15 modèles gratuits d'évaluation de la performance des employés (plus des conseils)

L'évaluation des performances de vos employés et un retour d'information régulier sont des éléments essentiels de tout bon programme d'évaluation des performances.

Outre le fait qu'ils contribuent à maintenir l'engagement, la motivation et la proactivité des salariés, les entretiens sont idéaux pour recueillir des informations exploitables et des commentaires fixer des objectifs de projet réalistes la rationalisation des parcours de carrière et le développement des compétences.

Jetez un coup d'œil à chacun d'entre eux et voyez comment vous pouvez les utiliser pour améliorer votre processus d'évaluation des performances !

1. Modèle d'évaluation des performances ClickUp

Évaluez les performances professionnelles, partagez vos commentaires et définissez des mesures d'amélioration grâce à ce modèle d'évaluation des performances de ClickUp

Fréquence de l'évaluation : Trimestrielle, semestrielle ou annuelle

Si vous êtes à la recherche d'un modèle simple d'évaluation des performances qui vous permette, à vous et à vos collaborateurs, de faire le point sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie de comparer les notes d'évaluation grâce à ce modèle, vous pouvez facilement programmer des entretiens individuels récurrents entre un employé et son manager. Cela permet non seulement de s'assurer que les deux parties disposent d'un moment fixe pour parler de leurs progrès, mais aussi de garder une trace de tous les sujets que le manager et l'employé souhaitent aborder.

Télécharger le modèle de rapport 1-on-1

7. Modèle d'évaluation des employés Microsoft Word

Via Microsoft

Fréquence de révision : Mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle

Il s'agit de Microsoft Word permet aux responsables d'évaluer les niveaux de performance et les structures salariales de leurs employés. Vous pouvez personnaliser le modèle à votre guise et utiliser un système de notation pour évaluer les performances d'un employé.

Le système d'évaluation se concentre sur des domaines tels que la responsabilité, la ponctualité, l'assiduité, la flexibilité, l'achèvement des tâches, la qualité du travail, les compétences organisationnelles, la confidentialité, la résolution des conflits et la volonté de développer les compétences. Le modèle comporte 37 domaines d'évaluation, mais vous pouvez toujours en ajouter ou en supprimer pour l'adapter aux besoins et à la structure de votre entreprise.

Les responsables peuvent consulter le salaire horaire actuel dans la section consacrée à l'examen des salaires et recommander un nouveau salaire sur la base du score de performance global. Si vous souhaitez réduire les salaires des employés non performants ou récompenser les employés les plus performants, ce modèle est idéal pour vous.

Télécharger le modèle d'évaluation des employés est qu'ils sont personnalisables et gratuits - il suffit de les télécharger et de les configurer pour qu'ils s'adaptent aux besoins de l'entreprise à vos besoins en matière de ressources humaines .

Et parce que ClickUp est un outil de gestion de projet tout-en-un qui fonctionne pour chaque équipe grâce à l'outil d'évaluation de la performance, vous pouvez créer, modifier et stocker votre évaluation de la performance en même temps que votre travail. Connectez vos modèles d'évaluation à vos tâches, à votre répertoire d'employés et à d'autres fichiers importants, puis suivez vos progrès à l'aide de nos puissants outils tels que

Objectifs et tableaux de bord

. Oui. C'est aussi simple que ça 😊

Commencez gratuitement dès aujourd'hui