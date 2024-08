20 meilleurs outils logiciels de marketing B2B pour 2024

Le B2B est la voie à suivre. Vendre son produit à d'autres entreprises plutôt qu'à des consommateurs présente des avantages, mais cette stratégie relève de l'art.

Les consommateurs sont parfois capricieux et prennent souvent leurs décisions en fonction d'un certain nombre de facteurs différents. Les entreprises, quant à elles, font des choix plus pratiques, fondés sur des données et des raisonnements. Elles veulent un bon produit qui corresponde aux besoins de leur entreprise et à leur budget. C'est simple.

Et pourtant, atteindre les clients B2B reste... compliqué.

Si vous vendez à des consommateurs et que votre public cible est constitué d'hommes âgés de 18 à 35 ans, vous disposez d'un réseau de clients potentiels beaucoup plus large que si vous vous adressez exclusivement aux directeurs marketing des entreprises de plus de 200 salariés.

Mais quelle que soit l'étendue ou la spécificité de votre public, le bon logiciel de marketing B2B peut vous aider à trouver de nouveaux clients, à les contacter au bon moment et à conclure davantage de contrats. Il prend en charge la partie la plus difficile du marketing B2B afin que vous puissiez vous concentrer sur la partie la plus facile : expliquer pourquoi votre produit est le meilleur.

Voici 20 outils marketing qui vous aideront à attirer plus de clients B2B en 2024.

Qu'est-ce que le marketing B2B ?

Le marketing B2B est l'abréviation de marketing interentreprises. C'est lorsque, au lieu d'essayer d'attirer des consommateurs individuels, une entreprise cherche à convaincre d'autres entreprises d'acheter ses produits.

Dans le cadre du marketing B2B, votre public cible est constitué d'autres entreprises, et vos prospects sont les décideurs de ces entreprises. Il peut s'agir de chefs de service, de gestionnaires d'installations ou de dirigeants.

Les logiciels de marketing B2B sont un exemple très méta de marketing B2B. Ils essaient d'inciter votre entreprise à acheter leur logiciel. Par conséquent, chaque fois que vous voyez une publicité, que vous recevez un courrier électronique ou que vous lisez un article sur un nouveau logiciel de marketing, vous assistez à une opération de marketing interentreprises. Même cet article, celui que vous lisez en ce moment, est une forme de marketing B2B. 🤯

Ce qu'il faut rechercher dans les outils de marketing B2B

Différents logiciels de marketing B2B servent des objectifs différents et résolvent des problèmes différents. Il se peut que vous choisissiez deux ou trois programmes avec des fonctionnalités différentes pour couvrir tous vos besoins en matière de marketing - un pour le contenu, un pour l'e-mail, et ainsi de suite. Mais quel que soit le programme que vous achetez, vous devez rechercher les trois qualités suivantes pour vous assurer qu'il est à l'épreuve du temps :

**Une fois que vos efforts marketing commenceront à porter leurs fruits, vous devrez ajouter davantage de comptes à votre plateforme de gestion de la relation client et envoyer davantage d'e-mails lors de chaque campagne d'e-mailing. Assurez-vous que le plan que vous avez choisi prévoit une marge de manœuvre pour une croissance immédiate et que le programme vous permet de passer à un plan supérieur au fur et à mesure que vos besoins augmentent

**Certains des outils de marketing B2B les plus puissants peuvent être hors de portée des budgets des petites entreprises. Si vous n'avez pas les moyens de vous offrir les systèmes les plus complets, recherchez des logiciels avec des modèles de tarification freemium pour vous permettre de démarrer et d'évoluer au fur et à mesure de votre croissance

Pas de fonctions en double: Vous n'avez pas besoin de payer deux fois pour la même chose. Commencez donc par un outil qui couvre la plupart de vos besoins en matière de marketing, et ne complétez votre pile technologique que si un autre outil remplit une fonction totalement distincte.

20 Meilleures options de logiciels de marketing B2B en 2024

Un bon logiciel est comme un bon membre de l'équipe : sa présence rend le travail de chacun plus facile et plus agréable. Préparez-vous donc à rencontrer le prochain VIP (programme très important) de votre équipe de marketing B2B, car ces 20 outils vont transformer votre façon de travailler.

Les fonctions d'IA de ClickUp permettent aux équipes marketing de produire rapidement des documents importants tels qu'une étude de cas

Si vous souhaitez rationaliser vos efforts de marketing B2B tout en améliorant la collaboration au sein de l'équipe et en consolidant l'ensemble de votre travail sur une seule plateforme, vous avez besoin de ClickUp, le logiciel de productivité ultime. 🛠️

ClickUp dispose d'une multitude de fonctionnalités dynamiques pour

Équipes CRM

les équipes de vente, et

les équipes de marketing

en un seul endroit. Que vous cherchiez un moyen plus efficace de visualiser votre entonnoir de vente, d'écrire des scripts de vente ou de construire votre calendrier de contenu, ClickUp est votre solution. Conçue pour les entreprises de tous secteurs, cette puissante plateforme rassemble les équipes grâce à divers outils de collaboration intégrés, plus de 15 vues flexibles, plus de 1 000 intégrations et une vaste bibliothèque de modèles.

En bref, ClickUp offre tout ce dont vous avez besoin : ClickUp a tout ce qu'il faut pour lancer une campagne B2B réussie.

Meilleures caractéristiques

Docs ClickUp vous permettent de collaborer avec votre équipe sur votre plan marketing, vos scripts de vente, votre guide de style, vos directives de communication et tout autre document écrit

Tableaux de bord ClickUp vous permettent de suivre les taux de conversion de votre dernière campagne, la valeur à vie des clients dans votre CRM, ou d'autres indicateurs clés de performance

Automations ClickUp rendent votre travail plus efficace en gérant automatiquement vos tâches, comme l'attribution de tâches, la mise à jour des statuts des clients et la réorganisation des données

ClickUp AI est conçu pour des rôles spécifiques au sein de votre organisation. Il peut aider votre équipe à rédiger, éditer et mettre en forme du contenu, à trouver des idées de campagne, à nommer de nouveaux produits, etc

Limitations

ClickUp possède de nombreuses fonctionnalités, ce qui peut entraîner une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Certaines fonctionnalités de l'application web ne sont pas encore disponibles sur l'application mobile

Prix

**Gratuit pour toujours

Illimité: $7 par utilisateur et par mois

$7 par utilisateur et par mois Entreprise: 12 $ par utilisateur et par mois

12 $ par utilisateur et par mois Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (8,705+ reviews)

4.7/5 (8,705+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,795+ commentaires)

2. HubSpot

via HubSpot HubSpot, c'est un peu comme si vous aviez six logiciels de marketing B2B réunis en un seul. Il s'agit en fait d'un burrito de logiciels de marketing. 🌯

HubSpot est une plateforme CRM avec différents "hubs" pour vos équipes de marketing, de vente, de support client, de contenu, d'opérations et de commerce électronique. Le fait d'avoir toutes vos équipes sur une seule plateforme facilitera le suivi des clients au bon moment et empêchera vos équipes de travailler en silos. Tout le monde ayant accès aux mêmes informations, il sera plus facile de créer une image cohérente de votre entreprise plan de communication à chaque point de contact avec le client, car la communication est essentielle. 🗝️

Meilleures caractéristiques

Les outils de génération de leads sur site web vous permettent de dialoguer avec les visiteurs de votre site web ou de recueillir leurs coordonnées

Les outils intégrés d'automatisation du marketing vous aident à mettre en œuvre votre stratégie de marketingplan marketing plus efficacement

Des outils de reporting vous permettent de suivre le succès de vos campagnes

Limites

Plusieurs utilisateurs se plaignent que certaines des meilleures fonctionnalités de HubSpot ne sont disponibles qu'avec les plans tarifaires les plus élevés

Certains utilisateurs estiment qu'il peut être difficile de créer des rapports personnalisés et de collecter les données dont vous avez besoin

Prix

Marketing Hub uniquement :

Plan gratuit

Débutant: 18 $ par mois

18 $ par mois Professionnel: 800 $ par mois

Suite CRM de tous les outils :

Plan gratuit

Débutant: 20 $ par mois

20 $ par mois Professionnel: 1 600 $ par mois

G2: 4.4/5 (10,105+ reviews)

4.4/5 (10,105+ reviews) Capterra: 4.5/5 (5,650+ commentaires)

3. Campagne active

via Campagne active Cette plateforme d'automatisation du marketing B2B propose des outils pour vos équipes de marketing, de vente et de commerce électronique. Grâce à l'automatisation, vous pouvez personnaliser votre communication, répondre plus rapidement et envoyer les prospects aux bons membres de l'équipe.

Cette plateforme de marketing logiciel d'automatisation rationalisera votre flux de travail marketing et rendre vos équipes plus productives. Vous pouvez ainsi travailler plus intelligemment, et non plus durement, tout en gardant du temps pour l'happy hour. 🍹

Meilleures fonctionnalités

L'automatisation des e-mails vous permet de créer une série de bienvenue ou d'utiliser la segmentation pour envoyer des suivis personnalisés et des communications sur les abandons de panier

Les scores de contact vous aident à suivre l'engagement des clients afin que votre équipe de vente puisse effectuer un suivi au bon moment

Les intégrations avec Slack, Salesforce, Shopify, Calendly, Google Analytics, ClickUp, et d'autres encore rendent possible l'automatisation de l'ensemble de votre flux de travail

Limites

Plusieurs utilisateurs signalent que ce logiciel présente une courbe d'apprentissage, en partie parce que la formulation de la plateforme n'est pas intuitive

Certains utilisateurs signalent qu'il faut plusieurs jours à l'équipe d'assistance à la clientèle d'ActiveCampaign pour répondre aux demandes

Prix

Outils marketing uniquement :

Plus: 49 $ par mois

49 $ par mois Professionnel: 149 $ par mois

149 $ par mois Entreprise:Tarification personnalisée

Outils de vente uniquement :

Plus: 19 $ par utilisateur et par mois

19 $ par utilisateur et par mois Professionnel: 49 $ par utilisateur et par mois

49 $ par utilisateur et par mois Entreprise: Tarification personnalisée

Offre groupée de marketing et de vente :

Plus: 93 $ par mois

93 $ par mois Professionnel: 386 $ par mois

386 $ par mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (10,350+ reviews)

4.5/5 (10,350+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2,250+ reviews)

4. Meneur de jeu

via Meneur de jeu Leadfeeder appartient désormais à Dealfront, un fournisseur de logiciels qui propose plusieurs outils de veille commerciale et de génération de leads. Mais Leadfeeder est l'outil le plus brillant de la boîte à outils. 🔧

Ce programme vous fournit des prospects de haute qualité en identifiant les visiteurs de votre site web et les entreprises pour lesquelles ils travaillent (même si leurs employés travaillent à distance). Vous pouvez ainsi voir quelles entreprises sont déjà intéressées par votre produit, et votre équipe de vente peut assurer le suivi.

Meilleures caractéristiques

Identifiez les visiteurs de votre site web et observez leur comportement exact lorsqu'ils explorent votre site

Utilisez la segmentation pour évaluer les prospects en fonction de leur intention d'achat et de leur valeur potentielle

Déterminez la meilleure personne à contacter au sein des entreprises qui visitent votre site

Limites

Certains utilisateurs signalent des erreurs lorsque Leadfeeder importe des données dans leur CRM

D'autres estiment que l'équipe d'assistance à la clientèle de Dealfront est lente à réagir

Prix

**Gratuit

Payant: $139 par mois

G2: 4.3/5 (765+ commentaires)

4.3/5 (765+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (120+ avis)

5. Ahrefs

via

Ahrefs

Les données, c'est le pouvoir. Et lorsqu'il s'agit de votre stratégie de référencement, Ahrefs fournit des données puissantes. Ce logiciel complet de recherche, d'analyse et d'audit SEO vous permettra de prendre des décisions plus éclairées sur votre stratégie de contenu. Ils ont des outils pour trouver de nouvelles opportunités de contenu, apporter des améliorations techniques à votre site, et même ramper sur les principaux mots-clés de vos concurrents. 🧟

Meilleures caractéristiques

Le tableau de bord vous montre d'un coup d'œil les mesures SEO importantes afin que vous puissiez suivre les performances de votre site

L'explorateur de site vous permet de suivre le classement des mots-clés et des backlinks de vos concurrents

L'explorateur de mots-clés vous aide à planifier votre stratégie de contenu et à trouver de nouvelles opportunités

Limitations

Les rapports sur les backlinks peuvent être lents à charger et certains utilisateurs se plaignent qu'ils ne correspondent pas toujours aux backlinks de Google Analytics

En raison du grand nombre de fonctionnalités de ce programme, il peut être difficile de trouver celle dont vous avez besoin dans l'interface utilisateur

Prix

Lite: 99 $ par mois

99 $ par mois Standard: 199 $ par mois

199 $ par mois Avancé: 399 $ par mois

399 $ par mois **Entreprise : 999 $ par mois

G2: 4.6/5 (485+ commentaires)

4.6/5 (485+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (525+ avis)

6. Sprout Social

via

Sprout Social

Si les médias sociaux jouent un rôle important dans vos efforts de marketing B2B, Sprout Social peut rationaliser la création, la publication et l'analyse de votre contenu.

Il dispose d'un calendrier de contenu intégré et d'outils de collaboration, et s'intègre à tous vos canaux de médias sociaux - Instagram, Facebook, TikTok, X, LinkedIn, Pinterest, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger et Google Business Messages - pour faciliter la publication et la planification. Il dispose même de des outils d'écoute sociale pour que, lorsqu'il s'agit de votre réputation en ligne, vous puissiez être tout ouïe. 👂

Meilleures caractéristiques

Créez votre plan de contenu avec une bibliothèque d'actifs partagée, un calendrier de contenu, des commentaires et des approbations

Optimisez et publiez du contenu sur plusieurs plateformes de médias sociaux en même temps

Utiliser desoutils d'automatisation du marketing intégrés et des flux de travail personnalisables pour répondre et entrer en contact avec les clients plus rapidement

Limites

Certains utilisateurs estiment que les fonctions d'automatisation ne sont pas suffisamment personnalisables ou spécifiques

D'autres trouvent que les outils d'écoute sociale ne leur permettent pas de suivre suffisamment de mentions, de mots-clés ou de phrases

Prix

Standard: 249 $ par mois

249 $ par mois Professionnel: 399 $ par mois

399 $ par mois Avancé: 499 $ par mois

499 $ par mois Entreprise : Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (2,570+ reviews)

4.4/5 (2,570+ reviews) Capterra: 4.4/5 (555+ avis)

7. Google Analytics

via

Google Analytics

Si vous voulez comprendre le trafic de votre site web, vous avez besoin de Google Analytics. Vous pouvez le configurer pour surveiller les données de votre site Web les plus importantes pour vous, qu'il s'agisse de la croissance de votre trafic organique, des canaux d'où proviennent les visiteurs de votre site Web ou des types de clients les plus fréquents. Le trafic de votre site web n'a pas à être un mystère. 🚦🚗

Meilleures caractéristiques

Le tableau de bord personnalisable vous permet d'organiser, de visualiser et de partager les données les plus importantes pour vous

Les données en temps réel vous montrent les parcours clients en direct sur votre site et affichent la provenance de votre trafic entrant

Les informations sur l'audience affichent les données démographiques, les centres d'intérêt, la localisation, le comportement et la valeur à vie de vos clients

Limites

De nombreux utilisateurs signalent qu'il faut beaucoup de temps pour configurer la plateforme afin qu'elle affiche les données et les informations souhaitées

Étant donné que Google collecte les données des utilisateurs, certains d'entre eux s'inquiètent des problèmes de confidentialité

Prix

**Gratuit

G2: 4.5/5 (6,180+ commentaires)

4.5/5 (6,180+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (7,580+ commentaires)

8. Google Search Console

via

Console de recherche Google

Soyons réalistes : Tous ceux d'entre nous qui créent du contenu optimisé pour les moteurs de recherche travaillent pour Google. Alors, autant recevoir nos instructions directement du patron (alias les robots de Google). 🤖

Google Search Console vous montre comment optimiser votre contenu et explique les problèmes qui empêchent votre site de se classer. Elle vous fournit les informations dont vous avez besoin pour apparaître dans les pages de résultats des moteurs de recherche, et ce, gratuitement.

Meilleures fonctionnalités

Surveillez votre trafic organique et les performances de votre site

Soumettez le plan de votre site ou des URL individuelles pour qu'il soit exploré et classé plus rapidement

Découvrez les problèmes qui empêchent votre site de se classer

Limitations

Manque d'options de personnalisation

Il ne fournit pas de données en temps réel - la plupart des données datent de quelques jours

Prix

**Gratuit

G2: 4.7/5 (215+ commentaires)

4.7/5 (215+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (165+ commentaires)

9. Zoom

via

Zoom

À moins que vous ne vous soyez caché sous une pierre au cours des trois dernières années (ce que nous ne vous reprocherions pas), vous avez probablement entendu parler de Zoom et l'avez probablement utilisé. Il s'agit de l'une des meilleures plates-formes de vidéoconférence existantes, qui s'est enrichie de meilleures ressources pour l'organisation d'événements et de webinaires en ligne de grande envergure. Elle vous permet de rencontrer en personne des clients du monde entier, sans avoir besoin d'un jet privé. 🛩️

Meilleures caractéristiques

Les réunions virtuelles permettent à votre équipe de vente et à votre équipe d'assistance à la clientèle d'interagir avec les clients, où qu'ils se trouvent dans le monde

La plateforme d'événements vous permet d'organiser des conférences, des formations ou des salons virtuels dans le cadre de vos initiatives de marketing événementiel et d'engagement des clients

Le planificateur de rendez-vous facilite l'invitation des clients et le partage d'un lien pour les rejoindre

Limitations

Le plan gratuit met automatiquement fin à la réunion au bout de 40 minutes

La plateforme a connu des problèmes de sécurité et de confidentialité dans le passé, elle n'est donc pas forcément le meilleur choix pour partager des informations sensibles

Prix

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: 149,90

149,90 Business: 199,90

199,90 Business Plus: 250

G2: 4.5/5 (53 510+ commentaires)

4.5/5 (53 510+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (13,630+ commentaires)

10. BuzzSumo

via

BuzzSumo

BuzzSumo est un outil complet d'optimisation des moteurs de recherche, de marketing de contenu et de gestion de la réputation. Votre équipe de marketing de contenu peut l'utiliser pour planifier votre calendrier de contenu et attirer plus de trafic organique, et votre équipe de relations publiques peut l'utiliser pour gérer votre réputation en ligne et développer la notoriété de votre marque. Vous pouvez même l'utiliser pour vérifier vos concurrents et garder une longueur d'avance. 🏈

Meilleures fonctionnalités

Les outils de découverte et de recherche vous aident à trouver des mots-clés et des sujets de marketing de contenu SEO, puis à consulter les articles les mieux classés sur ces sujets

Les fonctions de surveillance vous permettent de suivre les nouveaux backlinks et de définir des alertes sur les mentions de marque et les sujets qui sont importants pour vous

Une base de données d'auteurs, de créateurs et de journalistes vous aide à entrer en contact avec des influenceurs dont les intérêts sont liés à l'offre de votre marque

Limites

Certains utilisateurs estiment que les fonctions de reporting pourraient être plus intuitives et conviviales

La courbe d'apprentissage est très prononcée si vous souhaitez utiliser toutes les fonctionnalités du programme à leur plein potentiel

Prix

Création de contenu: 199 $ par mois

199 $ par mois RP et communication: 299 $ par mois

299 $ par mois Suite: 499 $ par mois

499 $ par mois Entreprise: 999 $ par mois

G2: 4.5/5 (100+ commentaires)

4.5/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (140+ commentaires)

11. Leadpages

via

Pages de plomb

Concevez votre site web en pensant à la génération de prospects en utilisant Leadpages. Cette plateforme est un constructeur de site web idéal pour les petites entreprises B2B. Elle facilite la création de votre site web sans aucune expérience ou connaissance en matière de codage. Et chaque page est optimisée pour la vente. Même les néophytes penseront que c'est une évidence. 🧠

Meilleures caractéristiques

Des centaines de modèles de sites web optimisés pour le lead scoring et les conversions

La technologie d'IA vous aide à créer du texte et des images pour vos pages web en quelques minutes

Le créateur de pages d'atterrissage vous aide à expliquer les avantages de votre produit

Limitations

Les utilisateurs signalent des options de personnalisation limitées

Certains utilisateurs estiment que les formulaires intégrés ne permettent pas de collecter suffisamment d'informations sur les clients potentiels

Prix

Standard: $37 par mois

$37 par mois Pro: 74 $ par mois

74 $ par mois Avancé: Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (210+ commentaires)

4.3/5 (210+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (290+ commentaires)

12. Sumo

via

Sumo

Vous connaissez ces popups qui apparaissent sur pratiquement tous les sites web et qui vous demandent de donner votre adresse email en échange de quelque chose (un code de réduction, un e-book, une ressource éducative gratuite) ? Il y a de fortes chances qu'elles aient été créées avec Sumo.

Cette application vous permet d'ajouter une fenêtre contextuelle de capture d'adresses électroniques à votre site et d'augmenter votre liste d'abonnés avec chaque visiteur du site. Tout ce que vous avez à faire, c'est de la configurer, puis de vous asseoir, de vous détendre et d'envoyer des courriels. 📩

Meilleures caractéristiques

Une fenêtre contextuelle invite les visiteurs de votre site Web à partager leur adresse électronique afin que vous puissiez augmenter votre liste d'abonnés

Smart Bar vous permet d'intégrer un champ de collecte d'emails en haut ou en bas de vos pages web et de vos articles

Plugins pour WordPress, Shopify et Google Tag Manager

Limitations

Bien que cette application offre des intégrations avec la plupart des outils de marketing les plus populaires, certains utilisateurs se plaignent qu'il n'y a pas d'intégrations pour des outils de marketing par courriel plus spécialisés

La version gratuite affiche la marque Sumo dans votre fenêtre contextuelle

Prix

**Gratuit

Pro: 39 $ par mois

G2: 4.1/5 (50+ commentaires)

4.1/5 (50+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (65+ commentaires)

13. Litmus

via

Litmus

Cet outil de marketing par courriel vous accompagne de l'idée à la livraison. 💭 📧

Vous pouvez utiliser Litmus pour créer des emails, collaborer avec votre équipe, obtenir l'approbation, tester, personnaliser, envoyer et analyser vos campagnes d'emailing à partir d'un seul endroit. L'email marketing reste l'un des outils les plus les plus rentables pour les entreprises B2B et cet outil peut vous aider à faire les bons choix.

Meilleures caractéristiques

Créez une bibliothèque de vos ressources d'email marketing actuelles, comme des images, des graphiques, des boutons et des logos

Créez et personnalisez des campagnes d'e-mailing avec du contenu en direct et des recommandations basées sur l'intelligence artificielle

Test de délivrabilité pour éviter que les messages n'atterrissent dans les dossiers spam

Limites

Certains utilisateurs signalent que les images et les aperçus des tests d'e-mail sont lents à charger

Les options de personnalisation de la présentation de votre tableau de bord sont limitées

Prix

Basic: 99 $ par mois

99 $ par mois Plus: 199 $ par mois

199 $ par mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 3.6/5 (360+ commentaires)

3.6/5 (360+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (30+ avis)

14. Moz

via

Moz

Lorsque vous êtes prêt à augmenter le trafic organique de votre site web, cet outil de référencement vous met aux commandes. 🏎️

Comme Ahrefs ou Semrush, Moz est un programme d'optimisation des moteurs de recherche qui vous aide à planifier votre stratégie de marketing de contenu B2B et à attirer davantage de visiteurs sur votre site web. Vous pouvez analyser l'efficacité du classement de votre site, vous comparer à vos concurrents et découvrir des moyens d'améliorer votre site web ou de développer votre contenu.

Meilleures caractéristiques

L'outil de recherche de mots-clés vous aide à découvrir des opportunités de créer du contenu B2B utile

L'outil d'optimisation du contenu vous montre comment améliorer votre référencement sur la page pour que vos pages d'atterrissage ou vos blogs soient mieux classés

L'outil de recherche de liens permet d'évaluer la qualité et la quantité des liens vers votre site web

Limites

Plusieurs utilisateurs se plaignent que la conception n'est pas aussi conviviale que celle d'outils similaires

D'autres trouvent que les outils d'analyse avancés sont difficiles à apprendre

Prix

Standard: 99 $ par mois

99 $ par mois Moyen: 179 $ par mois

179 $ par mois **Large : 299 $ par mois

Premium: 599 $ par mois

G2: 4.4/5 (385+ commentaires)

4.4/5 (385+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (340+ commentaires)

15. Attribution Google

via

Attribution à Google

Où sont les premiers utilisateurs ? Parce que cette application Google n'en est qu'à ses débuts. 🍼

Google Attribution est encore en phase de test bêta, mais son essai est gratuit, ce qui en fait l'un des outils marketing les plus rentables pour les entreprises B2B. Il utilise les algorithmes d'apprentissage automatique de Google pour attribuer avec précision le mérite des clics publicitaires qui aboutissent à des conversions, ce qui peut vous aider à prendre de meilleures décisions en matière de l'allocation des ressources dans votre budget de publicité payante.

Meilleures caractéristiques

Il est gratuit, alors que la plupart des logiciels de marketing B2B sont payants

Il vous aide à comprendre quels canaux de publicité payante ont le meilleur taux de conversion

Il vous permet d'analyser l'impact potentiel d'une redistribution de votre budget entre les différents canaux payants

Limites

Certains utilisateurs trouvent qu'il est difficile de configurer des données et d'exécuter des rapports détaillés

D'autres se plaignent que vous ne pouvez ajouter qu'un nombre limité d'utilisateurs, et que cette application ne convient donc pas aux grandes équipes

Prix

**Gratuit

G2: 4/5 (15+ commentaires)

4/5 (15+ commentaires) Capterra: N/A

16. Hootsuite

via

Hootsuite

Hootsuite est l'un des plus grands noms de la gestion des médias sociaux. Et ses fonctionnalités feront de la gestion de vos campagnes sur les médias sociaux un jeu d'enfant ! 🦉

Vous pouvez planifier, programmer et publier, mais aussi surveiller les publicités payantes, les commentaires, les conversations et les indicateurs de performance à partir de l'application. Ainsi, quel que soit le nombre de canaux de médias sociaux sur lesquels vous publiez, vous disposerez de toutes vos données en un seul endroit.

Meilleures fonctionnalités

Planifiez vos médias sociauxcalendrier de contenu et publiez des messages sur tous vos canaux à partir d'un seul endroit

Consultez toutes vos notifications de médias sociaux dans une seule boîte de réception

Utilisez les intégrations avec toutes les principales plateformes de médias sociaux, ainsi qu'avec des outils de marketing populaires comme Mailchimp, HubSpot, Dropbox et Canva

Limites

Les balises, les mentions et d'autres fonctionnalités ne sont pas disponibles dans Hootsuite pour tous les canaux de médias sociaux, ce qui signifie que vous devrez peut-être modifier les messages après leur publication

Certains utilisateurs signalent des problèmes avec la fonction intégréeOutils de rédaction AI Tarification

Professionnel: 99 $ par mois

99 $ par mois Équipe: 249 $ par mois

249 $ par mois Entreprise: 739 $ par mois

739 $ par mois Entreprise:Tarification personnalisée

G2: 4.1/5 (4,040+ reviews)

4.1/5 (4,040+ reviews) Capterra: 4.4/5 (3,475+ commentaires)

17. Mention

via

Mention

Si vous avez déjà eu l'impression qu'essayer de trouver des commentaires sur les médias sociaux qui sont pertinents pour votre marque revient à essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin, alors vous avez besoin de Mention. Ils vous aideront à trouver chaque aiguille dans chaque botte de foin en ligne. 🪡

Mention fait de l'écoute sociale, c'est-à-dire qu'il surveille des milliards de sources en ligne pour trouver des mentions de votre marque ou des mots-clés liés à votre marque, ce qui vous permet de rejoindre plus facilement la conversation.

Meilleures caractéristiques

Recevez des alertes sur les mentions de votre marque, les mots-clés, les sujets sectoriels ou les publications spécifiques

Consultez des données sur votre public, votre marque, un concurrent ou un sujet sectoriel

Publiez sur tous vos canaux de marketing des médias sociaux à partir d'un seul endroit

Limitations

Certains utilisateurs signalent qu'il est facile de manquer des mentions si vous n'êtes pas minutieux lorsque vous configurez vos alertes

D'autres déclarent que le programme manque souvent des mentions qui incluent des abréviations ou qui se trouvent sur des sites Web de niche

Prix

Solo: 41 $ par mois

41 $ par mois Pro: 83 $ par mois

83 $ par mois Pro Plus: 149 $ par mois

149 $ par mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (435+ commentaires)

4.3/5 (435+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (280+ commentaires)

18. Kissmetrics

via

Kissmetrics

Le marketing est une affaire de personnes et Kissmetrics l'est tout autant. 🕺

Cette plateforme suit les visiteurs de votre site web et les utilisateurs de votre appli pour vous aider à voir les pages sur lesquelles ils cliquent, le contenu qu'ils lisent et les produits qu'ils achètent. Oui, vous pouvez utiliser Kissmetrics pour voir des données à grande échelle sur votre site web, comme les pages qui ont le taux de conversion le plus élevé, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour voir un parcours client individuel à partir du premier moment où cette personne arrive sur votre site web.

Meilleures caractéristiques

Le tableau de bord personnalisable vous permet de suivre les données qui sont importantes pour vous, de votre taux de conversation quotidien au taux de performance des différents entonnoirs de marketing

Les rapports de tests A/B vous permettent de tester de nouvelles pages d'atterrissage ou de nouvelles fonctionnalités d'application afin d'affiner le contenu le plus performant

Des informations sur les produits vous indiquent les fonctionnalités et les plans les plus utilisés par vos clients

Limites

Les rapports de données approfondies peuvent être longs à charger

Intégrations limitées avec d'autres outils de marketing

Prix

Pay-as-You-Go: 0,0025 $ par événement

0,0025 $ par événement Argent: 199 $ par mois

199 $ par mois Or: 499 $ par mois

499 $ par mois Platine: Tarification personnalisée

G2: 4.1/5 (165+ commentaires)

4.1/5 (165+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (15+ commentaires)

19. Métadonnées

via

Métadonnées

Si votre équipe marketing peine parfois à atteindre le bon public cible, préparez-vous à faire mouche. 🎯

Les métadonnées utilisent une approche à double entonnoir pour vous aider à suivre et à optimiser votre stratégie de marketing campagnes de marketing (premier entonnoir) et vos efforts de marketing basés sur les comptes (deuxième entonnoir). Vous pouvez lancer et gérer vos campagnes de marketing sur les médias sociaux et vos campagnes publicitaires au coût par clic à partir de l'application, et utiliser le ciblage d'audience pour vous assurer que vous touchez les bonnes personnes sur chaque plateforme, d'Instagram à Google Ads.

Meilleures fonctionnalités

Créez des profils d'audience cible en utilisant plus de 10 sources de données différentes, y compris votre outil CRM, des données d'intention ou des données démographiques, firmographiques et technographiques

Utilisez une bibliothèque de ressources de campagne pour lancer rapidement vos campagnes de marketing numérique sur plusieurs plateformes

Lancez et suivez les résultats des campagnes expérimentales pour tester de nouvelles audiences, de nouveaux messages ou de nouvelles stratégies marketing

Limites

Intégrations limitées avec des outils de marketing plus récents et plus spécialisés (au-delà des CRM et des canaux publicitaires), et absence d'API ouverte

Certains utilisateurs signalent que le processus de développement de l'audience prend beaucoup de temps

Prix

Metadata Demand Hub: 60 000 $ par an

60 000 $ par an Personnalisé Tarification

G2: 4.6/5 (270+ commentaires)

4.6/5 (270+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (25+ avis)

20. Hibou

via

Chouette

Owler est un outil de recherche approfondie pour les équipes de vente. Vous pouvez l'utiliser pour obtenir des informations supplémentaires sur les clients qui font déjà partie de votre équipe de vente CRM SaaS ou vous pouvez découvrir de nouveaux clients qui correspondent à votre profil de client idéal. Ce programme vous aidera à trouver toutes les informations dont vous avez besoin sur les clients potentiels avant de commencer à les contacter. 🕵️

Meilleures caractéristiques

Base de données de plus de 15 millions d'entreprises que vous pouvez filtrer et trier par attributs commerciaux

Informations sur le financement, les acquisitions, les nouvelles, les investissements, les changements de direction, etc. d'une entreprise

Intégrations avec Salesforce, Hubspot, Slack, Microsoft Teams, etcChatGPT Limitations

Informations limitées sur les niches et les petites entreprises

Le plan gratuit ne vous permet de suivre que 5 entreprises, ce qui n'est pas suffisant pour la plupart des équipes de vente

Prix

Communauté: Gratuit pour toujours

Gratuit pour toujours Pro: 35 $ par mois

35 $ par mois Max: Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (445+ commentaires)

4.3/5 (445+ commentaires) Capterra: 4/5 (3+ avis)

Faites passer votre marketing B2B au niveau supérieur avec ClickUp

Le bon logiciel de marketing B2B ne vous aidera pas seulement à entrer en contact avec de nouveaux clients, mais aussi à mieux gérer vos relations avec vos clients existants. Vous pourrez ainsi fidéliser vos clients et augmenter vos ventes tout au long de leur cycle de vie.

De plus, un bon logiciel facilite la vie de votre équipe en la déchargeant d'une partie de son travail. Il en résulte des clients plus heureux, une équipe plus heureuse et un monde plus heureux. 🌻

Et si vous voulez un outil de marketing B2B qui vous permette également de respecter votre budget, essayez

ClickUp

. Il a le pouvoir de remplacer plusieurs outils de marketing, et vous pouvez

commencer à l'utiliser gratuitement dès aujourd'hui

.