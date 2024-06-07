Comment s'enregistrer en vidéo lors d'une présentation PowerPoint ?

Les présentations PowerPoint sont un moyen efficace de communiquer avec les membres de votre équipe à distance, de présenter des investisseurs ou des clients, et de partager du matériel pédagogique avec des employés ou des étudiants.

Cependant, une présentation PowerPoint peut être ennuyeuse, même après l'ajout d'animations ou d'images.

Une façon de les rendre plus attrayantes et personnalisées est d'y ajouter des vidéos. Vous pouvez également démontrer des processus et mieux expliquer des concepts complexes grâce à des présentations vidéo.

Il est donc temps d'abandonner les présentations statiques traditionnelles, les présentations de projet ou les équipes commerciales et de créer des présentations vidéo interactives avec PowerPoint ou d'autres logiciels d'enregistrement vidéo.

Ce blog vous guidera à travers les étapes à suivre pour vous enregistrer lors d'une présentation PowerPoint.

Avant de commencer le processus d'enregistrement, assurez-vous que votre présentation est soignée et prête à être utilisée. Résolvez les erreurs, les problèmes de mise en forme ou les éléments mal placés.

Voyons maintenant comment vous enregistrer en vidéo dans une présentation PowerPoint.

1. Ouvrir PowerPoint

Lancez l'application PowerPoint et ouvrez la présentation que vous souhaitez enregistrer.

**2. Accédez à l'onglet "Enregistrement"

Cliquez sur l'onglet "Enregistrer" dans le ruban en haut de l'écran pour enregistrer une présentation PowerPoint.

3. Sélectionner le menu déroulant "Enregistrement "

Dans l'onglet "Enregistrement", cliquez sur la flèche du menu déroulant.

4. Choisir les options d'enregistrement:

Les deux options suivantes s'affichent :

Démarrer l'enregistrement depuis le début: Choisissez cette option pour enregistrer une présentation depuis le début

Choisissez cette option pour enregistrer une présentation depuis le début Démarrer l'enregistrement à partir de la diapositive en cours: Sélectionnez cette option pour enregistrer la diapositive en cours

Cliquez sur l'option qui vous convient et accédez à la section d'enregistrement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/powepoint\_recording\_options.png Options d'enregistrement de PowePoint /$$$img/

5. Enregistrer votre présentation

Après avoir sélectionné l'option de votre choix, PowerPoint vous dirigera vers la section d'enregistrement.

Accédez aux boutons situés dans le coin inférieur droit de votre écran pour activer la caméra et le microphone et ajouter des narrations vidéo.

Une fois que vous êtes prêt, commencez l'enregistrement. Sélectionnez le bouton "Enregistrer" pour lancer un compte à rebours de trois secondes, après quoi l'enregistrement de l'écran commencera.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/powerpoint\_recording\_button-1400x107.png Bouton d'enregistrement PowerPoint /$$$img/

Parlez clairement et avec assurance en parcourant vos diapositives PowerPoint. Vous pouvez également utiliser le laser à l'écran, les stylos de couleur ou les surligneurs dans la barre des tâches située sous les diapositives pour expliquer visuellement les idées pendant la présentation.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/powerpoint\_onscreen\_laser.png Laser à l'écran de PowerPoint /$$$img/

Naviguez dans les diapositives suivantes ou précédentes en cliquant sur les flèches apparaissant sur le côté de la diapositive.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/powerpoint\_slide\_arrows.png Flèches des diapositives PowerPoint /$$img/

6. Pause ou arrêt de l'enregistrement

Si vous avez besoin de faire une pause, mettez l'enregistrement vidéo en pause en cliquant simplement sur le bouton "Pause" dans la barre d'outils d'enregistrement. Pour arrêter complètement l'enregistrement de la présentation, cliquez sur "Stop".

7. Revoir votre enregistrement

Après l'enregistrement, passez en revue votre présentation vidéo pour vous assurer que tout se déroule comme prévu. Vous devez également réécouter votre vidéo pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs ou de problèmes en utilisant le bouton "Rejouer".

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/powerpoint\_replay-1400x102.png Relecture PowerPoint /$$$img/

8. Sauvegarder votre présentation

Lorsque vous êtes satisfait de l'enregistrement de votre présentation, sauvegardez-la pour conserver vos modifications. Cliquez sur le bouton "Exporter la vidéo" pour exporter la présentation.

Utilisation des minutages et des narrations des diaporamas

Examinons maintenant les fonctionnalités clés de Microsoft PowerPoint : les minutages et les narrations.

Chronométrage du diaporama : Définissez des paramètres spécifiques pour chaque diapositive lors des répétitions. Les diapositives avanceront automatiquement à l'heure définie, garantissant ainsi la fluidité de votre présentation. Lors de l'enregistrement, les diapositives Microsoft PowerPoint enregistrent automatiquement ces temps, ce qui facilite la synchronisation de votre narration avec vos diapositives. Le minutage du diaporama est un minutage personnel qui vous permet d'expliquer chaque diapositive.

Définissez des paramètres spécifiques pour chaque diapositive lors des répétitions. Les diapositives avanceront automatiquement à l'heure définie, garantissant ainsi la fluidité de votre présentation. Lors de l'enregistrement, les diapositives Microsoft PowerPoint enregistrent automatiquement ces temps, ce qui facilite la synchronisation de votre narration avec vos diapositives. Le minutage du diaporama est un minutage personnel qui vous permet d'expliquer chaque diapositive. Narrations: L'ajout de narrations à votre présentation peut améliorer l'engagement et la compréhension de votre public. Vous pouvez enregistrer la présentation avec votre voix, en fournissant un contexte, des explications et des points de vue qui complètent vos diapositives. Les narrations sont un moyen plus attrayant de fournir des informations à votre public plutôt que de lui faire lire fadement toutes les diapositives PowerPoint.

Utiliser les fonctionnalités avancées

Avec PowerPoint, vous pouvez facilement intégrer des ressources multimédias dans votre présentation pour rendre votre contenu plus intéressant et plus percutant. Par exemple, vous pouvez intégrer une vidéo YouTube dans la présentation et la lire en direct pendant l'enregistrement.

Voyons les fonctionnalités avancées d'enregistrement de présentation - écrire, dessiner et annoter pendant la présentation

Outils d'encrage: Écrivez ou dessinez directement sur vos diapositives pendant une présentation en accédant aux outils d'encrage dans l'onglet "Dessin" du ruban Stylo et surligneur: Choisissez parmi différentes couleurs et épaisseurs de stylo pour mettre en valeur les points critiques ou souligner les informations importantes Gomme: Corrigez les erreurs ou supprimez les annotations rapidement avec l'outil "Gomme" Pointeur laser: Utilisez la fonctionnalité de pointeur laser pour attirer l'attention sur des zones particulières de votre diapositive, afin d'attirer l'attention de votre public et d'améliorer la clarté

Naviguer vers la diapositive: Sélectionnez la diapositive dans laquelle vous souhaitez insérer la vidéo ou la ressource multimédia Onglet Insérer: En haut de l'écran, cliquez sur l'option "Insérer" dans le ruban. Vidéo ou audio: En fonction de vos ressources multimédias, choisissez "Vidéo" ou "Audio" dans la barre d'outils Insertion d'une vidéo YouTube: Sélectionnez "Vidéo en ligne"

Une boîte de dialogue s'ouvre, vous invitant à saisir l'URL de la vidéo YouTube que vous souhaitez insérer

Collez l'URL de la vidéo YouTube et cliquez sur "Insérer"

PowerPoint intègre la vidéo dans votre diapositive Insérer d'autres ressources multimédias: Si vous disposez d'une vidéo ou d'un fichier audio enregistré sur votre ordinateur, choisissez "Vidéo" ou "Audio", puis sélectionnez respectivement "Vidéo sur mon PC" ou "Audio sur mon PC".

Naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier, sélectionnez la vidéo ou le fichier audio et cliquez sur "Insérer Régler les paramètres multimédias: Après l'insertion, vous pouvez redimensionner et repositionner la ressource multimédia sur votre diapositive. Dans l'onglet " Lecture ", vous pouvez personnaliser les options de lecture de la vidéo ou de l'audio pendant votre présentation

Conseils pour une utilisation efficace des fonctionnalités avancées :

Pour utiliser efficacement les fonctionnalités avancées dans votre présentation PowerPoint, n'oubliez pas de :

Pratiquer: Familiarisez-vous avec les fonctionnalités avancées avant la présentation afin d'en assurer une exécution fluide

Familiarisez-vous avec les fonctionnalités avancées avant la présentation afin d'en assurer une exécution fluide Utiliser avec parcimonie: Éviter d'abuser des fonctionnalités avancées, car elles risquent de détourner l'attention de votre message

Éviter d'abuser des fonctionnalités avancées, car elles risquent de détourner l'attention de votre message **Testez la compatibilité : testez les ressources multimédias pour vous assurer qu'elles sont lues sans problème sur l'ordinateur de présentation avant de faire la présentation

Bonus: Outils d'IA pour les présentations !

Conseils pour une présentation PowerPoint réussie

La création d'une présentation PowerPoint réussie nécessite une planification, une préparation et une exécution minutieuses. Voici quelques conseils pour que vos diapositives PowerPoint captivent votre public et transmettent efficacement votre message :

Préparer vos diapositives et vos sujets de discussion :

Rester simple: Évitez d'encombrer les diapositives en gardant un minimum de texte. Utilisez des puces et des éléments visuels concis pour transmettre efficacement les idées clés

Évitez d'encombrer les diapositives en gardant un minimum de texte. Utilisez des puces et des éléments visuels concis pour transmettre efficacement les idées clés **Maintenez un thème de couleur uniforme en utilisant des polices, des couleurs et des dispositions de diapositives cohérentes

Concentrez-vous sur les points clés: Utilisez les diapositives comme aides visuelles pour mettre en évidence les points principaux et renforcer votre message. Les diapositives doivent compléter votre présentation orale et non l'éclipser.

Astuce: Utiliser les diapositives

Pro tip: Utilisez l'outil de présentation des diapositives pour présenter vos idées et vos projetsmodèle de présentation ClickUp_

ce modèle vous permet de créer des présentations PowerPoint efficaces en peu de temps. Il vous aide à concevoir le plan de la présentation pour organiser et mettre en forme rapidement les diapositives. En cours, les tâches, statuts et affichages personnalisés vous permettent de visualiser la présentation et de suivre la progression de chaque diapositive

Organisez facilement les sections de la présentation avec le modèle de présentation de ClickUp

Importance de la répétition

**Répétez votre présentation plusieurs fois pour vous familiariser avec le contenu et le flux. Gardez des notes à portée de main pour la présentation et référez-vous à elles pour maintenir un flux correct

Chronométrez-vous: Chronométrez votre répétition pour vous assurer que votre présentation respecte le temps imparti. Ajustez votre rythme si nécessaire pour éviter de vous précipiter ou de faire traîner certaines sections

Chronométrez votre répétition pour vous assurer que votre présentation respecte le temps imparti. Ajustez votre rythme si nécessaire pour éviter de vous précipiter ou de faire traîner certaines sections Anticipez les questions: Anticipez les questions potentielles de votre public et ajoutez une courte FAQ ou un résumé vers la fin pour une récapitulation rapide des détails essentiels

Rendre le contenu attrayant et efficace

Racontez une histoire: Structurez votre présentation comme un récit, avec un début, un milieu et une fin clairs. Faites participer votre public en incluant des exemples et des études de cas dans votre présentation

Structurez votre présentation comme un récit, avec un début, un milieu et une fin clairs. Faites participer votre public en incluant des exemples et des études de cas dans votre présentation Utilisez les éléments visuels à bon escient: Incorporez des infographies pertinentes telles que des diagrammes, des graphiques, des images et des vidéos pour améliorer la compréhension et la mémorisation. Divisez les diapositives contenant beaucoup de texte en différentes sections pour expliquer des informations complexes

Incorporez des infographies pertinentes telles que des diagrammes, des graphiques, des images et des vidéos pour améliorer la compréhension et la mémorisation. Divisez les diapositives contenant beaucoup de texte en différentes sections pour expliquer des informations complexes Injectez de l'énergie: Maintenez un discours vivant et enthousiaste tout au long de votre présentation. Utilisez des gestes formels de la main pour maintenir l'attention de votre public

Maintenez un discours vivant et enthousiaste tout au long de votre présentation. Utilisez des gestes formels de la main pour maintenir l'attention de votre public Connaissez votre public: Tenez compte du niveau de connaissance et des intérêts de votre public pour adapter votre contenu et votre style de présentation

Ces conseils vous aideront à créer et à présenter une présentation PowerPoint informative, bien structurée, attrayante et percutante. N'oubliez pas de rester confiant, de vous adapter et de répondre aux besoins de votre public tout au long de la présentation.

Limites de l'enregistrement de présentations PowerPoint dans PowerPoint

L'enregistrement d'une présentation PowerPoint est pratique et simple. Cependant, il existe certaines limites dont vous devez être conscient :

Capacités de modification limitées: PowerPoint ne fait pas l'objet d'une assistance à la modification avancée. Vous devrez donc réenregistrer la présentation si vous souhaitez y apporter de nombreuses modifications

PowerPoint ne fait pas l'objet d'une assistance à la modification avancée. Vous devrez donc réenregistrer la présentation si vous souhaitez y apporter de nombreuses modifications Incapacité d'incorporer des fonctionnalités multimédias avancées: PowerPoint assiste l'insertion multimédia de base, comme les vidéos et les fichiers audio. Cependant, il est difficile d'ajouter des fonctionnalités multimédias avancées lors de l'enregistrement

PowerPoint assiste l'insertion multimédia de base, comme les vidéos et les fichiers audio. Cependant, il est difficile d'ajouter des fonctionnalités multimédias avancées lors de l'enregistrement Problèmes de taille de fichier et de compatibilité: Les présentations PowerPoint ont des tailles de fichier importantes, surtout si elles contiennent des éléments multimédias intégrés. Le partage de la présentation par e-mail ou sur d'autres plateformes est difficile en raison des limites de taille des fichiers. Vous pouvez également rencontrer des problèmes de compatibilité lors du partage des présentations enregistrées avec d'autres personnes possédant des versions différentes de PowerPoint ou d'autres logiciels de présentation

Les présentations PowerPoint ont des tailles de fichier importantes, surtout si elles contiennent des éléments multimédias intégrés. Le partage de la présentation par e-mail ou sur d'autres plateformes est difficile en raison des limites de taille des fichiers. Vous pouvez également rencontrer des problèmes de compatibilité lors du partage des présentations enregistrées avec d'autres personnes possédant des versions différentes de PowerPoint ou d'autres logiciels de présentation Options de personnalisation limitées: PowerPoint offre un contrôle limité sur la résolution vidéo, la qualité audio et les paramètres de lecture. Cela limite la possibilité d'adapter l'enregistrement aux préférences spécifiques du public ou aux exigences techniques

PowerPoint offre un contrôle limité sur la résolution vidéo, la qualité audio et les paramètres de lecture. Cela limite la possibilité d'adapter l'enregistrement aux préférences spécifiques du public ou aux exigences techniques Interactivité limitée: Les présentations PowerPoint offrent des éléments interactifs limités, ce qui réduit l'efficacité de la présentation, en particulier à des fins de formation ou d'éducation

Créer des présentations sur PowerPoint, puis les enregistrer, les modifier et les partager prend beaucoup de temps.

Au lieu de cela, vous pouvez utiliser des outils d'enregistrement vidéo et d'écran rapides sur des plateformes telles que ClickUp pour une communication efficace. ClickUp est un outil polyvalent qui permet une gestion de projet, une collaboration et une documentation transparentes. Avec ClickUp Clips avec ClickUp Clips, vous pouvez instantanément enregistrer et envoyer un enregistrement d'écran pour donner un retour d'information, partager des idées ou collaborer avec votre équipe. Vous pouvez également convertir les Clips en tâches.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-31.jpeg ClickUp Clips /$$img/

communiquer efficacement des idées et des commentaires avec ClickUp Clips_

Aller à ClickUp Brain pour transcrire vos Clips et trouver des informations à partir d'eux.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-360-1400x836.png ClickUp Brain /$$img/

utilisez ClickUp Brain pour transcrire vos Clips automatiquement_

Enregistrer des présentations dans ClickUp

Voici comment vous pouvez enregistrer des présentations sur ClickUp :

Accédez à n'importe quelle tâche que vous souhaitez enregistrer

Dirigez-vous vers le commentaire pour lequel vous voulez enregistrer la vidéo et cliquez sur l'icône vidéo

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/record\_presentations\_on\_ClickUp.png enregistrer des présentations sur ClickUp /$$img/

Choisissez votre micro parmi les options proposées pour enregistrer l'audio

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/record\_audio\_clickup.png Choisissez votre micro parmi les options proposées pour l'enregistrement audio /$$img/

Sélectionnez l'onglet de la présentation que vous souhaitez enregistrer et commencez à présenter

Terminé, votre clip est automatiquement ajouté au commentaire afin que vous puissiez l'envoyer à l'équipe en une seule fois.

Vous pouvez télécharger le fichier vidéo pour une utilisation ultérieure

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/download\_the\_recorded\_video.png télécharger la vidéo enregistrée /$$img/

Enregistrer des clips n'importe où sur ClickUp

Vous pouvez également enregistrer des Clips n'importe où sur ClickUp en suivant les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur l'outil d'action globale de l'enregistrement vidéo sur votre page ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/clickup\_global\_action\_tool\_of\_video\_recording.png Outil d'action globale ClickUp d'enregistrement vidéo /$$img/

2. Une fois que vous avez enregistré une vidéo, vous pouvez facilement y accéder dans votre Hub Clips

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/clickup\_clips\_hub.png ClickUp Hub Clips /$$img/

Avantages de l'enregistrement dans ClickUp

Communication transparente: Rationalisez la collaboration et partagez un retour d'information rapide avec votre équipe

Rationalisez la collaboration et partagez un retour d'information rapide avec votre équipe Efficacité et productivité: Éliminez le besoin d'un enregistrement externe procès-verbaux de réunion et éliminez les fils de commentaires interminables

Éliminez le besoin d'un enregistrement externe procès-verbaux de réunion et éliminez les fils de commentaires interminables Transcription alimentée par l'IA : Envoi de vidéos transcrites automatiquement à l'aide de ClickUp Brain pour fournir un contexte clair aux spectateurs et permettre une recherche rapide

Améliorez votre communication interactive avec ClickUp

Laissez tomber les méthodes traditionnelles et ennuyeuses de présentation de vos idées et assurez une communication interactive avec des outils modernes tels que ClickUp. Il élimine également le besoin de plusieurs logiciels pour créer, présenter, enregistrer ou prendre des minutes de réunion. Inscrivez-vous gratuitement sur CickUp pour obtenir une application tout-en-un pour tous vos besoins de présentation.