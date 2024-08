10 meilleurs outils d'IA pour les présentations en 2024

Les présentations sont un moyen efficace de partager des informations, mais l'élaboration d'un jeu de diapositives prend souvent beaucoup de temps.

L'intelligence artificielle (IA) est en train de révolutionner la manière dont les gens élaborent des présentations professionnelles et attrayantes, vous permettant de créer des présentations soignées en quelques secondes. Avec l'IA, dites adieu aux déplacements fastidieux d'éléments sur une diapositive et dites bonjour à la possibilité de retrouver du temps dans votre emploi du temps pour travailler sur ce qui compte le plus.

Prêt à exploiter ce superpouvoir de présentation ? En savoir plus sur Outils de présentation de l'IA les outils de présentation de l'IA, ce qu'il faut rechercher et quelques-uns des meilleurs outils de présentation de l'IA disponibles en 2024.

Quels sont les outils d'IA pour les présentations ?

Divers logiciels et plateformes utilisent l'IA pour aider les utilisateurs à créer, améliorer et diffuser des diapositives visuellement attrayantes. Ces outils peuvent contribuer à tous les aspects du processus de création d'une présentation, de la création initiale à l'optimisation de l'engagement.

En fonction de l'outil d'IA spécifique, il peut vous aider à accomplir des tâches telles que :

Concevoir des présentations époustouflantes: L'IA peut comprendre et suivre les règles d'une bonne conception, ce qui lui permet de créer des diapositives de qualité professionnelle qui sont visuellement attrayantes et pertinentes pour votre contenu

Créer du contenu: Dites à l'IA de vous aider à créer du contenuOutil d'écriture de l'IA ce que vous voulez écrire, et il générera du contenu pour chaque diapositive et créera même les notes de votre discours

La plateforme peut créer des visualisations faciles à lire de vos informations, prêtes à être ajoutées à votre jeu de diapositives

Les outils de présentation à base d'IA vous aident à produire plus rapidement des contenus attrayants et à communiquer plus efficacement avec votre public. Mais comme il existe aujourd'hui un grand nombre d'outils de présentation par l'IA, il est préférable de travailler avec plusieurs options et de déterminer celle qui convient le mieux à votre flux de travail et à votre style.

Ce qu'il faut rechercher dans les outils d'IA pour les présentations

Lorsque vous recherchez un outil d'IA pour les présentations, vous devez trouver un outil intuitif et doté d'une interface conviviale. Vous ne voulez pas passer des heures à apprendre à utiliser un nouveau logiciel, et vous ne devriez pas avoir besoin d'une expertise technique approfondie pour utiliser ces outils.

Vous devez également vous assurer que l'outil d'IA que vous choisissez s'intègre bien au reste de votre pile technologique. Une présentation époustouflante ne sert à rien si vous ne pouvez pas la faire fonctionner avec votre logiciel préféré, tel que Google Slides ou Microsoft PowerPoint.

Vous devez également rechercher des outils dotés d'une intelligence artificielle qui offrent les fonctionnalités dont vous avez besoin. Par exemple, vous aimez peut-être concevoir des diapositives, mais vous n'êtes pas très doué pour rédiger des textes attrayants. Dans ce cas, recherchez des outils qui se concentrent sur la génération de contenu avec des éléments interactifs afin que vous puissiez mettre à profit vos compétences en matière de conception.

Vous pouvez également opter pour un générateur de présentation à base d'IA qui s'occupe de tout, de la conception des graphiques à la rédaction du texte. Il s'agit souvent d'outils payants, mais vous pouvez utiliser des essais gratuits pour déterminer les meilleures options pour la création de présentations.

10 meilleurs outils de présentation AI 2024

1. Beautiful.ai

Via Beautiful.ai Beautiful.ai est un outil de présentation innovant qui vise à révolutionner la manière dont vous créez des présentations attrayantes. Grâce à son interface intuitive, la plateforme fait des recommandations intelligentes en matière de design et rationalise le processus de création. Vous vous concentrez sur votre contenu tandis que Beautiful.ai gère l'esthétique. Des modèles personnalisables, des graphiques intelligents pour la visualisation des données et des analyses pour suivre les diapositives qui suscitent le plus d'intérêt de la part de votre public sont disponibles.

Les meilleures caractéristiques de Beautiful.ai

Des analyses perspicaces vous donnent des informations sur les diapositives de votre présentation qui ont le plus d'impact dans un cadre professionnel ou académique

Le partage sécurisé permet de protéger les informations sensibles tout en facilitant l'accès à l'informationprincipales parties prenantes* L'intégration transparente vous permet de concevoir des diapositives dans Beautiful.ai et de les éditer dans PowerPoint

Limites de Beautiful.ai

Bien que les modèles offrent de beaux designs, certains utilisateurs se plaignent du manque d'options par rapport à d'autres plateformes. Certains utilisateurs souhaitent avoir plus de contrôle sur leur design final que ne le permet la plateforme

Prix de Beautiful.ai

Pro pour les particuliers : 12 $/mois

Team pour la collaboration en équipe : 40$/mois

Enterprise pour une sécurité et un support avancés : Contacter le service commercial pour un plan personnalisé

Beautiful.ai ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (160+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (70+ avis)

2. AI Presentation Maker de Simplified

Via Simplified's AI Presentation Maker (en anglais) Simplified's AI Presentation Maker promet de vous aider à faire des présentations de marque sans effort. La plateforme gère les images et les la création de contenu pour n'importe quel sujet, et vous pouvez personnaliser les résultats en fonction de vos besoins. Il vous suffit d'indiquer à l'IA le sujet que vous souhaitez présenter et elle génère la présentation en quelques secondes.

Les meilleures caractéristiques de Simplified

Une gamme de modèles préconçus et une vaste bibliothèque visuelle, même pour les utilisateurs de l'offre gratuite

Intégration avec toutes vos plateformes préférées, y compris Google Drive et Shopify

Collaboration facile en temps réel sur les présentations

Limites simplifiées

Le logiciel peut rapidement devenir onéreux, surtout si on le compare à des services similaires. Il peut être trop coûteux pour les petites organisations

Tarification simplifiée

Design Free : 0 $ pour un poste

Design Pro : 6 $/mois pour un poste

Design Business : 10 $/mois pour cinq postes

Entreprise : Contacter pour les tarifs

G2 : 4.6/5 (1800+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (160+ avis)

3. Glissement de terrain

Via Slidebean (en anglais) Slidebean est un logiciel de présentation IA qui aide les fondateurs et les startups à créer leurs pitchs. Il permet de simplifier le processus de présentation et de s'assurer que vous avez la bonne présentation pour le bon stade de développement de l'entreprise. Que vous ayez besoin d'un pitch deck initial, d'une présentation marketing ou d'une présentation commerciale, Slidebean a des solutions pour répondre à vos besoins et vous aider à obtenir un oui.

Les meilleures caractéristiques de Slidebean

Le partage en ligne assure la sécurité de votre présentation (et de vos idées !) tout en mettant les bonnes informations à la disposition des bons investisseurs

L'analyse permet de suivre l'activité de chaque diapositive de votre présentation afin que vous sachiez qui l'a consultée, combien de fois et quand

Des options de collaboration simples vous permettent d'impliquer toute l'équipe dans l'action

Limites de Slidebean

L'interface utilisateur peut être compliquée, et certains utilisateurs peuvent trouver que l'édition des fichiersGraphiques générés par l'IA et des images

Prix de Slidebean

Tout accès : 199 $/an

Accélération : 499 $/an

G2 : 4.5/5 (20+ commentaires)

Capterra : 4.2/5 (50+ avis)

4. Designs.ai

Via Designs.ai Designs.ai propose une suite complète d'outils de création alimentés par l'IA. La plateforme propose une assistance à la rédaction par l'IA, un créateur de logos, un créateur de présentations vidéo et des voix off en son naturel par l'IA.

Ceux qui recherchent de l'aide pour concevoir des présentations apprécieront le Designmaker de la plateforme, qui crée du contenu visuel pour vous en quelques secondes. Choisissez parmi une vaste bibliothèque de modèles de présentation, puis donnez votre contenu à la plateforme et laissez-la s'occuper du reste.

Les meilleures caractéristiques de Designs.ai

L'immense bibliothèque de modèles et d'éléments de conception vous permet de personnaliser vos présentations AI en fonction de vos besoins

La fonction de redimensionnement en un clic vous permet d'optimiser votre présentation pour Instagram, les mobiles, les écrans de projecteur et d'autres appareils

L'éditeur de design intuitif signifie que vous n'avez pas besoin d'être un maître du graphisme pour créer un magnifique deck

Limites de Designs.ai

L'exportation des fichiers peut être lente et fastidieuse

Prix de Designs.ai

Basic : 19$/mois

Entreprise : Appeler pour un devis personnalisé

G2 : 4.3/5 (6+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (2+ avis)

5. Emplacement

Via Emplacement Pitch vous aide à créer des présentations élégantes en quelques secondes. Choisissez votre modèle et ajoutez votre contenu ; vous aurez bientôt une belle présentation prête à être partagée. La plateforme vous permet de partager un lien, de présenter votre présentation en direct ou même de l'intégrer sur le web afin que vous puissiez diriger les spectateurs vers elle à tout moment. Elle dispose de solides capacités d'intégration et se connecte à des outils technologiques favoris tels que Slack, Vimeo et YouTube.

Pitch meilleures fonctionnalités

D'excellentes capacités d'intégration permettent d'ajouter facilement du contenu à votre présentation et de le partager avec d'autres personnes

Les analyses vous permettent de suivre ce qui fonctionne dans votre présentation et de voir ce que vous devez améliorer

D'excellents outils de présentation facilitent le partage, l'enregistrement et la présentation de votre présentation

Limites du pitch

Si les diapositives générées par l'IA sont esthétiquement agréables, les fonctions d'édition des diapositives peuvent être maladroites

Prix du pitch

Débutant : 0 $, gratuit pour toujours

Pro : 8 $ par membre et par mois

Entreprise : Contact pour un devis personnalisé

Pitch ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (40+ commentaires)

Capterra : 4.9/5 (30+ commentaires)

6. Presentations.ai

Via Présentations.ai Presentations.ai a pour objectif de vous aider à réduire le temps de création des présentations tout en améliorant la qualité globale de leur conception. La plateforme utilise la technologie de l'IA pour faciliter la création et offre de nombreuses options de conception personnalisées. Vous pouvez ensuite partager, suivre et analyser vos présentations pour voir comment elles se comportent avec votre public.

Meilleures caractéristiques de Presentations.ai

Créez des présentations en quelques secondes à partir d'une simple invite

Obtenez l'aspect final parfait grâce à divers outils de présentation et options de personnalisation

Grandes options d'image de marque pour que vous ayez une apparence cohérente et soignée pour tout ce que vous créez

Limitations de Presentations.ai

La plateforme est fortement axée sur les pitch decks et les présentations marketing, de sorte que les modèles peuvent être frustrants pour les utilisateurs qui cherchent à créer des présentations éducatives ou informatives. Certains modèles et diapositives se trouvent derrière un mur payant, ce qui limite les options pour les utilisateurs gratuits

Prix de Presentations.ai

Débutant : 0$ (prix bêta)

Pro : 396 $ (prix bêta)

Entreprise : Contacter pour un devis personnalisé

Pas disponible

7. Gamma

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Gamma Gamma utilise le traitement du langage naturel pour aider les utilisateurs à créer des dossiers dynamiques. Commencez à rédiger votre contenu, puis utilisez le chatbot IA intégré pour modifier l'apparence de votre présentation. Lorsque vous êtes satisfait de votre présentation, passez en mode présentation et montrez votre travail lors d'une présentation en direct ou envoyez-le en tant que page web pour que les utilisateurs puissent le consulter de manière autonome. Il s'agit d'une plateforme flexible et conviviale qui vous aide à impliquer votre public.

Gamma meilleures caractéristiques

Modifiez l'aspect de votre présentation à tout moment grâce à l'outil de présentation assisté par l'IA

Incorporez des GIF, des graphiques, des vidéos et même des sites web pour donner vie à vos présentations

Recevez instantanément des commentaires sur vos présentations de la part des spectateurs qui réagissent rapidement

Limitations Gamma

Les modèles offrent une personnalisation importante des couleurs, mais il y a peu de variations dans la mise en page et la conception

Prix de Gamma

Débutant : gratuit

Pro : Prochainement

G2 : 4/5 (6+ avis)

Capterra : 4/5 (1+ avis)

8. Kroma.ai

Via Kroma.ai Kroma.ai vous aide à créer de belles présentations, que vous les présentiez à des investisseurs potentiels ou que vous ayez besoin de partager vos idées et vos données.

Il vous suffit de choisir votre modèle, vos couleurs et votre logo. Ensuite, utilisez le contenu généré par des experts pour faire passer votre présentation au niveau supérieur, en la rendant plus convaincante et attrayante avec l'aide de leaders du secteur.

Les meilleures caractéristiques de Kroma.ai

Choisissez du contenu provenant d'experts du secteur pour dynamiser votre présentation professionnelle

Faites ressortir vos chiffres grâce à des outils de visualisation de données robustes

Créez des présentations époustouflantes grâce à des modèles conçus par des experts qui vous garantissent le bon format pour le travail à effectuer

Limitations de Kroma.ai

Certaines parties de l'interface utilisateur ne sont pas très intuitives

Certains utilisateurs peuvent ne pas s'intéresser au contenu rédigé par des experts, qui est l'un des principaux arguments de vente de la plateforme

Prix de Kroma.ai

Explorer : Gratuit

Premium : 49,99 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : 1 699 $ par an

Pas disponible

9. Tome

Via Tome Tome veut être votre outil de présentation IA de référence. Dites à la plateforme ce que vous voulez faire à l'aide d'une simple invite, et elle générera des images, des textes et des diapositives pour vous aider à atteindre votre objectif.

Vous pouvez modifier chaque aspect de la conception, en demandant à l'outil d'IA de changer le ton ou la couleur de la présentation de générer une nouvelle image d'IA dans un style différent. Il est également idéal pour transformer des documents ennuyeux en présentations dynamiques.

Les meilleures caractéristiques de Tome

Il vous aide à trouver et à citer les références qui étayent vos affirmations

La traduction aisée des langues vous permet de partager vos présentations dans le monde entier

D'excellents modèles personnalisables vous permettent de créer des pitch decks, des présentations marketing et des présentations éducatives

Limitations du volume

Certains utilisateurs rencontrent des problèmes avec la plateforme, mais cela pourrait être dû au fait que l'outil est encore en cours de développement

Prix de Tome

Gratuit pour toujours

Pro : 8 $ par personne et par mois

Entreprise : Contacter pour une tarification personnalisée

Tome notes et critiques

G2 : 4.8/5 (20+ commentaires)

10. DeckRobot

Via DeckRobot DeckRobot est un plug-in pratique qui transforme vos brouillons en présentations soignées en quelques secondes. Il s'assure même que votre présentation finale est conforme aux directives de votre entreprise en matière de stratégie de marque, afin que vous conserviez une image de marque cohérente dans tout ce que vous créez. C'est un excellent moyen de réduire le temps de conception manuelle, et toutes vos données restent en sécurité sur vos serveurs.

Les meilleures caractéristiques de DeckRobot

Plug-in pour les présentations PowerPoint qui prend la première ébauche de votre présentation et la transforme en une présentation finale soignée

Vos données restent sécurisées car toutes les informations sont conservées sur votre serveur

Il vous permet de redessiner votre présentation avec une image de marque prédéfinie en un seul clic

Limitations de DeckRobot

Ce plug-in est destiné à PowerPoint. Si vous utilisez une autre plateforme, vous devrez opter pour une autre solution d'IA

Prix de DeckRobot

Appelez-nous pour une tarification personnalisée

Pas disponible

Autres outils d'IA pour la création de diapositives

Vous cherchez d'autres outils pour vous aider à exploiter la puissance de l'IA ? Si c'est le cas, découvrez la puissance de l'IA qui change la donne Cerveau ClickUp . ClickUp Brain s'intègre parfaitement au reste de la plateforme de gestion de projets. Cela signifie que vous pouvez utiliser l'IA avec votre ClickUp Docs pour faire passer votre création de contenu au niveau supérieur.

La technologie IA de ClickUp améliore votre copie écrite avec des vérifications grammaticales et orthographiques, ainsi que des suggestions personnalisées adaptées à votre rôle et à votre style d'écriture. Utilisez l'AI Writer for Work non seulement pour changer le ton, la langue ou le public de votre contenu, mais aussi pour produire un nouveau texte pertinent en quelques clics seulement. L'IA rédacteur vous aidera également à rendre votre texte plus attrayant ou à simplifier des concepts complexes.

L'IA de ClickUp outils d'écriture permet de créer des courriels, de rédiger des articles de blog et de résumer de longs documents en quelques clics. Générer éléments d'action et fournir des récapitulatifs de les notes de réunion pour vous éviter des tâches administratives fastidieuses. Il existe des invites pour chaque service, ce qui permet à tous les membres de votre entreprise de travailler plus intelligemment.

Si vous avez besoin d'aide pour créer une excellente présentation, utilisez la fonction Modèle de présentation ClickUp comme point de départ. Vous pouvez utiliser les outils d'IA intégrés pour créer votre contenu, puis collaborer avec le reste de votre équipe pour peaufiner la présentation finale à l'aide des outils de collaboration innovants. Grâce aux options d'intégration robustes de ClickUp, vous pouvez facilement intégrer du contenu dans votre présentation et le partager avec les parties prenantes une fois qu'il est terminé.

ClickUp Brain révolutionne la façon dont vous écrivez, gérez les tâches et créez du contenu.