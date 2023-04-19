50 questions d'entretien efficaces pour un chef de projet de construction

Fait amusant : Les rôles de gestion de projet de construction sont très demandés.

Et cette tendance n'est pas près de s'inverser !

Le Bureau des statistiques des États-Unis prévoit que les positions de gestion de projet de construction connaîtront une augmentation de 8 % d'ici à la fin de 2031 -un taux de croissance plus élevé que tous les autres dans ce secteur. 🛠

Autre fait amusant ? C'est aussi l'une des positions les mieux rémunérées du champ. 👀

Cela peut rendre l'obtention de votre prochain emploi de rêve plus difficile par le biais de.. des processus d'entretien approfondis les candidats compétitifs, les qualifications longues, etc.

Et pour les recruteurs ou les services des ressources humaines qui mènent l'entretien de gestion de projet de construction..

Les questions que vous poserez pour trouver le meilleur candidat seront déterminantes, car la gestion de projet de construction que vous sélectionnerez aura un impact important sur l'exécution du projet.

Mais heureusement, nous pouvons vous aider sur ce Front avec 50 questions d'entretien de gestion de projet de construction uniques et révélatrices à poser à votre prochain candidat.

Qu'est-ce que la gestion de projet de construction ? Gestion de projet de construction est le processus de forfait, de coordination et d'exécution d'un projet de construction du début à la fin.

En tant que gestionnaire de projet de construction, vous êtes chargé de veiller à ce que le projet soit achevé dans les délais, dans le respect du budget et à la satisfaction du client.

Il est également courant que les gestionnaires de projet de construction travaillent avec des architectes, des ingénieurs, des parties prenantes et d'autres professionnels de la construction tout au long du projet afin de respecter les exigences et de fournir un produit de la plus haute qualité.

50 Helpful Construction Project Manager Interview Questions and Answers (Questions et réponses utiles pour les entretiens avec les gestionnaires de projets de construction)

La meilleure façon de se préparer à un entretien avec un gestionnaire de projet de construction est de connaître le rôle, le projet et.. termes relatifs à la gestion de la construction comme le dos de votre main, quel que soit le côté du tableau où vous êtes assis.

En plus de connaître les bonnes questions à poser, vous devez également avoir une idée du type de réponse que vous souhaitez entendre.

L'objectif est d'entamer une discussion constructive et naturelle à partir de vos questions. Cela permettra à tous les participants de se sentir plus à l'aise et conduira à un résultat plus heureux pour tout le monde - il ne s'agit pas d'un interrogatoire, après tout. 😳

P.S., cela ne concerne pas seulement la personne qui mène l'entretien. En tant que candidat à un emploi, vous passez un entretien avec l'entreprise de construction tout autant qu'elle le fait avec vous ! Dans les deux cas, le choix doit être judicieux.

En voici 50 questions d'entretien pour vous guider lors de votre prochain entretien avec un gestionnaire de projet de construction.

1. Quels types de projets de construction avez-vous gérés dans le passé ?

Cette question vous donnera un aperçu significatif de votre expérience de base en matière de gestion de projet de construction.

Elle donne également à l'interviewer une meilleure idée du type de connaissances ou de spécialités qu'un candidat peut apporter à votre projet à venir.

En tant que candidat, essayez de mettre en évidence la variété de votre portfolio - donnez un aperçu détaillé des différents types de projets que vous avez gérés, y compris leur taille et leur emplacement. Montrez votre polyvalence ! Lors du formulaire de réponse, pensez à des projets tels que :

Construction résidentielle

Construction commerciale

Construction industrielle

Construction d'infrastructures

Rénovation ou remise à neuf

La quantité et le niveau de votre expérience peuvent également être un facteur dans la détermination de votre salaire pour le projet - n'ayez pas peur de défendre vos intérêts, candidats !

2. Quelles sont les compétences essentielles que tout gestionnaire de projet de construction doit posséder ?

C'est le moment de montrer à votre interlocuteur à quel point vous connaissez le rôle.

Comme Liam Neeson dans Taken, chaque gestionnaire de projet de construction doit posséder un ensemble très particulier de paramètres. Mais contrairement à Liam Neeson dans Taken, les compétences d'un gestionnaire de projet de construction sont les suivantes :

Le travail d'équipe et les compétences en matière de gestion d'équipe

Une communication claire et concise

Capacité à établir des priorités

Le forfait et l'exécution

Gestion des risques

Gestion de la qualité

Réglementation en matière de sécurité et de santé

Facilement classer les tâches par ordre de priorité sur votre tableau Kanban en les filtrant, en les triant et en utilisant la fonctionnalité Priorités de ClickUp avec l'affichage Tableau

Il est également important de mentionner toutes les tâches de type logiciel de gestion de projet de construction qui vous a permis de suivre les projets collés.

3. Quels sont les défis auxquels vous êtes confronté en tant que gestionnaire de projet de construction ?

Les gestionnaires de projet de construction doivent faire face à beaucoup de défis.

Il peut s'agir de jongler avec les délais, de faire face à des retards de livraison, à des problèmes budgétaires, à des clients exigeants, et bien d'autres choses encore. Mais plutôt que de mettre l'accent sur le nombre de problèmes auxquels un gestionnaire de projet de construction peut être confronté, réorientez la discussion pour souligner la manière dont vous les avez surmontés ! Montrez vos compétences en matière de résolution de problèmes. 🤓

4. Quels sont les rôles essentiels d'un gestionnaire de projet de construction ?

Les gestionnaires de projet de construction doivent comprendre qu'il s'agit d'une position aux multiples facettes.

Un gestionnaire de projet de construction remplit plusieurs fonctions, et chacune d'entre elles est clé pour la réussite du projet. Parmi les domaines clés à mentionner, citons :

Formuler les objets du projet

Créez des objectifs de haut niveau avec les Objectifs dans ClickUp, puis décomposez-les en cibles plus petites pour suivre votre progression

Chaque projet commence par un objet et les gestionnaires de projet de construction sont chargés de formuler ces objectifs. Cela démontre la capacité à avoir une vision d'ensemble de toute idée et nécessite des compétences de planification et de coordination adéquates pour mener à bien un projet de construction.

Budgétisation du projet et contrôle des coûts

Il est facile d'ajouter des valeurs monétaires aux tâches afin de maintenir les budgets des projets sur la bonne voie

Après la création d'un objectifs du projet ont été déterminés, le gestionnaire du projet de construction est responsable de l'élaboration d'un budget et du respect de ce budget. Le contrôle des coûts est un facteur déterminant pour tout projet de construction. Il nécessite d'excellentes compétences en matière de planification et de gestion financières afin de faire des choix financiers réalistes.

Création du forfait du projet

Gardez votre l'échéancier du projet en contrôle avec les affichages personnalisables de ClickUp Le forfait du projet est une autre partie essentielle du travail du gestionnaire de projet de construction. Il est chargé de créer un forfait détaillé pour guider le processus de construction et son exécution au quotidien. Chaque personne participant au projet est concernée par ce forfait, et s'il n'est pas élaboré avec soin, les livrables le reflétera.

conseil d'expert Les outils de gestion de projet sont une excellente ressource pour s'occuper des tâches lourdes lors de la phase de forfait. Appuyez-vous sur un outil de gestion de projet flexible et personnalisable plateforme de gestion de la construction flexible et personnalisable comme ClickUp pour saisir les moindres détails !

Exécution du projet

Restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression

C'est ici que le style de leadership d'un gestionnaire de projet de construction s'illustre vraiment. Une fois les objets, le budget et le forfait définis, le gestionnaire de projet supervisera l'exécution du projet lui-même. Cela signifie que chaque personne impliquée peut tenir ses promesses et achever le projet comme prévu.

Au cours de cette phase, le gestionnaire de projet de construction souhaite rencontrer le moins de surprises possible afin que tout se déroule comme prévu.

Suivi et contrôle du projet

Suivez votre pourcentage par rapport à l'objectif grâce à la progression de vos cibles achevées dans les objectifs ClickUp

Même lorsque le forfait du projet est terminé et que la construction est en cours, il y a encore du travail à faire. Une partie de l'exécution du forfait consiste à surveiller et à contrôler la progression du projet.

5. Quels sont les types de projets de construction que vous aimez ?

C'est un excellent moyen de connaître les objectifs et les intérêts généraux du candidat. Cette question aidera également l'interviewer à évaluer vos points forts et votre capacité d'adaptation en tant que gestionnaire de projet de construction.

Chaque expert a un créneau spécialisé et votre interlocuteur veut connaître le vôtre.

Notre conseil pour cette question ? Parlez avec votre cœur. Ils veulent savoir quels types de projets de construction vous aimez et pourquoi vous les aimez.

6. Y a-t-il des projets de construction que vous n'aimez pas ?

Là encore, soyez honnête.

Le but de cette question est de s'assurer que vous êtes à l'aise pour travailler sur le type de projets qu'ils ont. Dans le cas contraire, ce n'est probablement pas un bon choix pour vous deux.

Outre les préférences, vous devez également mentionner les paramètres que vous vous êtes fixés en matière de sécurité, d'emplacement, de paramètres météorologiques, etc.

7. Quelle est votre approche de la gestion de projet ?

Il existe différentes méthodologies de projet qui présentent leurs propres avantages et inconvénients, parmi lesquelles les plus populaires sont :

Gestion de projet agile

Gestion de projet Waterfall

Gestion de projet Lean

La clé est d'expliquer pourquoi vous préférez une approche particulière. À faites-vous une méthodologie flexible ou à faites-vous une valeur plus structurée ?

8. Quelle est votre expérience des logiciels de gestion de projet ? Logiciels et techniques de gestion de projet aident les gestionnaires à forfaiter, exécuter et contrôler les projets. Tous les outils de gestion de projet ne sont pas conçus pour les projets de tous les secteurs, mais en tant que gestionnaire de projet de construction, vous voudrez bien mentionner tout outil que vous avez utilisé dans le passé et les compétences que vous avez acquises grâce à lui.

Les fonctionnalités utiles et courantes d'une plateforme de gestion de projet utile dans le secteur de la construction sont les suivantes inclure des diagrammes de Gantt , le forfait de chemin critique , Diagrammes PERT , tableaux de bord et rapports , gestion des tâches , modèles de construction et bien d'autres choses encore.

Affichez votre charge de travail en fonction des tâches restantes sur votre chemin critique avec une simple bascule dans la vue Gantt de ClickUp !

Le fait d'avoir une expérience de ce type de logiciel montrera à votre interlocuteur que vous comprenez l'importance d'être orienté vers les détails et les indicateurs pour livrer vos projets dans les délais et envisager tous les résultats possibles.

**Vous êtes à la recherche de votre prochaine plateforme de gestion de projet de construction ?

Ne cherchez pas plus loin que ClickUp ! L'ultime outil de productivité conçu pour des équipes dans tous les secteurs d'activité pour gagner en efficacité et travailler ensemble. ✅

9. Quelles sont vos forces et vos faiblesses ?

Cette question doit permettre de mieux connaître le candidat, et non de le dénigrer.

L'examinateur veut connaître vos points forts afin de pouvoir vous associer à des projets de construction appropriés. Il veut également connaître vos faiblesses afin de vous aider à vous améliorer.

Essayez d'adopter une approche plus positive à l'égard des "faiblesses" de cette question et considérez-les comme des domaines d'opportunités. Mettez l'accent sur la façon dont vous travaillez à les surmonter, et non sur la façon dont ils prennent le meilleur sur vous. 💜

10. Quels sont les documents et les licences nécessaires avant le début du projet de construction ?

Comprendre les aspects juridiques des projets de construction est crucial pour tout gestionnaire de projet.

L'interviewer veut voir que vous êtes familier avec les différents aspects juridiques des projets de construction. Parmi les exigences les plus courantes, citons

Les permis de construire

Les contrats de construction

Les garanties de construction

Vous devez mentionner l'un de ces documents en plus de toutes les autres licences qui peuvent être pertinentes pour le projet de construction pour lequel vous postulez.

Plus de questions sur la gestion de projet de construction pour poursuivre la discussion

Les 10 questions ci-dessus vous permettront sans aucun doute d'entamer une discussion fructueuse et naturelle avec votre candidat. Nous vous avions promis 50 questions, et nous les avons ! Mais voilà..

aucun entretien ne devrait durer 50 questions

Sérieusement, vous seriez tous les deux enfermés dans cette discussion pendant des heures ! Il n'est dans l'intérêt d'aucun d'entre vous de poser plus de 10 questions en toutes circonstances, mais si vous recherchez des expériences plus spécifiques, les 40 questions suivantes vous donneront une bonne idée de la manière d'y parvenir.

11. Quelle est votre expérience en matière de logiciel de gestion de la relation client (CRM) dans le secteur de la construction ?

12. Quelle est votre expérience en matière de les calendriers de construction ?

13. Quelle est votre expérience en matière de gestion budgétaire ?

14. Comment faites-vous face aux situations difficiles et à la résolution des conflits sur les projets de construction ?

15. Comment faites-vous pour rester organisé et gérer des priorités multiples ?

16. Quelle est votre expérience en matière de gestion des risques dans le secteur de la construction ?

17. Comment faites-vous face aux retards et aux dépassements de coûts dans les projets de construction ?

18. Quelle est votre expérience en matière de contrôle et d'assurance de la qualité sur les projets de construction ?

19. Comment faites-vous pour motiver votre équipe dans les projets de construction ?

20. Comment faites-vous face aux problèmes de santé et de sécurité sur les chantiers de construction ?

21. Quelle est votre expérience en matière de réclamations et de litiges dans le domaine de la construction ?

22. Pouvez-vous me parler d'une occasion où vous avez eu affaire à un sous-traitant ou à un fournisseur difficile ?

23. Comment faites-vous face aux retards de projets dus aux conditions météorologiques ou à d'autres problèmes ?

24. Quelle est votre expérience en matière de passation de marchés dans le secteur de la construction ?

25. Comment faites-vous pour maintenir vos projets sur la bonne voie lorsque des changements interviennent ?

26. Quelle est votre expérience de l'ingénierie de la valeur dans la construction ?

27. Comment faites-vous lorsque l'entrepreneur ne peut achever le travail dans les délais prévus ?

28. Quelles sont certaines de vos stratégies pour améliorer l'efficience et l'efficacité des projets ?

29. Quelle est votre expérience en matière de gestion des sinistres dans le secteur de la construction ?

30. Quelle est votre expérience en matière de clôture de projet dans le secteur de la construction ?

31. Quelles sont vos stratégies pour gérer les personnes difficiles ?

32. Comment faites-vous face à des situations où l'étendue du travail change ?

33. Quelle est votre expérience des logiciels de gestion de projet ?

34. Comment faites-vous pour gérer la communication sur les projets de construction ?

35. Quelle est votre expérience en matière de sécurité dans la construction ?

36. Quelle est votre expérience en matière de gestion des contrats de construction ?

37. Quelle est votre expérience en matière de gestion des risques dans la construction ?

38. Comment faites-vous lorsque le budget du projet est serré ?

39. À faire face aux conflits au sein de l'équipe de projet ?

40. Comment faites-vous pour classer les tâches par ordre de priorité dans le cadre de votre travail ?

41. Après être devenu gestionnaire de projet de construction, quels sont vos prochains objectifs de carrière dans le secteur ?

42. Comment utiliserez-vous Logiciel de construction IA ?

43. Quels sont vos points non négociables sur un chantier de construction ?

44. Quelle est votre philosophie en matière de gestion ?

45. Comment faites-vous pour déléguer des responsabilités sur un projet de construction ?

46. Qu'avez-vous fait pour améliorer votre connaissance du secteur de la construction ?

47. Quelle est votre expérience en matière de prévention et de résolution des sinistres sur les projets de construction ?

48. Avez-vous déjà sauvé une journée dans le cadre d'un projet de construction et comment l'avez-vous fait ?

49. Quelles sont les tendances qui vous fascinent dans le secteur de la construction ?

50. Quelles sont les préoccupations environnementales courantes dans le secteur de la construction ?

Check out our guide d'entretien pour la gestion des produits !

Vous avez posé toutes les bonnes questions - et maintenant ?

La préparation d'un entretien à l'aide d'échantillons de questions est le meilleur moyen de rester à la pointe de vos compétences et de mener la discussion en toute honnêteté.

Outre les questions types, veillez à faire preuve de diligence en vous renseignant sur l'entreprise, les candidats, l'intervieweur et le portfolio de la personne que vous rencontrez.

Une fois le bon candidat choisi pour le rôle, présentez-lui la plateforme de gestion de projet de construction dynamique et puissante qui l'assistera tout au long du projet.

Notre suggestion ? ClickUp !

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-4-1400x1055.png Documents, discussion et vue Liste dans ClickUp /$$img/ Suivre les mises à jour du projet gérer les risques et travailler avec l'équipe, le tout à partir de votre environnement ClickUp

L'ensemble des paramètres de ClickUp est très riche fonctionnalités entièrement personnalisables aide les gestionnaires et les équipes de projets de construction à rester alignées sur les objectifs , de créer des forfaits de projet détaillés et de mettre en place des flux de travail efficaces. Il contient des centaines de modèles préconstruits pour chaque cas d'utilisation et s'intègre avec plus de 1 000 autres outils de travail pour rationaliser votre processus de construction actuel.

Même sur son Forfait Free Forever Plan clickUp vous donne la possibilité d'accéder à aux documents collaboratifs de ClickUp , Tableaux blancs ClickUp , des tâches illimitées, des membres, et plus encore.

Donnez-vous un avantage concurrentiel lors de votre prochain entretien et de votre prochaine réunion inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !