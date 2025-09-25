Les 10 meilleures alternatives et concurrents de Vidyard en 2026

Avez-vous déjà essayé d'enregistrer un petit message vidéo et dû passer par différentes plateformes juste pour le terminer ? Je suis passé par là.

Selon Wyzowl, 89 % des entreprises utilisent désormais la vidéo comme outil marketing, contre seulement 61 % en 2016. Mais la question est de savoir combien d'outils différents faut-il pour réaliser cette vidéo, puis l'envoyer à quelqu'un avec une transcription à peu près correcte ?

Face à la demande croissante de plateformes de vidéo rapides, flexibles et conviviales, Vidyard est devenu un choix populaire. Mais ce n’est pas le seul sur le marché. Si vous recherchez des fonctionnalités plus innovantes, des tarifs plus abordables ou un outil qui s’adapte parfaitement à votre flux de travail, il est temps d’explorer d’autres options que celles auxquelles vous êtes habitué.

Prêt à vous libérer des contraintes et à booster votre communication ? Découvrons ensemble les meilleures alternatives à Vidyard qui peuvent transformer votre façon d'interagir, de vendre et de nouer des relations durables.

Pourquoi opter pour des alternatives à Vidyard ?

Vidyard est un outil de vidéo fiable, mais il ne répondra peut-être pas à tous les besoins de toutes les équipes.

Si vous recherchez des fonctionnalités similaires offrant davantage de flexibilité, des intégrations plus intelligentes ou une expérience utilisateur intuitive, il pourrait être très utile de vous pencher sur une solution complète.

Outils de modification en cours : la plateforme propose des fonctions de découpage de base, mais ne dispose pas de fonctionnalités intégrées puissantes telles que la fusion de plusieurs clips, les transitions ou les annotations, dont de nombreux utilisateurs ont besoin pour créer un contenu vidéo soigné

Courbe d'apprentissage plus raide : L'interface n'est pas aussi conviviale pour les débutants que celle d'autres outils. Les nouveaux utilisateurs peuvent mettre plus de temps à se familiariser avec la plateforme et à commencer à l'utiliser efficacement

Tarifs plus élevés pour les fonctionnalités avancées : les fonctionnalités essentielles telles que les analyses détaillées, la personnalisation de la marque et les intégrations CRM ne sont disponibles que dans les forfaits haut de gamme, ce qui peut s'avérer coûteux pour les petites équipes

Options de collaboration en équipe limitées : Bien qu'il soit idéal pour envoyer des vidéos, Vidyard n'est pas conçu pour prendre en charge la collaboration de bout en bout entre les projets ou les services, ce qui limite son utilité pour les flux de travail en équipe

Moins d'intégrations avec les outils de productivité : Vidyard s'intègre aux principaux CRM et outils d'e-mail, mais n'offre pas la même gamme de connexions natives avec les gestionnaires de tâches, les outils de projet ou les assistants basés sur l'IA que certains de ses concurrents

📚 En savoir plus : Gestion de projet pour la production de vidéo

Aperçu des alternatives à Vidyard

Jetons un coup d'œil à ce tableau pour comparer les meilleures alternatives à Vidyard et trouver celle qui convient le mieux à votre équipe.

Nom de l'outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp ClickUp Clips, transcription et notes par IA, intégration des tâches, flux de travail personnalisés Particuliers, petites entreprises, entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Forfait gratuit disponible ; tarifs personnalisés pour les entreprises Loom Enregistrement rapide d'écran, pages de vidéos personnalisées, statistiques d'audience Particuliers, petites entreprises, entreprises de taille moyenne Forfait gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à partir de 18 $ par utilisateur et par mois (facturation annuelle) Hippo Vidéo Vidéos personnalisées à grande échelle, cartes de chaleur des spectateurs, capture de prospects intégrée Petites entreprises, entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à partir de 30 $ par utilisateur et par mois Wistia Hébergement de vidéos, personnalisation de la chaîne, analyses marketing Petites et moyennes entreprises de taille moyenne Forfait gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à partir de 19 $/mois (facturation annuelle) BombBomb Enregistrement vidéo à partir d'e-mails, suivi de l'engagement, intégrations CRM Particuliers, petites entreprises Les forfaits payants commencent à partir de 42 $ par utilisateur et par mois Vimeo Hébergement, protection par mot de passe, collaboration en équipe, personnalisation du lecteur Particuliers, petites entreprises, entreprises de taille moyenne Forfait gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à partir de 20 $/mois Sendspark Personnalisation des vidéos, intégration dans les e-mails, personnalisation de l'image de marque Petites et moyennes entreprises de taille moyenne Les forfaits payants commencent à partir de 49 $ par utilisateur et par mois VEED Enregistrement d'écran, Outils d'IA, sous-titres, suite de modification de vidéos Particuliers, petites entreprises Forfait gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à partir de 24 $ par utilisateur et par mois Dubb Intégration CRM, pages d'accueil personnalisables, flux de travail d'automatisation PME, grandes entreprises Forfait gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à partir de 59 $ par utilisateur et par mois Bonjoro Messagerie vidéo avec personnalisation, flux de travail et analyses Particuliers, petites entreprises Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à partir de 25 $ par utilisateur et par mois Zight Enregistrement d'écran, capture d'image/GIF, annotations, partage rapide Petites et moyennes entreprises de taille moyenne Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à partir de 9 $ par utilisateur et par mois (facturation annuelle)

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Les meilleures alternatives à Vidyard

Examinons chacun de ces outils en détail afin que vous puissiez faire le bon choix.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projet et les flux de travail collaboratifs)

Enregistrez votre écran, votre application ou votre onglet et partagez instantanément depuis vos tâches avec ClickUp Clips

En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp va au-delà de la gestion de projet classique en réunissant la création de vidéos, le suivi des tâches, la transcription par IA et la collaboration en équipe au sein d'un seul et même environnement de travail.

Avec ClickUp Clips, vous pouvez enregistrer instantanément l'intégralité de votre écran et de votre webcam directement depuis votre environnement de travail. Cela signifie que vous pouvez expliquer des tâches, donner votre avis ou partager des mises à jour rapides sans jamais avoir à changer d'onglet ni jongler entre plusieurs outils.

Vous pouvez utiliser ces courts enregistrements personnalisés à la place de longs e-mails ou de réunions. Ainsi, votre équipe dispose immédiatement de toutes les informations nécessaires et peut passer à l'action plus rapidement.

En coulisses, ClickUp Brain vous permet de générer des transcriptions à la demande en lui demandant simplement de « créer une transcription » pour n'importe quel clip vidéo ou audio. Cette astuce de productivité transforme vos paroles en texte consultable, ce qui facilite la recherche, la révision et le partage d'informations clés sans avoir à revoir la vidéo dans son intégralité.

Transcrivez des vidéos et obtenez des transcriptions sans quitter ClickUp

En plus de la transcription, l'outil AI Notetaker de ClickUp écoute vos réunions ou vos enregistrements. La plateforme peut transcrire automatiquement vos notes de réunion, extraire les éléments à mener et vous aider à joindre les notes pertinentes directement aux tâches. Le tout vous est présenté dans un document ClickUp parfaitement organisé .

Enregistrez des transcriptions précises de vos réunions avec ClickUp AI Notetaker

Ainsi, si votre vidéo contient une mise à jour importante telle que « Finalisons la présentation d'ici jeudi », ClickUp AI peut l'identifier et vous aider à la convertir en tâche. Cette transcription alimentée par l'IA vous aide à rester concentré sur la discussion sans avoir à vous soucier de prendre des notes.

Ce qui rend cet outil encore plus puissant, c'est l'étroite connexion des vidéos et des notes au système de gestion des tâches de ClickUp. Vous pouvez utiliser ClickUp Tasks pour convertir des extraits, des transcriptions et des résumés directement en tâches, afin que votre équipe dispose de tout le contexte nécessaire en un seul endroit.

Pour rationaliser encore davantage votre flux de travail, la plateforme propose plus de 1 000 modèles personnalisables que vous pouvez utiliser immédiatement. Le modèle de production vidéo ClickUp constitue un excellent point de départ pour guider votre équipe à chaque étape du processus de production, de la planification et de la rédaction du script au montage et à la publication. Il vous aide à gérer les délais et les livrables de manière fluide au sein d'une seule et même plateforme.

Obtenir un modèle gratuit Gérez vos projets vidéo, du script au montage, grâce au modèle de production vidéo ClickUp

Tutoriels, communication vidéo asynchrone, démos interactives : quel que soit votre projet, ClickUp vous aide à le transformer en une action concrète.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Transformez vos vidéos en informations exploitables : transcrivez vos enregistrements, mettez en évidence les moments clés et générez des résumés avec transcrivez vos enregistrements, mettez en évidence les moments clés et générez des résumés avec ClickUp Brain

Lier la vidéo à l'action : joignez des Clips directement aux tâches afin que votre équipe puisse réagir immédiatement aux commentaires ou aux mises à jour

Assurez une collaboration fluide : utilisez les commentaires, les mentions et les notifications pour synchroniser votre équipe

Optimisez vos flux de travail vidéo : utilisez des modèles et l'automatisation pour gérer plus efficacement chaque étape de votre processus de production de vidéo

Limites de ClickUp

Avec autant de fonctionnalités, la plateforme peut sembler intimidante pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp dans la vie réelle ?

Un avis sur G2 indique :

ClickUp est la plateforme la plus complète, et pourtant la plus flexible, que j’ai jamais rencontrée pour la gestion des listes de tâches et la collaboration. Il existe tellement de façons de créer des listes et de suivre des projets. Elle a permis à mon équipe de se tenir facilement à jour sur l’ensemble de notre travail avec les clients, de communiquer entre nous sur des tâches spécifiques et de stocker toutes nos connaissances et ressources partagées. Nous n'avons encore qu'effleuré la surface de ses possibilités, et pourtant, elle nous a déjà énormément aidés à rester organisés et à terminer toutes nos tâches.

ClickUp est la plateforme la plus complète, et pourtant la plus flexible, que j’ai jamais rencontrée pour la gestion des listes de tâches et la collaboration. Il existe tellement de façons de créer des listes et de suivre des projets. Elle a permis à mon équipe de se tenir facilement à jour sur l’ensemble de notre travail avec les clients, de communiquer entre nous sur des tâches spécifiques et de stocker toutes nos connaissances et ressources partagées. Nous n'avons encore qu'effleuré la surface de ses possibilités, et pourtant, elle nous a déjà énormément aidés à rester organisés et à terminer toutes nos tâches.

📖 En savoir plus : Comment mettre en place un flux de travail de création de contenu (+ modèles)

via Loom

Loom vous permet de vous enregistrer en vidéo, puis de partager instantanément la vidéo via un lien. C'est l'outil idéal pour les équipes qui ont besoin de communiquer rapidement des mises à jour, des procédures pas à pas ou des réponses personnalisées sans avoir à organiser une réunion complète.

Vous pouvez également utiliser Loom pour différents cas d'utilisation, comme personnaliser chaque vidéo avec votre logo et vos couleurs, ajouter des boutons d'appel à l'action et suivre qui regarde vos vidéos grâce à des analyses détaillées des spectateurs. De plus, vos collègues peuvent laisser des commentaires directement sur l'échéancier de la vidéo ou tout organiser dans des dossiers partagés pour que les retours restent structurés et faciles à suivre.

Les meilleures fonctionnalités de Loom

Découpez, rognez et assemblez des Clips directement dans votre navigateur sans avoir besoin d'un logiciel externe

Ajoutez des éléments interactifs à l'aide d'outils de dessin intégrés, de réactions par emojis et d'appels à l'action cliquables pour inciter à passer à l'étape suivante

Intégrez-les facilement à des outils populaires tels que Slack, Gmail et Google Drive pour simplifier le partage et la collaboration

Limites de Loom

Ne propose pas d'outils de modification avancés tels que des échéanciers multipistes ou des transitions, ce qui peut constituer un inconvénient pour les équipes cherchant à produire un contenu très soigné

Tarifs de Loom

Forfait Starter : 0 $

Entreprise : 18 $ par mois et par utilisateur (facturation annuelle)

Business + IA : 24 $ par mois et par utilisateur (facturation annuelle)

Enterprise : Tarification personnalisée pour les grandes équipes

Évaluations et avis sur Loom

G2 : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 480 avis)

Que disent les utilisateurs de Loom dans la vie réelle ?

Un avis sur G2 indique :

Loom est incroyablement facile à utiliser : il suffit d'enregistrer et c'est parti. J'adore la rapidité avec laquelle je peux créer une vidéo et transmettre des informations à ceux qui en ont besoin en partageant instantanément un lien. La possibilité d'enregistrer à la fois ma voix et mon écran facilite grandement l'explication de sujets ou l'accompagnement des utilisateurs dans une tâche.

Loom est incroyablement facile à utiliser : il suffit d'enregistrer et c'est parti. J'adore la rapidité avec laquelle je peux créer une vidéo et transmettre des informations à ceux qui en ont besoin en partageant instantanément un lien. La possibilité d'enregistrer à la fois ma voix et mon écran facilite grandement l'explication de sujets ou l'accompagnement des utilisateurs dans une tâche.

3. Hippo Video (Idéal pour déployer à grande échelle des campagnes de vidéos de vente hyper-personnalisées)

via Hippo Vidéo

Hippo Video permet aux équipes de se démarquer plus facilement dans des boîtes de réception saturées grâce à des communications vidéo personnalisées. Vous pouvez intégrer des vidéos dans des outils tels que Salesforce, HubSpot, Gmail ou Outlook, et même les enregistrer et les envoyer directement depuis votre boîte de réception.

Grâce à des champs dynamiques tels que le nom, l'entreprise ou le rôle de votre destinataire, vous pouvez personnaliser chaque message pour qu'il soit plus personnel et pertinent. De plus, le suivi détaillé des vues, du temps de visionnage et des clics vous fournit les informations dont vous avez besoin pour améliorer l'engagement.

Les meilleures fonctionnalités de Hippo Video pour la création de vidéos

Utilisez des modèles prédéfinis ou personnalisés pour créer et envoyer des messages vidéo cohérents et à l'image de votre marque

Déclenchez l'envoi automatisé d'e-mails vidéo en fonction des actions des spectateurs pour assurer un suivi au moment opportun

Ajoutez des éléments de capture de prospects, tels que des formulaires, des liens vers des calendriers et des CTA cliquables, directement dans la vidéo pour transformer l'engagement en action

Limites de Hippo Vidéo

Le tableau de bord et les flux de travail d’automatisation peuvent sembler un peu lourds ou moins intuitifs pour certains utilisateurs

Tarifs de Hippo Vidéo

Messagerie vidéo :

Free Forever

Pro : 30 $ par mois et par utilisateur

Teams : 75 $ par mois et par utilisateur

Forfait Enterprise : 80 $ par mois et par utilisateur, 10 places minimum (facturation annuelle)

Texte en vidéo :

Free Forever

Formule Starter : 29 $ par mois et par utilisateur

Créateur : 89 $ par mois et par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Hippo Video

G2 : 4,5/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 95 avis)

Que disent les utilisateurs de Hippo Video pour la création de vidéos ?

Un avis sur G2 indique :

J'utilise Hippo Video pour enregistrer mon écran et moi-même en même temps afin de montrer des guides de procédure ou des instructions à mes collègues. Cela réduit vraiment les allers-retours et permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde. De plus, le fait de pouvoir expliquer les choses en temps réel tout en montrant ce que je fais simplifie considérablement le partage d'informations complexes. Je le recommande vivement si vous avez besoin d'un outil fiable pour la communication et la formation.

J'utilise Hippo Video pour enregistrer mon écran et moi-même en même temps afin de montrer des guides de procédure ou des instructions à mes collègues. Cela réduit vraiment les allers-retours et permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde. De plus, le fait de pouvoir expliquer les choses en temps réel tout en montrant ce que je fais simplifie considérablement le partage d'informations complexes. Je le recommande vivement si vous avez besoin d'un outil fiable pour la communication et la formation.

📮 Aperçu ClickUp : 88 % des personnes interrogées dans notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles ? L'absence d'intégration transparente, les lacunes en matière de connaissances ou les préoccupations liées à la sécurité. Mais que se passerait-il si l'IA était intégrée à votre environnement de travail et était déjà sécurisée ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, rend cela possible. Il comprend les invites en langage naturel, résolvant ainsi les trois principaux obstacles à l'adoption de l'IA tout en assurant la connexion de votre chat, de vos tâches, de vos documents et de vos connaissances à travers l'environnement de travail. Trouvez des réponses et des informations en un seul clic !

4. Wistia (Idéal pour les spécialistes du marketing qui souhaitent optimiser leurs vidéos afin de générer des prospects et d'assurer la cohérence de leur marque)

via Wistia

Wistia offre un hébergement de vidéos fiable avec des outils marketing intégrés pour aider les équipes à capter l'attention des spectateurs et à recueillir des informations précieuses. La plateforme vous permet de personnaliser votre lecteur de vidéos avec les couleurs, les commandes et les logos de votre marque pour offrir une expérience personnalisée.

Des cartes thermiques détaillées indiquent les parties de vos vidéos qui retiennent l'attention et celles où les spectateurs se désintéressent, ce qui vous aide à améliorer l'efficacité de votre contenu. Vous n'aurez probablement pas besoin d'alternatives à Wistia, car Wistia s'intègre facilement aux plateformes CRM et d'automatisation du marketing les plus courantes pour vous aider à relier les données vidéo à vos campagnes plus larges.

Les meilleures fonctionnalités de Wistia

Ajoutez des formulaires de collecte d'adresses e-mail et des CTA cliquables à l'intérieur des vidéos pour générer des prospects sans rediriger les spectateurs

Comparez plusieurs versions de vidéos pour déterminer laquelle obtient les meilleurs résultats en termes d'engagement ou de conversions

Hébergez et effectuez la promotion de podcasts de marque aux côtés de vidéos sur une seule et même plateforme

Limites de Wistia

La plateforme ne dispose pas de fonctionnalités permettant l'enregistrement rapide d'écran ou la collaboration interne

Tarifs de Wistia

Free Forever

Plus : 19 $ par mois (facturé annuellement)

Pro : 79 $ par mois (facturé annuellement)

Advanced : 319 $ par mois (facturé annuellement)

Premium : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wistia

G2 : 4,6/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 170 avis)

Que disent les utilisateurs de Wistia dans la vie réelle ?

Un avis sur G2 indique :

Wistia est une excellente plateforme vidéo pour les entreprises. Je l'utilise depuis des années et la personnalisation de l'affichage des vidéos, les intégrations aux outils CMS et la réactivité du service client en font un choix évident pour les entreprises qui souhaitent utiliser la vidéo à des fins de marketing, de conception de pages d'accueil et bien plus encore.

Wistia est une excellente plateforme vidéo pour les entreprises. Je l'utilise depuis des années et la personnalisation de l'affichage des vidéos, les intégrations aux outils CMS et la réactivité du service client en font un choix évident pour les entreprises qui souhaitent utiliser la vidéo à des fins de marketing, de conception de pages d'accueil et bien plus encore.

👀 Anecdote : Le tout premier système de modification en cours de vidéo non linéaire, le CMX 600, a fait son apparition en 1971. Il avait la taille d'un réfrigérateur et permettait aux éditeurs de passer instantanément à n'importe quelle image, sans avoir à rembobiner ou à avancer rapidement comme sur une cassette VHS. Une véritable révolution pour l'époque !

5. BombBomb (Idéal pour développer les relations clients grâce à des campagnes de communication vidéo)

via BombBomb

BombBomb aide les équipes commerciales et de réussite client à établir des connexions plus solides grâce à des e-mails vidéo. Au lieu d'envoyer du texte simple, vous pouvez enregistrer et envoyer des vidéos personnalisées directement depuis votre boîte de réception ou votre CRM. Ces vidéos s'affichent sous forme d'aperçus animés qui invitent à davantage de clics et de réponses.

Vous recevrez également des notifications en temps réel lorsque quelqu'un ouvre votre message ou regarde votre vidéo, ce qui vous permet d'assurer le suivi tant que la discussion est encore d'actualité. BombBomb s'intègre à des outils tels que Gmail, Outlook, Salesforce et HubSpot, ce qui vous permet de rester facilement dans votre flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de BombBomb

Ajoutez des bannières personnalisées affichant votre nom, votre titre et le nom de votre entreprise pour renforcer votre image de marque et garder la visibilité des informations clés élevée tout au long de la vidéo

Intégrez des CTA cliquables dans vos vidéos pour inciter les spectateurs à effectuer les actions souhaitées

Planifiez et programmez l'envoi de vos e-mails vidéo aux moments les plus opportuns pour optimiser l'efficacité de votre communication

Limites de BombBomb

Il manque des fonctionnalités avancées telles que le rognage, le recadrage ou l'ajout de superpositions

Tarifs de BombBomb

Core : 42 $ par mois et par utilisateur

Core + Copilot : 70 $ par mois et par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur BombBomb

G2 : 4,7/5 (plus de 580 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 130 avis)

Que disent les utilisateurs de BombBomb ?

Un avis sur G2 affiche :

J'utilise BombBomb depuis 2011 et je le recommande à tous mes clients qui souhaitent intégrer la vidéo dans leurs e-mails et leurs stratégies marketing. Il est incroyablement facile à utiliser (depuis un ordinateur de bureau ou un appareil mobile) et permet d'ajouter une touche personnelle aux e-mails, ce qui aide à « se démarquer » des e-mails contenant uniquement du texte ou trop chargés en texte – directement dans la boîte de réception. Avec d’autres applications, vous devez créer un lien vers des sites d’hébergement de vidéos ; bien que vous deviez « en quelque sorte » faire de même avec BombBomb, le processus est beaucoup plus fluide et transparent pour le destinataire.

J'utilise BombBomb depuis 2011 et je le recommande à tous mes clients qui souhaitent intégrer la vidéo dans leurs e-mails et leurs stratégies marketing. Il est incroyablement facile à utiliser (depuis un ordinateur de bureau ou un appareil mobile) et permet d'ajouter une touche personnelle aux e-mails, ce qui aide à « se démarquer » des e-mails contenant uniquement du texte ou trop chargés en texte – directement dans la boîte de réception. Avec d’autres applications, vous devez créer un lien vers des sites d’hébergement de vidéos ; bien que vous deviez « en quelque sorte » faire de même avec BombBomb, le processus est beaucoup plus fluide et transparent pour le destinataire.

⚡ Archives de modèles : Vous souhaitez renforcer la cohésion de votre équipe tout en passant à une nouvelle plateforme vidéo ? Ne négligez pas votre communication interne ! Découvrez ces modèles de plans de communication proposés par ClickUp pour assurer la synchronisation de votre équipe pendant la transition de Vidyard vers une nouvelle solution.

6. Vimeo (Idéal pour les créateurs à la recherche d'un hébergement de vidéos de haute qualité avec contrôle de la confidentialité)

via Vimeo

Vimeo est une excellente alternative pour les équipes qui privilégient la qualité de la vidéo et ont besoin d'un hébergement flexible avec des contrôles de confidentialité avancés.

Il vous permet d'organiser votre contenu dans des dossiers, de partager des liens de révision privés et de recueillir des commentaires horodatés. Vimeo prend également en charge la diffusion en direct et propose des analyses vidéo détaillées pour suivre l'engagement des spectateurs et les performances.

Les meilleures fonctionnalités de Vimeo

Définissez des paramètres de confidentialité avancés pour contrôler qui peut afficher, télécharger ou intégrer vos vidéos

Utilisez des fonctionnalités basées sur l'IA, telles que la génération de scripts, le téléprompteur intégré à la caméra et la suppression automatique des pauses et des mots de remplissage, pour rationaliser le processus de création de vidéos

Hébergez des vidéos en qualité 4K avec des lecteurs personnalisables qui reflètent votre marque

Limites de Vimeo

Les fonctionnalités de collaboration et les options de personnalisation personnalisées ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs

Tarifs de Vimeo

Free Forever

Formule Starter : 20 $ par mois

Forfait Standard : 41 $ par mois

Formule Advanced : 125 $ par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Vimeo

G2 : 4,3/5 (plus de 650 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Vimeo dans la vie réelle ?

Un avis sur G2 indique :

Au cours de l'année écoulée, Vimeo OTT a élargi ses horizons et ses capacités afin de rester à la pointe des besoins des créateurs au sein de la communauté du streaming. Avec des produits aussi soignés que ceux des grands studios, Vimeo OTT offre aux créateurs la possibilité de présenter leur travail dans un environnement bien organisé, élégamment mis en valeur et facile à utiliser.

Au cours de l'année écoulée, Vimeo OTT a élargi ses horizons et ses capacités afin de rester à la pointe des besoins des créateurs au sein de la communauté du streaming. Avec des produits aussi soignés que ceux des grands studios, Vimeo OTT offre aux créateurs la possibilité de présenter leur travail dans un environnement bien organisé, élégamment mis en valeur et facile à utiliser.

👀 Le saviez-vous ? Les sauts de montage sont devenus célèbres grâce aux cinéastes de la Nouvelle Vague française qui adoraient enfreindre les règles. En effectuant des coupes rapides entre deux plans, ils créaient un effet surprenant et saisissant qui capte l'attention et peut provoquer un sentiment d'urgence ou de confusion.

7. Sendspark (Idéal pour les vendeurs B2B qui souhaitent personnaliser leurs vidéos à grande échelle sans compromettre leur image de marque)

via Sendspark

Sendspark, l'une des alternatives à Loom, vous aide à booster vos ventes B2B, votre marketing et la réussite de vos clients grâce à une communication vidéo personnalisée. Vous pouvez utiliser son IA pour générer des scripts personnalisés pour vos vidéos de vente et de marketing, ce qui vous fait gagner du temps tout en garantissant la cohérence et la personnalisation de vos messages.

Les pages d'accueil personnalisées vous permettent de présenter vos vidéos de manière professionnelle et vous pouvez facilement les partager par e-mail, sur les réseaux sociaux et via des plateformes CRM pour élargir votre audience.

Les meilleures fonctionnalités de Sendspark

Intégrez une personnalisation dynamique, comme des noms ou des logos, dans vos vidéos pour créer une expérience personnalisée à grande échelle

Favorisez un travail d'équipe efficace grâce à des bibliothèques partagées et des dossiers personnels pour une collaboration fluide sur le contenu de vidéo

Améliorez la qualité et l'apparence de vos vidéos à l'aide d'outils intégrés pour créer des vidéos d'aspect professionnel

Limites de Sendspark

Certains utilisateurs pourraient trouver les analyses et les rapports moins détaillés par rapport à des plateformes davantage axées sur les entreprises

Tarifs de Sendspark

Forfait Solo : 49 $ par mois et par utilisateur

Forfait Plus : 249 $ par mois et par utilisateur

Forfait Scale : 499 $ par mois et par utilisateur

Entreprises et agences : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sendspark

G2 : 4,7/5 (plus de 350 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 80 avis)

Que disent les utilisateurs de Sendspark ?

Un avis sur G2 indique :

L'intégration avec le reste de notre pile technologique (par exemple Clay, HubSpot et Qwilr) s'est faite en un clin d'œil. La qualité de l'IA est excellente : nous ne savions pas trop à quoi nous attendre lorsque nous avons commencé à nous intéresser aux outils de ce secteur, mais la personnalisation de Sendspark est très bien réalisée. Nous apprécions également ses tarifs abordables. Nous avons brièvement comparé d'autres solutions, mais leur prix d'entrée était trop élevé pour ce que nous pouvions justifier au départ.

L'intégration avec le reste de notre pile technologique (par exemple Clay, HubSpot et Qwilr) s'est faite en un clin d'œil. La qualité de l'IA est excellente : nous ne savions pas trop à quoi nous attendre lorsque nous avons commencé à nous intéresser aux outils de cet espace, mais la personnalisation de Sendspark est très bien réalisée. Nous apprécions également ses tarifs abordables. Nous avons brièvement comparé d'autres solutions, mais leur prix d'entrée était trop élevé pour ce que nous pouvions justifier au départ.

👉🏽 Voici quelques conseils rapides à garder à l'esprit : Préparez le script de votre vidéo avant l'enregistrement

Veillez à ce que vos vidéos d'entreprise soient courtes, claires et ciblées

Parlez naturellement et évitez les mots de remplissage

Regardez la caméra pour créer une connexion avec votre public

Utilisez un bon éclairage et une installation professionnelle pour améliorer la qualité de la vidéo

Assurez-vous d'avoir un son clair grâce à un microphone fiable

Ajoutez une touche de personnalisation (noms, contexte ou miniatures personnalisées)

Adapter le ton selon qu'il s'agit de petites entreprises ou de grandes entreprises

Ajoutez des démonstrations de produits ou du contenu de prospection commerciale lorsque cela est pertinent

Terminez par un appel à l'action percutant (suivi, capture de prospects, intégration CRM)

via VEED

VEED est une plateforme accessible via un navigateur qui simplifie la création de vidéos, même si vous n'avez jamais effectué de modification en cours sur une vidéo auparavant. Vous pouvez enregistrer, effectuer des modifications en cours, sous-titrer et partager des vidéos en quelques clics seulement, le tout depuis un seul et même endroit.

Il offre des fonctionnalités telles que le sous-titrage automatique, l'enregistrement d'écran et de webcam, la suppression des bruits de fond et la personnalisation en un clic. VEED prend également en charge la collaboration en équipe et propose des modèles de vidéo pour accélérer votre flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de VEED

Accédez à un large intervalle de modèles prédéfinis destinés à divers usages, notamment les publications sur les réseaux sociaux, les campagnes marketing et le contenu éducatif

Ajustez automatiquement la position de vos yeux pour simuler un contact visuel direct avec la caméra

Créez des voix off de qualité professionnelle grâce à des voix synthétiques alimentées par l'IA pour la narration et le doublage

Limites de VEED

Les exportations de vidéos plus volumineuses et les sorties en haute résolution sont réservées aux forfaits payants, ce qui peut limiter les utilisateurs de la version gratuite

Tarifs de VEED

Free

Lite : 24 $ par mois et par utilisateur

Pro : 55 $ par mois et par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur VEED

G2 : 4,6/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 3,3/5 (plus de 50 avis)

Que disent les utilisateurs de VEED dans la vie réelle ?

Un avis sur G2 indique :

Je suis un grand fan de leur fonctionnalité « Magic Tools » qui permet de supprimer les silences et d'améliorer la qualité sonore de mes vidéos. J'utilise VEED presque tous les jours, car leur plateforme est très facile à utiliser et me permet de réaliser mes modifications vidéo en toute simplicité. Le service client est également excellent : j'obtiens toujours des réponses rapides à toutes mes questions, ce qui m'évite toute interruption dans mon travail. VEED est également incroyablement facile à intégrer.

Je suis un grand fan de leur fonctionnalité « Magic Tools » qui permet de supprimer les silences et d'améliorer la qualité sonore de mes vidéos. J'utilise VEED presque tous les jours, car leur plateforme est très facile à utiliser et me permet de réaliser mes modifications en cours de vidéo en toute simplicité. Le service client est également excellent : j'obtiens toujours des réponses rapides à toutes mes questions, ce qui m'évite toute interruption dans mon travail. VEED est également incroyablement facile à intégrer.

📚 Bonus : Modèles gratuits de rédaction de contenu pour une création plus rapide de contenu

9. Dubb (Idéal pour l’automatisation des relances grâce à des entonnoirs de vidéo axés sur la performance)

via Dubb

Dubb est une plateforme de communication vidéo conçue pour vous aider à interagir plus efficacement grâce à un contenu vidéo personnalisé et percutant. Son assistant IA intégré, Caira, fournit un retour en temps réel sur votre prestation en évaluant la clarté, l'empathie, le professionnalisme et le ton général.

Grâce à une intégration solide avec LinkedIn, vous pouvez partager des vidéos via la messagerie, les commentaires, les demandes de connexion, Sales Navigator et Recruiter, élargissant ainsi votre portée sur les principaux canaux. La plateforme offre également un suivi détaillé au niveau des e-mails, vous donnant un aperçu clair du comportement de chaque spectateur et vous permettant d'effectuer des relances plus ciblées et opportunes.

Les meilleures fonctionnalités de Dubb

Configurez des séquences automatisées d'e-mails vidéo pour nourrir vos prospects et maintenir une communication régulière avec eux et vos clients

Synchronisez vos vidéos de produits avec des outils CRM et d'e-mail tels que Salesforce, HubSpot et Gmail afin de rationaliser vos flux de travail de communication

Accédez à des analyses approfondies sur les spectateurs, notamment la durée de visionnage, les points d'abandon et l'engagement, afin d'affiner votre message

Limites de Dubb

Certains utilisateurs trouvent l'interface moins intuitive, ce qui peut ralentir l'intégration des nouveaux membres de l'équipe

Tarifs de Dubb

Starter : Gratuit

Pro : 59 $ par mois et par utilisateur

Pro Plus : 129 $ par mois et par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Dubb

G2 : 4,6/5 (plus de 550 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs de Dubb dans la vie réelle ?

Selon une critique de Capterra:

Dubb vous permet de vous adresser directement à vos prospects, avec clarté, émotion et autorité. Fini les e-mails à froid. Fini les conjectures. Vous l'enregistrez une fois… et ça vend pour toujours.

Dubb vous permet de vous adresser directement à vos prospects, avec clarté, émotion et autorité. Fini les e-mails à froid. Fini les conjectures. Vous l'enregistrez une fois… et ça vend pour toujours.

👀 Le saviez-vous ? Le « match cut » est une astuce de montage ingénieuse qui consiste à établir une connexion entre deux scènes différentes en faisant correspondre des formes, des couleurs ou des actions — une technique célèbre utilisée dans 2001 : L'Odyssée de l'espace, lorsqu'un os lancé en l'air fait place à un vaisseau spatial.

10. Bonjoro (Idéal pour transformer les prises de contact routinières en moments de vidéo uniques et humains)

via Bonjoro

Bonjoro est une plateforme de messagerie vidéo conçue pour les messages de bienvenue, les relances et les remerciements, qui vous aide à transformer les interactions quotidiennes en expériences mémorables. Utilisez-la pour intégrer des listes de lecture vidéo et des applications tierces telles que des sondages ou des calendriers afin de combiner du contenu personnalisé et standardisé.

Mais que faire si la vidéo principale ne se charge pas ? Vous pouvez utiliser des vidéos de secours pour vous assurer que votre message passe et garantir sa diffusion. Le plus intéressant, c'est que vous pouvez choisir entre des miniatures statiques et des GIF animés pour mettre vos vidéos en valeur, et configurer les messages sans interaction pour qu'ils soient automatiquement renvoyés après quelques jours afin d'augmenter vos chances d'être vu.

Les meilleures fonctionnalités de Bonjoro

Intégrez des listes de lecture vidéo et des applications tierces telles que des sondages ou des calendriers à vos messages afin de combiner contenu personnalisé et standardisé

Intégrez-le à plus de 100 CRM et applications pour automatiser vos flux de travail de messagerie vidéo et diffuser des messages personnalisés à grande échelle

Utilisez des filtres de flux de travail pour mieux cibler vos messages en fonction de critères spécifiques et améliorer leur pertinence et leur impact

Limites de Bonjoro

Les options de personnalisation de la plateforme en matière d'image de marque et de disposition des vidéos sont quelque peu limitées par rapport à celles de ses concurrents

Tarifs de Bonjoro

Free Forever

Formule Starter : 25 $ par mois

Pro : 39 $ par mois

Growth : 99 $ par mois

Entreprise : À partir de 99 $ par mois

Évaluations et avis sur Bonjoro

G2 : 4,8/5 (plus de 50 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Bonjoro dans la vie réelle ?

Un avis sur G2 indique :

Bonjoro m'a aidé à personnaliser mes e-mails et à susciter davantage d'interaction avec mes clients potentiels, ce qui se traduit au final par plus de prospects et de conversions. C'est très facile à utiliser, et chaque fois que j'avais des questions, leur assistance a résolu le problème très rapidement. L'expérience et les résultats ont été positifs, et j'adore l'interface de la plateforme car elle est très conviviale et facile à naviguer.

Bonjoro m'a aidé à personnaliser mes e-mails et à susciter davantage d'interaction avec mes clients potentiels, ce qui se traduit au final par plus de prospects et de conversions. C'est très facile à utiliser, et chaque fois que j'avais des questions, leur service d'assistance a résolu le problème très rapidement. L'expérience et les résultats ont été positifs, et j'adore l'interface de la plateforme car elle est très conviviale et facile à naviguer.

📚 À lire également : Exemples de vidéos de formation : bonnes pratiques pour un développement professionnel efficace des employés

11. Zight (Idéal pour les équipes internes ayant besoin d'enregistrements d'écran rapides et annotés afin de clarifier rapidement les tâches)

via Zight

Zight est une plateforme de communication vidéo interne qui vous aide à communiquer plus rapidement et plus clairement grâce à des captures d'écran annotées, des enregistrements d'écran, des GIF et des vidéos par webcam. Elle est conçue pour simplifier le retour d'information, accélérer la collaboration et réduire les allers-retours dans la communication interne.

Grâce à ses puissantes capacités d'IA, Zight peut générer automatiquement des transcriptions, des sous-titres, des résumés et des traductions en plusieurs langues. Vous pouvez également transformer des vidéos en documentation structurée, comme des rapports de bogues, des procédures opératoires normalisées (SOP) ou des FAQ, ce qui vous aide à rationaliser les flux de travail et à réduire les tâches manuelles.

Les meilleures fonctionnalités de Zight

Capturez simultanément l'écran et la webcam, puis ajoutez des annotations pour clarifier rapidement votre message

Partagez instantanément des vidéos via des liens directs ou intégrez-les dans Slack, Gmail et d'autres plateformes populaires

Gérez vos enregistrements grâce au stockage cloud et organisez votre contenu dans des dossiers pour faciliter l'accès et la collaboration au sein de l'équipe

Limites de Zight

Il ne prend pas en charge la capture avec défilement automatique, ce qui est essentiel pour capturer des pages web ou des documents longs qui dépassent la zone visible de l'écran

Tarifs de Zight

Free Forever

Pro : 9 $ par mois (facturé annuellement)

Équipe : 11 $ par mois et par utilisateur (facturé annuellement)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zight

G2 : 4,6/5 (plus de 1 220 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 180 avis)

Que disent les utilisateurs de Zight dans la vie réelle ?

Un avis sur G2 indique :

Grâce à une option gratuite que je peux utiliser tous les jours, je peux créer très facilement des clips vidéo de très bonne qualité. Faciles à utiliser, les fonctionnalités de modification en cours sont parfaites pour mon travail. J'adorais déjà cette application cloud, et elle est encore meilleure maintenant sous le nom de Zight. Le service client est fantastique. Une nouvelle fonctionnalité IA a été ajoutée. Essayez-la, vous ne le regretterez pas.

Grâce à une option gratuite que je peux utiliser tous les jours, je peux créer très facilement des clips vidéo de très bonne qualité. Faciles à utiliser, les fonctionnalités de modification en cours sont parfaites pour mon travail. J'adorais déjà cette application cloud, et elle est encore meilleure maintenant sous le nom de Zight. Le service client est fantastique. Une nouvelle fonctionnalité IA a été ajoutée. Essayez-la, vous ne le regretterez pas.

Prêt à aller au-delà de Vidyard ? Essayez ClickUp !

Certains outils facilitent l'envoi rapide de messages vidéo. D'autres vous offrent davantage de contrôle sur l'image de marque, les analyses ou la personnalisation.

En résumé, vous avez le choix, et il y en a beaucoup.

Mais si vous recherchez une plateforme qui fait plus que simplement enregistrer et envoyer des vidéos, ClickUp mérite peut-être que vous vous y intéressiez de plus près. Avec ClickUp Clips, vous pouvez capturer votre écran, transcrire ce que vous dites grâce à l'IA et établir une connexion entre le tout et vos flux de travail. Cela signifie moins de relances, des décisions plus rapides et aucune information qui passe entre les mailles du filet.

Vous souhaitez transformer vos vidéos en actions concrètes ? Essayez ClickUp gratuitement et découvrez comment il s'intègre à votre travail quotidien.