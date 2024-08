Conseils pour les entretiens à distance afin de préparer votre prochain entretien

Parmi toutes les étapes pour décrocher l'emploi de vos rêves, passer un entretien est peut-être l'étape la plus intimidante et la plus importante, surtout avec la popularité des entretiens à distance. Approximativement 60% des entreprises préfèrent aujourd'hui les entretiens à distance aux entretiens en personne.

Les entretiens virtuels ont transformé le processus d'entretien, le rendant plus court, moins coûteux, plus flexible et très pratique. Toutefois, ils présentent aussi leur lot de difficultés. Ils dépendent de la technologie, qui peut causer des problèmes à tout moment. La connexion avec votre interlocuteur en ligne demande également plus d'efforts.

Quels que soient les défis, il est indéniable que les entretiens à distance sont là pour durer. Heureusement, nous avons compilé des conseils, des stratégies et des bonnes pratiques pour les entretiens à distance, ainsi qu'un excellent outil pour vous aider à réussir votre entretien.

Que vous prépariez votre entretien ou que vous soyez un recruteur désireux d'améliorer votre processus d'embauche à distance, nous avons tout ce qu'il vous faut.

Avantages et inconvénients des entretiens à distance

Avant d'explorer les conseils, examinons rapidement les avantages et les inconvénients d'un entretien virtuel.

Avantages

Voici les avantages d'un entretien d'embauche virtuel :

Flexible

Les entretiens à distance offrent une plus grande souplesse de programmation. Vous pouvez trouver le moment qui vous convient le mieux et planifier l'entretien. L'avantage, c'est que vous n'avez pas à vous occuper de l'organisation de votre voyage.

Stress réduit

Passer un entretien à votre Accueil ou dans tout autre environnement familier permet de réduire le stress et la nervosité. Cela augmente également vos chances d'être plus performant lors de l'entretien.

Économie d'argent

Un entretien vidéo permet de réaliser des économies, tant pour les candidats que pour les recruteurs. Les candidats n'ont pas à parcourir de longues distances et à dépenser de l'argent supplémentaire. De leur côté, les recruteurs réalisent des économies car ils n'ont pas de frais de déplacement à rembourser, pas de dispositions à prendre pour l'hébergement des candidats en déplacement, moins de retards et d'annulations, et un délai d'embauche plus court.

Pratique

Vous pouvez participer aux entretiens depuis le confort de votre Accueil ou de n'importe quel emplacement disposant d'une connexion internet stable et fiable, ce qui est très pratique.

Inconvénients

Les entretiens à distance peuvent également présenter certains inconvénients et créer des difficultés pour l'enquêteur et les personnes interrogées.

Problèmes liés à la technologie

Les problèmes de connexion, les pépins logiciels ou les dysfonctionnements matériels sont courants lors de l'utilisation de la technologie. Cependant, ces problèmes peuvent perturber votre flux et avoir un impact négatif sur votre performance.

Distractions

L'Accueil est souvent une entreprise très occupée avec de nombreuses distractions. Des facteurs tels que les membres de la famille ou les colocataires travaillant à l'Accueil, les amis et la famille en visite, les enfants ou les animaux domestiques dont il faut s'occuper, peuvent nuire à votre concentration pendant l'entretien.

Signes non verbaux limités

Lors des entretiens virtuels, il est difficile pour l'intervieweur et la personne interrogée d'évaluer les réactions et les signaux non verbaux de l'un et de l'autre. Ils peuvent donc éprouver des difficultés à adapter leurs réponses et à évaluer la situation.

Préparation à un entretien à distance

Vous voulez réussir l'entretien et créer une impression durable sur votre interlocuteur ? Nous avons ce qu'il vous faut !

Voici quelques conseils pour les entretiens virtuels qui vous aideront à vous préparer et à décrocher l'emploi de vos rêves.

Recherche sur l'entreprise

La première étape, et la plus importante, consiste à faire des recherches sur l'entreprise et sa culture. Ne vous arrêtez pas après avoir appris ce que l'entreprise fait et comment. Comprenez pourquoi l'entreprise fait ce qu'elle fait. Quelle est sa vision ? À faire ?

En outre, vérifiez les informations de base, les valeurs de la marque, les fondateurs, la culture de l'entreprise, les cycles de financement, les investisseurs, la concurrence et la structure de l'entreprise.

Cela vous aidera à vous présenter comme un candidat réellement intéressé. Vous pourrez poser des questions plus pertinentes et répondre avec une meilleure anticipation. L'examinateur sera également plus enclin à vous considérer comme un candidat fiable lorsqu'il verra la quantité de recherches que vous avez faites.

Pour obtenir ces informations, consultez le site web de l'entreprise et des sites tels que Glassdoor et Crunchbase. Vous pouvez également contacter les employés actuels ou anciens de l'entreprise pour en savoir plus sur leur culture.

Choisir le meilleur endroit

Lorsque l'on parle de première impression, votre arrière-plan virtuel compte presque autant que votre apparence. Par conséquent, faites le ménage dans l'espace que vous prévoyez d'utiliser pendant l'entretien. Choisissez un endroit simple avec un minimum de distractions, comme devant un mur vierge.

L'idée est de maintenir l'attention de l'examinateur sur vous, et non sur votre arrière-plan. Si vous ne parvenez pas à trouver un arrière-plan sans distraction, vous pouvez utiliser un arrière-plan virtuel simple et propre.

La prochaine chose à vérifier est l'éclairage. N'utilisez pas de zone rétroéclairée ou de lumière dans le dos, car elle fera de l'ombre à votre visage. Vous ne voulez pas que votre interlocuteur passe son temps à se demander de quoi vous avez l'air. Utilisez plutôt une source de lumière de face pour vous afficher clairement. Si vous disposez d'une lampe de bureau, placez-la devant.

Une fois que votre arrière-plan est prêt, utilisez l'appareil photo pour en vérifier l'aspect.

S'habiller pour impressionner

L'interviewer s'attend à ce que vous ayez l'air poli et professionnel, c'est pourquoi vous devez bien vous habiller. Si l'idée de passer un entretien en pyjama et chemise de soirée peut sembler tentante, c'est un grand non. Vous ne savez pas quand vous devrez vous lever. Et si la sonnette retentit et que vous devez ouvrir la porte ? Votre pyjama ne donnera peut-être pas la meilleure impression.

Par conséquent, portez des vêtements formels, même si les porter dans votre Accueil vous semble ridicule. Un autre avantage de s'habiller de manière formelle est que cela vous aide à vous mettre dans le bon état d'esprit.

Vous pouvez porter une chemise à boutons ou un haut avec un imprimé intéressant (mais pas trop). Un pull-over bien rangé fera également l'affaire. Si vous passez un entretien à distance pour un rôle dans la finance ou le droit, vous pouvez porter un costume.

Une fois que vous êtes prêt, vérifiez que votre tenue vous va bien à l'aide de votre appareil photo. L'idée générale est de paraître attrayant, soigné et professionnel.

Testez votre installation technique à l'avance

Comme il s'agit d'un entretien virtuel, vous devez utiliser l'internet et la technologie, ce qui signifie que vous êtes à leur entière merci. Testez donc votre installation à l'avance. Si vous utilisez un

outil de collaboration à distance

que vous n'avez jamais utilisé, utilisez-le au préalable pour en comprendre les fonctionnalités, en particulier la mise en sourdine, l'activation de la sourdine, le partage d'écran, l'activation de l'audio et de la vidéo, etc.

Envisagez de demander à un ami de se joindre à une réunion pour tester la plateforme vidéo. Vous pouvez également consulter des vidéos et des blogs en ligne s'il n'est pas possible de tester l'outil.

Une autre chose à faire est de procéder à un test de vitesse. Tapez simplement "test de vitesse internet" en ligne et vérifiez si votre connexion internet est rapide. N'oubliez pas de vérifier les vitesses de téléchargement et de chargement. Vous pouvez également avoir un autre appareil internet à portée de main en cas de problème avec votre connexion actuelle,

Ces préparatifs n'empêcheront peut-être pas les problèmes techniques de se produire, mais ils vous prépareront à les gérer calmement.

Comprendre l'étiquette virtuelle

L'étiquette des réunions virtuelles

paramètre le ton de l'entretien et prouve votre professionnalisme. Voici les techniques d'entretien vidéo que vous devez connaître :

Évitez d'utiliser des teintes audacieuses et des motifs chargés pour l'arrière-plan et les vêtements. Restez neutre

Faites attention à la distance ou à la proximité avec l'écran. Vérifiez-le lorsque vous testez l'arrière-plan et votre apparence

Regardez la webcam pendant que vous parlez. Cela vous aidera à établir un contact visuel avec votre interlocuteur et à paraître concentré. Ajoutez une note autocollante ou des yeux globuleux près de la webcam pour vous rappeler de la regarder

Hochez la tête pour montrer que vous comprenez ce que dit votre interlocuteur

Si vous utilisez une webcam externe, vérifiez l'emplacement pour trouver la meilleure position

Asseyez-vous bien droit, sans vous avachir ni vous affaisser sur votre chaise. Maintenez une posture ouverte et gardez les mains détendues

Même si vous êtes nerveux, essayez de ne pas vous agiter

Prend des notes

L'un des avantages d'un entretien vidéo est que vous pouvez prendre des notes pendant l'entretien. Toutefois, cela ne signifie pas que vous devez garder des réponses entièrement préparées devant vous.

Les réponses entièrement préparées peuvent sembler une bonne idée, mais elles peuvent donner l'impression que vous lisez au lieu de discuter. En outre, elles peuvent interrompre le flux naturel de la discussion.

Par conséquent, si vous prenez des notes, entraînez-vous à les utiliser avant l'entretien afin de vous assurer que vous pouvez les utiliser sans interrompre le flux de la discussion. Veillez à ce qu'elles soient courtes - idéalement, pas plus d'une page - et n'y faites que très peu référence.

prenez des notes pendant votre entretien sans avoir l'air distrait grâce à ClickUp Notepad_

Notez les jalons de votre travail précédent dans ClickUp Bloc-notes pour les garder à portée de main. Si le recruteur vous demande de faire part de votre travail le plus marquant, vous aurez déjà une liste préparée de projets ou de tâches à partager.

Une autre façon d'utiliser les notes pendant l'entretien est de noter les questions potentielles à poser plus tard. C'est un excellent moyen de montrer que vous êtes attentif et concentré sur les propos de votre interlocuteur.

Poser les bonnes questions

Même si vous avez fait des recherches, vous devez avoir des questions sur l'entreprise et sa culture. C'est particulièrement vrai pour les entretiens virtuels, où vous ne voyez pas physiquement les bureaux de l'entreprise, ses installations, ses équipes, etc.

Par conséquent, ne vous empêchez pas de poser les bonnes questions.

Posez des questions qui suscitent votre curiosité tout en veillant à ne pas poser de questions potentiellement controversées. Par exemple, vous pouvez poser des questions sur la vision de l'entreprise, la culture du bureau, l'équipe avec laquelle vous travaillerez, les possibilités de formation et de progression, etc., mais évitez de poser des questions sur des sujets tels que le licenciement, la séparation, etc.

Si vous ne savez pas quoi demander, utilisez les assistants de discussion de l'IA pour générer des questions pertinentes que vous pourrez poser pendant l'entretien. Gardez ces questions à portée de main et écrivez-les par ordre d'importance à l'aide d'un outil simple mais pratique comme ClickUp Notes.

Répéter

Il est naturel d'être nerveux pendant l'entretien. Mais il existe des moyens de réduire cette nervosité et de ne pas la laisser transparaître dans votre langage corporel ou sur votre visage. Essayez de répéter plusieurs fois avant l'entretien.

Voici les points sur lesquels vous devez vous concentrer :

Vérifiez votre débit de parole. Vous ne devez être ni trop lent ni trop rapide en parlant, car les deux peuvent donner l'impression que vous êtes nerveux. Vous pouvez le vérifier en vous enregistrant et en écoutant l'audio

Faites des gestes de la main pendant que vous parlez et gardez une posture ouverte. Croiser les bras est à proscrire lors d'un entretien, qu'il soit en personne ou virtuel

Veillez à ce que votre tête et le haut de vos épaules dominent l'écran pendant l'entretien

Essayez de ne pas vous regarder lorsque vous parlez

Préparez-vous aux distractions

Pour réduire les distractions provenant de votre environnement, assurez-vous d'être seul dans une pièce dont la porte est fermée pendant l'entretien. Avec les nombreux appareils électroniques qui nous entourent, il est bon de :

Désactiver les notifications

Éteindre son téléphone portable (ou le mettre en mode silencieux)

Faire à ne pas déranger

Fermer les médias sociaux et les onglets de navigateur supplémentaires

Cependant, il y a toujours un risque d'être interrompu pendant l'entretien. Par exemple, il se peut que vous soyez seul à la maison lorsqu'on sonne à la porte. En préparant votre réaction dans de tels cas, vous réduirez les risques d'énervement.

L'idée est d'être aussi professionnel que possible. Ainsi, si vous avez un animal de compagnie qui risque de faire du bruit ou de sauter en arrière-plan, vous pouvez le mentionner au début de l'entretien pour préparer votre interlocuteur.

Si quelqu'un sonne à votre porte, reconnaissez l'interruption, excusez-vous et restez calme. L'interviewer sait que vous êtes chez vous et que les interruptions soudaines, bien que regrettables, font partie de la vie.

Construire un rapport

Les entretiens ne se résument pas à des questions et des réponses ; ce sont des discussions à double sens. Vous ne disposez que d'une courte durée d'entretien pour répondre aux questions de votre interlocuteur, montrer votre personnalité et établir une connexion avec lui.

Répondez à ses questions, commentez ses réponses et ajoutez vos questions au bon moment. Laissez la discussion se dérouler le plus naturellement possible.

Faites des recherches au préalable et découvrez si vous partagez des intérêts communs avec la personne qui vous fait passer l'entretien. Consultez son profil LinkedIn ou celui de l'entreprise, ou recherchez-le sur Google.

En fin de compte, soyez ouvert, amical, authentique et visez une discussion sincère.

Conduire un entretien à distance

Si vous êtes un professionnel du recrutement et que vous vous apprêtez à mener des entretiens d'embauche virtuels, voici quelques conseils pour garantir leur réussite :

Utiliser le bon outil

La technologie est sans aucun doute l'un des aspects les plus cruciaux de la conduite d'un entretien à distance. L'utilisation de l'outil bon outil de recrutement peut faire la différence dans votre processus de recrutement.

Outre l'utilisation de plateformes vidéo telles que Zoom et Skype, vous pouvez tirer parti d'outils tels que ClickUp pour rendre votre planification, votre programmation et votre mise en œuvre beaucoup plus fluides et mieux organisées.

personnalisez et rationalisez votre recrutement avec ClickUp_

ClickUp est une solution de recrutement et de gestion des ressources humaines d'onboarding qui offre de nombreuses fonctionnalités pour rendre votre processus d'embauche plus efficace, plus productif et plus amusant.

connectez vos applications favorites à ClickUp grâce à plus de 1 000 intégrations

Grâce aux plus de 1 000 intégrations de ClickUp, vous pouvez intégrer toutes les applications dont vous avez besoin pour mener des entretiens à distance en toute fluidité. Vous pouvez intégrer Zoom, Slack, Google Sheets, Skype et bien plus encore.

15 meilleurs logiciels RH

De l'enregistrement des entretiens à la prise de notes rapides en passant par la rationalisation du processus de recrutement,

ClickUp pour les ressources humaines

vous permet de faire tout cela et bien plus encore.

Explorons-le.

ClickUp Clip

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Clip-by-ClickUp-.gif Partagez des enregistrements d'écran pour transmettre votre message avec précision sans avoir besoin d'une chaîne d'e-mails ou d'une réunion en personne avec Clip by ClickUp /$$img/

enregistrez des interviews avec ClickUp Clip_

Enregistrez vos interviews, partagez-les avec n'importe qui et envoyez des messages rapides en même temps que l'enregistrement grâce à

ClickUp Clip

. ClickUp vous permet également de créer une tâche à partir de l'enregistrement et d'y affecter des membres de l'équipe afin d'obtenir rapidement leur avis sur les performances des candidats.

ClickUp Brain

poser des questions et résumer des entretiens avec ClickUp Brain_

Utiliser

[ClickUp Brain](https://clickup.com/ai _LES QUESTIONS ET LES RÉSUMÉS D'INTERVIEWS AVEC CLICKUP AI)

pour trouver les bons mots pour décrire les positions, générer des questions potentielles à poser à vos candidats et même résumer les entretiens.

Les meilleurs outils d'IA pour le recrutement

ClickUp Bloc-notes

capturez des notes d'entretien avec ClickUp Notepad_

Prendre des notes est incroyablement crucial pendant les entretiens. Elle donne confiance à vos candidats et sert de référence pour les noter. Avec

ClickUp Bloc-notes

avec ClickUp Notepad, vous pouvez rapidement prendre des notes et les mettre en forme, les convertir en tâches traçables et y accéder de n'importe où.

Modèles d'entretien

[Télécharger ce modèle](https://app.clickup.com/signup ?template=1737m-78576&_gl=1*1jz7uy*_gcl_aw*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2T2tHUpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1)

ClickUp offre de nombreuses

modèles d'entretien

pour normaliser votre processus d'entretien et veiller à ce que tous les candidats soient traités sur un pied d'égalité. Vous pouvez utiliser

Le modèle de processus d'entretien de ClickUp

pour poser les bonnes questions dans la bonne commande, structurer votre processus, évaluer rapidement les candidats et collaborer avec les parties prenantes et les membres de l'équipe.

Partagez les détails de l'entretien

Partager tous les détails nécessaires avec les candidats est crucial lors d'un entretien à distance. Veillez à ce que tous les candidats reçoivent les mêmes informations. Voici la liste des détails que vous devez partager :

L'heure et la durée de l'entretien

Les noms et coordonnées des personnes chargées de l'entretien, ainsi que les liens vers leurs profils

La plateforme que vous utiliserez, ainsi qu'un guide d'utilisation

Tout document supplémentaire que les candidats doivent préparer

Partager un nombre de sauvegarde afin que le candidat puisse vous joindre en cas de pépins technologiques

Vous pouvez également mentionner le code vestimentaire et les informations relatives à l'utilisation de l'audio et de la vidéo.

Pour vous démarquer et montrer que vous êtes attentif, il est préférable d'inclure des conseils pour les entretiens virtuels, comme le dépannage ou la modification de vos antécédents. N'oubliez pas qu'un entretien est un processus à double sens. Ainsi, pendant que vous évaluez le candidat, le candidat vous évalue également.

Minimiser les distractions et les interruptions

Il est essentiel de minimiser les distractions et de mener l'entretien en douceur, que ce soit au bureau ou à l'Accueil. Voici ce que vous pouvez faire pour minimiser les interruptions :

Fermez la porte à clé et informez les autres (famille, amis ou collègues) de ne pas vous déranger

Trouvez un espace calme et propre. Si vous utilisez un fond d'écran chargé, le candidat risque d'être facilement distrait

Utilisez la fonction "ne pas déranger" sur les téléphones et les ordinateurs, ou désactivez les notifications

Habillez-vous de manière professionnelle, même si vous travaillez à l'Accueil

Enlevez tous les objets distrayants de votre bureau

Maintenez l'éclairage en face de vous pour que le candidat puisse vous voir clairement

Valoriser le comportement professionnel

Il est essentiel de montrer aux candidats qu'un entretien vidéo est tout aussi professionnel qu'un entretien en personne. Donnez la priorité à une communication claire et opportune tout au long du parcours de recrutement. Fixez des paramètres clairs avec les candidats concernant les horaires, les paramètres et la logistique des entretiens.

En plus de minimiser les distractions, respectez le temps et la confidentialité des candidats. Évitez les changements ou les annulations de dernière minute. Si vous enregistrez l'entretien, informez-en le candidat à l'avance.

Enfin, abordez chaque interaction avec empathie, respect et intégrité. Soyez courtois et professionnel tout en partageant des commentaires constructifs avec les candidats.

Exploiter la narration

Lors des entretiens à distance, il est difficile pour les candidats de comprendre la culture de votre entreprise et de rencontrer l'équipe. C'est pourquoi vous devez la leur présenter. Commencez par présenter brièvement votre entreprise, notamment ses valeurs, sa culture et ses antécédents. Vous pouvez utiliser une forme de narration pour partager des histoires mettant en valeur votre culture et vos valeurs.

Pendant l'entretien, vous pouvez également utiliser la narration pour établir une connexion avec les candidats. Invitez-les à partager des histoires sur leurs expériences, leurs défis et leurs réalisations. Encouragez-les à donner des exemples précis démontrant leurs compétences en matière de communication, leur capacité à résoudre des problèmes et leur adéquation à la culture de l'entreprise.

collaborez avec des candidats potentiels en utilisant le tableau blanc ClickUp_

Vous pouvez également utiliser des fonctionnalités interactives, comme les documents collaboratifs et les tableaux blancs virtuels, pour encourager les candidats à participer activement, à créer un visuel de leur expérience ou à expliquer leur approche de la résolution de problèmes.

Préparer les problèmes techniques

Testez votre installation technique avant l'entretien afin de minimiser les problèmes techniques. Si vous utilisez le logiciel pour la première fois, envisagez de faire un essai et de vous familiariser avec les fonctionnalités.

Si vous travaillez à l'Accueil, assurez-vous que votre connexion internet est stable et que la puissance du signal est suffisante. Vous pouvez utiliser un test de vitesse en ligne pour vérifier votre vitesse internet.

Enfin, préparez un forfait B. Assurez-vous d'avoir le nombre et l'e-mail du candidat en cas d'interruption. Vous pouvez immédiatement entrer en connexion avec lui par vidéo discussion ou reprogrammer l'entretien dès que possible.

Drivez la réussite de votre recrutement avec ClickUp

Les entretiens virtuels continueront à façonner le monde du recrutement, offrant des opportunités et des défis aux recruteurs et aux candidats. Grâce aux conseils sur les entretiens à distance présentés dans cet article, vous pouvez adopter une approche proactive et vous assurer que tous vos entretiens se déroulent sans accroc.

L'utilisation d'un outil comme ClickUp pour tous vos besoins en matière de recrutement peut vous aider à naviguer dans les complexités des entretiens à distance avec confiance et compétence. Pourquoi ne pas essayer vous-même ?

S'inscrire gratuitement

et essayez ses fonctionnalités dès aujourd'hui !

Frequently Asked Questions (FAQs)

Une préparation minutieuse, des tests technologiques préalables, une tenue vestimentaire professionnelle, la création d'un environnement calme et sans distraction, le maintien du contact visuel et la pratique de l'écoute active peuvent vous aider à réussir un entretien vidéo.

À faire un entretien à distance?

Voici quelques conseils pour mener un entretien à distance :