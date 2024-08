Auto-évaluation des examens de performance : Guide, conseils et exemples

Aristote a dit : "Se connaître soi-même est le début de toute sagesse". Cela ne vaut pas seulement pour notre vie personnelle et spirituelle.

Même dans notre vie professionnelle, la connaissance de soi - de ses forces, de ses faiblesses, de ses réussites et de ses échecs - peut nous aider à améliorer nos performances et à progresser sur le plan professionnel. Les entretiens d'évaluation sont un excellent moyen de savoir ce que nous faisons bien et ce que nous pouvons améliorer.

Cependant, les processus d'évaluation traditionnels peuvent être limitatifs et transactionnels.

C'est là que l'auto-évaluation des employés entre en jeu. Grâce à l'auto-évaluation, vous pouvez réfléchir sur vous-même et favoriser votre développement personnel et professionnel de manière transparente et interactive.

Dans ce billet, nous vous aiderons à exceller dans l'auto-évaluation à l'aide de conseils et d'exemples. C'est parti !

Comprendre les auto-évaluations

Décortiquons l'élément d'auto-évaluation dans les entretiens d'évaluation et apprenons-en plus sur les auto-évaluations des employés.

Ce que sont les auto-évaluations et pourquoi elles sont importantes

Les auto-évaluations sont des outils d'auto-réflexion qui permettent aux employés d'évaluer leurs performances sur une période donnée. Elles ont trois objectifs importants :

**En examinant objectivement vos réalisations et vos difficultés, vous pouvez mieux comprendre vos points forts et les domaines dans lesquels vous devez vous améliorer Ouvrir le dialogue: Les auto-évaluations peuvent favoriser un dialogue ouvert entre les employés et la direction. Elle permet aux employés d'exprimer leur point de vue sur leurs performances professionnelles, qui peut ensuite être comparé et contrasté avec le point de vue du manager Fixation d'objectifs: Elles constituent une excellente occasion de fixer des objectifs personnels et professionnels, qui orientent les performances futures et l'évolution de la carrière

Contexte historique et évolution des auto-évaluations

Le monde reconnaît depuis longtemps l'importance de la conscience de soi pour le développement personnel et professionnel. Voici une brève chronologie du concept.

L'ère de la gestion scientifique (du début au milieu du 20e siècle): D'aprèsLes principes de Frederick Taylorl'accent a été mis sur la maximisation de l'efficacité au cours de l'industrialisation rapide. La sagesse dominante de l'époque était que le patron savait mieux que quiconque. Les managers procédaient donc exclusivement à des évaluations des performances, limitant l'introspection et le retour d'information des employés et, le plus souvent, négligeant les principes de l'éthique du travailla satisfaction des employés *Le mouvement des relations humaines (à partir du milieu du 20e siècle): Cette période a marqué une évolution vers la reconnaissance de l'importance des facteurs humains sur le lieu de travail. Les employés sont considérés comme des individus dotés de compétences et d'un potentiel uniques, et non plus comme de simples pièces de la machine de l'entreprise. Les évaluations de performance par auto-évaluation sont devenues un outil pour les évaluations de performance objectives. Les décideurs ont commencé à encourager les commentaires d'auto-évaluation

D'aprèsLes principes de Frederick Taylorl'accent a été mis sur la maximisation de l'efficacité au cours de l'industrialisation rapide. La sagesse dominante de l'époque était que le patron savait mieux que quiconque. Les managers procédaient donc exclusivement à des évaluations des performances, limitant l'introspection et le retour d'information des employés et, le plus souvent, négligeant les principes de l'éthique du travailla satisfaction des employés *Le mouvement des relations humaines (à partir du milieu du 20e siècle): Cette période a marqué une évolution vers la reconnaissance de l'importance des facteurs humains sur le lieu de travail. Les employés sont considérés comme des individus dotés de compétences et d'un potentiel uniques, et non plus comme de simples pièces de la machine de l'entreprise. Les évaluations de performance par auto-évaluation sont devenues un outil pour les évaluations de performance objectives. Les décideurs ont commencé à encourager les commentaires d'auto-évaluation L'ère de la responsabilisation des employés (à partir de la fin du XXe siècle): Grâce aux progrès de la psychologie et de la technologie, les entreprises mondialisées ont rapidement pris conscience de l'importance de la responsabilisation des employés. Les entretiens d'auto-évaluation sont devenus partie intégrante de cette philosophie, aidant les employés à jouer un rôle décisif dans leur performance et leur développement professionnel

Aujourd'hui, les organisations s'efforcent de faire de l'auto-évaluation une conversation à double sens, axée sur le coaching et le développement. L'accent est mis sur le développement de l'agilité, d'un état d'esprit de croissance et de la collaboration.

Rôle des auto-évaluations dans la gestion des performances

Les entretiens d'auto-évaluation sont essentiels pour créer un environnement d'amélioration constante et d'engagement. Voici pourquoi :

Retour d'information continu

Les auto-évaluations vous offrent la possibilité d'un retour d'information continu. Elles vous permettent d'évaluer vos performances par rapport aux objectifs professionnels et aux attentes de l'organisation. Ce retour d'information permet de corriger plus rapidement le tir et de rester en phase avec les objectifs fixés.

Engagement des employés

Les auto-évaluations stimulent l'engagement des employés en donnant aux travailleurs la possibilité de s'exprimer sur la gestion de leurs performances. Lorsque vous évaluez activement vos performances, vous avez tendance à vous investir davantage dans votre rôle et dans l'organisation.

Amélioration des performances

Les auto-évaluations permettent d'identifier les domaines à améliorer, ce qui donne aux employés les moyens d'améliorer leurs performances de manière proactive.

Développement de carrière

Les auto-évaluations peuvent guider le développement professionnel. L'équipe dirigeante peut aider les employés à planifier une meilleure progression de carrière en identifiant leurs forces, leurs faiblesses et leurs aspirations professionnelles.

Avantages des auto-évaluations

Examinons les principaux avantages de cette pratique réflexive :

Stimulation de la confiance et de l'efficacité personnelle: Les auto-évaluations aident les employés à se sentir plus sûrs d'eux et à développer un sentiment d'efficacité personnelle. Les employés peuvent renforcer leur confiance en leurs capacités en réfléchissant à leurs réalisations et à la valeur ajoutée qu'ils ont apportée à l'organisation Amélioration de la satisfaction professionnelle: Les auto-évaluations peuvent contribuer à l'amélioration de la satisfaction professionnelle. Les employés qui reconnaissent leurs progrès et leurs réalisations tireront probablement une plus grande satisfaction de leur travail Amélioration de l'évaluation des performances: Les auto-évaluations peuvent améliorer l'évaluation des performances. En effet, les auto-évaluations permettent aux employés d'exprimer leur point de vue et garantissent un examen des performances plus holistique et plus précis Aide à la fidélisation des employés: Les auto-évaluations aident à fidéliser les employés. Les employés se sentent valorisés et écoutés lorsqu'ils réfléchissent à leur évolution, et leurs performances professionnelles s'améliorent. Les auto-évaluations renforcent également la loyauté et réduisent le taux de rotation

Le processus d'auto-évaluation

Maintenant que vous êtes (espérons-le) convaincu des avantages des auto-évaluations, voici comment les réaliser.

Guide étape par étape pour la rédaction d'une auto-évaluation

Étape 1 : Réfléchissez à vos performances

Commencez par réfléchir à vos performances professionnelles depuis votre dernière évaluation. Prenez en compte vos réalisations, vos défis et votre évolution au cours de la période d'évaluation. Évaluez vos performances objectivement et calmement, puis comparez-les aux objectifs et aux attentes de votre supérieur ou de l'organisation.

Par exemple, en tant que People-Ops Manager, vous pourriez examiner les projets ou initiatives que vous avez mis en œuvre pour réduire les coûts d'embauche et de formation des nouveaux employés dans l'organisation au premier semestre. Vous pourriez voir quels projets ont permis de réduire les coûts, quelles initiatives n'ont pas donné les résultats escomptés et les raisons de leur succès ou de leur échec. Vous pourriez également définir de nouveaux objectifs pour H2.

ClickUp's modèles d'évaluation des performances pour le processus d'auto-évaluation offrent une approche systématique, efficace et conviviale pour réfléchir à vos performances et fixer des objectifs.

L'un de ces modèles est Modèle de formulaire d'évaluation de ClickUp . Commencez par remplir les champs obligatoires, y compris votre nom, votre rôle et la période d'évaluation. Ces informations donnent un contexte à votre auto-évaluation.

Ensuite, définissez les catégories que vous prévoyez d'évaluer et les critères de mesure des performances. En utilisant les champs personnalisés de ClickUp, vous pouvez classer et ajouter 10 attributs différents, tels que les récompenses et les jalons reçus (le cas échéant), le nombre total d'heures effectuées, le titre du poste, les domaines à améliorer, etc.

Une fois le formulaire prêt, vous pouvez remplir votre auto-évaluation et l'ajouter à votre espace de travail ClickUp partagé pour les autres membres de l'équipe.

Utilisez les formulaires d'évaluation de ClickUp pour mesurer vos performances et celles de votre équipe

Étape 2 : Rassembler les documents justificatifs

Aucune auto-évaluation n'est complète sans données. Pour que l'auto-évaluation des performances soit complète et précise, rassemblez les documents justificatifs pertinents. Il peut s'agir de courriels positifs de collègues ou de clients, de données sur les résultats du travail ou de certificats de cours de formation suivis. Modèle d'évaluation des performances de ClickUp complète l'auto-évaluation des performances en vous permettant d'évaluer vos performances et de rendre compte du retour d'information que vous avez reçu dans différents domaines. Vous pouvez évaluer votre maîtrise de certaines compétences ou votre succès dans la réalisation d'objectifs spécifiques.

Par exemple, un spécialiste du marketing numérique peut rassembler des données sur l'augmentation du trafic sur son site web ou sur les mesures de campagnes réussies pour démontrer ses bonnes performances.

Utilisez le modèle d'évaluation des performances de ClickUp pour évaluer vos performances

Étape 3 : Rédiger un projet

Commencez votre auto-évaluation en décrivant vos réalisations, vos défis et vos domaines d'amélioration.

Mettez en évidence des exemples spécifiques et utilisez des données pour démontrer vos performances. Si vous êtes directeur commercial, expliquez comment vous avez dépassé vos objectifs de vente, discutez des obstacles rencontrés et proposez des pistes d'amélioration. Si vous êtes ingénieur, vous pouvez, par exemple, mettre en avant une fonction que vous avez livrée avant la date prévue.

Là encore, le modèle d'évaluation des performances ClickUp vous permet d'enregistrer des réponses détaillées dans des domaines tels que les réalisations, les défis ou les possibilités d'amélioration.

Étape 4 : Soyez honnête et équilibré

Une honnêteté lucide est essentielle au processus d'auto-évaluation. Reconnaissez les réussites, mais aussi les points à améliorer.

Par exemple, un chef de projet peut mentionner qu'il a mené à bien des projets dans les délais et sans dépassement de budget, tout en abordant les problèmes de communication lors des réunions d'équipe avec ses collègues.

Étape 5 : Discutez de vos objectifs

Enfin, parlez de vos objectifs et aspirations professionnels. Indiquez vos objectifs à court terme, vos plans de carrière à long terme et les mesures que vous comptez prendre pour les atteindre.

Par exemple, un professionnel des ressources humaines peut avoir pour objectif de mettre en place un nouveau système de gestion des ressources humaines programme d'intégration des nouveaux employés à court terme et la transition vers un rôle stratégique en matière de ressources humaines à long terme.

Dans ce cas, le Modèle d'objectifs SMART de ClickUp peut s'avérer utile pour fixer des objectifs clairs et mesurables pour la prochaine période d'évaluation. Un rédacteur de contenu peut s'engager à produire plusieurs articles de qualité chaque semaine.

Utilisez le modèle d'objectifs SMART de ClickUp pour organiser vos objectifs dans un système gérable qui permet à la fois de les fixer et de les atteindre

En suivant ces étapes, vous pouvez créer un cadre d'auto-évaluation et d'examen des performances complet qui met en valeur les réalisations, identifie les domaines de croissance et décrit les objectifs professionnels. Cette conscience de soi et cette proactivité peuvent améliorer les performances professionnelles, l'engagement et le développement de carrière.

Meilleures pratiques pour des auto-évaluations efficaces

Vous pouvez utiliser des stratégies spécifiques pour communiquer vos réalisations de manière précise et significative. Voici quelques moyens de renforcer vos auto-évaluations :

Rédiger des évaluations solides

Soyez précis avec des exemples : Fournissez des détails quantifiables lorsque vous décrivez vos réalisations. Par exemple, au lieu de "amélioration des ventes", dites "Augmentation des ventes de 30% au cours de l'année écoulée en renégociant des contrats avec des clients clés"

: Fournissez des détails quantifiables lorsque vous décrivez vos réalisations. Par exemple, au lieu de "amélioration des ventes", dites "Augmentation des ventes de 30% au cours de l'année écoulée en renégociant des contrats avec des clients clés" Utilisez des données pour démontrer votre réussite : Incluez des mesures, des indicateurs clés de performance, des analyses et d'autres points de données concrets pour justifier vos contributions. Par exemple, "Réduire les plaintes des clients de 15% en rationalisant le processus de retour et en mettant en place des enquêtes de satisfaction des clients"

: Incluez des mesures, des indicateurs clés de performance, des analyses et d'autres points de données concrets pour justifier vos contributions. Par exemple, "Réduire les plaintes des clients de 15% en rationalisant le processus de retour et en mettant en place des enquêtes de satisfaction des clients" Reliez vos réalisations aux objectifs de l'entreprise : Reliez directement votre travail aux objectifs du service ou de l'organisation. Par exemple, _"Mise en œuvre d'un système numérique de gestion de l'information"de campagnes de marketing numérique qui ont entraîné une augmentation de 20 % du trafic sur le site web, ce qui nous a permis d'élargir notre base de clients en ligne"

Identifiez les domaines qui doivent être améliorés et décrivez les mesures que vous prenez pour vous améliorer. Par exemple, _"Les compétences en matière de négociation ont été un domaine de développement pour moi. Je lis des livres sur les techniques de négociation et je participerai à l'atelier de négociation de l'entreprise au cours de ce trimestre

Fixer des objectifs clairs pour l'avenir

Fixez des objectifs spécifiques et mesurables en matière de développement des compétences, de contributions et d'aspirations professionnelles pour la période d'évaluation à venir. Ce faisant, vous montrez à votre supérieur que vous vous engagez à prendre vos auto-évaluations au sérieux et à améliorer continuellement vos compétences.

Soyez honnête et professionnel

Le respect des valeurs d'honnêteté et de professionnalisme lors de l'auto-évaluation peut favoriser la confiance, permettre le développement personnel et contribuer à une représentation plus précise des performances.

Faites une évaluation franche de vos points forts et des domaines à améliorer. Reconnaissez les domaines dans lesquels vous avez eu des difficultés ou auriez pu mieux faire

Utilisez un langage constructif et professionnel. Évitez les formulations trop critiques ou négatives. Présentez les domaines à améliorer comme des opportunités

Donnez le contexte si des objectifs spécifiques n'ont pas été atteints pour des raisons valables indépendantes de votre volonté.

Expliquez ce que vous avez accompli et comment vous avez fait votre travail. Discutez des défis auxquels vous avez été confronté et de la manière dont vous les avez relevés

Concentrez-vous sur vos propres performances et contributions plutôt que de vous comparer aux autres

Trouvez un équilibre entre l'humilité et la mise en valeur de vos réalisations et de vos capacités. Ne minimisez pas vos efforts et vos compétences

Exprimez vos commentaires et vos points de vue de manière constructive, même si vous n'êtes pas d'accord avec une évaluation ou un retour d'information antérieur

Ce qu'il faut éviter dans les entretiens d'auto-évaluation

Malgré les nombreux avantages des auto-évaluations, certains pièges peuvent nuire à leur efficacité. Voici quelques erreurs courantes à éviter :

Être trop vague ou trop général: Les déclarations vagues peuvent avoir un impact négatif sur votre auto-évaluation. Soyez précis au sujet de vos réalisations, de vos difficultés et de vos objectifs

Les déclarations vagues peuvent avoir un impact négatif sur votre auto-évaluation. Soyez précis au sujet de vos réalisations, de vos difficultés et de vos objectifs Se concentrer uniquement sur les succès ou les échecs passés: Il est essentiel d'avoir une vision équilibrée. S'il est important de mettre en avant vos réussites, le fait de reconnaître les domaines dans lesquels vous avez eu des difficultés et de décrire les mesures à prendre pour vous améliorer peut démontrer votre volonté de progresser

Il est essentiel d'avoir une vision équilibrée. S'il est important de mettre en avant vos réussites, le fait de reconnaître les domaines dans lesquels vous avez eu des difficultés et de décrire les mesures à prendre pour vous améliorer peut démontrer votre volonté de progresser Négliger de se fixer des objectifs pour l'avenir: Fixer des objectifs futurs permet d'orienter clairement la croissance. UtiliserObjectifs de ClickUp pour fixer des objectifs SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps) dans le cadre de vos processus d'auto-évaluation

Fixer des objectifs futurs permet d'orienter clairement la croissance. UtiliserObjectifs de ClickUp pour fixer des objectifs SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps) dans le cadre de vos processus d'auto-évaluation Ne pas négliger l'importance du professionnalisme et de l'honnêteté: N'oubliez pas de rester professionnel. Bien que vous deviez certainement vous affirmer lorsque vous discutez de vos opinions avec les autres membres de l'équipe, gardez un ton respectueux. Adoptez un esprit ouvert et un état d'esprit d'apprentissage afin d'accepter les changements qui s'opèrent au sein de votre équipeun retour d'information constructif ## Rédiger des auto-évaluations efficaces avec ClickUp

En utilisant les bons outils, vous pouvez améliorer votre processus d'auto-évaluation en fournissant des données factuelles pour étayer vos évaluations et en fixant des objectifs clairs et mesurables pour vos performances futures. Vue du formulaire de ClickUp est un excellent outil pour collecter des données importantes lors de l'auto-évaluation. Il vous permet également de convertir les réponses en tâches à suivre, ce qui garantit que le retour d'information ne se limite pas à des mots, mais qu'il se traduit également par des actions.

Utilisez la vue formulaire de ClickUp pour collecter des données d'auto-évaluation précieuses

Utiliser Fonctionnalité Docs de ClickUp pour tenir un journal personnel et prendre des notes sur vos performances. La tenue régulière d'un journal sur vos expériences et vos réflexions peut enrichir votre auto-évaluation en fournissant un enregistrement de vos progrès au fil du temps, en offrant un aperçu des modèles de réussite et des domaines à améliorer.

Créez de superbes documents, wikis et autres, puis reliez-les à des flux de travail pour concrétiser vos idées Les outils de suivi du temps de ClickUp peuvent également fournir des données précieuses pour votre auto-évaluation. En suivant le temps passé sur différentes tâches ou projets, vous pouvez mieux mieux comprendre vos niveaux de productivité et d'identifier les domaines dans lesquels l'efficacité pourrait être améliorée. Cette approche fondée sur des données peut donner de la crédibilité et de la spécificité à votre auto-évaluation.

Suivez votre temps, établissez des estimations, ajoutez des notes et consultez des rapports sur votre temps de n'importe où, directement dans ClickUp

Enfin, grâce à la fonction Objectifs de ClickUp, vous pouvez définir et suivre les progrès accomplis vers des objectifs spécifiques et mesurables. Cette fonction peut s'avérer précieuse pour les auto-évaluations futures, en fournissant des preuves concrètes de vos réalisations et une voie claire pour l'amélioration continue.

Restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs grâce à des calendriers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression avec ClickUp Goals

L'avenir des auto-évaluations

La pratique des auto-évaluations continue d'évoluer dans le monde du travail moderne. Alors que les organisations s'orientent vers des cadres plus agiles de gestion continue des performances et de développement des employés, à quoi ressemble l'avenir des auto-évaluations ?

Explorons quelques tendances émergentes.

Le rôle du leadership dans la promotion des auto-évaluations

Les compétences en matière de leadership sont importantes pour développer une culture d'entreprise qui valorise les auto-évaluations. Les bonnes personnes à la tête de l'entreprise encourageront les employés à adopter une culture de feedback honnête et bidirectionnel qui crée un environnement propice à la croissance.

Si vous êtes un dirigeant, commencez par préciser clairement vos attentes dès le départ. Montrez l'exemple et procédez à votre auto-évaluation. Vérifiez régulièrement que vos collaborateurs se conforment aux objectifs fixés. Suivez une formation sur les préjugés afin d'examiner les auto-évaluations de manière équitable. Facilitez la réflexion en posant des questions pertinentes. Lier le processus à des plans de développement, et pas seulement à des évaluations.

Les auto-évaluations ne sont efficaces que si la direction donne le ton. Si les managers renforcent les auto-évaluations de manière positive, les employés y verront une opportunité de développement, et non un simple jugement.

Trois changements et tendances potentiels en matière d'auto-évaluation

Alors que le talent humain devient la ressource la plus recherchée par les entreprises, voici trois façons dont les auto-évaluations pourraient évoluer :

1. Utilisation accrue de l'analyse

Les données deviennent de plus en plus importantes dans les évaluations des performances, offrant des mesures objectives des progrès et de la productivité. Par exemple, L'évaluation des performances pilotée par l'IA de ClickUp de ClickUp permettent de suivre les tendances en matière de performances, d'identifier les problèmes de productivité et de mettre en évidence les domaines à améliorer.

2. évaluations à 360 degrés

Une autre tendance est la connectivité croissante des outils de travail et de productivité. Ces outils rendront le processus d'auto-évaluation encore plus efficace.

Par exemple, les utilisateurs peuvent facilement inclure des données provenant de outils de gestion de projet ou le retour d'information des outils d'évaluation par les pairs dans leurs auto-évaluations.

3. Amélioration de l'adaptation et de la personnalisation

La technologie s'améliore et les logiciels sont de plus en plus centrés sur l'utilisateur. Ce changement va également affecter les auto-évaluations.

ClickUp permet aux utilisateurs de personnaliser leur processus d'auto-évaluation en personnalisant les formulaires, les analyses et les outils de définition des objectifs. Il s'agit de répondre aux besoins et aux préférences spécifiques de chacun.

Utilisez l'insistance de rédaction de l'IA de ClickUp pour rédiger des résumés d'examen de performance précis

Alors que le monde du travail continue d'évoluer, les dernières avancées technologiques transformeront les entretiens d'évaluation d'interactions gênantes en processus précis, perspicaces et conviviaux.

Commencez dès aujourd'hui votre voyage d'amélioration personnelle en en vous inscrivant à ClickUp et découvrez comment une auto-évaluation efficace peut être le moteur de votre réussite.

FAQ communes

Voici un guide étape par étape sur la manière de rédiger une auto-évaluation :

Préparation

Commencez par collecter les données essentielles, telles que les indicateurs de performance, les détails des projets, les commentaires des clients et les correspondances pertinentes à l'appui de vos réalisations. Conservez ces données tout au long de l'année, ce qui simplifiera le processus d'évaluation.

Décrivez vos réalisations

Détaillez vos principales réalisations au cours de la période d'évaluation. Il peut s'agir de contrats remportés avec des clients, de projets achevés ou d'objectifs atteints. Soyez précis et utilisez des indicateurs et des preuves qualitatives pour mettre en évidence vos succès. Pour plus de clarté, énumérez ces réalisations sous forme de puces.

Conclusion de dix contrats majeurs avec des clients, représentant 30 % du chiffre d'affaires du département

A dirigé un projet qui a permis d'améliorer le système de communication interne de l'entreprise

Atteint et dépassé les objectifs de vente trimestriels de 15 %

Discuter des défis et des leçons apprises

Aucune évaluation des performances n'est complète si l'on n'aborde pas les défis et les leçons tirées de l'expérience.

Donnez un aperçu des obstacles que vous avez rencontrés et de la manière dont vous les avez surmontés. Si vous n'avez pas été à la hauteur, reconnaissez-le, faites part de ce que vous avez appris et discutez de votre plan d'amélioration.

Fixer des objectifs pour l'avenir

Définissez vos objectifs de développement professionnel pour la prochaine période d'évaluation. Assurez-vous qu'il s'agit d'objectifs SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps). Décrivez les mesures exactes que vous comptez prendre pour atteindre ces objectifs et expliquez comment ils s'alignent sur les objectifs de l'entreprise.

Par exemple :

Objectif : Améliorerla fidélisation des clients de 20 % au cours de l'année à venir

Mesures à prendre : Mettre en place unnouveau client stratégie de gestion des clients, amélioration des routines de suivi et introduction d'un système de retour d'information sur les clients

Demander un retour d'information

Terminez votre auto-évaluation en invitant votre supérieur à vous faire part de ses commentaires négatifs ou positifs. Vous montrez ainsi votre volonté d'engager un dialogue constructif et d'améliorer vos performances.

2. Quel est un exemple d'auto-évaluation positive ?

Une auto-évaluation positive est une auto-évaluation dans laquelle vous présentez avec confiance vos réalisations, étayées par des données, en reconnaissant les points à améliorer et en précisant vos objectifs futurs. En voici un exemple :

Principales réalisations

amélioration de l'efficacité:_ J'ai mis en place un nouveau flux de travail qui a permis d'augmenter la productivité de notre équipe de 20 %

amélioration des relations avec les clients:_ J'ai renforcé les relations avec cinq clients clés, ce qui s'est traduit par une augmentation de 28 % du nombre de clients réguliers

j'ai mené à bien des projets : j'ai géré trois projets prioritaires jusqu'à leur terme, en respectant toutes les exigences de l'entrepriselivrables dans le respect des délais et du budget

Défis et enseignements tirés

Je dois améliorer mes compétences en matière de gestion d'équipe et déléguer des tâches en fonction de mes forces et de mes capacités

Je me suis inscrit à un court cours de leadership le mois prochain afin de renforcer mes compétences en matière de gestion et d'empathie

Je vais développer des compétences en matière de résolution de problèmes qui tiennent compte des points de vue et des opinions des membres de mon équipe. Je n'essaierai pas de tout faire tout seul

Objectifs futurs

améliorer les compétences en matière de délégation:_ Mon objectif principal est d'améliorer mes capacités de délégation, afin de mieux répartir les tâches et de renforcer l'efficacité globale de l'équipe

améliorer le moral de l'équipe:_ J'introduirai régulièrement des activités de renforcement de l'esprit d'équipe afin de maintenir un moral élevé et de favoriser un environnement plus collaboratif

3. Quel est un exemple de phrase pour l'auto-évaluation ?

Une phrase d'auto-évaluation solide présente de manière concise vos réalisations, reconnaît les défis à relever et fixe des objectifs pour l'avenir. Voici quelques exemples d'auto-évaluation dans le cadre d'un examen des performances :

Phrase axée sur les réalisations

au cours de l'année écoulée, j'ai réussi à augmenter les ventes de 23 % grâce à la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie de marketing, dépassant ainsi l'objectif d'une augmentation de 15 %

**Phrase orientée vers le défi

j'ai d'abord eu du mal à gérer mon temps, mais j'ai considérablement amélioré mon efficacité en adoptant un emploi du temps quotidien structuré et en utilisant des outils de productivité

**Phrase de fixation d'objectifs