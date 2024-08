Les alternatives à Wistia démystifiées : Découvrez 10 outils d'hébergement vidéo de qualité supérieure

Lumière, caméra, action : ces mots résonnent non seulement sur les paramètres d'Hollywood, mais aussi dans le paysage numérique où les marques s'efforcent d'être sous les feux de la rampe. À l'ère du charisme pixelisé, il convient de résoudre une énigme : à quoi la première page des résultats de recherche de Google et une vidéo marketing captivante ont-elles en commun ? Réponse : une place au premier rang pour devenir une star du référencement. 🎬

Voici une autre révélation de taille : Les pages web contenant des vidéos sont 53 fois plus d'obtenir la position convoitée sur la première page de Google que ceux qui n'en ont pas.

Lorsqu'il s'agit de créer des vidéos impactantes spécifiques à une marque, Wistia a été un outil fiable pour de nombreuses entreprises. En tant que plateforme d'hébergement vidéo, elle paramètre la création de contenus vidéo attrayants. Cependant, il se peut qu'elle ne soit pas parfaite pour tous Les initiatives de marketing B2B ou B2C .

Alors, explorons d'autres options - nous avons dressé une liste de 10 alternatives Wistia de qualité supérieure qui peuvent vous aider à ancrer votre contenu vidéo pour Excellence SEO !

Qu'est-ce que Wistia ? Un aperçu rapide

Wistia est conçu pour les entreprises dans le domaine du marketing vidéo - il simplifie l'ensemble du cycle de vie du contenu vidéo. La plateforme sert de bibliothèque de contenu basée sur le cloud, facilitant le téléchargement, l'organisation et le partage des épisodes vidéo et audio.

Avec un écran élégant et un enregistreur de webcam, Wistia permet d'enregistrer sans effort.. création de contenu qui permet aux utilisateurs de capturer simultanément des écrans et des visages. L'avantage supplémentaire est un trimmer vidéo facile à utiliser pour affiner les créations ! 📹

En outre, Wistia Live est votre carte d'accès aux coulisses pour l'hébergement et l'analyse des flux en direct. L'accent est mis sur l'esthétique de la marque - Wistia transforme les collections de vidéos en galeries captivantes grâce aux Canaux, tous personnalisables avec un seul code d'intégration.

Via : Wistia Au-delà de l'hébergement, Wistia plonge dans les détails granulaires, fournissant des aperçus vidéo par le biais d'analyses et de tests A/B. La plateforme s'intègre parfaitement aux plateformes d'automatisation du marketing, faisant de l'utilisation des données un jeu d'enfant.

Bien que Wistia se distingue en tant que leader dans le domaine du marketing vidéo, certains facteurs font hésiter les créateurs de contenu lorsqu'ils envisagent d'utiliser cette plateforme. Les principaux problèmes sont les forfaits premium, l'absence d'un niveau gratuit et les frais supplémentaires en cas de dépassement des limites d'enregistrement vidéo.

Alors, pourquoi chercher ailleurs une plateforme d'hébergement vidéo ?

Ce que vous devez rechercher dans les alternatives à Wistia

Les utilisateurs recherchent généralement des alternatives Wistia plus rentables, de préférence des outils avec des prix transparents et sans frais cachés. Mais nous recommandons de prendre également en compte ces facteurs clés :

Les paramètres de fonctionnalité : Recherchez des capacités qui égalent ou surpassent celles de Wistia, offrant de solides options de création et d'hébergement de vidéos, des analyses et des fonctionnalités de personnalisation Facilité d'utilisation : Une plateforme conviviale garantit une navigation fluide et une utilisation efficace de ses fonctionnalités, même pour les débutants en marketing vidéo - mais des fonctionnalités avancées de modification en cours sont également cruciales Évolutivité du contenu: Une plateforme qui s'adapte à des bibliothèques de contenu expansives et à des groupes d'audience croissants garantit la viabilité à long terme de votre stratégie de marketing vidéo Personnalisation et image de marque: La possibilité de créer une expérience vidéo personnalisée et axée sur la marque améliore votre capacité à engager et à établir une connexion avec votre public Optimisation du référencement : La plateforme doit faciliter la découvrabilité sur les moteurs de recherche, améliorant ainsi la portée et l'impact de votre contenu vidéo de haute qualité 🎭 Capacités d'intégration : Considérez la compatibilité de l'alternative Wistia avec votre pile technologique existante, y compris les plateformes d'automatisation du marketing et les logiciels d'analyse pour rationaliser les flux de travail et améliorer la prise de décision basée sur les données

Les 10 meilleures alternatives à Wistia pour l'hébergement et la conception de vidéos fluides

Au-delà des couloirs familiers de Wistia se trouve un monde de produits d'hébergement vidéo, chacun rivalisant pour redéfinir la façon dont les professionnels du marketing présentent leurs marques au monde.

Vous êtes probablement sur le bord de votre place, vous demandant, "Si ce n'est pas Wistia, alors quoi ?" Voici ! Une compilation des top 10 alternatives à Wistia vous attend ci-dessous. 👇

1. Vimeo

Via : Vimeo Vimeo est un rival redoutable de Wistia car il offre une solution globale pour l'hébergement de vidéos, le marketing, les webinaires et la monétisation. Il simplifie la modification en cours et la création de vidéos grâce à des modèles conviviaux, ce qui rend les sorties professionnelles accessibles même à ceux qui n'ont pas de gros budgets ou d'expertise.

Enregistrez des vidéos, chargez des fichiers, utilisez des outils de modification en cours ou transformez une vidéo de haute qualité en GIF avec Vimeo. Ce logiciel de modification en cours de vidéo dispose d'un tableau de fonctionnalités, y compris d'un Générateur de scripts IA afin de créer du contenu pour des plateformes telles que TikTok et Instagram.

De plus, l'hébergement sur un lecteur personnalisable, ad-free player avec des permissions réglables garantit que votre contenu et vos vidéos professionnelles atteignent le bon public.

L'organisation du contenu est un jeu d'enfant grâce à la magnifique vidéothèque de Vimeo avec auto-transcription pour des recherches basées sur les légendes sans effort. La plateforme de modification en cours des vidéos rationalise la collaboration avec des notes codées dans le temps et des révisions image par image pour créer des vidéos professionnelles en un clin d'œil. 🧐

Les meilleures fonctionnalités de Vimeo

Modèles de vidéos pour les médias sociaux

Génération de scripts IA et modification en cours

Lecteur gratuit

Intégration avec diverses plateformes comme Gmail, Asana, Shopify, etcFigma* Vidéothèque organisée

Limites de Vimeo

Certaines limites de personnalisation peuvent être frustrantes

L'assistance client doit être améliorée

Prix de Vimeo

Free (gratuit)

(gratuit) Débutant : 12$/mois par place

: 12$/mois par place Standard : 20$/mois par place

: 20$/mois par place Avancé : 65$/mois par place

: 65$/mois par place Enterprise : Prix personnalisé

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.2/5 (400+ commentaires)

: 4.2/5 (400+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (900+ commentaires)

2. Animoto

Via : Animoto Animoto est un autre concurrent de taille dans le domaine de la production de vidéos époustouflantes. Prenez une longueur d'avance grâce aux modèles de vidéo préconçus qui intègrent les meilleures pratiques en matière de médias sociaux pour vous aider à ajouter des personnalisations pour les spectateurs visés.

Des outils de modification en cours et des effets visuels captivants garantissent une expérience de création vidéo transparente. Par instance, vous pouvez facilement améliorer votre cloud en glissant et déposant des médias depuis votre ordinateur ou en les important de manière transparente depuis un stockage cloud.

Préservez vos couleurs, polices et logos favoris et intégrez-les dans vos vidéos d'un simple clic. Élevez encore votre contenu en incorporant des effets, des animations et des transitions qui attirent l'attention, pour une touche vraiment personnalisée. 🎨

La plateforme permet aux fournisseurs prestataires de fournir des commentaires horodatés directement sur les vidéos. Mettez en œuvre les suggestions directement à partir de l'outil de modification en cours, en éliminant l'encombrement des fils d'e-mails.

Les meilleures fonctionnalités d'Animoto

Glissez-déposez des médias à partir de votre ordinateur ou d'un stockage cloud

Permet de télécharger en 1080p clair comme de l'eau de roche

Modèles permettant de gagner du temps

Commentaires horodatés pour les boucles de rétroaction

Partager ou intégrer facilement des vidéos via les médias sociaux ou par e-mail

Limites d'Animoto

Les modèles pourraient être améliorés

Les fonctionnalités du forfait Free sont limitées par rapport à d'autres plateformes vidéo

Prix d'Animoto

Free

Basique : 8$/mois

: 8$/mois Professionnel : 15 $/mois

: 15 $/mois Teams : 39$/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (90+ commentaires)

: 4.4/5 (90+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (100+ commentaires)

3. Vidyard

Via : Vidyard Imaginez que vous ayez une collection croissante de contenus géniaux - démonstrations de produits, vidéos de marque, témoignages de clients - Vidyard facilite le téléchargement, l'organisation et le partage de ces contenus à partir d'un hub unique. Gardez l'ordre avec des dossiers personnalisés et des permissions d'accès pour différents rôles.

Vidyard vous permet également de décider qui peut voir vos vidéos publiées. Vous souhaitez qu'une vidéo reste privée ? Protégez-la par un mot de passe. Si vous souhaitez la partager avec le monde entier, modifiez les paramètres d'accès en choisissant Public ou Tout le monde avec le lien.

Le lecteur de Vidyard est entièrement personnalisable avec des miniatures attrayantes, des chapitres et des explications personnalisées, ce qui donne à votre contenu une allure élégante et digne d'être cliqué. En outre, la plateforme permet d'analyser en profondeur qui regarde et pendant combien de temps, ce qui vous aide à améliorer votre l'engagement des prospects stratégies.

Les meilleures fonctionnalités de Vidyard

Hébergement de vidéos axé sur les ventes

Dossiers vidéo personnalisés et permissions propres à chaque équipe

Enregistrement vidéo facile via une extension de navigateur, une application mobile ou de bureau

Activation des métatags SEO pour une meilleure visibilité sur les moteurs de recherche

Mesure de l'impact sur les prospects grâce aux intégrations CRM

Limites de Vidyard

Les fonctionnalités de modification en cours et de clip doivent être optimisées pour plus de rapidité

Certaines personnalisations conduisent à des résultats granuleux et pixellisés

Option d'enregistrement d'écran gratuite

Prix de Vidyard

Free

Pro : 19 $/mois

: 19 $/mois Plus : 59 $/mois

: 59 $/mois Business : Prix personnalisé

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.5/5 (700+ commentaires)

: 4.5/5 (700+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (100+ commentaires)

4. Vyond

Via : Vyond À faire en sorte que vos vidéos soient non seulement attrayantes mais aussi éducatives pour votre équipe ou vos clients cibles ? Alors vous avez besoin de Vyond, votre conteur animé extraordinaire ! 😻

Grâce aux fonctions de pointe de Vyond, la réalisation de vidéos de qualité professionnelle est un jeu d'enfant. Par instance, vous allez adorer Vyond Go, le service de la plateforme alimenté par l'IA pour la création instantanée de scripts et de vidéos. Il vous suffit de lancer une invite, ou d'utiliser votre contenu existant, et voilà, vous avez une vidéo de premier jet prête à être modifiée en cours !

Pour un traitement créatif achevé, sautez dans Vyond Studio, une merveille de glisser-déposer pour créer des vidéos spécifiques à une marque. Sa vaste bibliothèque propose des modèles de scènes et de vidéos prédéfinis couvrant divers secteurs et cas d'utilisation, tous personnalisables avec des caractères, des couleurs, des accessoires, des effets sonores, du texte, de la voix et de la musique.

Les meilleures fonctionnalités de Beyond

Créateur de scripts et de vidéos basé sur l'IA

Modèles de scènes et de vidéos prédéfinis

Créateur de vidéos basé sur le principe du glisser-déposer et de l'échéancier

Exportation en formes GIF et MP4

Assistance à plus de 70 langues pour les vidéos alimentées par l'IA

Limites deyond

Pas de forfait Free

Les prévisualisations peuvent être lentes

Prix deyond

Essentiel : 25$/mois

: 25$/mois Premium : 54$/mois

: 54$/mois Professionnel : 92 $/mois

: 92 $/mois Enterprise : Prix personnalisé

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (200+ commentaires)

: 4.7/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (200+ avis)

5. Loom

Via : Loom Loom est votre conteur d'histoires avec des lecteurs de haute qualité et des intégrations super fluides pour publier sur les réseaux sociaux. Il vous permet d'enregistrer et de partager facilement des messages vidéo alimentés par l'IA avec Loom IA, et d'ajouter des commentaires, des emojis et même des CTA (call-to-actions) pour attirer plus de prospects.

Vous n'avez pas besoin de compétences en modification haut de gamme pour personnaliser des vidéos sur Loom. Utilisez les actifs de votre marque pour personnaliser vos vidéos vous pouvez également utiliser les éléments de votre marque pour adapter vos vidéos, les découper, les assembler ou ajouter une miniature personnalisée - tout cela est à portée de main. Petites entreprises qui ne disposent pas de budgets de production élaborés apprécieront les filtres de suppression des bruits de fond de Loom pour améliorer les sorties audio.

Avec Loom, vous débloquez un nouveau monde de création vidéo amusante et collaborative ! Si vous gérez plusieurs environnements de travail, vous pouvez créer une bibliothèque d'équipe pour un accès commun ou définir des paramètres d'apparence et de sécurité différents pour chaque espace.

Loom meilleures fonctionnalités

Enregistrez et partagez des messages vidéo alimentés par l'IA

Filtres de qualité contre le bruit

Enregistrement d'écran avec l'extension Chrome l'application bureau ou l'application mobile

Intégration avec des centaines d'outils (notamment Google environnements de travail et Slack)

Transcriptions et sous-titres dans plus de 50 langues

Limites de Loom

Peut être très restrictif pour les utilisateurs gratuits

Pas de possibilité de modifier la commande des clips vidéo lors de la modification en cours

Prix de Loom

Démarrage : Free

: Free Business : 12,50 $/mois

: 12,50 $/mois Entreprise : Prix personnalisé

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (1 700+ commentaires)

: 4.7/5 (1 700+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (400+ commentaires)

6. Renderforest

Via : Renderforest Renderforest est une sorte de centrale créative qui assiste vos besoins en matière de vidéo et de conception du point de vue de l'image de marque. Grâce à son Video Maker et à plus de 100 modèles, vous pouvez créer tout ce que vous voulez, des vidéos explicatives aux clips promotionnels, en passant par des intros et outros de qualité professionnelle.

Parmi les autres outils utiles de la plateforme, citons

Graphic Maker: Contient des ressources pour concevoir des flyers, des affiches ou du matériel promotionnel Logo Maker: Accédez à divers logos générés par l'IA pour vos vidéos Éditeur de maquettes: Permet de créer des maquettes de produits photoréalistes

Vous pouvez également créer de superbes sites web avec le Website Builder de Renderforest, les héberger sur ses serveurs et augmenter le trafic en les intégrant à Outils de référencement comme Semrush. ☘️

Les meilleures fonctionnalités de Renderforest

Modèles, scènes et préréglages pour la création rapide de vidéos

Jusqu'à 500 Mo de stockage sur le forfait Free

Logos, maquettes et graphiques promotionnels

Outils de croissance sur les forfaits Pro et Business

Limites de Renderforest

Pas d'option pour combiner des clips vidéo

Rendu parfois lent

Prix de Renderforest

Gratuit : Lite :::::::::::::::::::::::::: :

: :::::::::::::::::::::::::: : Lite : 9,99 $/mois

: 9,99 $/mois Pro : 15,99 $/mois

: 15,99 $/mois Business : 23,99 $/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Renderforest évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (400+ commentaires)

: 4.7/5 (400+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (400+ commentaires)

7. SproutVideo

Via : SproutVideo Un éditeur par glisser-déposer, des modèles d'arrière-plan et de miniatures à profusion, et la possibilité de créer autant de lecteurs vidéo uniques que vous le souhaitez : voilà SproutVideo. Il assiste l'hébergement de vidéos en direct et à la demande, avec détection automatique de la bande passante pour une lecture fluide sur tous les appareils.

un appel à l'action dans le lecteur... Vérifier. ✅

des outils de capture de prospects personnalisables... Double vérification. ✅✅

des écrans de post-diffusion pour guider votre public engagé... Vous l'avez compris.

SproutVideo utilise un réseau mondial de distribution de contenu pour garantir une expérience ininterrompue aux spectateurs. Vous pouvez également affiner et mieux gérer votre contenu en exploitant les indicateurs d'engagement des vidéos, tels que les points de pic et d'abandon.

Les meilleures fonctionnalités de SproutVideo

Éditeur convivial par glisser-déposer

Modèles d'arrière-plan et de miniatures

Indicateurs d'engagement détaillés

Mon travail est compatible avec Shopify, WordPress et Squarespace

Limites de SproutVideo

Options limitées pour l'espace de stockage

La fonction de recherche doit être améliorée

Prix de SproutVideo

Seed : 10$/mois

: 10$/mois Sprout : 35$/mois

: 35$/mois Arbre : 75 $/mois

: 75 $/mois Forêt : 295 $/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.6/5 (100+ commentaires)

: 4.6/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (100+ commentaires)

8. Dubb

Via : Dubb Dubb vous permet de transformer des messages en vidéos traçables qui laissent une impression positive durable. Que vous enregistriez des vidéos à partir de votre téléphone, de votre ordinateur portable ou de votre tablette, il vous couvre.

Dubb vous permet de partager facilement vos vidéos axées sur la valeur par le biais de canaux tels que l'e-mail ou LinkedIn et d'éliminer les obstacles à la vente. Suivez l'engagement et les résultats en temps réel, en accédant à des rapports d'activité en direct et à des analyses complètes.

Mais ce que nous avons vraiment aimé à propos de cette plateforme, c'est la façon dont elle assiste la mise en place de pages d'atterrissage professionnelles avec des paramètres prédéfinis comme des listes de lecture et des CTA qui conduisent à des taux de conversion plus élevés. Et avec Dubb Caira, l'assistant IA de la plateforme, vous pouvez obtenir des commentaires pour améliorer des éléments tels que le pouvoir de persuasion ou la clarté de votre message vidéo. 💯

Les meilleures fonctionnalités de Dubb

Messages vidéo personnalisés

Enregistrement sur plusieurs appareils

Partage de vidéos multicanal

Retour d'information intégré sur le contenu piloté par l'IA

Limites de Dubb

La page de destination où est hébergée la vidéo a tendance à être lente

L'interface pourrait être améliorée

Prix de Dubb

Débutant : Free

: Free Pro : 42$/mois

: 42$/mois Pro Plus : 90$/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Dubb évaluations et critiques :

G2 : 4.6/5 (500+ commentaires)

: 4.6/5 (500+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (90+ commentaires)

9. VEED

Via : VEED VEED est un duo dynamique d'outils d'enregistrement et de modification en cours. Il est parfait pour l'hébergement et au-delà !

Il offre des capacités de modification en cours avec un coupe-vidéo, une transcription automatique, une traduction automatique, la suppression des bruits de fond, un enregistreur de webcam, et bien plus encore. Et la touche futuriste... Avec le créateur d'avatars IA de VEED, vous pouvez accéder à des avatars réalistes pour créer des vidéos plus stimulantes visuellement et mentalement. 🤖

Vous pouvez également utiliser plus de 300 modèles de vidéos - disponibles en résolutions portrait, paysage et carré - pour obtenir des résultats fantaisistes pour n'importe quel scénario ! À faire : vous pouvez récupérer des vidéos sur TikTok et Instagram

VEED meilleures fonctionnalités

Diverses dispositions telles que l'écran partagé, l'insertion d'une webcam, le changement d'arrière-plan, etc

Fonctions avancées de modification en cours des vidéos

Avatars IA super réalistes

plus de 300 modèles de vidéos

Limites de VEED

Des filigranes apparaissent dans les vidéos gratuites

Il y aurait plus de modèles pour les entreprises

Prix de VEED

Gratuit

Basic : 12$/mois

: 12$/mois Pro : 24 $/mois

: 24 $/mois Business : 59 $/mois

: 59 $/mois Enterprise : Prix personnalisé

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.6/5 (100+ commentaires)

: 4.6/5 (100+ commentaires) Capterra : 3.4/5 (40+ commentaires)

10. WeVideo

Via : WeVideo Que vous filmiez, enregistriez votre écran ou cherchiez à créer des clips sur fond vert de qualité studio, WeVideo peut y parvenir avec des fonctions conviviales pour les débutants et des effets à gros budget, mais sans le gros budget ! 💰

WeVideo a un généreux forfait gratuit-vous obtenez cinq minutes de temps de publication mensuel, 1 Go de stockage, une qualité d'enregistrement d'écran allant jusqu'à 480p, une exportation audio uniquement, et même un créateur de GIF ! Cependant, vous ne pouvez pas enregistrer l'écran et la webcam ensemble, sauf si vous payez pour le forfait Unlimited.

Avec les forfaits payants, vous pouvez dire adieu aux filigranes et débloquer un monde d'outils avancés mais très simples, tels que la modification en cours, l'amplification audio, le ralenti, et bien plus encore !

WeVideo meilleures fonctionnalités

Bibliothèque de plus d'un million d'images d'archives

Assistance pour les vidéos jusqu'à 4K Ultra HD

Créateur de GIF

Nombreuses options de modification en cours

Limites de WeVideo

La lenteur du traitement des vidéos affecte les performances

Absence de graphiques .png

Prix de WeVideo

Gratuit

Power : 4,99 $/mois

: 4,99 $/mois Unlimited : 7,99 $/mois

: 7,99 $/mois Professionnel : 19,99 $/mois

: 19,99 $/mois Business : 36,99 $/mois

: 36,99 $/mois Enterprise : Prix personnalisé

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.3/5 (40+ commentaires)

: 4.3/5 (40+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (100+ commentaires)

Autres outils de marketing de contenu incontournables

Alors que les alternatives de Wistia excellent dans l'hébergement et la modification en cours des vidéos, vous avez besoin d'une solution plus complète pour le marketing et la gestion du contenu. La création d'une vidéo n'est qu'un petit aspect de l'effort - en moyenne, les équipes marketing passent des heures à rechercher les préférences du public, à forfaiter les scripts vidéo et à évaluer les indicateurs de performance.

Si vous avez besoin d'une approche plus pratique de la création et de la gestion de contenu vidéo, essayez ClickUp. C'est un outil polyvalent pour la création de contenu vidéo, l'organisation des matériaux de production, planifier des calendriers de contenu et la rationalisation des flux de travail.

Partagez votre message vidéo avec un lien direct dans le navigateur qui ne nécessite aucun téléchargement et qui peut être affiché instantanément après l'enregistrement

Entrez dans le paradis de la productivité avec ClickUp, le compagnon de travail ultime piloté par l'IA aimé par les entreprises de toutes les niches ! Pour les producteurs de contenu et les spécialistes du marketing, le forfait est livré avec des outils intégrés d'enregistrement d'écran et de planification de la production.

Réunion Clip clickUp, l'outil gratuit d'enregistrement d'écran et de voix de ClickUp, qui offre de généreux avantages en matière d'enregistrement sans filigrane enregistrements sans restriction de temps. Son interface intuitive permet d'enregistrer l'écran entier, des fenêtres d'applications spécifiques ou des onglets de navigateur (dans Chrome ou Firefox). Affichez les lectures instantanément et partagez-les en toute sécurité avec les spectateurs via des liens publics ou privés. 😍

Clip est idéal pour enregistrer des tutoriels détaillés sur des produits ou des services. Cela peut s'avérer super bénéfique pour les équipes commerciales car, selon 2022 statistiques sur le marketing vidéo , 96 % des gens regardent des vidéos explicatives pour découvrir de nouveaux produits. En outre, vous pouvez également tirer parti de la plateforme pour créer des vidéos d'explication des présentations pour les employés ou des enregistrements d'écran pratiques !

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Record-Screen-share-from-Task-view.png ClickUp 3.0 Enregistrer un partage d'écran à partir de l'affichage des tâches /$$img/

Dans une tâche ClickUp, partagez facilement votre écran et enregistrez-le pour communiquer plus rapidement avec d'autres utilisateurs sans passer par d'autres outils d'enregistrement d'écran

Tirez parti de ClickUp pour améliorer les processus de marketing de contenu

La force de ClickUp réside dans son excellente de gestion des tâches la suite de gestion des tâches est idéale pour les équipes de toute taille. Créez des tâches, attribuez des dates d'échéance et des responsabilités, et suivez la progression tout au long du cycle de production de votre vidéo. Utiliser 15+ affichages pour surveiller la charge de travail des équipes et les échéanciers de publication. Et la cerise sur le gâteau.. Automatisations ClickUp accélèrent les tâches administratives telles que la mise à jour des statuts ou l'envoi de vidéos aux clients, ce qui vous soulage d'un poids énorme !

Pour ceux qui construisent une base de documentation pour le marketing ou la production de contenu , Documents ClickUp change la donne. Conservez vos calendriers de contenu, vos scripts de voix-off, vos guides marketing et vos stratégies dans un emplacement central. Tirez parti de l'outil ClickUp AI pour peaufiner les scripts des vidéos et les traduire afin de susciter l'intérêt des marchés cibles - ou résumer le contenu pour une communication plus rapide.

Les fonctions IA de ClickUp permettent aux équipes marketing de produire rapidement et simplement des documents importants comme une étude de cas

Vous pouvez créer des dossiers dédiés pour chaque projet vidéo ou campagne marketing. ClickUp s'intègre à plus de 1 000 autres logiciels, notamment des outils de référencement et de vente, pour rationaliser votre travail. 💝

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Prend du temps à être paramétré en raison de l'abondance de personnalisations

Pas d'hébergement de vidéos (mais peut s'intégrer à de tels outils)

Prix de ClickUp

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter l'entreprise pour connaître les tarifs

: Contacter l'entreprise pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

Profitez d'une création de contenu de niveau supérieur avec ClickUp

Le marketing de contenu vidéo n'est pas seulement une question d'hébergement. Il s'agit plutôt de découvrir un allié de la création de contenu qui s'aligne sur vos exigences spécifiques - et ClickUp comble cette lacune.

Il s'agit d'une boîte à outils polyvalente qui facilite votre cycle de production de contenu et vous aide à peaufiner vos stratégies de marketing en temps réel. Obtenez votre compte gratuit aujourd'hui pour commencer à explorer ! 🌟