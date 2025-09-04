Les 10 meilleurs outils d'IA pour rédiger des évaluations de performance en 2026

La lassitude face aux retours d'expérience est-elle réciproque ? Imaginez que vous rédigiez des évaluations de performance personnalisées pour vos 30 subordonnés. Les premiers rapports contiendront des commentaires pertinents et des observations utiles, mais l'enthousiasme initial pour les retours détaillés va s'estomper. À mesure que le nombre d'évaluations augmente, la qualité des retours peut progressivement baisser — et il n'y a rien de pire que des évaluations génériques !

Les employés préfèrent les managers qui leur fournissent juste ce qu'il faut de feedback : ils leur ont attribué une évaluation moyenne de 8,6. De plus, de nombreux employés sont susceptibles de redoubler d'efforts pour bénéficier d'évaluations efficaces et personnalisées.

Le recours à un outil tel que l'intelligence artificielle peut vous aider à surmonter les difficultés liées à la rédaction d'évaluations détaillées et constructives.

L'IA ne se limite pas à l'automatisation des fonctions de base. Elle permet d'identifier les axes d'amélioration, d'accélérer le processus de retour d'information et de faciliter la définition d'objectifs pour l'évaluation des performances.

Pour créer des rapports de performance objectifs, équitables et détaillés, vous devez suivre de très près et de manière cohérente chaque employé de l'entreprise, ou utiliser des outils logiciels qui le font à votre place. Il est évident que le choix le plus simple est d'opter pour un outil ; voyons donc quelques critères importants pour en réaliser la sélection.

Utilisez ces critères comme checklist pour identifier l'outil d'IA qui répond à tous les critères ci-dessous afin d'améliorer votre processus d'évaluation des performances :

Retour constructif : les évaluations générées doivent fournir un retour constructif, mettant en évidence les points forts, les points faibles et les axes d'amélioration.

Précision et pertinence : l'outil doit générer des évaluations qui reflètent fidèlement les performances de l'employé, en conformité avec les normes de l'entreprise et les rôles spécifiques du poste.

Réduction des biais : le générateur d'évaluations de performance doit être conçu pour minimiser les biais dans le processus d'évaluation, garantissant ainsi des évaluations justes et équitables

Personnalisation : L'outil doit permettre de personnaliser L'outil doit permettre de personnaliser les modèles d'évaluation des performances , les échelles d'évaluation et les indicateurs de performance spécifiques afin de répondre aux besoins de votre organisation.

Intégration : Le logiciel doit s'intégrer de manière transparente aux systèmes RH existants, tels que les SIRH ou les logiciels de gestion des performances, afin de rationaliser le processus d'évaluation.

Confidentialité et sécurité des données : l'outil d'IA doit donner la priorité à la confidentialité et à la sécurité des données, en veillant à ce que les informations sensibles des employés soient protégées

Facilité d'utilisation : L'outil doit être simple à utiliser, avec une interface claire et intuitive qui minimise le temps et l'effort nécessaires pour générer des évaluations

La plupart des outils d'IA pour les évaluations de performance utilisent des modèles structurés que les professionnels peuvent remplir, comme un questionnaire, puis génèrent une évaluation. D'autres s'intègrent à votre environnement de travail, comprennent mieux votre entreprise et vos employés, et génèrent des évaluations instantanées sous forme de commentaires ou de remerciements.

Examinons ces 10 outils d'IA et déterminons lequel peut vous aider à gagner du temps tout en enrichissant vos rapports de performance :

1. ClickUp (Idéal pour la création collaborative d'évaluations de performance)

Donnez des retours d'information fondés sur des données avec ClickUp Brain Exploitez les informations issues des données de votre environnement de travail à l'aide de ClickUp Brain pour éclairer vos évaluations de performance

ClickUp, la solution de productivité tout-en-un, est aussi performante dans ses fonctionnalités d'évaluation des performances que pour les autres besoins liés aux environnements de travail. Elle est entièrement personnalisable et convient aussi bien aux particuliers qu'aux équipes, petites ou grandes.

Avec ClickUp Brain, vous bénéficiez de la solution d'IA contextuelle la plus puissante au monde. Elle répond à vos questions, s'appuie sur les données de votre entreprise et analyse les conversations, tâches et discussions précédentes pour créer des évaluations détaillées des performances des employés. Elle identifie également les performances d'un employé par rapport à certaines tâches et à quel moment !

Utilisez ClickUp Brain pour réaliser des évaluations de performance détaillées de la manière suivante :

Créez des résumés générés par l'IA sur les performances, les points faibles et les réalisations des employés

Créez un modèle d'évaluation des performances personnalisable adapté à des rôles spécifiques, pour gagner du temps et garantir la cohérence

Convertissez les discussions vocales en texte grâce à la transcription automatique et extrayez les informations clés à inclure dans les rapports d'évaluation

Utilisez l'assistant de rédaction IA intégré de Brain pour rédiger des commentaires constructifs tout en conservant le ton, la mise en forme, la lisibilité et la clarté de la pensée

Traduisez les évaluations dans différentes langues, garantissant ainsi l'inclusivité et la diversité pour les entreprises disposant d'un personnel international.

Commencez à utiliser ClickUp Brain Utilisez ClickUp Brain comme outil de génération d'évaluations de performance en plusieurs langues

Si vous préférez parler plutôt qu'écrire, vous pouvez également dicter vos commentaires à votre assistant IA de bureau, ClickUp Brain MAX. Dans l'application, la fonctionnalité « Talk to Text » transcrit votre voix en commentaires d'évaluation soignés et crée un document ClickUp consolidé à votre commande. Vous pouvez également essayer différents modèles d'IA au sein de Brain MAX — de Gemini à ChatGPT en passant par Claude — pour personnaliser la voix, le ton et le style des évaluations selon vos préférences.

Regardez cette vidéo pour découvrir tout ce que Brain MAX peut faire pour vous, et vous faire gagner plus d'une journée par semaine !

Au-delà des fonctionnalités IA de ClickUp, utilisez ClickUp Chat pour relier les discussions aux tâches et aux documents, et pour que les discussions sur les évaluations de performance restent contextuelles et accessibles. Grâce à des discussions organisées dans des espaces ou des canaux dédiés, les équipes RH et les managers peuvent collaborer et communiquer de manière professionnelle sans avoir à passer par un autre outil.

ClickUp Chat peut être utile pour :

Reliez des listes, des dossiers et des espaces dans ClickUp pour que l'historique lié aux performances reste associé aux tâches/projets concernés

Segmentez les discussions en ajoutant des descriptions ou des en-têtes pour distinguer les conversations consacrées aux évaluations individuelles de celles consacrées aux évaluations d'équipe

Ajoutez des membres de l'équipe à des discussions en cours sans perturber le flux et favorisez les échanges collaboratifs

Créez des tâches ou des annonces liées aux performances directement depuis le chat, sans effort manuel supplémentaire

Utilisez l'interface ClickUp Chat pour centraliser l'organisation des évaluations de performance

ClickUp Docs est une autre fonctionnalité collaborative de ClickUp. Les membres de l'équipe peuvent l'utiliser pour effectuer des modifications en cours sur les évaluations de performance en collaboration, ajouter des étiquettes pour recueillir l'avis des collègues et ajouter des commentaires exploitables aux documents.

De nombreuses options de mise en forme, telles que des tableaux, des séparateurs, des bannières et des commandes Markdown, aident les responsables à structurer les évaluations de manière à inclure des indicateurs détaillés sur les employés, des résumés des commentaires et des plans d'action, le tout de façon organisée et visuellement attrayante.

Utilisez ClickUp Docs et ses nombreuses options de mise en forme pour les évaluations de performance

Sinon, le modèle d'évaluation des performances ClickUp peut aider les organisations à surmonter la difficulté de mesurer les performances de leurs équipes de manière efficace et cohérente. Sa structure prédéfinie permet aux équipes RH d'adapter le format et le contenu aux besoins de leur organisation.

Il est livré avec des modèles d'auto-évaluation prédéfinis, permettant une évaluation des performances structurée. Il favorise les discussions de développement de carrière qui alignent l'évolution des employés et leurs responsabilités professionnelles sur les objectifs de l'organisation, contribuant ainsi à la réussite globale de l'équipe.

Le modèle facilite également les évaluations par les responsables, qui peuvent ainsi offrir des commentaires constructifs et des marques de reconnaissance pendant la période d'évaluation.

Après tout, de nombreuses études montrent que les employés qui reçoivent un retour d'information rapide et constructif sont plus engagés et motivés.

💡 Conseil de pro : grâce aux agents Autopilot de ClickUp, vous pouvez configurer un flux de travail personnalisé qui se déclenche chaque trimestre pour collecter automatiquement les commentaires des collègues, mettre à jour les indicateurs de projet et envoyer des rappels aux managers et aux employés afin qu'ils partagent leurs évaluations de performance. Les agents peuvent également suivre les OKR ou les objectifs personnels dans ClickUp. Si quelqu'un prend du retard sur une cible, l'agent peut alerter le responsable à un stade précoce, ce qui permet d'orienter les évaluations moins vers des critiques inattendues et davantage vers une croissance continue.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Organisez, recherchez et accédez à toutes les évaluations de performance avec le Hub Documents, afin de garantir que les évaluations restent accessibles et bien organisées

Tenez les parties prenantes informées en temps réel sur les sujets clés grâce à IA Catch Up, ce qui réduit le besoin d'explications répétitives ou de réunions

Intégrez ClickUp à diverses plateformes pour vous assurer que les évaluations s'appuient sur des données et reflètent l'ensemble des contributions et des indicateurs d'un employé grâce aux intégrations ClickUp

Offrez de l’assistance pour le suivi concret grâce aux tâches ClickUp afin que les responsables puissent attribuer des tâches, définir des objectifs intelligents et suivre la progression directement une fois les évaluations de performance achevées

Modèles d'évaluation des performances prêts à l'emploi. Lancez-vous avec le modèle d'évaluation des performances de ClickUp !

Obtenez un modèle gratuit Évaluez, documentez et planifiez où que vous soyez grâce au modèle d'évaluation des performances ClickUp

Limites de ClickUp

L'interface peut sembler complexe pour les nouveaux utilisateurs en raison de ses nombreuses fonctionnalités

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

En tant que responsable d'équipe, vous devez superviser le travail effectué par les autres, et ClickUp facilite la gestion des tâches, de la charge de travail, etc. De plus, cet outil m'a aidé à présenter les performances de l'équipe ainsi que les performances individuelles des membres.

En tant que responsable d'équipe, vous devez superviser le travail effectué par les autres, et ClickUp facilite la gestion des tâches, de la charge de travail, etc. De plus, cet outil m'a aidé à présenter les performances de l'équipe ainsi que les performances individuelles des membres.

À lire également : Exemples de commentaires des managers : un guide pour les dirigeants

2. Easy Peasy IA (Idéal pour une mise en œuvre rapide de cadres d'évaluation des performances)

via Easy Peasy IA

L'outil de génération d'évaluations de performance basé sur l'IA Easy Peasy AI est spécialement conçu pour les petites et moyennes entreprises. Des suggestions en temps réel aident la plateforme à améliorer la qualité des retours, tandis que ses capacités d'intégration facilitent le partage des données avec les outils RH existants.

Malgré une limite dans l'analyse contextuelle, sa simplicité et sa rapidité en font une solution fiable pour des évaluations de performance rapides, pratiques et exploitables.

Fonctionnalités d'Easy Peasy IA

Tirez parti de modèles prêts à l'emploi, facilement personnalisables et variés

Générez des évaluations selon différents points de vue : à la première, deuxième et troisième personne

Bénéficiez d'une assistance pour plus de 40 langues et divers accents grâce à sa fonction de synthèse vocale.

Limites d'Easy Peasy IA

Les images générées par l'IA peuvent parfois manquer de substance et de précision

L'absence de démonstration ou de guides d'utilisation pour l'outil peut dérouter l'utilisateur

Tarifs d'Easy Peasy IA

Free Forever

Forfait Starter : 16 $ par utilisateur et par mois

Unlimited 50 : 24 $ par utilisateur et par mois

Unlimited : 32 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis Easy Peasy IA

G2 : 4,5/5 (plus de 20 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

👀 Le saviez-vous ? Les managers ont souvent tendance à laisser une qualité particulière (comme la ponctualité) éclipser tout le reste, ce qui conduit à des évaluations biaisées. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo.

3. Writify. IA (Idéal pour des évaluations de performance hautement personnalisées)

Writify.IA élabore des évaluations détaillées et spécifiques à chaque rôle qui reflètent les réalisations des employés et mettent en évidence les points à améliorer. Vous pouvez fournir des commentaires personnalisés à plusieurs employés à la fois en vous appuyant sur des informations fondées sur des données.

Une fois que vous aurez surmonté la courbe d'apprentissage un peu raide, vous serez en mesure d'élaborer des évaluations de performance percutantes avec un minimum d'efforts.

Writify. Les meilleures fonctionnalités de l'IA

Créez rapidement et efficacement du contenu écrit de haute qualité grâce à ses algorithmes avancés de traitement du langage naturel, quel que soit le nombre d'évaluations de performance dont vous avez besoin.

Créez des évaluations structurées et pertinentes grâce à l'expandeur de paragraphes IA, au générateur de plans et au générateur de commentaires d'évaluation

Préservez votre crédibilité et évitez les problèmes liés à la violation des droits d'auteur grâce à son outil intégré de détection du plagiat.

Writify. Limites de l'IA

Une courbe d'apprentissage potentiellement plus raide pour les utilisateurs peu familiarisés avec ses options de personnalisation avancées

Tarifs de Writify. IA

Free Forever

Writify. Évaluations et avis basés sur l'IA

G2 : Pas assez d'évaluations

Capterra : Pas assez d'avis

4. Galaxy. IA (Idéal pour trouver tous les outils d'IA en un seul endroit pour l'évaluation des performances)

Galaxy.AI est une suite d'outils d'IA qui regroupe en un seul endroit des modèles d'IA de pointe tels que GPT-4, Claude, Gemini et bien d'autres, vous évitant ainsi d'avoir à souscrire à plusieurs abonnements.

Grâce à des fonctionnalités conçues pour garantir précision, personnalisation et efficacité, Galaxy. IA permet aux professionnels des ressources humaines de fournir sans effort des évaluations pertinentes et exploitables. Utilisez-le pour générer des commentaires équilibrés qui reconnaissent les réalisations et identifient les points à améliorer. Vous pouvez adapter son ton et son style pour garantir un langage professionnel approprié tout au long de l'évaluation.

Galaxy. Les meilleures fonctionnalités de l'IA

Profitez des nouvelles fonctionnalités d'IA ajoutées chaque semaine

Découvrez des conseils et des bonnes pratiques pour générer de meilleures évaluations de performance

Tirez parti du système de chat multimodèle qui vous permet de comparer simultanément les réponses de différents Outils d'IA afin de faire un choix éclairé

Limites de Galaxy. IA

Une installation initiale des données est nécessaire pour obtenir une analyse précise des performances

Toutes les fonctionnalités ne sont accessibles qu'une fois le paiement effectué.

Tarifs de Galaxy. IA

Unlimited : 15 $/mois par utilisateur

Galaxy. Évaluations et avis IA

G2 : Pas assez d'évaluations

Capterra : Pas assez d'avis

👀 Le saviez-vous ? Un nombre important de multinationales, dont Adobe, Microsoft, Dell, Juniper et d'autres, abandonnent l'approche formelle et rétrospective des évaluations annuelles de performance au profit d'entretiens plus fréquents, informels et tournés vers l'avenir avec leurs employés tout au long de l'année.

5. Venngage (Idéal pour visualiser les données de performance)

via Venngage

Venngage est une plateforme de conception intuitive, alimentée par l'IA, qui permet aux utilisateurs de créer des visuels et des infographies époustouflants.

Il simplifie la présentation des évaluations de performance, l'analyse des données et la création de rapports de manière attrayante et visuellement séduisante, en quelques clics seulement.

Utilisez-le pour obtenir facilement un retour d'information à 360 degrés sur vos employés : cet outil permet à plusieurs membres de modifier et de laisser des commentaires sur n'importe quel modèle d'évaluation de performance que vous choisissez de générer et de partager vos commentaires.

Les meilleures fonctionnalités de Venngage

Personnalisez facilement des modèles et créez des visuels sans avoir besoin de compétences approfondies en conception grâce à un éditeur intuitif de type glisser-déposer

Trouvez rapidement un point de départ adapté à vos projets grâce à plus de 10 000 modèles

Importez des données à partir de fichiers CSV ou Excel et visualisez-les efficacement sous forme de diagrammes, de graphiques et de diagrammes intelligents

Limites de Venngage

Nécessite un travail manuel fastidieux pour déplacer les widgets et les éléments

Une conception trop lourde peut entraîner le blocage de l'outil

Tarifs de Venngage

Free Forever

Formule Premium : 19 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : 49 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Venngage

G2 : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 300 avis)

6. PerformanceReviews. IA (Idéal pour générer des commentaires impartiaux visant le développement des employés)

PerformanceReviews.ai est un outil de génération d'évaluations de performance basé sur l'IA qui automatise la création d'évaluations personnalisées, détaillées et pertinentes.

Indiquez si l'évaluation concerne vous-même ou un employé, remplissez le modèle et fournissez des exemples concrets d'évaluation de performance à l'outil. La dernière étape permettra de définir le ton de l'évaluation générée par l'IA.

Les meilleures fonctionnalités de PerformaceReviews.ia

Utilisez un modèle prédéfini pour gagner du temps et générer des évaluations de performance

Naviguez dans une interface intuitive qui simplifie le processus de création des évaluations

Effectuez l'automatisation de la génération de commentaires, notamment sur les points forts, les points faibles et les axes d'amélioration

Adaptez le langage et le ton à votre style pour conserver une touche humaine dans vos évaluations

Limites de PerformanceReviews.ia

Des exemples similaires peuvent conduire à une certaine monotonie dans les résultats

Tarifs de PerformanceReviews.ia

Unlimited : 19 $/mois

Évaluations et avis sur PerformanceReviews.ai

G2 : Pas assez d'évaluations

Capterra : Pas assez d'avis

7. Typli.ai (Idéal pour rédiger des évaluations de performance sans erreur)

via Typli.ai / IA

Typli.ai aide les professionnels des ressources humaines en automatisant le processus de rédaction des évaluations de performance, leur permettant ainsi de gagner du temps qu'ils auraient autrement consacré à la rédaction et à la mise en forme du contenu.

Ses plus de 184 outils de rédaction effectuent également l'automatisation de la création d'autres types de contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Typli.ia

Bénéficiez de suggestions en temps réel qui vous aident à achever vos phrases, à réaliser la création de listes et à insérer des citations pertinentes, pour une rédaction plus fluide et plus rapide

Décrivez ce dont vous avez besoin, et Typli créera des images de haute qualité pour illustrer votre contenu

Créez du contenu que les moteurs de recherche adorent grâce à des outils de vérification SEO intégrés et des fonctionnalités de suggestion de mots-clés

Limites de Typli.ai

Peut manquer d'une compréhension nuancée des performances individuelles des employés

Les évaluations générées risquent de paraître trop génériques si elles ne sont pas suffisamment personnalisées.

Tarifs de Typli.ia

Forfait de base : 16,99 $ par utilisateur et par mois

En plus : 24,99 $ par utilisateur et par mois

Pro : 69,99 $ par utilisateur et par mois

Typli.ai : évaluations et avis

G2 : Pas assez d'évaluations

Capterra : 4,4/5 (plus de 20 avis)

8. Générateur d'évaluations de performance par Michael Schmitt (Idéal pour les environnements de travail diversifiés)

via Michael Schmitt

Michael Schmitt est un développeur de logiciels basé dans l'Illinois qui adore créer des « choses farfelues ». L'une de ses expériences est un outil gratuit de génération d'évaluations de performance basé sur l'IA, doté d'une interface simple. Il simplifie le processus d'évaluation en permettant aux utilisateurs de saisir des informations et des caractéristiques spécifiques sur les employés, que l'outil utilise ensuite pour générer un modèle d'évaluation complet.

Générateur d'évaluations de performance par Michael Schmitt : les meilleures fonctionnalités

Évaluez les performances selon plus de 40 critères, en attribuant à chacun la note « Parfait », « Bon », « Moyen », « Insuffisant » ou « Très mauvais ».

Sélectionnez les attributs et les notes correspondantes pour générer un modèle d'évaluation

Tirez parti des invitations pour vous rappeler les critères de performance pertinents, ce qui vous permettra de rédiger plus facilement des évaluations complètes sans vous demander quoi dire.

Limites du générateur d'évaluations de performance de Michael Schmitt

Cet outil se concentre principalement sur la génération de texte à partir de données prédéfinies, sans parvenir à saisir les nuances des commentaires.

La qualité de l'évaluation générée est directement proportionnelle à la précision et au niveau de détail des informations fournies.

Tarifs du générateur d'évaluations de performance de Michael Schmitt

Free Forever

Générateur d'évaluations de performance par Michael Schmitt : évaluations et avis

G2 : Pas assez d'évaluations

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Anecdote : les gens peuvent considérer les évaluations réalisées par l'IA comme moins subjectives que celles effectuées par des humains. 47 % des personnes interrogées dans le cadre d'un sondage du Pew Research Center pensent que l'IA serait plus efficace que les humains pour évaluer tous les candidats de la même manière.

9. Max Review (Idéal pour obtenir des suggestions personnalisées)

via Max Review

MaxReview simplifie le processus d'évaluation des performances en fournissant des suggestions personnalisées basées sur les informations fournies par l'utilisateur. Créez des évaluations remarquables mettant en avant les principales réalisations, adaptées à des rôles et à des entreprises spécifiques. Vous pouvez également demander à l'IA d'améliorer la qualité de votre rédaction et de raccourcir ou d'allonger l'évaluation.

Les meilleures fonctionnalités de Max Review

Faites votre choix parmi une variété de modèles personnalisables adaptés à différents types d'évaluations de performance

Tirez parti d'un système de notation basé sur des attributs qui vous permet d'évaluer les employés selon différents indicateurs de performance

Intégrez-les à vos systèmes RH existants pour un transfert et une gestion des données fluides

Limites de Max Review

La qualité du résultat dépend fortement des données fournies par l'utilisateur

Il se peut que l'outil n'offre pas de fonctionnalités d'analyse ou d'intégration étendues

Tarifs de Max Review

Unlimited : 15 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Max Review : évaluations et avis

G2 : Pas assez d'évaluations

Capterra : Pas assez d'avis

10. GravityWrite (Idéal pour remplir des questions prédéfinies pour l'évaluation)

via GravityWrite

GravityWrite est un générateur d'évaluations de performance basé sur l'IA et tourné vers l'avenir. Cet outil gratuit vous permet de saisir des informations spécifiques sur le titre du poste de l'employé, ses réalisations et ses points forts. Il génère ensuite des commentaires personnalisés qui peuvent être utilisés pour orienter le développement des employés et les motiver à poursuivre leurs objectifs et relever de nouveaux défis.

Les meilleures fonctionnalités de GravityWrite

Tirez parti de plus de 80 outils d'IA adaptés à divers besoins de contenu, notamment les articles de blog, les légendes pour les réseaux sociaux, les newsletters par e-mail et le contenu SEO.

Profitez de l'assistance multilingue pour créer du contenu dans la langue et le ton de votre choix, et ainsi vous adresser à un public international.

Limites de GravityWrite

L'outil peut actualiser et supprimer automatiquement le contenu non enregistré.

Tarifs de GravityWrite

Free Forever

Forfait Starter : 19 $ par utilisateur et par mois

Pro : 79 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur GravityWrite

G2 : 4,6/5 (80 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

À lire également : Comment utiliser le classement par paliers pour le suivi des performances des employés

Utilisez ClickUp comme outil de génération d'évaluations de performance

Rédiger des évaluations de performance est un processus fastidieux, mais nécessaire. Vous avez besoin d'un outil conforme et personnalisable qui regroupe tout en un seul endroit afin d'éviter toute confusion.

C'est pourquoi vous devriez choisir ClickUp.

Il s'intègre à votre environnement de travail pour vous aider à mieux comprendre le contexte de votre entreprise. Il vous évite d'activer/désactiver différentes applications et offre les avantages à la fois d'un logiciel d'évaluation des performances et d'une solution de gestion de projet.

Inscrivez-vous à ClickUp, un outil gratuit de génération d'évaluations de performance basé sur l'IA, et récompensez les efforts de vos employés grâce à des fonctionnalités détaillées liées à l'évaluation.