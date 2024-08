Comment utiliser Loom : 10 cas d'utilisation de l'enregistrement d'écran

Comment assurer un transfert de connaissances et une collaboration sans faille sur votre lieu de travail ? Même si l'on ne tient pas compte de la complexité des installations à distance et hybrides, c'est un problème difficile à résoudre.

Les gens ont rarement le temps de lire une longue documentation, les réunions absorbent le temps de concentration et les allers-retours de la messagerie instantanée sont au mieux gênants, au pire destructeurs de productivité.

Heureusement, il existe un autre moyen d'assurer une communication claire et nette sans perturber la journée de quiconque : l'enregistrement d'écran. Logiciel d'enregistrement d'écran peut s'avérer utile dans divers scénarios. Imaginez un vendeur créant une vidéo rapide présentant une caractéristique de produit pour un client. De même, une équipe de marketing pourrait enregistrer une maquette de campagne de médias sociaux pour la partager avec les parties prenantes afin d'obtenir leurs commentaires. Une équipe de RH pourrait renforcer le processus d'intégration en utilisant des vidéos préenregistrées et des augmenter le taux de rétention de 82% en communiquant efficacement les concepts clés, les flux de travail et la culture de l'entreprise aux nouveaux employés.

Exemples de logiciels d'enregistrement d'écran populaires

Loom est un outil d'enregistrement d'écran très répandu. Il vous aide à capturer exactement ce qui se trouve sur votre écran - documents, maquettes de sites web et maquettes de conception - et à compléter les informations par des voix off descriptives.

Il vous permet également d'enregistrer votre écran en même temps que votre webcam. Cela crée un effet image dans l'imaget où votre visage apparaît dans une fenêtre plus petite ou une bulle de caméra pendant que vous démontrez ou expliquez ce qui est à l'écran. C'est un excellent moyen d'ajouter une touche personnelle et d'établir une relation avec votre public.

Mais le travail ne se fait pas en vase clos. Les flux de travail ont évolué pour inclure une plus grande collaboration sur les projets, même lorsque les équipes se trouvent dans des fuseaux horaires différents ou travaillent à distance. C'est pourquoi nous avons besoin d'une approche plus intégrée. Entrer Clips ClickUp une fonctionnalité intégrée d'enregistrement d'écran dans l'application Plate-forme de gestion de projet ClickUp .

Enregistrez votre écran entier ou des onglets et fenêtres spécifiques avec voix off via ClickUp Clips et joignez-les facilement à un commentaire, une tâche ou un document dans ClickUp pour un contexte complet

ClickUp Clips peut capturer des démonstrations et des explications données sur l'écran de votre ordinateur, tout en gardant le tout bien organisé au sein de projets et de tâches spécifiques. Et le meilleur ? ClickUp agit comme un espace de travail tout-en-un où vous pouvez gérer n'importe quelle tâche et n'importe quel projet, de l'initiation à l'achèvement.

Voyons comment ces outils d'enregistrement d'écran vous aideront à améliorer votre communication et à la rendre plus efficace.

10 cas d'utilisation de l'enregistrement d'écran Loom

Voici 10 scénarios dans lesquels des outils comme Loom et ClickUp Clips peuvent transformer la communication au sein de l'équipe et avec les clients.

1. Démonstrations rapides de logiciels

Les longs documents textuels accompagnés de captures d'écran impersonnelles sont inutiles si vous voulez gagner et conserver des clients pour vos produits logiciels.

ClickUp Clips, un outil d'enregistrement d'écran sans filigrane, vous permet de créer des démonstrations de logiciels rapides et attrayantes au sein de la plateforme ClickUp. Vous pouvez guider vos clients ou vos collègues à travers les fonctionnalités du programme de manière visuelle.

ClickUp Clips permet de créer facilement des enregistrements vidéo de fonctionnalités spécifiques de l'application et d'interactions avec l'utilisateur, garantissant ainsi que vos démonstrations sont ciblées et informatives. Vous pouvez partager vos enregistrements Clips directement au sein de Tâches ClickUp l'objectif est de créer une base de données de documents de communication et de formation qui soit organisée de manière pratique et consultable.

Transformez les vidéos en tâches, assignez les tâches aux membres de l'équipe concernés et ajoutez des statuts personnalisés pour suivre la progression sur ClickUp

2. Fournir un support client personnalisé

Les e-mails d'assistance génériques n'ont pas la touche personnelle que la plupart des clients attendent. Vous pouvez donc accompagner les clients dans les étapes de dépannage en tête-à-tête avec une outil d'enregistrement d'écran . Vous pouvez enregistrer un screencast montrant comment résoudre le problème d'un client. Il peut également servir de base de connaissances à laquelle votre équipe d'assistance peut se référer pour résoudre des problèmes similaires.

L'outil de dessin de Loom vous permet de mettre en évidence des éléments clés sur l'écran pendant votre session d'enregistrement pour plus de clarté.

via Métier à tisser Vous pouvez modifier les paramètres d'enregistrement pour enregistrer des vidéos directement dans un ticket d'assistance afin de personnaliser l'expérience d'assistance, de donner aux clients le sentiment d'être appréciés et de résoudre les problèmes plus rapidement.

3. Onboarding à distance pour les nouveaux employés

**Vous pouvez également enregistrer des vidéos directement dans le ticket d'assistance pour personnaliser l'expérience d'assistance, de sorte que les clients se sentent valorisés et résolvent les problèmes plus rapidement.

Tirez parti de ClickUp Clips pour créer une visite vidéo complète du logiciel et des flux de travail existants de l'entreprise. Dès le interview à distance les nouveaux embauchés peuvent se familiariser visuellement avec les outils clés, naviguer dans les différentes fonctionnalités et comprendre les processus de votre équipe.

ClickUp Clips s'intègre également avec ClickUp Tasks et ClickUp Docs pour intégrer des supports de formation pertinents à vos vidéos de présentation.

4. Créer des vidéos explicatives pour les campagnes de marketing

Saviez-vous que votre audience sur les médias sociaux retient 95% de l'information lorsqu'elle est communiquée par vidéo contre 10 % lorsqu'elle est lue dans un texte ?

Abandonnez les posts denses en informations pour vos campagnes et engagez votre public avec des explications vidéo claires et concises de votre produit ou service.

Loom's Extension Chrome vous permet de créer des enregistrements d'écran courts et attrayants qui présentent votre produit ou service en action. Vous pouvez commencer à enregistrer directement à partir de votre navigateur !

via Métier à tisser Les vidéos de Loom permettent de découvrir les principales fonctionnalités, d'expliquer visuellement des concepts complexes et d'ajouter une narration pour donner une touche personnelle à l'enregistrement de Loom.

Loom vous permet d'enregistrer des vidéos concises en utilisant facilement des extraits de votre écran. Enchaînez ces extraits dans Loom pour créer une vidéo explicative soignée qui maintiendra l'attention et l'information de votre public.

5. Fournir une assistance technique à distance

Vous avez du mal à expliquer des étapes de dépannage complexes par texte ou par téléphone ? Commencez à enregistrer votre écran pendant que vous guidez les utilisateurs à travers le processus. Vous pouvez pointer des boutons spécifiques, démontrer des actions et même mettre en évidence les zones de confusion sur l'écran lui-même.

ClickUp Clips peut être combiné avec Loom pour s'assurer que les utilisateurs obtiennent l'aide dont ils ont besoin rapidement et efficacement. Cela améliore la satisfaction des clients et réduit le volume de tickets d'assistance répétitifs que votre équipe doit traiter.

6. Créer des tutoriels vidéo et des produits numériques

Les créateurs de cours en ligne peuvent transformer des concepts complexes en tutoriels vidéo attrayants.

Enregistrez votre plein écran à l'aide de ClickUp Clips pour guider les spectateurs à travers chaque étape.

ClickUp Clips vous permet de zoomer sur des éléments spécifiques des vidéos YouTube, de les enregistrer, d'ajouter des annotations pour mettre l'accent, et même de raconter vos enregistrements directement dans la plateforme ou le navigateur.

En fait, ClickUp Brain l'assistant IA intégré de ClickUp, peut être associé à Clips pour automatiser la transcription audio de vos réunions et de vos enregistrements d'écran.

Générer une transcription de l'audio en utilisant ClickUp Brain

Vous pouvez facilement partager vos clips vidéo avec les membres de votre équipe ou les utiliser comme produits numériques que vous pouvez vendre ou distribuer.

7. Documenter les transferts de conception

ClickUp Clips est parfait pour démontrer des micro-interactions ou des animations avec une clarté exceptionnelle. Il convient donc parfaitement aux transferts de conception sans effort, où aucun détail n'est perdu dans la traduction.

Accompagnez les développeurs à travers vos maquettes ou prototypes de conception et clarifiez leurs doutes simultanément. Zoomez sur des éléments spécifiques grâce aux fonctions d'annotation de ClickUp Clips et utilisez la narration vocale pour expliquer vos décisions de conception et vos processus de réflexion afin d'obtenir d'excellents résultats.

Téléchargez des clips, intégrez-les dans une tâche ou envoyez des liens publics pour partager vos vidéos avec votre équipe

Le Hub Clips de ClickUp vous permet de stocker tous vos Clips en un seul endroit pour une référence facile. Transformez n'importe quel clip de transfert de conception du Hub en une tâche ClickUp pour votre équipe de développement afin que les développeurs disposent du contexte complet dont ils ont besoin. Cela réduit le risque de mauvaise communication et garantit un transfert de conception plus fluide.

8. Créer des études de cas visuelles

Lorsque vous vous investissez corps et âme dans le développement d'un produit ou d'un service, vous souhaitez toujours savoir qui a acheté vos solutions et comment il en a bénéficié. Les études de cas des clients ne mettent pas seulement en évidence l'impact de votre produit, mais vous donnent également un retour d'information précieux sur la manière de l'améliorer.

Qui plus est ? Vous pouvez les utiliser comme preuve sociale pour augmenter votre chiffre d'affaires !

Loom vous aide à transformer de longues études de cas et des réponses aux commentaires des clients en actifs interactifs et évolutifs. Cela vous permet de démontrer le succès de votre produit ou service à l'aide d'exemples concrets.

Enregistrez une vidéo de votre écran pendant que vous décrivez comment votre produit ou service a été utilisé par un vrai client et pourquoi il l'a aimé. Un bouton de pause situé sur le côté gauche de l'interface vous permet de reprendre pied si vous trébuchez au milieu de l'enregistrement ! Et lorsque vous êtes prêt à enregistrer à nouveau, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de redémarrage.

via Métier à tisser Vous pouvez partager ces études de cas vidéo convaincantes sur votre microsite marketing, vos médias sociaux ou vos argumentaires de vente afin d'instaurer la confiance et la crédibilité auprès de vos clients potentiels.

9. Enregistrer des conférences ou des présentations en ligne

L'ère post-pandémique a rendu l'apprentissage flexible très populaire. Un outil de partage vidéo facilite le partage des connaissances.

Les éducateurs peuvent enregistrer des cours, des présentations ou des sessions de formation directement à partir de l'écran. L'interface de Loom vous permet de passer facilement de vos diapositives à la vue du présentateur.

Vous pouvez partager vos vidéos Loom avec des étudiants ou des collègues, ce qui leur permet d'apprendre de manière autonome. L'application de bureau de Loom vous permet même d'ajouter des horodatages et des appels à l'action pour guider les spectateurs vers les points clés et les ressources. Les étudiants peuvent également accélérer ou ralentir le rythme de la vidéo pour une meilleure compréhension.

10. Créer des témoignages vidéo de clients

Vos clients peuvent enregistrer des témoignages vidéo directement sur leur écran, montrant comment votre produit ou service les a aidés à réussir.

La fonction d'enregistrement par webcam de Loom permet aux clients de partager leurs histoires personnelles, ce qui renforce la confiance et la crédibilité auprès des clients potentiels.

Les capacités d'édition vidéo de Loom permettent d'ajouter des textes en surimpression ou des appels à l'action, ce qui donne de l'impact à vos témoignages vidéo.

via Métier à tisser Comme vous l'avez vu, les applications d'enregistrement d'écran telles que Loom et ClickUp Clips offrent de nombreux cas d'utilisation innovants. Mais il y a une bonne et une meilleure façon de les utiliser.

Loom Best Practices

Voici quelques bonnes pratiques pour vous assurer que vos présentations vidéo sont claires, concises et qu'elles laissent une impression durable :

Parlez clairement et avec assurance: Énoncez vos mots et évitez de parler trop vite. Un ton conversationnel fonctionne bien, mais éliminez les mots de remplissage tels que "hum" et "comme".

Énoncez vos mots et évitez de parler trop vite. Un ton conversationnel fonctionne bien, mais éliminez les mots de remplissage tels que "hum" et "comme". **Vérifiez la qualité de votre microphone avant l'enregistrement, car les bruits de fond ou un micro étouffé peuvent distraire les téléspectateurs

**La lumière naturelle est toujours un choix flatteur ; évitez les éclairages aériens puissants, car ils peuvent créer des ombres dures

S'habiller pour réussir (même en vidéo): Bien qu'il ne soit pas nécessaire de porter un costume et une cravate, s'habiller de manière professionnelle donne une bonne première impression, surtout s'il s'agit d'une présentation face à un client

Bien qu'il ne soit pas nécessaire de porter un costume et une cravate, s'habiller de manière professionnelle donne une bonne première impression, surtout s'il s'agit d'une présentation face à un client La clarté visuelle est essentielle: Ne partagez que les onglets ou applications pertinents sur votre écran. Utilisez les outils d'enregistrement d'écran pour zoomer sur les éléments spécifiques que vous souhaitez mettre en évidence

Ne partagez que les onglets ou applications pertinents sur votre écran. Utilisez les outils d'enregistrement d'écran pour zoomer sur les éléments spécifiques que vous souhaitez mettre en évidence Le moins est le mieux: Veillez à ce que vos enregistrements soient concis et ciblés. Évitez les élucubrations inutiles et tenez-vous-en au message principal que vous souhaitez faire passer

Veillez à ce que vos enregistrements soient concis et ciblés. Évitez les élucubrations inutiles et tenez-vous-en au message principal que vous souhaitez faire passer **Utilisez les outils d'élagage pour supprimer les sections, pauses et autres éléments verbaux indésirables, afin d'obtenir un produit final impeccable

Des sous-titres pour tous: Pour améliorer l'accessibilité des spectateurs malentendants ou vivant dans un environnement bruyant, ajoutez des sous-titres à vos vidéos

Pour améliorer l'accessibilité des spectateurs malentendants ou vivant dans un environnement bruyant, ajoutez des sous-titres à vos vidéos Polissez votre travail: Profitez des fonctions d'édition de base pour peaufiner les petits détails, comme l'ajout d'un carton de titre ou d'un appel à l'action à la fin

Profitez des fonctions d'édition de base pour peaufiner les petits détails, comme l'ajout d'un carton de titre ou d'un appel à l'action à la fin La puissance de la prévisualisation: Prévisualisez votre vidéo avant de la partager pour repérer les pauses gênantes, les fautes de frappe dans le texte à l'écran ou les zones qui nécessitent des éclaircissements

Ces pratiques transforment l'impact de vos vidéos sur votre public. Ils trouveront les vidéos plus professionnelles, plus attrayantes et plus faciles à suivre.

Avantages de l'enregistrement d'écran sur le lieu de travail

Dans le passé, travailler à distance signifiait souvent sacrifier le travail d'équipe et parfois l'efficacité. Cependant, les logiciels d'enregistrement d'écran offrent des avantages en termes de productivité qui vont bien au-delà de la prévention des erreurs de communication.

Voici quelques exemples de la façon dont les vidéos enregistrées peuvent avoir un impact positif sur votre entreprise flexibilité au travail :

Stimuler la collaboration: La création de contenu vidéo pour le transfert de connaissances permet aux membres de l'équipe ou aux clients situés dans des fuseaux horaires différents d'accéder à l'information à leur convenance et d'éviter la nécessité d'une communication en temps réelréunions en ligne en temps réel* **Pour les équipes géographiquement dispersées, l'enregistrement vidéo vous permet de partager des processus complexes, des présentations et même des introductions d'équipe, favorisant ainsi un environnement de travail plus connecté

La création de contenu vidéo pour le transfert de connaissances permet aux membres de l'équipe ou aux clients situés dans des fuseaux horaires différents d'accéder à l'information à leur convenance et d'éviter la nécessité d'une communication en temps réelréunions en ligne en temps réel* **Pour les équipes géographiquement dispersées, l'enregistrement vidéo vous permet de partager des processus complexes, des présentations et même des introductions d'équipe, favorisant ainsi un environnement de travail plus connecté Créez une base de connaissances: Créez une bibliothèque de vidéos réutilisables que les nouveaux employés peuvent utiliser pour apprendre les processus de travail essentiels à leur propre rythme, et les membres de l'équipe existante peuvent revoir les procédures pour des rafraîchissements rapides

Créez une bibliothèque de vidéos réutilisables que les nouveaux employés peuvent utiliser pour apprendre les processus de travail essentiels à leur propre rythme, et les membres de l'équipe existante peuvent revoir les procédures pour des rafraîchissements rapides Améliorer la formation et le développement: Créer des tutoriels vidéo étape par étape ou enregistrer des vidéos de sessions de formation en direct pour référence ultérieure, créant ainsi une expérience d'apprentissage plus engageante et interactive

Créer des tutoriels vidéo étape par étape ou enregistrer des vidéos de sessions de formation en direct pour référence ultérieure, créant ainsi une expérience d'apprentissage plus engageante et interactive Améliorer la transparence et la responsabilité: Fournir un enregistrement clair des décisions, des discussions et de l'avancement du projet, encourager la transparence au sein des équipes et faire en sorte que tout le monde soit sur la même longueur d'onde

Fournir un enregistrement clair des décisions, des discussions et de l'avancement du projet, encourager la transparence au sein des équipes et faire en sorte que tout le monde soit sur la même longueur d'onde **Les mécanismes de retour d'information sont intégrés : le retour d'information est plus détaillé car il est possible de mettre en évidence les commentaires et les points à améliorer, tout en conservant un ton positif

Augmenter le niveau de satisfaction des clients: Les clients peuvent assister à la démonstration des étapes de dépannage, ce qui leur donne un sentiment d'autonomie et réduit les délais de résolution des tickets d'assistance

Les clients peuvent assister à la démonstration des étapes de dépannage, ce qui leur donne un sentiment d'autonomie et réduit les délais de résolution des tickets d'assistance Insuffler une touche humaine: Dans un environnement de travail à distance, Loom insuffle de la personnalité dans la communication. Le fait de voir l'écran d'une personne, d'entendre sa voix et son visage dans la bulle de la caméra ajoute un élément humain qui fait souvent défaut aux communications textuelles

Le logiciel de partage d'écran est un excellent outil de collaboration à distance qui va bien au-delà de l'accélération et de la clarification de la communication. C'est un outil polyvalent qui permet d'organiser les flux de travail et de renforcer l'efficacité.

Aller au-delà des enregistrements d'écran de base

Nous sommes d'accord pour dire que Loom simplifie les communications complexes grâce à ses paramètres d'enregistrement intuitifs. Il vous permet de créer des vidéos claires et concises qui favorisent la collaboration, le partage des connaissances et la productivité.

Mais où stocker ces enregistrements ? C'est là que ClickUp brille de mille feux ! Téléchargez vos vidéos Loom directement dans ClickUp Tasks ou ClickUp Docs, discutez des points spécifiques de la vidéo et attribuez des tâches à l'aide du système de commentaires de ClickUp.

ClickUp complète Loom en offrant :

Gestion de projet: La plateforme ClickUp vous permet d'assigner des échéances, des dépendances et des priorités aux tâches liées à vos vidéos enregistrées. Cela permet de garder vos projets sur la bonne voie

La plateforme ClickUp vous permet d'assigner des échéances, des dépendances et des priorités aux tâches liées à vos vidéos enregistrées. Cela permet de garder vos projets sur la bonne voie Graphiques de Gantt: Visualisez les échéances des projets et les chemins critiques avec les vidéos enregistrées intégrées aux étapes clés pour une vue d'ensemble claire du flux de travail

Visualisez les échéances des projets et les chemins critiques avec les vidéos enregistrées intégrées aux étapes clés pour une vue d'ensemble claire du flux de travail Suivi du temps: Suivez le temps consacré à la création et à la révision des vidéos pour garantir une affectation efficace des ressources

Loom saisit des instructions claires et ClickUp assure l'organisation - le duo parfait pour le travail d'équipe ! Ensemble, ils libèrent tout le potentiel de l'enregistrement d'écran pour vous et votre équipe.

Et si vous souhaitez vous en tenir à un seul outil et éviter les flux de travail dispersés, enregistrez votre écran à l'aide de ClickUp Clips !

