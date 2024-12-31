10 modèles d'objectifs SMART pour définir vos objectifs en 2025

Vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour rester sur la bonne voie en ce qui concerne vos objectifs et vos aspirations ?

Suivez les étapes suivantes :

Mettez vos objectifs par écrit

Prenez des mesures décisives et cohérentes

Suivez le chemin parcouru

Mais la simplicité est insaisissable. Rester fidèle à ses objectifs peut sembler facile, mais ce n'est certainement pas le cas.

Si vous avez déjà pris des paramètres pour le Nouvel An et que vous les avez oubliés trois semaines après le début de l'année, vous savez que nous énonçons des faits.

Mais vous n'êtes pas seul !

En tant qu'entreprise, vous ne pouvez pas vous contenter d'un stylo, d'une feuille de papier et de votre motivation pour maintenir le cap sur vos objectifs. Vous devez faire preuve de discipline et créer des systèmes.

La solution ? Objectifs SMART qui systématisent le processus de suivi des objectifs de la tête aux pieds. L'acronyme SMART fait référence à des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. Et pourquoi repartir de zéro quand vous avez des modèles qui vous permettent d'atteindre vos objectifs exercice de définition d'objectifs rapidement opérationnel ?

Que sont les modèles d'objectifs SMART ?

Un modèle d'objectifs SMART est un cadre permettant aux organisations et aux individus de définir des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps Objectifs SMART , suivre du cours de la progression et les revoir de temps à autre.

L'utilisation d'un modèle d'objectifs SMART présente de nombreux avantages, tant pour les personnes qui se fixent des objectifs personnels que pour les professionnels qui se fixent des objectifs pour leur travail :

Fixer des paramètres réalistes

Restez sur la voie des objectifs à court terme en fixant des paramètres quotidiens, des objectifs hebdomadaires et des objectifs mensuels

Les objectifs annuels permettent aux équipes de se concentrer sur la vision à long terme

Réaliser des objectifs de communication en fixant des objectifs clairs et en offrant aux membres de l'équipe une visibilité sur la progression

Mesurer la progression à l'aide d'indicateurs avancés suivi des objectifs fonctionnalités

Examiner les performances et ajuster les objectifs en cours de route

Améliorez la collaboration grâce à la transparence qu'offrent les objectifs SMART

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'objectifs SMART ?

Un bon modèle d'objectifs SMART est facile à utiliser, adaptable et facile à suivre et à mettre à jour. Vous devez pouvoir personnaliser le modèle en fonction de vos besoins personnels et professionnels.

Le souci du détail est un autre signe d'un modèle d'objectifs bien conçu. Il doit offrir suffisamment d'espace pour inclure les détails essentiels liés à votre objectif, tels que les échéanciers, les membres de l'équipe avec lesquels collaborer ou les étapes nécessaires à la réalisation d'un objectif.

L'ajout d'un bref contexte pour chaque objectif apportera de la clarté et vous aidera à atteindre ces objectifs plus rapidement.

L'objectif modèle de définition d'objectifs doit permettre de visualiser la progression de manière fluide afin de vous inciter à continuer. Il doit présenter une structure claire permettant d'évaluer rapidement si vos actions sont conformes à vos objectifs et d'identifier les points à améliorer.

Explorez différents modèles afin de déterminer celui qui vous permettra d'éviter que le suivi de vos objectifs ne devienne une corvée et de franchir une étape décisive dans votre progression.

10 modèles d'objectifs SMART à utiliser en 2024

Nous avons trouvé les meilleurs modèles d'objectifs SMART qui sont faciles à utiliser, ne nécessitent pas d'expertise technique et vous permettent de rester productif.

Voici 10 des meilleurs modèles.

1. Modèle d'objectifs SMART de ClickUp

Organisez vos objectifs SMART, ajoutez des détails pour plus de clarté et visualisez comment des actions régulières vous propulsent, vous et votre équipe, vers la réussite grâce au modèle d'objectifs SMART de ClickUp

À faites-vous vos objectifs mais n'êtes pas sûr de savoir comment prendre les étapes pour les atteindre ? Le plus souvent, tout ce que vous avez à faire, c'est de décomposer vos objectifs en en petites tâches réalisables . Modèle d'objectifs SMART de ClickUp peut vous aider à le faire.

Ce modèle complet vous aide à ajouter les détails nécessaires à vos objectifs, tels que ce que vous souhaitez accomplir, les personnes à inclure, les efforts à fournir et la date d'échéance. Une fois ces détails en place, vous pouvez planifier un chemin clair pour atteindre votre cible.

Personnalisez le modèle avec des statuts personnalisés tels que Achevé, En cours d'achèvement, Hors circuit, En attente et Sur la bonne voie pour suivre la progression de vos tâches. Utilisez des champs personnalisés pour inclure des détails supplémentaires liés à un objectif.

Le modèle vous permet de diviser les objectifs de l'entreprise ou les objectifs personnels en éléments gérables. Il vous sera plus facile de rester sur la bonne voie grâce aux options d'affichage personnalisées telles que Objectifs SMART, Effort de l'objectif et Feuille de travail de l'objectif SMART.

2. Modèle ClickUp Smart Objectifs

Évaluez si vos objectifs sont vraiment SMART grâce au modèle d'objectifs intelligents de ClickUp

Le modèle Modèle d'objectifs intelligents ClickUp est utile lorsque vous n'êtes pas sûr que vos objectifs puissent s'inscrire dans le cadre SMART.

Ce modèle vous aide à évaluer si vos objectifs sont spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps à l'aide d'une série d'invitations et de checklists. Avec de bons et de mauvais exemples d'objectifs, il montre la bonne façon de formuler vos objectifs personnels ou professionnels pour un impact maximal.

Ce modèle convient aux personnes qui commencent à se fixer des objectifs SMART. Ce modèle personnalisable sert plusieurs objectifs, qu'il s'agisse de vous aider à définir des objectifs organisationnels et professionnels SMART ou d'identifier vos objectifs personnels.

3. ClickUp Modèle de plan d'action pour un objectif SMART

Définissez un plan d'action pour atteindre vos Objectifs SMART et suivez la progression grâce au modèle de plan d'action pour les Objectifs SMART de ClickUp

Lecture livres sur la définition des objectifs et la rédaction d'objectifs SMART ne suffisent pas. Vous devez créer un forfait d'action pour donner suite à vos cibles. Il s'agit de quelque chose Modèle de plan d'action pour les objectifs SMART de ClickUp peut vous aider.

Conçu pour les professionnels occupés, ce modèle complet couvre les multiples étapes d'un système de définition et de suivi des objectifs, ce qui facilite l'organisation.

Il vous permet de décomposer les grands objectifs en plus petits jalons, de planifier les actions à entreprendre, de dresser la liste des résultats, de surveiller la santé des objectifs, d'assigner des échéanciers à chaque tâche, et plus encore à l'aide de champs personnalisés.

Comme dans les deux premiers modèles, vous pouvez ajouter des statuts tels que Achevé, Évaluation, Exécution, Non achevé ou État en cours pour maintenir la progression de vos tâches et tenir les parties prenantes externes informées.

Bien que ce modèle convienne mieux à l'établissement d'objectifs organisationnels, vous pouvez le personnaliser pour qu'il corresponde à vos objectifs personnels et professionnels. Fermez un plan d'action facile à suivre, poursuivez-le de manière cohérente et vous vous rapprocherez de vos aspirations en un rien de temps.

4. Modèle d'objectifs quotidiens ClickUp

Décomposez vos grands objectifs en actions quotidiennes et restez productif chaque jour grâce au modèle d'objectifs quotidiens ClickUp

L'un des meilleurs moyens de rester sur la bonne voie tout en suivant des objectifs à long terme est de décomposer les tâches en actions quotidiennes spécifiques. Avec le Modèle d'objectif quotidien ClickUp avec le modèle d'objectifs quotidiens ClickUp, vous pouvez paramétrer des objectifs SMART à court terme qui vous mèneront à terme à des Objectifs audacieux et ambitieux (Big, Hairy, Audacious Objectifs).

Ce modèle gratuit vous aide à vous concentrer sur les tâches un jour à la fois. Utilisez-le pour définir des objectifs quotidiens SMART, rester motivé et suivre la progression au fil du temps pour voir le chemin parcouru.

Ce modèle gratuit d'objectifs SMART vous permet de maximiser votre productivité tout au long de la journée, en vous permettant de définir des objectifs mesurables, de les revoir quotidiennement et de les ajuster si nécessaire.

Des statuts personnalisés tels que Achevé, Révisé et À faire vous permettent de savoir ce que vous avez accompli et ce qu'il vous reste à faire ; des champs personnalisés vous permettent d'ajouter du contexte ou des détails supplémentaires à votre liste de tâches ; et des affichages personnalisés tels que les Notes quotidiennes, le Guide de démarrage et la Liste de notes vous permettent de consulter toutes les informations à portée de main.

Que vous soyez étudiant, professionnel, freelance ou propriétaire d'entreprise, ce modèle est utile pour apprivoiser votre liste de tâches interminable et vous donner une direction pour gérer votre charge de travail quotidienne.

Bonus: 10 Objectifs SMART pour les étudiants (Conseils et exemples de définition d'objectifs)

5. ClickUp Modèle de plan d'action SMART

Concevez un forfait pour votre équipe, attribuez des rôles et des responsabilités et gérez la progression sans effort avec le modèle de plan d'action SMART de ClickUp

Dans tout rôle managérial, vous devez aligner les objectifs de votre équipe sur ceux de l'organisation. Essayez Le modèle de plan d'action SMART de ClickUp et réalisez votre objectifs de gestion de projet comme un pro. Il est entièrement personnalisable, convivial pour les débutants et rend le processus de suivi super organisé.

Le modèle offre des fonctionnalités avancées un logiciel avancé de définition d'objectifs qui vous aide à définir tous les détails liés à vos objectifs. Qu'il s'agisse de définir des objectifs, de planifier les tâches et les ressources, de hiérarchiser les tâches en fonction de leur importance ou de suivre les résultats, vous disposez d'un système de gestion d'objectifs complet et prêt à l'emploi.

Personnalisez le modèle pour attribuer des rôles et des responsabilités aux membres de l'équipe, ajoutez des champs personnalisés pour gérer les projets comme vous le souhaitez, ajoutez des statuts personnalisés pour vérifier l'avancement et utilisez des vues personnalisées telles que Liste, Gantt, Charge de travail ou Calendrier pour visualiser votre workflow.

Cette feuille de travail sur les objectifs SMART est particulièrement utile pour les équipes interfonctionnelles à distance ou hybrides. Les gestionnaires de projet peuvent mettre en œuvre ce modèle pour rationaliser la collaboration et responsabiliser leurs équipes de projet.

6. ClickUp Objectifs Signaux Mesures Modèle

Établissez des objectifs, définissez des paramètres pour vous maintenir sur la bonne voie et suivez les indicateurs clés de performance avec le modèle Objectifs, Signaux et Mesures de ClickUp

Lorsque vous êtes confronté à des flux de travail complexes et que vous poursuivez des objectifs multiples dans différents domaines de votre entreprise, de simples modèles de suivi des objectifs ne suffisent pas. Vous aurez besoin d'un cadre approfondi tel que le Objectifs Signaux Mesures Modèle par ClickUp pour atteindre systématiquement vos cibles.

Il suit le cadre Objectifs-Signaux-Mesures (GSM). Grâce à ce modèle, vous pouvez

définir des objectifs mesurables

classer les tâches par ordre de priorité

identifier des signaux pour vous assurer que vous avancez dans la bonne direction

définir des paramètres (indicateurs clés de performance ou ICP) pour quantifier la réussite de vos objectifs

compiler les données relatives aux signaux

suivre la progression en temps réel grâce à des mises à jour automatisées

Les statuts personnalisés facilitent le suivi de chaque objectif, signal et mesure, tandis que les statuts personnalisés vous permettent de catégoriser les GSM et d'ajouter des détails. Visualisez votre flux de travail à l'aide de la liste, du diagramme de Gantt, de la charge de travail, du Calendrier ou de toute autre vue personnalisée de votre choix.

De la gestion des processus d'entreprise internes à la gestion des relations avec les clients, vous pouvez adapter ce cadre d'objectifs SMART à de multiples objectifs d'entreprise.

7. ClickUp Particuliers Modèle de définition des objectifs

Restez compte de vos objectifs personnels avec le modèle de définition d'objectifs individuels de ClickUp

Parfois, vous êtes tellement occupé par les objectifs de l'entreprise que les objectifs personnels passent au second plan. Si vous et votre équipe êtes confrontés à ce problème, utilisez le Modèle de définition des objectifs individuels ClickUp .

Ce modèle prêt à l'emploi vous aide à fixer des objectifs significatifs pour votre vie personnelle, à les décomposer en petits paramètres et à documenter votre progression.

Vous pouvez contextualiser vos propres Objectifs SMART à l'aide de plus de 12 champs personnalisés, tels que "Avez-vous les compétences requises pour atteindre cet objectif ?", "Pourquoi est-ce que je me fixe cet objectif en ce moment ?" ou "Quels sont les efforts à fournir ?" Des statuts personnalisés facilitent le suivi de vos performances par rapport à chaque objectif. Le modèle affiche également plusieurs vues personnalisées pour un suivi visuel de la progression.

Félicitez-vous lorsque vous atteignez un jalon et tirez votre motivation des statuts pour aller de l'avant.

8. Modèle d'objectifs annuels ClickUp

Prenez des mesures cohérentes pour atteindre vos objectifs à long terme grâce au modèle d'objectifs annuels de ClickUp

Nous sommes tous passés par là : nous avons commencé l'année de bonne humeur et nous nous sommes fixé des objectifs annuels ambitieux, avant de perdre notre motivation à mi-parcours et d'abandonner nos forfaits.

Il se peut que ces objectifs annuels ne comportent pas de cadre permettant de suivre la progression et de rester compte tenu de la situation. Modèle d'objectifs annuels de ClickUp est un excellent outil si vous souhaitez vous en tenir à vos objectifs tout au long de l'année. Il vous aide à rédiger des objectifs SMART et à les décomposer en tâches gérables, en les transformant en une checklist mensuelle.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour définir des objectifs à long terme pour votre organisation, c'est-à-dire des paramètres que vous souhaitez atteindre un, deux ou cinq ans plus tard. Affichez la progression grâce à des vues personnalisées et procédez à des ajustements en cours de route si nécessaire.

Tous les membres de l'équipe sont ainsi sur la même page, ce qui permet de mieux cibler le travail et d'augmenter la productivité.

9. Modèle d'OKRs et d'Objectifs pour la société ClickUp

Ne perdez pas de vue vos objectifs trimestriels grâce au modèle d'OKR et d'Objectifs de l'entreprise de ClickUp

Lorsque votre entreprise a de nombreux objectifs ambitieux, vous avez besoin d'un système OKR solide pour gérer, suivre et adapter vos objets à l'évolution des circonstances. C'est ici que les Modèle d'OKR et d'Objectifs pour l'entreprise de ClickUp peut vous aider.

Il fournit à votre équipe une feuille de route utile pour travailler sur les OKR et rester en phase avec la vision de l'organisation. Des mesures normalisées des performances des employés permettent à votre équipe d'atteindre plus facilement ses objets, ce qui stimule le moral de l'équipe et crée un environnement de travail positif.

Attribuez plus de 30 statuts personnalisés à vos tâches, tels que À faire, Attention requise, En attente d'approbation ou Hors piste, ce qui facilite le suivi des objectifs. Vous pouvez également utiliser des champs personnalisés pour ajouter des informations supplémentaires sur les objectifs.

Vous pouvez visualiser votre flux de travail comme vous le souhaitez avec le Tableau d'envoi OKR, Tous les éléments OKR associés, le Tableau du Calendrier OKR ou l'une des huit options d'affichage personnalisé disponibles.

Les entreprises de toute taille qui fixent des OKR trimestriels peuvent utiliser ce modèle pour responsabiliser les membres de leur équipe par rapport à leurs objectifs trimestriels.

10. Modèle d'objectifs annuels ClickUp

Gardez les yeux fixés sur les objectifs de l'année et rapprochez-vous d'eux grâce au modèle d'objectifs annuels de ClickUp

Pour rester concentré sur les objectifs annuels, il faut faire preuve de clarté et de cohérence. La clarté permet à chaque membre de l'équipe de s'aligner sur la vision globale, tandis que la cohérence permet d'obtenir des résultats monumentaux grâce à de petites actions régulières. Modèle d'objectifs annuels de ClickUp peut vous aider.

Il vous permet de fixer des objectifs mesurables, d'assigner des tâches aux membres de l'équipe, de suivre la progression, de fixer des échéanciers, d'évaluer les performances et d'ajuster les cibles si nécessaire.

Adaptez le modèle avec des statuts, des champs et des vues personnalisés et améliorez la transparence entre les membres de l'équipe à tous les niveaux.

Que vous souhaitiez fixer des objectifs d'entreprise ou des objectifs personnels, vous pouvez personnaliser le modèle en fonction de vos différents besoins.

Repenser le suivi des objectifs : La méthode SMART

Le processus de suivi des objectifs mesurables et intelligents vous permet de ne pas perdre de vue les choses qui comptent le plus dans votre vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle.

En cours, la définition d'objectifs SMART, leur suivi et le contrôle de la progression demandent du temps et des efforts.

C'est pourquoi les modèles ClickUp sont une solution très appréciée. Pas besoin de partir de zéro - travaillez sur un modèle prêt à l'emploi, adaptez-le à votre flux de travail et abonnez-vous à des actions régulières. Ne perdez pas de vue l'objectif à atteindre et rien ne vous arrêtera ! Inscrivez-vous à ClickUp et commencez à utiliser les modèles immédiatement.