Des exemples efficaces de retour d'information pour les salariés afin de fournir des commentaires objectifs et de stimuler le moral des troupes

Fournir un retour d'information à vos employés est l'un des meilleurs moyens de favoriser leur développement, de souligner leurs points forts et de les motiver à prendre des mesures correctives si nécessaire. En même temps, cela peut sembler la chose la plus gênante au monde, surtout si vous avez un retour négatif. 🫣

Les vrais leaders reconnaissent que le fait de donner un feedback constructif ou de favoriser une culture du feedback positif aide les employés à améliorer leurs performances et à affiner leurs compétences pour des projets futurs.

Dans cet article, nous discuterons de l'importance d'un retour d'information significatif pour le développement des employés. Nous allons également fournir quelques exemples de feedbacks positifs et constructifs aux employés pour vous aider à aborder diverses situations sans maladresse.

Pourquoi le feedback des employés est-il important ?

Le fait de fournir régulièrement un feed-back à vos employés peut changer la donne, surtout s'il est fait avec la bonne intention et en temps opportun. Voici quelques avantages dont vous pouvez tirer parti :

Maintient les employés sur le bon suivi : Une culture de feedback saine permet à vos employés de s'efforcer d'atteindre leur réunion objectifs de l'équipe et qu'ils comprennent comment ils contribuent à la situation dans son ensemble

: Une culture de feedback saine permet à vos employés de s'efforcer d'atteindre leur réunion objectifs de l'équipe et qu'ils comprennent comment ils contribuent à la situation dans son ensemble Montre que vous vous souciez des autres : Les fournisseurs, prestataires ou non, peuvent aider les employés à se sentir considérés et pris en compte dans un environnement de travail positif

Ce type d'information fait l'éloge de la capacité d'un employé à négocier et à gérer les conflits.

Exemple n° 7

je tenais à remercier tout le monde pour le travail fantastique qu'ils ont accompli ce trimestre ! Vous avez géré des projets complexes au cours des trois derniers mois et vous avez accompli votre travail avec brio. Le travail d'équipe dont vous avez fait preuve est admirable

Il s'agit d'un feedback approprié pour exprimer votre gratitude à l'ensemble de l'équipe.

Exemple n° 8

depuis votre dernier entretien d'évaluation, vous vous êtes considérablement amélioré. Votre enthousiasme, votre état d'esprit positif et votre dévouement ne passent pas inaperçus ! Je suis reconnaissant que tu fasses partie de cette équipe. J'ai hâte de vous voir évoluer avec nous

C'est un moyen pratique de reconnaître les progrès d'un employé et de le motiver à continuer.

Exemple n° 9

vous êtes ici depuis longtemps, mais je suis toujours aussi impressionné par les efforts que vous investissez dans chaque projet. Vous êtes un excellent paramètre pour les membres de votre équipe et je suis heureux de vous avoir à mes côtés

Ce commentaire montre à un employé de longue date que vous appréciez son éthique de travail et que vous ne le considérez pas comme acquis.

Exemple n° 10

j'ai adoré votre présentation sur la nouvelle campagne de marketing ! Elle était claire, directe et engageante, et j'aimerais que vous la fassiez plus souvent

Cet exemple souligne le fait que vous aimeriez voir votre collaborateur sortir de sa zone de confort pour montrer ses points forts.

10 exemples de feedbacks constructifs aux employés

Fournir un feedback négatif ou une critique constructive est une entreprise délicate - vous voulez guider vos employés dans la bonne direction, et non les démotiver, les rendre honteux ou les stresser. C'est pourquoi il est essentiel de bien choisir ses mots et son moment.

De nombreux managers aiment utiliser l'approche du feedback sandwich, qui consiste à amortir les critiques constructives par un retour positif afin d'équilibrer la discussion. Voici dix exemples reflétant différentes situations que vous pouvez utiliser lorsque vous fournissez un retour d'information constructif ou corrigez un comportement négatif.

Exemple n° 1

vos rapports de dépenses sont complets et bien organisés. Pour aller plus loin, j'aimerais que vous y incluiez davantage de diagrammes et de graphiques afin de mieux présenter les informations que vous avez transmises

Ce feedback montre que vous appréciez les efforts de votre employé et que vous l'orientez doucement vers les exigences attendues.

Exemple n° 2

vous jonglez avec plusieurs projets complexes et je vous en suis reconnaissant ! Cela dit, il serait bon de toujours vous concentrer sur les tâches qui ont le plus d'impact. Ainsi, vous pourrez vous occuper des tâches les plus urgentes ou les plus prioritaires sans être débordé.

Voilà une bonne façon d'encourager un employé manifestement stressé à développer et à améliorer ses compétences en matière de hiérarchisation des priorités et à rester sur la bonne voie.

Exemple n° 3

j'aimerais vous parler de la réunion d'hier. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec vos collègues, mais il n'est pas acceptable d'imposer votre opinion aux autres. La prochaine fois, envisagez une approche plus collaborative et acceptez les opinions de votre équipe, même si elles ne sont pas toutes positives._

Cet exemple montre comment encourager les employés à éviter les comportements négatifs envers leurs pairs et à mieux communiquer à l'avenir.

Exemple n° 4

j'ai remarqué que tu n'es plus aussi impliqué dans ton travail depuis quelques semaines. Y a-t-il quelque chose qui se passe ? Comment puis-je vous assister et vous encourager à retrouver votre motivation ?

C'est la façon la plus diplomatique d'aborder un employé dont les performances ont chuté. Gardez un ton empathique dans la discussion qui suit, et pratiquez l'écoute active pour identifier le la cause profonde du problème .

Exemple n° 5

votre recherche et gestion de projet les compétences en gestion de projet sont admirables. Cela dit, je pense que vous auriez intérêt à travailler sur vos compétences en matière de collaboration afin de maximiser votre potentiel

Ce feedback reconnaît les compétences existantes de votre employé et l'oriente doucement vers les domaines qui pourraient être améliorés.

Exemple n° 6

j'ai remarqué que vous n'avez pas été en mesure de respecter quelques échéances au cours du mois dernier. Comme cela a un impact sur l'ensemble de l'entreprise, j'aimerais vous demander ce qui s'est passé et s'il y a un problème sur lequel nous devrions travailler. Faites-moi savoir comment je peux vous aider

Le retour d'information aborde la question de la gestion du temps de votre employé d'une manière assistée, ce qui peut éventuellement aider à découvrir certains problèmes de gestion du temps goulots d'étranglement du processus au sein de l'équipe.

Exemple n° 7

votre rapport d'analyse comporte un certain nombre d'erreurs. Les erreurs font partie de tout travail, mais je pense qu'il est important de les reconnaître et de s'assurer que nous ne les répéterons pas à l'avenir. J'aimerais savoir ce qui n'a pas fonctionné afin que les autres membres de l'équipe puissent tirer des leçons de ce contretemps

Il s'agit là d'une manière efficace d'aborder les erreurs d'un employé et d'y ajouter une touche pour le plus grand bien.

Exemple n° 8

nous devons parler de votre comportement lors de la réunion d'équipe de la semaine dernière. Bien que vous soyez libre d'exprimer vos opinions et vos attitudes avec passion, nous ne tolérerons pas l'impolitesse. La prochaine fois, veuillez trouver une façon plus appropriée d'exprimer votre désaccord avec les autres._

Ce feedback met le doigt sur le comportement problématique de votre employé, renforce les valeurs de l'organisation et indique que vous ne tolérez pas une attitude irrespectueuse.

Exemple n° 9

je sais que vous êtes très occupé et j'apprécie vos efforts, mais vous avez manqué plusieurs tâches importantes au cours du mois dernier. Pour vous assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet, je vous suggère d'utiliser des listes à faire, des applications de planification ou un autre outil pratique pour noter vos tâches et ne pas les perdre de vue

Ici, vous abordez le manque d'une certaine compétence de l'employé, et comme vous proposez des solutions concrètes, l'ensemble est perçu comme mature et d'assistance.

Exemple n° 10

cela fait deux mois que tu as commencé à travailler ici et je pense que tu t'adaptes bien. La seule chose qui me préoccupe est votre manque de participation aux réunions. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez - nous valorisons votre opinion et voulons entendre vos idées

Ces commentaires encourageants peuvent aider les nouveaux employés à s'intégrer dans leur nouveau lieu de travail et à ne pas se sentir invisibles.

Organiser des cycles de feedback efficaces pour les employés à l'aide de ClickUp

De nombreux superviseurs préfèrent fournir un retour d'information à leurs employés lors de réunions individuelles en direct. Cependant, ces réunions peuvent ne pas être viables pour les équipes éloignées ou nombreuses. Il se peut également que vous ne disposiez pas de suffisamment de temps pour organiser des réunions individuelles.

Si vous souhaitez instaurer une culture du retour d'information enrichissante, une réunion tout-en-un peut s'avérer utile plate-forme de productivité comme ClickUp peut vous sauver la vie. Elle offre des fonctions qui assistent l'ensemble du processus de feedback et permet d'améliorer les performances des employés au fil du temps ! 💝

Documentez votre feedback avec ClickUp Docs

Utilisez ClickUp Docs pour fournir un retour d'information à vos prestataires sous forme écrite

Si vous voulez donner un feedback par écrit à vos employés, il n'y a pas de meilleure option que Documents ClickUp ! Cette fonctionnalité vous permet de créer, de modifier, de partager et de stocker des documents, y compris les commentaires des employés et les documents de travail l'évaluation des performances .

Comme ClickUp Docs assiste la modification en cours, vous pouvez ajouter les responsables concernés à votre document de feedback et travailler ensemble pour créer un aperçu complet des performances d'un employé. Chaque personne dispose d'un curseur surmonté de son nom, de sorte que le flux d'opinions est transparent.

Grâce à d'impressionnantes options de personnalisation, vous pouvez ajouter des images et des fichiers à vos documents, créer des tableaux et des listes, et même connecter vos documents à des flux de travail pour créer des rapports de feedback complets. Vous voudrez peut-être créer des dossiers pour centraliser les commentaires des employés par environnement de travail ou par département.

Une fois le document achevé, partagez-le avec votre employé ou conservez-le pour vous y référer lors des entretiens annuels.

Rédiger un feedback avec tact grâce à ClickUp AI

Utiliser l'IA assistant d'écriture dans ClickUp pour recueillir les commentaires des employés, lancer des idées, rédiger des e-mails, etc

La rédaction d'un feedback formel à l'intention des employés prend-elle beaucoup de temps ? Pas de problème ClickUp IA vient à la rescousse ! 🦸

ClickUp AI est un assistant de rédaction basé sur l'IA qui vit à l'intérieur de ClickUp. Il peut générer du contenu écrit tel que des forfaits de projet , e-mails, les agendas des réunions des présentations et des forfaits d'essai à l'aide d'invitations simples.

L'outil peut vous sauver la mise lorsque vous avez du mal à trouver le bon ton pour donner votre avis. Demandez à ClickUp IA de.. :

De vérifier et d'ajuster le ton de votre feedback constructif

Corriger la grammaire et la structure pour plus de clarté

Résumer les rapports d'employés antérieurs pour disposer d'un contexte rapide lors de la rédaction du feedback

Générer un feedback bien formaté en fonction des points de discussion fournis

Tirez parti du feedback informel grâce à l'affichage ClickUp Chat

Ajoutez des membres de l'équipe aux discussions et collaborez avec ClickUp Teams dans un seul espace et évitez de passer d'un logiciel à l'autre

Le fournisseur, prestataire ne doit pas toujours être formel. Si la culture de l'entreprise le permet, vous pouvez avoir des discussions décontractées avec vos employés via le chat. Dans ce cas, utilisez la fonction ClickUp Affiche de discussion .

Cet affichage vous permet de communiquer avec vos employés en temps réel et de gérer les flux de travail par le biais de fils sans sauter entre diverses applications et plateformes. Choisissez la ou les personnes avec lesquelles vous souhaitez discuter et tapez simplement un feedback informel. Il peut s'agir d'un texte léger pour se remonter le moral ou d'un rappel gentil pour régler un problème. Ajoutez des images, des vidéos et même des feuilles de calcul pour fournir plus de détails.

En plus de simplifier la communication avec vos employés, l'affichage ClickUp Chat vous permet d'assigner éléments d'action à la discussion, ce qui paramètre les tâches de suivi après le feedback.

Ajoutez des membres de l'équipe à vos discussions en les mentionnant simplement dans @ et explorez de nouvelles dimensions de la communication collaboration en temps réel et transparente la communication sur le lieu de travail .

Assurez-vous que vos commentaires sont vus en attribuant des commentaires aux utilisateurs directement dans les tâches, et affichez rapidement les commentaires attribués dans une Checklist

Si vous souhaitez donner un feedback rapide à un employé, les commentaires ClickUp sont la solution ! Disons qu'un membre de l'équipe a fait un excellent travail sur une tâche spécifique, et que vous voulez le féliciter pour cela - il vous suffit d'assigner un commentaire ClickUp à la tâche, de mentionner la personne à qui vous voulez donner le feedback, et d'écrire quelque chose comme : Excellent travail !

Vous pouvez ajouter des emojis si cela fonctionne pour votre équipe. 😇

Une autre fonction digne d'intérêt est la fonction Fonctionnalité de Révision elle est idéale pour fournir un prestataire sur des fichiers tels que PNG, GIF, JPEG, WEBP, vidéo et PDF.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Image-Révision-and-Annotations-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Révision et annotations d'images simplifiées /$$img/

Collaborez facilement avec les membres de l'équipe et donnez votre avis sur les fichiers grâce aux fonctionnalités d'annotation, de Révision et de Commentaire de ClickUp 3.0

Explorez les modèles ClickUp pour gagner du temps

Vous souhaitez fournir un feedback complet à vos employés, mais vous n'avez pas le temps de le rédiger de A à Z ? Les modèles ClickUp sont là pour vous aider ! 🦸

Il y a plus de 1 000 modèles dont les fonctionnalités vous permettent de gagner du temps, d'uniformiser les procédures et d'apporter une contribution précieuse aux membres de votre équipe. Pour le feedback des employés, nous vous recommandons d'explorer les modèles d'évaluation des performances -vous trouverez plusieurs options pour documenter les performances et le niveau de satisfaction professionnelle de vos employés. Par exemple, le Modèle de forfait 30-60-90 jours de ClickUp propose une disposition en couleur pour faire le point avec les nouveaux embauchés.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-30-60-90-Day-Plan-Template.png ClickUp 30-60-90 Day Plan Template (Modèle de plan à 30-60-90 jours) /$$img/

Utilisez ce modèle ClickUp pour forfaiter les futurs entretiens avec les nouveaux embauchés

Bénéficier des intégrations ClickUp

Vous travaillez à télétravail mais ne souhaitez pas fournir aux employés un feed-back sous forme de formulaire écrit ? Dans ce cas, vous allez adorer le fait que ClickUp.. s'intègre à plus de 1 000 plateformes y compris des applications pour les réunions vidéo comme Zoom .

Lancez une réunion Zoom directement depuis ClickUp pour discuter en direct avec les membres de votre équipe. Après la réunion, vous pourrez afficher les liens d'enregistrement dans vos tâches pour créer un résumé et centraliser les informations.

Recevez du feedback avec ClickUp

Le retour d'information est une voie à double sens. En plus de fournir des commentaires aux employés, vous devriez également les encourager à dire ce qu'ils pensent de leur travail dans votre entreprise. Les commentaires des employés vous permettent d'afficher le point de vue de votre équipe, d'identifier les problèmes sur le lieu de travail, de favoriser un environnement de travail sain et agréable, et d'améliorer vos qualités de leader.

Vous pouvez échanger des commentaires avec vos employés en utilisant certaines options dont nous avons parlé plus haut, comme ClickUp Docs et les commentaires. Mais il existe des outils stellaires parfaits pour ces situations ClickUp Formulaires et modèles de formulaires de retour d'information .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Form-Simplified-Menu-Expanded-1400x934.png ClickUp 3.0 Affichage du formulaire Menu simplifié et élargi /$$img/

Créez des formulaires détaillés dans ClickUp 3.0 avec des capacités de glisser-déposer pour insérer des champs et ajouter une logique conditionnelle pour recueillir un meilleur retour d'information

Personnalisez et distribuez des formulaires aux membres de votre équipe pour les sondages d'engagement des employés. La construction d'un formulaire est très facile - choisissez parmi différentes tâches et Champs personnalisés sur le côté gauche de l'écran pour créer la combinaison parfaite. Grâce à la conception par glisser-déposer, vous pouvez créer des formulaires de qualité en un clin d'œil.

Envoyez le formulaire final à votre équipe et demandez-leur de le remplir. ClickUp analysera instantanément les réponses collectées et les convertira en tâches pouvant faire l'objet d'un suivi. 🥳

Learn how to Connecter avec les employés grâce à des réunions au niveau du saut !

Mettre en œuvre des exemples de feedback des employés avec ClickUp

Les exemples d'évaluation des employés listés devraient vous aider à vous préparer à une variété de scénarios de communication dans l'environnement de travail.

Si vous avez besoin d'aide pour fournir et traiter le feedback, ClickUp peut vous prêter main forte. 🤝

Ses fonctionnalités alimentées par l'IA vous permettent de promouvoir une communication effacée, la transparence et la collaboration au sein de votre équipe et de garder un œil sur le travail de chacun. S'inscrire à ClickUp aujourd'hui gratuitement et optimisez votre processus de retour d'information. 💗