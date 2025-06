Comment utiliser la communication vidéo asynchrone pour améliorer le télétravail

Saviez-vous que plus de 70 % des réunions empêchent les employés d'achever leur travail ? C'est particulièrement vrai pour ceux qui travaillent à distance.

Si les réunions vidéo peuvent aider les équipes à distance à rester connectées, elles doivent toutefois être structurées efficacement pour éviter toute perte de temps et frustration.

Existe-t-il donc une solution qui permette une communication plus efficace ? Absolument ! La communication vidéo asynchrone pourrait bien être la réponse. Cette approche vous offre un meilleur contrôle sur les discussions et la gestion du temps, ce qui minimise les retards et améliore l'efficacité.

Prêt à améliorer la communication sur votre lieu de travail ? Découvrez comment la communication vidéo asynchrone peut vous aider !

Comprendre les communications vidéo asynchrones et synchrones

Il existe deux principaux types de communication vidéo dans les équipes à distance : synchrone et asynchrone.

La communication vidéo synchrone est l'échange en temps réel de données vidéo et audio entre deux ou plusieurs personnes. C'est comme une discussion en face à face, mais virtuelle. Pensez aux plateformes de visioconférence telles que Zoom ou Google Meet: tout le monde est en ligne et interagit en même temps. C'est essentiel pour la collaboration en temps réel, le brainstorming et la prise de décision rapide.

À l'inverse, la communication vidéo asynchrone consiste à échanger des messages vidéo préenregistrés plutôt que de passer des visioconférences en direct. Il s'agit d'informations vidéo partagées à la demande, que les destinataires peuvent consulter à leur convenance.

Contrairement à la communication synchrone, qui nécessite la présence simultanée de toutes les parties, la messagerie vidéo asynchrone ne nécessite pas de réponse immédiate. Vous laissez essentiellement un message vidéo qui peut être consulté et affiché ultérieurement, combinant ainsi la commodité du chat et l'efficacité des visioconférences.

Le blog Remote décrit bien le travail asynchrone :

Le travail asynchrone est un concept simple : faites autant que vous pouvez avec ce que vous avez, documentez tout, transférez la propriété du projet à la personne suivante, puis commencez à travailler sur autre chose.

Synchrone ou asynchrone ? Les deux méthodes conviennent au télétravail, mais l'interaction vidéo asynchrone peut ouvrir de nouvelles opportunités de travail. Trouver le bon équilibre entre communication vidéo synchrone et asynchrone est la clé pour maximiser la productivité et l'engagement des équipes dans les environnements de télétravail.

Différences et comparaisons entre la communication synchrone et asynchrone

Plongeons-nous dans les différences entre les communications synchrones et asynchrones et voyons comment elles influencent la manière dont nous nous connectons et collaborons.

Aspect Communication synchrone Communication asynchrone Timing Se déroule en temps réel, nécessite la présence immédiate de toutes les parties Se produit avec un délai, permettant aux participants de répondre à leur convenance Exemples Réunions en direct, visioconférences, appels téléphoniques, sessions de chat en ligne, messages instantanés, service client en direct E-mails, vidéos enregistrées, messages, publications sur les réseaux sociaux, blogs Interactivité Haute interactivité, feedback immédiat Interactivité réduite, retards dans les retours Flexibilité Moins flexible, nécessite que les participants soient disponibles simultanément Plus flexible, permet aux participants de répondre à leur convenance Collaboration Idéal pour une prise de décision rapide et une collaboration en temps réel Adapté aux tâches nécessitant une réflexion approfondie et des réponses détaillées Distractions Plus susceptibles d'être distraits en raison du caractère instantané Moins susceptible d'être distrait, car les réponses peuvent être données après un travail concentré Exigence en matière de connectivité Nécessite une connexion Internet stable et fiable Fonctionne même avec une connexion Internet intermittente ou limitée

Avantages de la communication vidéo asynchrone

Le télétravail est de plus en plus répandu : en 2023, 12,7 % des employés à temps plein travaillaient à domicile. Cette tendance devrait se poursuivre, avec environ 32,6 millions d'Américains travaillant à distance d'ici 2025, soit environ 22 % de la population active.

En réponse à cette tendance, les entreprises recherchent des formes de communication plus efficaces pour impliquer leurs employés à distance.

Bien que la communication en face à face soit précieuse, il n'est pas toujours possible d'organiser des visioconférences qui conviennent à tout le monde pour chaque discussion ou annonce. Cependant, les signaux non verbaux influencent la façon dont votre message est interprété, il n'est donc pas idéal non plus d'abandonner complètement les interactions en face à face.

Voici quelques-uns des avantages de la communication asynchrone :

1. Simplifie la collaboration entre différents fuseaux horaires

Il est difficile de planifier des réunions en direct pour des équipes situées dans des fuseaux horaires différents. Les réunions asynchrones permettent aux équipes de communiquer de manière fluide sans avoir à coordonner des emplois du temps chargés et des horaires de travail variés.

2. Améliore la flexibilité

Les modalités de travail flexibles offrent une plus grande souplesse et un meilleur contrôle sur votre emploi du temps. Cependant, une journée remplie de réunions obligatoires peut limiter votre capacité à structurer votre journée de travail. La vidéo asynchrone peut réduire le nombre de réunions, vous donnant ainsi plus de contrôle sur votre journée et vous permettant de vous concentrer sur vos tâches.

3. Augmente la productivité

Les réunions asynchrones vous permettent de consommer du contenu vidéo à votre convenance.

Par instance, si vous êtes plus productif le matin, vous pouvez regarder une vidéo et donner votre avis lorsque vous êtes le plus alerte, plutôt que de vous efforcer de le faire à la fin de la journée.

4. Facilite la consultation

Vous pouvez mettre en pause les réunions asynchrones pour faire des pauses, prendre des notes détaillées ou passer à des parties pertinentes de la vidéo.

Cela facilite la consultation des informations importantes ou des sections qui vous ont posé question.

5. Garantit la sécurité

Heureusement, la plupart des outils de communication asynchrone modernes intègrent des fonctionnalités de sécurité pour protéger vos données et vos interactions.

Souvent, vous avez besoin d'un mot de passe pour accéder à un enregistrement vidéo ou pour restreindre l'accès à certains membres de l'équipe afin de protéger les données confidentielles.

6. Assistance en matière de santé mentale

Le travail asynchrone réduit le stress en vous permettant de fixer des limites, de mieux traiter les informations et de donner la priorité à votre santé mentale.

Cela crée un environnement propice à un travail approfondi et ininterrompu, améliorant ainsi le bien-être général.

10 stratégies et bonnes pratiques pour la communication vidéo asynchrone

L'objectif principal de la communication d'entreprise est de mettre en place une plateforme qui informe tout le monde et encourage le libre échange d'informations.

Cependant, la gestion d'équipes distribuées présente des défis, en particulier lors de la mise en œuvre de méthodes de communication asynchrones efficaces qui s'adaptent à différents fuseaux horaires et horaires.

Voici 10 stratégies et bonnes pratiques pour une communication vidéo asynchrone :

1. Utilisez un outil de communication vidéo

Pour exceller dans la communication asynchrone, vous avez besoin d'un outil conçu pour améliorer la clarté et l'efficacité. Utilisez un logiciel de collaboration puissant, tel que ClickUp, pour assurer la transparence de vos équipes à distance et hybrides.

En tant que plateforme de gestion de projet tout-en-un, ClickUp est conçue pour répondre à vos besoins dans divers secteurs et cas d'utilisation. Que votre équipe ait besoin d'aide pour la gestion de produits ou les campagnes marketing, ClickUp vous aide à consolider le travail, à simplifier la communication et à gérer les tâches de manière transparente. Voici quelques fonctionnalités de ClickUp qui peuvent vous aider à faciliter la communication asynchrone :

Clips ClickUp

Vous devez communiquer des instructions complexes ou fournir des commentaires détaillés ? Les clips ClickUp sont la fonctionnalité qu'il vous faut !

Cet outil d'enregistrement d'écran intégré vous permet de transmettre clairement votre message en partageant des enregistrements d'écran, éliminant ainsi les longues chaînes d'e-mails ou les réunions en personne. Il est parfait pour démontrer des processus, expliquer des tâches et mettre en évidence des problèmes spécifiques.

Votre ton peut facilement être mal compris lorsque vous envoyez un message, en particulier avec des personnes qui parlent un dialecte différent ou qui viennent d'une culture différente. Il est donc essentiel de créer des opportunités de communication sous différents formats, notamment par texte, audio et vidéo, afin de garantir la clarté et d'éviter les malentendus.

Enregistrez et partagez des captures d'écran, des fenêtres d'applications ou des onglets de navigateur de manière transparente dans vos tâches à l'aide des clips ClickUp

En associant Clips à ClickUp Brain, l'assistant IA intégré de ClickUp, vous pouvez également :

Transcrire les enregistrements

Parcourez les transcriptions

Copiez des extraits pour d'autres contextes

Transformez la description des clips en une liste de tâches à faire

Accédez à des moments précis

Cela facilite la révision et la consultation des points importants sans avoir à regarder toute la vidéo.

Pour une communication plus interactive parallèlement à vos enregistrements d'écran, ClickUp s'intègre parfaitement à ClickUp Chat View, spécialement conçu pour le travail asynchrone. Vous n'avez pas besoin de faire des pieds et des mains pour trouver des messages et pouvez facilement les consulter et y répondre à votre rythme.

ClickUp propose d'autres fonctionnalités avancées de collaboration numérique asynchrone qui complètent Clips, telles que les tâches ClickUp, qui incluent des commentaires imbriqués permettant aux équipes de discuter de leurs idées.

Extension Chrome ClickUp

Cette fonctionnalité d'enregistrement d'écran est accessible via l'extension Chrome ClickUp, ce qui permet de capturer facilement des messages et des séquences de production sans changer de plateforme. Cette intégration transparente contribue à maintenir le flux et la continuité de votre travail, en garantissant que toutes vos communications sont centralisées et facilement accessibles.

ClickUp Brain

Automatisez les comptes rendus avec ClickUp Brain

ClickUp Brain peut faire office de gestionnaire des connaissances par l'IA, de gestionnaire de projet par l'IA et d'assistant de rédaction, selon vos besoins. Il peut grandement faciliter la communication asynchrone en résumant les réunions et les fils de discussion pour vous. Par exemple, les réunions debout traditionnelles peuvent perturber le travail concentré. ClickUp Brain offre une solution pour mettre rapidement l'équipe au courant sans sacrifier la productivité.

Trois conseils rapides pour mettre en place une communication asynchrone

Remplacez les mises à jour par de courtes vidéos : les membres de l'équipe peuvent enregistrer de brèves mises à jour sur leur progression, les obstacles rencontrés et les tâches à venir. Ces mises à jour peuvent être soumises sous forme de messages texte, de notes vocales ou de courtes enregistrements d'écran

Consolider et partager : utilisez des outils tels que : utilisez des outils tels que ClickUp Brain pour rassembler et organiser les mises à jour individuelles. Vous pouvez même automatiser le processus en invitant les membres de l'équipe à fournir des mises à jour quotidiennes sur la base des informations précédemment saisies

Révision à votre convenance : les membres de l'équipe peuvent ensuite consulter les mises à jour consolidées à leur propre rythme, ce qui leur évite d'assister à une réunion dédiée

Cette approche favorise la concentration au travail et permet aux membres de l'équipe de mieux structurer leurs journées.

ClickUp est conçu pour aider les équipes à travailler ensemble en temps réel ou à communiquer de manière asynchrone, en veillant à ce que tous les besoins en matière de communication soient satisfaits au sein d'une seule et même plateforme.

2. Offre de formation

L'introduction de la communication asynchrone implique souvent l'intégration de nouveaux outils, tels que ClickUp, dans l'environnement de travail. Il est important de ne pas supposer que les membres de l'équipe connaissent déjà ces outils, en particulier leur utilisation la plus efficace.

Fournir du matériel de formation, tel que des documents et des vidéos, et désigner un interlocuteur clair pour répondre aux questions peut contribuer à faciliter l'adoption.

Créez et partagez des supports de formation à l'aide de ClickUp Docs

Utilisez ClickUp Docs pour créer des supports de formation. Créez votre document de formation, ajoutez des images et peut-être même une liste à puces pour les points clés à retenir. ClickUp Docs vous permet même d'enregistrer des vidéos directement dans le document à l'aide de ClickUp Clips !

Une fois votre document de formation prêt, le partage est facile. Définissez des permissions afin que les bonnes personnes y aient accès, ou s'il s'agit d'informations publiques, rendez-le accessible à tous via un lien. Vos stagiaires peuvent désormais apprendre à leur propre rythme.

Conseil de pro : Annoncez la ressource dans un canal Slack ou sur une plateforme de messagerie partagée afin que tout le monde soit au courant.

3. Définissez des objectifs clairs

Avant de créer une vidéo asynchrone, définissez son objectif et ce que vous souhaitez accomplir. Qu'il s'agisse d'informer, d'éduquer ou de persuader, un objectif clair guidera le contenu et garantira sa pertinence pour le public.

Par exemple, si vous créez une vidéo de formation pour les nouveaux employés, votre objectif pourrait être de leur présenter la culture et les politiques de l'entreprise.

4. Établir des directives technologiques

La mise en place de règles de base relatives à l'utilisation des technologies sur le lieu de travail, notamment des directives concernant les canaux de communication asynchrones, est une excellente idée. Étant donné que de nombreuses personnes utilisent leurs appareils personnels pour accéder à ces canaux, de nouvelles mesures de sécurité telles que le VPN peuvent s'avérer nécessaires pour protéger les données de l'entreprise.

Déterminez ce que vous souhaitez privilégier dans vos vidéos asynchrones et vos messages instantanés, car tous les messages ne peuvent pas être asynchrones à tout moment.

Par exemple, vous pouvez décider que tous les nouveaux messages doivent être traités avant la fin du jour ouvré suivant. Vous pouvez peut-être créer un canal Slack virtuel pour les discussions hors sujet !

5. Pratiquez une communication transparente

La confiance peut diminuer lorsque la communication passe principalement par des canaux asynchrones, en particulier si les membres de l'équipe sont à distance. Cultivez une culture de transparence radicale en communiquant de manière ouverte et honnête avec tous les membres de votre équipe.

Par exemple, imaginez que vous gérez un projet avec une équipe dispersée. Au lieu de partager les mises à jour uniquement lors de réunions planifiées, vous pouvez utiliser un document ClickUp partagé pour tenir un journal du projet.

Mettez régulièrement à jour ce journal en y consignant les progrès, les défis et les prochaines étapes. Encouragez les membres de l'équipe à ajouter leurs contributions, leurs réflexions et leurs commentaires. Cela permettra à tout le monde de rester informé du statut du projet, des décisions prises et des obstacles rencontrés, ce qui favorisera un sentiment de confiance et de collaboration.

6. Soyez concis

La capacité d'attention est courte, en particulier dans un environnement numérique. Veillez à ce que vos vidéos soient brèves et concises, en vous concentrant sur le message ou l'information clé que vous souhaitez transmettre.

Évitez les détails inutiles ou les explications interminables. Par exemple, si vous créez une vidéo de démonstration d'un produit, concentrez-vous sur les fonctionnalités et les avantages clés plutôt que d'entrer dans les détails exhaustifs de chaque aspect du produit.

Conseil de pro : Partagez des notes transcrites ou des extraits de texte avec votre vidéo pour fournir un contexte supplémentaire.

7. Sollicitez des commentaires

Encouragez les membres de votre équipe à tester de nouveaux outils et à vous faire part de leurs commentaires. La réalité sur le terrain peut être très différente de votre perception en tant que dirigeant ou manager.

Invitez-les également à partager leur point de vue sur la communication au travail et les flux de travail des projets, et à suggérer des moyens de l'améliorer. Lorsque vous sollicitez des commentaires via des vidéos asynchrones, ClickUp Proofing peut s'avérer utile. Cet outil vous permet d'annoter des images, des vidéos et des PDF, et de créer un espace pour des commentaires détaillés.

Facilitez les commentaires et les approbations en ajoutant des commentaires directement aux pièces jointes des tâches avec la fonction Révision de ClickUp

Voici comment la fonctionnalité Révision de ClickUp peut vous aider :

Travaillez avec des fichiers PNG, GIF, JPEG, WEBP, vidéo et PDF

Attribuez des commentaires aux membres de l'équipe pour indiquer qui doit prendre des mesures

Assurez-vous que les commentaires sont facilement accessibles par la suite, en fournissant un compte rendu de votre travail

Gagnez du temps en identifiant précisément le sujet dont vous discutez avec votre équipe

8. N'hésitez pas à communiquer de manière excessive

Comme les destinataires peuvent consulter les messages à leur convenance, le fait de fournir toutes les informations nécessaires dès le départ permet de garantir la clarté et de réduire le besoin de questions complémentaires.

Dans ce contexte, une communication excessive peut être bénéfique, car elle permet aux destinataires de comprendre pleinement le message et de prendre les mesures nécessaires sans délai. Cette approche garantit l'efficacité et l'efficience de la communication asynchrone, contribuant ainsi à fluidifier les flux de travail et à améliorer la collaboration.

9. Maintenez un ton professionnel

Même si la communication asynchrone est plus flexible, conservez une attitude professionnelle dans vos vidéos. Habillez-vous de manière appropriée et exprimez-vous clairement et avec assurance. Évitez d'utiliser un langage familier ou informel, sauf si cela est approprié pour votre public.

Si vous créez une vidéo destinée à la communication interne de votre entreprise, vous pouvez utiliser un ton plus informel que pour une vidéo destinée à des parties prenantes externes.

10. Ne transformez pas la communication asynchrone en communication synchrone

Gardez la communication asynchrone asynchrone ! Par exemple, si vous commencez à échanger rapidement des e-mails avec un collègue, vous utilisez essentiellement l'e-mail de manière synchrone, créant ainsi un précédent pour les interactions futures.

L'absence de directives claires peut brouiller les lignes et semer la confusion dans les attentes en matière de communication. Il est important de maintenir la nature asynchrone de la communication afin de garantir la compréhension et le respect des échéanciers convenus par tous.

Nous espérons que ces conseils et bonnes pratiques pour le télétravail et la communication vidéo asynchrone vous aideront à améliorer la productivité et la collaboration dans votre installation de travail.

En mettant en œuvre ces stratégies, vous pouvez utiliser des outils de communication asynchrones tels que ClickUp pour simplifier les flux de travail, améliorer la communication au sein de l'équipe et atteindre vos objectifs plus efficacement.

Risques potentiels et comment les atténuer

Il ne fait aucun doute que les outils vidéo asynchrones offrent flexibilité et commodité pour la collaboration à distance.

Cependant, ces avantages s'accompagnent de risques potentiels que vous devez prendre en compte pour garantir une collaboration fluide et sécurisée.

Examinons certains de ces risques et explorons les moyens de les atténuer.

Analyse du problème du « zoombombing » dans les visioconférences synchronisées

Avant d'aller plus loin, nous devons comprendre ce qu'est le zoombombing !

Le zoombombing désigne l'intrusion non autorisée dans une visioconférence ou une conférence téléphonique. Si la communication vidéo asynchrone n'est généralement pas exposée à ce risque spécifique, d'autres formes d'accès non autorisé ou de violation des données peuvent toutefois se produire.

Pour éviter de telles violations, assurez-vous que la plateforme que vous choisissez offre des fonctionnalités de sécurité robustes. Envisagez d'utiliser un chiffrement de bout en bout, d'exiger des mots de passe forts et de mettre en place des contrôles d'accès. Sensibilisez votre équipe à l'importance des pratiques de communication sécurisées et maintenez vos protocoles de sécurité à jour.

Importance de la sécurité et de la confidentialité des données dans les communications vidéo

La sécurité et la confidentialité des données, y compris les outils vidéo asynchrones, sont importantes dans toute communication.

Pour protéger les informations sensibles, utilisez une plateforme conforme aux réglementations en matière de protection des données, telles que le RGPD ou le CCPA. Chiffrez vos fichiers vidéo au repos et en transit, et limitez l'accès au personnel autorisé uniquement.

De plus, revoyez et mettez à jour régulièrement vos mesures de sécurité afin d'éviter toute menace potentielle.

Si vous utilisez déjà ClickUp sur votre lieu de travail, ajoutez une couche collaborative en optant pour l'intégration Zoom de ClickUp afin d'organiser des réunions au sein de ClickUp.

Cette intégration peut renforcer la sécurité de plusieurs façons :

Communication centralisée : en hébergeant vos réunions Zoom dans ClickUp, vous centralisez la communication et réduisez le besoin de passer d'une plateforme à l'autre, ce qui minimise le risque de failles de sécurité

Contrôle d'accès : l'intégration de ClickUp à Zoom offre des fonctionnalités supplémentaires de contrôle d'accès, vous permettant de gérer plus efficacement les participants aux réunions et de réduire le risque d'accès non autorisé

Cryptage des données : ClickUp et Zoom accordent tous deux la priorité à la sécurité des données et proposent un cryptage pour les communications et le partage de fichiers. En les utilisant conjointement, vous pouvez garantir la protection de vos réunions et des données partagées

Mesures de sécurité consolidées : Les deux outils mettent régulièrement à jour leurs mesures de sécurité afin de faire face aux menaces émergentes. Leur intégration vous permet de bénéficier de leurs efforts combinés pour renforcer la sécurité

En suivant ces mesures de sécurité et ces conseils Zoom, vous pouvez faciliter et sécuriser le télétravail pour vous et votre équipe.

Commencez à communiquer par vidéo de manière asynchrone avec ClickUp

Si la communication synchrone est considérée comme la « norme », il existe pourtant une meilleure solution !

La communication asynchrone offre une plus grande flexibilité et peut réduire le stress de vos employés. Elle contribue également à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des télétravailleurs en allégeant la pression de rester connecté en permanence.

Et si vous souhaitez optimiser votre communication asynchrone, pourquoi ne pas tirer parti de ClickUp ?

ClickUp offre diverses fonctionnalités pour améliorer la collaboration au sein des équipes, notamment la gestion des tâches, le partage de fichiers et l'enregistrement d'écran. Ces outils peuvent vous aider, vous et votre équipe, à rester organisés, à communiquer à votre rythme et à atteindre vos objectifs plus efficacement dans un environnement de télétravail.

Essayez ClickUp gratuitement pour augmenter la productivité et faire gagner un temps précieux à votre équipe !

Foire aux questions (FAQ)

Quelle est la différence entre une vidéo asynchrone et une vidéo synchrone ?

La vidéo asynchrone consiste en un contenu préenregistré que les spectateurs peuvent regarder à leur propre rythme, comme des conférences enregistrées, des vidéos de formation et des webinaires à la demande. La vidéo synchrone, quant à elle, désigne les interactions vidéo en direct et en temps réel où les participants interagissent simultanément, notamment les vidéoconférences, les diffusions en direct et les réunions virtuelles.

Qu'est-ce que la communication vidéo asynchrone ?

La communication vidéo asynchrone désigne l'échange de contenus préenregistrés ou de messages vidéo asynchrones qui peuvent être affichés à différents moments. Cela permet aux participants de répondre et d'interagir avec le contenu en fonction de leur disponibilité.

Que signifie « vidéo synchrone » ?

La vidéo synchrone désigne les interactions en direct où les participants participent à des visioconférences en temps réel. Cela inclut les vidéoconférences, le streaming en direct et les réunions virtuelles où les participants peuvent communiquer instantanément.

Les visioconférences sont-elles asynchrones ?

Non, les visioconférences sont synchronisées. Elles impliquent une communication en temps réel via un écran d'ordinateur ou d'autres appareils mobiles où les participants peuvent se voir et s'entendre instantanément, comme lors d'une interaction en face à face.

Que signifie « synchrone » ?

Le terme « synchrone » fait référence à des évènements ou des processus qui se produisent simultanément ou en temps réel. Dans le contexte de la communication vidéo, les interactions synchrones impliquent des visioconférences entre les participants, comme un appel Zoom.