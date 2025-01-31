10 Meilleurs logiciels de partage d'écran pour les réunions à distance en 2025

Nous savons tous que le travail télétravail est là pour durer. Mais ce n'est pas une raison pour que votre réunions avec les clients et les collègues doivent souffrir de visioconférences en mémoire tampon, d'écrans saccadés et de diapositives pixellisées.

Les entreprises technologiques améliorant sans cesse leurs assistance au travail télétravail il est temps d'impressionner vos collègues et vos clients avec des écrans d'une clarté cristalline et une collaboration plus étroite et ininterrompue. Préparez-vous à améliorer vos réunions à distance !

À l'heure où de nombreux logiciels de partage d'écran sont disponibles, chacun promettant des connexions fluides et des outils de collaboration efficaces, par où commencer ?

Nous avons pris sur nous de parcourir le paysage numérique et de vous présenter les 10 meilleurs logiciels de partage d'écran pour les réunions à distance en 2024. Des logiciels gratuits aux outils dotés de nombreuses fonctionnalités, nous en avons pour tous les goûts.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de partage d'écran ?

Le décalage est sans doute l'ennemi ultime, mais qu'est-ce qui rend un outil de partage d'écran sympathique ? Nous recherchons des outils dotés de connexions rapides comme l'éclair pour gérer les présentations les plus intenses.

Voici l'aide-mémoire :

La clarté du cristal: Les présentations méritent de briller ! Choisissez un logiciel offrant un partage d'écran de haute qualité pour que vos images restent nettes et vos idées étincelantes

Champion de la collaboration: Choisissez un logiciel doté d'outils de collaboration intégrés tels que les annotations, le partage de fichiers et la co-navigation. C'est comme si vous disposiez d'un tableau blanc virtuel pour que tout le monde puisse réfléchir et créer ensemble

Sécurité robuste: Assurez-vous que votre logiciel dispose de fonctionnalités de sécurité robustes - cryptage, protection par mot de passe et contrôles d'accès à distance - afin de protéger vos données des regards indiscrets

Facilité d'utilisation: Le partage de votre écran ne devrait pas nécessiter un appel au service d'assistance informatique. Recherchez un logiciel intuitif qui permette à chacun d'être opérationnel en quelques secondes

Budget serré: Faites attention à votre porte-monnaie ! Vous pouvez avoir d'excellentes options de partage d'écran et des extensions d'enregistrement d'écran vidéo pour tous les budgets, des forfaits gratuits aux solutions de niveau entreprise. Trouvez celle qui convient le mieux à votre portefeuille

Au-delà de l'essentiel, il existe des fonctionnalités telles que la vidéo conférence, les options d'enregistrement d'écran , la compatibilité mobile, ainsi que la prise de notes et le résumé basés sur l'IA. Ces tremplins élèvent vos interactions avec les clients et les projets et.. Réunions de niveau 10 !

Les 10 meilleurs logiciels et applications de partage d'écran à utiliser en 2024

Il est temps de dire adieu aux crises de nerfs technologiques et bonjour à la collaboration sans faille ! Plongeons dans notre sélection des 10 meilleurs logiciels de partage d'écran en 2024.

1. Screenleap

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/screenleap-screenshot.png

/$$$img/

via Saut d'écran Screenleap vous permet de partager votre écran ou votre caméra sans installer de logiciel. Vous pouvez également partager votre écran sur des tablettes et des smartphones en utilisant les applications natives de l'outil.

Une fonctionnalité unique en son genre est le mode rectangle. Dans ce mode, vous pouvez partager votre écran entier, une fenêtre spécifique ou même un rectangle personnalisé, en gardant les informations confidentielles cachées.

Vous pouvez également inclure votre logo et votre palette de couleurs sur la page du spectateur, augmentant ainsi l'exposition de vos spectateurs à la marque de votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Screenleap

Partagez votre écran directement à partir de votre navigateur, sans téléchargement ni installation

Permettez aux spectateurs de partager leurs écrans, pour que la collaboration se fasse dans les deux sens

Annotez sur les écrans partagés, partagez des fichiers et naviguez ensemble sur des sites web

Limites de Screenleap

Prix plus élevé que la plupart des autres solutions

La version gratuite de partage d'écran est limitée à une heure par jour

Il n'est pas toujours facile de l'intégrer à d'autres solutions de partage d'écranoutils de productivité Prix de Screenleap

Free (gratuit)

(gratuit) Basic: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Pro: 39$/mois par utilisateur

39$/mois par utilisateur Enterprise: 19 $ à 49 $/mois par utilisateur

G2: 4/5 (15+ commentaires)

4/5 (15+ commentaires) Capterra: 5/5 (1 avis)

2. Google Meet (anciennement appelé Google Meet)

via Réunion Google Google Meet fait partie de l'environnement de travail Google amélioré, qui facilite l'intégration avec tous les autres outils Google. Vous pouvez partager des fichiers directement à partir de votre Google Drive, partager des invitations à des réunions et des notes via Gmail, et tout synchroniser sur votre Google Agenda.

Avec sa montée en popularité en tant qu'outil de réunion formelle, Google promet également une réingénierie approfondie pour garder vos discussions sécurisées.

Les meilleures fonctionnalités de Google Meet

Annotez des écrans partagés, partagez des fichiers et corrigez des documents en cours

Organisez des réunions avec jusqu'à 100 personnes, même avec la version gratuite

Plateforme conviviale pour les appareils et les utilisateurs, qui permet également le partage à distance depuis votre téléphone ou votre tablette

Limites de Google Meet

Ne permet de partager qu'un seul écran ou une seule fenêtre à la fois, ce qui limite vos capacités multitâches

Utilisation plus importante de l'unité centrale et de la mémoire vive par rapport à d'autres solutions

La qualité de la vidéo et de l'audio peut ne pas être optimale lors d'appels avec plus de 10 participants

Prix de Google Meet

Essai gratuit

Google Workspace - Business starter: 7 $/mois par utilisateur

7 $/mois par utilisateur Google Workspace - Business standard: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Google Workspace - Business Plus: 18 $/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (1900+ commentaires)

4.6/5 (1900+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (11 000+ avis)

3. Discord

via Discord Discord est bien plus qu'un logiciel de partage d'écran. La plateforme vous permet de rejoindre ou de créer des serveurs pour toutes sortes de communautés - clubs de lecture, cours de danse, groupes d'étude, amis avec lesquels vous voulez passer du temps. C'est comme un bureau virtuel à distance, mais en plus cool.

Le partage d'écran sur Discord est un excellent moyen de créer un sentiment de communauté. Il permet aux utilisateurs de regarder des vidéos d'apprentissage ou de collaborer sur des projets à distance.

Les meilleures fonctionnalités de Discord

Créez des serveurs dédiés à votre équipe, achevés par des canaux vocaux et des discussions textuelles

Automatisez l'expérience avec des bots qui peuvent automatiser des tâches, jouer de la musique et même modérer votre serveur

Organisez efficacement vos discussions grâce à des onglets Messages et Serveurs distincts pour vos DM et vos discussions sur le serveur

Limites de Discord

L'interface peut sembler un peu décontractée pour des présentations formelles, par rapport à certaines des applications de Discord Alternatives à Discord Limite maximale de 50 personnes lors du partage d'écran, ce qui peut constituer une limitation pour les audiences plus importantes

La fonctionnalité de partage d'écran peut ne pas permettre l'intégration d'outils tiers pour l'enregistrement des sessions

Prix de Discord

Discord gratuit

Discord Nitro Classic: 4,99 $/mois par utilisateur

4,99 $/mois par utilisateur Discord Nitro: 9,99 $/mois par utilisateur

$$$A: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (400+ commentaires)

4. Skype

via Skype Skype est l'un des plus anciens concurrents dans cet espace, et il présente une fonctionnalité familière aux utilisateurs du monde entier.

Comme Google et Meet, Skype s'intègre de manière transparente à d'autres produits Microsoft comme Office 365, ce qui facilite le partage de fichiers et la collaboration.

Meilleures fonctionnalités de Skype

Enregistrez vos partages d'écran à des fins de référence ultérieure ou de formation. Capturez vos idées brillantes avant qu'elles ne disparaissent

Les appels vidéo de base, la fonction de partage d'écran et la messagerie instantanée sont tous gratuits

Fonctionnalité de partage d'écran facile à naviguer, facilitant les appels et les réunions

Limites de Skype

Il ne s'intègre pas de manière transparente à d'autres outils de productivité tels que ClickUp et Slack

Peut souffrir de décalages fréquents, ce qui peut perturber le processus de partage d'écran à distance et interrompre vos réunions

Absence de chiffrement de bout en bout, ce qui peut poser des problèmes de confidentialité

Prix de Skype

Skype vers Skype: Gratuit

Gratuit Skype vers téléphone: Illimité US+Canada : 2,99 $/mois par utilisateur

Illimité US+Canada : 2,99 $/mois par utilisateur Skype vers téléphone: Illimité Amérique du Nord : 6,99 $/mois par utilisateur

Illimité Amérique du Nord : 6,99 $/mois par utilisateur Skype vers téléphone : Forfaits illimités pour le monde entier : 13,99 $/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (23 000+ commentaires)

4.3/5 (23 000+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (400+ commentaires)

5. Zoom

via Zoom Pendant la pandémie de COVID-19, Zoom est apparu comme un connecteur social important, largement utilisé pour les travailleurs à distance, l'enseignement à distance et même les évènements de divertissement en ligne.

Le nouvel affichage immersif de Zoom est un moyen amusant pour les participants de se réunir dans un environnement virtuel cohérent. Il promet également un moteur IA intégré pour augmenter la productivité, améliorer l'efficacité de l'équipe et améliorer vos compétences. Vous pouvez utiliser le compagnon IA pour rédiger des e-mails et des DM, résumer des réunions et faire du brainstorming de manière plus créative.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Partage simultané de plusieurs écrans pendant les réunions

Fonctionnalité d'arrière-plan virtuel qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur arrière-plan pendant le partage d'écran

Des outils d'annotation et de collaboration robustes permettent aux participants d'interagir avec le contenu partagé en temps réel

Limites de Zoom

Le forfait Free est dépourvu de certaines fonctionnalités avancées telles que l'enregistrement, la planification et les salles de réunion

Les forfaits payants peuvent être onéreux, en particulier pour les grandes entreprises. Comparez les fonctionnalités à votre budget avant de passer à la version supérieure

Le partage d'écran sur mobile peut être moins intuitif que sur un bureau

Prix de Zoom

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: $14.99/mois par utilisateur

$14.99/mois par utilisateur Business: 21$/mois par utilisateur

21$/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (54,000+ reviews)

4.6/5 (54,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (5,800+ commentaires)

6. AnyDesk

via AnyDesk AnyDesk est un logiciel d'accès à distance avec une solution cloud intégrée. Vous pouvez utiliser l'infrastructure et le service natif de l'entreprise ou installer l'outil sur vos serveurs et travailler de manière autonome.

AnyDesk vous permet également d'accéder aux appareils et de les contrôler via des smartphones ou des tablettes, ce qui en fait un choix intercompatible et indépendant des plateformes.

Envoyez une demande d'accès une fois. Si votre interlocuteur accepte votre invitation de session, l'accès à distance à votre appareil est établi sans que vous ayez à accepter à nouveau sa connexion entrante.

Les meilleures fonctionnalités de AnyDesk

Les normes de cryptage de niveau militaire garantissent la sécurité et la protection du partage d'écran

Travail transparent sur la plupart des systèmes d'exploitation, y compris Windows, Mac, Linux, iOS et Android, quel que soit l'appareil

Contrôle à distance du bureau à une vitesse fulgurante, même pour les tâches exigeantes telles que la conception graphique ou la modification vidéo

Limites d'AnyDesk

Il est limité à une session de partage d'écran à distance et ne fait pas de fonctionnalités supplémentaires telles que les appels vidéo ou vocaux

Les options de partage sont limitées, ce qui rend difficile la personnalisation de l'expérience de partage d'écran

L'interface est un peu plus technique que d'autres options de partage d'écran conviviales

Prix d'AnyDesk

Solo: $14.90/mois par utilisateur

$14.90/mois par utilisateur Standard: $29.90/mois par utilisateur

$29.90/mois par utilisateur Avancé: $79.90/mois par utilisateur

$79.90/mois par utilisateur Ultimate: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (950+ commentaires)

4.5/5 (950+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (1650+ commentaires)

7. TeamViewer

via TeamViewer TeamViewer travaille sur la plupart des systèmes d'exploitation, notamment Windows, Mac, Linux, Android et iOS, ce qui en fait un véritable héros agnostique en matière de plateforme. Il assiste tous les appareils et toutes les machines de votre organisation et résout les problèmes des clients dans le monde entier à partir de votre appareil.

TeamViewer se targue d'une architecture de sécurité robuste. L'outil assure la sécurité de vos connexions grâce à l'accès conditionnel, au 2FA et au SSO.

Meilleures fonctionnalités de TeamViewer

Permet l'enregistrement de sessions, ce qui permet aux utilisateurs d'enregistrer et de sauvegarder des sessions de partage d'écran à distance pour les consulter ultérieurement

Personnalise votre espace écran grâce à des options de marque, des outils de gestion de logiciels de bureau à distance et des intégrations

Permet le contrôle à distance des appareils instantanément, offrant une assistance technique transparente ou des sessions de collaboration

Limites de TeamViewer

Le forfait Free est limité à un usage personnel et non commercial

Il est limité au partage d'écran à distance et ne fait pas appel à des fonctionnalités supplémentaires telles que les appels vidéo ou vocaux

À ne fait pas de fonctionnalités telles que des outils de collaboration ou des arrière-plans virtuels

Prix de TeamViewer

Accès à distance: À partir de 24,90 $/mois par utilisateur

À partir de 24,90 $/mois par utilisateur Business: $50.90/mois par utilisateur

$50.90/mois par utilisateur Premium: $112.90/mois par utilisateur

$112.90/mois par utilisateur Entreprise: $229.80/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (3.200+ commentaires)

4.4/5 (3.200+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (11,300+ commentaires)

8. Dialpad

via Pavé numérique Dialpad est une entreprise outil de communication et application de productivité qui offre une solution d'expérience client tout-en-un avec une synchronisation en temps réel entre les appareils.

Alors que Dialpad propose des clients de bureau pour Windows et Mac, vous pouvez l'utiliser sur votre navigateur web si vous ne souhaitez pas installer l'application. Cela signifie que vous pouvez accéder à l'outil de n'importe où et avec n'importe quel appareil disposant d'une connexion Internet.

Lors du partage d'un écran, vous verrez une alerte dans le coin supérieur droit indiquant un partage d'écran actif. La fonction est alors plus proche de celle d'un les communications entre équipes hub, avec des canaux de discussion de type Slack et le lancement d'un chat vocal avec un ou plusieurs contacts.

Dialpad meilleures fonctionnalités

Combine les appels vocaux, la visioconférence, la messagerie et l'application de partage d'écran à distance

L'assistant IA intégré qui aide à la prise de notes, aux résumés d'appels et même aux transcriptions facilite la collaboration

Des fonctionnalités de sécurité robustes, y compris le chiffrement et les politiques de conservation des données personnalisables, vous permettent de rester en conformité avec les réglementations en matière de confidentialité et de sécurité des données

Limites du pavé numérique

La courbe d'apprentissage peut être plus prononcée que pour les outils de partage d'écran plus simples

Principalement axé sur la communication d'entreprise, les fonctionnalités de partage d'écran peuvent être moins personnalisables que celles d'un logiciel de partage d'écran dédié

Les intégrations peuvent ne pas être aussi étendues que celles de certains concurrents

Prix du Dialpad pour les réunions IAIA

Free: Gratuit

Gratuit Business: 20 $/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (2,000+ reviews)

4.4/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (500+ commentaires)

9. Application Webex

via Webex Webex de Cisco est une suite de vidéoconférence et de collaboration qui centralise les fonctionnalités de sa plateforme de conférence web existante et de son application de collaboration d'équipe.

Cette plateforme basée sur le cloud permet les réunions en ligne, la messagerie d'équipe et le partage de fichiers et est conçue pour faciliter la collaboration en petit groupe pour les PME et les réunions en grand groupe pour les grandes entreprises.

Vous pouvez rejoindre des réunions vidéo et des conférences à l'aide d'une application bureau ou mobile. Une version web est également disponible, mais elle comporte moins de fonctionnalités.

Meilleures fonctionnalités de l'application Webex

Réunions vidéo avec jusqu'à 250 participants (forfaits payants)

Assistant IA dédié pour transcrire les réunions vidéo, prendre des notes et même définir des paramètres de rappel

Permet les annotations sur les écrans partagés à distance, le partage de fichiers et la modification en cours de documents

Limites de l'application Webex

Le forfait Free ne permet que des réunions vidéo 1 à 1 et manque de fonctionnalités avancées comme l'enregistrement et l'annotation

La courbe d'apprentissage de l'interface riche en fonctionnalités peut être plus prononcée que celle des outils de partage d'écran plus simples

L'application n'offre pas d'assistance pour la visibilité du tableau blanc ou le partage pendant les sessions en petits groupes

Prix de l'application Webex

Webex Free: Free

Free Webex Meet: 14,50 $/mois par utilisateur

14,50 $/mois par utilisateur Webex Suite: 25 $/mois par utilisateur

25 $/mois par utilisateur Webex Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (6,200+ reviews)

4.2/5 (6,200+ reviews) Capterra: 4.4/5 (6,800+ reviews)

10. CoScreen

via CoScreen CoScreen permet à plusieurs utilisateurs de partager et d'interagir simultanément avec les écrans des autres, beaucoup plus rapidement que Zoom.

Le terminal partagé de CoScreen vous permet d'exécuter des commandes, de déboguer et d'écrire du code en collaboration et en toute sécurité, avec un temps de latence proche de zéro.

CoScreen est particulièrement convivial pour les développeurs, car il s'intègre de manière transparente à la plupart des environnements de développement intégré (IDE), ce qui permet la collaboration et la modification en cours du code en temps réel. C'est une aubaine lors du débogage ou de projets de codage conjoints.

Les meilleures fonctionnalités de CoScreen

Partagez des fenêtres ou des écrans d'application en les faisant glisser sur la fenêtre CoScreen. Éliminez tout tâtonnement dans le feu d'une réunion

Communiquez avec vos pairs dans un environnement sécurisé. Grâce au cryptage de bout en bout, CoScreen garantit la sécurité de vos données et de votre propriété intellectuelle pendant la transmission

Utilisez différents systèmes d'exploitation pour collaborer sans problème : que vous utilisiez un système Mac, Windows ou Linux, CoScreen vous couvre

Limites de CoScreen

L'interface interactive et riche en fonctionnalités peut s'avérer écrasante pour les nouveaux utilisateurs

Les fonctionnalités avancées et le partage d'écran simultané peuvent solliciter les ressources du système, et le matériel plus ancien peut subir une dégradation des performances

Bien que CoScreen propose un forfait Free, il comporte des limites en termes de fonctionnalités et d'utilisation, et la plupart des entreprises devront procéder à une mise à niveau pour en tirer une valeur ajoutée

Prix de CoScreen

CoScreen Standard: Gratuit

Gratuit CoScreen Enterprise: À partir de 20 $/mois par utilisateur

CoScreen évaluations et critiques

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.8/5 (20+ commentaires)

Autres outils d'enregistrement d'écran ClickUp est plus qu'un outil de partage d'écran ; c'est un hub de collaboration qui s'intègre de manière transparente à votre logiciel de partage d'écran existant, élevant vos réunions vidéo à distance à un niveau supérieur.

Il offre un ensemble complet de paramètres alimentés par l'IA afin d'améliorer la collaboration en ligne et de stimuler la productivité.

La suite de productivité révolutionne la communication et favorise la collaboration au sein des équipes. Des fonctionnalités telles que le partage d'écrans à distance, l'enregistrement d'écran, la prise de notes et le résumé de réunions ne sont que la partie émergée de l'iceberg.

Commencer à enregistrer avec Clips

ClickUp Clips

Bien que ClickUp ne propose pas de partage d'écran directement sur sa plateforme, il s'intègre à des outils populaires tels que Zoom, Google Meet et Microsoft Teams. Créer documents de collaboration dans ClickUp et partagez votre écran en toute transparence pendant les réunions, directement depuis la plateforme. Tirez parti Tableau blanc ClickUp pour faire du brainstorming et collaborer visuellement avec des annotations en temps réel. Vous pouvez utiliser divers modèles de tableau blanc et modèles de plans de communication de projet pour améliorer votre le forfait du projet même si vous collaborez avec d'autres équipes.

De plus, capturez les moments clés de votre partage d'écran avec ClickUp Clip . Enregistrez des fenêtres spécifiques, ajoutez une narration vocale et partagez les clips directement à partir de la plateforme pour faciliter l'accès à distance et la référence.

Sauvegardez vos enregistrements avec ClickUp Clip et envoyez-les à n'importe qui avec un lien public

Enfin, vous avez ClickUp Brain pour faire le gros du travail ! ClickUp transcrit automatiquement vos réunions et génère des résumés intelligents, mettant en évidence les points clés et les éléments d'action.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Gagnez du temps et des efforts grâce à des fonctionnalités automatisées telles que la transcription IA et la génération de notes

Transformez les résumés et les notes de ClickUp Brain en tâches exploitables et assignez-les aux membres de l'équipe, en veillant à ce que tout le monde connaisse les prochaines étapes

Conservez tous vos enregistrements d'écran, notes et résumés de réunion dans un emplacement central au sein de ClickUp - plus besoin de chercher dans différents outils ou e-mails

Limites de ClickUp

Les puissantes fonctionnalités de rapports nécessitent des forfaits plus élevés, ce qui limite les informations sur les données aux utilisateurs gratuits

Certaines fonctionnalités de l'application mobile peuvent sembler limitées par rapport à l'application bureau

La maîtrise des nombreuses fonctionnalités de ClickUp qui améliorent la productivité peut impliquer une courbe d'apprentissage pour les débutants

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible à $7 sur tous les forfaits payants par utilisateur et par mois

G2: 4.7/5 (9,300+ reviews)

4.7/5 (9,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

ClickUp + Screen Share : L'équipe de rêve pour les réunions à distance

En tirant parti des prouesses de ClickUp en matière de gestion de projet et du logiciel de partage d'écran que vous avez choisi, vous pouvez créer un flux de travail transparent et efficace pour les réunions à distance. Assurez-vous que tout le monde reste engagé, informé et productif.

N'oubliez pas que les meilleurs outils ne se limitent pas à résoudre des problèmes, mais qu'ils ouvrent la voie à de nouvelles possibilités. De même, en adoptant la collaboration alimentée par l'IA, vous ne disposez pas seulement d'une solution de partage d'écran. Vous pouvez désormais débloquer un nouveau niveau de travail d'équipe, d'efficacité et de potentiel créatif. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui pour explorer les possibilités !