La fonction de création de rapports offre des options de personnalisation limitées

Tarifs de ProjectManager

Équipe : 13 $/mois (facturé annuellement)

Business : 24 $/mois (facturé annuellement)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ProjectManager

G2 : 4,4/5,0 (93 avis)

Capterra : 4,1/5 (338 avis)

Ce que les utilisateurs disent de ProjectManager

Un utilisateur de G2 déclare

Les fonctions proposées sont bien pensées et ne nécessitent pas de personnalisation approfondie.

Les fonctions proposées sont bien pensées et ne nécessitent pas de personnalisation approfondie.

💡 Conseil de pro : lorsque vous utilisez des dépendances dans votre diagramme de Gantt, pensez à tenir compte du délai entre les tâches. Cette marge de manœuvre peut vous aider à éviter les retards de dernière minute lorsque les projets se compliquent.

7. Smartsheet (Meilleur logiciel gratuit de diagramme de Gantt avec fonctionnalité de tableur)

via Smartsheet

J'utilise généralement Smartsheet pour faire le lien entre les logiciels de gestion de projet et les feuilles de calcul. Avec Smartsheet, vous pouvez facilement passer des feuilles de calcul aux diagrammes de Gantt. Vous pouvez importer des données existantes depuis vos feuilles de calcul et les convertir en diagrammes de Gantt visuels avec des informations codées par couleur, les dépendances entre les tâches, les durées, etc.

À l'inverse, vous pouvez réexporter les données du diagramme de Gantt vers des feuilles de calcul pour une analyse rapide ou une manipulation des données. Cela vous permet de tirer parti des atouts des deux outils — diagrammes de Gantt et feuilles de calcul — pour une planification et une exécution de projet axées sur les données.

Mon seul bémol concernant Smartsheet serait que la fonctionnalité d'IA est encore en travail en cours. Étant donné que les assistants IA sont désormais indispensables plutôt qu'un simple plus, Smartsheet a pris un peu de retard.

Les meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Remplissez automatiquement des formules ou du texte dans les cellules d'une feuille de calcul à l'aide de l'IA Smartsheet

Coordonnez les activités de votre équipe grâce au partage de fichiers, aux alertes et notifications, aux fils de discussion et à la révision de documents

Travaillez sur plusieurs projets à la fois grâce aux fonctionnalités de gestion de portefeuille permettant de contrôler les budgets, les risques et les ressources

Créez et suivez les chemins critiques pour gérer les dépendances entre les tâches, l'allocation des ressources et la charge de travail

Limites de Smartsheet

Vous ne pouvez utiliser qu'une seule feuille de calcul par fichier

La capacité de stockage des données dans les lignes et les colonnes est limitée

Tarifs de Smartsheet

Free

Pro : 9 $/mois par utilisateur

Entreprise : 32 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Smartsheet

G2 : 4,4/5,0 (plus de 15 000 avis)

Capterra : 4,5/5. 0 (plus de 3 200 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Smartsheet

Un utilisateur de G2 dit

J'apprécie le fait de pouvoir consulter l'historique des entrées, ajouter des commentaires, des images, des fichiers, etc. Il utilise les mêmes formules qu'Excel

J'apprécie le fait de pouvoir consulter l'historique des entrées, ajouter des commentaires, des images, des fichiers, etc. Il utilise les mêmes formules qu'Excel

📚 À lire également : Les alternatives à Smartsheet que vous pouvez envisager

8. Toggl Plan (Meilleur logiciel gratuit de diagramme de Gantt avec fonctionnalités de suivi du temps)

via Toggl forfait

Toggl Plan offre une représentation visuelle de votre projet, permettant ainsi à toutes les parties prenantes, internes comme externes, d’être sur la même longueur d’onde. J’ai utilisé la combinaison de Toggl Plan et Toggl Track pour créer des diagrammes de Gantt simples dotés de fonctionnalités de suivi du temps. Cela permet de visualiser les échéanciers des projets, de suivre le temps passé sur chaque tâche, d’optimiser l’allocation des ressources, et bien plus encore.

Ces données issues de projets antérieurs permettent également d'estimer le temps que prendront à l'avenir des projets, des tâches ou des activités similaires. Cette capacité d'anticipation m'a permis d'améliorer mes estimations en matière d'échéanciers, de budgets et de capacités.

J'aurais juste aimé qu'il offre ce « petit plus » que proposent les autres outils de diagramme de Gantt de cette liste. Ce n'est pas vraiment un reproche, car il a terminé le travail, mais comme nous n'avons que l'embarras du choix, nous pouvons nous permettre d'être exigeants, n'est-ce pas ?

Les meilleures fonctionnalités du forfait Toggl

Suivez l'utilisation du temps de votre équipe, les tâches attribuées, le statut des tâches, les échéanciers et d'autres détails essentiels

Réunissez différentes équipes et parties prenantes à un seul emplacement et suivez de près l'avancement du projet

Planifiez les tâches et les ressources afin de minimiser les conflits et la concurrence

Générez des liens en lecture seule pouvant être partagés publiquement avec des parties prenantes externes

Automatisez les tâches récurrentes pour éliminer le travail manuel et redondant

Limites du forfait Toggl

Son application mobile n'est pas aussi polyvalente que l'application web (il lui manque un certain nombre d'outils)

Intégration limitée avec les applications tierces

Ajouter de nouvelles personnes et attribuer des tâches à plusieurs utilisateurs est une véritable corvée

Tarifs du forfait Toggl

Équipe : 9 $/mois par utilisateur

Entreprise : 15 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur le forfait Toggl

G2 : 4,3/5,0 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,6/5,0 (plus de 110 avis)

Ce que les utilisateurs disent du forfait Toggl

Un utilisateur de G2 dit

Les fonctionnalités collaboratives de Toggl Plan nous permettent d'impliquer rapidement tous nos membres, afin qu'ils puissent facilement ajouter des tâches.

Les fonctionnalités collaboratives de Toggl Plan nous permettent d'impliquer rapidement tous nos membres, afin qu'ils puissent facilement ajouter des tâches.

📋 Astuce modèle : vous voulez éviter l'installation ? Utilisez un modèle de diagramme de Gantt prêt à l'emploi pour les lancements de produits, les campagnes ou les sprints logiciels. Il vous suffit d'y insérer vos informations et c'est parti.

9. Instagantt (Meilleur logiciel de diagramme de Gantt pour la visualisation de projets)

via Instagantt

Instagantt porte bien son nom : cet outil de diagrammes de Gantt les crée à la vitesse de l'éclair. C'est ma solution de prédilection pour créer rapidement et facilement des diagrammes de Gantt. Il dispose d'une interface intuitive et conviviale avec une fonctionnalité simple de glisser-déposer, ce qui réduit toute charge cognitive liée à l'utilisation de l'application. Associé à sa réactivité, cela vous permet de créer une représentation visuelle claire des plans de projet en quelques minutes seulement.

Instagantt dispose d'un assistant IA capable de générer un diagramme de Gantt complet (tâches, échéanciers, dépendances) en quelques secondes.

En raison de ses fonctionnalités limitées (par rapport à un logiciel de gestion de projet complet), je l'utilise principalement pendant les étapes de planification et de réflexion. Une fois que j'ai créé ces diagrammes de Gantt simples, je les importe dans d'autres outils pour les affiner et faciliter la collaboration. Bien sûr, si vous ne souhaitez pas passer par toutes ces étapes, vous pouvez opter pour un outil plus complet.

Les meilleures fonctionnalités d'Instagantt

Affichez vos projets autrement que sous forme de vue Gantt : vues Tableau, Tableau Kanban, Charge de travail et Projet

Organisez votre projet et ses ressources de manière logique à l'aide de Workbooks

Gardez le contrôle de votre travail grâce à des fonctionnalités de gestion des tâches telles que la création, l'attribution, le filtrage, le tri, la hiérarchisation, etc.

Communiquez avec votre équipe via la boîte de réception, les commentaires et bien plus encore

Configurez vos diagrammes de Gantt grâce à l'importation CSV et à l'intégration native avec Asana

Limites d'Instagantt

Une interface utilisateur encombrée nuit à la facilité d'utilisation de l'outil de diagramme de Gantt

Prend uniquement en charge l'accès des utilisateurs par classeur

Tarifs d'Instagantt

Instagantt Standalone :

Forfait Individuel : 12 $/mois

Forfait équipe : 24 $/mois

Instagantt Asana :

Forfait Individuel : 12 $/mois

Forfait d'équipe : 24 $/mois

Évaluations et avis sur Instagantt

G2 : 4,4/5,0 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 430 avis)

Ce que les utilisateurs disent d'Instagantt

Un utilisateur de G2 déclare

Instagantt est un excellent outil qui offre des fonctionnalités avancées pour les diagrammes de Gantt, telles que les lignes de base, l'option d'affichage/masquage des sous-tâches, le maintien d'un décalage entre les tâches et l'option de zoom.

Instagantt est un excellent outil qui offre des fonctionnalités avancées pour les diagrammes de Gantt, telles que les lignes de base, l'option d'affichage/masquage des sous-tâches, le maintien d'un décalage entre les tâches et l'option de Zoom.

🧩 Conseil de projet : vous travaillez avec des équipes à distance ? Assurez-vous que votre diagramme de Gantt prend en charge la collaboration en temps réel afin de ne pas perdre de vue l'avancement du projet malgré les fuseaux horaires.

10. Monday (Meilleur logiciel de diagramme de Gantt pour une personnalisation spécifique à l'application)

via Monday

Monday est un logiciel de gestion de projet gratuit destiné à un usage personnel. Non seulement il est très performant en matière de gestion de projet, mais sa capacité à personnaliser les diagrammes de Gantt en fonction de mes besoins spécifiques est également très impressionnante.

Il me permet de personnaliser les colonnes affichées afin de me concentrer sur les aspects les plus critiques des détails du projet. De plus, je peux passer de la vue du diagramme de Gantt aux vues Charge de travail et Ressources. Cela permet parfois de lutter contre la fatigue liée à la planification ou de mettre en évidence les inefficacités qui auraient pu s'immiscer dans le projet. Ses fonctionnalités axées sur l'IA, notamment un analyseur de projet et la détection des risques en temps réel à l'échelle des portefeuilles, s'intègrent à ses fonctionnalités de diagramme de Gantt et de flux de travail.

Les frais supplémentaires sont le seul problème notable auquel j'ai été confronté lundi. La plateforme s'est très bien adaptée à la croissance de mon équipe, mais les coûts ont atteint des niveaux insoutenables en un rien de temps !

Les meilleures fonctionnalités de Monday

Effectuez l'automatisation de vos processus grâce à Monday AI, un assistant basé sur l'IA

Personnalisez vos diagrammes de Gantt grâce à plus de 30 widgets qui adaptent l'expérience de l'utilisateur

Intégrez des fonctionnalités de gestion de projet à vos diagrammes de Gantt

Affichez votre projet sous différents modes, au-delà des diagrammes de Gantt, tels que les listes, les tableaux Kanban, etc.

Alignez vos objectifs et vos stratégies sur la gestion des tâches et des ressources pour garantir la réussite de vos projets

Limites de Monday

Cela devient coûteux à mesure que vous vous développez

La version gratuite de cet outil de gestion de projet offre des fonctionnalités limitées.

Tarifs du lundi

Pour 3 à 49 places :

Free : 0 $ pour 2 places

Basic : 12 $/mois par place

Standard : 14 $/mois par place

Pro : 24 $/mois par place

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis de Monday

G2 : 4,7/5,0 (plus de 10 680 avis)

Capterra : 4,6/5,0 (plus de 4 740 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Monday

Un utilisateur de G2 dit

Monday.com propose des tableaux de bord visuels qui offrent un aperçu clair des tâches, des échéances et de la progression, garantissant ainsi que tout le monde reste sur la même longueur d'onde.

Monday.com propose des tableaux de bord visuels qui offrent un aperçu clair des tâches, des échéances et de la progression, garantissant ainsi que tout le monde reste sur la même longueur d'onde.

🔍 En détail : Vous hésitez à propos de Monday ? Nous avons quelques alternatives à Monday à vous proposer

Que faut-il rechercher dans un logiciel de création de diagrammes de Gantt ?

Nous avons évalué les options disponibles selon de nombreux paramètres afin de justifier leur présence dans cette liste. Ainsi, lorsque vous les examinerez, posez-vous les questions suivantes :

Fonctionnalités : quelles sont les fonctionnalités attendues d'un logiciel de diagramme de Gantt ? Souhaitez-vous disposer de fonctionnalités de base telles que la création de diagrammes par glisser-déposer, ou de fonctionnalités plus avancées comme l'identification du chemin critique, : quelles sont les fonctionnalités attendues d'un logiciel de diagramme de Gantt ? Souhaitez-vous disposer de fonctionnalités de base telles que la création de diagrammes par glisser-déposer, ou de fonctionnalités plus avancées comme l'identification du chemin critique, l'allocation des ressources ou la gestion des tâches ?

Facilité d'utilisation : Qui utilisera le logiciel de création de diagrammes de Gantt ? De combien de formation, d'accompagnement et d'assistance aura-t-il besoin ?

Intégrations : Le logiciel de diagramme de Gantt peut-il s'intégrer à votre infrastructure technologique existante ?

Compatibilité : Le logiciel de création de diagrammes de Gantt est-il compatible avec d'autres outils, tels qu'un outil de suivi du temps ou un logiciel de gestion de projet ?

Collaboration : Utiliserez-vous cet outil seul, ou une ou plusieurs équipes y travailleront-elles ensemble ? Les membres de l'équipe seront-ils sur le même emplacement ou travailleront-ils à distance ?

Personnalisation : Souhaitez-vous pouvoir personnaliser le diagramme de Gantt à votre guise ? Par exemple, pour indiquer les priorités ou l'urgence ?

Budget : Quel est votre budget pour un logiciel de création de diagrammes de Gantt ? Allez-vous effectuer un investissement ponctuel ou payer un abonnement ?

Rapports : Quelles fonctionnalités d'analyse de données et de création de rapports attendez-vous d'un diagramme de Gantt ? Souhaitez-vous disposer de tableaux de bord en temps réel, ou votre équipe génère-t-elle des rapports statiques de manière périodique ?

Accessibilité mobile : avez-vous besoin d'accéder à l'outil depuis votre téléphone lorsque vous êtes en déplacement ?

⚙️ Gain d'efficacité : décomposez les tâches volumineuses en sous-tâches sur votre diagramme de Gantt. Les petites tâches sont plus faciles à suivre, plus faciles à attribuer et beaucoup moins intimidantes.

Avantages de l'utilisation de logiciels gratuits de création de diagrammes de Gantt

Voici quelques raisons pour lesquelles les créateurs de diagrammes de Gantt occupent une place si importante dans ma liste des outils fonctionnels indispensables :

Visualisation de projet : les outils de création de diagrammes de Gantt visualisent : les outils de création de diagrammes de Gantt visualisent l'échéancier de votre projet et la feuille de route correspondante. Cela permet d'avoir une vue d'ensemble complète du projet et de ses différents éléments fonctionnels et mobiles. Cela inclut les calendriers de projet, les tâches, les dépendances, les priorités, les parties prenantes, etc. Les chefs de projet trouvent extrêmement utile de pouvoir disposer d'une vue d'ensemble de chaque projet.

Une collaboration améliorée : les outils de diagramme de Gantt ne sont pas réservés aux chefs de projet : ils profitent à toutes les personnes impliquées ! Les membres de l'équipe peuvent voir les tâches attribuées ou en attente, ainsi que leur impact sur : les outils de diagramme de Gantt ne sont pas réservés aux chefs de projet : ils profitent à toutes les personnes impliquées ! Les membres de l'équipe peuvent voir les tâches attribuées ou en attente, ainsi que leur impact sur les résultats du projet . Cela contribue à renforcer l'esprit d'équipe et la collaboration. De même, les clients peuvent suivre l'avancement du projet — et j'entends par là toutes les parties prenantes. La compréhension commune du travail qui en résulte, montrant comment les contributions individuelles s'inscrivent dans les objectifs généraux, rassemble tout le monde.

Une planification plus précise : les outils de diagramme de Gantt offrent une vue d'ensemble du projet, des tâches, des jalons, des échéanciers et du flux de travail. Cela aide les chefs de projet à suivre les dépendances entre les tâches et les échéances. Ils mettent également en évidence les éventuelles inefficacités procédurales ou opérationnelles, ainsi que les points de rupture susceptibles de retarder le projet. Vous pouvez élaborer un calendrier plus réaliste et plus efficace en visualisant comment ces blocs s'articulent entre eux.

Gestion efficace des ressources : grâce aux outils de diagramme de Gantt, les chefs de projet peuvent allouer les ressources de manière stratégique. Ils vous indiquent la charge de travail de chaque équipe ou individu, ce qui vous permet de vous assurer qu’aucun employé n’est surchargé ou sous-utilisé. Faites de même pour les ressources telles que les solutions logicielles, les applications, les appareils, les machines, etc. ! Une telle gestion proactive permet de tirer le meilleur parti des personnes, des processus et de la technologie.

Productivité accrue : les diagrammes de Gantt permettent à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde concernant : les diagrammes de Gantt permettent à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde concernant les objectifs du projet . Ils facilitent également la gestion des ressources et favorisent l'engagement des employés ainsi que la productivité globale. C'est une situation gagnant-gagnant, étant donné que le résultat de la progression motivera davantage les équipes — j'appelle cela un cycle vertueux qui ne cesse de porter ses fruits.

Gestion proactive des risques : une visibilité détaillée sur le projet permet aux chefs de projet d'identifier les problèmes, parfois de manière proactive. Disposer d'une telle vue d'ensemble des menaces potentielles vous prépare à gérer et à atténuer les risques. Cette approche préventive évite les retards ou les défaillances ultérieures et permet de maintenir le projet sur la bonne voie.

🚀 La puissance de la planification : ajoutez des jalons à votre diagramme de Gantt pour célébrer les petites victoires et suivre les moments clés du projet. Cela permet à tout le monde de rester motivé et sur la même longueur d'onde.

Cas d'utilisation courants des diagrammes de Gantt

Avant de conclure, j'aimerais partager quelques applications pratiques et cas d'utilisation des diagrammes de Gantt afin de vous donner une meilleure idée de leur utilité. Voici quelques exemples d' utilisation des diagrammes de Gantt selon des cas d'utilisation spécifiques :

Planification de projet : établissez un échéancier réaliste et pratique pour votre projet. Les diagrammes de Gantt apportent une clarté visuelle à l’échéancier du projet, aux tâches et aux dépendances, afin que vous puissiez livrer les résultats dans les délais impartis. : établissez un échéancier réaliste et pratique pour votre projet. Les diagrammes de Gantt apportent une clarté visuelle à l’échéancier du projet, aux tâches et aux dépendances, afin que vous puissiez livrer les résultats dans les délais impartis.

Allocation des ressources : utilisez les diagrammes de Gantt pour visualiser la charge de travail de l'équipe et de chaque individu. Cela permettra d'éviter le surmenage et aidera les chefs de projet à attribuer les bonnes tâches ou ressources aux bonnes personnes au bon moment. N'oubliez pas qu'une équipe heureuse génère des résultats qui font le bonheur des autres.

Gestion des échéances : les diagrammes de Gantt sont très utiles pour suivre l'avancement des projets par rapport aux échéanciers. Garder un œil sur les échéances ou les jalons permet d'éviter les retards et de conserver une marge de manœuvre pour remettre les projets sur les rails. Vous pouvez associer cette application à la répartition des ressources, et vous serez gagnant sur tous les plans : les diagrammes de Gantt sont très utiles pour suivre l'avancement des projets par rapport aux échéanciers. Garder un œil sur les échéances ou les jalons permet d'éviter les retards et de conserver une marge de manœuvre pour remettre les projets sur les rails. Vous pouvez associer cette application à la répartition des ressources, et vous serez gagnant sur tous les plans

Collaboration en équipe : en tant que feuille de route commune, le diagramme de Gantt rassemble toute l'équipe. Le fait d'être sur la même longueur d'onde favorise la transparence, une communication ciblée et la prise en charge des tâches. Cela permet à chacun de rester aligné et responsable.

Déterminer le chemin critique : créez des diagrammes de Gantt qui mettent en évidence le chemin critique. Le fait de disposer de cette séquence d'activités qui ont une incidence directe et majeure sur les projets permet aux équipes de travailler en se concentrant sur les résultats.

📚 À lire également : La différence entre les diagrammes de Gantt et les feuilles de route

Trouvez le meilleur logiciel gratuit de diagramme de Gantt pour votre équipe

Que vous planifiiez un simple échéancier ou gériez des dépendances de projet complexes, un outil de diagramme de Gantt adapté peut vous faire gagner du temps, réduire la confusion et assurer la cohésion de votre équipe. La bonne nouvelle ? Vous n'avez plus à vous contenter d'outils peu pratiques ou obsolètes.

La plupart des options que nous avons passées en revue ici offrent des fonctionnalités puissantes gratuitement. Si vous recherchez quelque chose qui va au-delà des simples échéanciers, une plateforme de gestion de projet pourrait mieux vous convenir. Nous avons d'ailleurs dressé une liste des meilleurs outils de gestion de projet qui pourraient vous être utiles.

Si vous recherchez la flexibilité d'un diagramme de Gantt et la puissance d'un environnement de travail tout-en-un, ClickUp vaut le détour. De la planification à l'exécution, il rassemble tout — tâches, échéanciers, documents, tableaux de bord et même l'IA — en un seul endroit.

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