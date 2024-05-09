Paramètres d'objectifs pour l'évaluation des performances

La fixation d'objectifs est la première étape de la gestion des performances, car elle vous aide, vous et votre équipe, à vous mettre d'accord sur ce que l'on attend d'eux.

Les objectifs de performance sont des cibles ou des objets qu'un professionnel doit atteindre au cours d'une période donnée (généralement un an) pour que l'examen des performances soit satisfaisant. Les évaluations des performances déterminent la prime de fin d'année, les augmentations de salaire et les promotions du personnel.

S'ils sont fixés de manière réaliste, les objectifs de l'examen des performances motivent votre personnel à travailler dur et à atteindre leurs cibles pour obtenir une bonne évaluation.

La fixation des objectifs et l'évaluation des performances sont des aspects essentiels de la gestion des performances et il est vital de les mettre en œuvre correctement pour améliorer les performances de l'entreprise.

Dans cet article, nous parlerons de la fixation d'objectifs pour les entretiens d'évaluation et de la manière la plus efficace de fixer des objectifs d'équipe.

Comprendre l'évaluation et la gestion des performances

Les gens utilisent souvent l'évaluation et la gestion des performances de manière interchangeable, mais à tort. Il s'agit de deux concepts différents, que nous allons clarifier dans cette section.

Évaluation des performances Évaluation ou examen des performances est le processus d'évaluation du travail de chaque employé et de sa contribution à l'entreprise. Elle est généralement menée chaque année et a pour but d'aider les employés à apprendre et à progresser.

Les entreprises utilisent également les évaluations pour identifier les membres du personnel les plus performants dans le cadre de programmes de récompense et de reconnaissance.

Gestion des performances

La gestion des performances est un concept plus large, dont les évaluations font partie. Elle comprend tout, depuis la définition des objectifs jusqu'au suivi des cours de chaque employé, en passant par la fourniture d'un retour d'information et la récompense des bonnes performances.

Similitudes et différences entre l'évaluation et la gestion des performances

Les similitudes entre l'évaluation et la gestion des performances résident dans le fait que toutes deux traitent du développement et des performances des employés. Comme nous l'avons expliqué, la première fait partie du second processus.

Pour mieux comprendre, consultez les différences entre les deux.

L'évaluation de la performance L'évaluation de la performance Gestion de la performance Gestion de la performance L'évaluation des performances permet de mesurer les performances annuelles des employés et de contrôler et d'améliorer régulièrement les performances du personnel L'évaluation des performances est un processus annuel et continu Compétence Étroite : Il ne s'agit que des évaluations annuelles formelles : Elle implique la fixation d'objectifs, le suivi des performances, le retour d'information, etc.

Le processus de définition des objectifs lors d'une évaluation des performances

La réussite de votre processus d'évaluation des performances dépend de la qualité des objectifs que vous avez fixés en début d'année. Le processus de définition des objectifs, bien que simple, nécessite la contribution de plusieurs paramètres et une diligence raisonnable.

Dans cette section, nous allons vous donner des conseils d'experts sur la manière de fixer les objectifs de performance des employés pour les évaluations de performance de la bonne façon.

La participation de l'équipe à la définition des objectifs

La définition des objectifs pour l'évaluation des performances doit être un effort de collaboration. Si votre rôle de manager ou de chef d'équipe est crucial, vous devez également inclure votre équipe dans le processus.

Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer :

Commencez par évaluer les performances de chaque employé et identifiez les domaines à améliorer

de chaque employé et identifiez les Interrogez-les sur leurs objectifs de développement professionnel, leurs motivations et leurs plans de carrière préférés

Montez un dossier sur les domaines clés sur lesquels vous êtes tous deux d'accord pour qu'ils travaillent au cours de l'année à venir, y compris l'acquisition de nouvelles compétences

sur lesquels vous êtes tous deux d'accord pour qu'ils travaillent au cours de l'année à venir, y compris l'acquisition de nouvelles compétences Fixez des cibles et des objets clairs que chaque membre de l'équipe doit atteindre avant la fin de l'année

Créez des objectifs SMART pour atteindre votre objet à long terme avec le modèle d'objectifs annuels de ClickUp

Si l'un des membres de votre équipe est nouveau dans la définition d'objectifs pour les évaluations de performance, vous pouvez lui suggérer d'utiliser le modèle d'objectifs annuels de ClickUp Le modèle d'objectifs annuels de ClickUp . Idéal pour les débutants, ce modèle vous aide à identifier votre avenir idéal et ce que vous souhaitez réaliser.

Le modèle de document vous permet de définir et de suivre des objectifs annuels pour votre vie personnelle et votre travail. Le modèle peut :

Vous aider à décider des objectifs mesurables à suivre tout au long de l'année

Vous guider dans la définition d'objectifs réalistes et réalisables

Faciliter la décomposition des grands objectifs en tâches plus petites et plus faciles à gérer

Vous permettre de visualiser et d'ajuster rapidement les objectifs en fonction des besoins

Profitez de Réunions ClickUp pour organiser des paramètres de fixation d'objectifs avec votre personnel. Il facilite l'établissement de l'agenda et des paramètres.

À la fin du processus de révision, demander un retour d'information de tous les employés afin d'améliorer le processus et de le rendre plus transparent.

La fonctionnalité de sondage de Affichage du formulaire ClickUp est parfait pour demander l'avis des employés. Il permet également de créer des formulaires d'auto-évaluation faciles à utiliser pour les entretiens d'évaluation.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-294.png Affichage du formulaire ClickUp /$$img/

utilisez l'affichage ClickUp Form pour créer des formulaires d'évaluation et d'auto-évaluation des employés dans le cadre du processus d'évaluation des performances

le conseil : utilisez la vue ClickUp Form pour créer des formulaires de feedback et d'auto-évaluation pour le processus d'évaluation de la performance ClickUp Brain pour résumer vos notes de réunion et en extraire des éléments d'action, partagez-les avec les membres de l'équipe après la réunion pour vous assurer qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Partagez-les avec les membres de l'équipe après la réunion pour vous assurer que vous êtes sur la même page

Le rôle du leadership dans la définition des objectifs de performance

Outre les membres de l'équipe, vous devez également inclure les cadres supérieurs dans le processus de définition des objectifs. Ils peuvent vous aider à paramétrer les objectifs de performance les objectifs de l'équipe pour l'année. La prochaine étape consistera donc à rencontrer les dirigeants et à demander leur avis sur vos forfaits.

Les chefs de service ou les responsables verticaux ont généralement leurs propres objectifs, auxquels s'ajoutent les objectifs collectifs assignés à leur service. Pour les atteindre, ils doivent s'assurer que toutes les équipes placées sous leur supervision s'efforcent de réaliser ces cibles.

L'implication des dirigeants dans le processus de définition des objectifs permet de s'assurer que les objectifs des équipes individuelles sont synchronisés avec les objectifs généraux de l'organisation. En outre, l'adhésion des dirigeants permet d'aligner les équipes sur les cibles.

Intégrer les indicateurs de performance dans la définition des objectifs

Les objectifs, qu'ils soient destinés à l'évaluation des performances ou à toute autre fin, doivent toujours être accompagnés d'indicateurs de performance clés. Ne fixez pas d'objectifs qualitatifs pour lesquels vous ne pouvez pas mesurer les performances. Pour chaque objectif, vous devez disposer d'un indicateur clé de performance que vous utiliserez pour évaluer si l'objectif est atteint ou non.

L'étape suivante du processus de définition des objectifs consiste donc à définir des indicateurs de performance mesurables ou ICP pour les objectifs.

Utilisez les Modèle d'objectifs SMART de ClickUp pour créer des objectifs spécifiques et mesurables que vous pourrez suivre facilement.

Fixez de meilleurs objectifs avec le modèle d'objectifs SMART de ClickUp

Le modèle aide les chefs d'équipe et les managers d'équipe à fixer et à atteindre des objectifs en :

Définissant des objectifs SMART et en les décomposant en étapes et tâches plus petites

Contrôler et visualiser la progression des tâches

Évaluer les ressources nécessaires à l'achèvement des tâches

Tenir les parties prenantes informées de la progression

Il affiche cinq vues différentes, y compris une feuille de travail sur les objectifs SMART pour le brainstorming et le stockage des idées

Mesurer les performances par rapport aux objectifs

Une fois les objectifs fixés et finalisés, utilisez la fonction les applications de suivi des objectifs comme ClickUp pour suivre et mesurer les performances. Objectifs de ClickUp facilite et accélère le processus de définition et de suivi des objectifs. Utilisez-le pour créer des objectifs SMART, suivre leur statut et mesurer les résultats clés.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/clickup-goals.png fonctionnalité des objectifs de ClickUp /$$$img/

fixez des objectifs et suivez visuellement leur progression à l'aide de ClickUp Objectifs_

Vous devez évaluer les résultats et les indicateurs clés de performance à la fin de la période considérée. En utilisant de bons logiciel d'évaluation des performances vous aidera à rationaliser le processus.

Vous pouvez également utiliser le Modèle d'évaluation des performances ClickUp pour mener des entretiens individuels d'évaluation des performances avec des points de discussion clairs pour chaque employé.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-78.png Utilisez le modèle d'évaluation des performances ClickUp pour définir des paramètres de discussion clairs pour votre réunion d'évaluation et fournir un retour d'information https://app.clickup.com/signup?template=t-222168692 Télécharger ce modèle /$$cta/

Utilisez-le pour dresser la liste des points de discussion clés de vos sessions d'évaluation des performances en tête-à-tête. Vous pouvez également noter le retour d'information que vous souhaitez fournir à un individu au cours de la session d'évaluation.

Il se met en forme pour indiquer à l'individu ce qu'il fait bien et ce qu'il devrait améliorer ou cesser de faire.

Une fois la réunion terminée, partagez le retour d'information avec chaque personne pour référence ultérieure.

Vous pouvez également utiliser l'un des autres modèles de modèles d'évaluation des performances par ClickUp.

Pour les personnes peu performantes, il existe de nombreux modèles de forfaits d'amélioration des performances que vous pouvez utiliser.

Astuce: Aidez votre équipe à garder le contrôle de ses indicateurs de performance et créez une culture de la transparence en paramétrant des tableaux de bord pour suivre et mettre à jour automatiquement les indicateurs de performance individuels et de l'équipe. Vous pouvez le faire en quelques clics à l'aide de $$$a ClickUp Dashboards (cliquez sur les tableaux de bord)

Importance de la créativité et du travail d'équipe dans le processus de définition des objectifs

On ne peut pas évaluer les performances du personnel en vase clos. Il ne suffit pas d'évaluer la façon dont chacun s'acquitte de ses tâches individuelles. Vous devez également déterminer dans quelle mesure ils travaillent avec les membres de leur équipe et accomplissent des tâches en collaboration.

Veillez à inclure des objectifs liés au travail d'équipe, à la créativité et à l'innovation dans le processus de définition des paramètres. Les personnes qui trouvent des solutions créatives aux problèmes et qui sont promptes à aider les autres doivent être reconnues et récompensées. ClickUp pour les Teams RH peut vous aider à gérer les talents et à récompenser les membres du personnel les plus performants.

Commencez par le Matrice de bonus ClickUp modèle permettant d'attribuer des évaluations de performance et des primes aux membres du personnel.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Bonus-Matrix-Template.png Organisez visuellement les évaluations du personnel et la distribution des primes à l'aide du modèle de matrice de primes ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-222168692 Télécharger ce modèle /$$cta/

Voici en quoi il est utile :

Voir les évaluations de performance de tous les membres de l'équipe en un coup d'œil

Utiliser un code couleur pour classer les tâches en fonction du niveau d'expertise qu'elles requièrent

Organiser les informations sur le salaire actuel et proposé de chaque employé dans une forme visuelle

Aligner les objectifs individuels sur le processus d'évaluation des performances

L'un des aspects les plus importants de l'évaluation des performances est l'évaluation de la performance stratégies de définition d'objectifs consiste à aligner les objectifs individuels sur les objectifs généraux de l'entreprise.

Concevez le processus d'évaluation des performances en gardant à l'esprit les objectifs de l'employé et de l'entreprise. Fixez ensuite des objectifs individuels et d'équipe qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'entreprise.

Récapitulation rapide : Paramètres d'objectifs pour les entretiens d'évaluation

Commencez par l'équipe : identifiez les points forts et les domaines de développement individuels, et laissez chaque membre de l'équipe formuler ses forfaits pour l'avenir

Alignez les objectifs individuels sur les objectifs de l'entreprise

Obtenir l'adhésion de la direction

Choisissez des objectifs mesurables et décidez de la manière dont vous les suivrez

Veillez à inclure également des objectifs liés au travail d'équipe et à la collaboration

Mettre en place des paramètres de suivi des objectifs et d'évaluation des performances

Avantages et défis de la fixation d'objectifs pour l'évaluation des performances

On ne peut nier l'importance de la fixation d'objectifs dans le cadre d'une évaluation des performances sur le lieu de travail. Elle paramètre l'ensemble du processus d'évaluation et aide les chefs d'équipe et les managers à évaluer objectivement les performances du personnel.

Cependant, il n'est pas facile de fixer des objectifs. Examinons les avantages et les défis qui y sont associés.

Avantages

Voici quelques-uns des avantages clés de la fixation d'objectifs dans le cadre de l'évaluation des performances.

Elle permet de comprendre clairement ce que l'on attend de chaque employé et rend le processus d'évaluation des performances plus objectif et rationalisé

Le fait d'avoir des objectifs clairs maintient le personnel motivé à bien travailler et à atteindre les cibles pour obtenir des récompenses

à bien travailler et à atteindre les cibles pour obtenir des récompenses La communication des objectifs de performance vous aide à maintenir la transparence dans le processus d'évaluation des performances

dans le processus d'évaluation des performances La fixation de paramètres de performance clairs permet aux individus de rendre compte de leur travail et les encourage à s'approprier leurs responsabilités

de leur travail et les encourage à s'approprier leurs responsabilités Fixer des objectifs annuels permet d'aligner les performances individuelles et celles de l'équipe sur les objectifs généraux de l'entreprise, ce qui favorise la réussite de l'entreprise

Défis

Bien que bénéfique, la fixation d'objectifs comporte également quelques défis. Examinons brièvement certains d'entre eux.

La fixation d'objectifs irréalistes peut démotiver les membres du personnel et avoir l'effet inverse sur les performances . La solution consiste à s'assurer que tous les objectifs que vous fixez sont réalistes et réalisables. Si vous vous fixez un objectif de type "moonshot", veillez à lier les critères de performance non seulement à sa réalisation, mais aussi aux efforts déployés en ce sens

. La solution consiste à s'assurer que tous les objectifs que vous fixez sont réalistes et réalisables. Si vous vous fixez un objectif de type "moonshot", veillez à lier les critères de performance non seulement à sa réalisation, mais aussi aux efforts déployés en ce sens Il faut bien réfléchir pour fixer des objectifs holistiques qui ne se concentrent pas sur les performances dans un seul domaine, mais qui couvrent tous les paramètres importants. L'implication des équipes, des paramètres et des dirigeants dans la discussion sur la définition des objectifs peut contribuer à éviter ce genre de situation

qui ne se concentrent pas sur les performances dans un seul domaine, mais qui couvrent tous les paramètres importants. L'implication des équipes, des paramètres et des dirigeants dans la discussion sur la définition des objectifs peut contribuer à éviter ce genre de situation L'un des problèmes les plus courants en matière de définition d'objectifs est que les gens se fixent souvent des objectifs vagues ou généraux qui sont difficiles à suivre . Pour éviter cela, définissez des indicateurs et des mécanismes de suivi pour chaque objectif que vous choisissez.

. Pour éviter cela, définissez des indicateurs et des mécanismes de suivi pour chaque objectif que vous choisissez. Si les objectifs n'incluent pas le travail d'équipe et la collaboration, vous risquez de monter les membres du personnel les uns contre les autres, ce qui nuit à la culture d'entreprise . Pour éviter ce problème, veillez à ce que certains des objectifs soient liés à des compétences d'équipe telles que la collaboration, l'encadrement des autres et le fait d'être accessible et serviable

. Pour éviter ce problème, veillez à ce que certains des objectifs soient liés à des compétences d'équipe telles que la collaboration, l'encadrement des autres et le fait d'être accessible et serviable Le maintien de l'équité et de la transparence dans le processus de définition des objectifs et de suivi des performances est un défi pour beaucoup. Les organisations doivent travailler activement sur cet aspect en mettant en place une cadence de communication autour des objectifs, y compris des réunions publiques et des mises à jour par e-mail

Types d'objectifs de performance et exemples

Voici quelques types courants d'objectifs pour les entretiens d'évaluation des performances.

Objectifs de renforcement de l'équipe

Ces objectifs visent à améliorer la collaboration et la dynamique de l'équipe. Comme nous l'avons vu, les individus ne peuvent pas travailler et être évalués en vase clos. La qualité du travail d'une personne au sein d'une équipe est également importante.

En incluant des objectifs de renforcement de l'esprit d'équipe dans votre processus d'évaluation des performances, vous encouragez les membres du personnel à travailler sur leurs compétences en matière de travail d'équipe et de collaboration.

exemples : Exemples:

Participer à quatre activités et évènements de renforcement de l'esprit d'équipe au cours de l'année

Maintenir un taux de présence de 90 % aux réunions d'équipe et y participer activement

Assurer le mentorat d'un nouvel arrivant dans l'équipe chaque trimestre

Objectifs de gestion du temps

La gestion du temps est une compétence business cruciale qui aide les professionnels à être plus productifs au travail. Objectifs SMART de gestion du temps visent à améliorer la capacité d'un individu à gérer des tâches multiples tout en respectant les délais.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-23.gif Le suivi du temps du projet de ClickUp /$$img/

Mesurez et analysez le temps passé sur les tâches pour assurer la productivité et le respect du budget avec le suivi du temps de projet de ClickUp

Pour suivre de tels objectifs, nous utilisons souvent les indicateurs de projet liées à l'achèvement des tâches en temps voulu et à la réunion des échéances du projet.

ClickUp vous permet d'ajouter des estimations de durée pour chaque tâche, que vous attribuez ensuite à différentes personnes. En suivant le temps nécessaire pour achever une tâche par rapport à l'estimation initiale, vous serez en mesure de déterminer les compétences d'une personne en matière de gestion du temps.

Exemples:

Respecter toutes les échéances des projets et achever les tâches à temps ou en avance

Créer un forfait personnalisé de gestion du temps pour hiérarchiser les tâches et consacrer du temps à diverses activités quotidiennes

Réduire de 15 % le délai d'exécution des requêtes adressées au service client

Objectifs de la gestion de projet Objectifs de la gestion de projet visent à tester les compétences et les performances professionnelles d'un individu en termes de gestion de ses tâches de travail quotidiennes et de ses projets. Cela peut aller du respect de la portée et du budget du projet à l'obtention d'évaluations élevées de la part des clients.

Utiliser ClickUp pour la définition d'objectifs et pour suivre les performances du personnel par rapport à ces objectifs.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/OKRs\_List\_View-1400x935.png Gérer les opérations de bout en bout avec ClickUp /$$img/

définissez les objectifs de vos projets et vérifiez régulièrement s'ils sont sur la bonne voie grâce à ClickUp_

Exemples:

Créer le périmètre d'un projet et l'exécuter sans aucune dérive ni changement de dernière minute

Établir une prévision budgétaire pour un projet avec une précision de 95%

Réduire les coûts d'un projet de 10%

Objectifs de résolution de problèmes

Ces objectifs visent à améliorer la capacité d'un individu à identifier les problèmes et à concevoir des solutions efficaces et innovantes. Il s'agit d'une compétence d'entreprise importante qui aide votre équipe à surmonter tous les obstacles qui affectent leurs projets.

La résolution de problèmes n'est pas une compétence inhérente ; nous devons l'affiner avec le temps et la pratique. En l'intégrant au processus d'évaluation des performances, vous incitez les membres du personnel à contribuer de manière proactive à la résolution des problèmes liés aux projets au lieu de s'en remettre à leurs gestionnaires ou superviseurs.

exemples : Exemples:

Identifier trois problèmes clés liés aux processus et proposer des solutions réalisables pour chacun d'entre eux

Proposer un forfait pour améliorer l'efficacité du projet et l'utilisation des ressources

Créer et exécuter un forfait visant à réduire de 20 % le taux d'attrition de la clientèle

Objectifs de la technologie éducative

Il s'agit d'objectifs d'apprentissage et de développement qui se concentrent spécifiquement sur l'apprentissage de l'utilisation de nouveaux logiciels et de nouvelles technologies pour le travail. Avec des technologies comme l'IA et la robotique qui changent complètement le paysage de l'entreprise, la montée en compétences de votre équipe pour utiliser les derniers outils est un must.

C'est pourquoi vous devriez permettre à votre personnel de participer à des programmes de formation parrainés par l'entreprise et leur donner les meilleurs outils pour faire leur travail.

Les Modèle ClickUp de définition d'objectifs pour l'apprentissage et le développement peut vous aider à fixer des objectifs de formation pour les membres de votre équipe.

Ce modèle utilise le cadre des objectifs SMART pour la définition des objectifs, mais offre quelques fonctionnalités supplémentaires. Vous pouvez, par exemple, étiqueter les tâches en fonction de leur statut de progression - sur la bonne voie, hors de la bonne voie, etc.

Il utilise également un code couleur pour classer les tâches en fonction de l'effort nécessaire pour les achever. Enfin, il vous permet d'assigner chaque tâche à un ou plusieurs assignés afin d'en assurer la responsabilité.

Exemples:

Achevé 10 heures de formation technologique cette année

Assister à une session de partage des connaissances avec votre équipe ou l'organiser chaque mois

Objectifs de communication

Une communication efficace est cruciale pour tous les aspects d'une entreprise réussie, car elle aide les gens à échanger des idées, à partager des connaissances et à collaborer avec les autres.

Les compétences non techniques de ce type sont particulièrement importantes pour les personnes occupant des rôles d'encadrement et constituent une qualité de leadership cruciale. En fait, de nombreuses organisations considèrent qu'il s'agit d'une compétence nécessaire lors de la promotion de personnes à des positions élevées.

C'est pourquoi il est essentiel de fixer des paramètres pour améliorer les compétences en communication de votre équipe. Il peut s'agir de compétences verbales et d'expression orale ou de communication écrite, en fonction des forces et des faiblesses de chacun.

Exemples:

Achevé trois sessions de formation sur l'amélioration des compétences en communication orale ou écrite cette année

Prendre la parole lors de deux réunions d'équipe, évènements, présentations ou sessions de partage des connaissances

Produire un livre blanc en rapport avec les recherches de l'équipe

Related: Un guide des objectifs opérationnels (avec des exemples et des modèles)

Simplifier la définition des objectifs avec ClickUp

La fixation d'objectifs fait partie intégrante des évaluations de performance. Sans objectifs clairs et mesurables, les chefs d'équipe ne peuvent pas déterminer les performances professionnelles d'un employé sur une année.

Le fait d'avoir des objectifs clairs les aide à identifier les membres du personnel les plus performants et les moins performants. Sur la base des évaluations des performances, ils peuvent récompenser certains employés et fournir un retour d'information constructif à d'autres afin d'améliorer leurs performances.

Ce processus contribue à la formation et au développement professionnel de votre personnel, en veillant à ce qu'il s'améliore d'année en année.

Une solution de gestion des talents et des projets tout-en-un telle que ClickUp stimulera la productivité de votre équipe et rationalisera vos évaluations annuelles de performance. De la définition des objectifs aux évaluations des performances, ClickUp peut vous aider dans tous les aspects de la gestion des performances. S'inscrire gratuitement et découvrez toutes ses fonctionnalités.

Questions fréquemment posées (FAQ)

**1. Qu'est-ce que la définition d'objectifs dans le cadre de l'évaluation des performances ?

Il s'agit du processus consistant à paramétrer les objectifs de performance et de développement professionnel des employés d'une organisation. Ces objectifs deviennent la base de l'évaluation annuelle de leurs performances et de leurs objectifs. Les équipes fixent normalement des objectifs au début de l'entreprise. Bien que les performances soient mesurées périodiquement, l'examen formel final se fait à la fin de l'année.

Utilisez le cadre des objectifs SMART pour créer des objectifs spécifiques et mesurables que vous pouvez atteindre de manière réaliste au cours de la période spécifiée.

Envisagez divers types d'objectifs et fixez des objectifs pour différentes catégories, telles que la résolution de problèmes, les objectifs de leadership et les objectifs de collaboration au sein de l'équipe. Ensuite, identifiez et listez les indicateurs clés de performance que vous utiliserez pour mesurer les performances d'un individu par rapport à chaque objectif.

Prenez l'avis de la direction et discutez des objectifs avec chaque membre du personnel avant de les finaliser. Consignez les objectifs de manière organisée et partagez-les avec chaque membre du personnel afin qu'il puisse s'y référer tout au long de l'année.

**3. Qu'est-ce que le paramétrage des objectifs sur le lieu de travail ?

La fixation d'objectifs est le processus par lequel les chefs d'équipe et les managers définissent pour leurs équipes des objectifs individuels et collectifs conformes aux objectifs généraux de l'entreprise. Le but est de rendre chaque individu comptable de sa contribution à la réussite de l'entreprise et de l'amener à s'approprier son rôle.

La fixation d'objectifs contribue également à la maintenance de la transparence dans le processus d'évaluation des performances en permettant aux membres de l'équipe de savoir ce que l'on attend d'eux. Cela améliore également la satisfaction et l'engagement des employés.