La crème de la crème de la conception collaborative : 10 meilleures alternatives à Figma en 2024

Figma est le joyau de la couronne du monde de la conception. Ses options de conception collaborative, de prototypage réaliste et de graphiques vectoriels en font un choix incontournable pour de nombreux professionnels. A partir de tableaux blancs en ligne à des cadres préchargés, Figma simplifie le processus de co-création et permet de gagner du temps.

Bien que Figma soit sans aucun doute l'un des meilleurs outils de collaboration les plateformes de conception et de prototypage collaboratif sont nombreuses sur le marché, mais ce n'est pas la seule - de plus, elle a ses défauts. Certains utilisateurs la trouvent trop compliquée, tandis que d'autres pensent qu'elle est trop chère pour ce qu'elle offre.

Quelle que soit la raison pour laquelle vous recherchez une alternative à Figma, il existe de nombreuses options qui peuvent vous aider à exceller dans le jeu de la conception. Dans cet article, nous allons vous présenter les 10 meilleures alternatives Figma, discuter de leurs avantages et inconvénients, et vous aider à trouver la meilleure solution pour vos flux de travail de conception.

Figma est une plateforme de conception populaire qui vous permet de créer des designs, des prototypes et des dessins vectoriels éclatants à des fins diverses. Elle se targue de disposer de mises en page automatiques, d'options de personnalisation, de fonctionnalités d'automatisation et d'intégrations qui rationalisent les processus de création.

via Figma Les équipes choisissent souvent Figma en raison de ses fonctionnalités collaboratives qui assistent les membres de l'équipe travaillant à distance. Le processus fonctionne grâce à FigJam, le Tableau blanc numérique de Figma pour le brainstorming, la création de diagrammes, la discussion d'idées, l'élaboration de stratégies de conception et la tenue de réunions.

Chaque personne dispose de son propre curseur, ce qui évite toute confusion et garantit que chaque mouvement est pris en compte. Laissez des commentaires, réagissez aux idées, invitez des personnes d'autres équipes à intervenir et personnalisez vos tableaux blancs en fonction de vos projets. ✨

Quelles sont les fonctionnalités à rechercher dans les alternatives à Figma ?

Le marché fourmille d'applications et de plateformes se présentant comme d'excellentes alternatives à Figma. Pour faire le bon choix, recherchez les caractéristiques suivantes :

Options de collaboration : La plateforme doit permettre les tableaux blancs numériques, la prise de notes, le fait de laisser des commentaires et la modification en cours en temps réel qui permettent à votre équipe de rester unie et dans la boucle en ce qui concerne les moindres changements de conception Templates : Elle doit proposer des modèles préétablis pourla conception graphiquela construction de portfolios,création de lignes directrices pour la marquela révision des conceptions, la personnalisation des logos, etc. Gestion de projet de conception : L'outil doit vous permettre de diviser vos projets en tâches, d'ajouter des assignés et des échéances, de fixer des paramètres, de suivre la progression et d'assurer des livraisons dans les délais impartis Évolutivité : Il doit être en mesure d'assister les besoins croissants de votre entreprise en matière de conception et disposer des fonctionnalités clés nécessaires pour créer des prototypes et gérer des projets complexes Personnalisation : La plateforme doit être dotée de fonctionnalités vous permettant de concevoir des modèles uniques conformes aux objectifs de l'entreprise et aux demandes des clients Interfaces utilisateur axées sur les outils de conception : Une alternative à Figma devrait disposer d'une fonctionnalité de glisser-déposer pour ajouter rapidement des éléments aux conceptions, d'un concepteur d'affinités et d'outils de collaboration pour connecter les équipes inter-domaines

10 Meilleures alternatives à Figma en 2024

Après avoir analysé des dizaines d'outils de conception collaborative, nous avons sélectionné les 10 meilleurs et décrit leurs principales fonctionnalités, leurs avantages et leurs inconvénients. Consultez la liste pour trouver la bonne solution et permettre à votre équipe d'exprimer sa créativité sans limites. 🖌️

Utiliser ClickUp Tableaux blancs pour collaborer et lancer des idées avec vos équipes en temps réel

ClickUp est un gestion de tâches et de projets plateforme, donc tout le monde n'est pas familier avec les fonctionnalités qui en font l'une des meilleures alternatives à Figma. Certaines d'entre elles comprennent la collaboration, la planification de projet, l'organisation et le suivi, ce qui lui vaut une place sur la liste.

La plateforme est axée sur le travail d'équipe et est placée dans les favoris des designers Tableaux blancs ClickUp . Ce tableau toile numérique vous permet de laisser libre cours à votre sens artistique et de faire équipe avec vos collègues pour mettre au point les meilleurs paramètres de conception. Faites un remue-méninges, discutez, laissez des commentaires et reliez les idées grâce à sa barre d'outils de modification en cours. Collaborez avec vos collègues en temps réel et assurez-vous de ne manquer aucune mise à jour.

Vous avez besoin d'un design magnifique, mais vous ne voulez pas partir de zéro ? Les modèles ClickUp vous permettent d'atteindre vos objectifs plus rapidement grâce à des sections préfabriquées (mais personnalisables). Nous recommandons d'utiliser Modèles de Tableau blanc pour un maximum de liberté créative, mais vous pouvez aussi vous plonger dans les La bibliothèque de modèles de ClickUp avec plus de 1 000 autres options. Gestion de projet de design peut également s'avérer difficile, mais ClickUp en fait un jeu d'enfant - décomposez les projets en tâches, assignez-les à vos collaborateurs et regardez vos créations prendre vie, pièce par pièce.

En tant que ClickUp, la gestion des projets est un véritable jeu d'enfant s'intègre à plus de 1 000 plateformes vous pouvez améliorer ses fonctions et centraliser vos processus sans effort. Il est également proposé à la fois un forfait Free (boostant plusieurs fonctionnalités clés) et un modèle de tarification utile dépendant de la taille de l'équipe et de ses besoins.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Des Tableaux blancs à l'infini pour faciliter la collaboration et le brainstorming

Formulaires ClickUp pour recueillir les demandes de conception et les commentaires

Affiche de discussion pour des discussions instantanées

Modèles conviviaux pour la conception

Tableaux de bord ClickUp pour afficher les flux de travail de conception

Disponible sur les appareils mobiles et de bureau

Hautement évolutif

plus de 1 000 intégrations

Fonctionnalité de Révision pour des approbations de conception rapides

Limites de ClickUp

Le personnaliser en fonction des besoins de votre équipe peut prendre un certain temps

Les fonctionnalités de l'application mobile sont limitées

Prix de ClickUp

Free Forever pour toujours

pour toujours Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contact pour les prix \NTous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (8 500+ commentaires)

: 4.7/5 (8 500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 700+ commentaires)

2. Freehand par InVision

Via : InVision Améliorez vos compétences en matière de conception avec Freehand d'InVision, un logiciel de premier ordre **PLATEFORME DE COLLABORATION VISUELLE qui permet à votre équipe de rester alignée.

Freehand est un Canvas intelligent adapté au brainstorming, à la discussion d'idées et au travail sur les conceptions. Le Canva est composé de trois éléments qui travaillent ensemble pour rationaliser vos processus :

Objets intelligents : Objets contenant des données ayant la capacité d'interagir avec d'autres objets sur le canevas Connecteurs : Ils connectent les objets et vous permettent d'automatiser les flux de travail Intégrations bidirectionnelles : Ils vous permettent de vous connecter à main levée et de vous assurer qu'aucun changement sur le canevas ne passe entre les mailles du filet

Freehand propose également des options de gestion de projet avancées : faites glisser et déposez des cartes de personnes pour attribuer des tâches, utilisez des connecteurs pour gérer la capacité et tirez parti des affichages multiples pour observer vos projets sous différents angles.

Des fonctionnalités clés comme Leaderboard, Buzzers et Spinners, et Flip Cards alimentent la collaboration au sein de l'équipe et rendent le travail amusant. 🥰

Freehand by InVision meilleures fonctionnalités

Canvas intelligent

Conception par glisser-déposer

Affichages multiples

Outils de participation des équipes

Les limites de Freehand by InVision

Le travail sur de grandes toiles peut être lent

Manque d'options de modification en cours

Prix de Freehand by InVision

Free : gratuit

: gratuit Pro : 4$/mois par utilisateur

: 4$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.3/5 (300+ commentaires)

: 4.3/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (moins de 5 commentaires)

3. Encadrement

Via : Encadrement Vous souhaitez concevoir des sites web visuellement attrayants et fonctionnels ? Framer est la solution ! 💪

L'une des raisons pour lesquelles Framer est si populaire est ses options de conception et de disposition. Choisissez l'une des dispositions prédéfinies ou exprimez votre créativité grâce au canevas de forme libre de la plateforme.

Si vous avez fait du travail dans Monma, vous serez heureux d'apprendre que vous pouvez simplement copier et coller vos conceptions dans Framer et continuer à travailler dessus.

Utilisez les points de rupture de Framer pour vous assurer que votre site Web fonctionne de manière transparente sur n'importe quel appareil. Des options étendues de positionnement sans code vous permettent de personnaliser les barres de navigation, les badges, les barres latérales et d'autres éléments pour créer un site Web qui s'aligne sur les exigences du client.

Donnez vie à votre site Web avec des animations d'apparition et de défilement et personnalisez chaque composant pour attirer les visiteurs. Framer est doté de solides fonctionnalités de référencement et de performance, ce qui en fait bien plus qu'un simple site Web outil de conception web .

Créez des métadonnées, utilisez des étiquettes sémantiques et voyez comment votre site web se classe dans les moteurs de recherche grâce à cet outil de conception.

Framer meilleures fonctionnalités

Constructeur de site web sans code

Options avancées de conception et de disposition

Intégration transparente avec Figma

Fonctionnalités de référencement et de performance

Limites de Framer

Pas de personnalisation des catégories

Bugs occasionnels

Prix de Framer

Gratuit

Mini : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Basic : 15$/mois par utilisateur

: 15$/mois par utilisateur Pro : 30$/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.5/5 (80+ commentaires)

: 4.5/5 (80+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (15+ commentaires)

4. UXPin

Via : UXPin Avec ses options puissantes pour le prototypage, le design UX et UI, le wireframing et les mockups, UXPin est la cremè da le cremè des applications de design. 🎩

L'une de ses fonctionnalités qui se démarque est UXPin Merge, avec laquelle vous pouvez concevoir à l'aide de React et assurer la cohérence de l'ensemble du Tableau. Cette option vous permet d'utiliser les mêmes composants pour la conception ET le développement - tout ce que vous avez à faire est de choisir la source des éléments de l'interface utilisateur et de construire des prototypes qui correspondent parfaitement à votre produit final.

Comme d'autres plateformes, UXPin vous permet de créer des systèmes de conception à partir de zéro. Mais vous pouvez également importer des modèles de Material Design ou Bootstrap ou synchroniser une bibliothèque de systèmes de conception existante, ce qui stimule votre productivité et rationalise les processus.

Cette alternative à Figma donne la priorité à la collaboration : partagez votre travail avec d'autres personnes pour obtenir des commentaires ou une approbation en quelques clics et travaillez sur vos conceptions en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités d'UXPin

Assistance à l'ensemble du processus de conception

UXPin Merge pour une cohérence dans le développement des produits

Outils de conception avancés

Favorise la collaboration

Limites d'UXPin

Problèmes occasionnels d'enregistrement automatique dans l'application web

Documentation limitée pour certains problèmes de flux de travail

Prix d'UXPin

Free

Avancé : 29 $/mois par éditeur

: 29 $/mois par éditeur Professionnel : 69 $/mois par éditeur

: 69 $/mois par éditeur Entreprise : 119 $/mois par éditeur

: 119 $/mois par éditeur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.2/5 (100+ commentaires)

: 4.2/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (20+ commentaires)

5. Esquisse

Via : Esquisse Si vous êtes un utilisateur macOS à la recherche d'une plateforme de conception fonctionnelle, ne cherchez pas plus loin que Sketch !

Cette plateforme est dotée d'une interface par glisser-déposer avec des barres d'outils et des raccourcis personnalisables, d'une assistance à la Touch Bar et d'un correcteur orthographique intégré pour faciliter votre travail.

Sketch a débuté en tant que plateforme d'édition vectorielle, et elle propose toujours des options telles que des opérateurs mathématiques sténographiques et une modification sans effort pour plusieurs bordures, ce qui facilite le processus de conception.

La plateforme est livrée avec un canevas infini où votre équipe peut discuter des idées en temps réel. Vous ne trouvez pas l'inspiration ? Utilisez les modèles et les Artboards comme points de départ !

Les symboles réactifs avec disposition intelligente rendent votre travail plus fluide : créez un composant, réutilisez-le plus tard et assurez-vous que les symboles se redimensionnent automatiquement pour s'adapter au contenu.

Passez de l'idée à la réalité grâce aux outils de prototypage de la plateforme - utilisez des superpositions et une interface utilisateur dédiée pour tester vos conceptions et voir ce qu'elles donnent sur votre Mac ou votre iPhone avec cette alternative à Figma.

Meilleures fonctionnalités de Sketch

Natif de macOS

Canvas infini

Des centaines de modèles et de planches d'art

Outils de prototypage avancés

Limites de Sketch

Disponible uniquement sur macOS

Options de plugins limitées

Prix de Sketch

Standard : 10$/mois par éditeur

: 10$/mois par éditeur Business : 20$/mois par éditeur

: 20$/mois par éditeur Licence pour Mac uniquement : 120 $ par licence

Sketch évaluations et critiques

G2 : 4.5/5 (1 100+ commentaires)

: 4.5/5 (1 100+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (750+ commentaires)

6. Siter

Via : Siter.io La première chose que vous remarquerez à propos de Siter est son interface intuitive-la barre d'outils à gauche de l'écran vous permet d'accéder à des dizaines d'options en un clic ou deux.

Avec Siter, vous organisez vos calques en groupes pour faciliter la navigation. Verrouillez, masquez et déplacez les groupes pour conserver le contour souhaité et éviter toute confusion.

La plateforme propose des milliers d'icônes préfabriquées pour votre site web, mais vous permet également de créer votre propre système de conception. Vous pouvez :

Personnaliser les liens et les options sur le site web

Ajouter des décorations attrayantes pour faire ressortir la page

Enregistrer et réutiliser les styles de police et les couleurs d'une page à l'autre pour plus de cohérence

Grâce à la collaboration en temps réel, les membres de votre équipe peuvent travailler ensemble même si vous n'êtes pas dans la même pièce (ou dans le même État - ou sur le même continent !).

Si vous avez déjà commencé votre projet dans Figma, vous serez heureux d'apprendre que Siter dispose d'un plugin qui vous permet de l'importer sans codage.

Les meilleures fonctionnalités de Siter

Interface familière et facile à utiliser comparée aux principales alternatives de Figma

Trie les calques en groupes pour une meilleure efficacité des projets de conception web ou de création

Assistance à l'importation de fichiers Figma

Collaboration en temps réel entre les équipes

Limites de Siter

Options de modèles limitées

Pas de version vraiment gratuite et prix mensuel plus élevé par rapport à des plateformes similaires

Prix de Siter

Personnel : 12$/mois pour un coéquipier

: 12$/mois pour un coéquipier Professionnel : 19 $/mois pour un maximum de cinq coéquipiers

: 19 $/mois pour un maximum de cinq coéquipiers Agence : 39 $/mois, nombre illimité de coéquipiers

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Trustpilot : 4.6/5 (20+ commentaires)

: 4.6/5 (20+ commentaires) AlternativeTo : 5/5 (moins de 5 avis)

7. Moqups

Via : Moqups Avant de présenter votre site Web au monde entier, vous devez créer des wireframes et des prototypes pour vous assurer que tout se présente bien. Moqups est la plateforme idéale pour cela : elle vous aide à visualiser et à revoir les conceptions de votre site web.

La plateforme vous permet de créer des wireframes directement à partir de votre navigateur. Utilisez l'interface de glisser-déposer pour déplacer les éléments et créer la disposition parfaite.

Moqups propose une bibliothèque impressionnante de Sets d'icônes, de widgets et de formes intelligentes à utiliser sur votre site web. Utilisez les extensions de diagramme et les connecteurs pour créer des diagrammes et des organigrammes. Il existe également des centaines d'options de police parmi lesquelles choisir, et une intégration de Google Fonts ouvre la porte à beaucoup d'autres.

La plateforme est dotée d'un Tableau blanc en ligne où votre équipe peut collaborer ajouter des fichiers, élaborer des stratégies, fournir et recevoir des commentaires et visualiser vos projets.

Les meilleures fonctionnalités de Moqups

Interface glisser-déposer

Assistance à la création de diagrammes et d'organigrammes

Tableau blanc en ligne

Bibliothèque d'actifs riche

Limites de Moqups

Il ne peut pas être utilisé hors ligne

Chargement des pages parfois plus lent

Prix de Moqups

Free (gratuit)

(gratuit) Solo : 9$/mois par place

: 9$/mois par place Teams : 15 $/mois pour cinq places

: 15 $/mois pour cinq places Unlimited : 40$/mois pour des places illimitées

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.2/5 (90+ commentaires)

: 4.2/5 (90+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (20+ commentaires)

8. Penpot

Via : Tache de plume Vous ne voulez pas vous soucier de la compatibilité des plates-formes, des forfaits coûteux et de l'installation de logiciels lourds ? Découvrez Penpot, un logiciel libre basé sur le web pour le prototypage et la conception de sites web. 😍

Penpot utilise des graphiques vectoriels extensibles (SVG), vous pouvez donc oublier les problèmes de mise en forme. Avec Penpot, vous pouvez :

Accélérer vos flux de travail avec des composants réutilisables

Créer des interfaces flexibles qui s'alignent sur les normes CSS

Télécharger les polices de caractères souhaitées pour une personnalisation maximale

Définissez des déclencheurs et des actions pour donner vie à vos conceptions, générez des transitions accrocheuses et profitez des avantages du canevas infini pour laisser libre cours à votre imagination.

Si vous souhaitez éviter les distractions, utilisez le mode Focus pour sélectionner les éléments sur lesquels vous souhaitez travailler et masquer le reste.

Penpot assiste la collaboration en temps réel, avec des options permettant de partager des présentations en interne, de laisser des commentaires et d'exporter des objets et des fichiers pour les partager avec des collaborateurs externes.

Les meilleures fonctionnalités de Penpot

Open-source et basé sur le web

Basé sur SVG

Mode "Focus" favorable à la productivité

Options de partage de fichiers pratiques

Limites du Penpot

L'interface a parfois des ratés

Pas de mode sombre

Prix du Penpot

Free

G2 : 4.5/5 (10+ commentaires)

: 4.5/5 (10+ commentaires) Product Hunt : 4.9/5 (80+ commentaires)

9. Corel Vector (Gravit Designer Pro)

Via : CorelDRAW Corel Vector, anciennement connu sous le nom de Gravit Designer Pro, est une application graphique vectorielle basée sur le Web. Vous pouvez l'utiliser pour pratiquement tous les projets liés au graphisme et à la conception, de la création de logos à celle de documents marketing, de maquettes de conception et de sites web.

La plateforme est connue pour ses options de modification en cours vectorielles. Créez des formes géométriques sans effort en utilisant des primitives de forme intelligentes avec des points de contrôle magiques. Utilisez les outils Stylo, Couteau, Bezigon et Lasso pour manipuler les tracés vectoriels. Déployez des coins en direct et des outils vectoriels à main levée pour un contrôle ultime de la conception.

Outre la fonctionnalité de l'interface intuitive, il convient de mentionner que vous pouvez travailler avec cet outil en ligne et hors ligne.

Avec une riche palette de couleurs, plus de 35 effets et ajustements en direct et non destructifs, et une assistance étendue en matière de formats de fichiers, Corel Vector peut vous aider à atteindre de nouveaux sommets en matière de conception.

Meilleures fonctionnalités de Corel Vector

Mode en ligne et hors ligne

Interface intuitive

plus de 35 effets et ajustements non destructifs en direct

Puissantes options de manipulation vectorielle

Limites de Corel Vector

Pas de forfait Free

Tout le monde n'a pas apprécié les modifications après le changement de marque

Prix de Corel Vector

69,99 $/an

AlternativeTo : 3.2/5 (20+ commentaires)

10. L'aliénation

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Lunacy.png L'oubli /$$$img/

Via : Folie Si vous voulez une application de design alimentée par l'IA avec des options avancées, vous allez devenir fou (pun intended) de Lunacy !

La plateforme offre des options que vous attendez d'une qualité.. de qualité l'application permet de collaborer en temps réel, de laisser des commentaires, des variables de couleur et de réaliser des prototypes sans effort.

Mais Lunacy va encore plus loin et propose quelques options exclusives. Vous bénéficiez d'une riche bibliothèque graphique intégrée avec 1 000 000+ d'icônes, 70 000+ d'illustrations et 140 000+ de photos - vous trouverez forcément quelque chose qui vous convient.

Vous pouvez également utiliser des "routine killers", c'est-à-dire des options qui vous font gagner du temps en achevant les tâches répétitives à votre place. Essayez le Suppresseur d'arrière-plan IA, le Générateur d'avatars et le Surclasseur IA, et laissez-les faire le travail banal.

Utilisez l'Arbre de calques intelligent pour désactiver les calques que vous ne voyez pas, ajuster les couleurs des formes automatiquement et mettre à jour le contenu généré automatiquement !

Lunacy meilleures fonctionnalités

Vaste bibliothèque graphique intégrée

Tueur de routine

Arbre de calques intelligent

Mise à jour automatique du contenu généré

Limites de Lunacy

Certains utilisateurs mentionnent qu'ils se déconnectent occasionnellement

Il pourrait y avoir plus d'extensions

Prix de Lunacy

Free

G2 : 4.4/5 (20+ commentaires)

: 4.4/5 (20+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (20+ commentaires)

Améliorez votre jeu de conception avec les bonnes alternatives Figma

Les alternatives Figma listées vous permettent de débrider votre productivité avec des fonctionnalités puissantes pour concevoir des sites Web, des applications, des logos et d'autres produits créatifs.

Si vous souhaitez une plateforme qui assiste la collaboration créative et offre des options de gestion de projet de conception robustes, nous vous recommandons de s'inscrire à ClickUp !